A 10 legjobb Gmail-integráció az e-mailek kezelésének hatékonyságának növeléséhez

2024. február 16.

Érdekesség: a Gmail a világ e-mail felhasználóinak közel egyharmada számára a preferált e-mail platform! A Gmail beérkező levelek mappája hatalmas tárhellyel és adaptív biztonsági funkciókkal, például spamszűréssel rendelkezik, így rendkívül hatékony eszköz a termelékenység növeléséhez.

Intuitív kialakítása és beépített e-mail szervező eszközei alkalmassá teszik személyes és szakmai használatra egyaránt. Nem szabad elfelejteni, hogy a Google Workspace kapcsolódó szolgáltatásai, mint például a Google Drive, a Google Naptár, a Google Meet, a Google Feladatok stb. tovább növelik értékét.

A beérkező levelek mappáján kívül azonban rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik. Mi pedig segítünk Önnek, hogy kihasználja a Gmail-fiókja által kínált új lehetőségeket. Az alábbiakban bemutatott Gmail-integrációk a beérkező levelek mappáját termelékenységi központtá alakítják, amelynek segítségével többet érhet el.

Akkor kezdjük is!

Mit kell keresnie a Gmail-integrációkban?

Mielőtt belevetnéd magad a különböző Gmail-integrációkba, amelyek új szintre emelhetik a beérkező levelek kezelését, hadd magyarázzuk el, mi áll a választásunk mögött. Ha megérted az ajánlásaink mögötti logikát, az segít abban is, hogy megalapozott döntést hozz, ha más Gmail-integrációkat is szeretnél kipróbálni. Tekintsd ezt egy gyors útmutatónak.

Az alábbiakban felsorolunk néhány paramétert, amelyet figyelembe vettünk, amikor a népszerű Gmail-munkafolyamatokhoz való relevanciájukat értékeltük:

  • Kompatibilitás: Akár asztali számítógépen, akár mobil eszközön használja a Gmailt, az add-onnak kompatibilisnek kell lennie a megfelelő verzióval.
  • Költség: Vegye figyelembe az integráció árazási modelljét, és végezzen átfogó költség-haszon elemzést, hogy kiszámolja, mennyi értéket hoz az integráció a munkafolyamatába.
  • Könnyű használat: Az integrációnak könnyen beállíthatónak kell lennie, ideális esetben néhány kattintással, és felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie.
  • Megbízhatóság: Válasszon integrációkat neves fejlesztőktől vagy vállalatoktól.
  • Biztonság: Ellenőrizze a különböző biztonsági intézkedéseket, hogy integrált alkalmazásunk segítségével megvédje Gmail-fiókját a behatolásoktól és fenyegetésektől.
  • Adatvédelem: Mivel az alkalmazásintegráció hozzáférést biztosít a beérkező levelekhez, ellenőrizze, hogy az megfelel-e az adatvédelmi előírásoknak. Emellett figyelmesen kövesse nyomon a kért engedélyeket.
  • Testreszabás: Az integrációnak bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítania, lehetővé téve a testreszabást vagy konfigurálást, hogy pontosan megfeleljen az Ön igényeinek.
  • Támogatás: Fedezze fel a Gmail-integráció által nyújtott támogatás minőségét. Eközben ellenőrizze, hogy milyen ügyfélszolgálati csatornák állnak rendelkezésre.
  • Frissítések: A rendszeresen frissített integrációk megoldják a biztonsági és kompatibilitási problémákat. Keressen olyan megoldást, amelyet folyamatosan fejlesztik!
  • Értékelések és vélemények: Ezek más felhasználók első kézből származó beszámolói. Használja őket, hogy reális képet kapjon a felhasználói élményről.

A 10 Gmail-integráció, amelyet 2024-ben érdemes használni

Most, hogy már tudod, hogyan állítottuk össze ezt a listát, nézzük meg a különböző integrációkat, amelyekkel javíthatod Gmail-élményedet.

1. ClickUp

A ClickUp egy all-in-one projektkezelő eszköz, a Gmail pedig egy végpontok közötti munkahelyi kommunikációs központ. Mint ilyen, a ClickUp és a Gmail kombinációja tökéletes párosítás.

Használja ezeket az eszközöket, hogy támogassa csapatát a közös munkában, a feladatok szervezésében és kezelésében, az előrehaladás nyomon követésében, a fájlok megosztásában és a célok elérésében.

