A 10 legjobb Bear App alternatíva jegyzeteléshez 2025-ben

A Bear az egyik legelegánsabb markdown írási alkalmazás, amely zökkenőmentesen rögzíti a gondolatokat, jegyzeteket és információkat. Lenyűgöző szervezeti felépítése és eszközök közötti szinkronizálási képességei miatt az Apple-felhasználók kedvenc alkalmazásává vált.

A Bear alternatíváinak iránt azonban egyre nagyobb a kereslet. Mi van, ha digitális környezetváltásra van szüksége, hogy javítsa jegyzetelési stratégiáját?

A ClickUp dinamikus funkciókészletétől a SimpleNote minimalista varázsáig a digitális jegyzetelési terület élénk és változatos mindenki számára, akinek írásbeli projektjei vannak a háttérben.

Merüljön el velünk a jegyzeteléshez legalkalmasabb Bear alternatívák felfedezésében!

Mit kell keresnie egy Bear App alternatívában?

Számos tényező kiemelkedő fontosságúvá válik, amikor belemerülünk a jegyzetelési alkalmazások hatalmas világába.

Először is, több eszközön is kompatibilisnek kell lennie. Ez biztosítja, hogy gondolataihoz, ötleteihez és írásbeli projektjeihez bárhol és bármilyen eszközről zökkenőmentesen hozzáférhessen.

Ezután keresse meg a rich textet és a finom szintaxiskiemelést támogató markdown funkciót, amely rugalmasságot biztosít a jegyzetek felépítésében és stílusában.

Ne feledje, hogy olyan alkalmazást kell keresnie, amely intuitív felülettel rendelkezik. A Bear egyszerűsége az erőssége, ezért az alternatívának is kezelhetőnek kell lennie. Több időt szeretne fordítani az ötletek rögzítésére, és kevesebbet a zavaros képernyőkön való navigálásra.

Bónuszként egy fejlett keresési funkciókkal rendelkező jegyzetelési alkalmazás segítségével másodpercek alatt megtalálhatja a legnehezebben fellelhető jegyzeteket is. A közös projektek esetében a megosztási funkciók elengedhetetlenek. A valós idejű szerkesztési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy közösen ötleteljenek és finomítsák a koncepciókat.

A mai digitális korban pedig figyelmet kell fordítani a biztonságra is: a titkosítás és a biztonságos felhőalapú tárolás elengedhetetlen.

Végül, az integrációs lehetőségek más alkalmazásokkal a végső termelékenységi trükk. Az igazi varázslat akkor történik, amikor jegyzetelési alkalmazását beépíti szélesebb termelékenységi hálójába.

A 10 legjobb Bear App alternatíva

Akár Android-felhasználó vagy, akár csak egy másik jegyzetelési alkalmazásra van szükséged, itt találod a legjobb Bear App alternatívákat.

Próbálja ki a ClickUp Docs-ot Dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Docs-ban, hogy testreszabhassa a betűtípusokat, feladatok közötti kapcsolatokat adjon hozzá, vagy közvetlenül a dokumentumban linkeljen feladatokhoz.

A termelékenység és a sokoldalúság metszéspontjában található a ClickUp, egy termelékenységi platform, amely túllép a hagyományos jegyzetelés határain. Zsenialitása az integrált megközelítésében rejlik, amely a feladatokat, dokumentumokat, emlékeztetőket és célokat egy koherens ökoszisztémába szövi össze. Míg más alkalmazások csupán jegyzeteket rögzítenek, a ClickUp cselekvésre ösztönöz, és az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítja.

A platform sokoldalúságát a beágyazott nézetek, a testreszabható ClickUp Docs és sok más, írási projektek kezelésére szabott funkció mutatja be. Ez a kiterjedt keretrendszer zökkenőmentesen áthidalja a teendőlista-alkalmazások és a projektprioritizálás közötti szakadékot, biztosítva, hogy minden digitális jegyzetlapokra feljegyzett inspirációt ápoljanak és mozgósítsanak.

