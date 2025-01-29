A 10 legjobb időmérő alkalmazás az időkövetéshez 2025-ben

Természetesen nagyszerű lenne, ha képes lenne kezelni az idejét és a teljesítendő feladatokat.

De tudja, mi lenne még jobb? Ha lenne egy alkalmazás, amely mindent elintézne Ön helyett!

És nem, nem olyan kitalált eszközökről beszélünk, amelyek varázslatos módon 2065-ben jelennek meg.

Időmérő alkalmazásokra—10 közülükről ebben az átfogó útmutatóban fogunk beszélni.

Készen áll arra, hogy szakértőként kezelje az időt?

Mit kell keresnie az időmérő alkalmazásokban?

Az időmérő alkalmazások időkövetőként működnek, és digitális megoldást nyújtanak az üzleti időgazdálkodási igényeire. Számos időmérő alkalmazás közül választhat.

Mielőtt azonban belevetné magát a különböző alkalmazásokba, nézzük meg azokat a munkaidő-nyilvántartási paramétereket, amelyeket figyelembe kell vennie, amikor kiválasztja az Önnek megfelelő időmérő alkalmazást:

Miért: Kritikus fontosságú meghatározni, hogy mit szeretne elérni egy időmérő alkalmazással. Csökkenteni szeretné a munkaidő rögzítésével és kiszámításával járó erőfeszítéseket? Meg szeretné tudni, hogy az alkalmazottak mennyi időt töltenek a feladatok elvégzésével, vagy digitalizálni szeretné a HR-folyamatokat? Határozza meg csapata munkaidő-mintáját, hogy kihasználhassa az időmérő alkalmazások előnyeit Kérdés: Az időmérő alkalmazás rögzíti az összes employee óráját? Kettősség: Az időmérő alkalmazásnak mind a jelenlétet, mind az időt nyomon kell követnie – és nem azt, hogy Ön hogyan használja manuálisan a táblázatokat vagy az online időkártyákat. Előnyök: Az időmérő alkalmazásnak végső soron meg kell védenie: az időt, amelyet egyébként nyilvántartás vezetésére fordítana a költségeket a működési költségek tekintetében idő, amelyet egyébként nyilvántartás vezetésére fordítana költségek a működési költségek tekintetében Hostolt vagy online?: Elemezze, hogy hostolt vagy online időmérő alkalmazásra van szüksége. Az utóbbi okosabb választás, mivel nem kell frissítéseket végrehajtania, és nem kell több ezer dollárt költenie a beállítási költségekre.

idő , amelyet egyébként nyilvántartás vezetésére fordítana

költségek a működési költségek tekintetében

A 10 legjobb időmérő alkalmazás 2024-ben

A rengeteg lehetőség közül nehéz kiválasztani a legjobb időmérő alkalmazást; itt jönnek képbe kutatásaink.

Tekintse meg a 10 legjobb időmérő alkalmazás listáját, amelyekkel zökkenőmentesen nyomon követheti munkaidejét és kezelheti a beosztásokat.

Könnyedén megtekintheti és nyomon követheti a ClickUp feladatokra becsült időt a jobb erőforrás-kezelés érdekében

A ClickUp számos funkciója közül elsősorban termelékenységi eszközként működik.

A ClickUp hatékony projektidő-követési funkcióval rendelkezik, amely segít bármilyen eszközről nyomon követni az időt. Ha Chrome-ot használ, a platform egy praktikus bővítményt kínál – a ClickUp Chrome-bővítményt – az időkövetéshez.

A ClickUp Chrome-bővítmény a projektmenedzsment öt leginkább egymástól független funkcióját egyesíti egy fantasztikus alkalmazásban. Feladatok létrehozása, idő nyomon követése, képernyőképek tárolása, webhelyek könyvjelzővel való megjelölése, jegyzetek mentése és e-mailek csatolása – mindez a ClickUp Chrome-bővítményből.

Akár időben szeretné számlázni az ügyfeleknek, akár részletes megjegyzéseket szeretne hozzáadni az időkövetéshez, akár címkéket szeretne létrehozni a projekt időtartamának nyomon követéséhez, a ClickUp projektidő-követési funkciója minden igényt kielégít.

Használja a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonját, hogy intuitív módon optimalizálja ütemtervét és maximalizálja termelékenységét.

A jól megtervezett ütemterv elengedhetetlen ahhoz, hogy a projektek időben és a költségvetés keretein belül haladjanak. Ehhez nyújt segítséget a ClickUp időgazdálkodási ütemterv-sablonja!

