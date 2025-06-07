A bevétel növekedését elősegítő 10 legjobb RevOps szoftver

Ha már találkozott olyan értékesítési ígéretekkel, amelyeket a pénzügyi osztály soha nem hagyott jóvá, vagy olyan marketingesekkel, akik olyan potenciális ügyfeleket generálnak, amelyekkel az értékesítési osztály nem foglalkozik, akkor pontosan tudja, miért létezik a RevOps.

A cél az, hogy a marketing, az értékesítés és az ügyfélsiker a bevételi műveletek (RevOps) keretében összefonódjon. A megfelelő RevOps szoftverrel zökkenőmentes információáramlást és együttműködést hozhat létre, amely javítja az egész bevételi stratégiáját.

Ezek a hatékony eszközök, beleértve a hatékony RevOps adatkezelő szoftvert, segítenek egyszerűsíteni a folyamatokat, növelni az értékesítési elkötelezettséget és biztosítani, hogy az ügyfelek életre szóló értéke (CLTV) a lehető legmagasabb legyen.

Ez a blogbejegyzés bemutatja a legjobb RevOps platformokat, amelyek segítségével az üzleti vezetők és az operációs menedzserek növelhetik a bevételi műveleteket és tartós ügyfélsikerre tehetnek szert.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp – Műszerfalak, célok és valós idejű mutatók – Beépített CRM, űrlapok és automatizálások – AI-alapú összefoglalók és jelentések – Teljes RevOps-láthatóság egy munkaterületen A legjobb minden méretű csapat számára, amelynek egységes RevOps-ra van szüksége az értékesítés, a marketing és az ügyfélsiker területén. Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Clari – Pipeline ellenőrző eszközök – Értékesítési tevékenységek nyomon követése – Előrejelzés és értékesítők teljesítményének elemzése A legjobb közepes méretű csapatok és vállalkozások számára, amelyeknek pontos bevétel-előrejelzésre és a folyamatok átláthatóságára van szükségük. Egyedi árazás 6sense – AI-alapú vásárlói szándék nyomon követése – Prediktív elemzés a nagy szándékú fiókok esetében – Többcsatornás elkötelezettség nyomon követése A legjobb közepes és nagy méretű marketing- és RevOps-csapatok számára, amelyek az ügyfélkapcsolatokra és a prediktív elemzésekre összpontosítanak. Egyedi árazás Gong – AI-alapú beszélgetéselemzés – Ügyletek dinamikájának nyomon követése – Értékesítési magatartással kapcsolatos betekintés és hívásösszefoglalók A legjobb értékesítési csapatok és vállalkozások méretének növeléséhez, a bevételi intelligencia optimalizálásához és a coachinghoz. Egyedi árazás Revenue. io – Élő értékesítési telefonos coaching – Beszélgetéselemzés és -elemzés – CRM integrációk A legjobb közepes méretű B2B értékesítési csapatok számára, amelyeknek AI-vezérelt elkötelezettségre és valós idejű híváselemzésekre van szükségük. Egyedi árazás HubSpot Operations Hub – Valós idejű kétirányú adatszinkronizálás – CRM-adatok tisztítása és deduplikálása – Automatizálás a lead scoring és a RevOps folyamatokhoz A legjobb kis- és közepes méretű RevOps csapatok számára, amelyeknek központosított CRM-re és automatizálásra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 dollártól/hó; professzionális csomag: 890 dollár/hó Salesloft – Bevételnövelő elkötelezettségi elemzések – Vásárlói érintkezési pontok nyomon követése – AI-alapú coaching-elemzések A legjobb növekedési fázisban lévő értékesítési csapatok és RevOps vezetők számára, akik felgyorsítják az üzletkötések sebességét. Egyedi árazás QuotaPath – Bizottsági automatizálás – CRM integráció – Forgatókönyv-modellezés kompenzációs tervekhez A legjobb értékesítési csapatok és RevOps vezetők számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az értékesítési kompenzáció és a jutalékok nyomon követését. Fizetős csomagok: Essential 25 USD/felhasználó/hónap, Growth 35 USD, Premium 50 USD Xactly – AI-alapú kompenzációs rendszer – Kvóta- és teljesítményelemzés – Szabályozási megfelelés és kifizetések automatizálása A legjobb nagyvállalatok számára, amelyek komplex értékesítési kompenzációs struktúrákat kezelnek. Egyedi árazás Asana – Csapatok közötti projekt-/munkafolyamat-automatizálás – Jóváhagyási munkafolyamatok – Értékesítés-marketing-pénzügy együttműködés A legjobb funkciók közötti közepes méretű csapatok és RevOps műveletek számára, amelyek együttműködési munkafolyamatokat kezelnek. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 13,49 USD/felhasználó/hónap áron; Advanced & Enterprise: egyedi árak

