Hogyan hozhatunk létre költségbontási struktúrát (példákkal)

„Mennyibe fog kerülni ez a projekt?”

Ez valószínűleg az egyik leggyakoribb, de legfontosabb kérdés, amelyet bármely ügyfél vagy belső érdekelt fél feltehet Önnek. Ha az Ön által adott becslés nem pontos vagy nem is közelíti meg a valóságot, az veszélybe sodorhatja a projektet.

Természetesen a költségbecslés nem mindig lehet pontosan pontos, de képzelje el, hogy X összeget ajánl egy projektre, majd a projekt tényleges megkezdésekor rájön, hogy a költségvetés kétszeresére lesz szükség.

Ez nem olyan helyzet, amelyben szívesen találná magát.

Itt jön jól a költségbontási struktúra (CBS), amely segít tisztázni a projekt pénzügyeit. Az összes várható költséget kezelhető kategóriákra bontja, így világos képet kaphat arról, hova megy a pénze. Ez lehetővé teszi, hogy megalapozott költségvetési döntéseket hozzon és hatékonyan kezelje a projekt költségeit.

Emellett segít a projekt nyomon követésében, hogy időben felismerje a potenciális költségtúllépéseket, így a projektet időben és a meghatározott költségvetésen belül tudja megvalósítani.

De mi is pontosan a CBS, és miben különbözik a munkamegosztási struktúrától (WBS)? Ezeket a kérdéseket és még sok mást is megvizsgálunk ebben az útmutatóban.

Mi az a költségbontási struktúra a projektmenedzsmentben?

A projektmenedzsment egy projekt több aspektusának kezelését jelenti, beleértve a hatókört, az időt és a költségeket. Noha a projekt ütemezett végrehajtása és a határidők betartása elengedhetetlen, a költségvetés betartása ugyanolyan fontos. Ebben az esetben a költségbontási struktúra (CBS) elengedhetetlen eszközzé válik.

A CBS egy dokumentum, amely részletesen felsorolja az adott projekt során felmerülő összes költséget. A CBS minden sora vagy oszlopa a projekthez kapcsolódó költségtételt jelöl. Ezeket a költségeket egyértelműen meghatározott kategóriákba sorolja, így részletes útitervet nyújt a projekt pénzügyeihez.

Miért fontos a költségbontási struktúra?

Bármely projektmenedzsment életciklusban a legkritikusabb feladat annak biztosítása, hogy a projekt időben és a meghatározott költségkereten belül valósuljon meg. Ha bármelyik nem sikerül, az bonyodalmakat okozhat a projekt összességében. A költségbontási struktúrák beépítésével a projektmenedzsment stratégiájába a következőket érheti el:

Javítsa a költségvetés és a költségbecslés minőségét azáltal, hogy előre azonosítja a költségszerkezet összes lehetséges elemét. Ezzel elkerülheti a kellemetlen meglepetéseket, és minimalizálhatja annak kockázatát, hogy a kiadások egy bizonyos határt túllépjenek.

Tervezze meg projektjét pontosabban , mivel korán felismerheti , mivel korán felismerheti a potenciális projektköltség-kockázatokat és tevékenységeket, így biztosítva, hogy kockázatcsökkentő stratégiákat dolgozzon ki, vagy minimalizálja ezeknek a kockázatoknak a hatását.

Világosan közölje a projekt elvárásait minden érdekelt félnek, beleértve az ügyfeleket, a szponzorokat és a csapat tagjait. Ez biztosítja az átláthatóságot és garantálja, hogy mindenki egyetért a projekt céljával.

A költségbontási struktúra és a munkabontási struktúra közötti különbség

A költségbontási struktúra nagyon hasonlít a munkabontási struktúrához (WBS), mivel mindkettőben felsoroljuk az összes tevékenységet és az érintett feleket. A CBS azonban a költségkontrollra és a projektköltségek kezelésére összpontosít, míg a WBS a sikeres projekt megvalósításához szükséges összes tevékenység megértésére irányul.

Néhány finom különbség:

Aspect Költségbontási struktúra Munkamegosztási struktúra Fókusz A projekt pénzügyi vonatkozásai A projekt eredményei és feladatai Cél Bontsa kategóriákra a projekt teljes költségeit! Bontsa le a projekt eredményeit kezelhető feladatokra Eredmény A projektköltségeket felvázoló hierarchikus struktúra A projekt feladatait és alfeladatait felvázoló hierarchikus struktúra Főbb elemek Közvetlen költségek (munkaerő, anyagok, berendezések), közvetett költségek (általános költségek), váratlan kiadások Feladatok, alfeladatok, mérföldkövek Betekintést nyújt Mennyibe fog kerülni az egyes projektelemek? Mit kell tenni a projekt befejezéséhez?

