A 10 legjobb CRM for Gmail eszköz a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

Lehet, hogy a beérkező levelek mappája az a hely, ahol a varázslat elkezdődik, de nem mindig ott is marad. A nyomon követések keresése, az ügyféladatok kezelése és az értékesítések nyomon követése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet.

Éppen ezért a Gmail és a CRM párosítása kézenfekvő megoldás. Ezzel minden összekapcsolódik, rendszerezett marad, és pont ott van, ahol szüksége van rá: a naponta használt beérkező levelek mappájában. 🔄

Ha elege van az idővesztésből (és a fontos beszélgetések elvesztéséből), itt az ideje, hogy felfedezze a tökéletes CRM for Gmail alkalmazást.

Íme tíz lehetőség a munkafolyamatok racionalizálására, az időmegtakarításra és az összes kapcsolat fenntartására.

És bónuszként bemutatunk egy eszközt (nem kell találgatni, ez a ClickUp ), amely ötvözi az e-mail és a CRM képességeit, így ez az alkalmazás mindenre kiterjedő megoldást kínál a munkához. Emellett ingyenes CRM-sablont is adunk, hogy azonnal nekiláthasson a munkának.

Mit kell keresnie egy Gmailhez való CRM-ben?

A tökéletes CRM for Gmail megtalálása azzal kezdődik, hogy azonosítja az üzleti igényeinek megfelelő funkciókat. Íme, mire kell figyelni a CRM kiválasztásakor. 👇

Átfogó kapcsolattartás és ügyletkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely automatikusan rendszerezi az ügyféladatokat és nyomon követi minden interakciót, egyszerűsítve ezzel Válasszon olyan eszközt, amely automatikusan rendszerezi az ügyféladatokat és nyomon követi minden interakciót, egyszerűsítve ezzel az értékesítési projektek folyamatainak kezelését.

Hatékonyságot növelő automatizálási eszközök: Fontolja meg olyan CRM-ek használatát, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint az e-mailek ütemezése, automatizált nyomon követés és feladat-emlékeztetők, hogy csökkentse a manuális munkát.

Testreszabható és felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív kezelőfelülettel és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel rendelkező CRM-et, amely biztosan megfelel az üzleti igényeinek.

Részletes jelentések és elemzések: Válasszon olyan CRM-et, amely nyomon követi az e-mail tevékenységeket, figyelemmel kíséri az elkötelezettséget, és hasznos információkat nyújt a döntéseihez.

Csapatmunka funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyekkel feladatokat oszthat ki, frissítéseket oszthat meg és nyomon követheti az előrehaladást.

Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan Válasszon olyan CRM szoftvert , amely mobilalkalmazással rendelkezik, így útközben is kapcsolatban maradhat és produktív maradhat.

🔍 Tudta? A Gmail több mint öt évig béta verzióban maradt, még akkor is, amikor az egyik legnépszerűbb e-mail szolgáltatás lett. A béta jelölést végül 2009 júliusában eltávolították.

A 10 legjobb CRM a Gmailhez

A Gmailre támaszkodva nehéz lehet a vevői kapcsolatok felett átlátást tartani.

Íme 10 CRM, amelyek integrálódnak a Gmailhez, és segítenek hatékonyabban kezelni a kommunikációt. 📧

1. ClickUp (a legjobb az egyszerű e-mail-CRM integrációhoz)

Ha olyan CRM-et keres, amely megkönnyíti az ügyfélkapcsolatok kezelését, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát.

A ClickUp CRM egy valóban all-in-one megoldás, amely túlmutat a puszta ügyféladatok kezelésén – egy helyen egyesíti a feladatokat, a kommunikációt és a projekteket. Ráadásul könnyedén szinkronizálható kedvenc eszközeivel, így minden összekapcsolva marad.

