A 10 legjobb CRM for Gmail eszköz a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

Senior Content Editor
2025. január 3.

Lehet, hogy a beérkező levelek mappája az a hely, ahol a varázslat elkezdődik, de nem mindig ott is marad. A nyomon követések keresése, az ügyféladatok kezelése és az értékesítések nyomon követése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet.

Éppen ezért a Gmail és a CRM párosítása kézenfekvő megoldás. Ezzel minden összekapcsolódik, rendszerezett marad, és pont ott van, ahol szüksége van rá: a naponta használt beérkező levelek mappájában. 🔄

Ha elege van az idővesztésből (és a fontos beszélgetések elvesztéséből), itt az ideje, hogy felfedezze a tökéletes CRM for Gmail alkalmazást.

Íme tíz lehetőség a munkafolyamatok racionalizálására, az időmegtakarításra és az összes kapcsolat fenntartására.

És bónuszként bemutatunk egy eszközt (nem kell találgatni, ez a ClickUp ), amely ötvözi az e-mail és a CRM képességeit, így ez az alkalmazás mindenre kiterjedő megoldást kínál a munkához. Emellett ingyenes CRM-sablont is adunk, hogy azonnal nekiláthasson a munkának.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Válasszon a Gmailhez legalkalmasabb 10 CRM-eszköz közül:

Mit kell keresnie egy Gmailhez való CRM-ben?

A tökéletes CRM for Gmail megtalálása azzal kezdődik, hogy azonosítja az üzleti igényeinek megfelelő funkciókat. Íme, mire kell figyelni a CRM kiválasztásakor. 👇

  • Átfogó kapcsolattartás és ügyletkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely automatikusan rendszerezi az ügyféladatokat és nyomon követi minden interakciót, egyszerűsítve ezzel az értékesítési projektek folyamatainak kezelését.
  • Hatékonyságot növelő automatizálási eszközök: Fontolja meg olyan CRM-ek használatát, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint az e-mailek ütemezése, automatizált nyomon követés és feladat-emlékeztetők, hogy csökkentse a manuális munkát.
  • Testreszabható és felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív kezelőfelülettel és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel rendelkező CRM-et, amely biztosan megfelel az üzleti igényeinek.
  • Részletes jelentések és elemzések: Válasszon olyan CRM-et, amely nyomon követi az e-mail tevékenységeket, figyelemmel kíséri az elkötelezettséget, és hasznos információkat nyújt a döntéseihez.
  • Csapatmunka funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyekkel feladatokat oszthat ki, frissítéseket oszthat meg és nyomon követheti az előrehaladást.
  • Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan CRM szoftvert, amely mobilalkalmazással rendelkezik, így útközben is kapcsolatban maradhat és produktív maradhat.

🔍 Tudta? A Gmail több mint öt évig béta verzióban maradt, még akkor is, amikor az egyik legnépszerűbb e-mail szolgáltatás lett. A béta jelölést végül 2009 júliusában eltávolították.

A 10 legjobb CRM a Gmailhez

A Gmailre támaszkodva nehéz lehet a vevői kapcsolatok felett átlátást tartani.

Íme 10 CRM, amelyek integrálódnak a Gmailhez, és segítenek hatékonyabban kezelni a kommunikációt. 📧

1. ClickUp (a legjobb az egyszerű e-mail-CRM integrációhoz)

Ha olyan CRM-et keres, amely megkönnyíti az ügyfélkapcsolatok kezelését, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát.

A ClickUp CRM egy valóban all-in-one megoldás, amely túlmutat a puszta ügyféladatok kezelésén – egy helyen egyesíti a feladatokat, a kommunikációt és a projekteket. Ráadásul könnyedén szinkronizálható kedvenc eszközeivel, így minden összekapcsolva marad.

A testreszabható irányítópultok segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti az értékesítési folyamatokat, az ügyletek állapotát és a bevételi mutatókat. Az automatizálás egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők, így órákat spórolhat meg a kézi munkával. Ráadásul a ClickUp együttműködési funkciói, mint például a megjegyzések, az @említések és a megosztott ClickUp Docs, biztosítják a csapat összehangolt munkáját és az ügyfelek elégedettségét.

