A 10 legjobb CRM for Gmail eszköz a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

Lehet, hogy a beérkező levelek mappája az a hely, ahol a varázslat elkezdődik, de nem mindig ott is marad. A nyomon követések keresése, az ügyféladatok kezelése és az értékesítések nyomon követése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet.
Éppen ezért a Gmail és a CRM párosítása kézenfekvő megoldás. Ezzel minden összekapcsolódik, rendszerezett marad, és pont ott van, ahol szüksége van rá: a naponta használt beérkező levelek mappájában. 🔄
Ha elege van az idővesztésből (és a fontos beszélgetések elvesztéséből), itt az ideje, hogy felfedezze a tökéletes CRM for Gmail alkalmazást.
Íme tíz lehetőség a munkafolyamatok racionalizálására, az időmegtakarításra és az összes kapcsolat fenntartására.
És bónuszként bemutatunk egy eszközt (nem kell találgatni, ez a ClickUp ), amely ötvözi az e-mail és a CRM képességeit, így ez az alkalmazás mindenre kiterjedő megoldást kínál a munkához. Emellett ingyenes CRM-sablont is adunk, hogy azonnal nekiláthasson a munkának.
Válasszon a Gmailhez legalkalmasabb 10 CRM-eszköz közül:
Mit kell keresnie egy Gmailhez való CRM-ben?
A tökéletes CRM for Gmail megtalálása azzal kezdődik, hogy azonosítja az üzleti igényeinek megfelelő funkciókat. Íme, mire kell figyelni a CRM kiválasztásakor. 👇
- Átfogó kapcsolattartás és ügyletkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely automatikusan rendszerezi az ügyféladatokat és nyomon követi minden interakciót, egyszerűsítve ezzel az értékesítési projektek folyamatainak kezelését.
- Hatékonyságot növelő automatizálási eszközök: Fontolja meg olyan CRM-ek használatát, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint az e-mailek ütemezése, automatizált nyomon követés és feladat-emlékeztetők, hogy csökkentse a manuális munkát.
- Testreszabható és felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív kezelőfelülettel és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel rendelkező CRM-et, amely biztosan megfelel az üzleti igényeinek.
- Részletes jelentések és elemzések: Válasszon olyan CRM-et, amely nyomon követi az e-mail tevékenységeket, figyelemmel kíséri az elkötelezettséget, és hasznos információkat nyújt a döntéseihez.
- Csapatmunka funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyekkel feladatokat oszthat ki, frissítéseket oszthat meg és nyomon követheti az előrehaladást.
- Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan CRM szoftvert, amely mobilalkalmazással rendelkezik, így útközben is kapcsolatban maradhat és produktív maradhat.
🔍 Tudta? A Gmail több mint öt évig béta verzióban maradt, még akkor is, amikor az egyik legnépszerűbb e-mail szolgáltatás lett. A béta jelölést végül 2009 júliusában eltávolították.
A 10 legjobb CRM a Gmailhez
A Gmailre támaszkodva nehéz lehet a vevői kapcsolatok felett átlátást tartani.
Íme 10 CRM, amelyek integrálódnak a Gmailhez, és segítenek hatékonyabban kezelni a kommunikációt. 📧
1. ClickUp (a legjobb az egyszerű e-mail-CRM integrációhoz)
Ha olyan CRM-et keres, amely megkönnyíti az ügyfélkapcsolatok kezelését, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát.
A ClickUp CRM egy valóban all-in-one megoldás, amely túlmutat a puszta ügyféladatok kezelésén – egy helyen egyesíti a feladatokat, a kommunikációt és a projekteket. Ráadásul könnyedén szinkronizálható kedvenc eszközeivel, így minden összekapcsolva marad.
A testreszabható irányítópultok segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti az értékesítési folyamatokat, az ügyletek állapotát és a bevételi mutatókat. Az automatizálás egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők, így órákat spórolhat meg a kézi munkával. Ráadásul a ClickUp együttműködési funkciói, mint például a megjegyzések, az @említések és a megosztott ClickUp Docs, biztosítják a csapat összehangolt munkáját és az ügyfelek elégedettségét.