Mit kell keresnie a RevOps szoftverben?

Az alábbiakban bemutatjuk a bevételi műveletek szoftverének értékelésekor figyelembe veendő legfontosabb tényezőket:

Központosított adatkezelés: Egyesítse az ügyfél-, értékesítési és pénzügyi adatokat, hogy megszüntesse a szilókat és biztosítsa a tájékozott döntéshozatalt.

Automatizálás és munkafolyamat-optimalizálás: Automatizálja a potenciális ügyfelek irányítását, a folyamatok frissítését és az előrejelzéseket, hogy csökkentse a manuális munkát és javítsa a hatékonyságot.

Fejlett elemzés: Valós idejű betekintést nyerhet a bevételi előrejelzésekbe, a folyamatok állapotába és a csapat teljesítményébe, AI-alapú ajánlásokkal kiegészítve.

Skálázhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan megoldást, amely az üzleti növekedésével együtt bővíthető, és alkalmazkodik a RevOps változó igényeihez.

Harmadik féltől származó integrációk: Biztosítsa a kompatibilitást olyan CRM-, marketing-, pénzügyi és támogatási eszközökkel, mint a Salesforce, a HubSpot, a Stripe és a QuickBooks.

Árak és ROI: Értékelje az előfizetési, használati vagy felhasználónkénti árakat, miközben a hatékonyság növelésére, Értékelje az előfizetési, használati vagy felhasználónkénti árakat, miközben a hatékonyság növelésére, a bevételek növekedésére és a költségmegtakarításra koncentrál.

👀 Tudta? A bevétel növekedésének kezelésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalatok 4–7% megnövekedést érhetnek el az éves bruttó árrésben.

A 10 legjobb RevOps szoftver

Olyan bevételi operációs szoftvert keres, amely feloldja a marketing és az értékesítés közötti szeparációt, hogy gyorsabban elérje (és túllépje) bevételi céljait? Íme a legjobb választások:

1. ClickUp (a legjobb az egységes RevOps-kezeléshez)

Próbálja ki a ClickUp CRM-et az egységes RevOps érdekében! Állítson be bevételi célokat, hozzon létre egyedi folyamatot, kövesse nyomon a potenciális ügyfelek státuszát és az üzletkötés szakaszait, és készítsen jelentést az előrehaladásról egyetlen RevOps eszközzel: ClickUp

A bevételi műveletek (RevOps) célja a értékesítési, marketing és ügyfélsiker csapatok közötti szilárd határok lebontása a bevételek növekedésének elősegítése érdekében. Ez azonban könnyebb mondani, mint megtenni, ha a csapatok egymástól független eszközökkel, nehézkes folyamatokkal és elavult táblázatokkal dolgoznak.

A ClickUp megváltoztatja ezt. Ez a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás összefogja az egész bevételi motorját.

Összehangolja stratégiáját egyedi irányítópultokkal és célokkal

A ClickUp alkalmazásban a bevételi vezetők a ClickUp Goals segítségével OKR-eket vagy negyedéves célokat állíthatnak be, összekapcsolhatják azokat a feladatok, ügyletek vagy kampányok valós idejű mutatóival, és egy pillanat alatt nyomon követhetik az előrehaladást.

Jósolja meg a bevételi mutatókat, azonosítsa az ügyfélelvándorlás okait, és tegyen lépéseket a CLTV maximalizálása érdekében a ClickUp Dashboards segítségével.