A költségbontási struktúra lebontása

A költségbontási struktúra több összetevőből áll, többek között:

1. Munkamegosztási struktúra

A CBS alapja a WBS. Ez a dokumentum felvázolja a projekt eredményeit és a projektet alkotó feladatokat. Gondoljon rá úgy, mint egy tervre, amely meghatározza, mit kell elvégezni.

2. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek azonosítása

Bármely CBS esetében négy fő költségkategóriát kell figyelembe venni:

Munkaerő-költségek: A feladatra kijelölt csapat tagjainak fizetése, bére és juttatásai. Gondoljon rá úgy, mint az emberi erőfeszítés költségére.

Anyagköltségek: A feladat elvégzéséhez szükséges nyersanyagok, kellékek és berendezések. Ez lehet bármi, a nyomtatófestéktől a fűrészáruig, a projektjétől függően.

Berendezések költségei: A feladat elvégzéséhez szükséges speciális berendezések bérlése vagy vásárlása

Közvetett költségek: Ezek a közvetlen költségeken kívüli tényezők, amelyek növelhetik a projekt költségvetését. Ide tartoznak az irodabérlés, a közüzemi díjak, a biztosítás, az adminisztratív költségek és egyebek.

3. Ismerje meg a költséglehetőségeket

A CBS terv nem csak a költségtervezésben segít, hanem a lehetséges cselekvési lehetőségek megértésében is. Például, ha weboldalt kell készítenie egy ügyfél számára.

Ha a külső erőforrások bérbeadásának költségei a vártnál sokkal magasabbak, proaktív döntéseket hozhat, például egyes feladatokat házon belül végezhet el. Ez segít minimalizálni a projekt összköltségét, és lehetővé teszi, hogy ellenőrzése alatt tartsa a projekt minőségét.

Hogyan hozhat létre költségbontási struktúrát?

Most, hogy megértette a CBS erejét, nézzük meg a létrehozásának gyakorlati lépéseit. Részletes költségbontási struktúrákat hozhat létre projektmenedzsment szoftver vagy olyan eszköz segítségével, amely segít elemezni vagy figyelemmel kísérni egy adott projekt összes tevékenységét és erőforrásait. A részletes és pontos CBS létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Ismerje meg az összes tevékenységet és erőforrás-igényt

A sikeres projekttervezés és költségbecslés első lépése a projekthez szükséges tevékenységek és erőforrások ismerete. Ez általában a következőket jelenti:

Projekt terjedelem dokumentum: Ez a dokumentum felvázolja a projekt céljait, eredményeit és ütemtervét. Alapul szolgál mind a WBS, mind a CBS számára.

Munkamegosztási struktúra (WBS): A jól meghatározott WBS elengedhetetlen a CBS-hez. Ez biztosítja a keretet az egyes projektfeladatokhoz kapcsolódó költségelemek azonosításához.

Költségbecslési eszközök: Különböző költségbecslési eszközök állnak rendelkezésre, az egyszerű táblázatoktól a kifinomultabb szoftverekig. Válassza ki a projekt komplexitásának és költségvetésének leginkább megfelelő módszert!

2. lépés: A költségkategóriák azonosítása

A következő lépés az egyes feladatok, tevékenységek vagy erőforrások szükséges költségeinek becslése. Ezek a feladatok hatásaik és munkaterületük függvényében több szempontra oszthatók, például:

Közvetlen költségek: Ezek a konkrét projektfeladatokhoz közvetlenül kapcsolódó, kézzelfogható kiadások. Általában a következőket tartalmazzák: Munkaerő-költségek: A feladatokhoz rendelt csapat tagjainak fizetése, bére és juttatásai. Anyagköltségek: A feladatok elvégzéséhez szükséges nyersanyagok, kellékek és berendezések. Berendezésköltségek: A feladatokhoz szükséges speciális berendezések bérlése vagy vásárlása.

Munkaerő-költségek: A feladatokhoz rendelt csapattagok fizetései, béreik és juttatásaik.

Anyagköltségek: A feladatok elvégzéséhez szükséges nyersanyagok, kellékek és berendezések.

Berendezések költségei: A feladatok elvégzéséhez szükséges speciális berendezések bérlése vagy vásárlása

Közvetett költségek: Gyakran általános költségeknek is nevezik őket, ezek olyan kiadások, amelyek a projektet összességében támogatják, de nem rendelhetők hozzá közvetlenül egyetlen feladathoz sem. Példák: Iroda bérleti díja és közüzemi költségek Biztosítás Adminisztratív költségek Szoftver előfizetések

Irodabérlés és közüzemi díjak

Biztosítás

Igazgatási költségek

Szoftver előfizetések

Munkaerő-költségek: A feladatokhoz rendelt csapattagok fizetései, béreik és juttatásaik.

