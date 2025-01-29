A 9 legjobb egyetemi menedzsment szoftver a felsőoktatás számára 2025-ben

Akár K-12 iskolát, akár felsőoktatási intézményt vezet, mindenki biztonságának, termelékenységének és támogatásának biztosítása nem kis feladat. Iskolai koordinátorként nehéz lehet az összes egyetemmel kapcsolatos tevékenységet kezelni, különösen, ha mindent papír alapú tervezővel, táblával vagy fejben tartott listával intéz.

Tegyük egy kicsit ésszerűbbé az egyetemi menedzsment folyamatot, rendben?

A szoftver a legegyszerűbb módja a hallgatók, a létesítmények üzemeltetése, a személyzet és egyebek kezelésének. Tartsa teljesítményadatait egy helyen, automatizálja a finom munkamegbízásokat, és hozzon létre termelékenységre optimalizált munkafolyamatokat a megfelelő egyetemi létesítménykezelő szoftverrel. ?️

A piacon azonban rengeteg egyetemi menedzsment szoftver megoldás található, és a megfelelő választás korántsem egyszerű. Ebben az útmutatóban megosztunk egy gyors ellenőrzőlistát, amely segít megtalálni a megfelelő egyetemi menedzsment szoftvert, valamint a 2024-es év kilenc legnépszerűbb szoftverét.

Mit kell keresnie az egyetemi létesítmények irányítási szoftvereiben?

Minden intézménynek mások a szükségletei, de ezek az alapvető funkciók komoly segítséget nyújtanak az iskolai koordinátoroknak:

Kiegészítő modulok: Szeretjük a moduláris egyetemi menedzsment rendszer szoftvereket, mert így a menedzsment rendszereket pontosan az Ön igényeihez igazíthatja. Keressen olyan modulokat, amelyek az iskolai menedzsment minden aspektusát kezelik, beleértve a beiratkozást, a hallgatói információkat, a tanfolyamok és a tantervek kezelését, a díjak kezelését és a jelenléti ívek kezelését.

Felhőalapú megoldások: A helyszíni megoldások drágák és elavultak. Ha lehetséges, válasszon egy felhőalapú egyetemi létesítménykezelő szoftvert, amelyhez bárhonnan hozzáférhet. Csak internetkapcsolatra van szüksége, hogy mindent figyelemmel kísérhessen, a hallgatók teljesítményétől az általános karbantartásig.

Munkafolyamat-optimalizálás: Sok teendője van, ezért hagyja, hogy az egyetemi menedzsment rendszer elvégezze a nehezebb feladatokat. Válasszon olyan eszközöket, amelyek Sok teendője van, ezért hagyja, hogy az egyetemi menedzsment rendszer elvégezze a nehezebb feladatokat. Válasszon olyan eszközöket, amelyek munkafolyamat-automatizálást , mesterséges intelligenciát vagy más formájú gyakorlati oktatásmenedzsmentet kínálnak.

Valós idejű hozzáférés: Néha szükség van a karbantartási műveletek, a hallgatói jelenléti adatok vagy a személyzet beosztásának valós idejű mutatóira. Keressen olyan egyetemi menedzsment szoftvert, amely valós időben jeleníti meg az adatokat, hogy a legfrissebb információkhoz jusson.

Felhasználóbarát felület: Ön ezt a rendszert adminisztratív folyamatokhoz használja, de lehet, hogy a diákoknak, a szülőknek és a személyzetnek is szüksége lesz rá. A könnyű használat mindig fontos, de különösen kritikus, ha nagy létszámú csoportnak kell ugyanazt az eszközt használnia. Válasszon olyan egyetemi menedzsment szoftvert, amelynek tanulási görbéje nagyon alacsony.

A 9 legjobb egyetemi menedzsment szoftver 2024-ben

Az egyetemi menedzsment szoftverek mindenféle feladatot ellátnak, az osztálytermek helykiosztásától az akadémiai év órarendjének összeállításáig. Természetesen egy jó hírű eszköz kiválasztása is sokat számít. Íme a 2024-es év kilenc legjobb iskolai menedzsment szoftver megoldása.

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal, anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

A ClickUp leginkább a világ legnépszerűbb projektmenedzsment megoldásaként ismert, de ennél sokkal többet kínálunk. Az oktatók bíznak a ClickUp-ban, hogy egy helyen kezeljék az oktatási és adminisztratív erőforrásokat a végső oktatási menedzsment rendszer érdekében.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást tantervek készítéséhez, tudásbázisok vagy wikik létrehozásához, valamint előadások részleteinek tárolásához. A hallgatók nem mindig adják be időben a házi feladataikat, de a ClickUp feladatok segítségével a hallgatók – és egyúttal a tanárok is – sokkal könnyebben emlékeznek a határidőkre. ?