Szeretné látni, hogy a marketing hogyan járul hozzá a pipeline-hoz vagy a CSAT trendekhez az értékesítés után? Készítsen egy egyedi ClickUp Dashboardot, amely minden csapat bevételi adatait egy helyen gyűjti össze – nincs szükség manuális táblázatfrissítésre.

Egyetlen forrásból kaphat információkat a bevételi teljesítményről. Mindenki tudja, mi a célja.

Egyszerűsítse kampányait és a potenciális ügyfelek átadását egyedi munkafolyamatokkal.

Miután összehangolta az általános képet, a marketing csapat a ClickUp-ban kampányokat hozhat létre és indíthat el egyedi feladatállapotokkal, feladatfüggőségek kel és automatizálások kal, amelyek az Ön piacra lépési stratégiájához igazodnak.

Végezzen okosabb kampányokat, és kövesse nyomon az egyes kampányok eredményeit a ClickUp egyéni státuszok segítségével.

Amikor egy kampány potenciális ügyfeleket generál, automatizált átadások lépnek működésbe. A ClickUp saját CRM-jének és a külső CRM-ekkel, például a HubSpot vagy a Salesforce integrációjának köszönhetően a potenciális ügyfelek azonnal a megfelelő értékesítési képviselőhöz kerülnek, hézagok és találgatások nélkül.

A ClickUp Forms segítségével rögzítheti a potenciális ügyfelek adatait, és előre meghatározott szabályok alapján továbbíthatja azokat a megfelelő csapatnak.

Gyorsabban kössön üzleteket a kollaboratív értékesítési végrehajtás segítségével

Az értékesítési csapatok a ClickUp-ban ugyanúgy dolgoznak az ügyleteiken, mint egy CRM-ben, de ehhez még hozzáadódik a közös dokumentumok, a feladatkezelés és a csapatcsevegés ereje, mindez egy képernyőn.

Az értékesítők testreszabható folyamatok segítségével nyomon követhetik az egyes lehetőségeket, a megoldásmérnököket közvetlenül a feladatokba bevonhatják, és a ClickUp Docs segítségével az összes üzletkötéssel kapcsolatos jegyzetet egy helyen tárolhatják.

Ráadásul a ClickUp Automations segítségével a képviselők ösztönzést kapnak arra, hogy nyomon kövessék a leállt ügyleteket vagy frissítsék a mezőket egy hívás után, így semmi sem állhat meg a folyamatban.

A kódolás nélküli ClickUp Automations segítségével a potenciális ügyfelek automatikusan haladnak tovább a folyamatban.

Minden potenciális ügyfél nyomon követhető ClickUp feladattá válik , saját egyéni mezőkkel, amelyek rögzítik a fiók nevét, az üzleti lehetőség méretét, az elérhetőségeket, az üzlet státuszát és egyéb információkat a teljes kontextus érdekében. Az üzlet megkötése után az ügyfélszolgálat automatikusan értesítést kap az összes szükséges információval: átadási jegyzetek, szerződések, ütemtervek a feladat tevékenységében.

💡 Profi tipp: Készítsen ismétlődő bevezetési ellenőrzőlistát az ingyenes ClickUp sablonok segítségével, és ossza szét a feladatokat a támogatás, a termék és az ügyfélszolgálat között. Milestone-okat állíthat be, hogy nyomon követhesse a legfontosabb pillanatokat, például a kezdő megbeszéléseket vagy az első értékátadást. A ClickUp beépített időkövető és munkaterhelés-megjelenítő funkciójával a CS vezetők biztosíthatják, hogy a csapat kapacitása kiegyensúlyozott legyen, és semmi ne maradjon ki.

Figyelje az eredményeket és optimalizáljon valós időben

A ClickUp segítségével minden feladat, kampány és ügyfél nyomon követhető, így a RevOps csapatok az adatokat aprólékosan elemezhetik, hogy feltárják a szűk keresztmetszeteket, feltárják a kockázatokat vagy bizonyítsák a hatást.

Használja a műszerfalakat a ciklusidők, a konverziós arányok és a megtartási trendek nyomon követéséhez – anélkül, hogy eszközöket kellene váltania. Ezután hozzon létre automatizált jelentéseket a ClickUp Brain AI kártyáival vagy AI összefoglalóival, hogy rendszeresen megoszthassa a teljesítményt a vezetéssel vagy az egyes csapatokkal.