ClickUp Gmail integráció

ClickUp: CRM a Gmailhez, egyszerű kapcsolattartás-kezeléssel
A ClickUp Gmail integrációval egyetlen kattintással alakíthatja át az e-maileket feladatokká.

A ClickUp Gmail integráció teljesen új szintű kényelmet biztosít a feladatok és e-mailek egy helyen történő kezelésében.

Néhány kattintással bármely e-mailt átalakíthat végrehajtható feladattá, hozzárendelheti, prioritásokat állíthat be, és összekapcsolhatja a ClickUp releváns projektjeivel. Ez a Gmail-integráció megkönnyíti az e-mailek feladatokhoz való csatolását, így a feladatban mindig megtalálhatók az e-mailek nyomon követéséhez szükséges fontos részletek.

ClickUp Automations

ClickUp Automations: Gmail CRM szoftver munkafolyamat-automatizálási funkciókkal
Automatizálja a követési emlékeztetőket vagy a feladatütemezést e-mailes triggerek alapján a ClickUp Automations segítségével.

Ami ezt az integrációt kiemeli a többi közül, az a ClickUp Automations-szal való együttműködési képessége. Ahelyett, hogy manuálisan hozna létre feladatokat az e-mailekből, automatizálhatja a folyamatot.

Beállíthat például egy automatizálást, amely egy adott ügyféltől érkező vagy egy bizonyos tárgyú e-mailt feladattá alakít a ClickUp-ban, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a fontos nyomon követések elmulasztásának esélyét. Testreszabhatja a szabályokat, hogy a feladatok automatikusan hozzárendelésre, prioritásba sorolásra vagy címkézésre kerüljenek az e-mail tartalma alapján.

Amint egy feladatot létrehoz egy e-mailből, azonnal elkezdheti hozzáadni a ClickUp feladatkommenteket, kérdéseket feltenni vagy frissíteni a csapatot.

ClickUp CRM ingatlan sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp CRM-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az ügyfeleket és az értékesítési lehetőségeket.

Ha ezt összekapcsolja a ClickUp CRM sablonnal, még jobb eredményeket érhet el. Létrehozhat olyan folyamatokat, amelyek az Ön egyedi igényeinek megfelelnek, így áttekinthető képet kaphat a potenciális ügyfeleiről és azok hatékony kezeléséről.

A részletes jelentéskészítő eszközök értékes betekintést nyújtanak olyan kulcsfontosságú mutatókba, mint a konverziós arányok és az értékesítési ciklus hossza, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Gmail integráció: Az e-maileket azonnal feladatokká alakíthatja, és a beérkező levelek mappájából projektekhez kapcsolhatja őket.
  • E-mail automatizálás: Automatizálja az e-mailes nyomon követéseket és emlékeztetőket, hogy időt takarítson meg az ismétlődő feladatokon.
  • Egyedi munkafolyamatok: Igazítsa a folyamatokat az Ön egyedi értékesítési folyamatához, és hatékonyan kezelje a potenciális ügyfeleket.
  • Központosított ügyfélkapcsolatok: Szervezze meg összes e-mailjét, feladatát és beszélgetését egy helyen
  • Feladatkommentek: Dolgozzon együtt csapatával úgy, hogy valós idejű visszajelzéseket hagy a feladatokra.

A ClickUp korlátai

  • Az interfészhez egy kis időbe telhet, amíg megszokja.
  • Egyes fejlett testreszabásokhoz előfordulhat, hogy a beállításokkal kell kísérletezni.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Olvassa el még: Hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp-ban

2. Streak CRM (a legjobb Gmail-natív CRM funkciókhoz)

Streak: Csatlakoztassa Gmail-fiókját, hogy több értékesítési folyamatot kezelhessen
via Streak

A Streak a Gmailt CRM-platformmá alakítja, így az értékesítés és az ügyfélkommunikáció a beérkező levelek mappájába kerül.

Kisvállalkozások és agilis csapatok számára tervezve, kiküszöböli a külső eszközök szükségességét, és zökkenőmentes, integrált élményt kínál.

