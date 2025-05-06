A 10 legjobb Bear App alternatíva jegyzeteléshez 2025-ben

A Bear az egyik legelegánsabb markdown írási alkalmazás, amely zökkenőmentesen rögzíti a gondolatokat, jegyzeteket és információkat. Lenyűgöző szervezeti felépítése és eszközök közötti szinkronizálási képességei miatt az Apple-felhasználók kedvenc alkalmazásává vált.
A Bear alternatíváinak iránt azonban egyre nagyobb a kereslet. Mi van, ha digitális környezetváltásra van szüksége, hogy javítsa jegyzetelési stratégiáját?
A ClickUp dinamikus funkciókészletétől a SimpleNote minimalista varázsáig a digitális jegyzetelési terület élénk és változatos mindenki számára, akinek írásbeli projektjei vannak a háttérben.
Merüljön el velünk a jegyzeteléshez legalkalmasabb Bear alternatívák felfedezésében!
Mit kell keresnie egy Bear App alternatívában?
Számos tényező kiemelkedő fontosságúvá válik, amikor belemerülünk a jegyzetelési alkalmazások hatalmas világába.
Először is, több eszközön is kompatibilisnek kell lennie. Ez biztosítja, hogy gondolataihoz, ötleteihez és írásbeli projektjeihez bárhol és bármilyen eszközről zökkenőmentesen hozzáférhessen.
Ezután keresse meg a rich textet és a finom szintaxiskiemelést támogató markdown funkciót, amely rugalmasságot biztosít a jegyzetek felépítésében és stílusában.
Ne feledje, hogy olyan alkalmazást kell keresnie, amely intuitív felülettel rendelkezik. A Bear egyszerűsége az erőssége, ezért az alternatívának is kezelhetőnek kell lennie. Több időt szeretne fordítani az ötletek rögzítésére, és kevesebbet a zavaros képernyőkön való navigálásra.
Bónuszként egy fejlett keresési funkciókkal rendelkező jegyzetelési alkalmazás segítségével másodpercek alatt megtalálhatja a legnehezebben fellelhető jegyzeteket is. A közös projektek esetében a megosztási funkciók elengedhetetlenek. A valós idejű szerkesztési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy közösen ötleteljenek és finomítsák a koncepciókat.
A mai digitális korban pedig figyelmet kell fordítani a biztonságra is: a titkosítás és a biztonságos felhőalapú tárolás elengedhetetlen.
Végül, az integrációs lehetőségek más alkalmazásokkal a végső termelékenységi trükk. Az igazi varázslat akkor történik, amikor jegyzetelési alkalmazását beépíti szélesebb termelékenységi hálójába.
A 10 legjobb Bear App alternatíva
Akár Android-felhasználó vagy, akár csak egy másik jegyzetelési alkalmazásra van szükséged, itt találod a legjobb Bear App alternatívákat.
1. ClickUp
A termelékenység és a sokoldalúság metszéspontjában található a ClickUp, egy termelékenységi platform, amely túllép a hagyományos jegyzetelés határain. Zsenialitása az integrált megközelítésében rejlik, amely a feladatokat, dokumentumokat, emlékeztetőket és célokat egy koherens ökoszisztémába szövi össze. Míg más alkalmazások csupán jegyzeteket rögzítenek, a ClickUp cselekvésre ösztönöz, és az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítja.
A platform sokoldalúságát a beágyazott nézetek, a testreszabható ClickUp Docs és sok más, írási projektek kezelésére szabott funkció mutatja be. Ez a kiterjedt keretrendszer zökkenőmentesen áthidalja a teendőlista-alkalmazások és a projektprioritizálás közötti szakadékot, biztosítva, hogy minden digitális jegyzetlapokra feljegyzett inspirációt ápoljanak és mozgósítsanak.
Azok számára, akik a Bear-ről váltanak át, a ClickUp megnyugtatóan ismerős felhasználói felületet kínál, miközben gazdagabb funkciókészletet biztosít, különösen a ClickUp Notepad segítségével.
