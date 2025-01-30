A 10 legjobb építőipari HR-szoftver 2025-ben

HR-menedzsernek lenni az építőiparban kihívást jelenthet.

Ez egy nagy nyomású feladat, amely túlmutat a bérszámfejtésen és a munkaidő-nyomon követésen. Ön felelős egy hatalmas munkaerőért, beleértve a távoli helyszíneken dolgozó számos szerződéses alkalmazottat is.

A hatékony HR-menedzsment biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen, és a műveletek zökkenőmentesen zajlódjanak.

Az építőipari HR szoftverek megkönnyítik ezt a terhet, és a táblázatokhoz hasonló manuális adatbevitelnél magasabb szintre emelik az irányítási gyakorlatokat.

A munkaerő-gazdálkodás terén szerzett többéves gyakorlati tapasztalatom alapján összeállítottam egy listát tíz hatékony és felhasználóbarát építőipari HR szoftverről. Akár kisvállalkozó, akár nagy építőipari cég, ezek az eszközök forradalmasíthatják működését és biztosíthatják projektjeinek zökkenőmentes lebonyolítását.

Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel ezeket az eszközöket, amelyek kiemelkedő tulajdonságait és lehetséges hátrányait a ClickUp csapattal együttműködésben teszteltük.

Mit kell keresnie az építőipari HR-szoftverekben?

Először is keressen egy építőipari HR-menedzsment szoftvert, amely a következő elengedhetetlen funkciókkal rendelkezik.

Munkaerő-menedzsment : Vizsgálja meg, hogy a szoftver mennyire hatékonyan kezeli a munkaerőt, például a nyomon követés, az ütemezés, a bérszámfejtés és a jelenléti ívek tekintetében.

Alkalmazottak önkiszolgálása: A szoftvernek önkiszolgáló folyamatokat kell biztosítania az alkalmazottak számára, például hozzáférést a nyilvántartásaikhoz, szabadságkezelést és biztonsági képzési anyagokat.

Adatkezelés : A munkavállalói adatok hatékony kezelése elengedhetetlen a szabadságok nyilvántartásával és a szerződéskezeléssel kapcsolatos elemzési adatok biztosításához.

Mobil hozzáférhetőség : Az adatok kezelése, a haladás nyomon követése és a csapatokkal való koordináció útközben is elengedhetetlen. Mivel az építőipari vállalatok munkatársai a helyszínen vagy a terepen dolgoznak, a mobil hozzáférhetőség létfontosságú.

Felhasználóbarát felület: A szoftver navigációjának intuitívnak kell lennie mind Ön, mind alkalmazottai számára, minimális tanulási görbével.

A 10 legjobb építőipari HR szoftver 2024-ben

1. ClickUp

A legjobb HR projektmenedzsmenthez

Egyszerűsítse építőipari HR-menedzsmentjét egy olyan all-in-one eszközzel, amely növeli a termelékenységet, egyszerűsíti a munkafolyamatokat és javítja a csapatok közötti együttműködést.

Nehézségeket tapasztal az építőipari csapat hatékony irányításában? A ClickUp egy átfogó HR-irányítási platformot kínál, amelyet kifejezetten az építőipar számára fejlesztettek ki.

A ClickUp segítségével gyorsan felkészítheti alkalmazottait a sikerre, azáltal, hogy nyomon követhető, az építési projektekhez igazított képzési folyamatot biztosít számukra, az irodától a munkaterületekig. Használja a különböző nézeteket az alkalmazottak teljesítményének értékeléséhez, biztosítva, hogy munkaereje összehangolt és produktív maradjon a helyszínen.

Kezelje mindent egy helyen, a munkavállalói visszajelzésektől és felmérésektől a teljesítmény nyomon követéséig, az ütemterv-kezelésig és a munkafolyamatok szervezéséig. Ezek az eszközök tökéletesen alkalmasak az építőipari projektek egyedi kihívásainak kezelésére.

Emellett használja a ClickUp ingyenes HR-sablonjait a menedzsmentfolyamatok racionalizálásához, így több időt fordíthat az építkezésre és kevesebbet a papírmunkára.

Íme a ClickUp két legjobb HR-sablonja:

HR tudásbázis

Töltse le ezt a sablont A ClickUp HR tudásbázis sablonja segít dokumentálni és nyomon követni a HR-osztály irányelveit, eljárásait és folyamatait.