A testreszabható irányítópultok segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti az értékesítési folyamatokat, az ügyletek állapotát és a bevételi mutatókat. Az automatizálás egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők, így órákat spórolhat meg a kézi munkával. Ráadásul a ClickUp együttműködési funkciói, mint például a megjegyzések, az @említések és a megosztott ClickUp Docs, biztosítják a csapat összehangolt munkáját és az ügyfelek elégedettségét.

ClickUp Gmail integráció

A ClickUp Gmail integrációval egyetlen kattintással alakíthatja át az e-maileket feladatokká.

A ClickUp Gmail integráció teljesen új szintű kényelmet biztosít a feladatok és e-mailek egy helyen történő kezelésében.

Néhány kattintással bármely e-mailt átalakíthat végrehajtható feladattá, hozzárendelheti, prioritásokat állíthat be, és összekapcsolhatja a ClickUp releváns projektjeivel. Ez a Gmail-integráció megkönnyíti az e-mailek feladatokhoz való csatolását, így a feladatban mindig megtalálhatók az e-mailek nyomon követéséhez szükséges fontos részletek.

ClickUp Automations

Automatizálja a követési emlékeztetőket vagy a feladatütemezést e-mailes triggerek alapján a ClickUp Automations segítségével.

Ami ezt az integrációt kiemeli a többi közül, az a ClickUp Automations-szal való együttműködési képessége. Ahelyett, hogy manuálisan hozna létre feladatokat az e-mailekből, automatizálhatja a folyamatot.

Beállíthat például egy automatizálást, amely egy adott ügyféltől érkező vagy egy bizonyos tárgyú e-mailt feladattá alakít a ClickUp-ban, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a fontos nyomon követések elmulasztásának esélyét. Testreszabhatja a szabályokat, hogy a feladatok automatikusan hozzárendelésre, prioritásba sorolásra vagy címkézésre kerüljenek az e-mail tartalma alapján.

Amint egy feladatot létrehoz egy e-mailből, azonnal elkezdheti hozzáadni a ClickUp feladatkommenteket, kérdéseket feltenni vagy frissíteni a csapatot.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp CRM-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az ügyfeleket és az értékesítési lehetőségeket.

Ha ezt összekapcsolja a ClickUp CRM sablonnal, még jobb eredményeket érhet el. Létrehozhat olyan folyamatokat, amelyek az Ön egyedi igényeinek megfelelnek, így áttekinthető képet kaphat a potenciális ügyfeleiről és azok hatékony kezeléséről.

A részletes jelentéskészítő eszközök értékes betekintést nyújtanak olyan kulcsfontosságú mutatókba, mint a konverziós arányok és az értékesítési ciklus hossza, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt.

A ClickUp legjobb funkciói

Gmail integráció: Az e-maileket azonnal feladatokká alakíthatja, és a beérkező levelek mappájából projektekhez kapcsolhatja őket.

E-mail automatizálás: Automatizálja az e-mailes nyomon követéseket és emlékeztetőket, hogy időt takarítson meg az ismétlődő feladatokon.

Egyedi munkafolyamatok: Igazítsa a folyamatokat az Ön egyedi értékesítési folyamatához, és hatékonyan kezelje a potenciális ügyfeleket.

Központosított ügyfélkapcsolatok: Szervezze meg összes e-mailjét, feladatát és beszélgetését egy helyen

Feladatkommentek: Dolgozzon együtt csapatával úgy, hogy valós idejű visszajelzéseket hagy a feladatokra.

A ClickUp korlátai

Az interfészhez egy kis időbe telhet, amíg megszokja.

Egyes fejlett testreszabásokhoz előfordulhat, hogy a beállításokkal kell kísérletezni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Streak CRM (a legjobb Gmail-natív CRM funkciókhoz)

via Streak

A Streak a Gmailt CRM-platformmá alakítja, így az értékesítés és az ügyfélkommunikáció a beérkező levelek mappájába kerül.

Kisvállalkozások és agilis csapatok számára tervezve, kiküszöböli a külső eszközök szükségességét, és zökkenőmentes, integrált élményt kínál.

