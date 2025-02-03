A 10 legjobb építési időkövető szoftveralkalmazás vállalkozók számára 2025-ben

Unod már a papír alapú munkaidő-nyilvántartást? Segítünk megtalálni az építési időkövető szoftvert, amely megkönnyíti az életedet.

Nem kell aggódnia a pontatlan számlázható órák és a munkák költségei miatt, amelyek csökkentenék a jövedelmezőségét. Hagyja, hogy a technológia foglalkozzon az apró dolgokkal, így Ön a hibátlan munkavégzésre koncentrálhat. ✨

Ez a cikk bemutatja a 2024-es év 10 legjobb építési időkövető szoftvereszközét, és azt, hogy mire kell figyelni, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbbet.

Mit kell keresnie az építési időkövető szoftverekben?

Az építési időkövető szoftver kiválasztásánál, amely időt és pénzt takarít meg vállalkozásának, a funkciók a legfontosabbak. A legjobb időkövető szoftverek az építőipari vállalkozások számára gyakran tartalmaznak olyan funkciókat, mint:

A ClickUp Dashboards Rolling Time Period funkciójával automatikusan frissítheti és módosíthatja a beérkező kérések vagy jegyek időtartamát.

A 10 legjobb építési időkövető szoftver

A legjobb építési ütemező szoftverekre szűkítettük a választékot, így nem kell több tucatnyi lehetőséget átnéznie.

Készen áll arra, hogy megtalálja a megfelelő időkövető szoftvert magának és csapatának?

1. ClickUp – A legjobb építési projektmenedzsmenthez

Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat és kövesse nyomon a ClickUp alkalmazásban rögzített időket.

A ClickUp építési projektmenedzsment funkciói túlmutatnak egy egyszerű időkövetési megoldáson. Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, javítsa a folyamatok hatékonyságát, és hozza össze mindenkit (és mindent).

Igen, elfogultak vagyunk, de a ClickUp elnyerte a G2 2024 legjobb projektmenedzsment szoftvertermékének díját. Miért? Mert ez egy kiváló termék minden projektmenedzsment feladathoz.

A ClickUp valós idejű jelentésekkel és elemzésekkel egyszerűsíti a projektkövetést, függetlenül attól, hogy hány feladatot kell elvégeznie. Eszközöket biztosít a célok kitűzéséhez, az időadatok nyomon követéséhez, a munkaerő-költségek kiszámításához, a munkaidő ütemezéséhez, a helyszíni munkatársakkal való kommunikációhoz és még sok máshoz. ?

A legjobb rész? A ClickUp Free Forever csomaggal ingyenes Gantt-diagram szoftvert, építési munkaidő-nyilvántartási sablonokat, alkalmazotti munkaidő-nyilvántartást, könyvelési szoftvert és részletes jelentéseket kap.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp projektidő-nyomonkövetési funkciója lehetővé teszi Önnek és munkatársainak, hogy mobil eszközükről, webböngészőjükről vagy asztali számítógépükről rögzítsék az időt; kompatibilis Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox és Edge rendszerekkel.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével a projekt vizualizálása és kezelése gyerekjáték, lehetővé téve a prioritások kezelését, a függőségek nyomon követését és a csapatokkal való együttműködést.

Az 1000-nél is több eszközzel való integráció lehetővé teszi, hogy mindent a ClickUp intuitív és testreszabható irányítópultján tartson.

A ClickUp időkövetőjével könnyen megvalósíthat hatékony időgazdálkodási technikákat , és nyomon követheti, hogy az egyes csapattagok hogyan töltötték a munkanap minden percét.

A ClickUp korlátai

A vélemények szerint egyes felhasználóknak meg kell tanulniuk a ClickUp funkcióinak használatát, de ez az alkalmazás ingyenes oktatóanyagaival megoldható.

A térképnézet nem kínál valós idejű GPS-követést minden csapattag számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Buddy Punch – A legjobb építési időmérő alkalmazás

via Buddy Punch

A Buddy Punch időkövető szoftver tanácsadók, építőipari cégek és olyan vállalkozások számára, amelyeknek pontos időadatokra van szükségük. A nagyobb cégek több csapattagot is hozzárendelhetnek minden egyes projektmenedzserhez, hogy a munkatársaik szervezettek és hatékonyak legyenek.

Ez egy felhőalapú időmérő, amely előre kitölti az Excel táblázatokat és a bérszámfejtési jelentéseket a munkavállalók órái alapján. A munkavállalók Google, iOS és Android alkalmazásokkal, vagy közvetlenül a böngészőjükből jelentkeznek be és ki.

