A 10 legjobb megosztott beérkező levelek szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A kiváló ügyfélkommunikáció minden sikeres vállalkozás alapvető eleme. Valójában az ügyfélelégedettség – és így az eladások – attól függ, hogy a lehető leggyorsabban és legpontosabban reagálunk-e az ügyfelek kéréseire és kérdéseire.

Az e-mailek és más ügyfélkommunikáció kezelése nagy nyomást gyakorol az ügyfélszolgálati csapatra, de vannak módszerek, amelyekkel könnyíthető a terhelés, javítható a csapatmunka és az e-mailek kezelésének hatékonysága – például a megosztott beérkező levelek szoftverek. ?

A megosztott beérkező levelek eszközei lehetővé teszik, hogy több csapattag is hozzáférjen a csoportos e-mail fiókokhoz, és közösen kezeljék a beérkező üzeneteket. Ez központosítja és egyszerűsíti az e-mail feladatok kezelését, így az ügyfelek e-mailjei gyorsabban és hatékonyabban kerülnek feldolgozásra.

Az alábbiakban áttekintjük, mire kell figyelni, ha együttműködési beérkező levelek mappát szeretne használni a csapat termelékenységének növelése és az ügyfélélmény javítása érdekében. Ezután összehasonlítunk néhány kiváló megosztott beérkező levelek mappa eszközt és termelékenységi opciót, hogy megtalálja a vállalkozásának leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie a megosztott beérkező levelek szoftverében?

Számos funkció és szolgáltatás segíti az e-mailek kezelését. A különböző megosztott beérkező levelek eszközei a következőket kínálhatják Önnek:

Bejövő levelek kezelésére szolgáló eszközök , amelyek a beérkező e-maileket kulcsszavak vagy a feladó neve alapján szűrik és rangsorolják.

Az automatizálás kiküszöböli az ismétlődő feladatokat, így ügyfélszolgálati csapata azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyekre valóban szükség van – például olyan csevegőrobotokra, amelyek előre megírt válaszokat adnak a gyakran feltett kérdésekre.

Együttműködési funkciók, amelyek minden ügyfélbeszélgetést a legalkalmasabb csapattaghoz rendelnek.

E-mail írási eszközök , például egy AI asszisztens, amely segít az e-mailek megírásában és szerkesztésében?

E-mail projektkezelő szoftver , amely összekapcsolja az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket nyomon követhető feladatokkal, és egyszerűsíti a nyomon követést.

Integrálja más eszközökkel, hogy technológiai eszköztárának minden része együtt működjön.

A 10 legjobb megosztott beérkező levelek szoftver 2024-ben

Mindezeket a lehetőségeket figyelembe véve érdemes összeállítani egy rövid listát azokról a funkciókról, amelyekkel az Ön vállalkozása számára ideális lenne a megosztott beérkező levelek szoftver. Ezután hasonlítsa össze azt a 2024-es év legjobb megosztott beérkező levelek szoftvereinek listájával.

Kezelje e-mailjeit és munkáját egy helyen – küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban, hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálásokat, csatoljon e-maileket bármely feladathoz, és még sok mást.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely megváltoztatja az e-mailekkel való munkavégzés módját is. Ez a típusú megosztott beérkező levelek szoftver az egyik legjobb hagyományos e-mail alternatíva a piacon.

A ClickUp Inbox funkció az összes kommunikációját egy praktikus platformon központosítja, ami egyúttal egyszerűsíti az e-mail projektkezelési munkafolyamatát is. Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp platformon belül, alakítsa át az e-maileket feladatokká, vagy csatolja őket meglévő feladat-szálakhoz.

Ez az ingyenes projektmenedzsment szoftver a feladatkezelést is egyszerűsíti, lehetővé téve, hogy az e-maileket közvetlenül a platformon több felhasználónak is hozzárendelje, és megadja a határidőket és az esetleges belső megjegyzéseket.

Még több időt takaríthat meg, ha megkéri a ClickUp AI írási asszisztenst, hogy készítsen és szerkesszen Önnek vonzó, célzott e-maileket. Vagy készítsen saját e-mail sablonokat, amelyeket újra és újra felhasználhat. Vagy tegye mindkettőt. Ezután használja az automatizálást, hogy az e-maileket pontosan a megfelelő időben küldje el. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagok kiegészítőjeként érhető el.