A ClickUp legjobb funkciói
- A Focus Mode zavaró tényezőktől mentes írási élményt kínál.
- A gazdag szöveg, a szintaxiskiemelés és a markdown támogatás sokoldalúságot biztosít a jegyzetek létrehozásában.
- A ClickUp AI eszköz platformunkat az egyik legjobb AI eszközzé teszi jegyzeteléshez.
- Beágyazott nézet opciók a dinamikus jegyzeteléshez
- A ClickUp Notepad egy rugalmas írási alkalmazás gyors és spontán jegyzeteléshez.
- Hierarchikus struktúra a szervezett ötletkatalógushoz és a hatékony dokumentumkezeléshez
- Együttműködési eszközök csapat brainstorminghoz és megosztáshoz
- A számtalan harmadik féltől származó alkalmazással való integráció biztosítja a kapcsolódó ökoszisztémát.
- Hatékony keresési funkciók szűrési lehetőségekkel a jegyzetek könnyű visszakereséséhez
- A beépített időkövető eszközzel ez az egyik legjobb emlékeztető alkalmazás a piacon.
- Minden főbb adatcsere-formátumot támogat
A ClickUp korlátai
- Nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.
- A hatalmas funkciókészlet miatt kezdetben tanulási görbe szükséges
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Boost Note
A Boost Note egy rugalmas íróalkalmazás, amely elsősorban fejlesztőknek és technológiai rajongóknak szól, és egyedi szemszögből közelíti meg a jegyzetelést.
Markdown-központú kialakítása támogatja a szintaxiskiemelést és a kódblokkokat, így ez a legjobb választás a technológia iránt érdeklődők számára. De nem csak programozóknak való: még ha a kódolás nem is tartozik a mindennapi feladatok közé, sokan vonzónak találják az alkalmazás funkcióinak és szervezési eszközeinek sokaságát.
Nyílt forráskódú eszközként a Boost Note folyamatosan fejlődő funkciókkal büszkélkedhet, amelyeket egy aktív közreműködői közösség fejleszt és gazdagít.
Ez a folyamatos növekedés biztosítja, hogy a platform modern és releváns maradjon. Offline képességei révén a felhasználók koncentrált írási élményt élvezhetnek, és bármikor, bárhol leírhatják ötleteiket. A platform snippet funkciója lehetővé teszi a kódok egyszerű kategorizálását, ami előnyös a fejlesztők számára.
A Boost Note legjobb funkciói
- A dokumentumok jelölésének lehetősége biztosítja a jegyzetek részletes strukturálását.
- Kódblokk-támogatás, technológiai rajongóknak
- Az offline támogatás lehetővé teszi a jegyzetekhez való hozzáférést internetkapcsolat nélkül is.
- Címkézési rendszer a jegyzetek szervezett kategorizálásához
- Testreszabható témák az esztétikai megjelenés személyre szabásához
- A nyílt forráskódú jelleg lehetővé teszi a közösség által vezérelt folyamatos fejlesztéseket.
- Kódrészletek tárolására szolgáló jegyzetfunkció
Boost Note korlátai
- A technológiával kevésbé ismerős emberek számára ez ijesztő lehet.
- Nincs natív mobilalkalmazás
Boost Note árak
- Ingyenes
- Standard: 5 USD/hó felhasználónként
- Pro: 8 USD/hó felhasználónként
Növelje a jegyzetek értékeléseit és véleményeit
- G2: 4,5/5 (2 értékelés)
- Capterra: 3,0/5 (1 értékelés)
3. Google Keep
A Google Keep alapvetően egy zavaró tényezőktől mentes íróalkalmazás, amely egyszerűséget kínál, így a jegyzetelés szinte pillanatnyi feladat lesz.
Intuitív felülete támogatja a jegyzeteket, emlékeztetőket és különböző listák létrehozását. A Google ökoszisztéma gyöngyszeme, amely minden eszközön tökéletes szinkronizálást ígér. A színkódolt post-it jegyzetek, hangjegyzetek és a képek csatolásának lehetősége sokoldalúságot ad az alkalmazásnak.
