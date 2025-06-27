Ingyenes Google Sheets óravázlat-sablon oktatók számára

Az óravázlatok készítése mindig jó szándékkal kezdődik, de végül 17 megnyitott lappal, ugyanazon dokumentum három változatával és ketyegő órával végződik. Ismerős helyzet?

A legtöbb tanár a Google Sheets és a Google Docs programokat használja, mert gyorsak és ismerősek. De minden alkalommal elölről kell készíteni az óravázlatot? Ez csak felesleges munka, szebb betűtípussal.

Ez a bejegyzés véget vet a zavaró tényezőknek. Összegyűjtöttünk öt Google Sheets óravázlat-sablont, amelyeket már ma beilleszthet és használhat. Ezenkívül nézze meg a ClickUp sablonjait, amelyek segítenek a tervezésben, a szervezésben és a tanításban anélkül, hogy órákat kellene formázással és átdolgozással töltenie.

👀 Tudta? A mai formájában ismert óravázlat-tervezést John Dewey, egy úttörő amerikai filozófus és pedagógus befolyásolta. Dewey ugyan nem találta fel az óravázlatokat, de átalakította azok használatát azáltal, hogy hangsúlyt fektetett a tapasztalati tanulásra és az óráknak a diákok életéhez való kapcsolódására. A gyakorlati, valós élményekre való összpontosítása továbbra is iránymutató a modern oktatási gyakorlatban.

5 Google Sheets óravázlat-sablon

Ez az öt Google Sheets sablon gyors eredményeket biztosít. Akár heti szinten tervez, akár fiatalabb diákokat tanít, akár egy adott témát dolgoz fel, mindegyik sablon praktikus elrendezést kínál, amelyet túlzott gondolkodás nélkül módosíthat.

1. Google Sheets óravázlat-sablon a Template. Net-től

A Template.net Google Táblázatok óravázlat-sablonja teljes áttekintést nyújt az órájáról – a céloktól az értékelésig –, mindezt egyszerű, szerkeszthető formátumban. Ingyenes, és külön szakaszokat tartalmaz a tanulási célok, a szükséges anyagok, a tanítási stratégiák, a differenciálási módszerek és még az óra utáni reflexiók számára is.

A szerkezetet azoknak a tanároknak tervezték, akik egyértelműséget és következetességet szeretnének az órák során, anélkül, hogy minden órát újra kellene formázniuk.

A valódi osztálytermi környezetben ez a következőket segíti:

Adja meg az óra címét, osztályát, tantárgyát, időtartamát és a tanár nevét.

Tegyen bele egyértelmű szakaszokat a célok, az anyagok és a tevékenységek számára.

Beépített útmutatásokat biztosít az oktatási stratégiákhoz, a differenciáláshoz és az értékeléshez.

Egyszerűsítse az adminisztratív felülvizsgálatokat vagy a más oktatókkal való közös tervezést.

Támogassa az órákat követő reflexiót a folyamatos fejlődés érdekében.

🖊️ Ideális felső tagozatos vagy középiskolai tanárok számára, akiknek ingyenes, teljes körű sablonra van szükségük az óráik tervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez egy helyen.

2. Google Sheets óravázlat-sablon a GooDocs-tól

via GooDocs

A GooDocs Google Sheets óravázlat-sablonja egy világos, könnyen követhető heti óravázlat-tervező, amelyet a gyorsaság és az egyszerűség jegyében fejlesztettek ki. Az oktatóknak áttekinthető képet ad az egész héten, a napi tevékenységek, célok és tantárgyak tervezéséhez kijelölt helyekkel.

A sablon teljesen szerkeszthető és csak a legfontosabb elemekre korlátozódik – ideális azok számára, akiknek gyorsan kell megtervezniük az órákat anélkül, hogy a formázással kellene foglalkozniuk.

Íme, mi teszi ezt érdemessé egy valódi osztálytermi környezetben:

Kínáljon hétköznapi bontást hétfőtől péntekig.

Helyezzen el helyet a heti célok és a tevékenységekhez kapcsolódó megjegyzések számára.

Használjon minimalista formátumot a gyors szerkesztéshez és újrafelhasználáshoz.

Könnyedén tartsa kézben az órákat

Színes kódokkal ellátott elrendezéssel növelheti a vizuális áttekinthetőséget.

🖊️ Ideális: Óvodai vagy általános iskolai tanárok számára, akik egy tiszta, színes kialakítású, heti digitális tervezőt szeretnének, amelyen egy pillantással áttekinthetik a hetet.

🧠 Érdekes tény: Inkább AI-t használ a munkája megtervezéséhez? Jó társaságban van. A tanárok 71%-a és a diákok 65%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia eszközök elengedhetetlenek a sikerhez mind az egyetemen, mind a munkahelyen.

3. Google Sheets sötét témájú óravázlat-sablon a GooDocs-tól

via GooDocs

A Google Sheets sötét témájú óravázlat-sablon tiszta, kontrasztos elrendezést kínál, extra hellyel a részletes jegyzetek és utasítások számára. Olyan órákat számára készült, amelyek több magyarázatot igényelnek, így kiválóan alkalmas olyan tantárgyakhoz, amelyek lépésről lépésre történő útmutatást vagy kiterjedt megjegyzéseket igényelnek.