Íme néhány információ a ClickUp legjobb funkcióiról, amelyek miatt ez az egyik legjobb Gmail-integráció:

ClickUp univerzális keresés

ClickUp 3.0 Egyszerűsített univerzális keresési funkció
A ClickUp univerzális keresőjével mindent egyszerre megtalálhat

Bár a Gmail lenyűgöző keresési funkciókkal rendelkezik, a ClickUp univerzális keresője még ennél is jobb. A Gmail legfeljebb a beérkező levelek és a Google Chat naplói között keres.

Az univerzális keresési funkció azonban az egész digitális ökoszisztémát átvizsgálja, a ClickUp-tól kezdve minden integrált alkalmazásáig. Mostantól néhány kattintással megtalálhatja, amit keres!

ClickUp AI

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és finomítsa szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.
Írjon e-maileket pillanatok alatt a ClickUp AI segítségével

Akár követő e-maileket ír, hangos Gmail-mellékletekből átiratokat készít, vagy hosszú e-mail üzenetek összefoglalóját írja, a ClickUp AI mindet elvégzi. A ClickUp AI egy hatékony asszisztens, amely támogatja az írási folyamatot és az e-maileket cselekvésre készteti.

Beépített összefoglaló és intelligens tartalomgeneráló funkcióival néhány kattintással elküldheti e-mailjeit. Másrészt ez egy ugyanolyan hatékony tudáskezelő eszköz, amely minden Gmail-mellékletből és e-mail-sorozatból vagy szálból kiaknázza az értéket, hogy időt takarítson meg Önnek.

Feladatkezelés

Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket a csapathoz.
Konvertálja e-mailjeit és üzeneteit feladatokká a ClickUp segítségével

A ClickUp egy teljes körű projektmenedzsment platform, amely számos feladatkezelési funkcióval rendelkezik. De tudta, hogy a ClickUp segítségével a Gmail beérkező leveleit is feladatokká alakíthatja?

Hasonlóképpen, e-maileket is csatolhat a ClickUp feladathoz. Amint ezek a feladatok felkerülnek a ClickUp platformra, az azok feletti ellenőrzés, amelyet élvezni fog, a Google Task-ot is megszégyeníti! Egy ilyen zökkenőmentes Gmail-integráció órákat fog megtakarítani Önnek, minimalizálja a zavaró tényezőket és korlátozza a kontextusváltást – ez pedig termelékenységnövelő hatással jár!

Értesítések és emlékeztetők

ClickUp emlékeztetők
Maradjon naprakész a ClickUp gyors és egyszerű emlékeztetőivel

A Gmail automatikusan felismeri az eseményeket, találkozókat, foglalásokat stb., és hozzáadja őket a Google Naptárhoz. Ha azonban összekapcsolja a Gmailt a ClickUp-pal, időben értesítéseket és emlékeztetőket kap a függőben lévő ügyekről. Ez biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Platformok közötti alkalmazás

ClickUp 3.0 Alkalmazások és integrációk egyszerűsítve
Integrálja a ClickUp alkalmazást más alkalmazásokkal, például a Gmail-lel

A ClickUp alkalmazás mobil eszközökön, asztali számítógépeken és okos hordható eszközökön is elérhető. Emellett integrálva van hangsegédekkel és népszerű böngészők kiegészítőivel is. Ráadásul az alkalmazás e-mail kiegészítőként is elérhető.

Ez a hordozhatóság a ClickUp alkalmazást a Gmail alkalmazással egyenrangúvá teszi, ami azt jelenti, hogy akár útközben is elvégezheti a munkáját!

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp több eszközről is elérhető, például mobiltelefonról, asztali számítógépről stb.
  • Hozzáférés hihetetlen keresési funkciókhoz a ClickUp univerzális keresőjével
  • Az e-maileket hihetetlenül egyszerűen alakíthatja át végrehajtható feladatokká.
  • Készítsen átiratokat audio mellékletekből, vagy készítsen összefoglalókat hosszú és bonyolult e-mailekről.

A ClickUp korlátai

  • A rendelkezésre álló opciók és testreszabási lehetőségek száma miatt a tanulási görbe meredeknek tűnhet.
  • A hely, mappa, lista és feladat hierarchiája zavaros lehet, ha elkezdi használni a Gmail-fiók adatainak tárolására.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes: 0 USD
  • Korlátlan: 7 USD/tag/hónap
  • Üzleti: 12 USD/tag/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • ClickUp Brain (AI megoldás): 5 USD/tag/hónap

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9240 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (4007 értékelés)

2. Google Táblázatok

Együttműködés a Google Táblázatokban
Együttműködési funkciók a Google Táblázatokon keresztül

A Google Sheets egy felhőalapú táblázatkezelő alkalmazás, amely a Google Workspace része. Használja ezt a Gmail-integrációt az adatok finom elemzéséhez és vizualizálásához, miközben valós időben hoz létre, szerkeszt és együttműködik táblázatokon.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

  • Natív integrációk a Google Workspace összes termékével és szolgáltatásával
  • Készítsen, szerkesszen és formázzon táblázatokat a különféle műveletek és funkciók segítségével.
  • A rendelkezésre álló adatokat grafikonokká, táblázatokká, diagramokká és egyéb vizualizáló eszközökké alakíthatja.
  • Ossza meg táblázatait másokkal, miközben részletes hozzáférés-vezérlést biztosít.

