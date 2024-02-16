A 10 legjobb Gmail-integráció az e-mailek kezelésének hatékonyságának növeléséhez

Érdekesség: a Gmail a világ e-mail felhasználóinak közel egyharmada számára a preferált e-mail platform! A Gmail beérkező levelek mappája hatalmas tárhellyel és adaptív biztonsági funkciókkal, például spamszűréssel rendelkezik, így rendkívül hatékony eszköz a termelékenység növeléséhez.
Intuitív kialakítása és beépített e-mail szervező eszközei alkalmassá teszik személyes és szakmai használatra egyaránt. Nem szabad elfelejteni, hogy a Google Workspace kapcsolódó szolgáltatásai, mint például a Google Drive, a Google Naptár, a Google Meet, a Google Feladatok stb. tovább növelik értékét.
A beérkező levelek mappáján kívül azonban rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik. Mi pedig segítünk Önnek, hogy kihasználja a Gmail-fiókja által kínált új lehetőségeket. Az alábbiakban bemutatott Gmail-integrációk a beérkező levelek mappáját termelékenységi központtá alakítják, amelynek segítségével többet érhet el.
Akkor kezdjük is!
Mit kell keresnie a Gmail-integrációkban?
Mielőtt belevetnéd magad a különböző Gmail-integrációkba, amelyek új szintre emelhetik a beérkező levelek kezelését, hadd magyarázzuk el, mi áll a választásunk mögött. Ha megérted az ajánlásaink mögötti logikát, az segít abban is, hogy megalapozott döntést hozz, ha más Gmail-integrációkat is szeretnél kipróbálni. Tekintsd ezt egy gyors útmutatónak.
Az alábbiakban felsorolunk néhány paramétert, amelyet figyelembe vettünk, amikor a népszerű Gmail-munkafolyamatokhoz való relevanciájukat értékeltük:
- Kompatibilitás: Akár asztali számítógépen, akár mobil eszközön használja a Gmailt, az add-onnak kompatibilisnek kell lennie a megfelelő verzióval.
- Költség: Vegye figyelembe az integráció árazási modelljét, és végezzen átfogó költség-haszon elemzést, hogy kiszámolja, mennyi értéket hoz az integráció a munkafolyamatába.
- Könnyű használat: Az integrációnak könnyen beállíthatónak kell lennie, ideális esetben néhány kattintással, és felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie.
- Megbízhatóság: Válasszon integrációkat neves fejlesztőktől vagy vállalatoktól.
- Biztonság: Ellenőrizze a különböző biztonsági intézkedéseket, hogy integrált alkalmazásunk segítségével megvédje Gmail-fiókját a behatolásoktól és fenyegetésektől.
- Adatvédelem: Mivel az alkalmazásintegráció hozzáférést biztosít a beérkező levelekhez, ellenőrizze, hogy az megfelel-e az adatvédelmi előírásoknak. Emellett figyelmesen kövesse nyomon a kért engedélyeket.
- Testreszabás: Az integrációnak bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítania, lehetővé téve a testreszabást vagy konfigurálást, hogy pontosan megfeleljen az Ön igényeinek.
- Támogatás: Fedezze fel a Gmail-integráció által nyújtott támogatás minőségét. Eközben ellenőrizze, hogy milyen ügyfélszolgálati csatornák állnak rendelkezésre.
- Frissítések: A rendszeresen frissített integrációk megoldják a biztonsági és kompatibilitási problémákat. Keressen olyan megoldást, amelyet folyamatosan fejlesztik!
- Értékelések és vélemények: Ezek más felhasználók első kézből származó beszámolói. Használja őket, hogy reális képet kapjon a felhasználói élményről.
A 10 Gmail-integráció, amelyet 2024-ben érdemes használni
Most, hogy már tudod, hogyan állítottuk össze ezt a listát, nézzük meg a különböző integrációkat, amelyekkel javíthatod Gmail-élményedet.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projektkezelő eszköz, a Gmail pedig egy végpontok közötti munkahelyi kommunikációs központ. Mint ilyen, a ClickUp és a Gmail kombinációja tökéletes párosítás.
Használja ezeket az eszközöket, hogy támogassa csapatát a közös munkában, a feladatok szervezésében és kezelésében, az előrehaladás nyomon követésében, a fájlok megosztásában és a célok elérésében.
Íme néhány információ a ClickUp legjobb funkcióiról, amelyek miatt ez az egyik legjobb Gmail-integráció:
ClickUp univerzális keresés
Bár a Gmail lenyűgöző keresési funkciókkal rendelkezik, a ClickUp univerzális keresője még ennél is jobb. A Gmail legfeljebb a beérkező levelek és a Google Chat naplói között keres.
Az univerzális keresési funkció azonban az egész digitális ökoszisztémát átvizsgálja, a ClickUp-tól kezdve minden integrált alkalmazásáig. Mostantól néhány kattintással megtalálhatja, amit keres!
ClickUp AI
Akár követő e-maileket ír, hangos Gmail-mellékletekből átiratokat készít, vagy hosszú e-mail üzenetek összefoglalóját írja, a ClickUp AI mindet elvégzi. A ClickUp AI egy hatékony asszisztens, amely támogatja az írási folyamatot és az e-maileket cselekvésre készteti.
Beépített összefoglaló és intelligens tartalomgeneráló funkcióival néhány kattintással elküldheti e-mailjeit. Másrészt ez egy ugyanolyan hatékony tudáskezelő eszköz, amely minden Gmail-mellékletből és e-mail-sorozatból vagy szálból kiaknázza az értéket, hogy időt takarítson meg Önnek.
Feladatkezelés
A ClickUp egy teljes körű projektmenedzsment platform, amely számos feladatkezelési funkcióval rendelkezik. De tudta, hogy a ClickUp segítségével a Gmail beérkező leveleit is feladatokká alakíthatja?
Hasonlóképpen, e-maileket is csatolhat a ClickUp feladathoz. Amint ezek a feladatok felkerülnek a ClickUp platformra, az azok feletti ellenőrzés, amelyet élvezni fog, a Google Task-ot is megszégyeníti! Egy ilyen zökkenőmentes Gmail-integráció órákat fog megtakarítani Önnek, minimalizálja a zavaró tényezőket és korlátozza a kontextusváltást – ez pedig termelékenységnövelő hatással jár!
Értesítések és emlékeztetők
A Gmail automatikusan felismeri az eseményeket, találkozókat, foglalásokat stb., és hozzáadja őket a Google Naptárhoz. Ha azonban összekapcsolja a Gmailt a ClickUp-pal, időben értesítéseket és emlékeztetőket kap a függőben lévő ügyekről. Ez biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen működjön.
Platformok közötti alkalmazás
A ClickUp alkalmazás mobil eszközökön, asztali számítógépeken és okos hordható eszközökön is elérhető. Emellett integrálva van hangsegédekkel és népszerű böngészők kiegészítőivel is. Ráadásul az alkalmazás e-mail kiegészítőként is elérhető.
Ez a hordozhatóság a ClickUp alkalmazást a Gmail alkalmazással egyenrangúvá teszi, ami azt jelenti, hogy akár útközben is elvégezheti a munkáját!
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp több eszközről is elérhető, például mobiltelefonról, asztali számítógépről stb.
- Hozzáférés hihetetlen keresési funkciókhoz a ClickUp univerzális keresőjével
- Az e-maileket hihetetlenül egyszerűen alakíthatja át végrehajtható feladatokká.
- Készítsen átiratokat audio mellékletekből, vagy készítsen összefoglalókat hosszú és bonyolult e-mailekről.
A ClickUp korlátai
- A rendelkezésre álló opciók és testreszabási lehetőségek száma miatt a tanulási görbe meredeknek tűnhet.
- A hely, mappa, lista és feladat hierarchiája zavaros lehet, ha elkezdi használni a Gmail-fiók adatainak tárolására.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes: 0 USD
- Korlátlan: 7 USD/tag/hónap
- Üzleti: 12 USD/tag/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp Brain (AI megoldás): 5 USD/tag/hónap
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9240 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (4007 értékelés)
2. Google Táblázatok
A Google Sheets egy felhőalapú táblázatkezelő alkalmazás, amely a Google Workspace része. Használja ezt a Gmail-integrációt az adatok finom elemzéséhez és vizualizálásához, miközben valós időben hoz létre, szerkeszt és együttműködik táblázatokon.
