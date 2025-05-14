A 10 legjobb írásalkalmazás Mac-felhasználók számára 2025-ben

Bármilyen típusú írás vagy tartalommarketinget is szeretne megvalósítani, biztosan talál hozzá megfelelő Mac írási alkalmazást!

Talán segítségre van szüksége egy vázlat elkészítéséhez, vagy egy jobb szövegszerkesztőt keres. Lehet, hogy nyelvtani ellenőrzőre vagy átfogóbb tartalommarketing-szoftverre van szüksége az írási projektjéhez.

Csak egy probléma van: olyan sok lehetőség áll rendelkezésre, hogy nehéz lehet kiválasztani a legjobb írásalkalmazást a macOS rendszerhez. Ebben szeretnénk segíteni.

Ha az Apple ökoszisztéma az elsődleges munkaplatformja, akkor szerencséje van. Tekintse ezt átfogó útmutatónak a 2024-es év legjobb Mac írási alkalmazásairól!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb írásalkalmazás Mac-felhasználók számára, amelyekkel fokozhatja kreativitását és hatékonyságát: ClickUp – A legjobb projektmenedzsmenthez és közös íráshoz. Notability – A legjobb jegyzeteléshez, kommentekhez és multimédiás tartalmakhoz. Journey – A legjobb naplózáshoz, hangulatkövetéssel és felhőalapú szinkronizálással. Bear – A legjobb minimalista íráshoz, markdown támogatással. Ulysses – A legjobb választás zavaró tényezőktől mentes, hosszú szövegek írásához. Drafts – A legjobb gyors jegyzeteléshez és zökkenőmentes alkalmazásintegrációhoz. iA Writer – A legjobb a koncentrált íráshoz, szintaxiskiemeléssel. Scrivener – Leginkább olyan szerzőknek és forgatókönyvíróknak ajánlott, akiknek nagyfokú szervezésre van szükségük. LightPaper – A legjobb megoldás a markdown szerkesztéshez valós idejű előnézettel. ProWritingAid – A legjobb nyelvtani, stilisztikai és olvashatósági szerkesztéshez.

Mit kell keresnie a legjobb Mac-es írási alkalmazásokban?

A legjobb írási alkalmazásoknak, akár Mac-felhasználók számára készültek, akár másoknak, egyszerűsíteniük kell az írási szoftvert. A tartalomkészítés vagy a műszaki írás segítése is része lehet ennek az egyszerűsítésnek. Az alapvető funkciókon túl a legjobb Mac-alkalmazások az írók számára általában a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

Intuitív felület, amely lehetővé teszi, hogy kényelmes formátumban írjon és optimalizálja írásait.

Felhasználóbarát kialakítás, amely segít a kezdeti lépésekben, szinte vagy egyáltalán nem igényel betanítást.

Alacsony költség. Végül is a legjobb írási szoftver finom javításokat hoz a napi munkamenetben, és nem kell túl sokat fizetnie érte.

Integráció más írási alkalmazásokkal, például a Google Docs vagy a Microsoft Word programmal

Érdemes megnéznie néhány fejlett funkciót is. Például az írási asszisztens szoftverek egyre inkább beépítik a mesterséges intelligenciát (AI) a tartalom javítása és a tartalomkészítési folyamat felgyorsítása érdekében.

Ne becsülje alá a legjobb írási eszközök fontosságát. Ha két vagy több lehetőség közül nem tud dönteni, tesztelje mindegyiket, hogy meglássa, melyik írási alkalmazás illik legjobban az Ön helyzetéhez és igényeihez.

A 10 legjobb írásalkalmazás írási projektek kezeléséhez 2024-ben

Számos lehetőség közül válogathat, de mi csak a legjobbakat mutatjuk be. Tekintse ezt a 2024-es év legjobb írási alkalmazásainak végleges listájának. Ezek az alkalmazások célja, hogy segítsék a Mac-felhasználókat tartalomkészítésük és jegyzetelési szokásaik fejlesztésében és optimalizálásában.

Kezdje el a ClickUp használatát Használja a ClickUp eszközeit az írások szervezéséhez, átdolgozásához és létrehozásához.