Azok számára, akik a Bear-ről váltanak át, a ClickUp megnyugtatóan ismerős felhasználói felületet kínál, miközben gazdagabb funkciókészletet biztosít, különösen a ClickUp Notepad segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A Focus Mode zavaró tényezőktől mentes írási élményt kínál.

A gazdag szöveg, a szintaxiskiemelés és a markdown támogatás sokoldalúságot biztosít a jegyzetek létrehozásában.

A ClickUp AI eszköz platformunkat az egyik legjobb AI eszközzé teszi jegyzeteléshez.

Beágyazott nézet opciók a dinamikus jegyzeteléshez

A ClickUp Notepad egy rugalmas írási alkalmazás gyors és spontán jegyzeteléshez.

Hierarchikus struktúra a szervezett ötletkatalógushoz és a hatékony dokumentumkezeléshez

Együttműködési eszközök csapat brainstorminghoz és megosztáshoz

A számtalan harmadik féltől származó alkalmazással való integráció biztosítja a kapcsolódó ökoszisztémát.

Hatékony keresési funkciók szűrési lehetőségekkel a jegyzetek könnyű visszakereséséhez

A beépített időkövető eszközzel ez az egyik legjobb emlékeztető alkalmazás a piacon.

Minden főbb adatcsere-formátumot támogat

A ClickUp korlátai

Nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

A hatalmas funkciókészlet miatt kezdetben tanulási görbe szükséges

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Boost Note

via Boost Note

A Boost Note egy rugalmas íróalkalmazás, amely elsősorban fejlesztőknek és technológiai rajongóknak szól, és egyedi szemszögből közelíti meg a jegyzetelést.

Markdown-központú kialakítása támogatja a szintaxiskiemelést és a kódblokkokat, így ez a legjobb választás a technológia iránt érdeklődők számára. De nem csak programozóknak való: még ha a kódolás nem is tartozik a mindennapi feladatok közé, sokan vonzónak találják az alkalmazás funkcióinak és szervezési eszközeinek sokaságát.

Nyílt forráskódú eszközként a Boost Note folyamatosan fejlődő funkciókkal büszkélkedhet, amelyeket egy aktív közreműködői közösség fejleszt és gazdagít.

Ez a folyamatos növekedés biztosítja, hogy a platform modern és releváns maradjon. Offline képességei révén a felhasználók koncentrált írási élményt élvezhetnek, és bármikor, bárhol leírhatják ötleteiket. A platform snippet funkciója lehetővé teszi a kódok egyszerű kategorizálását, ami előnyös a fejlesztők számára.

A Boost Note legjobb funkciói

A dokumentumok jelölésének lehetősége biztosítja a jegyzetek részletes strukturálását.

Kódblokk-támogatás, technológiai rajongóknak

Az offline támogatás lehetővé teszi a jegyzetekhez való hozzáférést internetkapcsolat nélkül is.

Címkézési rendszer a jegyzetek szervezett kategorizálásához

Testreszabható témák az esztétikai megjelenés személyre szabásához

A nyílt forráskódú jelleg lehetővé teszi a közösség által vezérelt folyamatos fejlesztéseket.

Kódrészletek tárolására szolgáló jegyzetfunkció

Boost Note korlátai

A technológiával kevésbé ismerős emberek számára ez ijesztő lehet.

Nincs natív mobilalkalmazás

Boost Note árak

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Pro: 8 USD/hó felhasználónként

Növelje a jegyzetek értékeléseit és véleményeit

G2 : 4,5/5 (2 értékelés)

Capterra: 3,0/5 (1 értékelés)

3. Google Keep

a Google Keep segítségével

A Google Keep alapvetően egy zavaró tényezőktől mentes íróalkalmazás, amely egyszerűséget kínál, így a jegyzetelés szinte pillanatnyi feladat lesz.

