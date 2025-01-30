10 építésirányítási szoftver kisvállalkozások számára 2025-ben

A megfelelő szoftver döntő fontosságú, ha azt szeretné, hogy csapattagjai a feladataikra koncentrálhassanak, az egyszerű feladatokat egyszerűsítsék és időüket hatékonyan kezeljék. Ez különösen igaz az építőiparra, ahol elengedhetetlen a csapat tehetségének optimalizálása a helyszíni építési projektek során.

Számos eszköz áll rendelkezésre, amely segíthet ebben a kihívásban, de sok közülük nagyvállalatok számára készült, amelyeknek mély zsebük van. A megoldás? Kisvállalkozások számára kifejlesztett építési projektmenedzsment szoftver. Ugyanolyan hatékony eszköz, amely az Ön igényeire, céljaira és költségvetésére van szabva.

Annak érdekében, hogy gyorsabban elérje a legjobb eredményeket, összeállítottunk egy listát a legjobb megoldásokról azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek a megfelelő építési projektmenedzsment szoftvert keresik. Összehasonlítjuk a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat, árakat, értékeléseket és egyebeket, hogy segítsünk Önnek a kisvállalkozása igényeinek legmegfelelőbb döntés meghozatalában. ?

Mi az építésirányítási szoftver kisvállalkozások számára?

Az építési menedzsment szoftver bármilyen eszköz vagy alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megértsék céljaikat, ütemterveiket, határidőiket és követelményeiket. Ezek az alkalmazások népszerű projektmenedzsment funkciókat (amelyeket Ön már ismer és kedvel) használnak annak biztosítására, hogy a csapatok rendelkezzenek a megfelelő költségvetéssel, erőforrásokkal és anyagokkal.

A legjobb építésirányítási eszközök egy közös munkaterületet biztosítanak a projektmenedzsereknek, ahonnan útközben is dolgozhatnak – egy online platformot, ahol felügyelhetik üzleti folyamataikat, a biztonságot, a költségvetést, a jelentéseket és az ügyfelekkel való kommunikációt. Ez a szoftver jelentősen megkönnyíti az építési projektmenedzser munkáját, és a leghatékonyabb megoldás a folyamatok egyszerűsítésére és a munkafolyamatok racionalizálására, ami összességében jobb csapat- és ügyfélélményt eredményez.

Mit kell keresnie a kisvállalkozások számára készült építésirányítási szoftverekben?

A kivitelezési projektmenedzsment szoftverek terén rengeteg lehetőség közül választhat, még a kisvállalkozások számára is. Egyes eszközök nagymértékben testreszabhatók és bármilyen kivitelezési projekthez igazíthatók, míg mások egy adott célra vagy üzleti igényre vannak szabva, mint például a rendeléskezelő szoftverek vagy a kivitelezési időkövető szoftverek.

A különböző lehetőségek összehasonlításakor vegye figyelembe a következőket:

Főbb jellemzők : A szoftvereszköz rendelkezik a megfelelő funkciókkal? Meghaladja az elvárásait?

Funkcionalitás : Megfelel-e az Ön igényeinek, például Megfelel-e az Ön igényeinek, például beszerzési menedzsment vagy gyártási ütemezés terén?

Megtekintések: Meg tudja-e tekinteni és megszervezni a projekteket a számára legmegfelelőbb módon?

Testreszabás: Testreszabhatja-e a szoftvert az igényeinek megfelelően?

Könnyű használat: Felhasználóbarát szoftverről van szó? Az egész csapata gyorsan megtanulhatja a használatát?

Árak : Megfizethető a szoftver? A költségek a méret növekedésével megfizethetetlenné válnak?

Támogatás: Könnyen felveheti a kapcsolatot a támogatási csapattal, amikor szüksége van rá?

Értékelések és vélemények: Mit mondanak más felhasználók a termékről?

Az Ön igényei valószínűleg ugyanolyan egyediak, mint a vállalkozása, ezért szánjon egy kis időt arra, hogy átgondolja, mire van valóban szüksége, hogy megtalálja a legmegfelelőbb szoftvert.

