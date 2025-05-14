A 10 legjobb Notability alternatíva és versenytárs 2025-ben

A digitális korban egy hatékony jegyzetelési alkalmazás nem csupán luxus, hanem szükségszerűség. Ez az a titkos fegyver, amely segít nekünk szervezettek, koncentráltak és produktívak maradni, akár az igazgatótanácsban, az osztályteremben, akár az otthoni irodánk kényelmében vagyunk.

Sokak számára a Notability volt a legnépszerűbb alkalmazás, amely zökkenőmentes integrációjáról és lenyűgöző funkcióiról híres. De mi van, ha valami mást keresel?

Talán fejlettebb projektmenedzsment funkciókra vágyik. Esetleg olyan jegyzetelési eszközre van szüksége, amely tökéletesen illeszkedik a meglévő technológiai eszközei közé. Vagy egyszerűen csak egy nyugtalan felfedező, aki mindig innovatív technológiai megoldásokat keres.

Bármi is legyen az oka, Ön a Notability alternatíváit keresi, azokat a versenytársakat, amelyek komoly kihívást jelentenek ennek a népszerű alkalmazásnak. Ebben az átfogó bejegyzésben bemutatjuk a piacot jelenleg felforgató, elsőrangú Notability versenytársakat.

Részletesen bemutatjuk kiemelkedő funkcióikat, mérlegeljük előnyeiket és hátrányaikat, és megosztjuk Önnel a legfontosabb információkat, hogy a saját igényeinek leginkább megfelelő döntést hozhassa. Ha tehát készen áll a termelékenységének növelésére és a munkafolyamatának javítására, akkor maradjon velünk!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A legjobb Notability alternatívákat keresed? Íme a legfontosabb lehetőségek, amelyeket érdemes megfontolni: ClickUp Docs – A legjobb all-in-one eszköz jegyzeteléshez, projektmenedzsmenthez és csapatmunkához. GoodNotes – A legjobb kézzel írt jegyzetekhez, sima digitális tollélményt biztosítva. NoteLedge – Legalkalmasabb kreatív szakemberek számára, akik multimédiás jegyzetelésre van szükségük. Simplenote – A legjobb minimalistáknak, akik szeretik a zavaró tényezőktől mentes, markdown-barát jegyzeteket. Squid – Legalkalmasabb azoknak az Android-felhasználóknak, akik a kézzel írt jegyzeteket és a PDF-jelöléseket részesítik előnyben. Microsoft OneNote – A legjobb mélyreható szervezéshez és a Microsoft ökoszisztéma felhasználói számára. Evernote – Legalkalmasabb azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akiknek robusztus keresési és integrációs funkciókra van szükségük. Zoho Notebook – A legjobb ingyenes, gyönyörűen megtervezett jegyzetelési élmény. Notion – A legjobb megoldás a jegyzetelés, az adatbázisok és a projektmenedzsment kombinálásához. Google Keep – A legjobb gyors, színes jegyzetekhez, zökkenőmentes Google-integrációval.

Mit kell keresni a Notability alternatíváiban?

A legjobb Notability alternatívák felkutatásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni. Ezeknek a kritikus pontoknak a figyelembevétele biztosítja, hogy megtalálja a saját igényeinek és munkastílusának leginkább megfelelő jegyzetelési alkalmazást:

Könnyű használat: Az intuitív, felhasználóbarát felület elengedhetetlen Az intuitív, felhasználóbarát felület elengedhetetlen a jegyzetelési alkalmazásokban . Szüksége van egy olyan eszközre, amelyet gyorsan elsajátíthat, függetlenül a technikai ismereteitől.

Több platformon elérhető: A legjobb jegyzetelési alkalmazásoknak több eszközön és operációs rendszeren – beleértve az iOS, Android, Windows és macOS rendszereket – is elérhetőnek kell lenniük, biztosítva ezzel a zökkenőmentes munkafolyamatot és a kényelmet.

Hatékony írási és rajzolási eszközök: A gazdag írási és rajzolási funkciók, mint például a különböző tolltípusok, színek és vastagságok, elengedhetetlenek A gazdag írási és rajzolási funkciók, mint például a különböző tolltípusok, színek és vastagságok, elengedhetetlenek a részletes jegyzetek készítéséhez, diagramok rajzolásához vagy ötletek vázlatos megrajzolásához.