Két szakaszban helyet kapnak a tantárgy, a téma és a tanár adatai, valamint egy nagy mezőben a tevékenységek és a megfigyelések, így minden tartalom egy helyen marad. Ezzel elkerülhető, hogy mindent kis mezőkbe kelljen zsúfolni.

Így segít ez a valós osztálytermi környezetben:

Merész, kontrasztos dizájn, amely kíméli a szemet.

Bőséges helyet biztosít a részletes órai jegyzetek és visszajelzések írásához.

Adjon meg egyértelmű mezőket a tantárgy, a téma és a tanári feladatok számára.

Tervezzen könnyedén többfázisú órákat vagy irányított beszélgetéseket!

Nyomtassa ki vagy ossza meg digitálisan minimális formázási módosításokkal.

🖊️ Ideális: Középiskolai vagy felsőbb osztályos oktatók számára, akiknek extra helyre van szükségük a komplex témák lebontásához és az órai betekintések nyomon követéséhez.

4. Google Sheets tanulási terv sablon a Google Sheets Templates-től

a Google Táblázatok sablonjain keresztül

Ha diák vagy, egy jól megtervezett tanulási terv döntő jelentőségű lehet a napirended szempontjából. A Google Sheets Template által készített Google Sheets tanulási terv sablon azoknak a diákoknak készült, akiknek egyszerű, vizuális módszerre van szükségük a heti tanulmányi terhelésük kezeléséhez – különösen a hagyományos papír alapú tervezőkhöz képest.

A sablon napra bontja a feladatokat – házi feladat, kvíz előkészítés, olvasmányok –, így semmi sem marad ki.

A sablon tiszta, zavaró tényezőktől mentes, és a határidők változásához könnyen igazítható. Akár vizsgára készül, akár csak megpróbálja előrehaladni a feladatokkal, ez a sablon segít kialakítani egy bevált rutint.

Ez a tanulmányi tervező valódi oktatási környezetben a következőket segíti elő:

Szervezze meg a tanulási feladatokat hétfőtől szombatig

Szerezzen be szerkeszthető blokkokat házi feladatokhoz, olvasmányokhoz és csoportos foglalkozásokhoz.

A feladatok és a határidők egy pillanat alatt nyomon követhetők

Nyomtassa ki vagy használja digitálisan napi referenciaanyagként.

Tervezze meg a félévi, a végső vagy a heti felülvizsgálati ütemterveket!

🖊️ Ideális: Oktatók számára, akik a diákokat vizsgafelkészülési rutinokkal vagy önálló tanulási tervekkel támogatják, különösen középiskolai vagy egyetemi környezetben.

5. Google Sheets óvodai óravázlat-sablon a Google Sheets Template-től

a Google Táblázatok sablonján keresztül

Óvodát vezetni nem gyerekjáték (nem szójáték!). A Google Sheets óvodai óravázlat-sablon egyszerűségre és fókuszra lett kialakítva – tökéletes azoknak az oktatóknak, akiknek strukturált és áttekinthető óravázlatra van szükségük.

A sablon világos blokkokat kínál a napi órákhoz, tevékenységekhez, prioritásokhoz, célokhoz és ütemtervekhez, segítve a tanárokat a nap megszervezésében anélkül, hogy túlbonyolítaná az elrendezést. Helyet biztosít jegyzetek és anyagok számára is, így könnyen előre előkészíthető minden, és elkerülhető a last minute rohanás.

A tantermi sikerhez szükséges legfontosabb funkciók:

Használjon egyszerű, vizuális elrendezést, amely intuitív szakaszokra van felosztva.

Helyezzen el helyet az óráknak, a céloknak, a napi ütemtervnek és a diákok számára fontos prioritásoknak.

Tervezze meg rugalmasan az osztálytermi tevékenységeket

Készítse elő az anyagokat, és könnyedén közölje a diákok igényeit!

Tartsa napirendjét szervezetten, anélkül, hogy tervezési terhet adna hozzá.

🖊️ Ideális: Óvodapedagógusok számára, akiknek egyértelmű, vizuális napi tervre van szükségük, amely egyensúlyt teremt a struktúra és a rugalmasság között a kis tanulók számára.

A Google Sheets használatának korlátai az óravázlatok tervezésében

Sok oktató számára a Google Sheets a leggyorsabb módszer a terv megszervezésére. Ismerős, rugalmas és ingyenes, és a Google Drive-on keresztül könnyen elérhető.

De amint túllép az egyszerű ütemezésen, vagy elkezd részletesebb utasításokat kezelni, a korlátai nyilvánvalóvá válnak – különösen, ha együttműködni próbál, személyre szabni a tanulást vagy nyomon követni a valódi haladást.

