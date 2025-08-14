Notion Mail és Gmail: melyik e-mail platform nyeri a versenyt 2025-ben?

Éppen a jövő heti sprintek tervezésébe merültél, amikor ding! egy újabb e-mail elvonja a figyelmedet. 📧

De nem csak egy van. A beérkező levelek mappája tele van e-mailekkel: egy dokumentum linkje, egy feladat frissítése és egy hírlevél, amelyre már nem is emlékszik, miért iratkozott fel.

A Notion Mail pontosan ezt a napi problémát ígéri megoldani, az e-maileket és a munkaterületet ötvözve. A Gmail azonban nem teljesen elavult; gyors, megbízható, és még mindig milliók számára az első választás.

Szóval, ki nyeri a Notion Mail és a Gmail összecsapását? Derítsük ki! 🎯

Mi az a Notion Mail?

A Notion Mail egy integrált e-mail eszköz, amely közvetlenül a Notion munkaterületén belül egyszerűsíti az e-mailek kezelését. Lehetővé teszi az e-mailek közvetlen megtekintését, küldését és szervezését anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

Az eszköz összekapcsolja Gmail-fiókját, hogy szinkronizálja a kommunikációt a feladatokkal. Beágyazhat e-maileket oldalakba, összekapcsolhatja őket feladatokkal, vagy a szálakat cselekvésre késztető elemekké alakíthatja.

🔍 Tudta? Az e-mailes marketingesek 77%-a szerint a tárgy sorának személyre szabása közvetlenül javítja az e-mailek teljesítményét.

A Notion Mail funkciói

Íme néhány olyan funkciója ennek az e-mailkezelő szoftvernek, amelyek növelhetik a termelékenységet. 💁

1. funkció: AI-alapú automatikus címkézés

Hagyja, hogy a Notion AI rendszerezze a beérkező leveleit

Beállíthatja a Notion AI-t úgy, hogy egyszerű, emberhez hasonló utasítások alapján automatikusan címkézze a beérkező e-maileket. Csak annyit kell tennie, hogy megkéri: „Címkézd meg a közvetlenül nekem küldött e-maileket, ne a hírleveleket”, és máris működni fog.

A címkézés után egyéni nézeteket hozhat létre az oldalsávon, és az e-maileket a feladótól a sürgősségig bármilyen szempont szerint rendezheti. Ez egy intelligens módszer a beérkező levelek kezelésére, amely túlmutat a szokásos mappákon és szűrőkön.

🔍 Tudta? 1991 augusztusában Shannon Lucid űrhajós az AppleLink szoftver segítségével az Atlantis űrsiklóról küldte el az első e-mailt az űrből.

2. funkció: Adatbázis-típusú tulajdonságok és szűrés

Szűrje beérkező leveleit egyedi címkékkel a Notion Mailben

A Notion többi részéhez hasonlóan a Notion Mail is adatként kezeli az e-maileket. Minden e-mailhez tulajdonságokat adhat hozzá (például állapot, prioritás vagy akár címkék), majd ezek alapján rendezheti, csoportosíthatja vagy szűrheti őket.

Nyomon kell követnie a visszajelzéseket, vagy szem előtt kell tartania a kiemelt fontosságú üzeneteket? Semmi gond. Bármilyen szempont szerint szűrhet: feladó, kulcsszavak, mellékletek vagy egyéni tulajdonságok.

3. funkció: Gazdag formázási lehetőségek és AI-alapú írás

Írjon e-mail válaszokat a Notion AI segítségével

Az e-mailek írása a Notion Mailben olyan, mintha egy Notion-dokumentumot készítene. Használhat fejléceket, jelölőnégyzeteket, kiemeléseket és akár színeket is.

Ez megkönnyíti a gondolatok rendszerezését, a teendők megosztását, vagy egyszerűen csak üzeneteinek vonzóbbá tételét, különösen a csapatkommunikáció esetében.

Ráadásul a Notion AI adatokat gyűjt a munkaterületéről, hogy segítsen olyan AI e-mail válaszokat írni, amelyek úgy hangzanak, mintha Ön vagy a márkája írta volna őket. Beállíthatja úgy is, hogy automatikusan javasoljon válaszokat az e-mailek beérkezésekor, és javítsa az írási stílusát.