Ahelyett, hogy az e-mailekben vagy a Slack üzenetekben tárolná a kommunikációt, vonja be az összes beszélgetését a ClickUp Chatbe, hogy egyénileg vagy csoportosan beszélgethessen. Akár az e-mailjét is összekapcsolhatja a ClickUp-pal, és egyetlen kattintással átalakíthatja az üzeneteket feladatokká.

Például a ClickUp segítségével könnyedén leadhatja megrendeléseit karbantartó csapatainak, így megelőzve a HVAC-berendezések meghibásodásait.

Ó, és soha többé nem kell órákat töltenie a műszerfalak, jelentések és egyéb dokumentumok tervezésével és formázásával. A ClickUp sablonok segítségével pillanatok alatt könnyedén létrehozhat világos, professzionális dokumentumokat és műszerfalakat.

Használja a ClickUp egyetemi menedzsment rendszer projektjavaslat-sablont, hogy nyomon követhesse az összes adatot, a beiratkozástól a személyzet teljesítményértékelésén át a kiadások nyomon követéséig.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp akadémiai kedvezményeket kínál diákoknak, adminisztrátoroknak és oktatóknak.

Készítsen egyedi űrlapokat a felvételi eljáráshoz, a tanfolyamokhoz benyújtandó dolgozatokhoz és egyebekhez.

Használja a ClickUp AI-t bejelentések írásához és a találkozók jegyzetének összefoglalásához.

A ClickUp jelentések néhány kattintással megjelenítik az osztálytermi kapacitást, a teljesítménymutatókat és a készletgazdálkodást.

A ClickUp korlátai

A ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy az új felhasználók néha kissé túlterhelteknek érzik magukat – de mi tudjuk, hogy Önnek menni fog!

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Sweedu

via Sweedu

A Sweedu egy teljes körű vállalati erőforrás-platform (ERP) szoftverként hirdeti magát az oktatás területén. Az indiai székhelyű vállalat támogatja a belső és külső kommunikációt, az óralátogatások kezelését, sőt még az egyetemi létesítmények kezelésére szolgáló megoldásokat is, például a csomagkövetést.

A Sweedu legjobb funkciói

A Sweedu olyan biztonsági funkciókat támogat, mint a biometrikus szkennerek, kapuk, azonosító kártyák, RFID-szkennerek és még sok más.

IT-munkamegbízások, létesítménykarbantartási kérelmek és egyéb ügyek benyújtása egyetlen platformon

Küldjön SMS-t vagy WhatsApp-üzenetet a diákoknak, a személyzetnek és a szülőknek

Fogadjon el fizetéseket iskolai ebédért, ápolói díjakért és egyebekért a Sweedu online fizetési átjáróján keresztül.

Használja a Sweedu mobilalkalmazást Android vagy iOS rendszeren.

A Sweedu korlátai

A szoftver Indiából származik, így ha az Egyesült Államokban tartózkodik, a támogatási válaszidők nem biztos, hogy a legkedvezőbbek lesznek.

A Sweedu nem rendelkezik sok értékeléssel, összehasonlítva a listán szereplő többi egyetemi menedzsment rendszerrel.

Sweedu árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sweedu értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. HDSchool

via Hyper Drive

A Hyper Drive egy technológiai vállalat, amely termékeket gyárt szalonok, éttermek, raktárak és természetesen iskolák számára. A HDSchool segít a diákok adatainak és nyilvántartásának kezelésében, a könyvek kölcsönzésében a könyvtárban, a jelenléti ívek vezetésében, az időnaplók nyomon követésében és még sok másban. ?

A HDSchool legjobb funkciói

A tandíj, az étkezési költségek és az egyenruha díjak kezelése

Adjon házi feladatot, és küldjön SMS-t vagy e-mailt a hallgatóknak emlékeztetőül.

Készítsen iskolai szintű órarendet minden osztály számára, és könnyedén kezelje az ebédszüneteket, hogy biztosítsa a lefedettséget.

Feldolgozza a tanárok és a nem tanító személyzet bérszámfejtését

Könyvtárkezelő szoftver a média könnyű nyomon követéséhez

A HDSchool korlátai

A HDSchool nem rendelkezik sok értékeléssel.

Különböző iparágak számára készítenek szoftvereket, ezért lehet, hogy nem annyira jártasak a K-12 vagy az egyetemi karbantartási folyamatok igényeiben.