A Streak CRM legjobb funkciói

Testreszabhatja a folyamatokat, hogy olyan munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek összhangban vannak üzleti folyamataival.

Kövesse nyomon az e-maileket a megnyitásokról, válaszokról és ideális visszajelzési időkről szóló értesítésekkel.

Automatizálja az ismétlődő kommunikációs feladatokat, például a tömeges e-mailek küldését a Gmail levelezés-összevonásával.

Állítson be emlékeztetőket és nyomonkövetési ütemterveket, hogy ne maradjon le fontos feladatokról vagy határidőkről.

A Streak CRM korlátai

A fejlett jelentéskészítési funkciók csak a magasabb szintű árazási csomagokban érhetők el.

Nagy mennyiségű e-mail kezelése esetén a teljesítmény romolhat.

Streak CRM árak

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Pro+: 89 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 159 USD/hó felhasználónként

Streak CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (470+ értékelés)

🔍 Tudta? A „Gmail” a „Google Mail” rövidítése, de ez nem volt az első választás. Kezdetben a Gmail fejlesztői belsőleg „Caribou”-nak nevezték, a Dilbert rajzfilm ihlette.

3. HubSpot CRM (a legjobb ingyenes alapvető CRM funkciókhoz)

via HubSpot

A HubSpot CRM átfogó platformot kínál az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat kezeléséhez. Ingyenes alapfunkciói révén minden méretű vállalkozás számára elérhető.

Az eszköz nyomon követi az értékesítési folyamatokat, racionalizálja az ügyfélkapcsolatokat és automatizálja a CRM e-mailes marketingtevékenységeket, különös tekintettel a munkafolyamatok összehangolására. Ez az ingyenes CRM megbízható választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek jelentős előzetes beruházás nélkül szeretnék növelni termelékenységüket.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Kezelje a névjegyeket és a vállalati profilokat egy intuitív, központosított rendszerben.

Automatizálja a nyomonkövetési folyamatokat, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a gyors válaszadást.

A gépi tanuláson alapuló lead-scoring funkciók segítségével rangsorolja a potenciális ügyfeleket.

Zökkenőmentesen integrálható más HubSpot eszközökkel az egységes üzleti megközelítés érdekében.

A HubSpot CRM korlátai

Egyes integrációkhoz további fizetős előfizetésekre lehet szükség.

A egyszerűbb CRM-platformokhoz képest meredekebb tanulási görbe

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter: 16 USD/hó felhasználónként (egy felhasználó esetén)

Professzionális: 1300 USD/hó (legfeljebb öt felhasználó)

Vállalati: 4300 USD/hó (legfeljebb hét felhasználó)

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠 Érdekesség: A Gmail szinte minden művelethez támogatja a billentyűparancsokat, az e-mail írásától („C”) az üzenetek archiválásáig („E”). A haladó felhasználók a beállításokban még több parancsot engedélyezhetnek.

4. Copper CRM (a legjobb Google Workspace integrációhoz)

via Copper

A Copper CRM intuitív, Gmail-kompatibilis felhasználói élményt nyújt a Google Workspace-ben mélyen gyökerező vállalkozások számára. Egyszerűségéről ismert Copper egy ismerős felületen követi nyomon az ügyfélkapcsolatokat, automatizálja a munkafolyamatokat és kezeli a folyamatokat. Manuális beviteli műveletek nélkül automatikusan összegyűjti a kapcsolattartási információkat és naplózza a felhasználók és a kapcsolattartók közötti e-maileket, így biztosítva, hogy minden interakció pontosan rögzítésre kerüljön.

A Copper CRM legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú betekintést az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és prioritásainak meghatározásához.

Valós időben együttműködhet, megosztott láthatósággal az értékesítési folyamatok és interakciók terén.

Előrejelzze az értékesítési teljesítményt fejlett elemzési és jelentési eszközök segítségével.

Kezelje a névjegyeket részletes interakciós előzményekkel és rendezett profilokkal.

A Copper CRM korlátai

A testreszabási lehetőségek nem olyan kiterjedtek, mint egyes versenytársaknál.

A teljesítmény nagyon nagy adathalmazok esetén lelassulhat.

Copper CRM árak

Starter: 12 USD/hó felhasználónként

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 134 USD/hó felhasználónként

Copper CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (590+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb Copper CRM alternatíva

5. Zoho CRM (A legjobb testreszabhatóság és skálázhatóság szempontjából)

via Zoho

A Zoho CRM egy sokoldalú platform, amely minden méretű vállalkozáshoz alkalmazkodik, és skálázhatóságot biztosító testreszabási lehetőségeket kínál. Használja arra, hogy különböző kommunikációs csatornákat (e-mail, hívások, közösségi média) egyetlen platformra összpontosítson, és így zökkenőmentesen nyomon követhesse az ügyfelekkel való interakciókat.

A szélesebb Zoho ökoszisztéma részeként zökkenőmentesen integrálódik a könyvelési, marketing és ügyfélszolgálati eszközökkel. Az olyan funkciók, mint a megosztott naptárak, dokumentumtárak és csapat-feedek megkönnyítik a csapat tagjai közötti együttműködést.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat e-mailben, telefonon, közösségi médián és élő csevegésben.

Testreszabhatja a modulokat, munkafolyamatokat és irányítópultokat, hogy azok pontosan megfeleljenek üzleti folyamatainak igényeinek.

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel és a szélesebb Zoho ökoszisztémával, hogy központosítsa üzleti tevékenységeit.

Kezelje ügyféladatait és interakcióit útközben egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással.

A Zoho CRM korlátai

A fejlett funkciók használatához magasabb szintű csomagra kell váltani.

Az új felhasználók számára a felület zavarosnak és túlterhelőnek tűnhet.

A kezdeti beállítás és konfigurálás jelentős erőfeszítést igényelhet.

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6880+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A Gmail címkéi személyes CRM -ként szolgálnak a névjegyek szervezéséhez és a beszélgetések nyomon követéséhez, még jóval azelőtt, hogy a bővítmények lehetővé tették volna a teljes értékű CRM-ek használatát.

6. Pipedrive (a legjobb vizuális értékesítési folyamatkezeléshez)

via Pipedrive

A Pipedrive vizuális irányítású folyamatkezelésével egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, lehetővé téve a csapatok számára az üzletek nyomon követését, a bevételek előrejelzését és az adminisztratív feladatok automatizálását.

A drag-and-drop e-mail szerkesztővel és a kész sablonokkal bárki könnyedén létrehozhat vonzó e-mail kampányokat. A felhasználói élményre való összpontosításának köszönhetően hasznos eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek az üzletkötések folyamatát szeretnék egyszerűsíteni.

A Pipedrive legjobb funkciói

Automatizálja a tevékenységek nyomon követését, hogy a nyomon követés manuális beavatkozás nélkül történjen.

Előrejelzésekkel becsülje meg az eladásokat, és azonosítsa a trendeket és lehetőségeket.

Kövesse nyomon az e-mailek, hívások és egyéb kommunikációkat, hogy teljes képet kapjon az interakciókról.

Testreszabhatja az üzletkötési szakaszokat és a munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi értékesítési folyamataival és üzleti igényeivel.

A Pipedrive korlátai

Korlátozott marketingautomatizálási funkciók néhány versenytárshoz képest

Az ügyfélszolgálat reagálási képessége nem mindig egyenletes.

Pipedrive árak

Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként

Haladó: 29 USD/hó felhasználónként

Profi: 59 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

📖 Olvassa el még: Hogyan kezelhet több Gmail-fiókot?

7. NetHunt CRM (a legjobb mély Gmail-integrációhoz)

via NetHunt

A NetHunt CRM fejlett CRM funkciókat integrál közvetlenül az e-mail felületbe, így az ügyfélkapcsolatokat a beérkező levelek mappájából kilépés nélkül kezelheti.

