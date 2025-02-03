A 10 legjobb online oktatási eszköz az e-tanuláshoz 2025-ben

Az online oktatási eszközök elengedhetetlen eszközzé váltak a tanárok és a diákok számára az osztálytermi hiányosságok áthidalásában. Ezek az eszközök segítik a tanárok munkaterhelésének csökkentését, a diákok figyelmének fenntartását és olyan interaktív órákat hoznak létre, amelyek hatékonyan közvetítik a legfontosabb tanulási pontokat.

Ha tanárként a legjobb online eszközöket keresi az osztálytermi élmény javítása érdekében, akkor 10 remek lehetőséget kínálunk, amelyeket érdemes megnéznie!

Mi az az online oktatási eszköz?

Az online oktatási eszközök olyan alkalmazások vagy weboldalak, amelyek támogatják az oktatókat, megkönnyítik a diákok közötti kommunikációt, vagy segítenek a tanulási célok elérésében. A tanárok és a diákok ma már rengetegféle online oktatási eszközhöz férhetnek hozzá, amelyek javítják a tanítási és tanulási élményt.

Ennek köszönhetően ezek az eszközök egyre fontosabb szerepet játszanak a modern oktatásban.

Ha például nehéznek találja a távoli órákon a figyelmet felkeltő prezentációk elkészítését, akkor érdemes lehet digitális táblát használnia.

Vagy ha a diákjai nehezen tudnak koncentrálni bizonyos témákra, beépíthet szórakoztató tevékenységeket, például játékokat vagy interaktív feladatok, hogy növelje az érdeklődésüket.

Bármely online eszköz, amelyet használ, célnak kell szolgálnia és problémát kell megoldania. Ezen túlmenően az online oktatási eszközöknek és forrásoknak a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

Könnyen használható: Akár tanár, akár diák vagy, az online eszköznek könnyen használhatónak kell lennie, hogy természetes osztálytermi kiegészítőnek érezd. Ha egy online eszköz elvonja a figyelmet, vagy túl sok időt vesz igénybe a beállítása és használata, akkor valószínűleg nem éri meg az idődet és energiádat.

Gyorsan megtanulható: Az eszközöknek néhány percen belül könnyen használhatónak kell lenniük a diákok és a tanárok számára. Az idő értékes az osztályteremben, és nem szeretné annak nagy részét a kézikönyv olvasásával tölteni.

Biztonságos: A választott eszköznek átfogó biztonsági intézkedéseket kell kínálnia az adatvédelmi előírások betartásának és a diákok adatainak védelmének biztosítása érdekében.

Testreszabható: A legjobb eszközök magas fokú testreszabhatósággal rendelkeznek, így alkalmazkodnak a valós vagy online tanulási környezethez és az oktatási stílushoz.

Megfizethető: Valószínűtlen, hogy az osztálytermi költségvetésében sok hely maradna különböző online oktatási eszközök előfizetésére. Keressen megfizethető licencszerződéseket vagy ingyenes online eszközöket.

A kedvenc online oktatási eszközei valószínűleg azok lesznek, amelyek aktív online közösséggel rendelkeznek. Ezek a közösségek tippeket adhatnak az eszközök potenciáljának maximális kihasználásához és a problémák megoldásához. Kiváló források az online tantermi eszközök és azok használatának felfedezéséhez.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment platform, online tanári asszisztens és virtuális tanári jegyzetfüzet. Számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek a dokumentumok kezelésében, prezentációk készítésében, óravázlatok kidolgozásában és a diákokkal való kommunikáció kezelésében.

Kezdje a ClickUp Clip-pel, egy ingyenes, vízjel nélküli képernyőfelvevő eszközzel. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy videót készítsen a képernyőjéről, és megossza azt a diákjaival, így könnyedén megoszthatja az osztályzatok frissítéseit, megmutathatja a diákoknak, hogyan kell navigálni egy weboldalon, vagy segíthet az online feladatok elvégzésében. Sokkal egyszerűbb, mint a képernyő megosztása, és a videókat bárkivel megoszthatja, akinek szüksége van rájuk, így időt takaríthat meg.