HDSchool árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HDSchool értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Gibbon

via Gibbon

Lehet, hogy nem a legkifinomultabb megoldás a piacon, de a Gibbon egy ingyenes, nyílt forráskódú iskolai menedzsment platform, amelyet oktatók készítettek oktatók számára. Használja a Gibbont a diákok teljesítményére vonatkozó adatok gyűjtésére, az összes érdekelt fél számára egyetlen platformhoz való hozzáférés biztosítására, valamint a tartalom 22 különböző nyelvre történő lefordítására.

A Gibbon legjobb funkciói

Mivel nyílt forráskódú, ezt az egyetemi menedzsment szoftvert szükség szerint módosíthatja.

Bővítse a Gibbon funkcionalitását nyílt forráskódú modulokkal, amelyekkel jelvények, öregdiákok kezelése, osztályba iratkozás, klinikai időpontok ütemezése, ügyfélszolgálat, szabályzatok és még sok más kezelhető.

Használja a Smart Blocks alkalmazást a multimédiás forrásokkal történő gyors óravázlat-készítéshez.

Tekintse meg egyszerre az összes tanár és diák órarendjét

Adjon hozzá adminisztratív modulokat az eszközkezeléshez, a munkamegbízásokhoz és a szolgáltatáskezeléshez az összes ingatlanához.

A Gibbon korlátai

A Gibbon értékelései vegyesek.

A felhasználók szerint nehéz időben frissítéseket kapni vagy érdemi technikai támogatást.

Gibbon árak

Ingyenes

Gibbon értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)

5. Infinite Campus

via Infinite Campus

Az Infinite Campus egy olyan egyetemi létesítménykezelő szoftvermegoldás, amely a hallgatói elemzések, a digitális tanulás, a beszállítói menedzsment, a folyamatok fejlesztése és a költségvetési adatok kezelésére szolgál.

Ha további támogatást szeretne, az Infinite Campus felár ellenében képzést, dedikált támogatást, technikai szolgáltatásokat és implementációt is kínál.

Az Infinite Campus legjobb funkciói

Ez a hallgatói információs rendszer (SIS) kezeli az online tanulást, az étkeztetést, a fizetések feldolgozását és a körzeti kommunikációt.

Az Infinite Campus speciális prediktív algoritmusokat használ a lemorzsolódás veszélyének kitett diákok azonosítására.

Készítsen online webináriumokat a teljesen integrált tanulásirányítási rendszer (LMS) segítségével.

Szüntesse meg a kézi jelenléti ív vezetését a nagyobb pontosság érdekében

Az Infinite Campus korlátai

Az Infinite Campus nem rendelkezik a legjobb értékelésekkel.

A napi teendők nyomon követéséhez továbbra is külön feladatkezelő megoldásra lesz szüksége.

Infinite Campus árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Infinite Campus értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (120+ értékelés)

6. openSIS

via openSIS

Az openSIS egy felhőalapú egyetemi menedzsment szoftver, amely egyszerűsíti a beilleszkedési folyamatot és gyorsítja a megtérülést. Ez a platform mindent kezel, a hallgatói beavatkozásoktól a személyzeti adatbázisokon át a számlázásig és a fegyelmi ügyek kezeléséig.

Dolgozzon óravázlatokon, vezessen jelenléti ívet, és kezelje az iskola összes létesítményének igényeit egy szervezett platformon.

Az openSIS legjobb funkciói

Az openSIS ritkán áll le, 99,99%-os rendelkezésre állási garanciával.

Készítsen egy egyedi irányítópultot, amely a legfontosabb értesítéseket és mutatókat jeleníti meg.

Készítsen kereshető kurzuskatasztert

Ez az egyetemi létesítménykezelő szoftver egyszerűsíti az osztálytermi adatnaplózást, és tartalmazza a kapacitáskezelés, az alaprajzok, a munkafolyamatok dokumentálása és a karbantartási feladatok funkcióit.

Az openSIS zökkenőmentesen integrálható a Stripe, a HubSpot, a Google Workspace és más szolgáltatásokkal.

Az openSIS korlátai

Az openSIS nem rendelkezik a legjobb értékelésekkel.

A szoftver csak évente néhány alkalommal frissül, ami biztonsági kockázatot jelenthet.

openSIS árak

Core / Startup: Ingyenes öt alkalmazott és 50 hallgató számára

Essential Annual: 8 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználóval, éves számlázással

Advanced Annual: 12 USD/hó felhasználónként, minimum 10 felhasználó, éves számlázással

openSIS értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (3 értékelés)

Capterra: N/A

7. EduSys

via EduSys

Az EduSys 11 ország 900 iskolájában közel 1 millió diákot támogat. Ez egy all-in-one ERP megoldás, CRM és LMS, amely az erőforrás-kezelést, az online tanulást és a diákadatok kezelését ötvözi egy áttekinthető csomagban.