ClickUp Gmail integráció
A ClickUp Gmail integráció teljesen új szintű kényelmet biztosít a feladatok és e-mailek egy helyen történő kezelésében.
Néhány kattintással bármely e-mailt átalakíthat végrehajtható feladattá, hozzárendelheti, prioritásokat állíthat be, és összekapcsolhatja a ClickUp releváns projektjeivel. Ez a Gmail-integráció megkönnyíti az e-mailek feladatokhoz való csatolását, így a feladatban mindig megtalálhatók az e-mailek nyomon követéséhez szükséges fontos részletek.
ClickUp Automations
Ami ezt az integrációt kiemeli a többi közül, az a ClickUp Automations-szal való együttműködési képessége. Ahelyett, hogy manuálisan hozna létre feladatokat az e-mailekből, automatizálhatja a folyamatot.
Beállíthat például egy automatizálást, amely egy adott ügyféltől érkező vagy egy bizonyos tárgyú e-mailt feladattá alakít a ClickUp-ban, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a fontos nyomon követések elmulasztásának esélyét. Testreszabhatja a szabályokat, hogy a feladatok automatikusan hozzárendelésre, prioritásba sorolásra vagy címkézésre kerüljenek az e-mail tartalma alapján.
Amint egy feladatot létrehoz egy e-mailből, azonnal elkezdheti hozzáadni a ClickUp feladatkommenteket, kérdéseket feltenni vagy frissíteni a csapatot.
Ha ezt összekapcsolja a ClickUp CRM sablonnal, még jobb eredményeket érhet el. Létrehozhat olyan folyamatokat, amelyek az Ön egyedi igényeinek megfelelnek, így áttekinthető képet kaphat a potenciális ügyfeleiről és azok hatékony kezeléséről.
A részletes jelentéskészítő eszközök értékes betekintést nyújtanak olyan kulcsfontosságú mutatókba, mint a konverziós arányok és az értékesítési ciklus hossza, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt.
A ClickUp legjobb funkciói
- Gmail integráció: Az e-maileket azonnal feladatokká alakíthatja, és a beérkező levelek mappájából projektekhez kapcsolhatja őket.
- E-mail automatizálás: Automatizálja az e-mailes nyomon követéseket és emlékeztetőket, hogy időt takarítson meg az ismétlődő feladatokon.
- Egyedi munkafolyamatok: Igazítsa a folyamatokat az Ön egyedi értékesítési folyamatához, és hatékonyan kezelje a potenciális ügyfeleket.
- Központosított ügyfélkapcsolatok: Szervezze meg összes e-mailjét, feladatát és beszélgetését egy helyen
- Feladatkommentek: Dolgozzon együtt csapatával úgy, hogy valós idejű visszajelzéseket hagy a feladatokra.
A ClickUp korlátai
- Az interfészhez egy kis időbe telhet, amíg megszokja.
- Egyes fejlett testreszabásokhoz előfordulhat, hogy a beállításokkal kell kísérletezni.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
📖 Olvassa el még: Hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp-ban
2. Streak CRM (a legjobb Gmail-natív CRM funkciókhoz)
A Streak a Gmailt CRM-platformmá alakítja, így az értékesítés és az ügyfélkommunikáció a beérkező levelek mappájába kerül.
Kisvállalkozások és agilis csapatok számára tervezve, kiküszöböli a külső eszközök szükségességét, és zökkenőmentes, integrált élményt kínál.
A Streak CRM legjobb funkciói
- Testreszabhatja a folyamatokat, hogy olyan munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek összhangban vannak üzleti folyamataival.
- Kövesse nyomon az e-maileket a megnyitásokról, válaszokról és ideális visszajelzési időkről szóló értesítésekkel.