A ClickUp HR tudásbázis-sablonjával az információk terjesztése a munkavállalók között egyszerű. Központi tudásbázissal rendelkezik, amelyhez minden munkavállaló hozzáférhet.

A sablon az alábbiakat kínálja az HR-menedzsment egyszerűsítéséhez:

Hozzon létre könnyen hozzáférhető, központosított tudásforrásokat

Kövesse nyomon az üzleti politikák és dokumentumok változásait

Növelje az információk megosztásának pontosságát és következetességét a központi tudásbázis segítségével.

Javítsa a HR-dokumentumok nyomon követését prioritások, megjegyzések, alfeladatok és prioritások segítségével.

ClickUp alkalmazotti adatbázis sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazottak névjegyzék sablonja segít nyomon követni alkalmazottait és azok előrehaladását.

A munkavállalói nyilvántartások kezelése és a munkavállalók teljesítményéről való tájékozódás manuális elvégzése nehézkes feladat. A ClickUp munkavállalói névjegyzék-sablonja egyszerűsíti ezt a munkavállalói névjegyzékkel, amelyből megtudhatja, melyik munkavállaló melyik osztályon dolgozik, ki van az irodában és ki nincs. A következő módon egyszerűsíti a munkavállalók kezelését:

Hozzon létre egy központi hubot az összes alkalmazotti információ számára, és rendszerezze az alkalmazotti adatokat.

Egyszerűsítse a kommunikációt az alkalmazottak elérhetőségeihez való gyors hozzáférés biztosításával.

Kezelje az alkalmazottak hozzáférését az érzékeny adatokhoz a biztonság növelése érdekében.

Könnyítse meg az új munkavállalók beilleszkedését azáltal, hogy minden lényeges információt egy helyen biztosít számukra.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyszerűsítse a személyzetkezelést az alkalmazottak teljesítményének és vezetésének nyomon követésével testreszabható nézetekkel.

Egyszerűsítse a toborzási folyamatot egyedi státuszokkal és automatizálással

Könnyű hozzáférést biztosít a képzésekhez nyomon követhető feladatokkal és egyszerű együttműködéssel.

Hozzáférés HR-sablonokhoz az HR-menedzsment egyszerűsítése érdekében

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban még nem elérhető a táblázatos nézet.

A ClickUp számos funkcióval és integrációval rendelkezik, amelyek megtanulása időbe telhet. Azonban olyan források, mint a ClickUp University és a súgó központ megkönnyítik ezt a folyamatot.

ClickUp árak

Ingyenes: Örökre

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Bambee

A legjobb megoldás a kisvállalkozások HR-feladatainak automatizált végrehajtásához

A Bambee minden lépésnél segíti Önt az építőipari vállalkozások kihívásainak egyszerűsítésében, mint például a magas fluktuációs arány, a munkahelyi veszélyek és a bonyolult bevándorlási előírások betartása.

Ez a HR autopilot szoftver 10 000 amerikai vállalkozásnak, köztük építőipari cégeknek is segített abban, hogy egész évben megfeleljenek a szabályoknak a naprakész HR-politikák, a munkavállalói visszajelzési eszközök és a kötelező munkavállalói képzések révén.

A Bambee segítségével testreszabott HR-folyamatot hozhat létre, amely biztosítja a munkavállalói kártérítési igényekre, biztosításra, bevándorlásra és egyebekre vonatkozó törvények betartását.

Ez a HR-menedzsment szoftver szakértői útmutatást nyújt az Ön vállalkozásának igényeire szabott HR-politikák és szabályoknak kidolgozásához. Telefonon, e-mailben vagy csevegésen keresztül szakértői tanácsot kérhet az építőipari vállalatát érintő bármely HR-kérdésben.

A Bambee legjobb funkciói

Automatizálja a szabályoknak való megfelelés ellenőrzését, hogy szabályalapú környezetet teremtsen, és építőipari vállalata a tervek szerint haladjon.

Az HR-hiányosságok azonosítása a belső gyakorlatok megerősítése érdekében auditálással

Készítsen képzési modulokat a munkahelyi biztonságról, az üzleti etikáról stb., és tartsa magát naprakészen a munkavállalók fejlődéséről.

