Ingyenes szállítási számlasablonok a logisztika és a számlázás egyszerűsítéséhez

Olyan szállítási számlasablont keres, amelyet azonnal használhat? Akár szállításokat kezel, logisztikát követ nyomon, akár ügyfeleknek számláz, a világos és pontos számla elengedhetetlen.

Ebben az útmutatóban összegyűjtöttük a legjobb ingyenes szállítási számlasablonokat, amelyekkel egyszerűsítheti munkafolyamatát, csökkentheti a hibák számát és időben megkaphatja fizetését.

👀 Tudta? A késedelmes fizetések 61%-a helytelen számlák miatt történik.

14 ingyenes szállítási számlasablon

Most, hogy már tudja, hogyan kell kinéznie egy ideális szállítási sablonnak, felsoroltunk néhány kiváló sablont, amelyeket ingyenesen letölthet a ClickUp-ból, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazásból.

A platformot könnyedén testreszabhatja rendeléskezelő szoftverként, központosíthatja a projektmenedzsmentet, létrehozhat tudásbázist, hozzáférhet együttműködési eszközökhöz és még sok máshoz.

Íme, mit mond Laura Devine, a World Vision kapacitásépítési tisztviselője:

Én árucikk-megrendelések nyomon követésére használtam. Egy helyen tudtam részletes leírásokat, linkeket a mintákhoz, szöveges csevegések másolatait és állapotfrissítéseket tárolni. Ezzel rengeteg e-mailt spóroltam meg.

1. ClickUp számlasablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen számlákat másodpercek alatt a ClickUp számlasablon segítségével.

Tudta, hogy a vállalkozások 48%-a havonta akár 500 számlát is kezel? Ha Ön is közéjük tartozik, a kézi kezelés rémálommá válhat, különösen, ha bővül a vállalkozása. Egyetlen hiba a szállítási megrendelésben vagy a fuvarozási számlában, és hetekig kell a fizetések után rohangálnia.

Használja a ClickUp számlasablont, hogy megkönnyítse a dolgát. Ez biztosítja, hogy minden szükséges információ, beleértve a fizetési határidőket, a részleteket és a feltételeket, szerepeljen a számlán.

Ez a sablon a következőket segíti:

Állítson be egy szabványos számlaformátumot, függetlenül attól, hogy belföldi szállításról vagy nemzetközi kereskedelemről van szó.

Rendezze és tárolja a kereskedelmi számlájának összes releváns adatait egy helyen

Osztályozza a releváns feltételeket olyan attribútumok alapján, mint az ügyféladatok, a fizetési határidők és egyebek.

Gyorsan és egyszerűen készíthet egyedi, logójával és stílusújával ellátott számlákat.

Az automatizálás segítségével könnyedén nyomon követheti a fizetéseket és egyeztetheti a számlákat.

📦 Ideális: A szállítási számlák egységesítéséhez, a kézi hibák csökkentéséhez és a fizetések beszedésének felgyorsításához, miközben bővül a vállalkozása.

2. ClickUp számlaszámlázási sablon

Unod már, hogy telefonálgatással és e-mailekkel kell üldöznöd az ügyfeleket, hogy kifizessék a számlákat? Valószínűleg neked is nehézséget jelent nyomon követni, hogy melyik számla került már feldolgozásra, és melyik van még folyamatban.

A ClickUp számla nyomon követési sablonja ebben segíthet. Ez a használatra kész nyomkövető lehetővé teszi, hogy a fontos fizetési információkat, beleértve a fizetési státuszt is, egy helyen tárolja.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Gyorsan készíthet professzionális számlákat az automatikus kitöltésű mezők segítségével.

Egy kattintással gyorsan elküldheti a számlákat

Könnyedén és pontosan nyomon követheti a fizetéseket ugyanazon a platformon belül.

📦 Ideális: A fizetések nyomon követésének egyszerűsítéséhez, az adminisztratív terhek csökkentéséhez és a ki nem fizetett számlák időben történő nyomon követéséhez.

🧠 Érdekesség: A világ legnagyobb konténerhajója, az Ever Ace egyszerre több mint 23 000 konténert tud szállítani.

3. ClickUp árajánlatkérési sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtse össze a szállítóvállalatok ajánlatait a ClickUp árajánlatkérési sablonjával.

A szállítási lánc és a logisztika menedzsmentjéhez több beszállító árajánlatának összehasonlítása bonyolult lehet. A beszerzési csapatának egy követhető szabványos folyamatra van szüksége. Ellenkező esetben kockáztatja, hogy rossz döntést hoz.