Kiemelkedő optikai karakterfelismerő funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén kivonják a szöveget a képekből. Azok számára, akik gyakran váltanak eszközök között, a Google Keep platformok közötti elérhetősége zökkenőmentes hozzáférést biztosít.
Emellett a jegyzetek megosztása és az azokhoz való közös munkavégzés növeli azok hasznosságát személyes és csapatfeladatokhoz.
Mivel a Google Keep egy ingyenes eszköz, előfordulhat, hogy csak néhányat kínál azok közül a robusztus funkciók közül, amelyeket egy jegyzetelési alkalmazásban keres. Ha ez a helyzet, akkor számos Google Keep alternatívát ajánlhatunk.
A Google Keep legjobb funkciói
- A jegyzetelők számára készült, a Google ökoszisztémájába beágyazott, végső írási alkalmazás.
- Az egyszerű és intuitív kialakítás biztosítja az azonnali jegyzetelést.
- Zökkenőmentes szinkronizálás a Google-fiókkal a hatékony dokumentumkezelés érdekében
- Színkódolt jegyzetek a vizuális szervezéshez
- Hangjegyzetek létrehozása
- Kép mellékletek szövegfelismerő funkcióval
- Együttműködési megosztási lehetőségek a kollégákkal való közös munkához
- Integrált emlékeztetők Google Naptár szinkronizálással
A Google Keep korlátai
- Korlátozott formázási lehetőségek a több funkcióval rendelkező alternatívákhoz képest
- Nincs saját markdown szerkesztője.
A Google Keep árai
- Ingyenes
Google Keep értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: N/A
Hasonlítsa össze a Google Keep és az OneNote alkalmazásokat!
4. Evernote
Az Evernote, a jegyzetelés területén tapasztalt szereplő, funkcióinak széles skálájáról és zavaró tényezőktől mentes írási környezetéről híres. Nem csak gondolatok lejegyzésére alkalmas: a felhasználók blogbejegyzéseket is kivághatnak, minden dokumentumukat tárolhatják és még sok minden mást is tehetnek. Igazi erőssége a többféle formátumú jegyzetek támogatása – a gyors vázlatoktól a bonyolult weboldalakig.
Az Evernote biztosítja, hogy minden egy egységes platformon legyen tárolva. A fejlett keresési funkcióknak köszönhetően az információk visszakeresése gyerekjáték, még a kézzel írt jegyzetekből is.
Az Evernote minden eszközzel és rugalmassággal rendelkezik, hogy más alkalmazásokkal integrálható legyen, és holisztikus jegyzetelési élményt kínál. Azok, akik mélyebben elmélyülnek a funkcióiban, gyakran fedeznek fel olyan funkciókat, amelyek teljesen átalakítják a jegyzetelési szokásaikat. De nem mindenki számára ideális megoldás. Érdemes megnéznie az Evernote egyéb alternatíváit is.
Az Evernote legjobb funkciói
- Webkivágó teljes weboldalak mentéséhez
- Dokumentumok beolvasása kamerával
- Sablonok különböző felhasználási esetekhez
- Notebookok és címkék a szervezett archiváláshoz
- Együttműködés megosztott jegyzetfüzetekkel és jegyzetekkel
- Jegyzetelési eszközök PDF-ekhez és képekhez
- Integráció számos harmadik féltől származó alkalmazással
Az Evernote korlátai
- Drága prémium opciók
- A felhasználói felület új felhasználók számára nehézkes lehet.
Evernote árak
- Ingyenes
- Személyes: 10,83 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 14,17 USD/hó felhasználónként
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1950+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)
5. Microsoft OneNote
A Microsoft OneNote digitális vászonként működik, utánozva a papír tapintását, de digitális képességekkel is fel van szerelve, ami az egyik legjobb alternatívává teszi a Bear alkalmazáshoz képest.
A Microsoft Office csomag részeként más Microsoft alkalmazásokkal való integrációs képességei páratlanok.