A 10 legjobb építésirányítási szoftver kisvállalkozások számára

A kisvállalkozások számára elengedhetetlen a legjobb építésirányítási szoftver megtalálása, ha szervezetten szeretnének működni, kezelni szeretnék a kockázatokat és a lehető legjobban szeretnék kiszolgálni ügyfeleiket. Hogy segítsünk megtalálni a munkához legmegfelelőbb eszközt, összeállítottuk a 2024-es év legjobb építési szoftvereinek rövid listáját kisvállalkozások számára.

Nézze meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeihez igazítsa.

A ClickUp az építőipari csapatok által használt, mindenre kiterjedő projektmenedzsment eszköz, amely segítségével bármilyen típusú munkát el lehet végezni, szervezni, megtervezni és végrehajtani – függetlenül a csapat méretétől vagy a rendelkezésre álló költségvetéstől. Gazdag funkciókészletével és több mint 15féle munkafolyamat-megjelenítési módjával a ClickUp ideális megoldás az építésirányítási csapatok számára, akik szoros határidőkkel, különböző szállítmányokkal, alvállalkozókkal, ügyfelekkel és egyebekkel kell megbirkózniuk.

Ezek között a dinamikus nézetek között megtalálja a Gantt, az Idővonal, a Naptár és a Munkaterhelés nézetet, amelyek tökéletesen alkalmasak az építési projektmenedzserek számára, akik a legfontosabb mérföldköveket és célokat helyezik előtérbe, miközben egyensúlyt teremtenek a csapatuk feladataiban. Ráadásul a terepen dolgozó csapatok a ClickUp egyedülálló Térkép nézetére támaszkodhatnak a helyspecifikus feladatok kezeléséhez, és egy pillantással áttekinthetik az összes munkaterületet.

A Custom Fields alkalmazásban minden projekthez becsléseket, megrendeléseket és ütemterveket is készíthet. Akár olyan részleteket is megadhat, mint a költségvetés, a munkaterületek helyszínei és az alvállalkozók adatai, így szűrheti, csoportosíthatja és jelentéseket készíthet a munkájáról.

Ha még gyorsabban szeretne elkezdeni a ClickUp használatát, böngésszen a hatalmas sablonkönyvtárban, és válasszon több mint 1000 előre elkészített sablon közül bármilyen felhasználási célra, beleértve több fejlesztési terv sablont és az építési projektmenedzsment sablont.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen egyedi munkafolyamatokat építési folyamataidhoz és projektjeidhez!

Kezelje a fővállalkozókat, a szakvállalkozókat, valamint a csapat tagjainak idejét és feladatait.

Tekintse át és jegyzetelje meg a benyújtott dokumentumokat, információkéréseket (RFI-ket), rajzokat és felméréseket.

Használja a Táblázat nézetet és a Naptár nézetet, hogy a ClickUp az Ön számára a legjobb építési ütemező szoftver legyen a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Készítsen CRM adatbázist projektjei ügyfeleiről és partnereiről!

Kezelje értékesítési folyamatát könnyen testreszabható munkafolyamatokkal

Egyszerűsítse a feladatkezelést a projektcélok és erőforrások mellett ugyanazon a helyen.

Javítsa a csapat kommunikációját a terepen és az irodában

Készítsen és ossza meg a ClickUp Docs dokumentumokat és fájlokat a csapat tagjaival

Használjon szűrőket, hogy naprakész legyen a feladatok tevékenységével és állapotváltozásaival kapcsolatban.

A ClickUp korlátai

Lehet, hogy egy kis tanulási folyamatra lesz szükség, hogy megszokja a sok fontos funkciót.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. CoConstruct

via CoConstruct

A CoConstruct egy építési projektmenedzsment eszköz, amelyet kifejezetten házépítők és felújítók számára terveztek. Csapatok és egyéni vállalkozók egyaránt használhatják az eszközt projektek szervezésére, ügyfelekkel és partnerekkel való kommunikációra, valamint tevékenységük egy helyen történő irányítására. ✅

A CoConstruct legjobb funkciói

Egyszerűsített projekttervezési rendszerrel hozhat létre és kezelhet építési projekteket.