Integrációs képességek: Az új jegyzetelési alkalmazásnak jól kell együttműködnie a technológiai ökoszisztémádban található többi alkalmazással. A Google Drive, Dropbox, Slack és más népszerű platformokkal való erős integrációs képességek nagy előnyt jelentenek.

Együttműködési funkciók: Ha egy csapat tagja vagy, az együttműködést elősegítő funkciók – mint például a megosztott jegyzetek, a valós idejű szerkesztés és a megjegyzésszekciók – jelentősen javíthatják a munkafolyamatot.

Fejlett szervezési funkciók: A mappák létrehozásának, a jegyzetek címkézésének és a tartalom gyors és hatékony keresésének képessége elengedhetetlen a jegyzetek rendezettségének megőrzéséhez.

A 10 legjobb Notability alternatíva

A tökéletes jegyzetelési és vázlatkészítési eszköz keresése olyan, mint tűt keresni egy digitális szénakazalban. Ez egy folyamatosan változó terület, és a legfontosabb az, hogy olyan eszközt találjon, amely lépést tart az Ön igényeivel. Ebben a részben bemutatjuk a piacon elérhető legjobb Notability alternatívákat, amelyek mindegyike önmagában is kiemelkedő.

Akár diák vagy, aki jegyzeteket firkál, akár szabadúszó, aki egy projektet vázol fel, akár szakember, aki komplex munkaterhelést kezel, ezek közül a Notability alternatívák közül az egyik lehet az új, megbízható termelékenységi társad.

Kezdje el használni a ClickUp Notepad alkalmazást! A ClickUp Notepad Rich Text Editing funkciójával azonnal rendszerezheti gondolatait.

Képzelje el, hogy egy személyes jegyzetfüzet áll az ujjhegye alatt, amely lenyűgöző funkciókkal rendelkezik, mint például a jegyzetek kibontása, a változtatások visszavonása és a /Slash parancsokkal történő gazdag szerkesztés. A ClickUp mindezt és még többet kínál, mint az egyik legjobb jegyzetelési alkalmazás és termelékenységi eszköz.

Teljes értékű projektmenedzsment megoldásként a ClickUp minden csapatnak lehetővé teszi a zökkenőmentes kommunikációt és a projektek egyetlen felületen történő kezelését.

A Docs, Notepad, Mind Maps és Whiteboards funkciók kiemelkednek a Notability alternatívái közül, amelyek minden jegyzetelési igényét kielégítik, minden lépésnél.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az összes funkciójával a ClickUp meredek tanulási görbét jelenthet, különösen azoknak a kezdő felhasználóknak, akik csak egy egyszerű jegyzetelési alkalmazást szeretnének.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. GoodNotes

via GoodNotes

A következő jegyzetelési alkalmazás azoknak szól, akik továbbra is a kézírás érzését szeretnék megtartani, de a digitális platform kényelmét is élvezni szeretnék.

A GoodNotes egy elsőrangú jegyzetelési alkalmazás, amely egyedülálló kézírás-felismerő funkciójával tűnik ki. Különösen hasznos PDF-fájlok közvetlen jegyzetelésére, mivel olyan felületet biztosít, amely utánozza a papírra írás érzetét.

Az eszköz számos írási opcióval rendelkezik, így a kézírási élmény még sokoldalúbbá válik.

A kereshetőség egy másik fontos erőssége ennek a Notability alternatívának. Támogatja a kézzel írt jegyzetek, a begépelt szövegek és még a PDF fájlok szövegének keresését is. Ez a funkció időt takarít meg és javítja a termelékenységet, mivel nem kell manuálisan végiglapoznia a kézzel írt jegyzeteket, hogy megtalálja a szükséges információkat.

A GoodNotes legjobb funkciói

Kiválóan alkalmas digitális kézírásos jegyzetek készítésére PDF-fájlokban, többféle írási opcióval.

Kézírásfelismerő technológia egyszerű egyéni találkozók jegyzeteléséhez vagy jegyzetelési igényekhez

Lehetővé teszi dokumentumok és kézzel írt jegyzetek beolvasását.

