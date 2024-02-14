6 ingyenes KWL-sablon és forrás tanárok számára

Minden tanár szeretné felkelteni a diákok kíváncsiságát és motiválni őket a tanulásra. Ez a cél kissé könnyebbé válik, ha rendelkezik egy megbízható KWL táblázattal. (A kezdők számára: a KWL a „tudok”, „tudni akarok” és „megtanultam” kifejezéseket jelenti. )

A KWL-táblázat sablonok értékesek az olvasási értés fejlesztésében. Segítenek a metakogníció fejlesztésében és a diákok elkötelezettségének növelésében a társadalomtudományok, a nyelvtan vagy bármely más tantárgy területén.

A tanári eszköztárában található testreszabható KWL-táblázat-sablon segítségével szórakoztató és hatékony oktatási kalandokat hozhat létre.

Készüljön fel arra, hogy felfedezze a hat ingyenes, kinyomtatható KWL-táblázat sablon és egyéb tanítási segédanyagok kincsesbányáját, amelyekkel felkeltheti az osztály kíváncsiságát és felpörgetheti a tanulást. Itt az ideje, hogy óráit izgalmas tudáskereső kalandokká alakítsa! 🍎

Mi az a KWL-sablon?

A KWL táblázatot Donna Ogle tervezte 1986-ban. Ez egy egyszerű oktatási eszköz, amely segít a diákoknak aktiválni korábbi tudásukat, kíváncsiságukat felkelteni és rendszerezni az új témáról tanultakat.

A ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablonja kiválóan alkalmas tanárok számára az osztályfeladatok nyomon követésére és a feladatok fontossági sorrendjének megállapítására.

A KWL táblázatok ezt úgy teszik, hogy az információkat három oszlopba sorolják a „KWL” rövidítés alapján:

K – „Tudás” vagy „Amit tudok”: Ebben az első oszlopban a diákok leírják a témával kapcsolatos meglévő háttérismereteiket, ha vannak ilyenek (még akkor is, ha azok téves elképzelések).

W—” Want to know ” (Tudni akarom) vagy „Wonder” (Kíváncsi vagyok): Ezután a diákok ötleteket gyűjthetnek vagy csoportos megbeszélést folytathatnak, miközben a második oszlopot kitöltik a tanulmányi témával kapcsolatban tudni kívánt dolgokkal.

L – „Tanulás” vagy „Mit tanultam”: Az utolsó oszlopban a diákok felsorolják, mit tanultak a téma tanulmányozása vagy kutatása után.

A diákok ezt egyénileg, kis csoportokban vagy az egész osztályban végezhetik. A folyamat elősegíti a kritikus gondolkodást, az elkötelezettséget és a tanulmányi új témák strukturált felfedezését.

Az üres KWL-táblázat sablon lehetővé teszi az oktatók számára, hogy az egyes szakaszokat az egyéni óravázlatokhoz igazítsák. Például hozzáadhat egy utasítást az utolsó oszlophoz, amelyben megkéri a diákokat, hogy vizsgálják felül a témával kapcsolatos korábbi tévhiteket.

5 tipp a KWL-táblázat sablonok osztálytermi alkalmazásához

Az általános iskolás, középiskolás, gimnáziumi és egyetemi hallgatók egyaránt profitálhatnak a KWL-munkalapok irányított megközelítéséből. Íme öt tipp a KWL-táblázat sablonjának bevezetéséhez és használatához:

Magyarázat: A diákok kitöltik a KWL-táblázat mintáját, miközben Ön elmagyarázza a folyamatot. Meghatározás: Ossza meg tanórájának céljait, hogy a diákok releváns kérdéseket fogalmazzanak meg a „tudni szeretnék” részben. Bátorítson: Ösztönözze a diákokat, hogy tegyenek fel kérdéseket és beszéljék meg a meglévő ismereteiket. Nincsenek rossz válaszok, miközben felfedezik a világot 🗺️🚶 Ismétlés: Térjen vissza a KWL táblázathoz, hogy a diákok frissíthessék a „Mit tanultam” részt, megerősítsék az új információkat és sikerélményt szerezzenek. Értékelés: Kérje meg a diákokat, hogy a tanóra végén gondolkodjanak el a „mit tudok” és „mit szeretnék tudni” szakaszokon, és hasonlítsák össze azokat a „mit tanultam” szakasszal, hogy lássák a konkrét előrelépést.

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakíthatja.

Minden pedagógusnak megvan a maga egyedi tanítási stratégiája a diákok irányítására. Ha van valami, amit hozzáadna vagy megváltoztatna, ne habozzon! Végül is ez a szerkeszthető KWL-ek lényege.