Notion Mail árak

Ingyenes csomag

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

(A Notion Mail a Notion csomag részeként érhető el, nem külön előfizetéssel)*

🧠 Érdekes tény: Az e-mailek ellenőrzése szó szerint elveheti a lélegzetét. A képernyő-apnoe az, amikor öntudatlanul visszatartja a lélegzetét, miközben üzeneteket olvas, különösen a stresszeseket. Ez egy valós jelenség, amely megzavarja a koncentrációját és az energiáját.

Mi az a Gmail?

A Gmail a Google széles körben használt e-mail platformja, amelyet gyors, megbízható kommunikációra terveztek, hatékony keresési és intelligens szervezési funkciókkal. Az e-mail keresés és a spamszűrés funkcióknak köszönhetően zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé.

Az eszköz összekapcsolható más Google-szolgáltatásokkal, például a Google Drive-val, a Naptárral és a Meet-tel, és böngészőkön, mobilalkalmazásokon és harmadik féltől származó e-mail klienseken keresztül érhető el.

A Gmail több fiókot is támogat, és egyszerűsített beérkező levelek kezelését kínálja.

🧠 Érdekesség: Az „e-mail” kifejezést először 1979-ben használta Shiva Ayyadurai nevű amerikai programozó, aki azt is állítja, hogy ő találta fel a ma használt rendszer korai változatát. Állítása vitatott, de a kifejezés megmaradt.

A Gmail funkciói

Íme néhány Gmail funkció, amelyet érdemes kipróbálnia. 👇

1. funkció: AI-válaszok és beérkező levelek tisztítása

Használja az AI-t, hogy helyette írjon a Gmailben

A Gmail legújabb trükkje a Gemini, az AI asszisztens kontextusérzékeny írási segédlete. Ez nagy időmegtakarítást jelent, amikor a beérkező levelek halmozódnak, és a beszélgetéseket folyamatosan kell folytatni.

A platformon beállíthatja az automatikus továbbítást is.

Tavaszi nagytakarításra van szüksége? Kérje meg a Gemini-t, hogy törölje az „összes tavalyi olvasatlan promóciót”, vagy archiválja a már átlapozott hírleveleket. Az asszisztens elvégzi ezeket az unalmas feladatokat, így kevesebb időt kell a „törlés” gombra kattintással töltenie.

2. funkció: Zökkenőmentes ütemezés és rugalmas megjelenítés

Események ütemezése a Gmail elhagyása nélkül

Amikor egy e-mail a naptár területére kezd átcsúszni, a Gmail észleli. Megjelenik egy kis panel a szabad időpontjaival, amelyeket beilleszthet a szálba. Az ügyfelek kiválasztják az időpontot, Ön rákattint a megerősítésre, és mindenki naptára frissül.

Ráadásul rugalmas megjelenítési lehetőségeket is kap.

Válassza az Alapértelmezett, Kényelmes vagy Kompakt nézetet, hogy annyi üzenetet jelenítsen meg a képernyőn, amennyit csak szeretne. Kapcsolja be az Előnézeti ablakot, hogy az üzeneteket a lista áttekintése közben is elolvashassa. Kevesebb kattintás, gyorsabb szűrés.

3. funkció: Robusztus e-mail szervezés és feladatkezelés

Hozzon létre Google Tasks feladatokat, hogy összekapcsolja a teendőket az e-mailjeivel

A címkék hasonlóan működnek a mappákhoz, de jobbak. Egy e-mailt több címkével is megjelölhet, színkóddal láthat el, és elrejtheti azokat, amelyekre ma nincs szüksége. A csillagok jelzik a fontos elemeket, a szűrők pedig automatikusan elrejtik a spameket és az alacsony prioritású elemeket.

Egyetlen érintéssel e-mailt feladatként jelölhet meg, amely a Google Tasks alkalmazásba és a Naptárba kerül. A határidők, emlékeztetők és nyomon követések mindig Önnel vannak; semmi sem vész el az alkalmazások között.