A Buddy Punch legjobb funkciói

A GPS-alapú időkövetési funkcióval láthatja, ki dolgozik és hol tartózkodik; emellett korlátozhatja, hogy hol jelentkezhetnek be és ki, így pontos mobil időkövetést biztosítva.

Az alkalmazás integrálható olyan bérszámfejtő eszközökkel, mint a QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP és Gusto.

A fejlett funkciók, mint például a fizetett szabadságok felhalmozódásának nyomon követése, az automatikus szünetek, a munkakódok és a rendelkezésre állás kezelése megkönnyítik a navigálást az építőiparban.

Egyedi értesítések és jóváhagyási kérelmek hozhatók létre minden alkalommal, amikor egy csapattag be- vagy kijelentkezik az építési munkaidő-nyilvántartó órával.

A Buddy Punch korlátai

Nincs ingyenes csomag, és a standard csomag nem teszi lehetővé az időbeosztást.

Néhány véleményben felmerülnek problémák a munkaidő-kártyák frissítésével és beolvasásával kapcsolatban.

Buddy Punch árak

Standard: 2,99 USD/hó felhasználónként, plusz 19 USD alapdíj havonta

Pro: 3,99 USD/hó felhasználónként, plusz 19 USD alapdíj havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Buddy Punch értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

3. Connecteam – A legjobb a termelékenység javításához

via Connecteam

A Connecteam egy vállalkozók és építőipari munkaidő-nyilvántartó alkalmazás, amely lehetővé teszi a vezetők számára a termelékenység növelését és a munkaidő nyomon követését. Megakadályozza az időlopást és javítja a számlázás pontosságát a GPS-nyomkövetési funkciók és az automatizált alkalmazotti bejelentkezések segítségével, amelyek egyszerűsítik a többcsapatos munkaerő-menedzsmentet.

A Connecteam „Operations” csomagja egyszerűsíti a munkavállalók ütemezését, a feladatok kezelését és a műszakok kiosztását. Használja a fejlett funkciókat, mint például a mobilra optimalizált űrlapok, az egyéni ellenőrzőlisták és a műszakjelentések, hogy növelje a termelékenységet és időt takarítson meg a vezetők és a csapat tagjai számára.

A Connecteam legjobb funkciói

Az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartója automatikusan frissíti az online munkaidő-nyilvántartásokat, hogy biztosítsa a pontosságot és mindenki naprakész legyen.

Egy kattintással rendeljen műszakokat, és áttekintheti a műszakokkal kapcsolatos feladatokat, hogy egyszerűbbé tegye a csapat irányítását.

Digitális űrlapok, ellenőrzőlisták, munkaidő-nyilvántartások és bérszámfejtési naplófájlok elérhetők egy mobil felületen, amelyhez a vezetők a munkaterületen is hozzáférhetnek.

Hagyja, hogy csapata a mobilalkalmazás vagy a helyszíni kioszkalkalmazás segítségével jelentkezzen be és ki, és valós idejű értesítéseket kapjon minden bejelentkezésről.

A Connecteam korlátai

A kommunikációs és HR funkciókhoz külön fizetős csomagok szükségesek az Operations csomag mellett, amely hozzáférést biztosít az építési munkaidő-nyilvántartó szoftverhez.

A GPS-helymeghatározással ellátott időmérő óra (nem valós időben frissül) csak a fizetős Operations csomagokban érhető el; az élő GPS-helymeghatározás és a geofencing csak a legdrágább Operations csomagban érhető el.

A Connecteam árai

A Kisvállalkozások csomag: Ingyenes

Operations Basic: 29 USD/hó az első 30 felhasználó számára

Operations Advanced: 49 USD/hó az első 30 felhasználó számára

Operations Expert: 99 USD/hó az első 30 felhasználó számára

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 250 értékelés)

4. Insightful – A legjobb a munkaerő-elemzések nyomon követéséhez

via Insightful

Az Insightful egy munkaerő-elemző alkalmazás, amely a munkavállalók termelékenységének figyelemmel kísérésére és a távoli csapatok irányítására szolgál. Noha nem kifejezetten építési időmérő alkalmazás, számos átfogó funkcióval és könnyű kezelhető felülettel rendelkezik a mozgásban lévő csapatok számára.

Ellenőrizze a csapattagok termelékenységén alapuló elemzéseket, és egyszerűsítse a szabályoknak való megfelelést a legmagasabb szintű biztonsági és adatvédelmi funkciók segítségével. Az Insightful inspirálja a termelékenységet, javítja a munkafolyamatokat, kiegyensúlyozza a munkaterhelést és automatizálja az időkövetést.