Engedélyezze a munkavállalói értékelő lapokat, hogy értékelje teljesítményüket és konstruktív visszajelzést adjon nekik.

Javítsa a munkavállalók hangulatát azzal, hogy teret biztosít számukra, ahol névtelenül vagy nyilvánosan elmondhatják véleményüket.

A Bambee korlátai

A szoftver beállítása és használatának megkezdése időbe telik.

Nincs hatékony jelenléti pontrendszer a hiányzások vagy a kihagyott műszakok nyomon követésére.

Bambee árak

Még nincs alkalmazott : 99 USD/hó (beállítási díj nélkül)

1-4 alkalmazott : 299 USD/hó (plusz 500 USD egyszeri beállítási díj)

5–19 alkalmazott : 399 USD/hó (plusz 500 USD egyszeri beállítási díj)

20-49 alkalmazott : 499 USD/hó (plusz 1500 USD egyszeri beállítási díj)

50-70 alkalmazott : 1299 USD/hó (plusz 2000 USD egyszeri beállítási díj)

71+ alkalmazott: Egyedi árazás

Bambee értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

3. BambooHR

A legjobb az all-in-one HR-menedzsmenthez

A szoftver állítása szerint segít az építőipari HR-csapatoknak több száz órányi időt megtakarítani és 40%-kal csökkenteni a HR működési költségeit azáltal, hogy áthidalja a különbséget Ön és a terepen dolgozó munkatársai között.

A BambooHR segítségével Ön és alkalmazottai bárhonnan, ahol internetkapcsolat áll rendelkezésre, nyomon követhetik a sérülésekkel kapcsolatos jelentéseket, a biztonsági képzéseket és egyéb szabályozási követelményeket. Ezzel csökken a több táblázatkezelő program és adatbázis használatának szükségessége az időnyilvántartás és a bérszámfejtés kezeléséhez.

A szoftver hatékony bérszámfejtési funkciójával búcsút inthet az adatbevitelnek és a kézi fizetési jóváhagyási folyamatoknak, amelyek különösen fontosak a különböző típusú építőipari munkások nyomon követéséhez.

Több mint 125 alkalmazással és eszközzel integrálhatja, hogy egyszerűsítse építőipari menedzsment funkcióját és HR-csapatának működését.

A BambooHR legjobb funkciói

Kezelje az összes alkalmazottat egy biztonságos és szervezett adatbázisban, bárhol, ahol internetkapcsolat áll rendelkezésre.

Készítsen jelentéseket a 49 beépített jelentéskészítő funkcióval, hogy stratégiai és megalapozott döntéseket hozhasson.

Javítsa az új munkatársak beilleszkedési élményét a beilleszkedési eszközökkel, amelyek segítségével gyorsabban és jobban megérthetik a biztonsági protokollokat.

Lépjen kapcsolatba az alkalmazottakkal és gyűjtsön visszajelzéseket, hogy pozitív légkört teremtsen, és ezzel elősegítse a morált és a termelékenységet a munkahelyen.

A BambooHR korlátai

A munkavállalói teljesítménymenedzsmentben korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre.

A szoftver nem rendelkezik központi tudásbázissal, amely segítené az új felhasználókat.

BambooHR árak

Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2800 értékelés)

4. HiBob

A legjobb skálázható HR-megoldások integrálásához

A HiBob egy modern és intuitív HR-megoldás, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint a teljesítménymenedzsment, a javadalmazáskezelés, a munkafolyamatok és az új munkavállalók beillesztése. Minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy az alkalmazottak hatékonyan és zökkenőmentesen végezzék munkájukat.

Akár óradíj, napi vagy havi díjazás alapján fizeti építőipari alkalmazottait, nem kell aggódnia a számlázható óráik nyomon követése miatt.

A HiBob kiemelkedik versenytársai közül, mert minden felhasználó (alkalmazottak és vezetők) számára készült, és nem kizárólag a HR számára.

Emellett a HiBob szakértői tisztában vannak azzal, hogy a HR a üzleti siker legfőbb mozgatórugója, és fejlett elemzési és KPI-követési funkcióikkal segítik a vállalatokat az adatokon alapuló döntéshozatalban.

A HiBob legjobb funkciói

Az elkötelezettséget elősegítő funkciók segítségével elősegítheti a kommunikációt akkor is, ha alkalmazottai nem a helyszínen tartózkodnak.