Kövesse nyomon a projekteket az elejétől a végéig a teendőlisták és ütemtervek segítségével.

Zökkenőmentesen kezelje a fix áras és nyílt könyvű munkák árazását

Kezelje a munkaidő-nyilvántartásokat, és közvetlenül számlázzon az ügyfeleknek.

A CoConstruct korlátai

A CoConstructot házépítő csapatok számára tervezték, így más típusú építőipari csapatok számára más eszköz lehet megfelelőbb.

Egyes felhasználók szerint nehéz az adatokat más szoftverekbe exportálni.

CoConstruct árak

Fontos: Az árakról érdeklődjön a kapcsolattartónál.

Haladó: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Befejezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CoConstruct értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

3. Vállalkozó művezető

via Contractor Foreman

A Contractor Foreman „a vállalkozók számára első számú” alkalmazásként hirdeti magát, amely megfizethető és könnyen használható üzleti menedzsment szoftvert kínál. A csapatok ezt az építési projektmenedzsment szoftvert használhatják projektek, pénzügyek, személyzet, erőforrások és dokumentumok kezelésére. ?

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Felügyelje a projekteket ütemtervekkel, menetrendekkel és Gantt-diagramokkal.

Készítsen becsléseket és küldjön számlákat az ügyfeleknek

Kezelje a szerződéseket és a kommunikációt az alvállalkozókkal és partnerekkel

Rendezze fájljait, fényképeit és berendezéseinek naplóit

Vállalkozói művezető korlátai

Egyes felhasználók nehézségekről számolnak be a szoftver Safari böngészőn történő használatával kapcsolatban.

Egyes ügyfelek szerint ez túl nagy kihívás lehet új felhasználók és egyéni építőmunkások számára.

Contractor Foreman árak

Alap: 49 USD/hó egy felhasználó számára

Alapcsomag: 79 USD/hó három felhasználó számára

Plusz: 125 dollár/hó nyolc felhasználó számára

Pro: 166 USD/hó 15 felhasználó számára

Korlátlan: 249 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Vállalkozói előmunkás értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

4. Procore

via Procore

A Procore egy építési projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy megkönnyítse a csapatok számára a projektek kezelését, minimalizálja a kockázatokat és biztosítsa a projektek sikerét. Az eszköz ötvözi a projekt- és pénzügyi menedzsmentet a minőségi és biztonsági funkciókkal, így a kockázatokat egy helyen kezelheti. ⚒️

A Procore legjobb funkciói

Szervezze meg a helyszíni és a helyszínen kívüli projektcsapatokat a könnyen használható projektmenedzsment segítségével.

Használja a valós idejű adatokat a kockázatok figyelemmel kísérésére és csökkentésére.

Áttekintést kaphat a jelenlegi pénzügyi helyzetről, és jelentéseket készíthet.

Az információs naplófájlok segítségével átfogó képet kaphat a projektről.

A Procore korlátai

Az árak nem nyilvánosak, ezért nehéz összehasonlítani az árat más, Ön által fontolóra vett lehetőségekkel.

Egyes felhasználók szerint a beállítások kezelése zavaros lehet.

Procore árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2600 értékelés)

5. Autodesk Build

via Autodesk Build

Az Autodesk Build egy építési projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy egyszerűbbé tegye a munkafolyamatokat az irodája és a terep között. A projektcsapatok az eszköz segítségével kezelhetik a projekteket, a minőségbiztosítást, a biztonságot és a kockázatokat, valamint a költségvetéseket és a költségeket. ?

Az Autodesk Build legjobb funkciói

Tekintse meg a legfrissebb projektütemterveket , hogy elkerülje a félreértéseket és a hibákat.

Használja az egyéni nézeteket szűrők létrehozásához, és csak a legrelevánsabb feladatokat lássa!