Használja az AI kártyákat a ClickUp irányítópultokban, hogy azonosítsa és összefoglalja az eredményeket, a következő lépéseket és a kockázatokat minden egyes kulcsfontosságú ügyfél esetében.

A ClickUp biztosítja a RevOps csapatok számára a bevételek növeléséhez szükséges átláthatóságot, ellenőrzést és összehangolást – anélkül, hogy öt eszközt kellene összekapcsolniuk, és reménykedniük abban, hogy azok egymással kommunikálnak.

Nincs több szigetelés. Nincs több szűk keresztmetszet. Csak egy hatékony platform, amely összeköti bevételi motorjának minden részét – a hideg leadektől a megújításig.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment, irányítópult, CRM + skálázási rendszer, amellyel valaha találkoztam! Segített megtakarítani több száz – több ezer órát, prioritásokat felállítani + összpontosítani az üzleti fejlesztésre, amely napi 500 ezer – több millió dollárt hoz. Most átállunk a konverziók + eredmények nyomon követésére! IMÁDOM a ClickUp-ot!

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy Ön a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg fiókjait, ügyleteit és megújításait egy strukturált, testreszabható ügyfélkapcsolat-kezelő eszközzel.

Használja a ClickUp Forms és a CRM integrációkat (pl. Salesforce, HubSpot) a potenciális ügyfelek automatikus továbbításához a megfelelő képviselőknek. Szüntesse meg a manuális átadást és akadályozza meg a potenciális ügyfelek elvesztését.

Gyűjtse össze az értékesítési és marketing anyagokat a ClickUp Docs-ban.

Dolgozzon együtt a belső csapatokkal és az ügyfelekkel a beépített ClickUp Chat segítségével, amely összeköti a feladatait és a megbeszéléseit.

Szüntesse meg az adatok és a kommunikáció szilárd falait, növelje a láthatóságot, és hatékonyan növelje bevételeit az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat egyetlen munkaterületen történő egyesítésével.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók új felhasználók számára túlterhelőek lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A ClickUp bevezetése előtt a vezérigazgató olyan kérdéseket tett fel, mint „mennyi bevétel várható” vagy „mi a projekt állapota?”, és a válasz valakinek a beérkező levelei között volt, vagy ki kellett dolgozni. Most a Dashboardunk mindezt és még többet is megmutat nekünk.

👀 Tudta? A központosított RevOps csapattal rendelkező vállalkozások 10%-kal gyorsabban érik el bevételi céljaikat, mint azok, amelyek szilárd működéssel rendelkeznek.

2. Clari (A legjobb bevétel-előrejelzéshez és a folyamatok átláthatóságához)

via Clari

A Clari egy bevételi intelligencia szoftver, amelynek célja, hogy kiküszöbölje a találgatásokat az előrejelzésekből, és valós idejű betekintést nyújtson a bevételi csapatoknak a folyamatok állapotába, az üzletkötések kockázataiba és a bevételi előrejelzésekbe.

Mi teszi a Clari-t különlegessé? A Clari SaaS CRM-je a szükséges átláthatóságot biztosítja azoknak a szervezeteknek, amelyek pontatlan előrejelzésekkel vagy bevételkieséssel küzdenek. Minden információt – a folyamatban lévő ügyletek frissítéseit, az ügyletek előrehaladását, a megújításokat – egy helyen összegyűjti, így csapata soha nem kell találgatnia, hogy mi történik.

A Clari legjobb funkciói

A pipeline-ellenőrző eszközökkel azonosíthatja a megakadt ügyleteket és a kockázatos bevételeket.

Mérje az értékesítők teljesítményét az értékesítési tevékenységek nyomon követése alapján.

Jelölje meg a potenciálisan elszalasztott lehetőségeket, mielőtt azok hatással lennének a bevételekre.

A Clari korlátai

Egyes értékesítési jelentés sablonokhoz külső BI eszközökre lehet szükség a mélyebb betekintés érdekében.

