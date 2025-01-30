A 10 legjobb Copper CRM alternatíva 2025-ben

Bár a Copper CRM megbízható szereplőként bizonyult az értékesítési CRM piacon, előfordulhat, hogy nem felel meg teljes mértékben az Ön egyedi igényeinek. Kihívások merültek fel a modern értékesítési csapatok egyedi igényeinek kielégítésében, valamint számos olyan probléma is felmerült, amely hatással lehet az Ön felhasználói élményére.
A Copper például kritika tárgyává vált ügyfélszolgálatának minősége és lemondási politikája miatt, amelyet egyes felhasználók frusztrálónak találtak. Ezenkívül a nem Google-szoftverekkel való kompatibilitása nem biztos, hogy a legzökkenőmentesebb élményt nyújtja, különösen az Outlook-felhasználók számára.
Ahelyett, hogy olyan potenciális korlátokkal küszködne, mint a nem megfelelő ügyfélszolgálat vagy az integrációs kihívások, érdemes lehet olyan alternatív CRM-opciókat keresni, amelyek jobban megfelelnek az értékesítési csapat igényeinek.
Íme 10 alternatíva, amelyek segítenek megtalálni a tökéleteset. Kezdjük!
Mit kell keresnie a Copper CRM alternatíváiban?
Íme néhány fontos funkció, amelyet nem szabad kihagynia a CRM kiválasztásakor:
- Ügyféladatok kezelése: A CRM-nek hatékonyan kell tárolnia és kezelnie az ügyféladatokat. Az ügyfelek alapos ismerete javítja az ügyfélmegtartást. Ismerje meg és kövesse nyomon az ügyfelek tevékenységét, kategorizálja a kapcsolatokat, és használja a korábbi interakciókat. Ezzel az ügyfelek fogékonyabbá válnak az Ön ajánlataira.
- Teljesítményelemzés: Számos modern CRM rendelkezik csúcskategóriás generatív mesterséges intelligenciával, amely elemzi a sprint során elért teljesítményét. Részletes jelentéseket mutat be a folyamatokról, a potenciális ügyfelek generálásáról és a konverziós arányokról, valamint egyéb fontos részletekről, és adatalapú betekintést nyújt az értékesítési csapatoknak, hogy teljesítsék a kvótáikat.
- Integrációs képességek: A legtöbb vállalkozás rendelkezik olyan meglévő alkalmazásokkal, amelyekbe jelentős összegeket fektettek be, és szeretnék, ha CRM-jük szinkronizálódna velük. Keressen olyan CRM-et, amely zökkenőmentes integrációs képességekkel rendelkezik, és több alkalmazást is támogat.
- Automatizálás: Csökkentse jelentősen képviselői terheit az értékesítési automatizálási funkciók segítségével. Értékelje automatikusan a potenciális ügyfeleket, kövesse nyomon őket időben, egyszerűsítse értékesítési folyamatát, csökkentse a válaszadási és megoldási időt chatbotok segítségével stb. Koncentráljon az emberi érintést igénylő feladatokra.
- Fejlett CX támogatás: A modern CRM elsődleges célja a legjobb ügyfélélmény biztosítása kell, hogy legyen. Ez magában foglalja többek között a fejlett jegyrendszereket, az omnichannel támogatást, az élő csevegést és a tudásbázis létrehozását.
- Együttműködési funkciók: A megfelelő CRM-nek lehetővé kell tennie a különböző részlegek csapattagjainak koordinációját és együttműködését. Képzelje el, hogy nem kell többé a félreértések miatt ismétlődő problémákkal foglalkoznia, és hogy az összes ügyféladat valós időben megosztásra és frissítésre kerül egy egyetlen, szervezet-szintű platformon.
A 10 legjobb Copper CRM alternatíva
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legsokoldalúbb Copper CRM alternatíva. A ClickUp, amelynek elsődleges fókusza a csapatkoordináció és a projektmenedzsment, számos CRM-sablont létrehozva rendkívüli CRM-megoldást fejlesztett ki. Hatékonyan vizualizálja az értékesítési folyamat minden lépését, hogy a megfelelő időben hozza meg a helyes döntést. A ClickUp segítségével még soha nem volt ilyen egyszerű ügyfélkapcsolat-kezelési munkafolyamatokat létrehozni.