Támogassa vállalkozása növekedését és terjeszkedését az építőipari cégek folyamatosan változó üzleti követelményeihez való alkalmazkodással.

Kövesse nyomon az alkalmazottak rendelkezésre állását és a projekt befejezését a HiBob HRIS rendszereivel

A HiBob korlátai

A szoftver nem rendelkezik az összes vállalati ünnepnapot egy képernyőn megjelenítő kombinált nézettel.

A visszajelzések és felmérések testreszabási lehetőségei korlátozottak.

HiBob árak

Egyedi árazás

HiBob értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

5. Keka

A legjobb teljesítménymenedzsmenthez

Ez a HR-szoftver intuitív beérkező levelek mappájával felhasználóközpontú élményt nyújt, amelynek segítségével minden feladatot és munkafolyamatot egy helyről kezelhet. Ez azt jelenti, hogy Ön és alkalmazottai könnyedén nyomon követhetik az új munkatársak beilleszkedési feladatait, a szabadságok jóváhagyását, a kollégák visszajelzéseit és a költségek jóváhagyását egy mobil és webes eszközökön elérhető közös felületen.

Ami leginkább vonzott ebben a szoftverben, az a teljesítménymenedzsment rendszer, amely ideális a növekedésre törekvő szervezetek számára. 360 fokos áttekintést, OKR szoftvert, egyéni megbeszéléseket és folyamatos visszajelzéseket biztosít, hogy értékes betekintést nyújtson az alkalmazottaiba és megszüntesse az összes akadályt.

Ennek eredményeként teljes mértékben kezelheti ideiglenes munkavállalóiból álló csapatát, nyomon követheti teljesítményüket, és döntéseket hozhat az állandó foglalkoztatásukról.

Emellett azonnali alkalmazotti jelentéseket is készíthet, és az alkalmazottak számára SSO-alapú önkiszolgáló platformot biztosíthat, ahol frissíthetik profiljukat, szabadságot igényelhetnek és még sok más.

A Keka legjobb funkciói

Tekintse át a HR-célokat és a teljesítményt a potenciál elemzése és a munkavállalók állandó alkalmazásának eldöntése érdekében.

A munkavállalók értékelése alapján különböző teljesítménykategóriákat rendeljen hozzájuk, hogy képzett munkavállalói motiváltak és versenyképesek maradjanak.

Automatizálja a bérszámfejtési beállításokat a munkaidő nyomon követésével és a fizetési összetevők testreszabásával.

A Keka korlátai

Bizonyos tevékenységek és funkciók betöltése időbe telik.

Az eszköz olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy egy kis tanulási időre van szükség a használatához.

Keka árak

Havi 20 dollártól

Keka értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

6. Paycor

A legjobb testreszabott HR-szoftvermegoldások

A Paycor segít Önnek egy produktív építőipari csapat felépítésében olyan funkciókkal, mint a kategóriájában legjobb toborzási eszköz, tanulásirányítási rendszer, állami és városi előírásoknak való megfelelés, automatizált vegyes túlórák, műszakpótlékok kiszámítása és még sok más.

A Paycor Recruiting szolgáltatására is támaszkodhat a legjobb tehetségek felkutatásában és felvételében, olyan funkciók segítségével, mint az interjú értékelőlapok.

Ezenkívül az építőipari munkaidő-nyilvántartási megoldás biztosítja a minimálbérre vonatkozó törvények betartását az darabárak, a vegyes túlóra-számítások, a fejlett időmérők és a mobil pontszerző funkciók felhasználásával.

A Paycor iparág-specifikus elemzéseket és betekintést is nyújt, amelyek segítségével összehasonlíthatja a fluktuációs arányokat és más fontos mutatókat a piaci referenciaértékekkel.

A Paycor legjobb funkciói

Hozzáférés gyakorlati útmutatásokhoz, eszközökhöz és a csapat szakértői támogatásához, hogy a szoftvert az építőipari menedzsment igényeihez igazítsa.

Csökkentse az adminisztratív folyamatokat a valós idejű számításokhoz, a megkeresett bérhez való hozzáféréshez és az adóügyi megfelelési riasztásokhoz való hozzáféréssel.