Lehetetlen az írási eszközökről, különösen az AI-alapú írási eszközökről beszélni anélkül, hogy megemlítenénk a ClickUp-ot. Ha írása kapcsolódik a szervezeten belüli nagyobb projektekhez, akkor ez a termelékenységi szoftver írási eszközei páratlanok.

Van oka annak, hogy a ClickUp nem csak egy projektmenedzsment rendszer, hanem egy népszerű alternatíva a már bevált jegyzetelő eszközök, például a Notability mellett. Olyan funkciókkal, mint a felhőalapú dokumentumkészítés és a fehér táblák, ez az eszköz a Mac-felhasználók számára a legjobb írási alkalmazás.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp AI egy digitális asszisztens, amely összefoglalja a találkozók jegyzetét , e-maileket és blogbejegyzéseket ír, valamint szerkeszti és formázza a szövegeket.

A ClickUp Docs egy dinamikus dokumentumkezelő eszköz, amely valós idejű együttműködést, fájlkezelést és wiki-létrehozást kínál.

Beépített verziótörténet áll rendelkezésre, így bármikor összehangolhatja vagy visszavonhatja a helytelen vagy irreleváns változtatásokat.

Közvetlen kapcsolat az írási munkája és a hozzá tartozó nagyobb projektek között, beleértve azt a lehetőséget is, hogy a találkozók jegyzetét és összefoglalóját könnyen végrehajtható feladatokká alakítsa.

A ClickUp korlátai

Ez nem egy tisztán írási eszköz, ami megnöveli a tanulási görbét és megnehezíti a használatát azoknak a felhasználóknak, akik csak írási segítséget keresnek.

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak, a legjobb írási funkciók a Mac asztali felhasználók számára vannak fenntartva.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

2. Notability

Via Notability

Már rég elmúltak azok az idők, amikor egyszerű szövegszerkesztő szoftvereket használtunk jegyzetek készítéséhez. A Notability egy írási alkalmazás, amely lehetővé teszi jegyzetek készítését, hangfelvételek hozzáadását, jegyzetek kommentálását és munkájuk bemutatását másoknak a szervezeten belül.

A Notability legjobb funkciói

Kombinálhatja a jegyzetelést és a szabad formájú rajzolást, hogy átfogó képet kapjon a rögzíteni kívánt tartalomról és ötletekről.

Az egyszerű kialakítás könnyen megtanulható, és esztétikailag tökéletesen illeszkedik az Apple termékeihez és szoftvereihez.

Közvetlen integrációval rendelkezik több képernyő között, beleértve az iPhone-okat, iPad-eket és számítógépeket, hogy átviheti a projektjegyzeteket és rajzokat.

A különböző jegyzet típusok, beleértve a gépelt jegyzeteket, kézzel írt jegyzeteket, hangjegyzeteket és egyebeket, zökkenőmentesen integrálhatók egymásba.

A Notability korlátai

A kézzel írt szöveg digitális jegyzetekbe történő másolása néha pontatlan lehet.

A korlátozott verzió szigorú szerkesztési korlátozással rendelkezik, ami megnehezítheti a natív Mac-alkalmazás teljes idejű használatát.

Notability árak

Notability Starter : Ingyenes

Notability Plus: Árakért vegye fel a kapcsolatot

Notability értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

3. Journey

Via Journey

A naplóírás terápiás hatással bírhat, és serkenti az elmét, mind szakmai, mind személyes szempontból. A Journey alkalmazással még egy dolog biztos: könnyű és intuitív lesz, vagyis minden előnyét kiaknázhatja. Végül is ez egy speciális napló- és naplóalkalmazás, amelynek célja, hogy minden gondolatát rögzítse.

A Journey legjobb funkciói

Készítsen fotó-, videó-, hang- vagy írásos naplóbejegyzéseket, preferenciáitól és a témától függően.

Naptár alapú nézetet kínál, amely lehetővé teszi, hogy böngésszen a korábbi naplóbejegyzések között az összes eszközén.