Ezután vegye használatba a ClickUp Docs alkalmazást. A ClickUp Docs nem csupán egy szövegszerkesztő, hanem lehetővé teszi, hogy egymásba ágyazott oldalakból álló dokumentumokat hozzon létre, és azokat az Önnek legmegfelelőbb módon összekapcsolja. A Docs eszközzel osztálytermi wikiket hozhat létre, engedélyezési űrlapokat készíthet, és az összes tananyagával együtt óravázlatokat készíthet.

A ClickUp teljesen testreszabható, így bármilyen, az osztálytermi munkához szükséges eszközt létrehozhat. Az online eszköz számos ingyenes sablont tartalmaz videóprodukcióhoz, osztálytermi menedzsmenthez, teendőlistákhoz és még sok máshoz.

Szeretné még jobbá tenni? Válasszon fizetős csomagot, és hozzáférést kap a ClickUp AI-hez, amely segít e-mailek megírásában, óravázlatok kidolgozásában, sőt, egérkattintással összefoglalhatja a megbeszélések jegyzetét is. Ez egy remek módja annak, hogy növelje termelékenységét, és több időt szánhasson a munkája azon részeire, amelyeket szeret.

A ClickUp legjobb funkciói

A könnyen használható platformon rengeteg ingyenes eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek a tanároknak az osztálytermi munkájuk szervezésében, például napi tervező sablonok , beágyazott dokumentumok és képernyőfelvevők.

A platform integrálható az összes kedvenc alkalmazásával és programjával, például a Google Slides-szal és a Slackkel, így könnyebbé válik az erőforrások létrehozása, használata és megosztása.

A ClickUp rendkívül gyors ügyfélszolgálata rendelkezésre áll, és általában egy napon belül válaszol minden kérdésre és problémára.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI egy remek eszköz, de a platform ingyenes verziójában nem elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Google Classroom

A Google for Education segítségével

A Google Classroom egy online tantermi platform a Google-tól, ugyanattól a csapattól, amely a kedvenc keresőmotorát is fejlesztette. Ez egy népszerű platform, amely számos funkcióval rendelkezik oktatók, diákok és bárki számára, aki a digitális tantermi környezetben dolgozik.

A Google Classroom legjobb funkciói

Az átfogó tanfolyamkezelő eszközök segítségével a tanárok online órákat szervezhetnek, tananyagokat készíthetnek, feladatokat oszthatnak ki és fogadhatják a diákok házi feladatait.

Az osztálytermi kommunikációs eszközökkel egyszerűen elküldhetők a bejelentések vagy privát üzenetek az egyes diákoknak.

Integrálható más Google-termékekkel, például a Gmail, a Google Docs, a Google Drive és más Google-alkalmazásokkal.

A Google Classroom korlátai

Nem minden funkció elérhető mobil eszközökön, és az integrációk nem mindig lehetségesek a Google ökoszisztémán kívül.

A Google Classroom árai

Ingyenes verzió elérhető

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Classroom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

3. Kahoot

A Kahoot egy online platform, amely lehetővé teszi az osztálytermi tartalmak játékosítását. Norvégiából származik, számos oktatási játékot és interaktív kvízfeladatot kínál, és gyorsan világszerte népszerű osztálytermi eszközzé vált.

A Kahoot legjobb funkciói

A felhasználóbarát felület segítségével gyorsan kvízeket tervezhet vagy interaktív prezentációkat készíthet az óravázlataihoz.

Az élő játékok és kvízek segítenek fokozni az osztálytermi részvételt, és felkelteni a diákok érdeklődését a tárgyalt téma iránt.