Leginkább közepes és nagyvállalati csapatok számára alkalmas

Clari árak

Egyedi árazás

Clari értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Clari-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, hogy a Clari milyen egyszerűen és könnyen használható, amikor a fontos üzleteimet áttekintve frissítem az árakkal, a szakaszokkal és az időbélyegekkel kapcsolatos következő lépéseket. Emellett könnyű előre jelezni a havi, negyedéves és éves eredményeket a vezetőmmel, amikor a jelentéseket és a folyamatokat áttekintjük.

Tetszik, hogy a Clari milyen egyszerűen és könnyen használható, amikor a fontos üzleteimet áttekintve frissítem az árakkal, a szakaszokkal és az időbélyegekkel kapcsolatos következő lépéseket. Emellett könnyű előre jelezni a havi, negyedéves és éves eredményeket a vezetőmmel, amikor a jelentéseket és a folyamatokat áttekintjük.

🧠 Érdekes tény: Azok a vállalatok, amelyek AI-alapú bevétel-előrejelzést használnak, kevesebb mint kilenc hónap alatt 5%-os bevétel-növekedést érnek el.

3. 6sense (A legjobb AI-alapú, fiókalapú marketinghez és RevOps-elemzésekhez)

via 6sense

A RevOps egyik legnagyobb kihívása az értékesítési és marketingtevékenységek összehangolása az adatok elemzése és a nagy értékű ügyfelek megcélzása érdekében. Ismerje meg a 6sense-t, egy AI-alapú ügyféladat-elemző és prediktív elemző platformot, amely segít a bevételi csapatoknak a megfelelő vásárlók azonosításában és megszólításában.

A RevOps csapatok ezt használják a magas szándékú ügyfelek prioritásainak meghatározására, az elérési stratégiák optimalizálására és a folyamat hatékonyságának javítására.

A 6sense legjobb funkciói

Az AI-alapú vásárlói szándék nyomon követésével azonosítsa azokat a fiókokat, amelyeknél a konverzió valószínűsége a legnagyobb.

Segítsen az értékesítési és marketing csapatoknak a prediktív elemzésekkel a nagy értékű lehetőségekre koncentrálni.

Kövesse nyomon az ügyfelek útját e-mailben, a weben és a hirdetésekben többcsatornás elkötelezettségi betekintéssel.

Kövesse nyomon a vásárlók szándékát jelző jeleket a digitális csatornákon

A 6sense korlátai

A legjobb eredmények elérése érdekében tiszta CRM-adatokra van szükség.

Nincs nyilvános ár, ami megnehezíti a költségek összehasonlítását.

6sense árak

Egyedi árazás

6sense értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a 6Sense-ről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés az eszközről:

A 6sense segít azonosítani a nagy vásárlási szándékkal rendelkező ügyfeleket, így könnyebb megcélozni a megfelelő potenciális ügyfeleket és javítani marketingtevékenységeinket. Az általa nyújtott betekintés segít hatékonyabban megszólítani a potenciális ügyfeleket.

A 6sense segít azonosítani a nagy potenciállal rendelkező ügyfeleket, így könnyebb megcélozni a megfelelő potenciális ügyfeleket és javítani marketingtevékenységeinket. Az általa nyújtott betekintés segít hatékonyabban kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel.

4. Gong (A legjobb bevételi intelligencia és értékesítési teljesítmény optimalizáláshoz)

via Gong

A RevOps vezetőknek nem csak adatokra van szükségük, hanem olyan betekintésre is, amely javítja a bevételi eredményeket. A hagyományos értékesítési nyomonkövető eszközökkel ellentétben a Gong rögzíti, leírja és elemzi a hívásokat, e-maileket és megbeszéléseket, kiemelve, hogy mi működik és mi nem.

A Gong legjobb funkciói

Elemezze az értékesítési beszélgetéseket, hogy felismerje a kockázatokat és a lehetőségeket az AI-alapú üzletkötési betekintéssel.

Azonosítsa a legjobban teljesítő magatartásformákat és a coaching lehetőségeket

Kövesse nyomon az üzletkötések dinamikáját a valós elkötelezettségi adatok alapján.

Szinkronizálja a Salesforce, a HubSpot és a Microsoft Dynamics szoftverekkel.