A felhasználók örülnek a platform korlátlan jegyzetméretének, amely minden terjedelmű és méretű jegyzetet befogad, a bevásárlólistáktól a blogbejegyzés-ötletekig.
A rajz- és vázlatkészítő eszközök növelik a sokoldalúságát, így mind a szöveges, mind a vizuális gondolkodásúak számára vonzóvá teszik. A jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak hierarchiája lehetővé teszi a gondos kategorizálást.
A felhőalapú szinkronizálásnak köszönhetően jegyzetek minden eszközön elérhetők, biztosítva a munka és a gondolkodási folyamatok folytonosságát. A Microsoft ökoszisztéma összes eszközével való integráció további előnye, hogy ez egy robusztus megoldás a holisztikus termelékenységhez.
Ha még nem vagy beépülve a Microsoft ökoszisztémájába, rengeteg OneNote alternatíva áll rendelkezésre.
A Microsoft OneNote legjobb funkciói
- Digitális vászon szabad formájú jegyzeteléshez
- Integráció az Office 365 csomaggal
- Optikai karakterfelismerés képek szövegeihez
- Hangjegyzetek lejátszási funkciókkal
- Szekciók és oldalak a jegyzetek részletes szervezéséhez
- Matricák és tintaeffektusok a személyre szabott jegyzetekhez
- Együttműködés megosztott jegyzetfüzeteken keresztül
A Microsoft OneNote korlátai
- Egyszerű jegyzetelési feladatokhoz esetleg nehézkesnek tűnhet.
- Szinkronizálási problémákról esetenként érkeznek bejelentések.
A Microsoft OneNote árai
- Ingyenes Microsoft-fiókkal
Microsoft OneNote értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)
- Capterra: N/A
6. Day One
A Day One nem csak egy újabb jegyzetelési alkalmazás; ez az élet számtalan pillanatának hordozója.
A Bear kiváló alternatíváinak egyike, nyugodt, zavarmentes írási környezetet kínál, amely elősegíti a reflexiót és az ötletelést. Gyönyörű kialakításának köszönhetően a Day One-on való írás olyan, mint egy visszavonulás – egy hely, ahol kikapcsolódhat és levezetheti a feszültséget.
A gazdag média támogatás azt jelenti, hogy a bejegyzések nem korlátozódnak a szövegre; fotók, videók és hangfájlok is könnyedén beilleszthetők.
Az alkalmazás végpontok közötti titkosítása garantálja, hogy a személyes gondolatok magánjellegűek maradjanak. Az „On This Day” funkcióval lehetőség nyílik az emlékek felidézésére, így az alkalmazás egy értékes időkapszulává válik a felhasználók számára.
Azok számára, akik felismerik a naplózás terápiás és szervezési előnyeit, a Day One ideális választás.
A Day One legjobb funkciói
- Gyönyörű, intuitív naplózási felület
- Fotó-, videó- és hangbejegyzések
- Időjárás és helymegjelölés
- A végpontok közötti titkosítás biztosítja a magánélet védelmét.
- „Ezen a napon” funkció az emlékekhez
- Sablonok strukturált naplózáshoz
- Hangulatkövetés és betekintés
A Day One korlátai
- Az előfizetési modell drága lehet.
A Day One árai
- Ingyenes
- Prémium: 2,92 USD/hó felhasználónként
Day One értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (1 értékelés)
- Capterra: N/A
7. Obsidian
Az Obsidian paradigmaváltást hoz a jegyzetelés módjában, hangsúlyt fektetve az egymással összekapcsolt ötletek labirintusának létrehozására.
Nem csupán a gondolatok rögzítéséről van szó, hanem azok összefüggéseinek megértéséről és vizualizálásáról is.
A tervezés középpontjában az állandó jegyzetek készítése áll, amelyek panorámás kilátást nyújtanak a felhasználóknak az összegyűjtött tudásukra.