A ClickUp legjobb funkciói
- Pipeline vizualizáció: A ClickUp hatékony vizualizációs funkcióival madártávlatból tekinthet rá értékesítési folyamataira. Több mint 10 rendkívül rugalmas nézet segítségével navigálhat értékesítési folyamatai, ügyfélkapcsolatai és megrendelései között. A klasszikus lista nézettől a dinamikus Kanban tábláig és a strukturált táblázat nézetig, könnyedén nyomon követheti és kezelheti fiókjait a szükséges rugalmassággal.
- ClickUp sablonok: Használja a ClickUp előre elkészített sablonjait hatékony CRM munkafolyamatok tervezéséhez. Ezek a sablonok 7 állapot- és 5 nézet típusúak, beleértve a Naptár nézetet, az Értékesítési stratégia nézetet, a Fiók részletei nézetet, a Lista nézetet és a Zárt ügyletek nézetet.
- Együttműködési funkciók: A ClickUp CRM kiváló együttműködési funkcióival biztosíthatja, hogy csapata összhangban dolgozzon. A valós időben frissülő egységes platformnak köszönhetően búcsút inthet a csapattagok közötti félreértéseknek.
- Feladat automatizálás: Használja ki a ClickUp automatizálási és AI funkcióit, hogy tökéletes szinergiát érjen el értékesítési ciklusa során. Az automatizálás segítségével zökkenőmentesen rendelhet fel feladatokat a folyamat minden szakaszában, kezdeményezhet tevékenységek alapján állapotfrissítéseket, és átrendezheti a prioritásokat, hogy jelezze csapatának a következő fókuszpontot. Ez drasztikusan csökkenti az emberi hibák számát és rengeteg időt takarít meg.
- Adatelemzés: Készítsen éleslátó perspektívákat, hogy könnyedén figyelemmel kísérhesse az olyan mutatókat, mint az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos üzletkötések mérete. A ClickUp segítségével hozzáférhet az összes ügyféladathoz, és felhasználhatja azokat, hogy adatalapú betekintést nyerjen üzleti tevékenysége következő lépéseibe.
A ClickUp korlátai
- Néhány kisebb hibajavításra lehet szükség.
- A keresési funkció javításra szorul.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Salesforce
A Salesforce az egyik legnépszerűbb CRM-megoldás nagyvállalatok számára. Kiváló, saját fejlesztésű integrációkkal rendelkezik, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt a meglévő szoftvereivel.
A Salesforce Lighting, a Sales Cloud és a Salesforce AppExchange olyan eszközök, amelyek segítenek kiaknázni a CRM teljes potenciálját, és végtelenül testreszabni az Ön igényeinek megfelelően.
A Salesforce legjobb funkciói
- Dinamikus irányítópultok és egyedi jelentések: A rugalmas testreszabási funkciók segítségével a Salesforce-t saját igényeihez igazíthatja. Az irányítópultot útközben is módosíthatja, hogy az egyedi preferenciáinak és funkcionális követelményeinek megfeleljen. Személyre szabott jelentéseket készíthet, hogy pontosan azok a részletek kerüljenek előtérbe, amelyeket látni szeretne.
- E-mail integráció a Salesforce Lightninggel: Egyszerűsítse alkalmazásfejlesztési és értékesítési folyamatait a Salesforce Lightning integrációval. A teljes mértékben testreszabható, komponensalapú keretrendszer segít növelni a termelékenységet és gyorsabban tervezni az alkalmazásokat.
- Sales Cloud: A Sales Cloud segítségével egyesítheti az összes ügyféladatot egyetlen platformon. Használja ki a marketing, a potenciális ügyfelek generálása, az értékesítés, az ügyfélszolgálat és az üzleti elemzés funkcióit az értékesítés és a termelékenység növelése érdekében.
A Salesforce korlátai
- A felhasználók panaszkodtak, hogy a 2019-es újratervezés miatt a rendszer kevésbé hozzáférhető és lassabb lett.
- A beállítás és a telepítés az árban benne van.