A Google Táblázatok legjobb funkciói
- Natív integrációk a Google Workspace összes termékével és szolgáltatásával
- Készítsen, szerkesszen és formázzon táblázatokat a különféle műveletek és funkciók segítségével.
- A rendelkezésre álló adatokat grafikonokká, táblázatokká, diagramokká és egyéb vizualizáló eszközökké alakíthatja.
- Ossza meg táblázatait másokkal, miközben részletes hozzáférés-vezérlést biztosít.
A Google Táblázatok korlátai
- Legfeljebb 10 millió cellát kínál, ami elhalványul a Microsoft Excel által biztosított 17 millióhoz képest.
- Erősen függ a felhőtől és az internetkapcsolattól
- A Google Drive tárolási korlátai a Google Sheetsre is kihatnak.
Google Táblázatok árak
- Személyes: 0 USD
- Business Standard: 12 USD felhasználónként, havonta
Google Táblázatok értékelései és vélemények
- G2: 4,6/5 (42 316 értékelés) a Google Workspace-re vonatkozóan
- Capterra: 4,7/5 (12 960 értékelés)
3. Slack
A Slack egy népszerű csapatmunkát és üzenetküldést segítő platform. Ha összekapcsolja a Gmailt a Slackkel, kibővíti az e-mailes kommunikáció aszinkron jellegét azáltal, hogy kiegészíti azt valós idejű azonnali üzenetküldéssel. Kiváló alternatívája a Google Chatnek. Akár e-mail alternatívaként is működhet!
A Slack legjobb funkciói
- Csatlakozzon valós időben közvetlen üzenetekkel
- Rendezze és kezelje a beszélgetéseket a Csatornák és a szálakba rendezett válaszok segítségével.
- Címkézés a felhasználók figyelmének felkeltése érdekében bizonyos üzenetekre
- Támogatja a munkafolyamatok automatizálását egy egyedi munkafolyamat-készítővel.
A Slack korlátai
- A Huddle felhasználói korlátozásai befolyásolják a skálázhatóságot
- Az üzenetelőzmények elvésznek a sok zajban, és nem könnyű közöttük navigálni.
- Az ingyenes verzió 90 nap után automatikusan törli az üzeneteket.
Slack árak
- Ingyenes csomag: 0 USD
- Pro: 7,25 USD havonta
- Business+: 12,50 USD havonta
- Enterprise Grid: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (32 269 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (23 161 értékelés)
4. Webhooks
A webhookok lehetővé teszik az alkalmazások számára, hogy valós időben kommunikáljanak egymással. Ehhez alapvető API-hívási mechanizmusokat használnak. Ugyanakkor felhasználhatja őket eseményindítók beállítására is a munkafolyamatok automatizálása érdekében.
Konfigurálja ezt a Gmail-integrációt, hogy bizonyos eseményekre, például egy adott kulcsszót tartalmazó e-mail üzenet fogadására, automatikus e-mail küldéssel reagáljon.
A webhookok legjobb funkciói
- Valós idejű kommunikációt biztosít az alkalmazások között
- Használható eseményvezérelt műveletek vagy triggerek beállítására az intelligens e-mailkezeléshez.
- Testreszabható hasznos terheléseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy az alkalmazás követelményeinek megfelelően alakítsák az információkat.
- Biztonságos adatátvitel HTTPS használatával
- Hatékonyan kezeli az időérzékeny kéréseket
A webhookok korlátai
- A webhookok használata és hibakeresése fejlett technikai ismereteket igényel.
- Nem megfelelő implementálás esetén kiberbiztonsági fenyegetéseknek és behatolásoknak kitett
Webhooks árak
N/A
Webhooks értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Hive
A Hive egy projektmenedzsment és együttműködési platform, amely feladatok, fájlmegosztás és üzenetküldés segítségével digitális munkaterületet hoz létre a csapatok számára. Csatlakoztassa a Gmailt a Hive-hoz, hogy megkönnyítse az e-mailes együttműködést közös beérkező levelek, feladatkiosztások és valós idejű kommunikáció beállításával.
A Hive legjobb funkciói
- Rugalmas hierarchiák a projektcsapatok és az egyes projektekben szereplő egyéb eszközök kezeléséhez
- Központosított fájlkezelés a zökkenőmentes együttműködés érdekében
- Hozzon létre feladatokat e-mailekből, és kezelje őket a Hive-on.