A grafikus nézet – amely vizuálisan ábrázolja a jegyzetek összefonódását – különösen érdekes azok számára, akik vizuális gondolkodók és alternatívákat keresnek a Bear alkalmazáshoz. Ahogy a felhasználók jegyzet-tárházukkal bővülnek, az Obsidian velük együtt fejlődik, és minden írási projekttel egyre bonyolultabbá és értékesebbé válik.
Az Obsidian egy kincsesbánya azok számára, akik szeretnek elmélyülni és összekapcsolni a tudásbázisukban található információkat. Ráadásul a helyi elsődleges adattárolás biztosítja, hogy a jegyzetek kizárólag az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ha ez nem felel meg az Ön igényeinek, akkor számos Obsidian alternatívát kínálunk, amelyeket érdemes megnéznie.
Az Obsidian legjobb funkciói
- Tudásbázis kétirányú linkekkel
- A helyi tárolás biztosítja az adatok titkosságát.
- Pluginekkel és témákkal testreszabható
- Grafikus nézet a jegyzetek közötti kapcsolatok vizualizálásához
- Markdown szerkesztő valós idejű előnézettel
- Rugalmas szervezés mappákkal és címkékkel
- Külső linkek a jobb kontextus érdekében
Az Obsidian korlátai
- Lehet, hogy a tanulási görbe meredekebb.
Obsidian árak
- Személyes: Ingyenes
- Kereskedelmi licenc: 50 USD/év felhasználónként
Obsidian értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (14 értékelés)
8. Inkdrop
Az Inkdrop ötvözi az esztétikai eleganciát a hatékony jegyzetelési funkciókkal, és beépített kódrészlet-támogatásával elsősorban a fejlesztők igényeit szolgálja ki.
Markdown szerkesztője biztosítja, hogy a jegyzetek feljegyzése és formázása gördülékeny és intuitív legyen. Az alkalmazás kiemelkedik végpontok közötti titkosításával, amely hangsúlyozza az adatbiztonságot.
A négypaneles kialakítás egyszerűsített munkafolyamatot biztosít a felhasználóknak a dokumentumok létrehozásához. Jegyzékeket tartalmaz, valamint egy markdown szerkesztőt, egy előnézeti panelt és egy könyvpanelt. Támogatja a szinkronizált szerkesztést és előnézetet, így a jegyzetek létrehozása zökkenőmentes folyamat.
Azok számára, akik gyakran váltanak a kódolás és a jegyzetelés között, az Inkdrop zökkenőmentes ötvözete e két világnak igazi áldás. A platform plugin-támogatása tovább növeli képességeit, biztosítva, hogy alkalmazkodjon a felhasználók változatos igényeihez.
Az Inkdrop legjobb funkciói
- Fejlesztőknek tervezett Markdown szerkesztő
- Notebookok beágyazott al-notebookokkal
- Témák és bővítmények a személyre szabáshoz
- Címkézze a jegyzeteket a jobb kategorizálás érdekében
- Zökkenőmentes szinkronizálás az eszközök között
- Kódszintaxis kiemelés több nyelven
- Teljes szövegű keresés a gyors hozzáférésért
Az Inkdrop korlátai
- Inkább technológia iránt érdeklődő felhasználóknak ajánlott
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk
Inkdrop árak
- Alap: 4,99 USD/hó felhasználónként
Inkdrop értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Amplenote
Az Amplenote az a hely, ahol a jegyzetelés összefonódik a feladatkezeléssel és a naptárral, elősegítve egy átfogó termelékenységi ökoszisztéma kialakulását.
Az alkalmazás célja az ötletek rögzítése és azok megvalósítható feladatokká alakítása. A gazdag lábjegyzetek, a kétirányú linkek és a feladatkezelési funkciók révén az alkalmazás messze felülmúlja a hagyományos jegyzetalkalmazásokat.
Az Amplenote azt a meggyőződést képviseli, hogy a jegyzetek nem lehetnek statikusak, hanem fejlődniük kell és cselekvésre kell ösztönözniük.
A feladatpontszám funkció, amely a sürgősség és a fontosság kritériumai alapján rangsorolja a feladatokat, bizonyítja a termelékenység növelése iránti elkötelezettségét. A jegyzetek naptárba való integrálása biztosítja, hogy az ötletek valós időben cselekvéssé váljanak.