A legjobb funkciók áttekintése

A csapat összes tagjának és az aznapi munkaóráiknak a felülnézeti áttekintése lehetővé teszi a vezetők számára a termelékenység összehasonlítását.

Az alkalmazás- és webhelyelemzések segítségével a vezetők betekintést nyerhetnek abba, hogy a munkavállalók munkaidőben milyen tartalmakat érnek el.

Nyomon követheti az egyes mérföldkövek és határidők felé tett előrelépéseket, hogy az egész projekt a terv szerint haladjon.

Az automatikus bejelentkezés minimalizálja az emberi hibákat és az időlopás kockázatát.

Értelmes korlátozások

Nincs ingyenes csomag, és egyes ügyfelek szerint a hétnapos ingyenes próbaidőszak nem volt elég ahhoz, hogy megismerjék az alkalmazást.

Egyes vélemények az időkövetés következetlenségét és a munkavállalók időadatainak elvesztését említik.

Áttekinthető árak

Alkalmazottak figyelemmel kísérése: 6,40 USD/hó felhasználónként

Időkövetés: 10 USD/hó felhasználónként

Automatikus időtérkép: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékes értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

5. Raken – A legjobb a terepi menedzsmenthez

via Raken

A Raken egy terepi menedzsment alkalmazás, amely lehetővé teszi pontos, valós idejű projektadatok gyűjtését és azok digitális dokumentációba való átalakítását. Szerezzen betekintést, amely segít csökkenteni a költségeket, javítani a terepi munkások termelékenységét és megkönnyíteni a távoli együttműködést.

Mivel a Raken egy speciális építési munkaidő-nyilvántartó szoftver, a projektmenedzserek olyan funkciókhoz férhetnek hozzá, mint az offline mód, amelyet helyszíni használatra terveztek. Ideális vállalkozók és építőmunkások számára, akiknek idő- vagy akár fizetési időszak-nyilvántartási funkciókra van szükségük.

A Raken legjobb funkciói

A vállalkozók és az alkalmazottak időbélyeggel ellátott videókat, fényképeket és jegyzeteket tölthetnek fel az iroda webalkalmazásába a teljes dokumentáció érdekében.

Az offline mód és az automatikus szinkronizálás lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a Raken segítségével nyomon kövessék az időt, amikor a szolgáltatási területeken kívül tartózkodnak.

A napi jelentések és a termelékenység nyomon követése lehetővé teszi a csapatvezetők számára , hogy a termelékenységi problémákat még azok problémává válása előtt megoldják.

A testreszabható ellenőrzőlisták és eszközkészlet funkciók segítenek a vezetőknek és a csapat tagjainak, hogy mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

Raken korlátai

Egyes véleményekben említik, hogy nehéz a napi jelentéseket elkészíteni és az alkalmazás felületén navigálni a projektek nyomon követése érdekében.

A Raken weboldalán és olyan népszerű értékelő oldalakon, mint a G2 és a Capterra, nem található látható árinformáció.

Raken árak

Az ügyfeleknek ki kell tölteniük egy kérdőívet, és üzleti adataik alapján árajánlatot kell kérniük.

Raken értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

6. ExakTime – A legjobb a termelékenységi jelentésekhez

via ExakTime

Az ExakTime egy felhőalapú időkövető szoftver építési projektmenedzserek és terepen dolgozó munkások számára. Készítsen részletes jelentéseket a munkavállalók termelékenységéről a digitális időmérő adatok felhasználásával, és töltse ki az online munkaidő-nyilvántartásokat, hogy több időt fordíthasson üzleti tevékenységére.

Csapatának tagjai az ExakTime segítségével egy gombnyomással be- és kijelentkezhetnek. A bejelentkezés után a projektmenedzserek a helymeghatározás segítségével valós időben követhetik a GPS-adatokat. ?️

Az építőipari cégek élvezni fogják a helyszíni munkavégzés nyomon követési funkcióit, amelyek megkönnyítik a terepen dolgozók vagy építőmunkások munkáját.

Az ExakTime legjobb funkciói

Kényelmes és vezeték nélküli JobClock, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon az időjárásnak és a nehéz terepi körülményeknek, telefon nélküli időkövetéshez.

A fényképes azonosító rögzítése gyors és egyszerű személyazonosság-ellenőrzéssel biztosítja a biztonságot.

A GPS-követési funkció helyalapú információkat jelenít meg a munkaidő-nyilvántartásokban, javítva ezzel a pontosságot és a költségkezelést.