- Automatizálja az ismétlődő kommunikációs feladatokat, például a tömeges e-mailek küldését a Gmail levelezés-összevonásával.
- Állítson be emlékeztetőket és nyomonkövetési ütemterveket, hogy ne maradjon le fontos feladatokról vagy határidőkről.
A Streak CRM korlátai
- A fejlett jelentéskészítési funkciók csak a magasabb szintű árazási csomagokban érhetők el.
- Nagy mennyiségű e-mail kezelése esetén a teljesítmény romolhat.
Streak CRM árak
- Pro: 59 USD/hó felhasználónként
- Pro+: 89 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 159 USD/hó felhasználónként
Streak CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (470+ értékelés)
🔍 Tudta? A „Gmail” a „Google Mail” rövidítése, de ez nem volt az első választás. Kezdetben a Gmail fejlesztői belsőleg „Caribou”-nak nevezték, a Dilbert rajzfilm ihlette.
3. HubSpot CRM (a legjobb ingyenes alapvető CRM funkciókhoz)
A HubSpot CRM átfogó platformot kínál az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat kezeléséhez. Ingyenes alapfunkciói révén minden méretű vállalkozás számára elérhető.
Az eszköz nyomon követi az értékesítési folyamatokat, racionalizálja az ügyfélkapcsolatokat és automatizálja a CRM e-mailes marketingtevékenységeket, különös tekintettel a munkafolyamatok összehangolására. Ez az ingyenes CRM megbízható választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek jelentős előzetes beruházás nélkül szeretnék növelni termelékenységüket.
A HubSpot CRM legjobb funkciói
- Kezelje a névjegyeket és a vállalati profilokat egy intuitív, központosított rendszerben.
- Automatizálja a nyomonkövetési folyamatokat, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a gyors válaszadást.
- A gépi tanuláson alapuló lead-scoring funkciók segítségével rangsorolja a potenciális ügyfeleket.
- Zökkenőmentesen integrálható más HubSpot eszközökkel az egységes üzleti megközelítés érdekében.
A HubSpot CRM korlátai
- Egyes integrációkhoz további fizetős előfizetésekre lehet szükség.
- A egyszerűbb CRM-platformokhoz képest meredekebb tanulási görbe
HubSpot CRM árak
- Ingyenes
- Starter: 16 USD/hó felhasználónként (egy felhasználó esetén)
- Professzionális: 1300 USD/hó (legfeljebb öt felhasználó)
- Vállalati: 4300 USD/hó (legfeljebb hét felhasználó)
HubSpot CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)
🧠 Érdekesség: A Gmail szinte minden művelethez támogatja a billentyűparancsokat, az e-mail írásától („C”) az üzenetek archiválásáig („E”). A haladó felhasználók a beállításokban még több parancsot engedélyezhetnek.
4. Copper CRM (a legjobb Google Workspace integrációhoz)
A Copper CRM intuitív, Gmail-kompatibilis felhasználói élményt nyújt a Google Workspace-ben mélyen gyökerező vállalkozások számára. Egyszerűségéről ismert Copper egy ismerős felületen követi nyomon az ügyfélkapcsolatokat, automatizálja a munkafolyamatokat és kezeli a folyamatokat. Manuális beviteli műveletek nélkül automatikusan összegyűjti a kapcsolattartási információkat és naplózza a felhasználók és a kapcsolattartók közötti e-maileket, így biztosítva, hogy minden interakció pontosan rögzítésre kerüljön.
A Copper CRM legjobb funkciói
- Használja ki az AI-alapú betekintést az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és prioritásainak meghatározásához.
- Valós időben együttműködhet, megosztott láthatósággal az értékesítési folyamatok és interakciók terén.
- Előrejelzze az értékesítési teljesítményt fejlett elemzési és jelentési eszközök segítségével.
- Kezelje a névjegyeket részletes interakciós előzményekkel és rendezett profilokkal.
A Copper CRM korlátai
- A testreszabási lehetőségek nem olyan kiterjedtek, mint egyes versenytársaknál.