A ClickUp időkövetőinek előnyei röviden:

A kezdő felhasználók számára rendkívül könnyen használható, köszönhetően a munkaidő-nyilvántartási sablonoknak

Robusztus jelentéskészítési funkciókat biztosít, és zökkenőmentesen integrálható a technológiai rendszerébe.

Kiváló munkaterhelés-nézetet kínál, amely madártávlatból áttekintést nyújt a belső erőforrás-kezelésről

Ismételjük: a ClickUp egy kiváló projektmenedzsment eszköz, beépített időgazdálkodási funkciói pedig ugyanolyan hatékonyak és zökkenőmentesen működnek együtt.

A ClickUp legjobb funkciói:

Kövesse nyomon az időt táblagépekről és mobil időmérő alkalmazásokról egyszerűen az „Install” gombra kattintva.

A Workload nézet segítségével hetente vagy havonta tekintheti meg a csapat kapacitását

Kövesse nyomon a számlázható órákat, és próbáljon ki más típusú automatizált munkafolyamat-kezelési lehetőségeket

Használja ki a jelentéskészítési funkciókat, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan töltik az alkalmazottak az idejüket (és hogyan lehetne ezt javítani)

Címkézze, kategorizálja és hozzon létre jegyzeteket az időbejegyzésekhez

A ClickUp korlátai:

Jelenleg ez a mobil időmérő alkalmazás némileg korlátozott funkciókkal rendelkezik, de a következő néhány hónapban további fejlesztések várhatók.

Mivel ez egy termelékenységi eszköz, lehet, hogy egy kis tanulási folyamatra lesz szükség, különösen, ha csak egy egyszerű időkövetőre van szüksége.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Clockify

a Clockify segítségével

A Clockify egy időkövető és munkaidő-nyilvántartó alkalmazás érdekes időnapló-sablonokkal – használja több projekt munkaidejének nyomon követésére, tetszőleges számú felhasználó számára.

Annak ellenére, hogy ingyenes időmérő alkalmazás, a Clockify-t olyan csúcskategóriás márkák használják, mint a Disney, a Sony, a Patagonia, a Google, az SAP, a CISCO és még sok más.

A listán szereplő többi időmérő alkalmazáshoz hasonlóan a Clockify is lehetővé teszi a jelenléti, termelékenységi és számlázható órákat nyomon követni.

A Clockify legjobb funkciói:

Időzítő: Kövesse nyomon a munkaidőt valós időben

Munkaidő-nyilvántartás: Jegyezze fel a különböző projektekkel és feladatokkal kapcsolatos heti tevékenységeket

Naptár : Csatlakozzon a Google Naptárhoz vagy az Outlookhoz, és tekintse meg a napokat 5, 15, 30 vagy 60 perces időblokkokban

Automatikus nyomkövető: Kövesse nyomon, hogyan tölti az idejét a webhelyeken és az alkalmazásokban, és tekintse meg a teljes bontást arról, hogy mit használ és mikor.

Kioszk: Jelentkezzen be egy megosztott eszközről PIN-kóddal

A Clockify korlátai:

A Clockify ingyenes verziója alapszintű, és számos korlátozást tartalmaz a legfontosabb funkciók tekintetében; a fejlett funkciók csak az előfizetéses verzióban érhetők el.

Egyes felhasználók szerint a program lassú és időnként nem reagál.

A lemondás csak online lehetséges, és a felhasználónak e-mailt kell küldenie – egyes felhasználók szerint ez egy unalmas és fárasztó feladatkezelési módszer.

Clockify árak:

Alap (adminisztráció) : 3,99 USD felhasználónként/hónap, éves számlázással

Standard (munkaidő-nyilvántartás és számlázás) : 5,49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Pro (Profit and Productivity) : 7,99 USD felhasználónként/hónap, éves számlázással

Vállalati (ellenőrzés és biztonság): 11,99 USD felhasználónként/hónap, éves számlázással

Clockify értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)

3. Munkaidő-nyilvántartás

A Timesheet azoknak a felhasználóknak készült, akik mindig úton vannak – akár dugóban áll, akár gyakran utazik, a Timesheet segítségével nyomon követheti munkaidejét anélkül, hogy megnyitná az alkalmazást.

Egy másik előny, amely érdekelheti Önt, hogy nincs szükség külön alkalmazásra az idő beírásához. Ráadásul a felhasználóknak nincs szükségük további képzésre a használat megkezdéséhez.