Az Atlas funkció lehetővé teszi, hogy minden bejegyzéshez helyszínt rendeljen, így nyomon követheti életének fizikai helyszíneit és szakmai írói pályafutását.

A hangulatkövető funkciója rögzíti és elemzi az egyes naplóbejegyzésekben kifejezett érzelmeit.

Utazási korlátozások

Egyetlen célra összpontosít, ezért nehéz ugyanazt a Mac-alkalmazást több különböző témához vagy más összetett jegyzetelési típushoz használni.

Az első naplóbejegyzések jelentős időt vehetnek igénybe, miközben kitalálja a napló kezdeti konfigurációját.

Journey árak

Örökre ingyenes

Tagság: 4,17 USD/hó

Utazási értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Eddig még nincs értékelés

4. Bear

Via Bear

A legjobb írási eszközök listája nem lenne teljes a Bear említése nélkül. Ez az írási szoftver annyira népszerű, hogy a Bear alternatíváinak többsége is annak funkcióit igyekszik utánozni.

A Bear legjobb funkciói

Ez egy minimalista írási alkalmazás, gyorsbillentyűkkel a jegyzetek egyszerű formázásához.

A natív titkosítás biztosítja, hogy a jegyzetek és az azokban szereplő információk bizalmasak maradjanak.

Teljes körű eszközök közötti integrációt biztosít Mac-felhasználók számára, beleértve az iPhone-t, iPad-et és Apple Watch-ot is.

Kiterjedt jegyzet-exportálási lehetőségek állnak rendelkezésre különböző fájltípusokhoz, beleértve a PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF és más formátumokat.

Korlátozások

Az alkalmazásba történő másolás és beillesztés néha formázási problémákhoz vezethet.

A jegyzetek csak az alkalmazáson keresztül érhetők el, web böngészőbe nem integrálhatók.

Bear árak

Örökre ingyenes

Bear Pro: 2,99 USD/hó

Medve értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (5+ értékelés)

5. Ulysses

Via Ulysses

Az Ulysses egyedülálló ebben a listában, mivel kifejezetten (és kizárólag) Apple-eszközökhöz készült írási alkalmazás. Ez a platform nem csupán jegyzetelésre szolgál, hanem mindenféle írási projektben segítséget nyújt, például blogbejegyzések és regények írásában.

Az Ulysses legjobb funkciói

Beépített korrektúrakészítő és szerkesztő asszisztens funkcióval rendelkezik a végleges vázlatokhoz, amely 20 nyelven működik, és alapvető nyelvtani és haladó olvashatósági javaslatokat tud tenni.

A kiterjedt exportálási lehetőségek lehetővé teszik a szövegek elrendezését és PDF-ekké, e-könyv formátumokká, tartalomkezelő rendszer blogbejegyzésekké és egyebekké alakítását.

A címkék, csoportok és típusok szervezése segítségével átfogó könyvtárat és archívumot hozhat létre az összes írásbeli projektjéről.

A határidők és a napi célok segítenek nyomon követni az írási folyamatot és a termelékenységet.

Az Ulysses korlátai

A dokumentumok átvitele egyes felhasználók számára adatvesztéshez vezethet.

Jelenleg nincs AI-integráció a tartalomkészítés egyszerűsítésére vagy felgyorsítására.

Ulysses árak

Egyéni csomag : 5,99 USD/hó

Vállalkozások és szervezetek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ulysses értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

6. Drafts

Via Drafts

Míg a legtöbb írási alkalmazás a projektek szervezésében próbál segíteni, a Drafts ezt a folyamatot megfordítja azzal a filozófiával, hogy „először írj, aztán szervezz”. Ez a folyamat meglepően jól működik, lehetővé téve, hogy könnyedén rögzítsd a szöveget, mielőtt eldöntenéd, hogyan formázod, szervezed és publikálod azt a számos integráció révén.

A Drafts legjobb funkciói

Intuitív diktálási funkciója lehetővé teszi a Siri integrációját és a kézmentes jegyzetelést.