A Google Táblázatok korlátai

  • Legfeljebb 10 millió cellát kínál, ami elhalványul a Microsoft Excel által biztosított 17 millióhoz képest.
  • Erősen függ a felhőtől és az internetkapcsolattól
  • A Google Drive tárolási korlátai a Google Sheetsre is kihatnak.

Google Táblázatok árak

  • Személyes: 0 USD
  • Business Standard: 12 USD felhasználónként, havonta

Google Táblázatok értékelései és vélemények

  • G2: 4,6/5 (42 316 értékelés) a Google Workspace-re vonatkozóan
  • Capterra: 4,7/5 (12 960 értékelés)

3. Slack

A Slack egy népszerű csapatmunkát és üzenetküldést segítő platform. Ha összekapcsolja a Gmailt a Slackkel, kibővíti az e-mailes kommunikáció aszinkron jellegét azáltal, hogy kiegészíti azt valós idejű azonnali üzenetküldéssel. Kiváló alternatívája a Google Chatnek. Akár e-mail alternatívaként is működhet!

A Slack legjobb funkciói

  • Csatlakozzon valós időben közvetlen üzenetekkel
  • Rendezze és kezelje a beszélgetéseket a Csatornák és a szálakba rendezett válaszok segítségével.
  • Címkézés a felhasználók figyelmének felkeltése érdekében bizonyos üzenetekre
  • Támogatja a munkafolyamatok automatizálását egy egyedi munkafolyamat-készítővel.

A Slack korlátai

  • A Huddle felhasználói korlátozásai befolyásolják a skálázhatóságot
  • Az üzenetelőzmények elvésznek a sok zajban, és nem könnyű közöttük navigálni.
  • Az ingyenes verzió 90 nap után automatikusan törli az üzeneteket.

Slack árak

  • Ingyenes csomag: 0 USD
  • Pro: 7,25 USD havonta
  • Business+: 12,50 USD havonta
  • Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (32 269 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (23 161 értékelés)

4. Webhooks

A webhookok működése
Két alkalmazás vagy esemény összekapcsolása a Webhooks segítségével a Mediumon keresztül

A webhookok lehetővé teszik az alkalmazások számára, hogy valós időben kommunikáljanak egymással. Ehhez alapvető API-hívási mechanizmusokat használnak. Ugyanakkor felhasználhatja őket eseményindítók beállítására is a munkafolyamatok automatizálása érdekében.

Konfigurálja ezt a Gmail-integrációt, hogy bizonyos eseményekre, például egy adott kulcsszót tartalmazó e-mail üzenet fogadására, automatikus e-mail küldéssel reagáljon.

A webhookok legjobb funkciói

  • Valós idejű kommunikációt biztosít az alkalmazások között
  • Használható eseményvezérelt műveletek vagy triggerek beállítására az intelligens e-mailkezeléshez.
  • Testreszabható hasznos terheléseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy az alkalmazás követelményeinek megfelelően alakítsák az információkat.
  • Biztonságos adatátvitel HTTPS használatával
  • Hatékonyan kezeli az időérzékeny kéréseket

A webhookok korlátai

  • A webhookok használata és hibakeresése fejlett technikai ismereteket igényel.
  • Nem megfelelő implementálás esetén kiberbiztonsági fenyegetéseknek és behatolásoknak kitett

Webhooks árak

N/A

Webhooks értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

5. Hive

Hive irányítópult
Műszerfal nézet a Hive segítségével

A Hive egy projektmenedzsment és együttműködési platform, amely feladatok, fájlmegosztás és üzenetküldés segítségével digitális munkaterületet hoz létre a csapatok számára. Csatlakoztassa a Gmailt a Hive-hoz, hogy megkönnyítse az e-mailes együttműködést közös beérkező levelek, feladatkiosztások és valós idejű kommunikáció beállításával.