A mobilalkalmazás még nem rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Help Scout

via Help Scout

A Help Scout megosztott beérkező levelek eszközei segítségével minden ügyfélkapcsolatát – valamint ügyfelei, partnerei és beszállítói közötti levelezését is – egy központi platformon tárolhatja. A felhasználók, akiknek a tervezésénél a ügyfélszolgálati csapatok igényeit tartották szem előtt, egyéni e-mail címekkel rendelkeznek, és hozzáférhetnek a megosztott csapat beérkező levelek címére érkező e-mailekhez is, például a help@ vagy az info@ címre érkező levelekhez.

A Help Scout élő csevegő üzenetküldő eszközt is kínál, és segítséget nyújt a közösségi média támogatási stratégiájának kidolgozásában. Az útmutatók, tanfolyamok és egyéb források segítségével csapata gyorsan munkába állhat.

A Help Scout legjobb funkciói

Javítsa a csapat együttműködését és rövidítse a válaszadási időt egy közös e-mail postafiókkal.

Kerülje el a párhuzamos (vagy egymásnak ellentmondó) kommunikációt a Collision Detection funkcióval, amely szünetelteti az e-mail válaszokat, így láthatja a csapattagok által végzett frissítéseket.

Csökkentse az e-mailek mennyiségét saját önkiszolgáló tudásbázis létrehozásával – ehhez nincs szükség programozási ismeretekre.

Több mint 75 billentyűparancs segítségével időt takaríthat meg.

Help Scout korlátai

Nincs túl nagy választék a sablonokból.

A mobilalkalmazás funkciói meglehetősen alapvetőek.

Help Scout árak

Alapcsomag: 25 USD/hó felhasználónként

Plusz: 50 USD/hó felhasználónként

Előny: Az árakról érdeklődjön a kapcsolattartónál.

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

3. Missive

via Missive

Ez a megosztott beérkező levelek megoldás csapat e-mail és élő csevegés funkciókat kínál, és a közösségi média üzeneteit is képes kezelni.

A Missive lehetővé teszi, hogy az e-mail postafiókból származó beszélgetéseket csapatoknak vagy konkrét csapattagoknak rendelje hozzá, és címkéket alkalmazzon a szűrés megkönnyítése érdekében. Ezenkívül csökkenti az üzenetek túlterheltségét azáltal, hogy a kapcsolódó beszélgetéseket egyetlen e-mail szálba egyesíti. Csapata valós időben kommunikálhat a belső csapat csevegőszobák segítségével, és közösen dolgozhat a megosztott e-mail válaszokon. ?‍♀️

A Missive legjobb funkciói

Küldjön sablonos válaszokat a gyakori kérdésekre, hogy csapata több időt tudjon fordítani a bonyolultabb kérdésekre.

Győződjön meg arról, hogy mindenki naprakész az e-mailekhez csatolt belső megjegyzésekkel kapcsolatban.

Rendszeresen tájékozódjon az aktuális helyzetről, hogy tisztában legyen az összes e-mail feladattal.

Hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat, hogy időt takarítson meg és javítsa a csapat teljesítményét.

Missive korlátai

Ez a megosztott beérkező levelek szoftver nem kínál lehetőséget önkiszolgáló platform létrehozására.

A munkafolyamatok automatizálásá hoz és az API-hozzáféréshez fizetős csomagra lesz szüksége.

Missive árak

Ingyenes

Starter: 14 USD/hó felhasználónként

Termelékeny: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 26 USD/hó felhasználónként

Missive értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (50+ értékelés)

4. Gmelius

via Gmelius

A Gmelius egy Gmail-kiegészítő, amely lehetővé teszi a Google együttműködési beérkező levelek mappájának, egy Google Csoportnak vagy egy e-mail címnek (például help@) a megosztását. Az e-maileket tartalmuk szerint címkézheti és osztályozhatja, valamint automatikus válasz küldésével beállíthatja az elvárásokat, hogy az ügyfelek tudják, hogy levelüket megkapták.

Indítsa el az e-maileket ebben a megosztott beérkező levelek eszközben egy Gmail-sablon vagy e-mail-részlet segítségével. Ezután hozzon létre egy kategorizált e-mail-válaszokból álló könyvtárat, és használja azt, hogy gyorsan e-mailt küldhessen az ügyfeleknek anélkül, hogy minden alkalommal elölről kellene kezdenie, így könnyen teljesítheti a szolgáltatási szintű megállapodásokat (SLA-kat). ✅

A Gmelius legjobb funkciói

A beérkező e-maileket automatikusan oszd el a szabályok szerint – például Round Robin vagy Load Balancer módszerrel.

Dolgozzon együtt a válaszok kidolgozásában, és kommunikáljon belsőleg privát jegyzetek segítségével.

Állítson be intelligens sorrendeket az e-mailes kapcsolattartás és a csepegtető kampányok strukturálására és automatizálására.