Egyszerűsíti a munkafolyamatokat, így a beérkező levelek mappájában megjelölheti az új jegyzeteket, és a könyvtárában rendszerezheti őket.

Aktív írói közössége folyamatosan kínál bevált módszereket, tippeket és trükköket az alkalmazás használatának maximalizálásához.

Különböző alkalmazásintegrációk, például a Twitter és a Google, segítenek a jegyzetek vázlatból végleges termékbe való átalakításában.

A Drafts korlátai

Nincsenek fejlett szövegszerkesztő funkciók.

Bár minden Mac-eszközön elérhető, nem asztali eszközökön korlátozott funkcionalitást kínál.

Drafts árak

Örökre ingyenes

Drafts Pro: 1,99 USD/hó

Drafts értékelések és vélemények

G2 : Eddig nincs értékelés

Capterra: Eddig még nincs értékelés

7. iA Writer

Az iA Writer segítségével

Képzeljen el egy olyan szövegszerkesztőt, amely annyira leegyszerűsített, hogy nem tud másra koncentrálni, csak a szövegre. Ez a kiindulópontja ennek az írásalkalmazásnak, egy Mac-alapú platformnak, amelynek célja az írási és szerkesztési folyamatok javítása.

Az iA Writer legjobb funkciói

A Focus Mode funkció kiemeli a mondat aktív részét, hogy zavaró tényezőktől mentes felületet hozzon létre.

A szintaxiskiemelés funkció kiemeli a gyenge igéket, a töltelékszavakat és egyéb zavaró elemeket, amelyek egyébként gyengíthetik az írását.

Egyszerű, integrált wiki-struktúrán keresztül összekapcsolhatja jegyzetét és dokumentumait.

A sablonkönyvtár segítségével egyszerű szövegeket gyönyörű könyvekké, fejezetekké és cikkekké alakíthat.

Az iA Writer korlátai

A markdown kódolás eleinte nehéz lehet megtanulni, különösen azoknak a felhasználóknak, akik jobban ismerik a hagyományos „amit látsz, azt kapod” szerkesztőket.

A különböző exportálási beállítások megváltoztathatják a formátumot. A PDF-formátumba exportált dokumentum eltérő megjelenésű lehet a Microsoft Word-formátumba exportált dokumentumtól.

Az iA Writer ára

Mac : 49,99 $ (egyszeri vásárlás)

iPad és iPhone : 49,99 USD (egyszeri vásárlás)

Windows : 29,99 $ (egyszeri vásárlás)

Android: 0,99 USD/hó

iA Writer értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Eddig még nincs értékelés

8. Scrivener

Via Scrivener

A Scrivener talán a legátfogóbb írásalkalmazás ezen a listán, amely készen áll a felhasználók különböző igényeinek kielégítésére, beleértve a tartalom vázlatának elkészítését, a kutatást és az írási folyamatot. Mac és PC platformokon is elérhető, és a legátfogóbb könyvírási alkalmazások listájának élén vagy annak közelében található. Akadémikusok, újságírók, diákok és szerzők egyaránt profitálhatnak a kiterjedt funkciókészletéből.

A Scrivener legjobb funkciói

Nem lineáris felépítése segít áttekinteni és rendszerezni a bekezdéseket anélkül, hogy szem elől tévesztené a nagyobb szerkezetet.

A megjegyzések és kommentárok funkciók lehetővé teszik Önnek és másoknak, hogy áttekintsék a munkáját anélkül, hogy megváltoztatnák az írott szöveget.

Az integrált kutatási eszközök segítségével intuitív módon megtalálhatja a kiegészítő dokumentumokat anélkül, hogy el kellene hagynia az alkalmazást.

A program egy parafatábla nézetet biztosít, amely segít megtervezni és kidolgozni az írási projekteket egy virtuális Post-it elrendezéssel.

A Scrivener korlátai

Számos írási, vázlatkészítési, tervezési és publikálási funkciójának köszönhetően jelentős tanulási görbe jellemzi.

Formázási lehetőségei változékonyabbak lehetnek, mint a listán szereplő többi írási alkalmazásé.