6 ingyenes KWL-sablon és kiegészítő forrás tanárok számára

Ön és tanítványai megérdemelnek egy olyan KWL sablont, amely betölti a célját és örömet szerez a tanulási folyamatban. Olyan KWL táblázatot szeretne, amely rögzíti a tudást, lelkesedést kelt és kíváncsiságot ébreszt.

A legjobb sablonok lehetővé teszik, hogy olyan egyedi eszközöket és munkalapokat hozzon létre, amelyek Önnek és diákjainak is tetszenek, így még jobbá téve a tudás megszerzésének folyamatát.

Kezdjük hát ezt az oktatási kalandot, amelynek célja nem csupán a tudás megszerzése, hanem egy vonzó, hatékony tanulási élmény megteremtése is.

1. ClickUp KWL táblázat sablon

Fedezze fel diákjai potenciálját, és tegye hatékonyabbá óravázlatait a ClickUp KWL-táblázat-sablonjával!

A ClickUp KWL táblázat sablon egy sokoldalú eszköz, amely az oktatóknak és a diákoknak minden szükséges eszközt megad ahhoz, hogy bármilyen tantárgyat kezeljenek, függetlenül annak terjedelmétől vagy összetettségétől. Akár egy hatalmas tudásvilágba merülsz, akár egy kisebb, szűkebb témát vizsgálsz, ez a sablon mindenre kiterjed.

Ez egy egyszerű grafikus szervező, amelynek segítségével könnyebben testreszabhatja sablonját a következőkre:

Határozza meg a tanulási célokat

Kövesse nyomon a diákok fejlődését

Ossza fel az órákat kezelhető részekre

Oktatási források szervezése

Együttműködés az órák során

Az információk vizualizálása

Erősítse meg az új információkat

A ClickUp ingyenes KWL-táblázat sablonja rugalmas, így könnyebben segítheti diákjait az új információk megértésében és megjegyzésében. Nagy projektekhez tervezett, hatékony szoftvert használ, ami azt jelenti, hogy Ön és osztálya bármely tantárgyat felbonthatnak alapvető elemeire.

Használja KWL táblázatunkat, hogy diákjai egy hullámhosszon legyenek, és a sikeres stratégiák kidolgozásának tanulása során a helyes útra terelje őket. Segítsen nekik új ismereteket felfedezni, minden részletet megérteni és mélyebb ismereteket szerezni az órákon.

A ClickUp KWL táblázat sablon használata

Tartsa digitális formában a dolgokat azáltal, hogy a diákokkal, szülőkkel és adminisztrátorokkal közvetlenül a ClickUp-on dolgozik együtt, így biztosítva a zökkenőmentes és kényelmes együttműködést. Ha pedig a papír alapú munkalapokat kedveli, a KWL táblázatokat könnyedén kinyomtathatja közvetlenül a ClickUp-ból. Exportálhatja őket Excelbe és Google Docsba is.

A ClickUp segítségével könnyedén testreszabhatja a műszerfalakat, nézeteket, jogosultságokat, feladatkiosztásokat és még sok mást. Valós időben kommunikálhat, releváns linkeket vagy dokumentumokat adhat hozzá, és több ezer sablonhoz férhet hozzá, hogy minden óráját pontosan úgy valósítsa meg, ahogy elképzelte.

2. ClickUp tanári cselekvési terv sablon

Forradalmasítsa osztálytermi menedzsmentjét a ClickUp tanári cselekvési terv sablonjával!

A ClickUp tanári cselekvési terv sablon átgondolt kialakításának köszönhetően segítségével praktikus órákat tervezhet és valósíthat meg a KWL táblázatokkal együtt.

A ClickUp tanári cselekvési terv sablonjával a következőket teheti:

Tananyagok és források szervezése

Tervezze meg a tanulási tevékenységeket és feladatokat

Jobb eredményeket érhet el a szervezett tanítási célokkal

Testreszabhatja az értékelési rendszert, hogy nyomon követhesse a diákok teljesítményét.

A tanári cselekvési terv sablon elég rugalmas ahhoz, hogy segítsen megtervezni az órákat, a házi feladatokat, a teszteket és minden mást, amire szüksége van az osztály figyelmének felkeltéséhez.

Használja őket olyan órákat készíteni, amelyek izgalmasak a tanulók számára és bővítik tudásukat. Hetekkel vagy hónapokkal előre elkészítheti a napi cselekvési terveket, így mindig tudja, mi fog történni és mit fog csinálni az osztályával.