A Gmail árai

Ingyenes csomag

Business Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

(A Gmail ára a Google Workspace árazási csomagjaiban szerepel)*

🔍 Tudta? 2012-ben Barack Obama kampánycsapata e-mailenként több mint 50 tárgyvonal-tesztet végzett el az adományozási arányok optimalizálása érdekében. A legsikeresebb tárgyvonal? Csak egy szó: „Szia”.

Notion Mail és Gmail: funkciók összehasonlítása

Ha a Notion Mail és a Gmail szolgáltatásokat hasonlítja össze a kommunikáció egyszerűsítése érdekében, akkor nyilvánvaló, hogy ezek a szolgáltatások eltérő módon működnek. Az egyik a munkaterület integrációjára és testreszabására helyezi a hangsúlyt, míg a másik az AI és a megbízhatóság terén nyújt előnyt.

Vessünk egy pillantást arra, mi különbözteti meg egymástól a két e-mail termelékenységi eszközt. ⚒️

Kritériumok Notion Mail Gmail Platformtámogatás Web, Mac alkalmazás Web, Android, iOS, asztali kliensek, mint például Outlook, Apple Mail és Thunderbird Fióktámogatás Csak Gmail- vagy Google-fiókokkal működik. Támogatja a Gmail és külső fiókokat IMAP/POP-on keresztül. Felület és kialakítás Tiszta, Notion-stílusú felhasználói felület, blokkszerkesztő, testreszabható adatbázis-stílusú nézetek Klasszikus Gmail felület, egyedi témák és beszélgetésszálak Bejövő levelek szervezése Testreszabható „nézetek” szűrőkkel és csoportosítással, AI automatikus címkézés, és nincs megosztott beérkező levelek mappa. Címkék, kategóriák, mint például Elsődleges, Közösségi és Promóciók, egyéni szűrők, fülek és egységes beérkező levelek mappa. AI funkciók Mesterséges intelligencia a szervezéshez, címkézéshez, válaszok megfogalmazásához, Notion oldalak hivatkozásához Gemini AI szövegszerkesztéshez, összefoglaláshoz, kereséshez és találkozó-javaslatokhoz Integrációk Szoros integráció a Notion Naptárral és a Notion munkaterülettel, @említések a Notion oldalakon Integráció a Google Workspace-szel, beleértve a Naptárat, a Drive-ot, a Meet-et, a Chat-et, a Docs-ot, a Sheets-et és még sok mást. Billentyűparancsok Parancssor (CMD/CTRL+K); a legtöbb Gmail gyorsbillentyű támogatott; nem teljesen billentyűzet-orientált Kiterjedt billentyűparancsok; optimalizálva a haladó felhasználók számára Automatikus archiválás és szundi Nincs automatikus archiválás küldés után, és nincs „küldés és szundi” funkció. Küldés és archiválás, elhalasztás, küldés és elhalasztás, valamint emlékeztetők állnak rendelkezésre. Egyedi funkciók Notion blokkszerkesztő az e-mailben, @mention Notion oldalak, egyéni beérkező levelek nézetek Bizalmas mód, intelligens szövegszerkesztés, emoji reakciók (mobil), külső fiókok támogatása, kategóriájában a legjobb kereső Árak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó (a Mail más Notion alkalmazásokkal együtt csomagban érhető el). Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 7 dollártól kezdődik (a Gmail a fizetős Google Workspace csomagokhoz tartozik).

1. funkció: E-mailek szervezése

A beérkező levelek rendezettségének fenntartása az e-mailek szervezésével kezdődik. Nézzük meg, hogyan kezeli ezt az egyes eszközök.

Notion Mail

A Notion Mail a testreszabásról szól. Saját címkéket hozhat létre, például „Ügyfelek”, „Hírlevelek” vagy „Sürgős”, és hagyhatja, hogy az AI automatikusan válogassa őket. Rugalmas és alkalmazkodik a speciális munkafolyamatokhoz, így „mini beérkező levelek” mappákat hozhat létre az elsődleges beérkező levelek mappán belül.