- Korlátozó és nem intuitív mezők és kritériumok a jelentéskészítés során
- A felhasználói felületet fel lehetne újítani.
- Az ára miatt kisvállalkozások számára nem alkalmas.
Salesforce árak
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 105 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 190 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 355 USD/hó felhasználónként
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)
3. Sugar CRM
A SugarCRM számos innovatív funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével szélesebb demográfiai réteget érhet el. A többnyelvű és több pénznemet támogató funkció az egyik kiemelkedő jellemzője, ami az elérhetőséget illeti.
A CRM egy másik egyedülálló megoldása a Sugar Connector, amely a szükséges funkciókat és alkalmazásokat közvetlenül integrálja a Sugar CRM felületébe.
A SugarCRM legjobb funkciói
- Többnyelvű és több pénznem támogatása: Érje el szélesebb ügyfélkört a SugarCRM többnyelvű és több pénznem funkcióival. 38 nyelvet és számos pénznem opciót támogat. Egyszerűsítse a fordítást és a pénznem átváltást az értékesítési csapatok és az ügyfelek között.
- Árajánlatkezelő rendszerek: Gyorsítsa fel üzleteit és egyszerűsítse az egész értékesítési ciklust a CRM árajánlatkezelő szoftverrel.
- Aktivitási streamek: Lehetővé teszi a CRM-felhasználók közötti együttműködést személyre szabott megosztási beállításokkal. A Sugar CRM aktivitási streamjei közvetlenül megjeleníti a legfrissebb releváns információkat a tagok számára az interfészen. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan tanuljanak és cselekedjenek.
- Sugar Connector: Kombinálja a szükséges alkalmazásokat, hogy zökkenőmentes szoftverkörnyezetet hozzon létre a Sugar Connector segítségével. Összeköti Önt a szükséges alkalmazásokkal, például a DocuSign-nal. Lehetővé teszi az adatok közvetlen bevitelét a Slack csatornákba.
A Sugar CRM korlátai
- Az e-mail kampány funkció nem intuitív
- A gyakori összeomlások miatt a felhasználók panaszkodnak
- A személyes irányítópultok létrehozása meredek tanulási görbével jár.
- A globális keresési funkció néha hibásan működik.
Sugar CRM árak
- Piac: 1000 USD/hó 10 000 névjegyért
- Értékesítés: 49 USD/hó felhasználónként
- Szolgáltatás: 80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 85 USD/hó felhasználónként
Sugar CRM értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (400+ értékelés)
4. HubSpot
A végtelenül skálázható CRM-modellként forgalmazott HubSpot egyedülálló funkciókkal rendelkezik néhány fős értékesítési csapatok és több ezer alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások számára egyaránt.
Viselkedésalapú célzási funkciója megkönnyíti a potenciális ügyfelek felkutatását és jelentősen javítja az ügyfélelégedettséget. CPQ funkciói pedig egyszerűsítik az ármegállapítást és az árajánlatok elkészítését.
A HubSpot legjobb funkciói
- Viselkedésalapú célzás: Személyre szabhatja marketingkampányait és elérési programjait a felhalmozott ügyféladatok felhasználásával. A HubSpot viselkedésalapú célzási programjával olyan módon érheti el ügyfeleit, ahogyan ők szeretnék, olyan mutatók alapján, mint az ügyfél-elkötelezettség és az interakciós előzmények.
- Tranzakciós e-mail szoftver: Egyszerűsítse e-mailes folyamatát és könnyítse tagjai terheit a HubSpot segítségével automatizált tranzakciós e-mailekkel. Automatikusan hozhat létre és küldhet nyugtákat, árajánlatokat, bevezető üzeneteket stb.
- CPQ funkciók: Használja a HubSpot Configure, Price, Quote (CPQ) szoftverét, hogy előnyt szerezzen a versenytársakkal szemben, és egyszerűsítse értékesítési folyamatát. Konfigurálja a termékeket, határozza meg azok valószínűsíthető piaci árát, és készítsen árajánlatokat egy lépésben.
A HubSpot korlátai
- Az ABM funkcionalitás nem elég fejlett.
- A kisebb vállalkozásoknak nehézséget okozhat a magas árakkal való lépéstartás.