Integrálja a Google Workspace-be vagy más eszközökbe, például a Slackbe és a Trellóba

A Gmelius korlátai

Van egy tanulási görbe, és egyes felhasználók úgy érzik, hogy több képzési anyag lenne hasznos.

A Growth tervezet csak három hónapos jelentési időszakot kínál, ami megnehezíti a hosszú távú trendek megfigyelését.

Gmelius árak

Növekedés: 29 USD/hó felhasználónként

Előny: 45 USD/hó felhasználónként

Gmelius értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

5. Groove

via Groove

A Groove segítségével Gmail- vagy más továbbított leveleit egy központi, megosztott postafiókba küldheti. Ezután címkéket adhat hozzá, beszélgetéseket rendelhet a csapattagokhoz, és privát belső csevegéseket folytathat bizonyos e-mailekről.

Időt takaríthat meg a szabályok használatával, amelyek automatizálják a munkafolyamatokat, vagy azonnali válaszok beállításával a gyakori kérdésekre. Ezután kövesse nyomon a csapat teljesítményét a központi irányítópulton a KPI-k alapján. ?

A Groove legjobb funkciói

A beépített ütközésérzékelővel elkerülheti a keresztirányú üzeneteket és a dupla válaszokat.

Hozzon létre egyéni mappákat bizonyos típusú beszélgetésekhez.

Az @ említésekkel gyorsan bevonhatja a csapat tagjait a folyamatba.

Integrálja a megosztott beérkező levelek szoftvert olyan eszközökkel, mint a Shopify és a Stripe.

A Groove korlátai

A Standard csomag csak hat hónapos keresési előzményeket biztosít.

Egyes felhasználók szeretnék, ha jobban integrálódna a CRM-rendszereikkel.

Groove árak

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Prémium: 25 USD/hó felhasználónként

Haladó: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Groove értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

6. Front

via Front

A Front célja, hogy segítse a vállalkozások növekedését, ezért e-mailkezelő eszközkészletének részeként megosztott beérkező levelek eszközt kínál. A beszélgetések az ügyfélelőzményekhez kapcsolódnak, így könnyen testreszabható az összes kommunikáció. ?

Az automatizált munkafolyamatok kezelik az üzenetek kiosztását, a válaszokat és – ha szükséges – az eskalációkat. A csapat tagjai megoszthatják az e-mailek vázlatait, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és üzeneteket küldhetnek a csapattársaknak a platformon belül.

A Front legjobb funkciói

Kezeljen különböző típusú kommunikációkat, az e-mailektől és az élő csevegésektől a hangjegyzetekig.

Kategorizálja az üzeneteket címkékkel, hogy könnyebben megtalálja és jelentést készíthessen róluk.

A beérkező üzeneteket tartalmuk vagy az Ön által megadott kritériumok alapján ossza szét.

Integrálja más eszközökkel, például a WhatsApp, a Facebook és az X alkalmazásokkal.

Elsődleges korlátozások

Számos funkciója van, ezért az új felhasználóknak nehéz lehet megtanulni a használatát.

Előfordul, hogy a Front tévesen egyesíti a nem kapcsolódó beszélgetéseket.

Front árak

Kezdő csomag: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 59 USD/hó felhasználónként

Ár: 99 USD/hó felhasználónként

Premier: 229 USD/hó felhasználónként

Front értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

7. HubSpot

via HubSpot

Bár a HubSpot leginkább értékesítési és marketing megoldásairól ismert, ügyfélszolgálati csapatok számára is kínál Service Hub szolgáltatást. ?

A Service Hub alapvető közös beérkező levelek szoftvert és élő csevegést tartalmaz minden méretű vállalkozás számára – az egyéni felhasználóktól és kis csapatoktól a nagyvállalatokig. Ez különösen kényelmes, ha már használja a HubSpotot.

A HubSpot legjobb funkciói

Központosítsa az összes ügyfélkommunikációt az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatok között.

A HubSpot ingyenes CRM-jével integrálva hozzáférhet az ügyféladatokhoz.

Használjon sablonokat, hogy előre megírt válaszokat állítson be a gyakori kérdésekre.

Használja ki a mobil beérkező levelek funkciót, amikor úton van.

HubSpot korlátai

A HubSpot márkajelzés eltávolításához a live chat funkcióban fizetős csomagra lesz szükséged.