Intuitív felülete támogatja a jegyzeteket, emlékeztetőket és különböző listák létrehozását. A Google ökoszisztéma gyöngyszeme, amely minden eszközön tökéletes szinkronizálást ígér. A színkódolt post-it jegyzetek, hangjegyzetek és a képek csatolásának lehetősége sokoldalúságot ad az alkalmazásnak.

Kiemelkedő optikai karakterfelismerő funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén kivonják a szöveget a képekből. Azok számára, akik gyakran váltanak eszközök között, a Google Keep platformok közötti elérhetősége zökkenőmentes hozzáférést biztosít.

Emellett a jegyzetek megosztása és az azokhoz való közös munkavégzés növeli azok hasznosságát személyes és csapatfeladatokhoz.

Mivel a Google Keep egy ingyenes eszköz, előfordulhat, hogy csak néhányat kínál azok közül a robusztus funkciók közül, amelyeket egy jegyzetelési alkalmazásban keres. Ha ez a helyzet, akkor számos Google Keep alternatívát ajánlhatunk.

A Google Keep legjobb funkciói

A jegyzetelők számára készült, a Google ökoszisztémájába beágyazott, végső írási alkalmazás.

Az egyszerű és intuitív kialakítás biztosítja az azonnali jegyzetelést.

Zökkenőmentes szinkronizálás a Google-fiókkal a hatékony dokumentumkezelés érdekében

Színkódolt jegyzetek a vizuális szervezéshez

Hangjegyzetek létrehozása

Kép mellékletek szövegfelismerő funkcióval

Együttműködési megosztási lehetőségek a kollégákkal való közös munkához

Integrált emlékeztetők Google Naptár szinkronizálással

A Google Keep korlátai

Korlátozott formázási lehetőségek a több funkcióval rendelkező alternatívákhoz képest

Nincs saját markdown szerkesztője.

A Google Keep árai

Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: N/A

Hasonlítsa össze a Google Keep és az OneNote alkalmazásokat!

4. Evernote

az Evernote-on keresztül

Az Evernote, a jegyzetelés területén tapasztalt szereplő, funkcióinak széles skálájáról és zavaró tényezőktől mentes írási környezetéről híres. Nem csak gondolatok lejegyzésére alkalmas: a felhasználók blogbejegyzéseket is kivághatnak, minden dokumentumukat tárolhatják és még sok minden mást is tehetnek. Igazi erőssége a többféle formátumú jegyzetek támogatása – a gyors vázlatoktól a bonyolult weboldalakig.

Az Evernote biztosítja, hogy minden egy egységes platformon legyen tárolva. A fejlett keresési funkcióknak köszönhetően az információk visszakeresése gyerekjáték, még a kézzel írt jegyzetekből is.

Az Evernote minden eszközzel és rugalmassággal rendelkezik, hogy más alkalmazásokkal integrálható legyen, és holisztikus jegyzetelési élményt kínál. Azok, akik mélyebben elmélyülnek a funkcióiban, gyakran fedeznek fel olyan funkciókat, amelyek teljesen átalakítják a jegyzetelési szokásaikat. De nem mindenki számára ideális megoldás. Érdemes megnéznie az Evernote egyéb alternatíváit is.

Az Evernote legjobb funkciói

Webkivágó teljes weboldalak mentéséhez

Dokumentumok beolvasása kamerával

Sablonok különböző felhasználási esetekhez

Notebookok és címkék a szervezett archiváláshoz

Együttműködés megosztott jegyzetfüzetekkel és jegyzetekkel

Jegyzetelési eszközök PDF-ekhez és képekhez

Integráció számos harmadik féltől származó alkalmazással

Az Evernote korlátai

Drága prémium opciók

A felhasználói felület új felhasználók számára nehézkes lehet.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 10,83 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 14,17 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1950+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

5. Microsoft OneNote

A Microsoft OneNote digitális vászonként működik, utánozva a papír tapintását, de digitális képességekkel is fel van szerelve, ami az egyik legjobb alternatívává teszi a Bear alkalmazáshoz képest.