A ClickUp árajánlatkérési sablonja egyszerűsíti az egész folyamatot, lehetővé téve részletes árajánlatkérések létrehozását minden követelmény feltüntetésével. Segít a pályázatokat pontosan összehasonlítani, és biztosítja, hogy a lehető legjobb ajánlatot kapja.

Használja a következőkre:

Készítsen részletes árajánlatkérést strukturált formátumban az árajánlat-sablonok segítségével.

Kérje meg a szállítókat, hogy ugyanazokat az információkat adják meg, így az ajánlatok tisztességes összehasonlítása lehetséges.

Hasonlítsa össze és elemezze a beszállítók ajánlatait

Gyorsan és pontosan értékelje a beszállítókat és a beszerzési szerződéseket

Győződjön meg arról, hogy az ajánlatok automatikusan a költségvetéséhez igazodnak.

📦 Ideális: A beszállítók kiválasztásának javításához, valamint a több ajánlat közötti tisztességes és átlátható összehasonlítás biztosításához.

👀 Tudta? Azok a kiskereskedők, akik digitális eszközöket használnak a beszállítói kockázatok értékeléséhez, sokkal jobban fel vannak készülve a zavarok kezelésére. Valójában azok a vállalatok, amelyek szilárd ellátási lánc-kockázatértékelési folyamatokkal rendelkeznek, 73%-kal nagyobb valószínűséggel tudják elkerülni a jelentős visszaeséseket.

4. ClickUp teherfuvarozási számlasablon

Ingyenes sablon letöltése Könnyítse meg számlázási folyamatát teherfuvarozó cégének a ClickUp teherfuvarozási számlasablonjával.

A változó üzemanyagárak, a különböző útvonalak és szolgáltatások eltérő díjszabásai, valamint a megrendelések mennyisége miatt a fuvarozási vállalat számlázása időigényes feladat. Ha ezt manuálisan végzi, a hibák elkerülhetetlenek.

A ClickUp teherfuvarozási számlasablonja úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a számlák készítését a teherfuvarozási vállalkozások számára. Automatikusan kiszámítja az üzemanyag-pótdíjakat, nyomon követi a megtett kilométereket, és tartalmazza az összes releváns szolgáltatási adatot, így biztosítva a pontos és időbeni számlázást.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Készítsen professzionális kereskedelmi számlát minden munkához

Rendezze el az összes számlázási adatát egy helyen

Kövesse nyomon a fizetéseket és gondoskodjon a díjak időben történő beszedéséről

A világos felépítés és az egységes formátum biztosítja a pontosságot.

Csökkentse a hibák és a zavarok számát azzal, hogy minden lényeges információt egy helyen tárol.

📦 Ideális: A fuvarozási cégek számlázási folyamatainak egyszerűsítéséhez.

5. ClickUp termékrendelési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Automatizálja a megrendelési adatok bevitelét és kövesse nyomon a szállítás állapotát a ClickUp termékrendelési űrlap sablonjával.

A kiváló ügyfélélmény biztosítása egyre fontosabbá válik, a vállalatok 80%-a szerint ez lesz a fő módja annak, hogy versenyképesek maradjanak az iparágban.

Akár szállítási céget, akár kis online vállalkozást vezet, az ügyfélélmény javítása a világos kommunikációval kezdődik. A pontos információk megosztása és a valós idejű szállítási frissítések jelentős szerepet játszanak a bizalom építésében és az ügyfelek elégedettségének fenntartásában.

A ClickUp termékrendelési űrlap sablon segít egyszerűsíteni a termékek nyomon követését, rendszerezni a rendelési adatokat és személyre szabni az ügyfélszolgálatot a korábbi rendelési információk alapján. Ráadásul, mivel automatizált adatbevitelt kínál, nem kell aggódnia a hibás számok vagy címek miatt.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan hozhatja létre a felvételi folyamatot a ClickUp Forms segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Automatizálja az adatbevitelt, hogy időt takarítson meg

Kövesse nyomon a korábbi megrendeléseket, hogy jobb ügyfélszolgálatot nyújthasson

Könnyedén meghatározhatja a szállítási költségeket és a rendelkezésre állást.

Gyűjtse össze a fontos információkat, mint például az ügyfél elérhetőségeit, a termék adatait és a fizetési információkat.