A Hive legjobb funkciói

  • Rugalmas hierarchiák a projektcsapatok és az egyes projektekben szereplő egyéb eszközök kezeléséhez
  • Központosított fájlkezelés a zökkenőmentes együttműködés érdekében
  • Hozzon létre feladatokat e-mailekből, és kezelje őket a Hive-on.
  • Rendeljen történetpontokat, hogy reális becslést kapjon a feladat elvégzéséhez szükséges időről vagy erőfeszítésről.

A Hive korlátai

  • Korlátozott funkcionalitás a mobilalkalmazásokban
  • Lehet, hogy automatikusan engedélyezi az e-mail értesítéseket, ami spamnek tűnik.
  • A felhasználóknak még az alapvető integrációkhoz is szükségük van a Zapierre, ami azt jelenti, hogy a Gmail-integráció költsége

Hive árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Starter: 1 dollár havonta, felhasználónként
  • Teams: 3 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (501 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (190 értékelés)

6. Zoom

Zoom konferenciák
Videokonferencia a Zoom segítségével

A Zoom egy széles körben használt videokonferencia-platform virtuális találkozók, online események, webináriumok és közös munkavégzéshez. A Zoom és a Gmail integrálásával videokonferenciákat szervezhet, rendezhet vagy részt vehet rajtuk anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Ez a koherencia elősegíti a koordinációt és az együttműködést.

A Zoom legjobb funkciói

  • Kiemelések, összefoglalók és intelligens fejezetek a Zoom-felvételek intelligens feldolgozásához
  • Élő átírás a jobb hozzáférhetőség érdekében
  • Zoom AI a csevegés vagy e-mail válaszok megfogalmazásához, valamint a beszélgetések gyors összefoglalásához
  • Táblagép brainstorminghoz és együttműködéshez
  • Zoom Phone a Cloud VoIP szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez világszerte

Zoom korlátozások

  • Nincs valós idejű kommentvezérlés, ami problémát jelenthet nyilvános virtuális események szervezésekor.
  • Gyenge ügyfélszolgálat
  • A rejtett költségek és az árpolitika megnövelik a költségeket

Zoom árak

A Zoom One árai az Egyesült Államokból kezdeményezett hívások esetén a következők:

  • Alap: 0 USD
  • Pro: 149,90 USD/év/felhasználó
  • Üzleti: 219,90 USD/év/felhasználó
  • Business Plus: 269,90 USD/év/felhasználó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (54 179 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (13 742 értékelés)

7. EmailAnalytics

EmailAnalytics
E-mail tevékenység elemzése az EmailAnalytics segítségével

Az EmailAnalytics adat alapú betekintést nyújt az e-mail használati szokásaiba. Ez segít megérteni e-mail szokásait és viselkedését, hogy optimalizálhassa termelékenységét. Ha összekapcsolja az EmailAnalytics szolgáltatást Gmail-fiókjával, láthatja tevékenységét, válaszidejét és legfontosabb kapcsolatait. Használja ezeket az információkat a Gmail-élmény optimalizálásához.

Az EmailAnalytics legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az összes elküldött és fogadott e-mailt, és blokkolja a nem kívánt e-maileket.
  • Használja a címkéket, mappákat és kategóriákat az e-mailek rendszerezéséhez és a beérkező levelek számának nullára csökkentéséhez.
  • Tekintse meg a legfontosabb névjegyeket a feladó és címzett listáiban
  • Jogosultságok és szerepkörök hozzárendelésével meghatározhatja, hogy a csapat tagjai melyik beérkező levelekhez férhetnek hozzá.
  • Heti jelentések az e-mail tevékenységekről

Az EmailAnalytics korlátai

  • Intuitív kialakítás hiányzik belőle, mivel a felhasználói felület nehézkesnek és elavultnak tűnik.
  • A Gmail címkéket használó jelentések, amelyek befolyásolhatják a teljesítményét

EmailAnalytics árak

  • Pro: 15 dollár havonta, postafiókönként
  • B2B e-mailes ügyfélszerzés: 1000 dollár havonta

EmailAnalytics értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (4 értékelés)
  • Capterra: N/A

8. Dropbox

Dropbox
Fájltárolás a Dropboxon keresztül

Ha nem elégedett a Google Drive-val, akkor a Dropbox kiváló alternatíva lehet. A Dropbox egy felhőalapú tárolóplatform, ahol a felhasználók fájlokat és dokumentumokat tölthetnek fel, megoszthatnak és együttműködhetnek. Gmail-integrációként lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák és együttműködjenek anélkül, hogy túl sokat kellene aggódniuk a dokumentumkezelés miatt.