Integráció és szinkronizálás népszerű bérszámfejtő alkalmazásokkal, mint például a QuickBooks és a Sage.

Az ExakTime korlátai

Egyes vásárlói vélemények szerint minden munkaidő-nyilvántartáshoz jelentős kézi adatbevitelre van szükség.

Nincs ingyenes verzió, és a csomagok ára kisvállalkozások számára túl drága lehet.

ExakTime árak

Haladó: 9 USD/hó alkalmazottanként, plusz 50 USD alapdíj havonta

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Elite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ExakTime értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4/5 (150+ értékelés)

7. Clockify – A legjobb a munkavállalók teljesítményének kezeléséhez

via Clockify

A Clockify egy időkövető alkalmazás, amelyet több projekt és csapat számára terveztek. Az időkövetés, a munkavállalói kioszkok és a projektsablonok ingyenes csomagban érhetők el, amelyet korlátlan számú felhasználó és bármilyen méretű vállalkozás számára terveztek. ?

Használja a Clockify alkalmazást az adatok gyűjtéséhez, a munkavállalók teljesítményének vizsgálatához és egyedi jelentések készítéséhez. A fizető felhasználók óradíjakat is beállíthatnak, a rendelkezésre állás alapján feladatokhoz rendelhetnek, nyomon követhetik a munkaerőköltségeket és elemezhetik a költségvetésüket.

Az építési munkaidő-nyilvántartó szoftver kiváló választás minden olyan vállalkozás számára, amely a terepen vagy helyszínen dolgozik.

A Clockify legjobb funkciói

A kényelmes kioszk lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy egy közös eszközön, azonosításra szolgáló PIN-kódok segítségével jelentkezzenek be és ki.

A munkaidő-nyilvántartások segítségével a projektmenedzserek és a vállalkozók megtekinthetik és szerkeszthetik a heti tevékenységeket, a különböző munkaterületeken vagy helyszíneken történő bejelentkezésekkel.

A naptár segítségével a munkavállalók láthatják, mikor dolgoznak, hol kell lenniük, és frissíthetik a szabadnapjaikat vagy szabadságaikat.

Az Auto Tracker naplózza, hogy a munkavállalók mennyi időt töltenek alkalmazások és weboldalak használatával munkaidőben, így segítve a számlázható és nem számlázható órák nyomon követését (azaz az ügyfelek számlázását).

A Clockify korlátai

Néhány véleményben említésre került, hogy a felhasználói hiba esetén nehézségekbe ütközik a munkaidő-nyilvántartások szerkesztése.

A GPS-alapú időkövető rendszer a Basic és Standard csomagokban nem elérhető.

Clockify árak

Ingyenes

Alap: 3,99 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 6,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)

8. Hubstaff – A legjobb alkalmazottfigyeléshez

via Hubstaff

A Hubstaff egy időkövető és munkavállalók figyelő eszköz alkalmazottak és szabadúszók számára. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a helymeghatározás és az automatikus bérszámfejtés, amelyek jól működnek a terepen dolgozó csapatok számára.

Kövesse nyomon az időt a saját módján, kezelje a számlázást, és valós időben lássa, ki mit csinál, hogy a projektek minden alkalommal időben elkészüljenek. A Hubstaff automatizálja a bérszámfejtést, a számlázást és az ütemezést is, így kevesebb időt kell fordítania az apróbb feladatokra, és több időt tölthet a munkaterületen.

A Hubstaff legjobb funkciói

Több mint 30 alkalmazással integrálható, többek között a PayPal, a Slack, az Asana és a Jira alkalmazásokkal.

A geofencing funkciók lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy a helyszín alapján elindítsák és leállítsák az időkövetést.

Az automatikus kifizetések a vállalkozóknak és alkalmazottaknak a személyre szabott munkaidő és bérszint alapján küldhetők el.

A naptár funkcióval ismétlődő és egyszeri műszakokat állíthat be különböző projektekhez, nyomon követheti a szabadságkérelmeket, és testreszabhatja a vállalati irányelveket.

A Hubstaff korlátai

Egyes vélemények pontatlan termelékenység-nyomonkövetésről számolnak be.

Nincs ingyenes csomag, és a fizetős csomagokhoz legalább két felhasználó szükséges.