Előre elkészített Goodnotes sablonok a jegyzetelés megkezdéséhez

A GoodNotes korlátai

Nincsenek előre elkészített formák a formaszerszámban

Windows vagy Android rendszeren nem elérhető.

Egyes felhasználók észrevették, hogy az alkalmazás lelassul, ha túl sok képet adnak hozzá.

GoodNotes árak

Ingyenes az első három jegyzetfüzet esetében

Teljes verzió: 8,99 dollár egyszeri fizetéssel

GoodNotes értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

3. NoteLedge

via NoteLedge

A NoteLedge segítségével videó- és hangfelvételeket integrálhatsz közvetlenül a jegyzetekbe. Ez a platform interaktív jegyzetek létrehozását teszi lehetővé, ami a tartalmat vonzóbbá és átfogóbbá teszi.

Néhány kattintással médiafájlokat illeszthet be a szokásos jegyzetekbe, így további információkkal gazdagíthatja jegyzetét.

Az eszköz emellett zökkenőmentes szinkronizálást kínál különböző eszközök között. A NoteLedge elrendezése áttekinthető, így könnyen kezelhetők a feladatok, és külön mappákban rendezhetők a teendőlisták, az érzékeny jegyzetek és a projektek.

A NoteLedge legjobb funkciói

Interaktív jegyzetek létrehozása médiaintegrációval

Jó szinkronizálás az eszközök között a jegyzetelési alkalmazással

Rendezett elrendezés a könnyű projektmenedzsment érdekében

A NoteLedge korlátai

A felhasználók rámutattak, hogy a kezdeti használat kihívást jelenthet a bemutatók hiánya miatt.

Nincsenek professzionális eszközök a fotók retusálásához és effektusokhoz

A NoteLedge árai

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 2,49 USD/hó

Creativity 365: 4,99 USD/hó

NoteLedge értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

4. Simplenote

Via Simplenote

Ahogy a neve is sugallja, a Simplenote egy ingyenes, egyszerű, intuitív jegyzetelési alkalmazás, amely több platformot is támogat, beleértve az iOS-t, az Androidot, a Mac-et, a Windows-t és a Linuxot.

A Simplenote támogatja a jegyzetek írását, előnézetét és közzétételét Markdown formátumban is, amely egy egyszerű szövegformázási szintaxissal rendelkező jelölőnyelv. Ez a funkció tiszta, koncentrált és zavarmentes írási élményt biztosít.

A Simplenote legjobb funkciói

Ellenőrzőlistákat kínál, hogy rendezett maradjon a teendőlistája.

A jegyzetek előzményei megkönnyítik az archivált információk megtalálását.

A verziótörténet segítségével nyomon követheted a változásokat, és visszatérhetsz a jegyzetek korábbi verzióihoz.

A Simplenote korlátai

Nincs csapatmunka és megosztási funkció

A jegyzetek csak címkézéssel vannak rendszerezve, hierarchikus szervezés vagy archiválás nélkül.

Korlátozott testreszabhatóság és csak szöveges jegyzetek támogatása

Simplenote árak

Ingyenes

Simplenote értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

5. Squid

via Squid

Inkább vázlatkészítő eszközként ismert, de a jegyzetelők a Squid segítségével valódi kézírással is jegyzetelhetnek, mintha hagyományos jegyzetfüzetet használnának. Akár vonalradírral, különböző papírfajtákkal és méretekkel is dolgozhat.

A Squid legjobb funkciói

Vektoros grafikával büszkélkedhet, amelynek segítségével a képek minőségromlás nélkül, zökkenőmentesen nagyíthatók és kicsinyíthetők.

Használjon aktív tollat, hogy régi módszerrel írjon, anélkül, hogy aggódnia kellene, hogy tinta kerül a kezére!

Gyorsan jegyezze le jegyzetét és gondolatait PDF-ekbe vagy képekbe

A Squid korlátai

A prémium funkciók nem érhetők el iOS és Mac eszközökön.

Hiányoznak az alapvető jegyzetelési funkciók, például a szövegdobozok körüli szegélyek.