A Gong korlátai

A szabályozott iparágakban gondosan kell kezelni

A prémium funkciók kis csapatok számára drágák lehetnek.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (540+ értékelés)

Mit mondanak a Gongról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó szerint ez a szoftver remek:

Csodálatos AI eszköz jegyzetek készítéséhez, beszélgetések hallgatásához, összefoglalók és visszajelzések készítéséhez. Segít koncentrálni a prezentációra, és a Gong jegyzetel helyettem.

Csodálatos AI eszköz jegyzetek készítéséhez, beszélgetések hallgatásához, összefoglalók és visszajelzések készítéséhez. Segít koncentrálni a prezentációra, és a Gong jegyzetel helyettem.

🧠 Érdekesség: A dinamikus árképzés koncepcióját először a francia közgazdász Marcel Boiteux dolgozta ki közel 70 évvel ezelőtt az áramszektor számára, és azóta számos iparágban alkalmazzák, többek között a légitársaságok, a szállodák és az e-kereskedelem területén.

5. Revenue. io (A legjobb AI-alapú értékesítési elkötelezettség és coaching)

A RevOps csapatok sok időt töltenek azzal, hogy optimalizálják az értékesítők és a potenciális ügyfelek közötti kapcsolattartást, de mi lenne, ha ezt a folyamatot automatizálni és valós időben javítani lehetne?

A Revenue. io mesterséges intelligenciával működő beszélgetési és bevételi intelligencia platformokat használ, hogy segítsen az értékesítőknek a bevált gyakorlatok követésében, a beszélgetési stratégiák javításában és az üzletek gyorsabb lezárásában.

Revenue. io legjobb funkciói

Élő ajánlásokat kaphat értékesítési hívások során

Elemezze a beszélgetések tartalmát és a hívások eredményeit a beszélgetéselemzés segítségével.

Integrálja a Salesforce-szel és más vezető eszközökkel

Revenue. io korlátai

Egyes funkciók előre meghatározott munkafolyamatokat igényelnek.

Lehet, hogy nem olyan előnyös az inbound-vezérelt értékesítési csapatok számára.

Revenue. io árak

Egyedi árazás

Revenue. io értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Revenue.io-ról a valós felhasználók?

A pozitív G2-vélemények is ezt tükrözik:

Értékesítési vezetőnk elragadtatottan beszélt az Inbox funkciókról, arról, hogy a Conversation AI segítségével könnyedén áttekintheti a beszélgetéseket, valamint arról, hogy a megjelölt hívásokat coaching célokra használja, vagy a hívások pontszámai alapján javítja a hívási szkripteket.

Értékesítési vezetőnk elragadtatottan beszélt az Inbox funkciókról, arról, hogy a Conversation AI segítségével könnyedén áttekintheti a beszélgetéseket, valamint arról, hogy a megjelölt hívásokat coaching célokra használja, vagy a hívások pontszámai alapján javítja a hívási szkripteket.

6. HubSpot Operations Hub (a legjobb RevOps automatizáláshoz és adatszinkronizáláshoz)

a HubSpot Operations Hub segítségével

A RevOps egyik legnagyobb kihívása az adatok fragmentáltsága: a marketing, az értékesítés és az ügyfélsiker mind különböző rendszerekben működik, ami következetlenségekhez vezet, amelyek megnehezítik az előrejelzéseket és a döntéshozatalt. A HubSpot Operations Hub ezt az összes csapat adatainak szinkronizálásával, tisztításával és automatizálásával oldja meg.

A HubSpot Operations Hub legjobb funkciói

Biztosítson valós idejű, kétirányú frissítéseket az integrált eszközök között.

Javítsa a RevOps folyamatokat, mint például a potenciális ügyfelek minősítése és az üzletek pontozása.

Duplikálja és tisztítsa meg a CRM-komponenseket a bevételkiesés megelőzése érdekében.

A HubSpot Operations Hub korlátai

A fejlett automatizáláshoz fizetős csomag szükséges.

A HubSpot-on kívüli integrációk nem annyira zökkenőmentesek.

A HubSpot Operations Hub árai

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Profi: 890 USD/hó felhasználónként

HubSpot Operations Hub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Operations Hub-ról a valós felhasználók?