A részletes jelentések és elemzések lehetővé teszik a diákok teljesítményének nyomon követését, és az adatok visszacsatolhatók kedvenc értékelő eszközeibe.

A Kahoot korlátai

A diákoknak saját eszközökre lesz szükségük az élő eseményekben való részvételhez, ami nem feltétlenül megfelelő azoknak az iskoláknak, amelyek nem biztosítanak táblagépeket.

Kahoot árak

Kahoot!+ Start tanároknak: 3,99 USD tanáronként havonta

Kahoot!+ Premier tanároknak: 7,99 dollár tanáronként havonta

Kahoot!+ Max tanároknak: 9,87 dollár tanáronként havonta

Kahoot értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

4. Zoom

A Zoom segítségével

A Zoom robbanásszerűen tört be a modern technológiai eszközök közé, és világszínvonalú videokonferencia-funkcióinak köszönhetően ott is maradt. A tanárok a Zoom segítségével online órákat tarthatnak, virtuális tantermet hozhatnak létre, vagy egyéni megbeszéléseken vehetnek részt a szülőkkel, anélkül, hogy meg kellene várniuk a tanévkezdési estét.

A Zoom legjobb funkciói

A szavazási funkció lehetővé teszi a tanárok számára, hogy visszajelzéseket gyűjtsenek a témákról, teszteljék az osztály tudását, és feleleteket készítsenek a virtuális osztályok számára.

Az ikonok segítségével a diákok a képernyőn keresztül is kommunikálhatnak a tanárral anélkül, hogy zavarban éreznék magukat, például felemelhetik a kezüket, megkérhetik a tanárt, hogy lassítson, vagy jelezhetik, hogy megértették az anyagot.

A breakout szobák lehetővé teszik, hogy a videokonferencia résztvevőit kisebb csoportokra ossza fel csoportos projektek során, miközben meglátogathatja az egyéneket és csoportokat, hogy megnézze, hogyan haladnak a projektek.

A Zoom korlátai

Kiválóan alkalmas a diákokkal való kommunikációra, de az osztálytermi adminisztráció kezeléséhez további eszközökre lesz szükség.

Zoom árak

Alapszintű: ingyenes

Találkozók: 1800 USD/fiók (legfeljebb 300 résztvevő)

Webinárium: 3400 USD/év felhasználónként (legfeljebb 1000 webinárium-résztvevő)

Telefon: 180 USD/év felhasználónként

Rooms: 499 USD/év felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 53 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 600 értékelés)

5. Visme

Via Visme

A Visme segít az oktatóknak abban, hogy prezentációk, infografikák és iskolai hírlevelek segítségével tartalmukat vizuálisan vonzóbbá tegyék. Emellett kiváló módszer a diákok számára is, hogy az unalmas tudományos beszámolót lenyűgöző oktatási remekművé alakítsák.

A Visme legjobb funkciói

Rengeteg sablon segít Önnek néhány perc alatt vizuálisan vonzó anyagokat készíteni egy könnyen használható drag-and-drop felületen keresztül.

Az együttműködési eszközök lehetővé teszik, hogy oktatók vagy diákok csoportjai egyszerre dolgozzanak ugyanazon a projekten.

Az elemzések megmutatják, ki nézte meg az anyagát és hogyan használja azt, ami kiválóan alkalmas arra, hogy nyomon kövesse, ki olvassa valójában a legújabb osztálytermi hírlevelet.

A Visme korlátai

A nyomtatott anyagok minősége gyakran rosszabb, mint a képernyőn látható, ezért az online anyagok használata lehet a legjobb megoldás.

A Visme árai

Alapszintű: ingyenes

Starter: 12,25 USD/hó, éves számlázással

Pro: 24,75 USD/hó, éves számlázással

Visme for Teams: árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Visme értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (640+ értékelés)

6. Aktív tanulás

Az Actively Learn segítségével

Az Actively Learn olyan, mint egy nagy teljesítményű e-olvasó. Ez az online tanulási eszköz aktív olvasásra ösztönöz azáltal, hogy a szöveget interaktívabbá teszi. A diákok jegyzeteket hagyhatnak a margón, a tanárok kérdéseket vagy szavazásokat adhatnak meg, az olvasók pedig a kiemelt szavakra kattintva többet tudhatnak meg egy témáról.