Néhányan hiányosnak találták a felhőalapú szinkronizálási funkciókat.

Squid árak

Ingyenes

Prémium: 1 USD/hó vagy 10 USD/év

Squid értékelések és vélemények

Nincs értékelés a G2-n vagy a Capterrán

6. Microsoft OneNote

via Microsoft

A Microsoft OneNote egy teljesen ingyenes digitális jegyzetalkalmazás, amelyben jegyzeteket tárolhat, megoszthat és létrehozhat. A OneNote egyik kiemelkedő funkciója a szabad formátumú vászon, amelyen bárhol gépelhet, írhat vagy rajzolhat.

A felhasználók rendkívül hatékonynak tartják a OneNote egyedülálló szervezési rendszerét, amely jegyzetek tárolására jegyzetfüzeteket, szakaszokat és oldalakat használ.

Hasonlítsa össze a OneNote-ot a Notability-val!

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Kiválóan alkalmas PDF-ek megjegyzéséhez

Egy alkalmazásban kínál billentyűzetes gépelést és vázlatkészítést egyaránt.

A jegyzeteket automatikusan szinkronizálja a felhővel

A Microsoft OneNote korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a tartalom formázása elveszhet, ha beillesztik a OneNote-ba.

A felhasználók megjegyezték, hogy a szinkronizálási problémák jegyzetek elvesztéséhez vezethetnek.

Nincs digitális kézírásos jegyzetek funkció

A Microsoft OneNote árai

Ingyenes

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1350+ értékelés)

Nézze meg ezeket a OneNote alternatívákat!

7. Evernote

Az Evernote egy jól ismert Notability alternatíva, amely számos legjobb jegyzetelési alkalmazás listán szerepel. Ez az eszköz lehetővé teszi ötletek, képek és hangjegyzetek rögzítését. Sőt, ez a jegyzetelési eszköz különösen hasznos gyors jegyzetek készítéséhez és azok elmentéséhez későbbi felhasználás céljából.

Az Evernote gazdag szövegszerkesztője számos formázási lehetőséget támogat, többek között vastag, dőlt, aláhúzott, áthúzott, kiemelt szöveget és még sok mást.

Az Evernote egyik legértékesebb funkciója a robusztus keresési funkció. Gyorsan megtalálhatja jegyzetét, még akkor is, ha azok képek vagy PDF-fájlok formájában vannak tárolva.

Az Evernote legjobb funkciói

Támogatja a PDF-megjegyzéseket

Jegyzetek összekapcsolása naptári eseményekkel

Hangjegyzetek rögzítése

Kiválóan alkalmas közös jegyzeteléshez

Az Evernote korlátai

Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról és lassú betöltési időkről számoltak be.

A jegyzetek notebookokhoz való hozzáadásának bonyolult folyamata

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Nézze meg ezeket az Evernote alternatívákat!

8. Zoho Notebook

via Zoho Notebook

A végső Marie Kondo-élményért nézd meg a Zoho Notebookot. A felhasználók imádják ennek az alkalmazásnak az innovatív szervezési rendszerét. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jegyzetüket különböző jegyzetfüzetekbe kategorizálják, amelyek mindegyike testreszabható borítóval rendelkezik. Ez vizuális réteget ad a szervezési folyamathoz, megkönnyítve az egyes jegyzetek megtalálását.

A Zoho Notebook szinkronizált jegyzetelési funkciója biztosítja, hogy jegyzetek mindig elérhetők legyenek, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használ. Ez javíthatja a termelékenységet és sok időt takaríthat meg, különösen azoknak a felhasználóknak, akik gyakran váltanak eszközök között.

A Zoho Notebook legjobb funkciói

Lehetővé teszi a jegyzetek különböző jegyzetfüzetekbe való szervezését, testreszabható borítókkal.

Kiváló szinkronizálási funkció az eszközök között

Támogatja a multimédiás tartalmak hozzáadását a jegyzetekhez

A Zoho Notebook korlátai

Nincs kézírásfelismerő funkciója

Nem támogatja az offline hozzáférést.