A Streak CRM legjobb funkciói

  • Testreszabhatja a folyamatokat, hogy olyan munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek összhangban vannak üzleti folyamataival.
  • Kövesse nyomon az e-maileket a megnyitásokról, válaszokról és ideális visszajelzési időkről szóló értesítésekkel.
  • Automatizálja az ismétlődő kommunikációs feladatokat, például a tömeges e-mailek küldését a Gmail levelezés-összevonásával.
  • Állítson be emlékeztetőket és nyomonkövetési ütemterveket, hogy ne maradjon le fontos feladatokról vagy határidőkről.

A Streak CRM korlátai

  • A fejlett jelentéskészítési funkciók csak a magasabb szintű árazási csomagokban érhetők el.
  • Nagy mennyiségű e-mail kezelése esetén a teljesítmény romolhat.

Streak CRM árak

  • Pro: 59 USD/hó felhasználónként
  • Pro+: 89 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 159 USD/hó felhasználónként

Streak CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (470+ értékelés)

🔍 Tudta? A „Gmail” a „Google Mail” rövidítése, de ez nem volt az első választás. Kezdetben a Gmail fejlesztői belsőleg „Caribou”-nak nevezték, a Dilbert rajzfilm ihlette.

3. HubSpot CRM (a legjobb ingyenes alapvető CRM funkciókhoz)

HubSpot Gmail CRM szoftver: integrálva a Gmail beérkező levelek mappájába
via HubSpot

A HubSpot CRM átfogó platformot kínál az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat kezeléséhez. Ingyenes alapfunkciói révén minden méretű vállalkozás számára elérhető.

Az eszköz nyomon követi az értékesítési folyamatokat, racionalizálja az ügyfélkapcsolatokat és automatizálja a CRM e-mailes marketingtevékenységeket, különös tekintettel a munkafolyamatok összehangolására. Ez az ingyenes CRM megbízható választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek jelentős előzetes beruházás nélkül szeretnék növelni termelékenységüket.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

  • Kezelje a névjegyeket és a vállalati profilokat egy intuitív, központosított rendszerben.
  • Automatizálja a nyomonkövetési folyamatokat, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a gyors válaszadást.
  • A gépi tanuláson alapuló lead-scoring funkciók segítségével rangsorolja a potenciális ügyfeleket.
  • Zökkenőmentesen integrálható más HubSpot eszközökkel az egységes üzleti megközelítés érdekében.

A HubSpot CRM korlátai

  • Egyes integrációkhoz további fizetős előfizetésekre lehet szükség.
  • A egyszerűbb CRM-platformokhoz képest meredekebb tanulási görbe

HubSpot CRM árak

  • Ingyenes
  • Starter: 16 USD/hó felhasználónként (egy felhasználó esetén)
  • Professzionális: 1300 USD/hó (legfeljebb öt felhasználó)
  • Vállalati: 4300 USD/hó (legfeljebb hét felhasználó)

HubSpot CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠 Érdekesség: A Gmail szinte minden művelethez támogatja a billentyűparancsokat, az e-mail írásától („C”) az üzenetek archiválásáig („E”). A haladó felhasználók a beállításokban még több parancsot engedélyezhetnek.

4. Copper CRM (a legjobb Google Workspace integrációhoz)

Copper CRM Gmail integráció az egyszerűsített ügyfélkezelésért
via Copper

A Copper CRM intuitív, Gmail-kompatibilis felhasználói élményt nyújt a Google Workspace-ben mélyen gyökerező vállalkozások számára. Egyszerűségéről ismert Copper egy ismerős felületen követi nyomon az ügyfélkapcsolatokat, automatizálja a munkafolyamatokat és kezeli a folyamatokat. Manuális beviteli műveletek nélkül automatikusan összegyűjti a kapcsolattartási információkat és naplózza a felhasználók és a kapcsolattartók közötti e-maileket, így biztosítva, hogy minden interakció pontosan rögzítésre kerüljön.

A Copper CRM legjobb funkciói

  • Használja ki az AI-alapú betekintést az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és prioritásainak meghatározásához.
  • Valós időben együttműködhet, megosztott láthatósággal az értékesítési folyamatok és interakciók terén.
  • Előrejelzze az értékesítési teljesítményt fejlett elemzési és jelentési eszközök segítségével.
  • Kezelje a névjegyeket részletes interakciós előzményekkel és rendezett profilokkal.