Lehet, hogy nem a legkifinomultabb megoldás, de az EduSys egyszerűsíti a mindennapi tevékenységeket, mint például a könyvtári kölcsönzés, a bérszámfejtés, az öregdiákok kezelése és az intelligens azonosító kártyák.

Az EduSys legjobb funkciói

Valós idejű jelenléti adatok megtekintése

Integrálja a biometrikus és RFID eszközöket fizikai épületébe

Osztályozza a házi feladatokat és állítsa ki az értékelő lapokat ugyanazon a platformon.

Ha több helyszínen vagy franchise-hálózatban működő iskolában dolgozik, használja az EduSys Multi-Branch Management szoftvert a könnyebb üzemeltetés érdekében.

Az EduSys korlátai

Az EduSys nem rendelkezik sok értékeléssel.

Sok funkcióval rendelkezik, de még így sem követi nyomon az adminisztratív feladatokat, így továbbra is szükség lesz egy külön projektmenedzsment megoldásra

EduSys árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

EduSys értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Edumarshal

via Edumarshal

Az Edumarshal egy felhőalapú ERP és egyetemi menedzsment szoftver, közel 50 modullal és 24/7 ügyfélszolgálattal. Főiskolák és egyetemek számára az Edumarshal kezeli a felvételi menedzsmentet, az akadémiai ügyeket, sőt a laboratóriumi vizsgák menedzsmentjét is.

K-12 iskolai menedzsment megoldása olyan funkciókkal rendelkezik, mint a központi tantervkezelő, osztályterem-menedzsment, órarend-kezelés, jelenléti ív és még sok más. ?

Az Edumarshal legjobb funkciói

Bővítse az Edumarshal funkcióit pénzügyi menedzsment, jelentések, kommunikáció, humánerőforrás és hallgatói menedzsment modulokkal.

Színkódolt jelentésekkel gyorsan áttekintheti a hallgatók teljesítményét magas szinten.

Hozzon létre egy egyedi portált oktatók és személyzet képzéséhez

Az Edumarshal támogatja a közlekedés- és flottamenedzsmentet, valós idejű járműkövetéssel kiegészítve.

Az Edumarshal korlátai

Sok funkcióval rendelkezik, de ez a platform még mindig nem kínál koherens megoldást az adminisztrátorok számára a munkaterhelésük kezelésére.

Az Edumarshal nem rendelkezik sok értékeléssel.

Edumarshal árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Edumarshal értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. feKara

via feKara

A feKara egy ingyenes egyetemi menedzsment szoftver, amely a felvételi eljárástól a bizonyítványokig mindent kezel. Az iskolai adminisztráció számára all-in-one megoldásként hirdeti magát, amely képes kezelni az akadémiai tervezést, a pénzügyi tervezést, valamint a személyre szabott diák- és szülői portálokat.

A feKara legjobb funkciói

Bővítse a feKara funkcionalitását a jelenléti, felvételi, órarend-kezelési, közlekedési és könyvtárkezelési modulokkal.

A feKara elérhető a weben és Android vagy iOS mobil eszközökön.

Sokszínű hallgatói populációt kell kiszolgálnia? A feKara több nyelvet támogat és fordítóeszközöket kínál.

A feKara Zoom integrációival és egyedi riasztásaival könnyedén átállhat a virtuális órákra.

A feKara korlátai

Több felhasználó is lassú vagy nem reagáló ügyfélszolgálatról számolt be.

Az ingyenes verzió csak 50 hallgatót támogat.

feKara árak

Ingyenes

Havi korlátlan: 39,50 USD/hó 600 hallgató és korlátlan számú tanár számára

Éves korlátlan: 100 USD/év 600 hallgató és korlátlan számú tanár számára, plusz 295 USD beállítási díj

feKara értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4/5 (6 értékelés)

Tegye hatékonyabbá oktatási intézményét: válassza a ClickUp-ot!

Növelje az iskola adminisztrációjának és személyzetének termelékenységét a feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amelynek segítségével minden típusú munkát szervezhet és nyomon követhet.

Akár az üzemeltetési költségek feletti ellenőrzés megszerzésére van szüksége, akár a hallgatók sikerének elősegítésére szeretne újra elköteleződni, a megfelelő iskolai munkahely-kezelő eszköz eljuttatja Önt a kívánt célhoz. Az itt felsorolt lehetőségek mind jók és hasznosak, de ha olyan megoldásra van szüksége, amely mindezt és még többet is képes, akkor válassza a ClickUp-ot. ✨

Egyszerűvé tesszük – és merjük mondani, hogy szórakoztatóvá is tesszük – az iskola fizikai ingatlanjainak, virtuális tanulásának, napi teendőinek, a csapat tagjainak ütemtervének, tantervének és egyebek kezelését egyetlen platformon.