A Microsoft Office csomag részeként más Microsoft alkalmazásokkal való integrációs képességei páratlanok.

A felhasználók örülnek a platform korlátlan jegyzetméretének, amely minden terjedelmű és méretű jegyzetet befogad, a bevásárlólistáktól a blogbejegyzés-ötletekig.

A rajz- és vázlatkészítő eszközök növelik a sokoldalúságát, így mind a szöveges, mind a vizuális gondolkodásúak számára vonzóvá teszik. A jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak hierarchiája lehetővé teszi a gondos kategorizálást.

A felhőalapú szinkronizálásnak köszönhetően jegyzetek minden eszközön elérhetők, biztosítva a munka és a gondolkodási folyamatok folytonosságát. A Microsoft ökoszisztéma összes eszközével való integráció további előnye, hogy ez egy robusztus megoldás a holisztikus termelékenységhez.

Ha még nem vagy beépülve a Microsoft ökoszisztémájába, rengeteg OneNote alternatíva áll rendelkezésre.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Digitális vászon szabad formájú jegyzeteléshez

Integráció az Office 365 csomaggal

Optikai karakterfelismerés képek szövegeihez

Hangjegyzetek lejátszási funkciókkal

Szekciók és oldalak a jegyzetek részletes szervezéséhez

Matricák és tintaeffektusok a személyre szabott jegyzetekhez

Együttműködés megosztott jegyzetfüzeteken keresztül

A Microsoft OneNote korlátai

Egyszerű jegyzetelési feladatokhoz esetleg nehézkesnek tűnhet.

Szinkronizálási problémákról esetenként érkeznek bejelentések.

A Microsoft OneNote árai

Ingyenes Microsoft-fiókkal

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: N/A

6. Day One

via Day One

A Day One nem csak egy újabb jegyzetelési alkalmazás; ez az élet számtalan pillanatának hordozója.

A Bear kiváló alternatíváinak egyike, nyugodt, zavarmentes írási környezetet kínál, amely elősegíti a reflexiót és az ötletelést. Gyönyörű kialakításának köszönhetően a Day One-on való írás olyan, mint egy visszavonulás – egy hely, ahol kikapcsolódhat és levezetheti a feszültséget.

A gazdag média támogatás azt jelenti, hogy a bejegyzések nem korlátozódnak a szövegre; fotók, videók és hangfájlok is könnyedén beilleszthetők.

Az alkalmazás végpontok közötti titkosítása garantálja, hogy a személyes gondolatok magánjellegűek maradjanak. Az „On This Day” funkcióval lehetőség nyílik az emlékek felidézésére, így az alkalmazás egy értékes időkapszulává válik a felhasználók számára.

Azok számára, akik felismerik a naplózás terápiás és szervezési előnyeit, a Day One ideális választás.

A Day One legjobb funkciói

Gyönyörű, intuitív naplózási felület

Fotó-, videó- és hangbejegyzések

Időjárás és helymegjelölés

A végpontok közötti titkosítás biztosítja a magánélet védelmét.

„Ezen a napon” funkció az emlékekhez

Sablonok strukturált naplózáshoz

Hangulatkövetés és betekintés

A Day One korlátai

Az előfizetési modell drága lehet.

A Day One árai

Ingyenes

Prémium: 2,92 USD/hó felhasználónként

Day One értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

7. Obsidian

via Obsidian

Az Obsidian paradigmaváltást hoz a jegyzetelés módjában, hangsúlyt fektetve az egymással összekapcsolt ötletek labirintusának létrehozására.

Nem csupán a gondolatok rögzítéséről van szó, hanem azok összefüggéseinek megértéséről és vizualizálásáról is.

A tervezés középpontjában az állandó jegyzetek készítése áll, amelyek panorámás kilátást nyújtanak a felhasználóknak az összegyűjtött tudásukra.