- Rendeljen történetpontokat, hogy reális becslést kapjon a feladat elvégzéséhez szükséges időről vagy erőfeszítésről.
A Hive korlátai
- Korlátozott funkcionalitás a mobilalkalmazásokban
- Lehet, hogy automatikusan engedélyezi az e-mail értesítéseket, ami spamnek tűnik.
- A felhasználóknak még az alapvető integrációkhoz is szükségük van a Zapierre, ami azt jelenti, hogy a Gmail-integráció költsége
Hive árak
- Ingyenes: 0 USD
- Starter: 1 dollár havonta, felhasználónként
- Teams: 3 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Hive értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (501 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (190 értékelés)
6. Zoom
A Zoom egy széles körben használt videokonferencia-platform virtuális találkozók, online események, webináriumok és közös munkavégzéshez. A Zoom és a Gmail integrálásával videokonferenciákat szervezhet, rendezhet vagy részt vehet rajtuk anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Ez a koherencia elősegíti a koordinációt és az együttműködést.
A Zoom legjobb funkciói
- Kiemelések, összefoglalók és intelligens fejezetek a Zoom-felvételek intelligens feldolgozásához
- Élő átírás a jobb hozzáférhetőség érdekében
- Zoom AI a csevegés vagy e-mail válaszok megfogalmazásához, valamint a beszélgetések gyors összefoglalásához
- Táblagép brainstorminghoz és együttműködéshez
- Zoom Phone a Cloud VoIP szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez világszerte
Zoom korlátozások
- Nincs valós idejű kommentvezérlés, ami problémát jelenthet nyilvános virtuális események szervezésekor.
- Gyenge ügyfélszolgálat
- A rejtett költségek és az árpolitika megnövelik a költségeket
Zoom árak
A Zoom One árai az Egyesült Államokból kezdeményezett hívások esetén a következők:
- Alap: 0 USD
- Pro: 149,90 USD/év/felhasználó
- Üzleti: 219,90 USD/év/felhasználó
- Business Plus: 269,90 USD/év/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (54 179 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (13 742 értékelés)
7. EmailAnalytics
Az EmailAnalytics adat alapú betekintést nyújt az e-mail használati szokásaiba. Ez segít megérteni e-mail szokásait és viselkedését, hogy optimalizálhassa termelékenységét. Ha összekapcsolja az EmailAnalytics szolgáltatást Gmail-fiókjával, láthatja tevékenységét, válaszidejét és legfontosabb kapcsolatait. Használja ezeket az információkat a Gmail-élmény optimalizálásához.
Az EmailAnalytics legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az összes elküldött és fogadott e-mailt, és blokkolja a nem kívánt e-maileket.
- Használja a címkéket, mappákat és kategóriákat az e-mailek rendszerezéséhez és a beérkező levelek számának nullára csökkentéséhez.
- Tekintse meg a legfontosabb névjegyeket a feladó és címzett listáiban
- Jogosultságok és szerepkörök hozzárendelésével meghatározhatja, hogy a csapat tagjai melyik beérkező levelekhez férhetnek hozzá.
- Heti jelentések az e-mail tevékenységekről
Az EmailAnalytics korlátai
- Intuitív kialakítás hiányzik belőle, mivel a felhasználói felület nehézkesnek és elavultnak tűnik.
- A Gmail címkéket használó jelentések, amelyek befolyásolhatják a teljesítményét
EmailAnalytics árak
- Pro: 15 dollár havonta, postafiókönként
- B2B e-mailes ügyfélszerzés: 1000 dollár havonta
EmailAnalytics értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (4 értékelés)
- Capterra: N/A
8. Dropbox
Ha nem elégedett a Google Drive-val, akkor a Dropbox kiváló alternatíva lehet. A Dropbox egy felhőalapú tárolóplatform, ahol a felhasználók fájlokat és dokumentumokat tölthetnek fel, megoszthatnak és együttműködhetnek. Gmail-integrációként lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák és együttműködjenek anélkül, hogy túl sokat kellene aggódniuk a dokumentumkezelés miatt.
A Dropbox legjobb funkciói
- Értesítéseket kaphat a haladásról, a projekt követelményeinek változásairól és egyéb tevékenységekről.