Itt kezd el elmaradni a Google Sheets az óravázlatok tervezésében:

A verziókezelés gyorsan bonyolulttá válik: Akár egy másik tanárral közösen tervez, akár heti terveket oszt meg egy tanszékvezetővel, könnyen elveszítheti a változások nyomon követését. Beépített Akár egy másik tanárral közösen tervez, akár heti terveket oszt meg egy tanszékvezetővel, könnyen elveszítheti a változások nyomon követését. Beépített együttműködési eszközök nélkül a diákok és a tanárok számára a szerkesztések szigetelődnek, és az összehangolás megromlik.

Nincs automatizálás, integráció vagy támogatás az ismétlődő feladatokhoz: Minden feladatot – a sorok másolásától az órarend dátumainak frissítéséig – manuálisan kell elvégezni. Minden feladatot – a sorok másolásától az órarend dátumainak frissítéséig – manuálisan kell elvégezni. Az oktatási és képzési szoftverekhez tervezett eszközök automatizálhatják ezeket az ismétlődő műveleteket, így több időt fordíthat a tanításra.

Nem követi nyomon az óra előrehaladását vagy eredményeit: A Sheets segítségével leírhatja, mi van tervben, de nem azt, hogy mi került tanításra, módosításra vagy befejezésre. Nincs beépített módszer arra, hogy ellenőrizze, mi készült el, vagy hogy visszatekintsen az óra lefolyására.

A digitális tervezést szinte lehetetlenné teszi: Szeretné egy pillantásra áttekinteni a hetét? Szeretné megtervezni a tananyag ütemtervét vagy a hónapra vonatkozó követelményeket? Idővonal-nézetek, naptárak és függőségek nyomon követése nélkül a Google Sheets nem képes megtenni azt, amit a legegyszerűbb Szeretné egy pillantásra áttekinteni a hetét? Szeretné megtervezni a tananyag ütemtervét vagy a hónapra vonatkozó követelményeket? Idővonal-nézetek, naptárak és függőségek nyomon követése nélkül a Google Sheets nem képes megtenni azt, amit a legegyszerűbb Google Sheets alternatívák is kínálnak.

A tartalom összefüggéstelennek és nehezen strukturálhatónak tűnik: Az órai célok megfogalmazása, a tevékenységek leírása vagy az értékelések vázlatának elkészítése nehézkesnek tűnhet. Különösen akkor, ha összehasonlítjuk Az órai célok megfogalmazása, a tevékenységek leírása vagy az értékelések vázlatának elkészítése nehézkesnek tűnhet. Különösen akkor, ha összehasonlítjuk az AI írási eszközökkel , amelyek segítenek strukturálni a gondolatait a tervezés során.

A Google Sheets továbbra is hasznos eszköz, de ha a tervezési folyamat már túlnőtte a táblázatkezelő program lehetőségeit, akkor vannak jobb módszerek az órák összeállítására és kezelésére.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 46%-a chat, jegyzetek, projektmenedzsment eszközök és csapatdokumentáció kombinációjára támaszkodik, csak hogy nyomon követhesse munkáját. Számukra a munka szétszórtan, egymástól független platformokon zajlik, ami megnehezíti a szervezettség fenntartását. A ClickUp, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, mindezt egységesíti. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Notes, a ClickUp Chat és a ClickUp Brain, minden munkája egy helyen összpontosul, kereshető és zökkenőmentesen összekapcsolható. Búcsúzzon el a túlterheltségtől – üdvözölje a könnyed termelékenységet.

A legjobb alternatíva a Google Sheets óravázlat-sablonokhoz

Ha készen áll arra, hogy egy helyen kezelje az órákat, az anyagokat, a diákok előrehaladását és a visszajelzéseket, akkor a ClickUp – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás – pont az Ön számára készült. Ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp sablonok a valós osztálytermi munkafolyamatokhoz készültek, így tanárok és adminisztrátorok számára egyaránt hasznosak. Nem csak szerkeszthető fájlokról van szó, hanem vizuális, dinamikus és együttműködésen alapuló rendszerekről, amelyek segítenek a tervek szervezésében, az előrehaladás nyomon követésében, az ütemtervek kezelésében és a valós idejű alkalmazkodásban. Minden összekapcsolódik, és semmi sem marad ki.

Íme néhány alternatíva, amely jobban működik:

1. ClickUp főiskolai óravázlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az órákon elért haladást osztály, szerkezet és állapot szerint a ClickUp College óravázlat-sablon segítségével.

A ClickUp College tanterv sablon innovatívabb módszert kínál a professzoroknak a tananyag strukturálására, nyomon követésére és finomítására. Hosszú távú tantervkészítésre készült – jobban összekapcsolja a tanulási célokat a valós eredményekkel, miközben az anyagokat, az ütemterveket és a visszacsatolási ciklusokat egy helyen tartja.

Az intelligens célok kitűzése a kezdetektől fogva biztosítja, hogy a tanfolyam tervezése fókuszált és mérhető maradjon.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Szervezze meg munkafolyamatát az ADDIE fázisok szerint: elemzés, tervezés, fejlesztés, megvalósítás, értékelés.

Kezelje és központosítsa órai tartalmát az egyéni óravázlat-nézeteken keresztül.