A beépített minőségirányítási funkciók segítségével nyomon követheti a problémákat, a változásokat és a megoldásokat.

Kövesse nyomon a valós idejű költségeket a kezdeti tervhez képest azáltal, hogy összekapcsolja a terepi adatokat a költségvetésével.

Az Autodesk Build korlátai

Egyes ügyfelek szerint a projektek beállítása, valamint a felhasználói jogok és opciók hozzárendelése bonyolult lehet.

Egyes felhasználók szerint a szoftver elsajátítása időbe telik, különösen azok számára, akik nem szoktak ehhez a típusú szoftverhez.

Az Autodesk Build árai

550 lap: 495 USD/év

5000 lap: 870 USD/év

Korlátlan számú lap: 1625 USD/év

Korlátlan felhasználói szám: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Autodesk Build értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Buildertrend

via Buildertrend

A Buildertrend egy építésirányítási szoftverplatform kereskedelmi csapatok, vállalkozók, házépítők és felújítók számára. A szoftvereszköz célja a projektek és folyamatok egyszerűsítése és szervezése, hogy a vállalkozók a saját feladataikra koncentrálhassanak. ?

A Buildertrend legjobb funkciói

A beépített projektütemezővel felügyelheti a projekteket és nyomon követheti az előrehaladást.

Ismerje meg a napi naplókat

Kövesse nyomon a módosítási megrendeléseket, kiválasztásokat és számlákat egy helyen.

Egyszerűsítse és központosítsa az ügyfelekkel való kommunikációt egy dedikált ügyfélportállal.

A Buildertrend korlátai

Egyes felhasználók frusztrációt jelentenek az időkövetési funkcióval kapcsolatban, különösen a mobil eszközökön.

A tanulási görbe meredek lehet, és a felhasználók szerint gyakoriak a frissítések, hogy alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz.

Buildertrend árak

Alapvető: 99 dollár az első hónapban, utána 399 dollár/hónap

Haladó: 399 dollár az első hónapban, utána 699 dollár/hónap

Teljes: 699 dollár az első hónapban, utána 999 dollár/hónap

Buildertrend értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

7. Float

via Float

A Float egy erőforrás-kezelő és munkaerő-tervező szoftver, amely megkönnyíti a csapatok számára a kapacitás tervezését és a munkák ütemezését. A szoftver egy felületen egyesíti a személyzet- és a projektmenedzsmentet, így a vezetők áttekintést kapnak a feladatokról, a költségvetésekről, a projekt fázisairól, a munkaidőkről és a kapacitásról. ?

A Float legjobb funkciói

Szervezze meg projektjeit mérföldkövek, fázisok és függőségek segítségével.

Használja a kapacitás-előrejelzést a potenciális kihívások azonosításához.

Figyelje az építési projektekre fordított tényleges és tervezett kiadásokat

Naplózza a munkaidő-nyilvántartásokat és kövesse nyomon csapattagjai munkaidejét!

Float korlátozások

A Float nem kifejezetten építőipari csapatok számára készült, de hasznos eszköz lehet számukra.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás nem annyira felhasználóbarát, mint a böngészőalapú verzió.

Float árazás

Starter: 7,50 USD/hó felhasználónként

Előny: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Float értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

8. RedTeam

via RedTeam

A RedTeam egy építési projektmenedzsment szoftver, amely több szoftvereszközt kínál, többek között a Fieldlens-t a valós idejű terepi együttműködéshez, a RedTeam Go-t a projektmenedzsmenthez és a RedTeam Flex-et az építésmenedzsmenthez. Ezek az eszközök együttesen lehetővé teszik az építési csapatok számára a projektek, a pénzügyek, a terepmunka és a jelentések szervezését. ?

A RedTeam legjobb funkciói

Helyezze az összes adatát egy helyre a könnyebb projektmenedzsment érdekében.

Hozzon létre megismételhető folyamatokat, hogy csökkentsék a kockázatok lehetőségét.

Több mint 100 feladat automatizálása a beépített automatizálási funkcióval

Ossza meg ügyfeleivel a jelentéseket és a pénzügyi frissítéseket felhasználóbarát módon.