Növelje az ügyfelek elégedettségét azzal, hogy egyszerű és hatékony módszert kínál a termékek megrendelésére.

Ismerje meg ügyfelei vásárlási szokásait és preferenciáit

📦 Ideális: megrendelések nyomon követéséhez és az egyes számlákhoz tartozó ügyféladatok rendszerezéséhez

🧠 Érdekesség: Az előrejelzések jelentős növekedést jeleznek az ázsiai e-kereskedelmi szektorokban, ahol a Fülöp-szigetek és India vezeti a listát, körülbelül 23%-os, illetve 18%-os online értékesítéssel.

6. ClickUp megrendelési és készlet sablon

Ingyenes sablon letöltése Figyelje nyomon készleteit a raktározás optimalizálása érdekében, és minden megrendelést időben szállítson ki a ClickUp beszerzési megrendelés és készlet sablonjával.

A hatékony készletgazdálkodás segít abban, hogy a megfelelő termékekkel a megfelelő időben felkészüljön a megrendelések teljesítésére. Meglepő módon azonban a kisvállalkozások 43%-a egyáltalán nem követi nyomon a készleteit!

Ha Ön is közéjük tartozik, akkor fennáll a túlzott készletezés és a készlethiány kockázata, amelyek mindkettő megakadályozhatja a pénzforgalmat és késleltetheti az ügyfelek megrendeléseinek teljesítését. Nincs költségvetése egy drága készletkezelő szoftverre? Egyszerűen használja a ClickUp megrendelési és készlet sablonját.

Ez a sablon a következőket segíti:

Kezelje az összes megrendelést egy helyről

Automatikus riasztásokkal nyomon követheti a készleteket, az újrarendelési pontokat és még sok mást.

Automatizálja a megrendelési folyamatot, biztosítva a pontosságot és csökkentve az időráfordítást.

Kövesse nyomon a készleteket és csökkentse a költséges készlethiányokat a készlet sablonokkal

Pontos nyilvántartást vezethet a beszállítói kapcsolatokról és a beszerzésekről.

Hatékony és költséghatékony ellátási lánc menedzsment

📦 Ideális: Az optimális készletszint fenntartása a kereslet kielégítése és a befektetés megtérülésének maximalizálása érdekében.

7. ClickUp szállítási napló sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a megrendelések kiszállítását, és ossza meg az ügyfelekkel a valós idejű nyomonkövetési frissítéseket a ClickUp szállítási napló sablonjával.

A legtöbb vásárló szorosan figyelemmel kíséri a szállításokat – sokan közülük szinte megszállottan. Valójában a vásárlók 91%-a követi nyomon a csomagjait, és közel minden ötödik naponta többször is ellenőrzi azokat. Tehát, ha a szállítási nyilvántartásai nem rendezettek és naprakészek, az közvetlenül befolyásolja az ügyfelek bizalmát és elégedettségét.

A kihagyott frissítések, késések vagy következetlen nyomon követés gyorsan ügyfélszolgálati jegyekhez és negatív értékelésekhez vezethet.

A ClickUp szállítási napló sablon segítségével minden szállítást áttekinthetően kezelhet. Egy helyen nyomon követheti a megrendelések állapotát, kijelölheti a sofőröket és rögzítheti a szállítási időket.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Követse nyomon a megrendeléseket, a szállítási állapotot és a fizetési információkat

Rendezze a megrendeléseket dátum, idő, sofőr, útvonal és egyéb szempontok szerint.

Lehetővé teszi ügyfelei és ügyfélszolgálati csapata számára a fontos szállítási információk gyors és egyszerű elérését.

Tájékoztassa ügyfeleit a megrendeléseik állapotáról, hogy biztosítsa elégedettségüket.

Áttekinthetőséget biztosít a szállítási határidők és a folyamat előrehaladása tekintetében

Kövesse nyomon az ügyfelek megrendeléseit és tartsa naprakészen a nyilvántartásokat

📦 Ideális: A szállítás koordinációjának javításához és a pontos és időszerű ügyfél-frissítések biztosításához.

8. ClickUp fuvarlevél-sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a nemzetközi szállításokat a ClickUp fuvarlevél sablonjával.

A nemzetközi szállítások kezelése számos részletet magában foglal, a fuvarozó adataitól kezdve a rakomány leírásán át a szállítási feltételekig. Bármilyen figyelmetlenség késedelmekhez, vitákhoz vagy megfelelési problémákhoz vezethet.