- A teljesítmény nagyon nagy adathalmazok esetén lelassulhat.
Copper CRM árak
- Starter: 12 USD/hó felhasználónként
- Alap: 29 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 69 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 134 USD/hó felhasználónként
Copper CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (590+ értékelés)
📖 Olvassa el még: A 10 legjobb Copper CRM alternatíva
5. Zoho CRM (A legjobb testreszabhatóság és skálázhatóság szempontjából)
A Zoho CRM egy sokoldalú platform, amely minden méretű vállalkozáshoz alkalmazkodik, és skálázhatóságot biztosító testreszabási lehetőségeket kínál. Használja arra, hogy különböző kommunikációs csatornákat (e-mail, hívások, közösségi média) egyetlen platformra összpontosítson, és így zökkenőmentesen nyomon követhesse az ügyfelekkel való interakciókat.
A szélesebb Zoho ökoszisztéma részeként zökkenőmentesen integrálódik a könyvelési, marketing és ügyfélszolgálati eszközökkel. Az olyan funkciók, mint a megosztott naptárak, dokumentumtárak és csapat-feedek megkönnyítik a csapat tagjai közötti együttműködést.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat e-mailben, telefonon, közösségi médián és élő csevegésben.
- Testreszabhatja a modulokat, munkafolyamatokat és irányítópultokat, hogy azok pontosan megfeleljenek üzleti folyamatainak igényeinek.
- Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel és a szélesebb Zoho ökoszisztémával, hogy központosítsa üzleti tevékenységeit.
- Kezelje ügyféladatait és interakcióit útközben egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással.
A Zoho CRM korlátai
- A fejlett funkciók használatához magasabb szintű csomagra kell váltani.
- Az új felhasználók számára a felület zavarosnak és túlterhelőnek tűnhet.
- A kezdeti beállítás és konfigurálás jelentős erőfeszítést igényelhet.
Zoho CRM árak
- Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (6880+ értékelés)
🧠 Érdekesség: A Gmail címkéi személyes CRM -ként szolgálnak a névjegyek szervezéséhez és a beszélgetések nyomon követéséhez, még jóval azelőtt, hogy a bővítmények lehetővé tették volna a teljes értékű CRM-ek használatát.
6. Pipedrive (a legjobb vizuális értékesítési folyamatkezeléshez)
A Pipedrive vizuális irányítású folyamatkezelésével egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, lehetővé téve a csapatok számára az üzletek nyomon követését, a bevételek előrejelzését és az adminisztratív feladatok automatizálását.
A drag-and-drop e-mail szerkesztővel és a kész sablonokkal bárki könnyedén létrehozhat vonzó e-mail kampányokat. A felhasználói élményre való összpontosításának köszönhetően hasznos eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek az üzletkötések folyamatát szeretnék egyszerűsíteni.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Automatizálja a tevékenységek nyomon követését, hogy a nyomon követés manuális beavatkozás nélkül történjen.
- Előrejelzésekkel becsülje meg az eladásokat, és azonosítsa a trendeket és lehetőségeket.
- Kövesse nyomon az e-mailek, hívások és egyéb kommunikációkat, hogy teljes képet kapjon az interakciókról.
- Testreszabhatja az üzletkötési szakaszokat és a munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi értékesítési folyamataival és üzleti igényeivel.
A Pipedrive korlátai
- Korlátozott marketingautomatizálási funkciók néhány versenytárshoz képest
- Az ügyfélszolgálat reagálási képessége nem mindig egyenletes.
Pipedrive árak
- Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 29 USD/hó felhasználónként
- Profi: 59 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 69 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
📖 Olvassa el még: Hogyan kezelhet több Gmail-fiókot?
7. NetHunt CRM (a legjobb mély Gmail-integrációhoz)
A NetHunt CRM fejlett CRM funkciókat integrál közvetlenül az e-mail felületbe, így az ügyfélkapcsolatokat a beérkező levelek mappájából kilépés nélkül kezelheti.
A Google Workspace-t használó vállalkozások számára tervezett NetHunt segítségével a felhasználók könnyedén kezelhetik a munkafolyamatokat, nyomon követhetik az ügyfelekkel való interakciókat és rendszerezhetik az adatokat. Emellett támogatja a LinkedIn, WhatsApp és Facebook Messengerhez hasonló különböző kommunikációs eszközökkel való integrációt is, így biztosítva a potenciális ügyfelekkel való átfogó kapcsolattartást.
A NetHunt CRM legjobb funkciói
- Készítsen és testreszabjon munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az adott üzleti folyamatoknak és követelményeknek.
- Szervezze és szegmentálja a névjegyeket, hogy jobban átláthassa az ügyfélkapcsolatokat.
- Dolgozzon együtt a csapatokkal a folyamatok megosztásával és a közös láthatóság biztosításával.
A NetHunt CRM korlátai
- Az e-mail sablonokra vonatkozó korlátozások sok felhasználót frusztrálnak
- Alkalmi e-mail kézbesítési problémák és késések az e-mail kampányoknál
NetHunt CRM árak
- Alap: 30 USD/hó felhasználónként
- Basic Plus: 42 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 60 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 84 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 120 USD/hó felhasználónként
NetHunt CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (165+ értékelés)
🧠 Érdekesség: A Gmail több mint 100 nyelvet támogat, köztük olyan furcsa nyelveket is, mint a kalóznyelv. Igen, e-maileket küldhet, mint egy kalóz!
8. Salesmate (a legjobb többcsatornás kommunikáció nyomon követéséhez)
A Salesmate a modern értékesítési csapatok igényeire szabott, és több kommunikációs csatornán keresztül történő ügyfélkapcsolat-kezelésre összpontosít. Azon képessége, hogy hasznosítható betekintést nyújt és növeli a csapat termelékenységét, jó választássá teszi.
A felhasználók értékelik a Salesmate-ben az ügyfélútvonalak egyszerű megtervezését, és dicsérik a felhasználóbarát felületet, amely megkönnyíti a munkájukat.
A Salesmate legjobb funkciói
- Kövesse nyomon zökkenőmentesen az e-maileket, SMS-eket és hívásokat, hogy teljes interakciós előzményeket tartson nyilván.
- Pontosan szegmentálja a kapcsolatokat a személyre szabott és célzott kommunikációs stratégiák érdekében.
- Figyelje a teljesítményt testreszabható irányítópultokkal és részletes jelentésekkel.
A Salesmate CRM korlátai
- A felhasználók szerint az ügyfélszolgálati lehetőségek korlátozottak.
- A versenytársakhoz képest kevés a közösségi média integráció
Salesmate CRM árak
- Alap: 29 USD/hó felhasználónként
- Pro: 49 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Salesmate CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)
💡 Profi tipp: A CRM bevezetésekor kezdje az alapvető funkciókkal. Fókuszáljon az üzleti céljaival összhangban lévő alapvető funkciókra, és vezesse be azokat fokozatosan. Gondoskodjon alapos képzésről, hogy csapata hatékonyan alkalmazza a rendszert és maximálisan kihasználja annak potenciálját.
9. Teamwave (A legjobb kombinált CRM és üzleti menedzsment)
A Teamwave egy egységes platformot kínál, amely integrálja a CRM, a projektmenedzsment és a HR eszközöket. Egyszerű felülete és alapvető funkciói költséghatékony megoldást kínálnak azoknak a csapatoknak, amelyek ügyfeleket, projekteket és munkafolyamatokat szeretnének kezelni.
A TeamWave emellett fejlett kapcsolattartási funkciókat is kínál, többek között a kapcsolatok címkékkel történő kategorizálását, különböző forrásokból (például Outlook és CSV fájlokból) történő importálást, valamint olyan platformokról, mint a LinkedIn, történő adatlekérést.
A Teamwave legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat és kezelje könnyedén az ügyfélkapcsolatokat!