A grafikus nézet – amely vizuálisan ábrázolja a jegyzetek összefonódását – különösen érdekes azok számára, akik vizuális gondolkodók és alternatívákat keresnek a Bear alkalmazáshoz. Ahogy a felhasználók jegyzet-tárházukkal bővülnek, az Obsidian velük együtt fejlődik, és minden írási projekttel egyre bonyolultabbá és értékesebbé válik.

Az Obsidian egy kincsesbánya azok számára, akik szeretnek elmélyülni és összekapcsolni a tudásbázisukban található információkat. Ráadásul a helyi elsődleges adattárolás biztosítja, hogy a jegyzetek kizárólag az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ha ez nem felel meg az Ön igényeinek, akkor számos Obsidian alternatívát kínálunk, amelyeket érdemes megnéznie.

Az Obsidian legjobb funkciói

Tudásbázis kétirányú linkekkel

A helyi tárolás biztosítja az adatok titkosságát.

Pluginekkel és témákkal testreszabható

Grafikus nézet a jegyzetek közötti kapcsolatok vizualizálásához

Markdown szerkesztő valós idejű előnézettel

Rugalmas szervezés mappákkal és címkékkel

Külső linkek a jobb kontextus érdekében

Az Obsidian korlátai

Lehet, hogy a tanulási görbe meredekebb.

Obsidian árak

Személyes : Ingyenes

Kereskedelmi licenc: 50 USD/év felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (14 értékelés)

8. Inkdrop

via Inkdrop

Az Inkdrop ötvözi az esztétikai eleganciát a hatékony jegyzetelési funkciókkal, és beépített kódrészlet-támogatásával elsősorban a fejlesztők igényeit szolgálja ki.

Markdown szerkesztője biztosítja, hogy a jegyzetek feljegyzése és formázása gördülékeny és intuitív legyen. Az alkalmazás kiemelkedik végpontok közötti titkosításával, amely hangsúlyozza az adatbiztonságot.

A négypaneles kialakítás egyszerűsített munkafolyamatot biztosít a felhasználóknak a dokumentumok létrehozásához. Jegyzékeket tartalmaz, valamint egy markdown szerkesztőt, egy előnézeti panelt és egy könyvpanelt. Támogatja a szinkronizált szerkesztést és előnézetet, így a jegyzetek létrehozása zökkenőmentes folyamat.

Azok számára, akik gyakran váltanak a kódolás és a jegyzetelés között, az Inkdrop zökkenőmentes ötvözete e két világnak igazi áldás. A platform plugin-támogatása tovább növeli képességeit, biztosítva, hogy alkalmazkodjon a felhasználók változatos igényeihez.

Az Inkdrop legjobb funkciói

Fejlesztőknek tervezett Markdown szerkesztő

Notebookok beágyazott al-notebookokkal

Témák és bővítmények a személyre szabáshoz

Címkézze a jegyzeteket a jobb kategorizálás érdekében

Zökkenőmentes szinkronizálás az eszközök között

Kódszintaxis kiemelés több nyelven

Teljes szövegű keresés a gyors hozzáférésért

Az Inkdrop korlátai

Inkább technológia iránt érdeklődő felhasználóknak ajánlott

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Inkdrop árak

Alap: 4,99 USD/hó felhasználónként

Inkdrop értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Amplenote

via Amplenote

Az Amplenote az a hely, ahol a jegyzetelés összefonódik a feladatkezeléssel és a naptárral, elősegítve egy átfogó termelékenységi ökoszisztéma kialakulását.

Az alkalmazás célja az ötletek rögzítése és azok megvalósítható feladatokká alakítása. A gazdag lábjegyzetek, a kétirányú linkek és a feladatkezelési funkciók révén az alkalmazás messze felülmúlja a hagyományos jegyzetalkalmazásokat.

Az Amplenote azt a meggyőződést képviseli, hogy a jegyzetek nem lehetnek statikusak, hanem fejlődniük kell és cselekvésre kell ösztönözniük.

A feladatpontszám funkció, amely a sürgősség és a fontosság kritériumai alapján rangsorolja a feladatokat, bizonyítja a termelékenység növelése iránti elkötelezettségét. A jegyzetek naptárba való integrálása biztosítja, hogy az ötletek valós időben cselekvéssé váljanak.