A Copper CRM korlátai

  • A testreszabási lehetőségek nem olyan kiterjedtek, mint egyes versenytársaknál.
  • A teljesítmény nagyon nagy adathalmazok esetén lelassulhat.

Copper CRM árak

  • Starter: 12 USD/hó felhasználónként
  • Alap: 29 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 69 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 134 USD/hó felhasználónként

Copper CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (590+ értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Copper CRM alternatíva

5. Zoho CRM (A legjobb testreszabhatóság és skálázhatóság szempontjából)

Zoho CRM: Értékesítési termelékenységi eszközök egységes ökoszisztémában
via Zoho

A Zoho CRM egy sokoldalú platform, amely minden méretű vállalkozáshoz alkalmazkodik, és skálázhatóságot biztosító testreszabási lehetőségeket kínál. Használja arra, hogy különböző kommunikációs csatornákat (e-mail, hívások, közösségi média) egyetlen platformra összpontosítson, és így zökkenőmentesen nyomon követhesse az ügyfelekkel való interakciókat.

A szélesebb Zoho ökoszisztéma részeként zökkenőmentesen integrálódik a könyvelési, marketing és ügyfélszolgálati eszközökkel. Az olyan funkciók, mint a megosztott naptárak, dokumentumtárak és csapat-feedek megkönnyítik a csapat tagjai közötti együttműködést.

A Zoho CRM legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat e-mailben, telefonon, közösségi médián és élő csevegésben.
  • Testreszabhatja a modulokat, munkafolyamatokat és irányítópultokat, hogy azok pontosan megfeleljenek üzleti folyamatainak igényeinek.
  • Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel és a szélesebb Zoho ökoszisztémával, hogy központosítsa üzleti tevékenységeit.
  • Kezelje ügyféladatait és interakcióit útközben egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással.

A Zoho CRM korlátai

  • A fejlett funkciók használatához magasabb szintű csomagra kell váltani.
  • Az új felhasználók számára a felület zavarosnak és túlterhelőnek tűnhet.
  • A kezdeti beállítás és konfigurálás jelentős erőfeszítést igényelhet.

Zoho CRM árak

  • Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (6880+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A Gmail címkéi személyes CRM -ként szolgálnak a névjegyek szervezéséhez és a beszélgetések nyomon követéséhez, még jóval azelőtt, hogy a bővítmények lehetővé tették volna a teljes értékű CRM-ek használatát.

6. Pipedrive (a legjobb vizuális értékesítési folyamatkezeléshez)

A Gmail felületébe integrált Pipedrive CRM eszközök
via Pipedrive

A Pipedrive vizuális irányítású folyamatkezelésével egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, lehetővé téve a csapatok számára az üzletek nyomon követését, a bevételek előrejelzését és az adminisztratív feladatok automatizálását.

A drag-and-drop e-mail szerkesztővel és a kész sablonokkal bárki könnyedén létrehozhat vonzó e-mail kampányokat. A felhasználói élményre való összpontosításának köszönhetően hasznos eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek az üzletkötések folyamatát szeretnék egyszerűsíteni.

A Pipedrive legjobb funkciói

  • Automatizálja a tevékenységek nyomon követését, hogy a nyomon követés manuális beavatkozás nélkül történjen.
  • Előrejelzésekkel becsülje meg az eladásokat, és azonosítsa a trendeket és lehetőségeket.
  • Kövesse nyomon az e-mailek, hívások és egyéb kommunikációkat, hogy teljes képet kapjon az interakciókról.
  • Testreszabhatja az üzletkötési szakaszokat és a munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi értékesítési folyamataival és üzleti igényeivel.

A Pipedrive korlátai

  • Korlátozott marketingautomatizálási funkciók néhány versenytárshoz képest
  • Az ügyfélszolgálat reagálási képessége nem mindig egyenletes.

Pipedrive árak

  • Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként
  • Haladó: 29 USD/hó felhasználónként
  • Profi: 59 USD/hó felhasználónként
  • Teljesítmény: 69 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Olvassa el még: Hogyan kezelhet több Gmail-fiókot?