Gmail

A Gmail is megbízható szervezési eszközöket kínál – gondoljon csak a címkékre, szűrőkre és kategóriákra –, de ezek nagy része manuális. Megbízható, de kevésbé dinamikus, ha valami alkalmazkodóbbat vagy AI-vezéreltet szeretne.

🏆 Győztes: Notion Mail a fejlett testreszabási és szervezési lehetőségek miatt.

🧠 Érdekesség: Amikor a Gmail elindult, 1 GB ingyenes tárhelyet kínált, ami körülbelül 500-szor több volt, mint a versenytársaké abban az időben. Az emberek azt hitték, hogy ez egy április bolondja-tréfa, mert április 1-jén indult.

2. funkció: AI és automatizálás

Nézzük meg, hogyan használják mindkét eszköz az AI-t és az automatizálást az e-mailek intelligensebbé és gyorsabbá tételéhez.

Notion Mail

A Notion Mail komolyan veszi az e-mailek mesterséges intelligenciáját.

E-maileket tud szerkeszteni, intelligens válaszokat generálni, szálakat összefoglalni, és akár prioritásokat is felállítani a beérkező levelek között.

Az eszköz újrafelhasználható szegmensekkel is kompatibilis, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, így inkább munkafolyamat-asszisztensnek tekinthető, mint egyszerű e-mail kliensnek.

Gmail

A Gmail beépített intelligens funkciókkal rendelkezik, mint például a spamszűrés, az intelligens válaszok és a követő emlékeztetők. Ezek megbízhatóak, de kevésbé testreszabhatók, inkább általános használatra alkalmasak, mint komplex munkafolyamatokhoz.

A Gemini segítségével a Gmail mesterséges intelligenciával támogatja az írás, az összefoglalás és a kontextus megértését, bár ez még mindig inkább kiegészítőnek tűnik, mint natív munkafolyamat-eszköznek.

🏆 Győztes: Notion Mail a munkafolyamat automatizálása és a fejlett testreszabási lehetőségek terén.

3. funkció: Integráció és ökoszisztéma

Nézzük meg, hogyan illeszkedik az egyes eszközök a tágabb munkaterületbe és az alkalmazások ökoszisztémájába.

Notion Mail

A Notion Mail szorosan integrálódik a Notion csomaggal, beleértve a naptárat, a dokumentumokat és a projekteket. E-mailekben hivatkozhat a Notion oldalakra, és a beérkező levelek mappájából ütemezhet megbeszéléseket. Az e-mailek közvetlen összekapcsolása a Notion adatbázisokkal azonban még nem elérhető, ami korlátozza a mélyebb integrációt.

Gmail

A Gmail integrációk a Google ökoszisztémában virágoznak.

A Google Naptártól a Drive-on át a Meet-ig minden egy kattintással elérhető. Különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek már beépültek a Google Workspace-be.

🏆 Győztes: Gmail, mivel szélesebb körű és kiforrottabb integrációt kínál a Google Workspace-szel és más eszközökkel.

🔍 Tudta? Az „e-mail fáradtság” kifejezés a pandémia idején hivatalos kutatási témává vált, mivel a távmunka miatt a beérkező levelek száma megnőtt, és azok érzelmileg kimerítőbbek lettek, mint valaha.

4. funkció: Biztonság és adatvédelem

A biztonság fontos, különösen a beérkező levelek mappájában. Íme, hogyan védi az egyes eszközök az adatait.

Notion Mail

A Notion Mail biztonságos, SOC 2 Type 1 és HIPAA kompatibilis. Azonban a Skiff felvásárlása után nemrégiben megszüntette a végpontok közötti titkosítást, ami csalódást okozott néhány adatvédelemre érzékeny felhasználónak.

Gmail

A Gmail érett, vállalati szintű biztonság terén vezet. Kétfaktoros hitelesítést (2FA), fejlett adathalász védelmet és rendszeres biztonsági javításokat kap.

De mivel ez egy Google-termék, az adatvédelem kritikusai gyakran rámutatnak a hirdetésalapú üzleti modelljére.