- Korlátozott tervezési lehetőségek az e-mailek tekintetében
- A HubSpot Marketing Hub jobb integrációs képességekre szorul
HubSpot árak
- Örökre ingyenes
- Professzionális: 1600 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 5000 USD/hó felhasználónként
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (10 000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3900+ értékelés)
5. Affinity
Az Affinity a Relationship Intelligence modelljének köszönhetően az egyik egyedülálló Copper CRM alternatíva. Elsősorban hálózati csatornák kiépítésére összpontosít, hogy elérje azokat a kiemelt fontosságú személyeket, akik magas színvonalú potenciális ügyfeleket generálnak az Ön vállalatának.
Ennek megfelelően a CRM automatikusan rögzíti az összes ügyfél-elkötelezettségi adatot a jövőbeli kommunikációs stratégiákhoz.
Az Affinity legjobb funkciói
- Kapcsolatintelligencia: Használja ki az Affinity kapcsolatintelligenciáját, hogy könnyedén gyűjtsön információkat hálózati csatornáiból. Zökkenőmentesen kövesse nyomon a leghatékonyabb utat azokhoz a kulcsfontosságú személyekhez, akik döntő szerepet játszanak a kiemelt fontosságú üzletek felfedezésében, kezelésében és lezárásában.
- Automatizált CRM-rekordok: Búcsút inthet a kézi adatbevitel okozta fejfájásoknak. Az Affinity automatizált CRM-rekord funkciója értékes időt takarít meg, mivel minden interakciót könnyedén rögzít. Nézze meg, ahogy személyre szabott rekordokat hoz létre, amelyek átfogó történetet nyújtanak a vállalatával való kapcsolatairól.
Affinitási korlátozások
- A CRM rendszer lelassul, ha nagy adathalmazokkal kell dolgoznia.
- A GSuite kiegészítő túl sok helyet foglal el a képernyőn
- A webes irányítópult kezelése jelentős tanulási görbével jár.
- A felhasználók néhány alapvető fejlett funkciót kértek a próbaverziókba.
Affinity árazás
- Egyedi árazás
Affinitási értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Zoho CRM
A Zoho CRM az automatizálásról és a partnerek felhatalmazásáról szól. Automatizálja a mindennapi feladatokat és a rutin értékesítési folyamatokat, így az egyik legjobb Copper CRM alternatíva.
Ezenkívül a különleges Partner Portal funkció lehetővé teszi, hogy minden érdekelt fél érdemben hozzájáruljon a projekthez, miközben naprakész információkat kap minden fejleményről.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Rutin értékesítési automatizálás: Szabaduljon meg az ismétlődő értékesítési folyamatok monotonitásától a Zoho rutin értékesítési automatizálási rendszerével. Hagyja, hogy a szoftver végezze el a nehéz munkát, és így értékes időt szabadítson fel csapattagjai számára.
- Partnerportálok: Biztosítson partnereinek gondosan összeállított és hasznos hozzáférést, hogy potenciális ügyfeleket szerezzenek és ápoljanak, kezeljék a készleteket és megtekintsék kapcsolataikat. Növelje vállalkozása forgalmát és tartson fenn jó kapcsolatokat minden érdekelt féllel.
- Omnichannel támogatás: A Zoho átfogó előzmény- és interakciós adatainak segítségével lépjen kapcsolatba ügyfeleivel az általuk preferált platformokon. Maradjon ügyfélközpontú, hogy elkerülje az esetleges konfliktusokat, és biztosítsa, hogy üzenetei spamként való megjelölés nélkül érkezzenek meg címzettjeikhez.
A Zoho CRM korlátai
- Jobb adatimportálási funkcióra van szükség Excel CSV-n keresztül.
- Megtanulási görbe meredek az onboarding folyamat során
- Más CRM-ekhez képest hiányos integrációs lehetőségek
Zoho CRM árak
- Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap
- Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (2500+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (6530+ értékelés)
7. Nutshell CRM
A Nutshell CRM integrált funkcióival hatékony támogatást nyújt az e-mail marketinghez, különös tekintettel a hatékony leadkezelésre. A platform fejlett e-mail marketing funkciókat és hatékony jelentéskészítési lehetőségeket tartalmaz. A Nutshell CRM az e-mail marketing területén a legjobb alternatíva a Copper CRM-hez.