Íme, mit oszt meg egy Capterra felhasználó:

A platform intuitív és egyszerű UX/UI kialakítású. A CRM adatkezelési és kapcsolattartási funkciói az iparágban a legjobbak közé tartoznak.

A platform intuitív és egyszerű UX/UI kialakítású. A CRM adatkezelési és kapcsolattartási funkciói az iparágban a legjobbak közé tartoznak.

7. Salesloft (A legjobb bevételek növelésére és az üzletkötések felgyorsítására)

via Salesloft

A RevOps-ban a képviselők és a potenciális ügyfelek közötti kapcsolattartás láthatósága ugyanolyan fontos, mint a folyamatok nyomon követése. A Salesloft nem csak egy újabb értékesítési automatizálási eszköz – ez egy kapcsolattartási és értékesítési intelligencia platform, amely segít a RevOps csapatoknak az üzletkötések sebességének optimalizálásában.

A Salesloft legjobb funkciói

Ismerje meg, melyik elérési módszerek növelik a bevételt

Kövesse nyomon a valódi vásárlói elkötelezettséget, és mutassa meg, mely érintkezési pontok mozdítják előre az üzleteket.

Biztosítson AI-alapú coachingot, hogy az értékesítési csapatok a leghatékonyabb elérési stratégiákra összpontosíthassanak.

A Salesloft korlátai

Egyes fejlett funkciók bevezetést igényelnek.

Nem annyira testreszabható, mint egyes versenytársai

Salesloft árak

Egyedi árazás

Salesloft értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Salesloftról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik felhasználója úgy találja, hogy az eszköz időt takarít meg neki:

A Salesloft segítségével az új csapat tagjai pontosan tudták, mit várnak el tőlük bizonyos potenciális ügyfelek megkeresése során. Ez azt is jelenti, hogy most már rengeteg adat áll rendelkezésre, amelyekből meg lehet érteni, hogy milyen típusú megkeresés = siker

A Salesloft segítségével az új csapat tagjai pontosan tudták, mit várnak el tőlük bizonyos potenciális ügyfelek megkeresése során. Ez azt is jelenti, hogy most már rengeteg adat áll rendelkezésre, amelyekből meg lehet érteni, hogy milyen típusú megkeresés = siker

8. QuotaPath (A legjobb a jutalékok nyomon követéséhez és az értékesítési kompenzációk kezeléséhez)

via QuotaPath

A jutalékok kézi nyomon követése táblázatokban rémálom a RevOps csapatok számára, gyakran hibákhoz, vitákhoz és újraszámításokkal töltött időveszteséghez vezet. A QuotaPath automatizálja a jutalékok nyomon követését és az értékesítési előrejelzéseket, biztosítva, hogy az értékesítési csapatok pontosan tudják, mennyit keresnek. Lehetővé teszi a RevOps vezetők számára, hogy különböző kompenzációs struktúrákat modellezzenek, hogy az ösztönzőket a bevételi célokhoz igazítsák.

A QuotaPath legjobb funkciói

Szüntesse meg a kifizetésekkel kapcsolatos vitákat és hibákat az automatizált jutaléknyomon követéssel.

Teszteljen különböző struktúrákat a bevételek összehangolásához

Dolgozzon felhőalapú CRM szoftverek kel, mint például a Salesforce, a HubSpot és a QuickBooks.

A QuotaPath korlátai

Egyes jutalékstruktúrák esetében megoldásokra lehet szükség.

Lehet, hogy hiányoznak a fejlett vállalati funkciók

QuotaPath árak

Alapvető: 25 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 35 USD/hó felhasználónként

Prémium: 50 USD/hó felhasználónként

QuotaPath értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a QuotaPath-ról a valós felhasználók?

Íme egy Capterra felhasználó véleménye:

Tetszik, hogy a Quotapath-ot közvetlenül összekapcsolhatom a CRM-mel, és az ügyletek automatikusan generálják a jutalékokat és a kifizetéseket.

Tetszik, hogy a Quotapath-ot közvetlenül összekapcsolhatom a CRM-mel, és az ügyletek automatikusan generálják a jutalékokat és a kifizetéseket.