A Google Workspace-t használó vállalkozások számára tervezett NetHunt segítségével a felhasználók könnyedén kezelhetik a munkafolyamatokat, nyomon követhetik az ügyfelekkel való interakciókat és rendszerezhetik az adatokat. Emellett támogatja a LinkedIn, WhatsApp és Facebook Messengerhez hasonló különböző kommunikációs eszközökkel való integrációt is, így biztosítva a potenciális ügyfelekkel való átfogó kapcsolattartást.

A NetHunt CRM legjobb funkciói

Készítsen és testreszabjon munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek az adott üzleti folyamatoknak és követelményeknek.

Szervezze és szegmentálja a névjegyeket, hogy jobban átláthassa az ügyfélkapcsolatokat.

Dolgozzon együtt a csapatokkal a folyamatok megosztásával és a közös láthatóság biztosításával.

A NetHunt CRM korlátai

Az e-mail sablonokra vonatkozó korlátozások sok felhasználót frusztrálnak

Alkalmi e-mail kézbesítési problémák és késések az e-mail kampányoknál

NetHunt CRM árak

Alap: 30 USD/hó felhasználónként

Basic Plus: 42 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 60 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 84 USD/hó felhasználónként

Haladó: 120 USD/hó felhasználónként

NetHunt CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (165+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A Gmail több mint 100 nyelvet támogat, köztük olyan furcsa nyelveket is, mint a kalóznyelv. Igen, e-maileket küldhet, mint egy kalóz!

8. Salesmate (a legjobb többcsatornás kommunikáció nyomon követéséhez)

via Salesmate

A Salesmate a modern értékesítési csapatok igényeire szabott, és több kommunikációs csatornán keresztül történő ügyfélkapcsolat-kezelésre összpontosít. Azon képessége, hogy hasznosítható betekintést nyújt és növeli a csapat termelékenységét, jó választássá teszi.

A felhasználók értékelik a Salesmate-ben az ügyfélútvonalak egyszerű megtervezését, és dicsérik a felhasználóbarát felületet, amely megkönnyíti a munkájukat.

A Salesmate legjobb funkciói

Kövesse nyomon zökkenőmentesen az e-maileket, SMS-eket és hívásokat, hogy teljes interakciós előzményeket tartson nyilván.

Pontosan szegmentálja a kapcsolatokat a személyre szabott és célzott kommunikációs stratégiák érdekében.

Figyelje a teljesítményt testreszabható irányítópultokkal és részletes jelentésekkel.

A Salesmate CRM korlátai

A felhasználók szerint az ügyfélszolgálati lehetőségek korlátozottak.

A versenytársakhoz képest kevés a közösségi média integráció

Salesmate CRM árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Salesmate CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

💡 Profi tipp: A CRM bevezetésekor kezdje az alapvető funkciókkal. Fókuszáljon az üzleti céljaival összhangban lévő alapvető funkciókra, és vezesse be azokat fokozatosan. Gondoskodjon alapos képzésről, hogy csapata hatékonyan alkalmazza a rendszert és maximálisan kihasználja annak potenciálját.

9. Teamwave (A legjobb kombinált CRM és üzleti menedzsment)

via Teamwave

A Teamwave egy egységes platformot kínál, amely integrálja a CRM, a projektmenedzsment és a HR eszközöket. Egyszerű felülete és alapvető funkciói költséghatékony megoldást kínálnak azoknak a csapatoknak, amelyek ügyfeleket, projekteket és munkafolyamatokat szeretnének kezelni.

A TeamWave emellett fejlett kapcsolattartási funkciókat is kínál, többek között a kapcsolatok címkékkel történő kategorizálását, különböző forrásokból (például Outlook és CSV fájlokból) történő importálást, valamint olyan platformokról, mint a LinkedIn, történő adatlekérést.

A Teamwave legjobb funkciói

Kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat és kezelje könnyedén az ügyfélkapcsolatokat!