🏆 Győztes: Gmail fejlett biztonsági és megbízhatósági funkciói miatt.

Notion Mail és Gmail összehasonlítása a Redditen

Még mindig nem tud dönteni? Talán ezek a Redditről származó valós vélemények segíthetnek!

Bár nincs konkrét téma, amely a kettőt összehasonlítaná, íme, mit mond egy felhasználó a Notion Mailről:

Az első benyomásom az, hogy ez nekem Notion-nak tűnik, és funkcionálisabbnak érzem, mint a többi Gmail-burkolatot, amit korábban kipróbáltam. Szerintem ez nagyrészt a testreszabható nézetek (szűrők, csoportosítások, tulajdonságok) képességeinek köszönhető... Jelenleg az egyetlen dolog, ami zavar, hogy a tulajdonságok univerzálisak vagy csak egy nézethez kapcsolódnak? Úgy tűnik, hogy folyamatosan látom a „Prioritás” és a „Státusz” tulajdonságot, amelyek szerintem ugyanazt jelentik. Csak nem vagyok biztos benne, hogy mennyire alapértelmezettek az alkalmazásban/rendszerben.

Az első benyomásom az, hogy ez nekem Notion-nak tűnik, és funkcionálisabbnak érzem, mint a többi Gmail-burkolatot, amit korábban kipróbáltam. Szerintem ez nagyrészt a testreszabható nézetek (szűrők, csoportosítások, tulajdonságok) képességeinek köszönhető... Jelenleg az egyetlen dolog, ami zavar, hogy a tulajdonságok univerzálisak vagy csak egy nézethez kapcsolódnak? Úgy tűnik, hogy folyamatosan látom a „Prioritás” és „Állapot” tulajdonságokat, amelyek szerintem ugyanazt jelentik. Csak nem vagyok biztos benne, hogy mennyire alapértelmezettek az alkalmazásban/rendszerben.

Egyes felhasználók szerint ez a Gmail front-end alternatívája:

Miután kipróbáltam az új Notion Mailt, úgy gondolom, hogy teljesen rosszul gondolkodunk róla. Ez nem igazán egy életet megváltoztató új e-mail alkalmazás – csak egy alternatív Gmail felület... Sokkal jobban néz ki. Egyszerű áttekintést ad az e-mailjeiről. Segít az e-mailek automatikus címkékkel (nézetekkel) történő rendezésében. De ennyi is az egész... Mivel nincsenek igazi hátrányai, használni fogom, de amíg nem látunk integrációt a Notion Mail és a Notion adatbázisok között, nincs komoly ok a használatára.

Miután kipróbáltam az új Notion Mailt, úgy gondolom, hogy teljesen rosszul gondolkodunk róla. Ez nem igazán egy életet megváltoztató új e-mail alkalmazás – csak egy alternatív Gmail felület... Sokkal jobban néz ki. Egyszerű áttekintést ad az e-mailjeiről. Segít az e-mailek automatikus címkékkel (nézetekkel) történő rendezésében. De ennyi is az egész... Mivel nincsenek igazi hátrányai, használni fogom, de amíg nem látunk integrációt a Notion Mail és a Notion adatbázisok között, nincs komoly ok a használatára.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion Mail és a Gmail legjobb alternatíváját!

Nem tud dönteni a Notion Mail testreszabhatósága és a Gmail megbízhatósága között? Talán itt az ideje, hogy ne kelljen többé választania a beérkező levelek között.

A ClickUp a munka minden területét lefedő alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a következő generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Nézzük meg, hogyan viszonyul ez az e-mail feladatkezelő eszköz a két másik eszközhöz. ⚖️

ClickUp első számú előnye: E-mailes projektmenedzsment

Az e-mailek és a projektmenedzsment nem mindig járnak együtt. Lehet, hogy e-mailben kap egy ügyfélkérést, átugrik a feladatkezelőjébe, hogy rögzítse, megjelöl egy csapattársat a kommunikációs csatornáján, hogy nyomon kövesse, majd elfelejti, melyik lapon volt a melléklet.