A ClickUp fuvarlevél-sablonja ezt a folyamatot hivatott egyszerűsíteni. Strukturált formátumot biztosít az összes fontos szállítási információ rögzítéséhez.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Hozzon létre szabványosított fuvarleveleket, hogy minden szállítás következetes legyen.

A BOL-sablonokkal rögzítheti a fontos részleteket, például a rakomány adatait, a szállítási és kirakodási helyet, valamint a szállítási utasításokat.

Adja hozzá a releváns feleket az értesítések elküldéséhez, és rendelje hozzá a végső címzettet a felelősség biztosítása érdekében.

Javítsa a szállítási folyamatban részt vevő felek közötti kommunikációt

📦 Ideális: nemzetközi szállítmányok kezeléséhez, a dokumentációs hibák csökkentéséhez és a szállítmányozók, fuvarozók és címzettek közötti zökkenőmentes koordináció biztosításához.

9. Excel / Google Sheets szállítási számlasablon a Coefficient-től

via Coefficient

A szállítási számlák gyakran tartalmaznak bonyolult számításokat és több változót, ami miatt a kézi számlázás hibalehetőséget rejt magában. A szállítási díjaktól a vámokig és adókig, valamint a biztosítási költségekig minden ellenőrzése zavart és késedelmet okozhat.

A Coefficient Excel / Google Sheets szállítási számlasablonja megoldhatja ezt a problémát. Automatizálhatja a számításokat, és minden alkalommal pontos számlákat biztosíthat.

Ezzel a professzionális sablonnal a következőket teheti:

Sorolja fel az árucikkeket leírásokkal, mennyiségekkel, egységárakkal és összegekkel, hogy a számlázás átlátható maradjon.

Automatikusan kiszámítja az alkalmazandó adókat és kedvezményeket, minimalizálva a hibákat.

A sablonokat az Ön üzleti igényeihez igazíthatja azáltal, hogy mezőket ad hozzá vagy módosít.

A Google Táblázatok vagy az Excel segítségével hozzáférhet, megoszthatja és együttműködhet csapatával.

📦 Ideális: Automatikus összegszámítás adókkal, szállítási költségekkel és kedvezményekkel részletesen feltüntetve.

10. Word szállítási számlasablon a Bookipi-tól

via Bookipi

Ha több tétel és változó díjak kezelésével küzd, a Bookipi Word szállítási számlasablonja egyszerűsítheti a folyamatot. Lehetővé teszi a számlaszám rögzítését, a tételek felsorolását a legördülő menükből, valamint a számítások automatizálását.

Ez a sablon segít Önnek:

Csatlakozzon a QuickBooks-hoz, hogy közvetlenül szinkronizálja a megrendelési adatokat.

Válassza ki az ügyfelet és a megrendelt termékeket a legördülő menüből.

Gyűjtse össze az aláírásokat, és állítson be ismétlődő emlékeztetőket a betéti kérésekhez.

Automatizálja a teljes összeg kiszámítását

Személyre szabott megjegyzéseket fűzhet az ügyfélhez

📦 Ideális: Kisvállalkozások számára, amelyek QuickBooks szoftvert használnak könyveléshez.

11. Szállítási számlasablon a Template. Net webhelyről

A pontos árak feltüntetése elengedhetetlen az ügyfelek számára biztosított átláthatóság és hitelesség fenntartásához. A Template . Net szállítási számlasablonja időt takaríthat meg Önnek, miközben automatizálja a számításokat egy egyszerű számlázási formátumban.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Adja hozzá cége logóját, a szállítási adatokat és a megállapodás konkrét feltételeit.

Rögzítse az ügyfelek adatait, például a kapcsolattartási számot és a szállítási címet.

Írja le a termékeket, a megrendelt mennyiségeket és az egységárakat.

Automatizálja a teljes költség számítását

📦 Ideális: E-kereskedelmi vállalatok és kis vállalkozások számára.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

12. Proforma számla nemzetközi szállításhoz a Template. Net webhelyről

Nemzetközi áruexport esetén részletes sablonokra van szükség a vámkezeléshez és az akkreditívek biztosításához. A Template.Net nemzetközi szállításra vonatkozó proforma számlája segíthet egy szabványos struktúra felállításában minden nemzetközi szállításhoz, és biztosíthatja a pontos adatok és rakományinformációk megfelelőségét.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Adja meg a számla számát, a kibocsátás dátumát és a fizetési határidőt a dokumentáció egyértelműségének érdekében.