Anyagköltségek: A feladatok elvégzéséhez szükséges nyersanyagok, kellékek és berendezések.

Berendezések költségei: A feladatok elvégzéséhez szükséges speciális berendezések bérlése vagy vásárlása

Irodabérlés és közüzemi díjak

Biztosítás

Igazgatási költségek

Szoftver előfizetések

A közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével minimalizálhatja annak kockázatát, hogy ismeretlen feladatok vagy költségtényezők kerüljenek a költségvetésébe.

3. lépés: Becsülje meg a munka költségeit

Miután figyelembe vette az összes költségtényezőt, amely hatással lehet a költségvetésére, ideje megbecsülni egy adott feladat elvégzésének költségeit. Például, ha X feladatot szeretne elvégezni, mennyi időre van szükség a csapattagjainak a feladat elvégzéséhez? Hány erőforrásra lesz szükségük a feladat elvégzéséhez? Ezek a válaszok lehetővé teszik, hogy figyelembe vegye az X feladat elvégzéséhez szükséges teljes költségvetést.

Miután ezt elvégezte a projekt összes feladatára, a módszer segítségével megkaphatja a projekt végső költségét. Ez egy rendkívül fontos folyamat, különösen akkor, ha nagy léptékű projektek, például építési projektek költségvetését kell megbecsülni.

Az építésirányítási szoftver segítségével pontosan nyomon követheti az adott projekthez szükséges feladatokat és erőforrásokat, valamint az egyéb hatásokat, így biztosíthatja, hogy projektjei a meghatározott határidőn és költségvetésen belül megvalósuljanak.

4. lépés: Készítsen vészhelyzeti tervet a CBS-hez

Még a gondos tervezés után is előfordulhatnak előre nem látható események, amelyek megnövelik a projekt költségeit. Például, ha anyagokat kell vásárolnia egy beszállítótól, és azok éppen nincsenek raktáron, akkor lehet, hogy máshonnan kell beszereznie őket. Ezek költsége magasabb lehet, vagy akár extra költségeket is fizetnie kell ugyanannak a beszállítónak, ha a szükséges anyagokból kevés van raktáron.

Ezeknek a kockázatoknak a csökkentése érdekében vegyen fel egy vésztartalékot a CBS-be. Ez egy puffer, amelyet a projekt során felmerülő váratlan kiadásokra szánnak. A vésztartalék nagysága a projekthez kapcsolódó kockázati tényezőktől függ.

Ez a sablon listás és táblázatos nézetet is kínál, segítve Önt a vészhelyzeti terv elkészítésében és annak hatékony felhasználásában a projektjei során. Segít egy világos útitervet készíteni váratlan eseményekre az alábbiak révén:

A potenciális kockázatok és azok működésére gyakorolt hatásának elemzése

A szükséges erőforrások és személyzet azonosítása

Alternatív forgatókönyvek tesztelése a legjobb eredmények elérése érdekében

5. lépés: Ésszerűségi ellenőrzés

A költségbontási struktúra létrehozásának utolsó lépése a terv alapos áttekintése. Keresse meg az esetleges ellentmondásokat vagy hiányzó információkat. Ossza meg CBS-ét a legfontosabb érdekelt felekkel, hogy véleményt mondhassanak, majd a visszajelzéseket beépítve véglegesítse a dokumentumot.

Költségbontási struktúra elemzés: egy kritikus eszköz

Bármely projekt esetében a késedelmek gyakran költségesek. Például, ha építőipari cég lennénk, a források beszerzésének kis késedelme a munka leállását jelenthetné, ami végül a teljes projekt költségeinek növekedéséhez vezetne. Ezért a CBS-elemzés használata elengedhetetlen a szervezetek számára.

A rendszeres költségbontási struktúra elemzéssel biztosíthatja, hogy projektje pénzügyi helyzetét és ütemtervét folyamatosan figyelemmel kísérjék, ami segít kiküszöbölni a költségkockázatokat. Ez a következőket is elősegíti:

Proaktív költségkezelés, mivel korán felismerheti a költségtúllépéseket , és korrekciós intézkedéseket hozhat, például módosíthatja az erőforrások elosztását vagy tárgyalhat a beszállítókkal, hogy a költségvetésen belül maradjon.

Javítsa a projektirányítást és -menedzsmentet, mivel a CBS dokumentáció elemzésekor figyelemmel kísérheti a WBS különböző aspektusait.