Hozzon létre rugalmas költségkategóriákat és testreszabható irányelveket építőipari cége költségeinek kezeléséhez.

A Paycor korlátai

Az önkiszolgáló rendszerben néha hibák lépnek fel a szabadságok igénylésénél.

Paycor árak

Egyedi árazás

Paycor értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

7. FactoHR

A legjobb a munkavállalói elkötelezettség szempontjából

A FactoHR különböző helyszíneken is zökkenőmentesen működik, lehetővé téve a helyi adószámítások és a szabályoknak való megfelelés kezelését. Az olyan folyamatok automatizálása is nagyszerű, mint a jelenléti adatok rögzítése és a bérszámfejtés több helyszínen.

Emellett kezelheti a jelenléteket, és lehetővé teheti az alkalmazottak számára, hogy bárhonnan szabadságot igényeljenek.

A FactoHR célja, hogy mindent digitalizáljon, a munkavállalói kézikönyvektől a dokumentációig, és így papírmentessé tegye a HR-t. A FactoHR felhőalapú utazási és költségmodulja lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy közvetlenül az ESS portálon keresztül nyújtsák be költségigényüket igazoló dokumentumokkal együtt.

A HR-esek vagy a vezetők online felülvizsgálhatják és jóváhagyhatják a kérelmeket, egyszerűsítve ezzel a költségkezelést és nagyobb ellenőrzést és átláthatóságot biztosítva a munkavállalók költségei felett.

A FactoHR legjobb funkciói

Határozza meg a hierarchiát egy szervezeti fával az építőipari munkások jobb jelentéskészítése érdekében.

Tegye lehetővé a zökkenőmentes munkavállalói munkamenedzsmentet több helyszínen is.

Testreszabhatja a fizetési összetevőket a könnyű bérszámfejtés és az egyszerűsített fizetésmódosítások érdekében.

A FactoHR korlátai

A szoftver funkciói eleinte bonyolultnak tűnhetnek, és meg kell tanulni a használatukat.

A felhasználói felület nem túl jól megtervezett.

FactoHR árak

Egyedi árazás

FactoHR értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 5/5 (Nincs elég értékelés)

8. HRMantra

A legjobb AI-alapú HR-megoldások

Az HRMantra egy fejlett, AI-alapú HR-szoftver, amely állítása szerint tízszeres ROI-t és napi 30 percet takarít meg alkalmazottanként. Ez a HR-tervezési platform több millió konfigurálható szabályzatot kínál átfogó funkciókkal, amelyekkel korlátlan számú szabályzati beállítás hozható létre. Az építőipari vállalkozásoknak számos előírást be kell tartaniuk, és az HRMatra erős szabályzati keretrendszere nagy segítséget nyújt nekik ebben.

Ezenkívül a szoftver többnyelvű, több pénznemet és több időzónát támogat. Intuitív felületének köszönhetően bármilyen okostelefonról teljes mértékben használható, így a különböző régiókban dolgozó építőipari alkalmazottak is hozzáférhetnek hozzá útközben.

HRMantra legjobb funkciói

Hozzáférés AI-vezérelt hangbothoz, számos előre elkészített API-val azonnali csatlakozáshoz különböző harmadik fél rendszerekhez.

Készítsen jelentéseket 180 vagy 360 fokos teljesítménymenedzsment rendszerekkel az építőipari alkalmazottak felügyeletéhez.

Hozzon létre testreszabott LMS-t az alkalmazottak képzéséhez és a megszerzett kompetenciák nyomon követéséhez, mielőtt azok megkezdenék a munkát a helyszínen.

Állítson be korlátlanul átfogó, testreszabható irányelveket

HRMantra korlátai

A szoftver lassan frissíti a szabadságok részleteit és nyilvántartásait, és az HR-folyamatok alig automatizáltak.

HRMantra árak

Egyedi árazás

HRMantra értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. GreytHR

A legjobb valós idejű adatokhoz való hozzáféréshez

A GreytHR egy teljes körű HRMS platform, amely egyszerűsíti és javítja a személyzetkezelést. Ezzel a szoftverrel minden HR-tevékenységet racionalizálhat, a jelenléti nyilvántartástól a teljesítménymenedzsmenten át a bérszámfejtésig.