A pontos kommunikáció érdekében rögzítse a vevő nevét, cégét, címét és e-mail címét.

A tisztánlátás érdekében foglalja össze az összegeket, a szállítási költségeket, az adókat és a fizetendő teljes összeget.

Adja hozzá a vállalat logóját és további megjegyzéseket

📦 Ideális: nemzetközi áruforgalmazással foglalkozó szállítási vállalkozások, szállítmányozók és vámügynökök számára.

13. Szállítmányozási cég számla sablon Template. Net

Az elveszett számlák, a kihagyott díjak és a nem egyértelmű számlázási adatok mind bevételkieséshez vezethetnek a szállítási vállalkozásokban. A Template.Net szállítási vállalat számlasablonja segít elkerülni ezeket a gyakori problémákat, mivel minden tranzakcióhoz egyértelmű, egységes formátumot biztosít.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rögzítse a rakomány típusát, súlyát, méreteit és a bevallott értéket.

Könnyen jelölheti a szolgáltatási szinteket és a kapcsolódó díjakat.

Összefoglalja az összes költséget és fizetési feltételt, anélkül, hogy zavaros lenne.

Szerkessze online vagy töltse le a kívánt formátumban.

📦 Ideális: Szállítmányozási és futárszolgáltatások.

14. Szállítási számlasablon a Docmosis-tól

via Docmosis

Több időt tölt a szállítási számlák formázásával, mint a termékek tényleges szállításával? A kézi sablonok gyakran lassítják a csapatok munkáját, különösen ismétlődő megrendelések vagy tömeges szállítások esetén.

A Docmosis szállítási számlasablonja a dokumentumok automatizálására készült, így másodpercek alatt készíthet kifinomult, egységes számlákat.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

A díjakat világos költségbontással írja le.

Rögzítse az olyan adatokat, mint a feladó, a címzett, a tételek listája és a teljes költség.

Adjon hozzá üzleti szabályokat, számításokat és feltételes tartalmakat komplex szállítási esetekhez.

Adja hozzá fizetési portáljának linkjét

📦 Ideális: Logisztikai csapatok, e-kereskedelmi vállalkozások és fejlesztők számára, akik nagy mennyiségű szállítási számlákat automatizálnak dinamikus adatbevitelekkel.

📖 Olvassa el még: Hogyan számolhatja ki a lead time-ot a munkafolyamatok optimalizálása érdekében?

A ClickUp segítségével megszabadulhat a szállítási számlákkal kapcsolatos stressztől

A blogban bemutatott összes ingyenes sablon célja, hogy egyszerűsítse a számlázást és a megrendelések nyomon követését. A ClickUp segítségével pedig mindet egy helyen rendszerezheti.

Testreszabhatja a platformot, hogy megrendelései és beszerzései elemző eszközeként is szolgáljon, nyomon követheti a számlázható órákat a pontos számlázás érdekében, és emlékeztetőket vagy ismétlődő feladatokat állíthat be, hogy mindig naprakész legyen a fizetésekkel. A ClickUp-ot akár kedvenc eszközeivel is összekapcsolhatja, hogy munkafolyamata zökkenőmentes és összekapcsolt maradjon.

GYIK

Mik azok a szállítási számlasablonok?

A szállítási számlasablonok előre elkészített formátumok, amelyek célja, hogy segítsék a vállalkozásokat a szállítással kapcsolatos tranzakciók hatékony szervezésében és dokumentálásában. Ezek egyértelmű elrendezést biztosítanak az összes szükséges szállítási adat – például a feladó és a címzett adatai, a tételek listája, a mennyiségek, a költségek és a szállítási feltételek – rögzítéséhez.

A részletes szállítási számlasablon lehetővé teszi, hogy a legfontosabb szállítási információkat strukturált módon adja meg. A szállítási dátumot, a szállítási címet, az áru leírását, a súlyt, a díjakat, a költségek bontását és a nyomon követési információkat egységes formátumban jegyezheti fel.

Ez a szabványosított megközelítés a szállítási dokumentumok kezeléséhez zökkenőmentesebb működést, pontosabb ügyfélszámlázást és könnyebb megrendeléskövetést eredményez.

Mi jellemzi a jó szállítási számlasablont?

Egy jó sablon segít a dolgok rendezettségében, csökkenti a hibák számát és professzionális képet mutat az ügyfeleknek. (Még jobb, ha AI-t használ a könyvelésben, hogy növelje a pontosságot a háttérben. )

Itt van, mire kell figyelni: