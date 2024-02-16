A 10 legjobb Gmail-integráció az e-mailek kezelésének hatékonyságának növeléséhez

Érdekesség: a Gmail a világ e-mail felhasználóinak közel egyharmada számára a preferált e-mail platform! A Gmail beérkező levelek mappája hatalmas tárhellyel és adaptív biztonsági funkciókkal, például spamszűréssel rendelkezik, így rendkívül hatékony eszköz a termelékenység növeléséhez.

Intuitív kialakítása és beépített e-mail szervező eszközei alkalmassá teszik személyes és szakmai használatra egyaránt. Nem szabad elfelejteni, hogy a Google Workspace kapcsolódó szolgáltatásai, mint például a Google Drive, a Google Naptár, a Google Meet, a Google Feladatok stb. tovább növelik értékét.

A beérkező levelek mappáján kívül azonban rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik. Mi pedig segítünk Önnek, hogy kihasználja a Gmail-fiókja által kínált új lehetőségeket. Az alábbiakban bemutatott Gmail-integrációk a beérkező levelek mappáját termelékenységi központtá alakítják, amelynek segítségével többet érhet el.

Akkor kezdjük is!

Mit kell keresnie a Gmail-integrációkban?

Mielőtt belevetnéd magad a különböző Gmail-integrációkba, amelyek új szintre emelhetik a beérkező levelek kezelését, hadd magyarázzuk el, mi áll a választásunk mögött. Ha megérted az ajánlásaink mögötti logikát, az segít abban is, hogy megalapozott döntést hozz, ha más Gmail-integrációkat is szeretnél kipróbálni. Tekintsd ezt egy gyors útmutatónak.

Az alábbiakban felsorolunk néhány paramétert, amelyet figyelembe vettünk, amikor a népszerű Gmail-munkafolyamatokhoz való relevanciájukat értékeltük:

Kompatibilitás : Akár asztali számítógépen, akár mobil eszközön használja a Gmailt, az add-onnak kompatibilisnek kell lennie a megfelelő verzióval.

Költség : Vegye figyelembe az integráció árazási modelljét, és végezzen átfogó költség-haszon elemzést, hogy kiszámolja, mennyi értéket hoz az integráció a munkafolyamatába.

Könnyű használat : Az integrációnak könnyen beállíthatónak kell lennie, ideális esetben néhány kattintással, és felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie.

Megbízhatóság : Válasszon integrációkat neves fejlesztőktől vagy vállalatoktól.

Biztonság : Ellenőrizze a különböző biztonsági intézkedéseket, hogy integrált alkalmazásunk segítségével megvédje Gmail-fiókját a behatolásoktól és fenyegetésektől.

Adatvédelem : Mivel az alkalmazásintegráció hozzáférést biztosít a beérkező levelekhez, ellenőrizze, hogy az megfelel-e az adatvédelmi előírásoknak. Emellett figyelmesen kövesse nyomon a kért engedélyeket.

Testreszabás : Az integrációnak bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítania, lehetővé téve a testreszabást vagy konfigurálást, hogy pontosan megfeleljen az Ön igényeinek.

Támogatás : Fedezze fel a Gmail-integráció által nyújtott támogatás minőségét. Eközben ellenőrizze, hogy milyen ügyfélszolgálati csatornák állnak rendelkezésre.

Frissítések : A rendszeresen frissített integrációk megoldják a biztonsági és kompatibilitási problémákat. Keressen olyan megoldást, amelyet folyamatosan fejlesztik!

Értékelések és vélemények: Ezek más felhasználók első kézből származó beszámolói. Használja őket, hogy reális képet kapjon a felhasználói élményről.

A 10 Gmail-integráció, amelyet 2024-ben érdemes használni

Most, hogy már tudod, hogyan állítottuk össze ezt a listát, nézzük meg a különböző integrációkat, amelyekkel javíthatod Gmail-élményedet.

1. ClickUp

A ClickUp egy all-in-one projektkezelő eszköz, a Gmail pedig egy végpontok közötti munkahelyi kommunikációs központ. Mint ilyen, a ClickUp és a Gmail kombinációja tökéletes párosítás.

Használja ezeket az eszközöket, hogy támogassa csapatát a közös munkában, a feladatok szervezésében és kezelésében, az előrehaladás nyomon követésében, a fájlok megosztásában és a célok elérésében.

Íme néhány információ a ClickUp legjobb funkcióiról, amelyek miatt ez az egyik legjobb Gmail-integráció:

ClickUp univerzális keresés

A ClickUp univerzális keresőjével mindent egyszerre megtalálhat

Bár a Gmail lenyűgöző keresési funkciókkal rendelkezik, a ClickUp univerzális keresője még ennél is jobb. A Gmail legfeljebb a beérkező levelek és a Google Chat naplói között keres.

Az univerzális keresési funkció azonban az egész digitális ökoszisztémát átvizsgálja, a ClickUp-tól kezdve minden integrált alkalmazásáig. Mostantól néhány kattintással megtalálhatja, amit keres!

ClickUp AI

Írjon e-maileket pillanatok alatt a ClickUp AI segítségével

Akár követő e-maileket ír, hangos Gmail-mellékletekből átiratokat készít, vagy hosszú e-mail üzenetek összefoglalóját írja, a ClickUp AI mindet elvégzi. A ClickUp AI egy hatékony asszisztens, amely támogatja az írási folyamatot és az e-maileket cselekvésre készteti.

Beépített összefoglaló és intelligens tartalomgeneráló funkcióival néhány kattintással elküldheti e-mailjeit. Másrészt ez egy ugyanolyan hatékony tudáskezelő eszköz, amely minden Gmail-mellékletből és e-mail-sorozatból vagy szálból kiaknázza az értéket, hogy időt takarítson meg Önnek.

Feladatkezelés

Konvertálja e-mailjeit és üzeneteit feladatokká a ClickUp segítségével

A ClickUp egy teljes körű projektmenedzsment platform, amely számos feladatkezelési funkcióval rendelkezik. De tudta, hogy a ClickUp segítségével a Gmail beérkező leveleit is feladatokká alakíthatja?

Hasonlóképpen, e-maileket is csatolhat a ClickUp feladathoz. Amint ezek a feladatok felkerülnek a ClickUp platformra, az azok feletti ellenőrzés, amelyet élvezni fog, a Google Task-ot is megszégyeníti! Egy ilyen zökkenőmentes Gmail-integráció órákat fog megtakarítani Önnek, minimalizálja a zavaró tényezőket és korlátozza a kontextusváltást – ez pedig termelékenységnövelő hatással jár!

Értesítések és emlékeztetők

Maradjon naprakész a ClickUp gyors és egyszerű emlékeztetőivel

A Gmail automatikusan felismeri az eseményeket, találkozókat, foglalásokat stb., és hozzáadja őket a Google Naptárhoz. Ha azonban összekapcsolja a Gmailt a ClickUp-pal, időben értesítéseket és emlékeztetőket kap a függőben lévő ügyekről. Ez biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Platformok közötti alkalmazás

Integrálja a ClickUp alkalmazást más alkalmazásokkal, például a Gmail-lel

A ClickUp alkalmazás mobil eszközökön, asztali számítógépeken és okos hordható eszközökön is elérhető. Emellett integrálva van hangsegédekkel és népszerű böngészők kiegészítőivel is. Ráadásul az alkalmazás e-mail kiegészítőként is elérhető.

Ez a hordozhatóság a ClickUp alkalmazást a Gmail alkalmazással egyenrangúvá teszi, ami azt jelenti, hogy akár útközben is elvégezheti a munkáját!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp több eszközről is elérhető, például mobiltelefonról, asztali számítógépről stb.

Hozzáférés hihetetlen keresési funkciókhoz a ClickUp univerzális keresőjével

Az e-maileket hihetetlenül egyszerűen alakíthatja át végrehajtható feladatokká.

Készítsen átiratokat audio mellékletekből, vagy készítsen összefoglalókat hosszú és bonyolult e-mailekről.

A ClickUp korlátai

A rendelkezésre álló opciók és testreszabási lehetőségek száma miatt a tanulási görbe meredeknek tűnhet.

A hely, mappa, lista és feladat hierarchiája zavaros lehet, ha elkezdi használni a Gmail-fiók adatainak tárolására.

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 USD/tag/hónap

Üzleti : 12 USD/tag/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain (AI megoldás): 5 USD/tag/hónap

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4007 értékelés)

2. Google Táblázatok

Együttműködési funkciók a Google Táblázatokon keresztül

A Google Sheets egy felhőalapú táblázatkezelő alkalmazás, amely a Google Workspace része. Használja ezt a Gmail-integrációt az adatok finom elemzéséhez és vizualizálásához, miközben valós időben hoz létre, szerkeszt és együttműködik táblázatokon.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

Natív integrációk a Google Workspace összes termékével és szolgáltatásával

Készítsen, szerkesszen és formázzon táblázatokat a különféle műveletek és funkciók segítségével.

A rendelkezésre álló adatokat grafikonokká, táblázatokká, diagramokká és egyéb vizualizáló eszközökké alakíthatja.

Ossza meg táblázatait másokkal, miközben részletes hozzáférés-vezérlést biztosít.

A Google Táblázatok korlátai

Legfeljebb 10 millió cellát kínál, ami elhalványul a Microsoft Excel által biztosított 17 millióhoz képest.

Erősen függ a felhőtől és az internetkapcsolattól

A Google Drive tárolási korlátai a Google Sheetsre is kihatnak.

Google Táblázatok árak

Személyes : 0 USD

Business Standard: 12 USD felhasználónként, havonta

Google Táblázatok értékelései és vélemények

G2: 4,6/5 (42 316 értékelés) a Google Workspace-re vonatkozóan

Capterra: 4,7/5 (12 960 értékelés)

3. Slack

A Slack egy népszerű csapatmunkát és üzenetküldést segítő platform. Ha összekapcsolja a Gmailt a Slackkel, kibővíti az e-mailes kommunikáció aszinkron jellegét azáltal, hogy kiegészíti azt valós idejű azonnali üzenetküldéssel. Kiváló alternatívája a Google Chatnek. Akár e-mail alternatívaként is működhet!

A Slack legjobb funkciói

Csatlakozzon valós időben közvetlen üzenetekkel

Rendezze és kezelje a beszélgetéseket a Csatornák és a szálakba rendezett válaszok segítségével.

Címkézés a felhasználók figyelmének felkeltése érdekében bizonyos üzenetekre

Támogatja a munkafolyamatok automatizálását egy egyedi munkafolyamat-készítővel.

A Slack korlátai

A Huddle felhasználói korlátozásai befolyásolják a skálázhatóságot

Az üzenetelőzmények elvésznek a sok zajban, és nem könnyű közöttük navigálni.

Az ingyenes verzió 90 nap után automatikusan törli az üzeneteket.

Slack árak

Ingyenes csomag : 0 USD

Pro : 7,25 USD havonta

Business+ : 12,50 USD havonta

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (32 269 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23 161 értékelés)

4. Webhooks

Két alkalmazás vagy esemény összekapcsolása a Webhooks segítségével a Mediumon keresztül

A webhookok lehetővé teszik az alkalmazások számára, hogy valós időben kommunikáljanak egymással. Ehhez alapvető API-hívási mechanizmusokat használnak. Ugyanakkor felhasználhatja őket eseményindítók beállítására is a munkafolyamatok automatizálása érdekében.

Konfigurálja ezt a Gmail-integrációt, hogy bizonyos eseményekre, például egy adott kulcsszót tartalmazó e-mail üzenet fogadására, automatikus e-mail küldéssel reagáljon.

A webhookok legjobb funkciói

Valós idejű kommunikációt biztosít az alkalmazások között

Használható eseményvezérelt műveletek vagy triggerek beállítására az intelligens e-mailkezeléshez

Testreszabható hasznos terheléseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy az alkalmazás követelményeinek megfelelően alakítsák az információkat.

Biztonságos adatátvitel HTTPS használatával

Hatékonyan kezeli az időérzékeny kéréseket

A webhookok korlátai

A webhookok használata és hibakeresése fejlett technikai ismereteket igényel.

Nem megfelelő implementálás esetén kiberbiztonsági fenyegetéseknek és behatolásoknak kitett

Webhooks árak

N/A

Webhooks értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Hive

Műszerfal nézet a Hive segítségével

A Hive egy projektmenedzsment és együttműködési platform, amely feladatok, fájlmegosztás és üzenetküldés segítségével digitális munkaterületet hoz létre a csapatok számára. Csatlakoztassa a Gmailt a Hive-hoz, hogy megkönnyítse az e-mailes együttműködést közös beérkező levelek, feladatkiosztások és valós idejű kommunikáció beállításával.

A Hive legjobb funkciói

Rugalmas hierarchiák a projektcsapatok és az egyes projektekben szereplő egyéb eszközök kezeléséhez

Központosított fájlkezelés a zökkenőmentes együttműködés érdekében

Hozzon létre feladatokat e-mailekből, és kezelje őket a Hive-on.