Kövesse nyomon az órákon elért haladást az egyéni állapotok segítségével.

A beépített frissítések és a feladatok láthatósága révén biztosíthatja a tanári kar és a munkatársak összehangolt munkáját.

Figyelje a tervezés hatékonyságát az időkövetéssel és a mérföldkőjelzőkkel.

🖊️ Ideális: Főiskolai oktatók számára, akik félévre szóló óravázlatokat készítenek, és akiknek minden tervezési fázisban szükségük van struktúrára, rugalmasságra és átláthatóságra.

2. ClickUp tanterv-tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze az órákat tantárgyak szerint, kövesse nyomon az előrehaladást állapot szerint, és kezelje a kinyomtatott anyagokat a ClickUp tanterv-tervezési sablonjával.

Tegyen túl a statikus dokumentumokon, és töltse le a ClickUp tantervtervező sablonját, amelynek segítségével megvalósítható tantervet készíthet. Ez a sablon ötvözi a struktúrát és a rugalmasságot, így egy helyen tervezheti meg a témákat, a határidőket és az anyagokat, majd a tanfolyam előrehaladtával módosíthatja azokat.

Emellett kiegészíti a szélesebb körű egyetemi menedzsment szoftvereket is, mivel gyakorlati ellenőrzést biztosít az óra részletei és a napi haladás nyomon követése felett.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Készítsen vizuális útitervet a tanfolyamához az Idővonal nézettel.

Kövesse nyomon a határidőket és a teljesítendő feladatokat a Naptár és a Tábla nézeteken keresztül.

Szervezze meg az órákat és a feladatokat a különböző szakaszokban az egyéni állapotok segítségével.

Központosítsa az erőforrásokat, az értékelési kritériumokat és a témák ütemtervét egy megosztható munkaterületen.

Maradjon naprakész az értesítésekkel, így elkerülheti a manuális nyomon követést.

🖊️ Ideális: Olyan oktatók számára, akik félévre szóló tantervet készítenek, és olyan rendszert keresnek, amellyel valós időben strukturálhatják, nyomon követhetik és módosíthatják a terveket, miközben a végtelen frissítések és módosítások átnézésével töltött idő már a múlté.

💡 Profi tipp: A tanterv különböző szakaszait színekkel jelölje meg a gyors hozzáférés érdekében. Például használjon egy színt a házi feladatokhoz, egy másikat az értékelésekhez, és egy harmadikat az osztálytermi tevékenységekhez. Ezzel sokkal könnyebb lesz görgetni és megtalálni a konkrét feladatokat, így időt takaríthat meg a terv keresésekor, áttekintésekor vagy frissítésekor.

3. ClickUp óravázlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze, ossza ki és kövesse nyomon az órákat szakaszok és állapotok szerint a ClickUp óra tervezési sablonjával.

Ha munkája több platformra oszlik szét, akkor rengeteg időt veszteget el az óra előtt és alatt. A ClickUp óra tervezési sablon lehetővé teszi az oktatók számára, hogy az óra tervezésének minden aspektusát egy helyen kezeljék, az óráktól és feladatoktól kezdve a napi feladatokig és az osztályszintű célokig.

Ahelyett, hogy dokumentumokkal és ütemtervekkel bajlódna, megtervezheti az órarendjét, tárolhatja az anyagokat és nyomon követheti mindent anélkül, hogy lapot kellene váltania. Ez megkönnyíti a tervezés megkezdését is: csak nyissa meg a ClickUp Docs alkalmazást, és vázolja fel az órái céljait és témáit, mielőtt a többit kidolgozná.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Koncentráljon a most esedékes feladatokra a „This Week” (Ezen a héten) és a „Today” (Ma) nézetekkel.

Rendezze az osztály feladatait állapot szerint: Teendő, Megfelelt, Nem felelt meg vagy Archivált.

Az All Lists segítségével egy helyen tárolhatja és kezelheti az osztályspecifikus adatokat.

Hasznos tippeket és forrásokat találhat a beépített Guide View segítségével.

Figyelje az órátervezés hatékonyságát állapotfrissítésekkel és feladatkövetéssel.

Dolgozzon együtt tanársegédekkel vagy társtanárokkal valós időben

🖊️ Ideális: Több osztályt vezető oktatók számára, akik egy rendszerben szeretnék egyszerűsíteni az óravázlatok, a határidők és a napi osztálytermi feladatok kezelését.

4. ClickUp osztálytermi menedzsment terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze és szervezze az órarendet kurzusok, szakaszok és tantárgyak szerint a ClickUp osztálytermi menedzsment sablon segítségével.

Szeretné egy pillantásra áttekinteni az összes óráját? A ClickUp osztálytermi menedzsment sablonja a tanároknak egy helyen biztosítja a viselkedés, az elvárások és az osztálytermi rutinok kezelésének struktúráját.

A haladás nyomon követésétől a szülőkkel való kommunikáció egyszerűsítéséig ez a sablon a reaktív fegyelmezést proaktív tervezéssé alakítja. Lehetővé teszi, hogy a biztonságos és támogató tanulási környezet kialakítására koncentráljon.