Hogyan használja a ClickUp tanári cselekvési terv sablont a KWL sablonjával?

Növelje a diákok elkötelezettségét azáltal, hogy a tanári cselekvési terv sablont kombinálja a KWL táblázatokról szóló bevezető órájával. Hozzon példákat közvetlenül a következő órákból, miközben végigveszi az osztályt az egyes oszlopokon, hogy felkészítse őket a következő tananyaggal.

Próbálja ki a ClickUp Kanban táblát, amely interaktív módon segít az osztályának nyomon követni a KWL-haladást, elvégezni a feladatokat és együttműködni a feladatokban. A Kanban táblák segítségével a diákok vizuálisan nyomon követhetik haladásukat, megoszthatják a releváns linkeket és részt vehetnek a beszélgetésekben, hogy továbbfejlesszék tanulásukat.

3. ClickUp óravázlat-sablon

A ClickUp órarend-sablon segítségével a legapróbb részletekig megszervezheti óráit.

A ClickUp óravázlat-sablon csökkenti a leterhelt tanárok terhelését azáltal, hogy segít megszervezni az órákat és nyomon követni a tananyagot.

Ez a mappaszerű sablon minden szükséges információt tartalmaz:

Készítsen feladatok, órák és feladatok az egyes osztályok számára

Határozza meg és kövesse nyomon a projektek, házi feladatok és feladatok határidejét

Hatékony jegyzetelési stratégiák alkalmazásával rendszerezheti ötleteit 💡

A ClickUp osztálytervezési sablonjával minden, amire az óráihoz szüksége van, egy könnyen használható irányítópulton elérhető.

Használja a tanterv frissítéséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához. Ellenőrizheti a tervét, hogy minden szükséges témát érintett-e az egyes órák során.

Hogyan használhatja a ClickUp óravázlat-sablont a KWL-sablonjával?

Időt és energiát takaríthat meg, ha KWL-táblázatát a ClickUp osztálytervezési sablonjával kombinálja, amely strukturált órarend-keretrendszert biztosít. Ellenőrizze az órarendjét, amikor átgondolja a már feldolgozott tananyagot, így jobban segíthet a diákoknak a „mit tanultam” rész frissítésében.

Ha még egy lépéssel tovább szeretne menni, használja a ClickUp űrlapnézetét, hogy minden óra után megkérdezze a diákokat véleményükről, kérdéseikről és észrevételeikről. Ez a visszacsatolási kör elősegítheti a felelősségvállalás és a részvétel érzését, mivel platformot biztosít a diákok számára véleményük kifejezésére és személyre szabott visszajelzések fogadására.

A ClickUp Forms oktatói útmutatója és rengeteg hasznos sablon segítségével gyorsan és egyszerűen készíthetsz űrlapokat az óráidhoz, így nem kell a nulláról kezdened.

4. ClickUp osztálykezelési sablon

Vedd kézbe az osztály irányítását, és segítsd a diákjaidat a ClickUp osztálykezelési sablonjával!

A ClickUp osztálykezelési sablon egy tömör, mappaszerű irányítópult, amely segít elsajátítani a legendás tanítási zen-t.

Ez a sablon akkor hasznos, ha több osztályt tanít, mert segít Önnek:

Áttekintést kaphat az összes osztályáról.

Kövesse nyomon ötleteit és gondolatait egyszerű jegyzetelő alkalmazásunkkal!

Szervezze meg az óráit minden félévre, és tudja meg, mire kell felkészülnie a prioritási eszközök segítségével.

A osztálykezelési sablonhoz ötféle nézet közül választhat: útmutató nézet, naptár nézet, lista nézet, tábla nézet és a speciális Saját osztályok nézet.

Hogyan használhatja a ClickUp osztálykezelési sablont a KWL sablonjával?

Tegye hatékonyabbá KWL táblázatát azáltal, hogy új témákat kisebb szakaszokra bont a ClickUp osztálykezelési sablonjával. Ha arra ösztönzi a diákokat, hogy több KWL táblázatot készítsenek egy átfogó órához, az segíthet elkerülni a túlterheltséget, fenntartani az érdeklődést és ösztönözni a tanulás iránti lelkesedést.

Ahhoz, hogy még jobban lekösse a tanulókat és segítsen nekik a KWL táblázatokból többet kihozni, kombinálja ezt a ClickUp útvonalterv-projektmenedzsment funkcióival. Ez a megközelítés segíthet abban is, hogy eldöntse, mikor vezessen be új témákat, építsen be interaktív elemeket, kezdeményezzen beszélgetéseket vagy vezessen be gyakorlati tevékenységeket.