Az Actively Learn legjobb funkciói:

Számos digitális szöveget kínál, beleértve tankönyveket, regényeket és újságcikkeket, amelyeket beépíthet az óravázlatába.

Lehetővé teszi jegyzetek, kvízek, videók és külső forrásokra mutató linkek beágyazását, hogy az olvasási folyamat interaktívabbá és változatosabbá váljon.

Integrálható a népszerű tanulásirányítási rendszerekkel, hogy egyszerűsítse a feladatok kiosztását és az értékelési folyamatot.

Az Actively Learn korlátai:

A platform legjobb funkciói közül néhány fizetős, így ha a lehető legtöbbet szeretné kihozni az Actively Learnből, akkor fizetnie kell érte.

Actively Learn árak

Ingyenes

Prémium: az árakról érdeklődjön nálunk

Actively Learn értékelések és vélemények

Capterra: 4,87/5 (20+ értékelés)

7. Loom

Via Loom

A Loom egy képernyőfelvevő program Mac, Windows, iOS és Android rendszerekhez. Az intuitív felület lehetővé teszi az oktatók számára, hogy egyszerre rögzítsék a képernyőjüket és a webkamerájukat. Ez egy egyszerű (és ingyenes!) módszer online órákat készíteni és megosztani, amelyeket a diákok szüneteltethetnek, újra megnézhetnek és lejátszhatnak, amikor szükséges. Ez egyike az ingyenes online eszközöknek, mivel az oktatók további díj fizetése nélkül hozzáférhetnek a prémium funkciókhoz.

A Loom legjobb funkciói

A Loom beépített elemző eszközével láthatja, ki nézte meg videóit és mennyi ideig nézték őket.

A diákok emojikkal vagy megjegyzésekkel reagálhatnak a videókra, ami kiválóan alkalmas az osztálytermi beszélgetések ösztönzésére és annak megállapítására, hogy mely diákoknak van szükségük további magyarázatra.

Testreszabott feliratok hozzáadásával kapcsolódhat a kapcsolódó forrásokhoz, ösztönözheti a diákokat a beszélgetésre, vagy feladatokat oszthat ki.

A Loom korlátai

Csak néhány szerkesztési lehetőség áll rendelkezésre, ezért lehet, hogy több felvételre lesz szükséged a tökéletes videó elkészítéséhez.

Loom árak

Ingyenes oktatók számára

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (390+ értékelés)

8. Baamboozle

Via Baamboozle

Ha online oktatási eszközökre van szüksége, hogy órái még szórakoztatóbbak legyenek, a Baamboozle segít. Ez az online tanulási platform segít felkelteni a diákok érdeklődését, és interaktívabbá és vonzóbbá teszi az órákat. Válasszon a kész sablonok közül, vagy készítsen saját játékokat és kvízeket anélkül, hogy órákat kellene töltenie saját oktatási eszközök kidolgozásával.

A Baamboozle legjobb funkciói

Rengeteg játékalkotó eszköz áll rendelkezésre, beleértve sablonokat triviákhoz, keresztrejtvényekhez és szókeresőkhöz, amelyek széles körű testreszabási lehetőségeket kínálnak.

A platform integrálható a digitális táblákkal, így a diákok interaktív módon vehetnek részt az online órákon.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy az osztályok egyetlen képernyőn játsszanak, így nem kell attól tartania, hogy minden diáknak saját eszközre lesz szüksége.

A Baamboozle korlátai

Rengeteg előre elkészített tartalom áll rendelkezésre, de a jó, a rossz és a csúnya között való keresgélés időigényes lehet, mivel nincs sok szűrő, amely segítene megtalálni a szükségeset.