Hozzáadhat olyan ütemezési eszközöket is, mint a ClickUp Calendar, egy mesterséges intelligenciával működő naptár, amely segít a napi rutinok és ütemtervek kezelésében.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg arról, mit tehet Önért a ClickUp Naptár.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon a diákok profilját és az osztály dinamikáját az Osztálylista nézet segítségével.

Készíts egy világos magatartási tervet a Bevezető útmutató segítségével.

Szervezze meg a fontos dátumokat, tevékenységeket és rutinokat az Osztálynaptár nézetben.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és a szabályok betartását a Gantt-diagrammal.

Kövesse nyomon a teendőket a „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezettek” állapotok között.

Tartsa csapatát naprakészen a valós idejű frissítésekkel és kommunikációs eszközökkel.

🖊️ Ideális: K-12 oktatók számára, akiknek rugalmas, mégis strukturált módszerre van szükségük az osztálytermi viselkedés, a rutinok és a diákok felelősségvállalásának kezeléséhez.

5. ClickUp tanári cselekvési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg, rangsorolja és kövesse nyomon a napi tanítási feladatokat a ClickUp tanári cselekvési terv sablonjával.

A ClickUp tanári cselekvési terv sablon segít az oktatóknak a tervezést előrelépéssé alakítani.

Akár órákat készít elő, tanulmányi célokat tűz ki, vagy osztálytermi kihívásokkal küzd, ez a sablon egyszerű struktúrát biztosít a feladatok nyomon követéséhez, az elvárások meghatározásához és az eredmények értékeléséhez – anélkül, hogy tanítási eszközök vagy papírmunka között kellene váltania.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Állítson be és kövessen nyomon tanulmányi vagy viselkedési célokat a Célok nézet segítségével.

A hosszú távú terveket bontsa le az Idővonal nézet segítségével a tempó egyértelműbbé tétele érdekében.

Rendezze a napi feladatokat fázisok szerint az Akciólépések nézetben.

A beépített Bevezető útmutató segítségével gyorsan elindulhat.

A feladatokat a „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezettek” szakaszok között mozgathatja, hogy mindig átlátható legyen a felelősségi körök elosztása.

Elemezze a teljesítmény trendjeit, és szükség szerint módosítsa cselekvési tervét.

🖊️ Ideális: Tanároknak, akik strukturált napi tervet szeretnének, hogy összehangolják a célokat, következetesek maradjanak és egyértelműen kezeljék az osztálytermi feladatokkal kapcsolatos felelősségeket.

Néhány évvel ezelőtt bevezettük a ClickUp-ot az oktatási intézményben, ahol dolgozom, mert javítanunk kellett a szervezet folyamatain. Ez nagyon bonyolult volt egy körülbelül 150 alkalmazottat foglalkoztató vállalatnál, ahol tudni kellett, hogy mit csinálnak az alkalmazottak, és mérni kellett az előrehaladást, ami a ClickUp használatával sikerült is.

Néhány évvel ezelőtt bevezettük a ClickUp-ot az oktatási intézményben, ahol dolgozom, mert javítanunk kellett a szervezet folyamatain. Ez nagyon bonyolult volt egy körülbelül 150 alkalmazottat foglalkoztató vállalatnál, ahol tudni kellett, hogy mit csinálnak az alkalmazottak, és mérni kellett az előrehaladást, ami a ClickUp használatával sikerült is.

6. ClickUp tantermi órarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tantermi órarend-sablon segítségével megtekintheti és kezelheti a teljes heti órarendjét tantárgyak és időpontok szerint.

Ha tanárként szeretné áttekinthetően megszervezni, adaptálni és kezelni a napját, akkor a ClickUp tantervi sablon a tökéletes kiindulási pont. Akár több tantárgyat egyensúlyoz, akár csoportos tevékenységeket szervez, ez a sablon biztosítja a szükséges struktúrát, miközben rugalmasságot biztosít az egyes órarendek diákok, témák vagy időszakok szerint történő testreszabásához.

Kiegészítheti más támogató eszközöket is, például a diákok számára készült AI-eszközöket, hogy a tanulási eredmények összhangban legyenek és időszerűek maradjanak.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg és csoportosítsa a tantárgyakhoz kapcsolódó tevékenységeket 15 különböző nézet segítségével.

Kövesse nyomon az osztályok látogatottságát olyan státuszokkal, mint „Távollét”, „Jelenlét”, „Osztály lemondva” és „Jelenlét”.

Rendeljen feladatokat és határidőket konkrét diákokhoz vagy osztályokhoz.

Kövesse nyomon a haladást valós időben a Táblázat nézet segítségével.

Állítson be értesítéseket és emlékeztetőket a tevékenységek kezdési és befejezési idejére vonatkozóan.

Tartson közös áttekintéseket és frissítse a tanórák állapotát a nap folyamán.

🖊️ Ideális: olyan tanárok számára, akik tantárgyak szerinti órarendeket vagy több osztályra kiterjedő órarendeket kezelnek, és akiknek egyértelmű struktúrára és testreszabható nézetekre van szükségük.