A RedTeam korlátai

Egyes felhasználók szerint a szoftverhez való alkalmazkodás során tanulási görbe lehet tapasztalható.

Egyes ügyfelek lassú szerverekről és fagyásokról számoltak be szerkesztés közben.

RedTeam árak

RedTeam Fieldlens: 39 USD/hó/felhasználó áron

RedTeam Go: 450 USD/hó-tól, korlátlan felhasználói számmal

RedTeam Flex: 450 USD/hó-tól, korlátlan felhasználói számmal

RedTeam értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

9. Sage 300 Építőipar és ingatlanok

via Sage

A Sage 300 Construction and Real Estate egy all-in-one üzleti menedzsment és könyvelési szoftver, amely pénzügyi, szolgáltatási és projektmenedzsment funkciókat ötvöz. Az építőipari szakemberek a szoftver segítségével a pénzügyi menedzsment mellett az egész építési folyamatot is felügyelhetik. ?

A Sage 300 Construction and Real Estate legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokat, a munkamegbízásokat, az árajánlatokat, a berendezéseket és a helyszínek történetét.

Rendezze dokumentumait, és váljon papírmentessé!

Használja a projektmenedzsment funkciókat a problémák azonosításához és a kockázatok kezeléséhez.

Egyszerűsítse a szolgáltatási műveleteket, hogy jobb ügyfélélményt nyújthasson

A Sage 300 Construction and Real Estate korlátai

Egyes felhasználók szerint a szoftver jelentéskészítési lehetőségei korlátozottak és nehezen testreszabhatók.

A rendszer nem intuitív és nehezen kezelhető, egyes felhasználók szerint.

Sage 300 Építőipar és ingatlanárak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sage 300 Construction and Real Estate értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4/5 (500+ értékelés)

10. Fieldwire

via Fieldwire

A Fieldwire egy kifejezetten építkezések irányítására szolgáló építésirányítási megoldás. Az építőipari cégek a szoftver segítségével koordinálhatják a csapat tagjait, feladatok kiosztását, nyomon követhetik a teljesítményt és csökkenthetik a helyszínen felmerülő kockázatokat. ?️

A Fieldwire legjobb funkciói

A központi rendszer segítségével szinkronban tarthatja a helyszíni és az irodai csapatokat.

Készítsen munkaterveket, és ossza ki a feladatokat a csapat tagjai között!

Kövesse nyomon, hogy melyik csapattag dolgozott bizonyos feladatokon vagy munkaterületeken.

Hozzon létre és küldjön el testreszabott jelentéseket, amelyek tartalmazzák az összes projektadatot.

A Fieldwire korlátai

A Fieldwire-t munkaterületek kezelésére tervezték, így a csapatok máshol egy általánosabb projektmenedzsment rendszer előnyeit élvezhetik.

Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne összeállítani a heti jelentéseket a munkaterületekről és a projektekről.

A Fieldwire árai

Ingyenes

Pro: 54 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 74 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 89 USD/hó felhasználónként

Fieldwire értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Ezen a listán minden építőipari csapat számára megtalálható az ideális eszköz, függetlenül attól, hogy a munkaterületeken felmerülő kockázatokat szeretné kezelni, vagy egy központi helyről szeretné koordinálni csapattagjait és erőforrásait. Számos olyan all-in-one szoftver is található , amely az egész projekt életciklusát racionalizálja.

A ClickUp, mint az egyik vezető projektmenedzsment eszköz a különböző iparágakban működő csapatok számára, egyértelműen az első választásunk. Funkciói teljes mértékben testreszabhatók és elég rugalmasak ahhoz, hogy a legbonyolultabb projekteket is kezelni tudják. Ráadásul a folyamatosan bővülő sablonkönyvtár és több mint 1000 integráció segít az építőipari cégeknek abban, hogy projektjeiket gyorsabban elindítsák.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást, és fedezze fel az építési projektek hatékonyabb irányításának módját. ?