Hubstaff árak

Starter: 4,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

9. Jibble – A legjobb a jelenléti nyilvántartáshoz

via Jibble

A Jibble egy időkövető szoftver, amelynek célja, hogy rögzítse, mikor vannak a munkatársai a helyszínen vagy a munkahelyen, a pontos bérszámfejtés és jelenléti ív vezetése érdekében. Az ingyenes csomag hozzáférést biztosít a program számos fejlett funkciójához, és a könnyű kezelhető felületen egyszerű a navigáció.

Automatizált munkaidő-nyilvántartásokat készíthet, vállalati szintű jelentéseket tekinthet át, és biometrikus felismeréssel jelentkezhet be. Mivel a Jibble-t az építőipari és a terepen dolgozó alkalmazottak számára tervezték, számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik az életet.

A Jibble legjobb funkciói

A könnyen kezelhető felület lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy gyorsan be- és kijelentkezzenek, anélkül, hogy meg kellene tanulniuk a használatát.

Az alkalmazottak GPS-követési és arcfelismerési funkciói korlátlan számú felhasználóval ingyenes csomagokban érhetők el, ami tökéletes megoldás kisvállalkozások számára.

Az olyan népszerű eszközökkel való integráció, mint az MS Teams és a Slack, lehetővé teszi a gyors csapatkommunikációt.

A munkaidő-nyilvántartó alkalmazás segítségével mobil, tablet vagy asztali eszközön keresztül figyelemmel kísérheti és elemezheti a munkavállalók termelékenységét a helyszínen.

A Jibble korlátai

Néhány felhasználói véleményben említésre kerül, hogy a szoftverhibák és összeomlások miatt a munkavállalók nem tudnak rendszeresen be- és kijelentkezni.

Egyes vélemények szerint a munkavállalóknak nehézséget okozhat a projektek és a projekttevékenységek hozzáadása a legördülő menük hiánya miatt.

Jibble árak

Ingyenes

Prémium: 2,49 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 7,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jibble értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

10. ClockShark – A legjobb alkalmazás a munkavállalók GPS-es nyomon követéséhez

via ClockShark

A ClockShark egy felhőalapú építési időkövető szoftver, amely egyszerűsíti a pontos bérszámfejtést és a munkák költségszámítását. Kövesse nyomon az időt, lássa, ki dolgozik, kezelje a különálló munkákat, és egy gombnyomással ütemezze a műszakokat, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

A ClockShark GPS-alapú időkövetési funkciókkal rendelkezik, valamint olyan eszközökkel, amelyek kényelmes ütemezést tesznek lehetővé, így Ön minden munkát megfelelően elvégezhet. Az alkalmazás építőipari és terepen dolgozó munkavállalók számára készült, így minden funkciója az Ön iparágára van szabva. ?️

A ClockShark legjobb funkciói

A csapat tagjai a munkaterületről beküldhetik az órákat a pontos munkaerőköltségek és munkaidő-nyilvántartások érdekében.

Beállíthat egy okostelefont vagy táblagépet a helyszínen, hogy időmérő kioszknak szolgáljon, anélkül, hogy további berendezésekre vagy több eszközre lenne szükség.

Az alkalmazás a munkaterület körüli geofence-ek segítségével emlékezteti a munkavállalókat, hogy be- és kijelentkezzenek, amikor belépnek és kilépnek.

A QuickBooks, Sage és más könyvelési eszközökkel való integráció megkönnyíti a munkaidő-nyilvántartások használatát a pontos bérszámfejtéshez.

A ClockShark korlátai

A felhasználói véleményekben említik, hogy nehéz beállítani a fizetési arányt egy adott projekt különböző feladatait között.

A GPS funkciót a felhasználó kikapcsolhatja, ami a vélemények szerint megnehezítheti a vezetők számára a munkatársaik pontos nyomon követését.

ClockShark árak

Standard: 20 USD/hó alapdíj plusz 8 USD/hó felhasználónként

Pro: 40 USD/hó alapdíj plusz 10 USD/hó felhasználónként

ClockShark értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Egyszerűsítse az építési időkövetési folyamatot

Az építési időkövető szoftver elengedhetetlen minden olyan vállalkozás számára, amely helyszíni alkalmazottakat és alvállalkozókat irányít. Ezek az alkalmazások olyan csúcstechnológiás funkciókat kínálnak, mint a valós idejű haladáskövetés, a GPS-helymeghatározás és az egyszerű be- és kijelentkezés. Segítenek a munkafolyamatok racionalizálásában, a számlázható órák pontos nyomon követésében, valamint a projektek határidőre és költségkereten belüli megvalósításában. ?

Készen áll a technológiaalapú időgazdálkodás és a csapat tagjai közötti jobb kommunikáció bevezetésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – ingyenes!