A munkaidő-nyilvántartási jelentéseket is könnyebb összeállítani és elküldeni a HR-nek. A Timesheet egy jó időmérő alkalmazás a piacon, amelynek segítségével nyomon követhető a munkavállalók szabadsága és heti munkaideje.

A Timesheet legjobb funkciói:

WLAN és geofencing technológia : Ez az időmérő alkalmazás WLAN és geofencing technológiájával könnyedén nyomon követheti a munkaidőt. Állítsa be az automatizálás típusát, és hagyja, hogy az alkalmazás átvegye az irányítást

A Timesheet automatikusan nyomon követi az óráit, amikor belép egy adott helyre, vagy egy előre kijelölt hozzáférési pontot használ, és leállítja.

A munkaidő-nyilvántartás korlátai:

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás nem felel meg a valós idejű időkövetés követelményeinek, különösen azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik be szeretnének jelentkezni.

Ha az ügyfél időkövetési igényei kiterjedtek és fejlettek, akkor ez az alkalmazás nem biztos, hogy megfelel az elvárásoknak.

Munkaidő-nyilvántartás árak:

Alap: Örökre ingyenes

Plus : 5 USD/hó

Pro: 10 USD/hó/felhasználó

Munkaidő-nyilvántartás értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Sling

a Sling segítségével

Mindannyian használtunk már teendőlistás alkalmazásokat, hogy kipipáljuk a teendőinket. De mi a helyzet az időkövetési feladatokkal?

A Sling egy kiváló alkalmazás, ha alkalmazotti időmérő alkalmazásról van szó. Figyelje az alkalmazottak munkaidejét és azonnal szinkronizálja az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásait, így zökkenőmentes bérszámfejtési folyamatot biztosítva.

Ez az időmérő alkalmazás lehetővé teszi, hogy részletesen megvizsgálja, mi okozza a munkavállalók munkaidejének pontatlanságát (ha van ilyen). Kövesse nyomon az olyan időtartamokat, mint a túlórák és a szabadságok, és ellenőrizze munkavállalói földrajzi helyzetét vagy műszakjait.

A Sling legjobb funkciói:

Az időkövetés egyszerűbbé válik, mert okostelefonját időmérő alkalmazássá alakíthatja

Opcionális kioszkos alkalmazott-munkaidő-nyomkövető funkcióval rendelkezik

Automatikusan szinkronizálja az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásait a bérszámfejtéssel, miközben exportálási lehetőséget is biztosít

A Sling korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az alkalmazás lefagy és folyamatosan töltődik; újra kell indítaniuk az alkalmazást, hogy folytathassák a munkát, ami nagyon kellemetlen lehet.

Más felhasználók is arról számolnak be, hogy több értesítést és figyelmeztetést kapnak olyan csevegésekhez, amelyekbe közvetlenül nem vesznek részt.

Sling árak:

Ingyenes (korlátlan számú alkalmazott, vezető és helyszín)

Prémium : 1,70 USD felhasználónként havonta

Üzleti: 3,40 USD felhasználónként havonta

Sling értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

5. Replicon

a Replicon segítségével

A Replicon egy egységes időkövető szoftver projektek, fizetések, számlázás és megfelelőség ellenőrzéshez.

A pontos munkaidő-nyilvántartásnak köszönhetően az alkalmazás állítólag 10-15%-kal növeli a termelékenységet és 10%-kal javítja a projektek jövedelmezőségét.

A Replicon legjobb funkciói:

ZeroTime: Nemrégiben bevezetett, mesterséges intelligenciával működő időkövető funkció, amely automatikusan rögzíti az alkalmazottak munkáját és munkaidejét az általuk használt több mint 100 digitális alkalmazásban, például az Asana, a Slack, a Jira, a Zoom és mások.

Az AI-alapú chatbot segít a munkaidő-nyomon követésében, mint egy beszélgetés, és hozzáférést biztosít a munkaidő-nyilvántartások benyújtásáról szóló valós idejű frissítésekhez.

A valós idejű nyomon követés láthatóságot biztosít az alkalmazottak tartózkodási helyéről, így otthonról is irányíthatja a távoli (és terepen dolgozó) csapatokat.

A Replicon korlátai:

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás jelentéskészítési funkciója javítható

A munkaidő-nyilvántartásban az időzítő hiánya sok felhasználó számára korlátozást jelent.