📖 Olvassa el még: Hogyan növelhető a bevételek növekedési üteme: képlet és egyéb tippek

9. Xactly (A legjobb vállalati ösztönzői kompenzációkezeléshez)

via Xactly

Az Xactly ideális megoldás lehet nagyvállalatok számára, amelyek komplex értékesítési csapatokkal és bonyolult javadalmazási rendszerekkel rendelkeznek. Az alapvető jutaléknyomkövető eszközöktől eltérően az Xactly mesterséges intelligencián alapuló elemzéseket használ az ösztönző struktúrák optimalizálására, biztosítva, hogy az értékesítők motiváltak legyenek a nagy értékű üzletek megkötésére.

Az Xactly legjobb funkciói

Tervezzen olyan kompenzációs terveket, amelyek AI-alapú ösztönzőoptimalizálással növelik a bevételt.

Adjon betekintést a kvóta elérésébe és az üzletkötések sikerességébe.

Az automatizált jutalékfeldolgozás segítségével megelőzheti a kifizetési hibákat és vitákat.

Győződjön meg arról, hogy az ösztönző programok megfelelnek a pénzügyi szabályozásoknak.

Az Xactly korlátai

Vállalati használathoz speciális bevezetés szükséges.

Xactly árak

Egyedi árazás

Xactly értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak az Xactly-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik felhasználója szerint az eszköz rugalmas és testreszabható:

A megfelelő implementációval és a bevált gyakorlatok alkalmazásával az Xactly Incent egy könnyen használható eszköz, amely automatizálja a kompenzációs tervek kidolgozásának folyamatát.

A megfelelő implementációval és a bevált gyakorlatok alkalmazásával az Xactly Incent egy könnyen használható eszköz, amely automatizálja a kompenzációs tervek kidolgozásának folyamatát.

10. Asana (A legjobb RevOps munkafolyamatok és projektmenedzsmenthez)

via Asana

A RevOps nem csak a bevételeket kezeli, hanem a bevételi csapatok együttműködését is. Az Asana ugyan nem egy dedikált RevOps eszköz, de összehangolja a funkciók közötti bevételi csapatokat, biztosítva a marketing, az értékesítés és a pénzügyi csapatok zökkenőmentes együttműködését.

Az Asana legjobb funkciói

A munkafolyamatok automatizálásával egyszerűsítse a bevételi műveletek folyamatát.

Kövesse nyomon a bevételre hatással lévő projekteket, automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat, és biztosítsa a felelősségre vonhatóságot.

Összekapcsolja az értékesítési, marketing és pénzügyi csapatokat egy helyen

Az Asana korlátai

Nincs beépített bevétel-előrejelzés és elemzés

A fejlett jelentésekhez fizetős csomag szükséges.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Leginkább azt értékelem, hogy az Asana összefogja mindazt, amire csapatunknak szüksége van a munka elvégzéséhez, a projekt felállításától kezdve a feladatok kiosztásán és szervezésén át az együttműködésig.

Leginkább azt értékelem, hogy az Asana összefogja mindazt, amire csapatunknak szüksége van a munka elvégzéséhez, a projekt felállításától kezdve a feladatok kiosztásán és szervezésén át az együttműködésig.

A ClickUp, mint a legjobb RevOps szoftver

Akár az értékesítési folyamatok optimalizálása, az átadások egyszerűsítése, akár a KPI-k nyomon követése a cél, a ClickUp alkalmazkodik a RevOps stratégiájához – és nem fordítva. Ha hatékonyan szeretné növelni bevételeit, miközben minden részleg szinkronban marad, akkor a ClickUp az Ön számára ideális platform.

A hagyományos bevételi műveletek eszközeitől eltérően, amelyek kizárólag az ügyfélsikerre vonatkozó adatokra és az automatizálásra koncentrálnak, a ClickUp mindent egy helyen kínál: értékesítési folyamatok nyomon követése, munkafolyamatok automatizálása, együttműködés és valós idejű elemzések.

A testreszabható irányítópultok teljes áttekintést nyújtanak bevételi műveleteiről, míg a CRM-ekkel, marketingplatformokkal, digitális értékesítési szobákkal és pénzügyi eszközökkel való integrációk biztosítják a csapatok közötti zökkenőmentes információáramlást.