7. NetHunt CRM (a legjobb mély Gmail-integrációhoz)

A NetHunt CRM fejlett CRM funkciókat integrál közvetlenül az e-mail felületbe: crm for gmail
via NetHunt

A NetHunt CRM fejlett CRM funkciókat integrál közvetlenül az e-mail felületbe, így az ügyfélkapcsolatokat a beérkező levelek mappájából kilépés nélkül kezelheti.

A Google Workspace-t használó vállalkozások számára tervezett NetHunt segítségével a felhasználók könnyedén kezelhetik a munkafolyamatokat, nyomon követhetik az ügyfelekkel való interakciókat és rendszerezhetik az adatokat. Emellett támogatja a LinkedIn, WhatsApp és Facebook Messengerhez hasonló különböző kommunikációs eszközökkel való integrációt is, így biztosítva a potenciális ügyfelekkel való átfogó kapcsolattartást.

A NetHunt CRM legjobb funkciói

  • Készítsen és testreszabjon munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az adott üzleti folyamatoknak és követelményeknek.
  • Szervezze és szegmentálja a névjegyeket, hogy jobban átláthassa az ügyfélkapcsolatokat.
  • Dolgozzon együtt a csapatokkal a folyamatok megosztásával és a közös láthatóság biztosításával.

A NetHunt CRM korlátai

  • Az e-mail sablonokra vonatkozó korlátozások sok felhasználót frusztrálnak
  • Alkalmi e-mail kézbesítési problémák és késések az e-mail kampányoknál

NetHunt CRM árak

  • Alap: 30 USD/hó felhasználónként
  • Basic Plus: 42 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 60 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 84 USD/hó felhasználónként
  • Haladó: 120 USD/hó felhasználónként

NetHunt CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (165+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A Gmail több mint 100 nyelvet támogat, köztük olyan furcsa nyelveket is, mint a kalóznyelv. Igen, e-maileket küldhet, mint egy kalóz!

8. Salesmate (a legjobb többcsatornás kommunikáció nyomon követéséhez)

A Salesmate a modern értékesítési csapatok igényeire szabott, és több kommunikációs csatornán keresztül történő ügyfélkapcsolat-kezelésre összpontosít.
via Salesmate

A Salesmate a modern értékesítési csapatok igényeire szabott, és több kommunikációs csatornán keresztül történő ügyfélkapcsolat-kezelésre összpontosít. Azon képessége, hogy hasznosítható betekintést nyújt és növeli a csapat termelékenységét, jó választássá teszi.

A felhasználók értékelik a Salesmate-ben az ügyfélútvonalak egyszerű megtervezését, és dicsérik a felhasználóbarát felületet, amely megkönnyíti a munkájukat.

A Salesmate legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon zökkenőmentesen az e-maileket, SMS-eket és hívásokat, hogy teljes interakciós előzményeket tartson nyilván.
  • Pontosan szegmentálja a kapcsolatokat a személyre szabott és célzott kommunikációs stratégiák érdekében.
  • Figyelje a teljesítményt testreszabható irányítópultokkal és részletes jelentésekkel.

A Salesmate CRM korlátai

  • A felhasználók szerint az ügyfélszolgálati lehetőségek korlátozottak.
  • A versenytársakhoz képest kevés a közösségi média integráció

Salesmate CRM árak

  • Alap: 29 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 49 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Salesmate CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

💡 Profi tipp: A CRM bevezetésekor kezdje az alapvető funkciókkal. Fókuszáljon az üzleti céljaival összhangban lévő alapvető funkciókra, és vezesse be azokat fokozatosan. Gondoskodjon alapos képzésről, hogy csapata hatékonyan alkalmazza a rendszert és maximálisan kihasználja annak potenciálját.

9. Teamwave (A legjobb kombinált CRM és üzleti menedzsment)

Teamwave
via Teamwave

A Teamwave egy egységes platformot kínál, amely integrálja a CRM, a projektmenedzsment és a HR eszközöket. Egyszerű felülete és alapvető funkciói költséghatékony megoldást kínálnak azoknak a csapatoknak, amelyek ügyfeleket, projekteket és munkafolyamatokat szeretnének kezelni.

A TeamWave emellett fejlett kapcsolattartási funkciókat is kínál, többek között a kapcsolatok címkékkel történő kategorizálását, különböző forrásokból (például Outlook és CSV fájlokból) történő importálást, valamint olyan platformokról, mint a LinkedIn, történő adatlekérést.