5. ClickUp osztályfeladat-sablon

A diákok vagy tanárok használhatják ezt az osztályfeladat-sablont, hogy nyomon kövessék az összes feladatot és figyelemmel kísérjék a prioritást élvező feladatokat.

A ClickUp osztályfeladat-sablon a testreszabható Space nézet segítségével könnyebbé teszi a diákok feladatait.

Ez az életmentő sablon csökkenti a gondokat, így több energiát fordíthat az osztály tanítására. Használja a következőkre:

Szervezze meg a diákok feladatait

Kövesse nyomon a diákok osztályzatait

Tájékoztassa diákjait a feladatokról, házi feladatokról, tesztekről és a határidőkről.

Néhány egyszerű kattintással valós időben követheti nyomon a diákok fejlődését.

Osztályfeladat-sablonunk segítségével gyorsabban értékelheti a feladatokat, felgyorsíthatja az órái előkészítését, és megszüntetheti az összes feladat nulláról való elkészítésének monotonitását. Használja egyszerű módszerként a követelmények közlésére a diákoknak és az egyéni visszajelzések megadására.

Hogyan használhatja a ClickUp osztályfeladat-sablont a KWL-sablonjával?

Mivel a ClickUp osztályfeladat-sablonja zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé a diákok és a tanárok között, tökéletes kiegészítője a KWL-táblázatnak. Kezdje azzal, hogy létrehoz egy osztályfeladat-listát az osztály Space-ében, majd adjon hozzá egy linket a KWL-táblázathoz az egyes feladatok leírásában a tananyag részletei mellé.

Alternatív megoldásként KWL-tábláit ClickUp Docs -ba konvertálhatja, és közvetlenül összekapcsolhatja az egyes feladatokkal.

6. ClickUp diákok előrehaladásának sablonja

Használja a ClickUp diákok fejlődésének sablonját a tanulás személyre szabásához és a motiváció növeléséhez.

A ClickUp Student Progress Template olyan, mint egy titkos fegyver az akadémiai sikerhez. Segít megszervezni és nyomon követni az egyes diákok fejlődését.

A tanárok, az iskolavezetők és még a szülők is együttműködhetnek, hogy segítsék a diákokat potenciáljuk kibontakoztatásában, ha ezt a sablont használják a következőkre:

Figyelje minden tanuló teljesítményét

Készítsen pontos jelentéseket a szülők és az iskola vezetői számára

Az egyes diákok teljesítménye alapján azonosítsa a fejlesztendő területeket.

Szervezze, kövesse nyomon és ellenőrizze a főiskolai hallgatók és a középiskolás végzősök céljait 🧑‍🎓 🎉

Még soha nem volt ilyen egyszerű egyszerű áttekintést készíteni minden tanuló előrehaladásáról. A ClickUp tanulói előrehaladási sablonjával bevonhatja az összes érintett személyt a tanulók növekedésébe, fejlődésébe és az akadémiai célok elérése felé tett általános előrehaladásába.

Hogyan használhatja a ClickUp diákok fejlődésének sablonját a KWL táblázat sablonjával?

A kitöltött és aktuális KWL táblázatokat a ClickUp Student Progress trackerhez csatolva könnyedén kezelheti az egyes diákok előrehaladását. A „mit tudok”, „mit szeretnék tudni” és „mit tanultam” szakaszok egyedülálló betekintést nyújtanak a diákok tanulmányi előrehaladásába, megkönnyítve a fejlesztésre szoruló területek azonosítását.

Tegyen egy lépést tovább, és használja AI-eszközeinket jegyzeteléshez. A ClickUp AI összefoglalja a diákok haladásának nyomon követéséből vagy egyéni KWL-táblázataiból származó információkat, hogy betekintést nyújtson személyes tanulási tapasztalataikba.

Tegye a tanulást szórakoztatóvá

Használja ezeket a KWL-táblázat sablonokat és tanítási forrásokat, hogy ösztönözze a diákokat az aktív részvételre az órákon. És készüljön fel arra, hogy lenyűgözze egy osztálynyi kíváncsi, izgatott tanuló!

A testreszabható KWL-táblázat sablon ösztönözheti a diákokat az önálló kutatásra és felfedezésre, arra ösztönözve őket, hogy fedezzék fel tudásukat, gondolkodjanak el azon, mit szeretnének tanulni, és reflektáljanak a tanultakra.

Készen áll arra, hogy osztályának önállóságot adjon és közös lelkesedést ébresszen a tudás iránt? Kezdje el most a ClickUp használatát – ingyenes! ✍️ 🙂