Kezelje a feladatokat és projekteket alapvető nyomonkövetési funkciókkal a szervezettség javítása érdekében.

Hozzáférés egy intuitív felülethez, amelyet a nem technikai felhasználók számára terveztek, egyszerűség és használhatóság jegyében.

A Teamwave korlátai

A speciális platformokhoz képest hiányoznak a fejlett CRM funkciók.

Alapvető jelentéskészítő eszközök minimális mélységű teljesítményelemzéshez

Teamwave árak

Starter: 39 USD/hó felhasználónként

Pro: 66 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 199 USD/hó felhasználónként

Teamwave értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Használja a Gmail szűrőit és címkéit az e-mailek automatikus rendezéséhez, valamint a „Több beérkező levelesláda” funkciót az olvasatlan, megjelölt és feldolgozandó e-mailek elkülönítéséhez. A többit archiválja, hogy a beérkező levelek mappája üres maradjon.

10. Freshworks CRM (a legjobb AI-alapú értékesítési intelligencia)

via Freshworks

A Freshworks CRM hatékony megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az AI-alapú betekintést szeretnék kihasználni értékesítési folyamataikban. Az AI-alapú lead scoring segítségével a leadeket konverziós valószínűségük alapján rangsorolhatja. Az automatizálás pedig lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a rutinmunkától, például a rekordok frissítésétől és a csapat tagjainak értesítésétől az üzletállapot változásairól.

Robusztus eszközkészletével és felhasználóbarát kialakításával a Freshworks CRM a nyers adatokat hasznosítható értékesítési információkká alakítja.

A Freshworks CRM legjobb funkciói

Az AI-alapú betekintéssel pontszámokat adhat a potenciális ügyfeleknek, hogy a prediktív képességek segítségével a nagy értékű lehetőségekre koncentrálhasson.

Elemezze az értékesítési teljesítményt fejlett előrejelző eszközökkel a trendek azonosítása érdekében.

Testreszabhatja a műszerfalakat a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és a teljesítményfigyelés személyre szabásához.

A Freshworks CRM korlátai

Egyes fejlett AI funkciók túl bonyolultnak tűnhetnek a hagyományos értékesítési csapatok számára.

A kezdeti beállításhoz időre van szükség a konfiguráláshoz, hogy maximálisan kihasználható legyen a potenciál.

Freshworks CRM árak

Freshsales és Freshsales Suite

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat

Pro: 47 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként vagy 500 marketingkapcsolat

Freshmarketer

Ingyenes

Vállalati: 18 USD/hó (500 marketingkapcsolat)

Freshworks CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (7710+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

🔍 Tudta? A Gmail-t Paul Buchheit hozta létre a Google „20% idő” kezdeményezésének részeként, amelynek keretében a munkavállalók hetente egy napot személyes projektekre fordíthatnak.

Kattintson, szervezzen és hódítson a ClickUp segítségével

A megfelelő CRM for Gmail megtalálása hatalmas különbséget jelenthet a termelékenységében (és a bevételeiben).

A rengeteg fantasztikus lehetőség közül, a mély Gmail-integrációtól a vizuális értékesítési folyamatokig, minden üzleti igényhez megtalálható a tökéletes megoldás. Akár potenciális ügyfeleket kezel, értékesítéseket követ nyomon, vagy egyszerűen csak a beérkező leveleket szeretné kézben tartani, egy Gmail-kompatibilis CRM segít Önnek a szervezettség és a koncentráció megőrzésében.

Ha azonban egy olyan all-in-one megoldást keres, amely túlmutat az e-maileken, akkor a ClickUp a legjobb választás. Könnyed e-mail-feladat konverziója, hatékony automatizálása és testreszabható munkafolyamatai átalakítják az ügyfélkapcsolatok kezelését.

Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a Gmailbe és sok más, mindennap használt értékesítési eszközbe, így a munkafolyamatok racionalizálásának és a csapatmunka hatékonyságának növelésének legjobb eszköze.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!