A Teamwave legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat és kezelje könnyedén az ügyfélkapcsolatokat!
  • Kezelje a feladatokat és projekteket alapvető nyomonkövetési funkciókkal a szervezettség javítása érdekében.
  • Hozzáférés egy intuitív felülethez, amelyet a nem technikai felhasználók számára terveztek, egyszerűség és használhatóság jegyében.

A Teamwave korlátai

  • A speciális platformokhoz képest hiányoznak a fejlett CRM funkciók.
  • Alapvető jelentéskészítő eszközök minimális mélységű teljesítményelemzéshez

Teamwave árak

  • Starter: 39 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 66 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 199 USD/hó felhasználónként

Teamwave értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Használja a Gmail szűrőit és címkéit az e-mailek automatikus rendezéséhez, valamint a „Több beérkező levelesláda” funkciót az olvasatlan, megjelölt és feldolgozandó e-mailek elkülönítéséhez. A többit archiválja, hogy a beérkező levelek mappája üres maradjon.

10. Freshworks CRM (a legjobb AI-alapú értékesítési intelligencia)

Freshworks CRM: CRM a Gmailhez
via Freshworks

A Freshworks CRM hatékony megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az AI-alapú betekintést szeretnék kihasználni értékesítési folyamataikban. Az AI-alapú lead scoring segítségével a leadeket konverziós valószínűségük alapján rangsorolhatja. Az automatizálás pedig lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a rutinmunkától, például a rekordok frissítésétől és a csapat tagjainak értesítésétől az üzletállapot változásairól.

Robusztus eszközkészletével és felhasználóbarát kialakításával a Freshworks CRM a nyers adatokat hasznosítható értékesítési információkká alakítja.

A Freshworks CRM legjobb funkciói

  • Az AI-alapú betekintéssel pontszámokat adhat a potenciális ügyfeleknek, hogy a prediktív képességek segítségével a nagy értékű lehetőségekre koncentrálhasson.
  • Elemezze az értékesítési teljesítményt fejlett előrejelző eszközökkel a trendek azonosítása érdekében.
  • Testreszabhatja a műszerfalakat a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és a teljesítményfigyelés személyre szabásához.

A Freshworks CRM korlátai

  • Egyes fejlett AI funkciók túl bonyolultnak tűnhetnek a hagyományos értékesítési csapatok számára.
  • A kezdeti beállításhoz időre van szükség a konfiguráláshoz, hogy maximálisan kihasználható legyen a potenciál.

Freshworks CRM árak

Freshsales és Freshsales Suite

  • Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat
  • Pro: 47 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat
  • Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat

Freshmarketer

  • Ingyenes
  • Vállalati: 18 USD/hó (500 marketingkapcsolat)

Freshworks CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (7710+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

🔍 Tudta? A Gmail-t Paul Buchheit hozta létre a Google „20% idő” kezdeményezésének részeként, amelynek keretében a munkavállalók hetente egy napot személyes projektekre fordíthatnak.

Kattintson, szervezzen és hódítson a ClickUp segítségével

A megfelelő CRM for Gmail megtalálása hatalmas különbséget jelenthet a termelékenységében (és a bevételeiben).

A rengeteg fantasztikus lehetőség közül, a mély Gmail-integrációtól a vizuális értékesítési folyamatokig, minden üzleti igényhez megtalálható a tökéletes megoldás. Akár potenciális ügyfeleket kezel, értékesítéseket követ nyomon, vagy egyszerűen csak a beérkező leveleket szeretné kézben tartani, egy Gmail-kompatibilis CRM segít Önnek a szervezettség és a koncentráció megőrzésében.

Ha azonban egy olyan all-in-one megoldást keres, amely túlmutat az e-maileken, akkor a ClickUp a legjobb választás. Könnyed e-mail-feladat konverziója, hatékony automatizálása és testreszabható munkafolyamatai átalakítják az ügyfélkapcsolatok kezelését.

Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a Gmailbe és sok más, mindennap használt értékesítési eszközbe, így a munkafolyamatok racionalizálásának és a csapatmunka hatékonyságának növelésének legjobb eszköze.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