A kisebb vállalkozások számára az árak kissé magasak lehetnek.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 30 USD/hó két felhasználó számára

Profi: 500 dollártól/hónap öt felhasználó számára

Vállalati: 10 felhasználó esetén 1200 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 150 értékelés)

8. Helpwise

via Helpwise

A Helpwise egy központi ügyfélszolgálati platform, amely több csatornán keresztül nyújt támogatást, beleértve a megosztott e-mail eszközöket, SMS-eket, közösségi médiát és élő csevegést. Csökkentse még tovább a help desk terhelését egy önkiszolgáló központtal, sablonos válaszokkal és chatbotokkal, amelyek a gyakori kérdésekre adnak választ.

A Helpwise legjobb funkciói

Gyorsan és egyszerűen indítsa el csapatát az alkalmazás használatával.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival az ügyfelekkel folytatott beszélgetések során, hogy a problémákat gyorsan megoldhassák.

Integrálja a feladatkezelő, CRM és naptár alkalmazásokkal ?️

Használja az Android vagy iOS alkalmazást, hogy hozzáférjen a Helpwise-hoz, amikor úton van.

Helpwise korlátai

Bár web böngészőkön és mobil eszközökön is elérhető, még nincs asztali alkalmazás.

A keresési funkciót még lehetne javítani.

Helpwise árak

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként

Haladó: 49 USD/hó felhasználónként

Helpwise értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

9. Húzás

via Drag

A Drag a Gmail központi beérkező levelek mappáján keresztül kezeli a megosztott e-mail címeket, például a help@ vagy a support@ címeket. A vizuális megosztott beérkező levelek szoftver lehetővé teszi, hogy domainokon átívelő együttműködést folytasson alvállalkozókkal vagy ügyfelekkel. Kiválaszthatja, hogy az egyes felhasználók mely Trello-szerű Drag táblákhoz férhetnek hozzá, és mit tehetnek azokkal a táblákkal.

A legjobb funkciók

Csatlakoztassa a Google Csoportokat vagy e-mail fiókokat a Drag táblákhoz, hogy megoszthassa őket a csapatával ?

Az e-mailekhez kapcsolódó feladatokat testreszabható listaként vagy táblákként tekintheti meg.

Készítsen teendőlistákat, írjon jegyzeteket vagy csatoljon fájlokat, mindezt a Drag platformon.

Használja ki a Drag díjnyertes ügyfélszolgálatát, és tegyen fel bármilyen kérdést a rendszerrel kapcsolatban.

Húzás korlátozások

A Gmail kissé lassabban töltődik be, ha a Drag funkciót használja.

A jelentési funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Drag árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Előny: 16 USD/hó felhasználónként

Húzza értékeléseket és véleményeket

G2: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 120 értékelés)

10. Hiver

via Hiver

A Hiver lehetővé teszi, hogy többcsatornás ügyfélszolgálatot működtessen – beleértve az e-maileket, a hangkommunikációt és az élő csevegést – a Gmail megosztott beérkező levelek eszközeinek segítségével. Beállíthat egy tudásbázist is, hogy önkiszolgáló támogatást nyújtson ügyfeleinek. ?

A Hiver legjobb funkciói

Az intuitív és ismerős felületnek köszönhetően gyorsan elsajátíthatja a használatát.

Valós időben tekintse meg a lekérdezések állapotát és a csapat munkaterhelését

Írjon megjegyzést egy kollégának az @ említés funkcióval, és kapcsolja össze egy e-mail szálhoz.

Használja a jegyrendszert a technikai kérdések IT-osztályához történő továbbításához.

Hiver korlátai

Az e-mailek csak egy személynek rendelhetők hozzá.

Az ára kisebb cégek számára kissé magas lehet.

Hiver árak

Lite: 19 USD/hó felhasználónként

Előny: 49 USD/hó felhasználónként

Elite: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hiver értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Vigye az ügyfélszolgálatot a következő szintre a megosztott beérkező levelek szoftverével

Az e-mailek és más beérkező üzenetek kezelése sok időt vesz igénybe, de vannak olyan eszközök, amelyek segítenek ebben. A megosztott beérkező levelek eszközei és a hagyományos e-mail rendszerek alternatívái javítják a csapat együttműködését és csökkentik a válaszadási időt, ami elégedettebb ügyfeleket eredményez. ?

Még jobb eredmények elérése érdekében válasszon olyan eszközt, amely projektkezelési funkciókat is tartalmaz, például a ClickUp-ot. Ezzel racionalizálhatja az összes munkafolyamatot, időt takaríthat meg, javíthatja az együttműködést, és – ami nagyon fontos – magasabb szintű ügyfélszolgálatot nyújthat.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és jutalmul elégedettebb ügyfeleket, boldogabb csapatot és jobb üzleti eredményeket kap. ?