Baamboozle árak

Örökre ingyenes

Baamboozle+ havi díj: 7,99 USD/hó

Baamboozle+ Éves: 4,99 USD/hó, éves számlázással

Baamboozle értékelések és vélemények

N/A

9. ThingLink

A ThingLink segítségével

A ThingLink egy díjnyertes online platform, amely segít az oktatóknak interaktív multimédiás tartalmak létrehozásában. Kezdjen egy képpel, videóval vagy 3D-s túrával, majd adjon hozzá linkeket videókhoz, hangjegyzetekhez és cikkekhez. Információs rétegeket adhat hozzá, hogy javítsa vizuális tartalmát és interaktívabb prezentációkat hozzon létre.

A ThingLink legjobb funkciói

A platform segítségével könnyedén létrehozhat interaktív, magával ragadó tartalmakat, amelyek lekötik a diákok figyelmét.

Az analitika segítségével nyomon követheti a diákok aktivitását egyedi linkekkel, amelyek megmutatják, mennyi ideig nézték meg az Ön tartalmát.

A diákok hang, videó és linkek segítségével saját tanulási eszközöket hozhatnak létre (és csoportos projektekhez is vannak együttműködési funkciók!).

A ThingLink korlátai

A felület kissé nehézkes lehet, ezért számítson egy tanulási görbére, amikor először ismerkedik meg vele.

A ThingLink árai

60 napos ingyenes próba

Tanári licenc: 60 USD/év

Iskolai licenc: 2 USD/hely/év

Akadémiai licenc: 9 USD/hely/év

ThingLink értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

10. Padlet

Via Padlet

A Padlet egy online oktatási platform, amely lehetővé teszi digitális táblák létrehozását tartalom tárolására, szervezésére és megosztására. Kiváló módszer egy fórum vagy osztályblog indításához, és a diákok is hasznosnak találják majd munkáik közzétételéhez, hogy társaik véleményezhessék azokat.

A Padlet legjobb funkciói

A felhasználóbarát platform segítségével egyszerűen létrehozhat táblákat, ahol a diákok és a tanárok megoszthatják és rendszerezhetik a tartalmakat.

A felhasználók szöveget, képeket, videókat, linkeket és egyebeket adhatnak hozzá egy testreszabható felületen, ami kiválóan alkalmas online oktatáshoz.

A valós idejű együttműködési lehetőségek lehetővé teszik a csoportok számára, hogy tartalmakat adjanak hozzá vagy megjegyzéseket hagyjanak más Padlet-tagoknak, ami ideális a távoktatáshoz.

A Padlet korlátai

Nehéz lehet szabályozni, hogy a diákok mit tesznek közzé, ezért győződjön meg róla, hogy áttekinti, mi történik a Padlets-en.

Padlet árak

Osztályterem: 199 USD/év

Iskola: 1000 dollártól/év

Padlet értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (140+ értékelés)

A mai oktatóknak a közösségi médiával, a virális videókkal és a milliomos tartalomalkotókkal kell versenyezniük a diákok figyelméért. A megfelelő online oktatási eszközökkel azonban innovatív órákat készíthet, csökkentheti az adminisztrációs időt és növelheti a diákok elkötelezettségét. Az online eszközök egész világa várja Önt, készen arra, hogy segítsen felpörgetni az osztálytermi munkát.

Az online oktatási eszközök terén a ClickUp az élen jár. A projektmenedzsment platform átfogó megoldást kínál az osztálytermi munkához. Segít megszervezni az órákat, elősegíti az együttműködést és racionalizálja az adminisztratív munkafolyamatokat, így több idő marad azokra a feladatokra, amelyekkel szívesen foglalkozik!

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és fedezze fel, hogyan tudja az online oktatási eszköz átalakítani az osztálytermi élményt.