A potenciális kockázatok azonosítása, beleértve a költség- és erőforrás-tervezést, lehetővé teszi, hogy minimalizálja azok hatását a teljes projektre.

A CBS-elemzés elvégzésekor ügyeljen arra, hogy a projektre gyakorolt általános hatásokat vizsgálja, például: Költségeltérések: Kövesse nyomon a tervezett költségek és a ténylegesen felmerült költségek közötti eltéréseket. Elemezze az eltérések okait, és szükség szerint tegyen korrekciós intézkedéseket.

Projekt mérföldkövek: Végezzen CBS-elemzést Végezzen CBS-elemzést a projekt legfontosabb mérföldköveinél , hogy értékelje a pénzügyi teljesítményt és azonosítsa a korrekcióra szoruló területeket. Használja a ClickUp mérföldköveit, hogy egy pillanat alatt áttekintse céljait, és megbizonyosodjon arról, hogy jó úton halad azok eléréséhez.

A projekt hatókörének változásai: A projekt hatókörének bármilyen változása hatással lehet a költségekre. Elemezze a CBS-t, hogy megértse a hatókör változásainak pénzügyi következményeit, és biztosítsa, hogy azok összhangban legyenek az általános költségvetéssel.

A CBS megvalósítása a ClickUp segítségével

Ahhoz, hogy a lehető legpontosabb becslést kapja a projektjéhez, képesnek kell lennie az összes feladat lebontására, beleértve az összes erőforrást, a tényleges költségeket, a logisztikai költségeket és minden kapcsolódó tevékenységet. A legtöbb vállalat számára ez gyakran nehéznek bizonyul, mivel minden tevékenységük és csapatuk szigeteken és különböző platformokon dolgozik.

Itt jöhet jól egy olyan átfogó projektmenedzsment szoftver, mint a ClickUp, amely segítségével a folyamatok sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá válnak.

ClickUp csapatnézet a pontos projektmenedzsment és teljesítés érdekében

A ClickUp túlmutat az alapvető feladatkezelésen, és olyan robusztus funkciókat kínál, amelyek tökéletesen kiegészítik a CBS igényeit. Segítségével a következőket teheti:

Bontsa le a projekt eredményeit kezelhető feladatokra és alfeladatokra, és készítsen egy világos vizuális ütemtervet. Ez lehetővé teszi, hogy a tevékenységek és az erőforrások alapján jobban megbecsülje a projekt költségvetését.

Kövesse nyomon a kapcsolódó költségeket azáltal, hogy becsült költségeket rendel minden feladathoz, kategorizálja a kiadásokat és nyomon követi a ténylegesen felmerült költségeket. Ez egy központi helyet biztosít az összes projekt pénzügyének kezeléséhez.

Képzelje el a költségek bontását kategóriák szerint, kövesse nyomon a költségvetési eltéréseket, és szerezzen értékes betekintést a projekt pénzügyeibe.

Ossza meg CBS-dokumentumát a csapat tagjaival, rendeljen hozzá feladatokat költségbecslésekkel, és tájékoztassa mindenkit a projekt pénzügyeiről valós idejű frissítésekkel.

A ClickUp Tasks segítségével egyetlen platformon könnyedén kezelheti az összes projekthez kapcsolódó tevékenységet.

A ClickUp projektmenedzsment segítségével olyan fejlett funkciókhoz juthat, amelyek segíthetnek Önnek:

Tervezze meg és rangsorolja könnyedén a projekt összes részletét, hogy az egész csapata tisztában legyen a projekt hatókörével, az erőforrások elosztásával és a tevékenységekkel.

Használja ki a ClickUp Brain előnyeit, egy AI-alapú projektmenedzsment asszisztenst, amely egyszerűsíti a mindennapi munkáját. Automatikusan generálhat cselekvési elemeket és alfeladatokat, összefoglalhatja a kommenteket, adat táblázatokat hozhat létre, megtalálhatja a releváns részleteket a ClickUp-ban és a kapcsolódó alkalmazásokban, valamint automatizált haladási frissítéseket hozhat létre és oszthat meg. Használja AI projektmenedzserként! előnyeit, egy AI-alapú projektmenedzsment asszisztenst, amely egyszerűsíti a mindennapi munkáját. Automatikusan generálhat cselekvési elemeket és alfeladatokat, összefoglalhatja a kommenteket, adat táblázatokat hozhat létre, megtalálhatja a releváns részleteket a ClickUp-ban és a kapcsolódó alkalmazásokban, valamint automatizált haladási frissítéseket hozhat létre és oszthat meg. Használja AI projektmenedzserként!