Az Amplenote segítségével a gondolatok megszületésétől a megvalósításig vezető út zökkenőmentes és hatékony.
Az Amplenote legjobb funkciói
- Kétirányú linkelés a kapcsolódó jegyzetekhez
- Feladatkezelés a jegyzetekből
- Részletes információkat tartalmazó gazdag lábjegyzetek
- Naptárintegráció a ütemezett feladatokhoz
- Három mód: Írás, Tervezés és Jegyzetelés
- Billentyűparancsok a hatékonyság érdekében
- Valós idejű közös szerkesztés ugyanazon a dokumentumon
Az Amplenote korlátai
- Új felhasználók számára ez túlnyomó lehet.
- A mobilalkalmazások továbbfejleszthetők
Amplenote árak
- Személyes: Ingyenes
- Pro: 5,84 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 10 USD/hó felhasználónként
- Alapító: 20 USD/hó felhasználónként
Amplenote értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Simplenote
A Simplenote rendezett, zavaró tényezőktől mentes környezetet biztosít az ötletek kidolgozásához. Tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű eszközt keresnek, és garantálja, hogy a funkcionalitás ne kerüljön háttérbe. A puritán kialakítás megkönnyíti a gyors jegyzetelést, így biztosítva, hogy az ötletek rögtön le legyenek jegyezve, amikor felmerülnek.
A platform verziótörténeti funkciója kényelmes, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy visszatérjenek a jegyzetek korábbi verzióihoz. A közös szerkesztés növeli a platform hasznosságát csapatmunkában, biztosítva a problémamentes kollektív ötletelést.
Egyszerűségével és robusztus funkcióival a Simplenote olyan egyensúlyt teremt, amely sok felhasználó számára vonzó.
A Simplenote legjobb funkciói
- Egyszerű, intuitív felület
- Szinkronizálás minden eszközön
- Markdown támogatás a formázáshoz
- Együttműködésen alapuló jegyzetmegosztás
- Azonnali keresés és címkék
- A jegyzetek verziótörténete
- Világos és sötét témák a felhasználói preferenciáknak megfelelően
A Simplenote korlátai
- Nincsenek meg más eszközök fejlett funkciói
- Nincs szövegformázás (a markdownon kívül)
Simplenote árak
- Ingyenes
Simplenote értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (38 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (13 értékelés)
A végső jegyzetelési megoldás: miért kiemelkedik a ClickUp?
A megfelelő jegyzetelési alkalmazás kiválasztása jelentősen befolyásolhatja a napi termelékenységét. Ami a ClickUp-ot igazán páratlan magasságokba emeli, az az all-inclusive jellege. Képzeljen el egy olyan platformot, ahol a jegyzetek létrehozása után könnyedén átállhat feladatokra, projektekre vagy akár időzített tevékenységekre. A ClickUp segítségével nem csak leírja az ötleteit, hanem megvalósítja azokat is.
Az időmérés, a feladatok és a projektmenedzsment zökkenőmentes integrációja, valamint egyéb termelékenységet növelő funkciók biztosítják, hogy minden feljegyzést vagy gondolatot megvalósítható lépésekre tudjon váltani.
Akár egyedül dolgozik, akár egy kis csapatot vezet, a ClickUp megközelítése, amelynek célja az összes jegyzet, dokumentum és feladat racionalizálása, teljes mértékben testreszabhatóvá teszi az összes munkáját. Merüljön el a ClickUp kínálatában, és rájön, hogy ez nem csak a Bear App alternatívája, hanem a végső eszköz azok számára, akik páratlan termelékenységre és hatékonyságra törekednek munkájukban.
Miért elégedne meg egy jegyzetelési alkalmazással, amikor a ClickUp segítségével egy teljes termelékenységi ökoszisztémát kaphat? Indítson el még ma egy ingyenes munkaterületet, és próbálja ki a ClickUp platformot!