- Szinkronizálja a különböző formátumú és méretkorlátozású adatokat az összes eszközön
- Fájlvédelem a fájlok véletlen törlése, nem kívánt szerkesztése vagy vírusok elleni védelme érdekében
- Fájlok létrehozása, szerkesztése, megosztása és közös szerkesztése valós időben és egyszerűen
A Dropbox korlátai
- Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál (összehasonlításképpen: a Google Drive 15 GB-ot kínál ingyen).
- A tárolás, a szervezés és a keresés nem intuitív, ami megnehezíti a fájlok megtalálását.
Dropbox árak
- Plus: 9,99 USD havonta (egy felhasználó)
- Essentials: 18 USD/hó (egy felhasználó)
- Üzleti: 20 USD/hó/felhasználó
- Business Plus: 26 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Dropbox értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (23 002 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (21 503 értékelés)
9. Todoist
A Todoist egy feladatkezelő alkalmazás, amely segít a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek hatékonyan szervezni és prioritásba rendezni a teendőlistájukon szereplő feladatokat. A Gmailbe integrálva a Todoist ügyfelei az e-maileket feladatokká alakíthatják, így könnyedén szervezhetik, rangsorolhatják és nyomon követhetik feladataikat.
A Todoist legjobb funkciói
- Gyors hozzáadás a megvalósítható gondolatok vagy tartalmak feladatokká alakításához
- Emlékeztetőket természetes nyelven adhat hozzá a nehézkes dátum- vagy időválasztók helyett.
- Nyomon követi az ismétlődő dátumokat, hogy azonosítsa a szokásokat és nyomon kövesse a határidőket.
- Címkék hasonló feladatok kategorizálásához és csoportosításához
- Megjegyzések és feladatkiosztások az együttműködés megkönnyítésére
A Todoist korlátai
- Nincs testreszabási és skálázhatósági lehetőség, mint a teljes értékű projektkezelő platformoknál.
- Az alfeladatok kissé megbízhatatlanok
- A csapatmunka nem zökkenőmentes
Todoist árak
- Kezdő: 0 USD
- Pro: 4 dollár havonta
- Üzleti: 6 USD/hó/felhasználó
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (771 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2356 értékelés)
10. Hiver
A Hiver egy e-mail együttműködési platform, amely a Gmailen működik. Megosztott beérkező levelek mappákat és együttműködési funkciókat használ, hogy a csapatok e-maileket küldhessenek, beérkező e-mailekre válaszolhassanak, feladatokat oszthassanak ki és egyszerűsíthessék a kommunikációt.
A Gmail és a Hiver összekapcsolásával hatékony csapatokat állíthat össze az ügyfélszolgálat, az értékesítési megkeresések és az általános e-mailek kezelésére.
A Hiver legjobb funkciói
- Támogatja a hatékony e-mailkezelést megosztott beérkező levelek mappával, címkékkel, piszkozatokkal, névjegyekkel stb.
- Harvey, az AI bot, a nem cselekvésre irányuló beszélgetések lezárására
- Konfigurálható, szabályalapú automatizálás a rutin és ismétlődő feladatok elvégzéséhez
- Hatékony jelentések és elemzések az ügyfélszolgálati teljesítmény méréséhez
A Hiver korlátai
- A felhasználók nem hozhatnak létre manuálisan támogatási jegyeket, kivéve, ha azok egy beérkezett e-mailhez kapcsolódnak.
- Lassú és akadozó lehet
Hiver árak
- Lite: 10 USD/hó/felhasználó
- Pro: 26 USD/hó/felhasználó
- Elite: 40 USD/hó/felhasználó
Hiver értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (934 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (117 értékelés)
Hozzon ki többet Gmail-fiókjából
Ezzel véget ért a legjobb Gmail-integrációk listája. Megpróbáltunk egy átfogó listát összeállítani, amely különböző követelményeket és alkalmazásokat fed le, hogy javítsa Gmail-élményét.
Bár minden Gmail-integrációval valami egyedi jár, a ClickUp mindezt és még többet is kínál. Az ilyen hatékony funkciók és szolgáltatások segítségével újragondolhatja Gmail-beérkező leveleit anélkül, hogy terhelné a Google Drive-ot, és sokkal többet érhet el.
Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp -pal, hogy megtudja, hogyan!