A központi szolgáltatási adatbázis és az alkalmazottak önkiszolgáló portálja mellett hozzáférhet a Bella nevű alkalmazotti gyorsszolgáltató csevegőrobothoz is, amely elkerüli az ismétlődő kérdéseket.

A modulok közötti valós idejű adatáramlás (például szabadságok, jelenlétek, bérszámfejtés, költségigénylések stb.) biztosítja, hogy a munkavállalók és a vezetőség mindig naprakész információkhoz jusson. A GreytHR könnyen integrálható különböző harmadik féltől származó szoftverekkel, beleértve a könyvelési rendszereket, ERP-megoldásokat, ellenőrzési szolgáltatásokat stb.

A GreytHR legjobb funkciói

Minimalizálja az állásidőt és maximalizálja a termelékenységet egyszerűsített építőipari HR-megoldásokkal.

Hozzáférés valós idejű jelenléti adatokhoz, valamint egyszerűsített műszak- és túlórakezeléshez.

Pontos és időszerű kifizetések automatizált kezeléssel és végrehajtással

A GreytHR korlátai

Lehet, hogy nem rendelkezik lokalizált megfelelőségi menedzsment funkciókkal.

Nem rendelkezik az építőipari csapatok számára szükséges speciális funkciókkal.

GreytHR árak

50 USD/hó áron

GreytHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

10. TriNet Zenefits

A legjobb felhőalapú HR-menedzsmenthez

Használjon intuitív, felhőalapú HR-platformot az összes HR-tevékenység zökkenőmentes kezeléséhez. Ez egy platformon egyesíti az HR-menedzsment alá tartozó összes tevékenységet, legyen szó bérszámfejtésről vagy elemzési eredményekről.

Kiterjedt bérszámfejtési funkciói megkülönböztetik ezt a szoftvert a zsúfolt építőipari HR-szoftverpiacon. Rendelkeznek vállalkozói fizetési jelentésekkel, bér- és adóösszefoglalásokkal, adófizetési összefoglalásokkal, adókötelezettségi jelentésekkel, átfogó, mindent magában foglaló jelentéssel, sőt, automatikus új alkalmazottak állami nyilvántartásba vételével is.

De ez még nem minden. A szoftver egyszerűsíti az adminisztratív feladatokat is, a juttatási programoktól az építőipari munkavállalók egészségügyi biztosításáig. Ezek az előnyök segítenek a vállalkozásoknak a bérszámfejtéssel és juttatásokkal kapcsolatos időráfordításuk 90%-át csökkenteni.

A TriNet Zenefits legjobb funkciói

Javítsa az építőipari teljesítménymenedzsmentet a teljesítménymenedzsment sablonokkal

Válasszon a különböző HR-platformkonfigurációk közül, hogy az Ön építőipari igényeinek leginkább megfeleljen.

Egyszerűsítse a bérszámfejtést és a dokumentumkezelést, hogy gyorsan be tudjon vonni új alkalmazottakat az építési projektekbe.

A TriNet Zenefits korlátai

A navigáció nem túl intuitív, és megtanulása is időbe telik.

TriNet Zenefits árak

Essentials : 8 dollár alkalmazottanként havonta

Növekedés : 16 dollár alkalmazottanként havonta

Zen: 27 dollár alkalmazottanként havonta

TriNet Zenefits értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Egyszerűsítse az építőipari HR-szoftverek kezelését a ClickUp segítségével

A HR-folyamatok kezelése fárasztó feladat az építőipari vállalatok számára, de nem akkor, ha a legjobb HR-szoftver áll a rendelkezésükre.

A legtöbb műveletet automatizálhatja és egyszerűsítheti, például a munkavállalók munkaidejének nyomon követését, a bérszámfejtést és a megfelelőségi követelmények egyszerűsítését. A szoftver legnagyobb előnye, hogy funkcióit az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja.

A ClickUp Human Research eszköze egy all-in-one HR szoftver, amely automatizált bérszámfejtéssel és teljesítménykövetéssel egyszerűsíti a személyzeti adminisztrációt. A ClickUp HR teljesítményértékelési sablonjaival tovább egyszerűsítheti a folyamatot.

A humánerőforrás-menedzser mindennapi élete tele van kihívásokkal. A megfelelő eszközökkel azonban megtarthatja a tehetséges alkalmazottakat és javíthatja az őket irányító általános hatékonyságot.