A ClickUp e-mailes projektmenedzsment megoldás ezt kiküszöböli.

Az e-mailes projektmenedzsment eszköz szó szerint beépíti a beérkező leveleket a munkafolyamatába.

Szüntesse meg a váltási terheket azáltal, hogy e-maileket közvetlenül a munkaterületéről küld és fogad.

Cselekedjen azonnal, és alakítsa üzeneteit azonnal, és alakítsa üzeneteit ClickUp feladatokká

Vonja magára a figyelmet a releváns csapattagok figyelmét, megjelölve őket.

Csökkentse a manuális munkát azáltal, hogy automatikus válaszokat állít be különböző kiváltó eseményekre.

Központosítsa a kommunikációt a ClickUp Email Project Management segítségével A ClickUp Email Project Management segítségével alakítsa e-mailjeit végrehajtható feladatokká.

Tegyük fel, hogy egy távoli startup csapat tagja vagy, amely az ügyfelek bevonásával foglalkozik. Egy ügyfél néhány kérdést és kérést küld neked e-mailben. Csak összekapcsold az e-mailt egy feladattal a ClickUp-ban, rendelje hozzá a csapattársadhoz, és csatold az összes releváns fájlt.

Már rendelkezik egy sor fix e-mail eszközzel? Nem kell lemondania róluk.

A ClickUp Gmail-integrációjával a beérkező levelek mappáját termelékenységi eszközzé alakíthatja. Közvetlenül a Gmailből hozhat létre feladatokat, csatolhat e-maileket meglévő feladatokhoz, és akár e-mailek tartalmát felhasználva is megjegyzéseket fűzhet a feladatokhoz.

Ez megkönnyíti a fontos kérések rögzítését, a feladatok kiosztását és a határidők valós időben történő beállítását.

Beállíthat egy ClickUp Automation funkciót is, amely a Gmail tevékenység alapján feladatokat hoz létre vagy e-mail válaszokat küld.

Kössd össze feladataidat a ClickUp és az Outlook integrációval

A ClickUp és az Outlook integrációja a Microsoft felhasználóknak ugyanazt a racionalizált munkafolyamatot kínálja. Az Outlook-címét használva a ClickUp-on belül is válaszolhat e-mailekre, illetve küldhet e-maileket.

Olvassa el, mit mond Samantha Dengate, senior projektmenedzser a Diggs ClickUp használatáról:

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és az e-mailes levelezés olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, és a feladatokon belül cseveghet és együttműködhet.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és az e-mailes levelezés olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, és a feladatokon belül cseveghet és együttműködhet.

ClickUp előnye #2: Kontextusfüggő AI-támogatás

Míg a Gmail és a Notion AI-alapú asszisztensekkel rendelkezik, a ClickUp újragondolja a munka elvégzésének módját egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett AI segítségével, amely messze túlmutat a beérkező levelek mappáján.

A ClickUp Brain a platform neurális AI motorja, amely a munkát kezeli.

Az általános AI-asszisztensektől eltérően a ClickUp Brain közvetlenül be van ágyazva a munkafolyamatokba, és intelligens, kontextusfüggő támogatást nyújt projektek, dokumentumok és csapatok számára.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain másodpercek alatt optimalizálja a munkafolyamatát

Tegyük fel, hogy Ön vezeti egy termék bevezetését, és több tucat mozgó alkatrészt kezel: piackutatás, szövegtervezetek, tervezési jóváhagyások és az érdekelt felek visszajelzései. A ClickUp Brain AI tudáskezelőként lép be a képbe, hogy azonnal megtalálja a releváns dokumentumokat vagy frissítéseket.

Egyszerűen kérdezze meg: „Mi a legújabb verzió a bevezetési ütemtervben?”, és pontosan azt kapja, amire szüksége van.

Ezután AI projektmenedzserként működik, összefoglalja a projekt előrehaladását, létrehozza a csapat frissítéseit és tartalomterveket generál a marketingkampányhoz. A több mint 100 szerepkörspecifikus AI eszközzel a ClickUp Brain felgyorsítja a munkafolyamatot.