Rendeljen történetpontokat, hogy reális becslést kapjon a feladat elvégzéséhez szükséges időről vagy erőfeszítésről.

A Hive korlátai

Korlátozott funkcionalitás a mobilalkalmazásokban

Lehet, hogy automatikusan engedélyezi az e-mail értesítéseket, ami spamnek tűnik.

A felhasználóknak még az alapvető integrációkhoz is szükségük van a Zapierre, ami azt jelenti, hogy a Gmail-integráció költsége

Hive árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 1 dollár havonta, felhasználónként

Teams : 3 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (501 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190 értékelés)

6. Zoom

Videokonferencia a Zoom segítségével

A Zoom egy széles körben használt videokonferencia-platform virtuális találkozók, online események, webináriumok és közös munkavégzéshez. A Zoom és a Gmail integrálásával videokonferenciákat szervezhet, rendezhet vagy részt vehet rajtuk anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Ez a koherencia elősegíti a koordinációt és az együttműködést.

A Zoom legjobb funkciói

Kiemelések, összefoglalók és intelligens fejezetek a Zoom-felvételek intelligens feldolgozásához

Élő átírás a jobb hozzáférhetőség érdekében

Zoom AI a csevegés vagy e-mail válaszok megfogalmazásához, valamint a beszélgetések gyors összefoglalásához

Táblagép brainstorminghoz és együttműködéshez

Zoom Phone a Cloud VoIP szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez világszerte

Zoom korlátozások

Nincs valós idejű kommentvezérlés, ami problémát jelenthet nyilvános virtuális események szervezésekor.

Gyenge ügyfélszolgálat

A rejtett költségek és az árpolitika megnövelik a költségeket

Zoom árak

A Zoom One árai az Egyesült Államokból kezdeményezett hívások esetén a következők:

Alap : 0 USD

Pro : 149,90 USD/év/felhasználó

Üzleti : 219,90 USD/év/felhasználó

Business Plus : 269,90 USD/év/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (54 179 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 742 értékelés)

7. EmailAnalytics

E-mail tevékenység elemzése az EmailAnalytics segítségével

Az EmailAnalytics adat alapú betekintést nyújt az e-mail használati szokásaiba. Ez segít megérteni e-mail szokásait és viselkedését, hogy optimalizálhassa termelékenységét. Ha összekapcsolja az EmailAnalytics szolgáltatást Gmail-fiókjával, láthatja tevékenységét, válaszidejét és legfontosabb kapcsolatait. Használja ezeket az információkat a Gmail-élmény optimalizálásához.

Az EmailAnalytics legjobb funkciói

Kövesse nyomon az összes elküldött és fogadott e-mailt, és blokkolja a nem kívánt e-maileket.

Használja a címkéket, mappákat és kategóriákat az e-mailek rendszerezéséhez és a beérkező levelek számának nullára csökkentéséhez.

Tekintse meg a legfontosabb névjegyeket a feladó és címzett listáiban

Jogosultságok és szerepkörök hozzárendelésével meghatározhatja, hogy a csapat tagjai melyik beérkező levelekhez férhetnek hozzá.

Heti jelentések az e-mail tevékenységekről

Az EmailAnalytics korlátai

Intuitív kialakítás hiányzik belőle, mivel a felhasználói felület nehézkesnek és elavultnak tűnik.

A Gmail címkéket használó jelentések, amelyek befolyásolhatják a teljesítményét

EmailAnalytics árak

Pro : 15 dollár havonta, postafiókönként

B2B e-mailes ügyfélszerzés: 1000 dollár havonta

EmailAnalytics értékelések és vélemények

G2: 4/5 (4 értékelés)

Capterra: N/A

8. Dropbox

Fájltárolás a Dropboxon keresztül

Ha nem elégedett a Google Drive-val, akkor a Dropbox kiváló alternatíva lehet. A Dropbox egy felhőalapú tárolóplatform, ahol a felhasználók fájlokat és dokumentumokat tölthetnek fel, megoszthatnak és együttműködhetnek. Gmail-integrációként lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák és együttműködjenek anélkül, hogy túl sokat kellene aggódniuk a dokumentumkezelés miatt.