7. ClickUp órarend és időtanulmány sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az órákat, az értékeléseket és a félév előrehaladását a ClickUp órarend- és időtanulmány-sablonjával.

A ClickUp órarend- és időtanulmány-sablon segítségével a diákok és a tanárok egyértelműen strukturálhatják tanulmányi napjukat.

A heti óráktól és a feladatok határidejétől a hosszú távú tanulmányi célokig ez a sablon segít prioritásokat felállítani, ütemezni és mindent egy központi rendszerben nyomon követni. Ez biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki, még a legforgalmasabb hetekben sem.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

A Priorities View segítségével minden héten a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Kövesse nyomon a hosszú távú célokat az ÉV nézet segítségével, és figyelje a legfontosabb mérföldköveket.

A Timeline View segítségével vizualizálhatja napi munkaterhelését.

Indítsa el a tervezést a Start Here (Kezdés itt) funkcióval Gyorsan tekintse át és szervezze meg az ütemtervét

Tervezze meg az órákat, a határidőket és a tanulási időket az Órarend nézet segítségével.

A feladatokat a „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezett” állapotok között mozgathatja, ahogy halad előre.

🖊️ Ideális: diákok számára, akik egyensúlyt tartanak az órák, a feladatok és a tanulási blokkok között, vagy tanárok számára, akik strukturált tanulmányi tervező eszközökkel támogatják a diákokat.

8. ClickUp óránkénti ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp óránkénti ütemterv-sablon segítségével egy helyen láthatja a feladatokat, az időblokkokat és a csapat feladatait.

Lehet-e stresszmentesen megszervezni az iskolai napot? A ClickUp óránkénti órarend-sablonnal ez lehetséges!

Ez a sablon olyan tanárok, diákok és szakemberek számára készült, akiknek stresszmentes struktúrára van szükségük. Az órák és feladatok tervezésétől a feladatok kifizetésének vagy prioritásainak kezeléséig ez a sablon mindent egy szervezett rendszerbe foglal, így az idejét a feladatok elvégzésére fordíthatja, nem pedig arra, hogy kitalálja, mit kell tennie legközelebb.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Tervezze meg a napi órarendet óránként a heti naptár nézet segítségével.

A kezdő útmutató segítségével könnyedén tárolhatja és tervezheti feladatait.

A feladatokat a „Teendő”, „Folyamatban”, „Befejezett” és „Törölve” állapotok között mozgathatja.

Automatizálja az emlékeztetőket, hogy ne kelljen aprólékosan figyelnie az időbeosztására, és mindig a terv szerint haladjon.

Kövesse nyomon az előrehaladást a műszerfalakon, és szükség szerint módosítsa a napirendjét.

🖊️ Ideális a következőkre: Tanárok és otthoni oktatók, akik órarendeket és napi tanítási ütemterveket kezelnek, óránkénti bontásban.

9. ClickUp speciális oktatási osztálytermi órarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése Koordinálja a tanulást, a terápiát és a támogató tevékenységeket a ClickUp speciális oktatási osztálytermi órarend-sablonjával.

A ClickUp speciális oktatási osztálytermi órarend-sablon segít az oktatóknak rugalmas, tanulóközpontú órarendeket tervezni, amelyek az egyéni tanulási igényekhez igazodnak. Akár az órákat koordinálja, akár a személyzetet támogatja, akár a tanulók elhelyezését szervezi, ez a sablon egy világos és szerkeszthető keretrendszert biztosít, amellyel mindent egy helyen kezelhet.

Ezt KWL-sablonokkal vagy hasonló tanulási segédeszközökkel is kiegészítheti, hogy hatékonyabban követhesse nyomon az előrehaladást és támogathassa az IEP-célokat.

Hagyja, hogy ez a sablon:

Szervezze meg a napi tevékenységeket az „Összes osztály tevékenységek” nézet segítségével.

Kövesse nyomon az osztályspecifikus jegyzeteket a Speciális oktatási osztályjegyzetek nézet segítségével.

Készítsen világos, szerkeszthető órarendeket minden osztály számára az Órarend nézetben.

Kezdje gyorsan a lépésről lépésre bemutatott beállítási útmutatóval!

Kövesse nyomon a feladatokat a „Törölve”, „Befejezve” és „Teendők” állapotok között.

Az automatizálás segítségével szükség szerint oszthatja el a feladatokat és módosíthatja az ütemtervet.

🖊️ Ideális: tanárok és speciális oktatási koordinátorok számára, akik tanulókra szabott órarendeket, tanulási támogatást és osztálytermi rutinokat terveznek.

💡 Profi tipp: Legyen rugalmas az órarendje. Még ha minden órára vagy tevékenységre konkrét időkeretet is szán, az osztálytermi élet kiszámíthatatlan lehet. Szánjon időt spontán beszélgetésekre, a diákok kérdéseire vagy további tevékenységekre, hogy ne kelljen sietnie a terv többi részével.