- Kezelje a feladatokat és projekteket alapvető nyomonkövetési funkciókkal a szervezettség javítása érdekében.
- Hozzáférés egy intuitív felülethez, amelyet a nem technikai felhasználók számára terveztek, egyszerűség és használhatóság jegyében.
A Teamwave korlátai
- A speciális platformokhoz képest hiányoznak a fejlett CRM funkciók.
- Alapvető jelentéskészítő eszközök minimális mélységű teljesítményelemzéshez
Teamwave árak
- Starter: 39 USD/hó felhasználónként
- Pro: 66 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 199 USD/hó felhasználónként
Teamwave értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Használja a Gmail szűrőit és címkéit az e-mailek automatikus rendezéséhez, valamint a „Több beérkező levelesláda” funkciót az olvasatlan, megjelölt és feldolgozandó e-mailek elkülönítéséhez. A többit archiválja, hogy a beérkező levelek mappája üres maradjon.
10. Freshworks CRM (a legjobb AI-alapú értékesítési intelligencia)
A Freshworks CRM hatékony megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az AI-alapú betekintést szeretnék kihasználni értékesítési folyamataikban. Az AI-alapú lead scoring segítségével a leadeket konverziós valószínűségük alapján rangsorolhatja. Az automatizálás pedig lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a rutinmunkától, például a rekordok frissítésétől és a csapat tagjainak értesítésétől az üzletállapot változásairól.
Robusztus eszközkészletével és felhasználóbarát kialakításával a Freshworks CRM a nyers adatokat hasznosítható értékesítési információkká alakítja.
A Freshworks CRM legjobb funkciói
- Az AI-alapú betekintéssel pontszámokat adhat a potenciális ügyfeleknek, hogy a prediktív képességek segítségével a nagy értékű lehetőségekre koncentrálhasson.
- Elemezze az értékesítési teljesítményt fejlett előrejelző eszközökkel a trendek azonosítása érdekében.
- Testreszabhatja a műszerfalakat a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és a teljesítményfigyelés személyre szabásához.
A Freshworks CRM korlátai
- Egyes fejlett AI funkciók túl bonyolultnak tűnhetnek a hagyományos értékesítési csapatok számára.
- A kezdeti beállításhoz időre van szükség a konfiguráláshoz, hogy maximálisan kihasználható legyen a potenciál.
Freshworks CRM árak
Freshsales és Freshsales Suite
- Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat
- Pro: 47 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat
- Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat
Freshmarketer
- Ingyenes
- Vállalati: 18 USD/hó (500 marketingkapcsolat)
Freshworks CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (7710+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
🔍 Tudta? A Gmail-t Paul Buchheit hozta létre a Google „20% idő” kezdeményezésének részeként, amelynek keretében a munkavállalók hetente egy napot személyes projektekre fordíthatnak.
Kattintson, szervezzen és hódítson a ClickUp segítségével
A megfelelő CRM for Gmail megtalálása hatalmas különbséget jelenthet a termelékenységében (és a bevételeiben).
A rengeteg fantasztikus lehetőség közül, a mély Gmail-integrációtól a vizuális értékesítési folyamatokig, minden üzleti igényhez megtalálható a tökéletes megoldás. Akár potenciális ügyfeleket kezel, értékesítéseket követ nyomon, vagy egyszerűen csak a beérkező leveleket szeretné kézben tartani, egy Gmail-kompatibilis CRM segít Önnek a szervezettség és a koncentráció megőrzésében.
Ha azonban egy olyan all-in-one megoldást keres, amely túlmutat az e-maileken, akkor a ClickUp a legjobb választás. Könnyed e-mail-feladat konverziója, hatékony automatizálása és testreszabható munkafolyamatai átalakítják az ügyfélkapcsolatok kezelését.
Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a Gmailbe és sok más, mindennap használt értékesítési eszközbe, így a munkafolyamatok racionalizálásának és a csapatmunka hatékonyságának növelésének legjobb eszköze.