Gyorsabban érjen konszenzusra, és indítsa el a projekteket egyértelműen egyetlen platform segítségével, amelyen együttműködhet a projekt elképzelésén, becsülheti a költségeket, és gyorsabban, a költségvetésen belül megvalósíthatja a projekteket.

Emellett készen használható, teljes mértékben testreszabható becslési sablonokat is kínál, amelyek segítségével azonnal elindíthatja a CBS és WBS projektbecsléseket. Például a ClickUp Project Budget with WBS Template sablon a projektet feladatokra bontva egyszerűvé és könnyűvé teszi a költségek nyomon követését.

Ezzel a sablonnal egyszerűsítheti a projekt költségvetési tevékenységeit, mivel lehetővé teszi a következőket:

Tervezze meg a tevékenységeket és a becsült költségeket

Rendezze el az összes projektadatot egy helyen

Kövesse nyomon folyamatosan kiadásait, hogy ne lépje túl a költségvetést!

Ez tartalmaz egy részletes munkamegosztási struktúrát (WBS), amely a következőket foglalja magában:

Egyéni állapotok: A feladat állapotának jelölése: Törölve, Befejezve, Folyamatban, Felfüggesztve és Teendő

Egyéni mezők: Kategorizálás és attribútumok hozzáadása a feladatok kezeléséhez, valamint a projekt tevékenységek és a költségvetés egyszerű vizualizálásához.

Egyéni nézetek: Az információk többféle nézetben való megjelenítése a projekt nyomon követése és kezelése érdekében

Projektmenedzsment: Javítsa a projekt költségvetését és a WBS nyomon követését időkövetési funkciókkal, címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel, e-mailekkel és egyebekkel.

Ezek a sablonok előre meghatározott struktúrát biztosítanak a WBS-hez, a költségbecslési mezőkhez és a költségvetés-nyomonkövetési funkciókhoz, anélkül, hogy minden feladatot manuálisan kellene elvégezni vagy a nulláról kezdeni.

Készítse el projektje költségvetési tervét a ClickUp segítségével

Íme tehát a végső útmutató, amely segít Önnek a projekttervezésben és a projektköltségvetés becslésében. Világos és átfogó képet ad a projekt pénzügyeiről, lehetővé téve Önnek, hogy megalapozott költségvetési döntéseket hozzon, proaktívan azonosítsa a potenciális költségkockázatokat, és végül a projekteket időben és a költségvetésen belül megvalósítsa.

Mérje és elemezze a feladatokra fordított időt, hogy biztosítsa a termelékenységet és a költségvetés betartását a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

A ClickUp segítségével az egész projektmenedzsment folyamatot sokkal hatékonyabbá teheti, és ugyanazon a platformon követheti nyomon a költségvetéseket és a feladatokat.

Az all-in-one projektmenedzsment szoftver segítségével kezelheti a munkafolyamatokat, dokumentumokat, valós idejű irányítópultokat és még sok mást, így csapata gyorsabban haladhat előre, hatékonyabban dolgozhat és időt takaríthat meg.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mit tartalmaz a költségbontási struktúra?

A költségbontási struktúra (CBS) egy adott projektben felmerülő összes költséget tartalmazza. Ez négy fő költségkategóriát foglal magában:

Munkaerő-költségek : A projekt végrehajtásában részt vevő személyekre fordított összegek.

Anyagköltségek : Az üzlet által vásárolt bármely anyag, beleértve a nyersanyagokat, alkatrészeket és komponenseket, gyártási kellékeket, biztosításokat és szállítási költségeket.

Berendezések költségei: A tényleges berendezések

Általános költségek vagy közvetett költségek: olyan kiadások, amelyek nem közvetlenül egy adott költséghez rendelhetők, például irodaterület, közüzemi szolgáltatások, juttatások és adók.

2. Mi a költségbontási módszer?

A költségbontási módszer a költségbontási struktúra létrehozásának folyamatát jelenti. Ez magában foglalja az összes projekttevékenység azonosítását a munkabontási struktúrából (WBS), a költségek hozzárendelését az egyes tevékenységekhez, valamint azok összegzését a teljes projektköltségvetés kiszámításához.

3. Mi a különbség a költségbontási struktúra és a munkabontási struktúra (WBS) között?

A munkamegosztási struktúra (WBS) a projekt eredményeit kisebb, könnyebben kezelhető feladatokra bontva vázolja fel. A CBS a projekt pénzügyi aspektusaira összpontosít, és a WBS minden eleméhez költségeket rendel. Együttesen átfogó képet adnak a projekt terjedelméről és pénzügyeiről.