A Dropbox legjobb funkciói

Értesítéseket kaphat a haladásról, a projekt követelményeinek változásairól és egyéb tevékenységekről.

Szinkronizálja a különböző formátumú és méretkorlátozású adatokat az összes eszközön

Fájlvédelem a fájlok véletlen törlése, nem kívánt szerkesztése vagy vírusok elleni védelme érdekében

Fájlok létrehozása, szerkesztése, megosztása és közös szerkesztése valós időben és egyszerűen

A Dropbox korlátai

Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál (összehasonlításképpen: a Google Drive 15 GB-ot kínál ingyen).

A tárolás, a szervezés és a keresés nem intuitív, ami megnehezíti a fájlok megtalálását.

Dropbox árak

Plus : 9,99 USD havonta (egy felhasználó)

Essentials : 18 USD/hó (egy felhasználó)

Üzleti : 20 USD/hó/felhasználó

Business Plus : 26 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (23 002 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (21 503 értékelés)

9. Todoist

Feladatkezelés a Todoist segítségével

A Todoist egy feladatkezelő alkalmazás, amely segít a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek hatékonyan szervezni és prioritásba rendezni a teendőlistájukon szereplő feladatokat. A Gmailbe integrálva a Todoist ügyfelei az e-maileket feladatokká alakíthatják, így könnyedén szervezhetik, rangsorolhatják és nyomon követhetik feladataikat.

A Todoist legjobb funkciói

Gyors hozzáadás a megvalósítható gondolatok vagy tartalmak feladatokká alakításához

Emlékeztetőket természetes nyelven adhat hozzá a nehézkes dátum- vagy időválasztók helyett.

Nyomon követi az ismétlődő dátumokat, hogy azonosítsa a szokásokat és nyomon kövesse a határidőket.

Címkék hasonló feladatok kategorizálásához és csoportosításához

Megjegyzések és feladatkiosztások az együttműködés megkönnyítésére

A Todoist korlátai

Nincs testreszabási és skálázhatósági lehetőség, mint a teljes értékű projektkezelő platformoknál.

Az alfeladatok kissé megbízhatatlanok

A csapatmunka nem zökkenőmentes

Todoist árak

Kezdő : 0 USD

Pro : 4 dollár havonta

Üzleti: 6 USD/hó/felhasználó

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (771 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2356 értékelés)

10. Hiver

Gmail beérkező levelek kezelése a Hiver segítségével

A Hiver egy e-mail együttműködési platform, amely a Gmailen működik. Megosztott beérkező levelek mappákat és együttműködési funkciókat használ, hogy a csapatok e-maileket küldhessenek, beérkező e-mailekre válaszolhassanak, feladatokat oszthassanak ki és egyszerűsíthessék a kommunikációt.

A Gmail és a Hiver összekapcsolásával hatékony csapatokat állíthat össze az ügyfélszolgálat, az értékesítési megkeresések és az általános e-mailek kezelésére.

A Hiver legjobb funkciói

Támogatja a hatékony e-mailkezelést megosztott beérkező levelek mappával, címkékkel, piszkozatokkal, névjegyekkel stb.

Harvey, az AI bot, a nem cselekvésre irányuló beszélgetések lezárására

Konfigurálható, szabályalapú automatizálás a rutin és ismétlődő feladatok elvégzéséhez

Hatékony jelentések és elemzések az ügyfélszolgálati teljesítmény méréséhez

A Hiver korlátai

A felhasználók nem hozhatnak létre manuálisan támogatási jegyeket, kivéve, ha azok egy beérkezett e-mailhez kapcsolódnak.

Lassú és akadozó lehet

Hiver árak

Lite : 10 USD/hó/felhasználó

Pro : 26 USD/hó/felhasználó

Elite: 40 USD/hó/felhasználó

Hiver értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (934 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (117 értékelés)

Hozzon ki többet Gmail-fiókjából

Ezzel véget ért a legjobb Gmail-integrációk listája. Megpróbáltunk egy átfogó listát összeállítani, amely különböző követelményeket és alkalmazásokat fed le, hogy javítsa Gmail-élményét.

Bár minden Gmail-integrációval valami egyedi jár, a ClickUp mindezt és még többet is kínál. Az ilyen hatékony funkciók és szolgáltatások segítségével újragondolhatja Gmail-beérkező leveleit anélkül, hogy terhelné a Google Drive-ot, és sokkal többet érhet el.

Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp -pal, hogy megtudja, hogyan!