10. ClickUp osztályjegyzet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az előadásokat, olvasmányokat és tanulási üléseket egy helyen a ClickUp osztályjegyzet-sablon segítségével.

A kinyomtatott lapok és a laza lapok miatt az utolsó pillanatban kapkod? A ClickUp osztályjegyzet-sablon segíthet jobban megszervezni a tanulást.

Ez egy strukturált, könnyen használható rendszert biztosít a jegyzetek, feladatok és osztályspecifikus információk nyomon követéséhez – mindezt egy helyen. Akár előadáson ül, akár később visszatér a témákhoz, ez a Doc-alapú sablon mindent összekapcsol és kereshetővé tesz.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Szervezze meg a tantárgyi jegyzeteket, feladatokat és linkeket egy strukturált dokumentumban.

Ugorjon egy adott szakaszra az előre elkészített, kattintható tartalomjegyzék segítségével.

Hagyjon kontextusban megjegyzéseket a jegyzeteken, hogy később visszatérhessen rájuk a tanárokkal.

Rögzítsd gondolataidat azonnal a rögzített jegyzettömb segítségével.

Másolja és testreszabja a jegyzetek elrendezését minden projekt, téma vagy félév számára.

Formázza a jegyzeteket táblázatokkal, címsorokkal, feladatokkal és beágyazott linkekkel.

🖊️ Ideális: Oktatók számára, akik egy tiszta, kereshető jegyzetelési eszköztárat szeretnének, hogy szervezettek maradjanak és a tanulási foglalkozások produktívabbak legyenek.

11. ClickUp osztályfeladat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp osztályfeladat-sablon segítségével rendezheti a feladatokat tantárgy, határidő és állapot szerint.

A ClickUp osztályfeladat-sablon megkönnyíti a diákok munkájának kezelését. A tanárok egy helyen szervezhetik a feladatokat, állíthatják be a határidőket és követhetik nyomon az osztályzatokat – anélkül, hogy spreadsheetekkel kellene bajlódniuk.

Bonyolultabb feladatok esetén forrásokat is összekapcsolhat, vagy oktatóvideó-szoftvert használhat, hogy vizuálisan végigvezesse a diákokat az utasításokon, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a zavart.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon minden feladatot a Lista vagy a Határidő nézet segítségével.

Adjon feladatokat a diákoknak, és kövesse nyomon valós időben az előrehaladásukat.

Használja a beépített értékelési rendszert az osztályozás és a visszajelzések egységesítéséhez.

Adjon hozzá jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és linkeket a kiegészítő anyagokhoz.

A feladatok típus szerint (vizsgák, dolgozatok, csoportmunka) kategorizálhatók, így könnyen szűrhetők.

Tartsa a diákokat naprakészen automatikus emlékeztetőkkal és állapotfrissítésekkel.

🖊️ Ideális: Tanárok számára, akik több osztályban több diák feladatát kezelik, és egyetlen megbízható forrásra vágynak az oktatás és az értékelés egyszerűsítése érdekében.

12. ClickUp diákok előrehaladásának sablonja

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a viselkedést, az erőfeszítéseket és az tanulmányi előrehaladást egy helyen a ClickUp tanulói előrehaladási sablonjával.

Ha eddig statikus Google Sheets táblázatokkal követte nyomon diákjai tanulmányi előrehaladását, van egy jobb megoldás! A ClickUp diákok előrehaladásának nyomon követésére szolgáló sablon egy helyen egyesíti a teljesítmény nyomon követését, a viselkedési információkat és a cselekvési terveket, így soha nem marad le semmilyen figyelmeztető jelzésről vagy fejlődési lehetőségről.

Akár egyéni haladási jelentéseket kezel, akár osztályszintű trendeket vizsgál, ez a sablon segít a minták korai felismerésében és a gyors intézkedésben.

Hagyja, hogy ez a sablon:

Kövesse nyomon a legfontosabb mérföldköveket, és személyre szabott támogatást nyújtson minden tanulónak a Guide View segítségével.

Figyelje a viselkedési problémákat és trendeket a Viselkedési problémák nézet segítségével.

Jelölje meg azokat a diákokat, akik extra támogatásra szorulnak a Figyelemre szorulók nézetben.

A lista nézetben egy pillanat alatt áttekintheti a diákok általános teljesítményét.

Osztályozza a haladást egyértelmű státuszok segítségével, például „Jól halad” vagy „Önbizalomra van szüksége”.

Kövesse nyomon a legfontosabb információkat, mint például a tanulók erőfeszítései, viselkedése, a szülőkkel való kapcsolattartás és egyebek a Custom Fields segítségével.

🖊️ Ideális: Tanárok és otthoni oktatók számára, akiknek központi eszközre van szükségük az összes diák tanulmányi és viselkedési teljesítményének nyomon követéséhez.

13. ClickUp diákok oktatási sablonja

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a tanfolyamok órarendjét, kreditjeit és teljesítményét a ClickUp Student Education Template segítségével.