Zoho Notebook árak

Notebook Essential: 0 dollár

Notebook Pro: 1,99 USD/hó

Zoho Notebook értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

9. Notion

via Notion

Rugalmas, testreszabható és elegáns weboldalairól ismert Notion mindenre alkalmas, amire csak szüksége van. Akár hangulat táblákat szeretne létrehozni, személyes wikit építeni, projekteket kezelni, vagy egyszerűen csak jegyzeteket készíteni, mindezt egyetlen munkaterületen teheti meg.

Az alkalmazás egyik legnagyobb erőssége a sokoldalúságában rejlik. Ezzel a Notability alternatívával gyorsan beállíthat egy oldalt szinte bármilyen feladathoz, és a semmiből felépítheti saját egyedi rendszerét.

A Notion minden típusú tartalmat támogat, a képektől az alkalmazásbeágyazásokig, így robusztus platformot kínál az információk összeállításához és szervezéséhez.

A Notion legjobb funkciói

Több mint 1000 közösség által készített sablon áll rendelkezésre jegyzeteléshez.

Ötvözi a feladatkezelési képességeket a jegyzetekkel

Lehetővé teszi a gazdag média beágyazását és integrációs lehetőségeket

A Notion korlátai

Hosszú távú használat esetén nagy karbantartási igényű lehet.

Korlátozott offline mód

A felhasználók megjegyezték, hogy az együttműködési funkciók használata kihívást jelenthet.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 dollár felhasználónként/hónapban

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (16000+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Notion alternatívákat!

10. Google Keep

A Google Keep segítségével

A Google Keep egy egyszerű jegyzetelési alkalmazás, amely az egyszerűséget és a gyorsaságot helyezi előtérbe. Ez egy ingyenes alternatíva nemcsak a Notability számára, hanem azoknak az Android-felhasználóknak is, akik valami hasonló alkalmazást keresnek az Apple jegyzetalkalmazásához.

A Google Suite részeként zökkenőmentesen integrálódik a Google egyéb termékeivel, így kényelmes választás azok számára, akik már befektettek a Google ökoszisztémájába.

A Keep jegyzetelési élménye egyszerűsített és fókuszált, lehetővé téve, hogy gyorsan leírja gondolatait, teendőlistákat készítsen, és jegyzeteket, valamint webes tartalmakat osszon meg. Támogatja a színkódolást és a címkéket a szervezéshez, és a jegyzeteket a könnyű hozzáférés érdekében a tetejére lehet rögzíteni.

Hasonlítsa össze a OneNote-ot a Google Keep-pel!

A Google Keep legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Google Suite-ba

Támogatja a szövegek rögzítését képernyőképekről

Lehetővé teszi a jegyzetek színek, listák, képek, hangjegyzetek, emlékeztetők vagy megosztott jegyzetek alapján történő keresését.

A Google Keep korlátai

Egyes felhasználók szerint a szövegformázás vagy a jelölés nehéz feladat.

Korlátozott szövegszerkesztési képesség

Nem rendezi a jegyzeteket mappákba, ami miatt a felhasználói felület zavarosnak tűnhet.

A Google Keep árai

Örökre ingyenes csomag

Google Keep értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Google Keep alternatívákat!

Forradalmasítsa munkafolyamatát a ClickUp sokoldalú funkcióival

Számtalan sokoldalú jegyzetelési alkalmazás létezik, mindegyiknek megvannak a maga egyedi erősségei. De ha egyetlen platformot keresel, amely magában foglalja a jegyzetelés, a vázlatkészítés és a projektmenedzsment eszközök legjobb funkcióit, akkor a ClickUp egyedülálló választás.

Képzelje el, hogy egy helyen készíthet részletes dokumentumokat, vizuálisan vázolhatja ötleteit és gyors jegyzeteket készíthet.

Az együttműködés gyerekjáték lesz, az ötletek szabadon áramlanak, és a munkafolyamatok szervezettek és hatékonyak maradnak. A modern termelékenység területén a ClickUp több mint egy egyszerű eszköz – ez a személyes termelékenységi erőműve, amely minden elképzelhető funkcióval rendelkezik.

Így, miközben befejezzük a Notability versenytársainak bemutatását, meghívjuk Önt, hogy lépjen előre a ClickUp segítségével. Határozzuk meg újra együtt, mi lehetséges!