A Scrivener ára

Mac : 49 dollár (egyszeri vásárlás)

iOS : 19,99 $ (egyszeri vásárlás)

Windows : 29,99 $ (egyszeri vásárlás)

Mac/Windows csomag: 80 dollár (egyszeri vásárlás)

Scrivener értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

9. LightPaper

Via LightPaper

A LightPaper megkönnyíti a jegyzetek készítését és a szövegek írását a Mac számítógépén. Ahogy a neve is sugallja, ez az írási alkalmazás szándékosan könnyű – egyszerű, lineáris mappaszerkezetben tárolja a dolgokat, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban menthesse, megtalálhassa és felhasználhassa a jegyzeteket.

A LightPaper legjobb funkciói

A lapok alapú navigáció lehetővé teszi, hogy több jegyzet és írási projekt között zökkenőmentesen mozogjon anélkül, hogy elveszítené a fonalat.

A szerkesztő vázlatnézete segít átugrani a nagyobb dokumentumok szakaszait anélkül, hogy az egész szöveget el kellene olvasnia.

Testreszabható markdown opciókkal rendelkezik, amelyek az Ön szerkesztési típushoz való ismereteihez igazodnak.

A Gyors megnyitás funkció megtalálja és újra megnyitja a korábbi dokumentumokat, ha nem emlékszik a nevükre.

A LightPaper korlátai

A blogbejegyzések és weboldalak exportálási lehetőségei korlátozottak, gyakran csak webalapú opciókra korlátozódnak.

A renderelés támogatása néha megszakadhat a bonyolultabb dokumentumok esetében.

LightPaper árak

14,99 $ (egyszeri vásárlás)

LightPaper értékelések és vélemények

G2 : Eddig nincs értékelés

Capterra: Eddig még nincs értékelés

10. ProWritingAid

Via ProWritingAid

A ProWritingAid egy valós idejű szerkesztő eszköz az egész írási folyamatra, az első vázlattól a végleges szövegig. Akár e-maileket, akár weboldalakat ír, ez az írási szoftver folyamatosan javaslatokat ad arra vonatkozóan, hogyan teheti tartalmát aktívabbá, vonzóbbá és gördülékenyebbé.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Fejlett, AI-alapú nyelvtani ellenőrzése valós időben átfogó írásbeli javításokat javasol.

Valós idejű olvashatósági pontszámmal rendelkezik, hogy idővel javítsa írását.

Közvetlenül integrálható a legtöbb tartalomírási helyszínnel, beleértve a böngészőket, a Microsoft Wordot, a Google Docsot, az e-mail klienseket, a közösségi médiát, a Salesforce-t és még sok mást.

Integrált emberi visszajelzéseket, tippeket és mesterkurzusokat kínál, hogy idővel javuljon az íráskészsége.

A ProWritingAid korlátai

Az automatikus javaslatok néha helytelenek vagy félrevezetők, ami azt jelenti, hogy továbbra is szükség lesz egy emberre, aki átnézi a munkáját.

Az ingyenes verzióban 500 szavas próbaidőszak van, ami nem lesz elegendő az írások folyamatos szerkesztéséhez.

ProWritingAid árak

Örökre ingyenes

Prémium: 10 USD/hó

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Használja a ClickUp alkalmazást minden Apple eszközén

Még ha szeretsz is írni, valószínűleg nincs időd vagy lehetőséged arra, hogy minden tartalmat, e-mailt vagy technikai utasítást tökéletesen megfogalmazz. Ha nem szeretsz írni, még nehezebb lehet minden tartalmat tökéletesen megfogalmazni.

Szerencsére nem kell egyedül boldogulnia. A megfelelő alkalmazás nagy változást hozhat, függetlenül attól, hogy az időhiány vagy az írási folyamat okoz gondot.

A ClickUp a legjobb írási alkalmazás, köszönhetően fejlett AI írási képességeinek és intuitív, együttműködésen alapuló dokumentumkészítési és -szervezési funkcióinak. Hozzon létre egy ingyenes ClickUp fiókot, és használja a Dokumentumok és Jegyzetfüzet funkciókat következő írási projektjéhez!