A tetején található a ClickUp AI Notetaker, egy találkozóasszisztens, amely minden beszélgetést értékessé tesz, még akkor is, ha Ön nincs a helyszínen.

A ClickUp AI Notetaker segítségével alakítsd át a találkozók jegyzetét hasznosítható információkká!

Tegyük fel, hogy az UX-csapatod visszajelzési megbeszélést tart az érdekelt felekkel. A megbeszélés során az AI Notetaker valós időben leírja az egész beszélgetést, rögzítve minden visszajelzést.

A hívás végére a jegyzetelő már elkészítette az összefoglalót, meghatározta a legfontosabb teendőket, és a ClickUp-ban a megfelelő csapattagoknak kiosztotta a feladatokat, például „wireframe-ek felülvizsgálata” vagy „felhasználói folyamat frissítése”.

Míg a ClickUp Brain az automatizálást kezeli, a ClickUp együttműködési eszközei mindenki számára biztosítják az egységes tájékozottságot.

Kezdjük a ClickUp Chat-tel, egy beépített üzenetküldő központtal, amely a csapat beszélgetéseit pontosan ott tartja, ahol a munka folyik.

Összegezze a csevegési szálakat a ClickUp Brain segítségével

Tegyük fel, hogy marketingcsapata egy csevegőcsatornán ötleteket gyűjt egy kampányhoz, és valaki azt javasolja: „Végezzünk el egy ügyfél-visszajelzési felmérést!”. Ezt az üzenetet feladattá alakíthatja, kioszthatja, határidőt állíthat be, és összekapcsolhatja a második negyedévi kampánylistájával, mindezt anélkül, hogy elhagyná a csevegőprogramot!

Ráadásul a ClickUp Brain összefoglalja a teljes csevegési szálakat, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és még egy gyors TL;DR összefoglalót is nyújt, ha későn csatlakozik a csevegéshez. A csapatvezetők a SyncUps segítségével gyors audio- vagy videohívásokat is kezdeményezhetnek.

Használja a ClickUp Chat automatikus válaszadási funkcióját, hogy gyorsabban megkapja a szükséges információkat

Gyorsan válaszra van szüksége, de nem tudja, hol találja meg? Csak kérdezze meg az AI Autopilot Agents egyikét, és nem kell megvárnia, hogy az öt időzónával távolabb lévő kollégája visszahívja.

Szeretne valami strukturáltabb együttműködési megoldást, például ajánlatok készítéséhez vagy bevezető anyagok megfogalmazásához?

A ClickUp Docs kerül a középpontba.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet csapatával

Tegyük fel, hogy Ön egy új terméket bevezető projektmenedzser. Megnyit egy ClickUp Doc dokumentumot, hogy megfogalmazza a bevezetési tervet. Írás közben beágyazhat egy feladatlistát a határidőkkel, megjelölheti a tervezőt a makettek jóváhagyásához, és beilleszthet egy élő Kanban táblát, amely valós időben mutatja a haladást.

A csapat együtt dolgozhat, megjegyzéseket fűzhet, szerkeszthet, formázhat és nyomon követheti a változásokat.

A testreszabható, előre elkészített sablonok segítségével pedig soha nem kell a nulláról kezdenie, legyen szó ajánlatokról vagy csapat-wikikről. Gyors hozzáférésre van szüksége? A Docs Hub segítségével minden könnyedén megtalálható.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!

Egyszerűsítse a munkahelyi kommunikációt a ClickUp segítségével

A Gmail és a Notion Mail közül a megfelelő választás az Ön prioritásaitól függ. A Gmail bevált ökoszisztémáját vagy a Notion Mail minimalista, fókuszált kommunikációját választja?

De itt van a bökkenő: egyik sem képes e-mailen kívüli más feladatok elvégzésére.

Itt jön képbe a ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás. Összekapcsolja a beérkező leveleket, feladatokat, fájlokat és értekezletek jegyzetét mesterséges intelligenciával és együttműködési eszközökkel, segítve a csapatok számára a munkával kapcsolatos minden dolog tisztázását.