A Dropbox legjobb funkciói

  • Értesítéseket kaphat a haladásról, a projekt követelményeinek változásairól és egyéb tevékenységekről.
  • Szinkronizálja a különböző formátumú és méretkorlátozású adatokat az összes eszközön
  • Fájlvédelem a fájlok véletlen törlése, nem kívánt szerkesztése vagy vírusok elleni védelme érdekében
  • Fájlok létrehozása, szerkesztése, megosztása és közös szerkesztése valós időben és egyszerűen

A Dropbox korlátai

  • Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál (összehasonlításképpen: a Google Drive 15 GB-ot kínál ingyen).
  • A tárolás, a szervezés és a keresés nem intuitív, ami megnehezíti a fájlok megtalálását.

Dropbox árak

  • Plus: 9,99 USD havonta (egy felhasználó)
  • Essentials: 18 USD/hó (egy felhasználó)
  • Üzleti: 20 USD/hó/felhasználó
  • Business Plus: 26 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (23 002 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (21 503 értékelés)

9. Todoist

Költségvetési tervezési lista a Todoist alkalmazásban
Feladatkezelés a Todoist segítségével

A Todoist egy feladatkezelő alkalmazás, amely segít a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek hatékonyan szervezni és prioritásba rendezni a teendőlistájukon szereplő feladatokat. A Gmailbe integrálva a Todoist ügyfelei az e-maileket feladatokká alakíthatják, így könnyedén szervezhetik, rangsorolhatják és nyomon követhetik feladataikat.

A Todoist legjobb funkciói

  • Gyors hozzáadás a megvalósítható gondolatok vagy tartalmak feladatokká alakításához
  • Emlékeztetőket természetes nyelven adhat hozzá a nehézkes dátum- vagy időválasztók helyett.
  • Nyomon követi az ismétlődő dátumokat, hogy azonosítsa a szokásokat és nyomon kövesse a határidőket.
  • Címkék hasonló feladatok kategorizálásához és csoportosításához
  • Megjegyzések és feladatkiosztások az együttműködés megkönnyítésére

A Todoist korlátai

  • Nincs testreszabási és skálázhatósági lehetőség, mint a teljes értékű projektkezelő platformoknál.
  • Az alfeladatok kissé megbízhatatlanok
  • A csapatmunka nem zökkenőmentes

Todoist árak

  • Kezdő: 0 USD
  • Pro: 4 dollár havonta
  • Üzleti: 6 USD/hó/felhasználó

Todoist értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (771 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (2356 értékelés)

10. Hiver

E-mail integrációs beállítások a Hiveren
Gmail beérkező levelek kezelése a Hiver segítségével

A Hiver egy e-mail együttműködési platform, amely a Gmailen működik. Megosztott beérkező levelek mappákat és együttműködési funkciókat használ, hogy a csapatok e-maileket küldhessenek, beérkező e-mailekre válaszolhassanak, feladatokat oszthassanak ki és egyszerűsíthessék a kommunikációt.

A Gmail és a Hiver összekapcsolásával hatékony csapatokat állíthat össze az ügyfélszolgálat, az értékesítési megkeresések és az általános e-mailek kezelésére.

A Hiver legjobb funkciói

  • Támogatja a hatékony e-mailkezelést megosztott beérkező levelek mappával, címkékkel, piszkozatokkal, névjegyekkel stb.
  • Harvey, az AI bot, a nem cselekvésre irányuló beszélgetések lezárására
  • Konfigurálható, szabályalapú automatizálás a rutin és ismétlődő feladatok elvégzéséhez
  • Hatékony jelentések és elemzések az ügyfélszolgálati teljesítmény méréséhez

A Hiver korlátai

  • A felhasználók nem hozhatnak létre manuálisan támogatási jegyeket, kivéve, ha azok egy beérkezett e-mailhez kapcsolódnak.
  • Lassú és akadozó lehet

Hiver árak

  • Lite: 10 USD/hó/felhasználó
  • Pro: 26 USD/hó/felhasználó
  • Elite: 40 USD/hó/felhasználó

Hiver értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (934 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (117 értékelés)

Hozzon ki többet Gmail-fiókjából

Ezzel véget ért a legjobb Gmail-integrációk listája. Megpróbáltunk egy átfogó listát összeállítani, amely különböző követelményeket és alkalmazásokat fed le, hogy javítsa Gmail-élményét.

Bár minden Gmail-integrációval valami egyedi jár, a ClickUp mindezt és még többet is kínál. Az ilyen hatékony funkciók és szolgáltatások segítségével újragondolhatja Gmail-beérkező leveleit anélkül, hogy terhelné a Google Drive-ot, és sokkal többet érhet el.

Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp -pal, hogy megtudja, hogyan!