Replicon árak:

Project Time Tracking Suite: 12 USD/hó áron

Idő- és jelenléti termékcsomag : 6 USD/hó áron

Professional Services Automation Suite: 29 USD/hó áron

Replicon értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

6. Harvest

a Harvest segítségével

Az ügynökségek időkövető eszközeit gyakran dicsérik a termelékenység javítása miatt (és joggal).

A Harvest egy olyan időkövető szoftver, amely finom emlékeztetőket küld a napi időkövetéshez.

Az alkalmazás intuitív és egyszerűen használható, így biztos lehet benne, hogy csapata is használni fogja a projektek és a munkaidő nyomon követésére.

A Harvest legjobb funkciói:

Alkalmazások különböző asztali számítógépekhez (Mac és PC), mobil eszközökhöz (iOS és Android) és webböngészőkhöz

Több mint 50 integráció népszerű alkalmazásokkal és eszközökkel

A Harvest korlátai:

Egyes felhasználók számára a jelentések nem elég részletesek

Az alkalmazáson belüli projektek keresése az egyik legnagyobb problémát jelenti a Harvest aktív felhasználói számára.

Harvest árak:

Harvest : 0 dollár, örökre ingyenes

Harvest Pro: 10,80 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Harvest értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (790+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (570+ értékelés)

7. Inch

az Inch segítségével

A munkáltatók legnagyobb félelme az, hogy a munkavállalók a megfelelő helyen legyenek, amikor be- és kijelentkeznek. Az Inch időmérő alkalmazás pontosan megoldja ezt a problémát.

Akár a bérszámfejtés vagy az ügyfelek számlázásának megkönnyítése érdekében szeretné exportálni a munkaidő-nyilvántartásokat, akár a munkavállalók munkaidejét szeretné nyomon követni, akár bármilyen alkalmazást vagy eszközt használ, az Inch minden igényét és végfelhasználói esetet kielégít.

A legjobb funkciók:

A Geofencing funkció biztosítja, hogy az alkalmazottak pontosan regisztrálják a munkaidő kezdetét és végét

Képesség a feladatkezelés és az idővel kapcsolatos paraméterek nyomon követésére , mint például a munkavállalók ledolgozott ideje, helykoordináták, feladat elvégzéséhez szükséges idő stb. , mint például a munkavállalók ledolgozott ideje, helykoordináták, feladat elvégzéséhez szükséges idő stb.

Összeállított interaktív jelentések az időkövetésről

Az Inch app figyelmeztetést küld, ha egy alkalmazott megpróbál bejelentkezni, mielőtt elérné a célállomást, vagy ha az alkalmazott a munkahelyén hagyja a készülékét, anélkül hogy kijelentkezne.

Hüvelykes korlátozások:

Az Inch elsősorban egy feladatkezelő alkalmazás, amely időkövetési funkciókat is kínál – a követési funkciók azonban nem annyira fejlettek, mint más, kifejezetten időmérő alkalmazásoké.

Árak:

Ingyenesen használható

Inch értékelések és vélemények:

Nem elérhető

8. Justworks Time Tracking (korábban Justworks Hours)

a Justworks Time Tracking segítségével

Ha a Justworks PEO vagy Payroll alkalmazáshoz hozzáadja a Justworks Time Tracking alkalmazást, az eredmény a csapat egészének jobb időgazdálkodása lesz.

Ez az alkalmazás időmegtakarító funkciókat kínál, mint például a bérszámfejtés szinkronizálása, túlórák és szünetek szabályozása, geofencing funkciók, emlékeztetők és riasztások stb.

A Justworks Time Tracking legjobb funkciói:

Ellenőrizze a be- és kijelentkezés helyszíneit a geofencing funkcióval

A helyszínen és távolról dolgozó alkalmazottak mobil időmérő alkalmazások, Slack stb. segítségével követhetik nyomon az időt.

Hasznos időmérő funkciók, például túlórafigyelés, automatikus étkezési és pihenőidő-emlékeztetők és még sok más

Justworks időkövetés korlátai:

Az alkalmazás rendkívül drága egyéni vállalkozók és kisebb cégek számára

Justworks Time Tracking árak:

Alapcsomag: 59 USD /hónap/alkalmazott (49 USD/hónap az 50. alkalmazott után)

Plusz: 99 USD/hónap/alkalmazott (89 USD/hónap az 50. alkalmazott után)

Justworks Time Tracking értékelések és vélemények:

Nem elérhető

9. ClockInEasy

a ClockInEasy segítségével

A ClockinEasy laser a jelentésekre és az időkövetésre összpontosít.