Az Amplenote segítségével a gondolatok megszületésétől a megvalósításig vezető út zökkenőmentes és hatékony.

Az Amplenote legjobb funkciói

Kétirányú linkelés a kapcsolódó jegyzetekhez

Feladatkezelés a jegyzetekből

Részletes információkat tartalmazó gazdag lábjegyzetek

Naptárintegráció a ütemezett feladatokhoz

Három mód: Írás, Tervezés és Jegyzetelés

Billentyűparancsok a hatékonyság érdekében

Valós idejű közös szerkesztés ugyanazon a dokumentumon

Az Amplenote korlátai

Új felhasználók számára ez túlnyomó lehet.

A mobilalkalmazások továbbfejleszthetők

Amplenote árak

Személyes : Ingyenes

Pro : 5,84 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 10 USD/hó felhasználónként

Alapító: 20 USD/hó felhasználónként

Amplenote értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Simplenote

via Simplenote

A Simplenote rendezett, zavaró tényezőktől mentes környezetet biztosít az ötletek kidolgozásához. Tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű eszközt keresnek, és garantálja, hogy a funkcionalitás ne kerüljön háttérbe. A puritán kialakítás megkönnyíti a gyors jegyzetelést, így biztosítva, hogy az ötletek rögtön le legyenek jegyezve, amikor felmerülnek.

A platform verziótörténeti funkciója kényelmes, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy visszatérjenek a jegyzetek korábbi verzióihoz. A közös szerkesztés növeli a platform hasznosságát csapatmunkában, biztosítva a problémamentes kollektív ötletelést.

Egyszerűségével és robusztus funkcióival a Simplenote olyan egyensúlyt teremt, amely sok felhasználó számára vonzó.

A Simplenote legjobb funkciói

Egyszerű, intuitív felület

Szinkronizálás minden eszközön

Markdown támogatás a formázáshoz

Együttműködésen alapuló jegyzetmegosztás

Azonnali keresés és címkék

A jegyzetek verziótörténete

Világos és sötét témák a felhasználói preferenciáknak megfelelően

A Simplenote korlátai

Nincsenek meg más eszközök fejlett funkciói

Nincs szövegformázás (a markdownon kívül)

Simplenote árak

Ingyenes

Simplenote értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (38 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (13 értékelés)

A végső jegyzetelési megoldás: miért kiemelkedik a ClickUp?

A megfelelő jegyzetelési alkalmazás kiválasztása jelentősen befolyásolhatja a napi termelékenységét. Ami a ClickUp-ot igazán páratlan magasságokba emeli, az az all-inclusive jellege. Képzeljen el egy olyan platformot, ahol a jegyzetek létrehozása után könnyedén átállhat feladatokra, projektekre vagy akár időzített tevékenységekre. A ClickUp segítségével nem csak leírja az ötleteit, hanem megvalósítja azokat is.

Az időmérés, a feladatok és a projektmenedzsment zökkenőmentes integrációja, valamint egyéb termelékenységet növelő funkciók biztosítják, hogy minden feljegyzést vagy gondolatot megvalósítható lépésekre tudjon váltani.

Akár egyedül dolgozik, akár egy kis csapatot vezet, a ClickUp megközelítése, amelynek célja az összes jegyzet, dokumentum és feladat racionalizálása, teljes mértékben testreszabhatóvá teszi az összes munkáját. Merüljön el a ClickUp kínálatában, és rájön, hogy ez nem csak a Bear App alternatívája, hanem a végső eszköz azok számára, akik páratlan termelékenységre és hatékonyságra törekednek munkájukban.

Miért elégedne meg egy jegyzetelési alkalmazással, amikor a ClickUp segítségével egy teljes termelékenységi ökoszisztémát kaphat? Indítson el még ma egy ingyenes munkaterületet, és próbálja ki a ClickUp platformot!