A feladatok, a tanfolyamok és az akadémiai célok nyomon követése szétszórt jegyzetek és több alkalmazás mellett kihívást jelenthet. A ClickUp Student Education Template segítségével szervezheti a feladatokat, kezelheti a tanfolyamokat és nyomon követheti az akadémiai célokat szétszórt jegyzetek és több alkalmazás nélkül.

Akár diák, akár oktató, mindent egy fájlban tárolhat. A szélesebb körű akadémiai tervezés érdekében a ClickUp Education lehetővé teszi az intézmények számára, hogy egyszerűsítsék az oktatásirányítást azáltal, hogy az akadémiai és adminisztratív erőforrásokat egy helyen központosítják.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A tananyagot és az órarendet a Tanterv nézet segítségével szervezheti meg.

Kövesse nyomon a kurzusok függőségeit az Előfeltételek nézet segítségével.

Ossza meg tippjeit és anyagaidat a Bevezető útmutató segítségével.

Képzelje el az osztály előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Folyamatban”, „Elvégzendő” és „Befejezve”.

Tervezzen előre a mérföldkövek és a Gantt-diagram segítségével.

Kövesse nyomon és módosítsa a feladatokat valós idejű frissítésekkel és ismétlődő ellenőrzésekkel.

🖊️ Ideális: tanárok és otthoni oktatók számára, akik egy szervezett rendszerben kezelik a tanfolyamok ütemtervét, az előfeltételeket és a diákok feladatait.

💡Használja a ClickUp AI-t, hogy perceken belül elkészítse az óravázlatokat Akár matematikát és természettudományokat tanít ötödikeseknek, akár több évfolyam olvasási idejét kezeli, a ClickUp Brain segít elkerülni az üres oldalt. Csak kezdje el az AI óravázlat-tervezést a tanulási cél, az osztály kontextusa és az órarend leírásával. Ez egy strukturált óravázlatot hoz létre, amely tartalmazza a tempót, a tevékenységeket és az ellenőrzési pontokat. Nincsenek sablonok. Csak egy óravázlat-generátor, amely illeszkedik az Ön tanítási stílusához és időbeosztásához. 📝 Próbálja ki ezt a feladatsort: „5. osztályos tanár vagyok, és egy 60 perces órát tervezek a víz körforgásáról. Az osztályban vizuális és kinestetikus tanulók is vannak. Javasoljon egy strukturált tervet, amely tartalmaz egy érdekes bemelegítést, gyakorlati csoportos tevékenységet, kulcsszavakat és egy 5 perces összefoglalást, amely segít a diákoknak összefoglalni a tanultakat.” Készítsen óravázlatokat, előadási jegyzeteket és még sok mást a ClickUp Brain segítségével.

Mi jellemzi a jó Google Sheets óravázlat-sablont?

Nem minden Google Sheets sablon alkalmas a középiskolai tanárok tervezési módszereinek. A legjobb sablonok nem csak szerkeszthetők, hanem úgy lettek kialakítva, hogy megfeleljenek az oktatók gondolkodásmódjának, tanítási módszereinek és a hét folyamán végzett alkalmazkodási képességüknek.

Íme, miért érdemes használni a Google Sheets óravázlat-sablont:

Heti vagy napi struktúra: Egyes órákhoz átfogó képre van szükség, míg másokhoz szigorú, napi tervre. A jó sablonok mindkettőt biztosítják.

Tér a célok és a követelmények számára: Akár a tantervi keretrendszerhez igazodik, akár sajátot hoz létre, a célok előre meghatározása segít a tervezés fókuszáltabbá tételében.

Szerkeszthető szakaszok a tevékenységek, anyagok és időzítés számára: A tanórák menetének módosítása – a felépítés megzavarása nélkül – kulcsfontosságú, különösen akkor, ha a nap folyamán változások történnek.

Egyszerű együttműködés és megosztás: A sablonoknak Önnek és az Ön munkájának kell megfelelniük, függetlenül attól, hogy társ-tanít, tantárgyak közötti tervezést végez, vagy terveket oszt meg az adminisztrációval.

Az alapvető elveket követő sablonok ugyanolyan rugalmasságot biztosítanak a tervezéshez, mint sok napi tervezőalkalmazás, de nem kell minden alkalommal üres rácsról kezdeni.

Tervezze meg az órákat, kövesse nyomon az előrehaladást, és maradjon rugalmas a ClickUp segítségével!

A Google Sheets segíthet az indulásban, de nem a tantermi valóságra lett kialakítva. A ClickUp sablonok ennél tovább mennek: úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a tanárokat a tervezés napirendjükbe való beépítésében.

Minden sablon testreszabható, megosztható és ingyenesen használható, az órarendek szervezésétől a tanulók előrehaladásának nyomon követéséig. Kevesebb időt kell fordítania a dolgok összeállítására, és több időt fordíthat a tanításra.

Ráadásul a rugalmas nézetek, az automatizálás és az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain segítségével nem csak szervezett marad, hanem hatékonyabban tanít, anélkül, hogy extra órákat kellene beiktatnia a napjába.

Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy egyszerűsítse a tervezést és visszanyerje a felkészülési idejét.