Ügynökségként nem lehet árat szabni a projektköltségvetések kezelésére, de a ClockinEasy ezt a feladatot nagymértékben költséghatékonnyá és egyszerűvé teszi.

Akár a munkaerő-költségek előrejelzéséről, akár a munkahelyi jelenlét valós idejű nyomon követéséről van szó, ez az alkalmazás egyetlen kattintással felhőalapú, pontos és részletes munkaidő-nyilvántartást kínál.

A ClockInEasy legjobb funkciói:

Arcfelismerés funkció a digitális munkavállalói munkaidő-nyilvántartások kezeléséhez, anélkül, hogy időlopás vagy helyettesítés történne

A projekt- vagy munkaköltség-számítás funkció segít nyomon követni a munka költségeit a részletes alkalmazotti munkaidő-nyilvántartásokkal, beleértve a percre pontos időt és a GPS-helymeghatározást.

Élő térképes irányítópult GPS-helymeghatározással, amely biztonságos munkavállalói időkövetést tesz lehetővé

A ClockInEasy korlátai:

Az alkalmazás használatának elsajátítása egy kis tanulási folyamatot igényel.

Néha az alkalmazás összeomlik, amikor be- és kijelentkezni próbálok.

ClockInEasy árak:

Örökre ingyenes: 0 USD (csak egyfelhasználós verzió)

Profi: 4,00 USD felhasználónként havonta

Vállalati: Egyedi árazás

ClockInEasy értékelések és vélemények:

G2: 3,6/5 (4 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

10. Connecteam

a Connecteam segítségével

A Connecteam időmérő alkalmazás segít optimalizálni az időt minden szinten

Megkérheti az alkalmazottakat, hogy mobil időmérő alkalmazások vagy a helyszíni kioszk alkalmazás segítségével jelentsék be vagy jelentsék ki a munkaidőt. Opcionális digitális geo-fence funkciókat is biztosít.

A csapat tagjai könnyedén bejelentkezhetnek, ha műszak vagy feladat kezdetekor szinkronizálják a menetrendjüket. Az alkalmazás könnyen használható felülete megkönnyíti a szabadságkérelmek, a távollétek és a túlórák kezelését.

A Connecteam legjobb funkciói:

Késés/hiányzásról szóló értesítések az idő és a jelenlét nyomon követéséhez

Azonnali csevegés a munkával kapcsolatos kérdésekről az alkalmazáson belül

Szünet- és túlóra-szabályok beállításának lehetősége

Azonnali riasztások az eltérések esetén, például a túlórák határértékének túllépése vagy kettős foglalások esetén

Automatikusan felsorolja a szüneteket, a munkaidőt, a túlórákat és a szabadságokat a munkaidő-nyilvántartásokban, így biztosítva, hogy azok készen álljanak a bérszámfejtéshez.

A Connecteam korlátai:

Egyes felhasználók több integrációs funkciót szeretnének nyílt API funkcionalitással, ami jelenleg hiányzik.

A felhasználók azt is nem szeretik, hogy az alkalmazás sok frissítést igényel, különösen akkor, ha az alkalmazás új funkcióit szeretné használni.

Connecteam árak:

Operations Expert: 99 USD/hó (az első 30 felhasználó számára); 3 USD/hó minden további felhasználó számára

Operations Advanced: 49 USD/hó (az első 30 felhasználó számára); 1,5 USD/hó minden további felhasználó számára

Operations Basic: 29 USD/hó (az első 30 felhasználó számára); 0,5 USD/hó minden további felhasználó után

Kisvállalkozói csomag: 0 USD (legfeljebb 10 felhasználó)

Connecteam értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

ClickUp: Az időkövetéshez szükséges segédeszköz az életben

Ha az alkalmazottai egyáltalán nem használják az időkövető alkalmazást, vagy ami még rosszabb, értékes időt pazarolnak az alkalmazás használatának megtanulására, akkor talán itt az ideje változtatni.

Segítsen nekik gyorsabban dolgozni és elvégezni a feladatokat a ClickUp segítségével.

Munkatársai imádni fogják ezt a digitális megoldást, és aktívan fogják használni a műszakok kezdetének és végének rögzítésére, valamint a beosztások kezelésére.

Ne higgyen nekünk! Regisztráljon ingyen, és nézze meg, miért kínál a ClickUp a legjobb megoldást mindkét területen – mint az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz, amelyet robusztus időgazdálkodási funkciók tesznek még jobbá.

Készen áll arra, hogy 2024-re meghatározza szakmai céljait, és az időt negyedik szuperképességének tekintsék? Gondoltuk.