A Nutshell CRM legjobb funkciói
- Fejlett jelentéskészítés: A Nutshell fejlett jelentéskészítési funkciójával értékes betekintést nyerhet csapata és terméke teljesítményébe. Igényeihez igazíthatja, a fejlesztésre szoruló területekre koncentrálhat, és könnyedén elkészítheti a következő értekezletre kész prezentációs diagramokat. Könnyedén hozhat adat alapú döntéseket.
- Intelligens űrlapok: Egyszerűsítse az információgyűjtést a Nutshell CRM intelligens űrlapjaival. Percek alatt rögzítheti a webhelyéről érkező potenciális ügyfeleket. Könnyen testreszabható és automatikusan szinkronizálja az ügyféladatokat a Nutshell-lel. Egyszerűsítse, gyűjtsön és hódítson!
- Beágyazott e-mail marketing: Növelje elérhetőségét a Nutshell e-mail marketingjével. Válasszon sablonokat, vagy készítsen saját sablonokat hírlevelekhez, hírcsatornákhoz és drip-sorozatokhoz. Érje el ügyfeleit gyorsabban és meggyőzőbben!
A Nutshell CRM korlátai
- Több e-mail melléklet funkció javításra szorul
- Több tevékenységi emlékeztető opcióra van szükség
- A fejlett keresés hiányzik, és nem nyújt pontos eredményeket.
- Néhány funkció hiányzik a mobilalkalmazásból.
Nutshell CRM árak
- Alap: 16 dollár/hónap felhasználónként
- Előnyök: 42 USD/hó felhasználónként
- Power AI: 52 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 67 USD/hó felhasználónként
Nutshell CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (890+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (440+ értékelés)
8. Pipedrive
Az eredeti értékesítési folyamatkezelő CRM-ként a Pipedrive lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse ügyfelei mozgását, amikor azok meglátogatják webhelyét.
Tudja meg, mikor, hol és hogyan lépnek kapcsolatba ügyfelei az Ön termékeivel és szolgáltatásaival, hogy a Pipedrive segítségével személyre szabott ügyfélélményt nyújthasson. Használja ezt az értékesítés automatizálásának kiépítéséhez, hogy az ügyfelek vásárlási élményét is személyre szabhassa. Kombinálja ezt a folyamatosan bővülő alkalmazásintegrációs listával, hogy teljes mértékben kihasználhassa ennek az átfogó platformnak az előnyeit.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Értékesítési folyamatok kezelése: Kezelje munkafolyamatait a folyamatok vizualizálásával az első olyan szoftver segítségével, amely lehetővé tette az értékesítési folyamatok kezelését. Kövesse nyomon potenciális ügyfeleit az értékesítési ciklus során, és ne szalasszon el többé egyetlen lehetőséget sem!
- Webes látogatókövetés: A Pipedrive webes követő kiegészítőjével könnyedén felfedezheti a webhely látogatóit és a potenciális ügyfeleket. Értsd meg, kik érdeklődnek a szolgáltatásai iránt, és mi kelti fel a figyelmüket, és indítsd el a jelentőségteljes kapcsolatok kiépítését. Kezdjen előnyt szerezni a kapcsolatok kiépítésében
- Kivételes integrációs lista: Fokozza CRM-ját a Pipedrive Marketplace segítségével, amely a legújabb és legjobb eszközöket kínálja. Fedezze fel a népszerű alkalmazásokat a könyvelés, számlázás, potenciális ügyfelek kezelése, telefonos megoldások, ajánlatok, távoli munkavégzés és csevegőrobotok területén.
A Pipedrive korlátai
- A felhasználók videóüzenetküldési funkciókat kérnek
- Az intuitív adatválogató mezők megnehezíthetik a jelentések konfigurálását.
- Nem szinkronizál jól az Outlookkal
- Nehéz kiválasztani a fontos ügyleteket a zsúfolt folyamatok közül
Pipedrive árak
- Alapvető: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 39,90 USD/hó felhasználónként
- Ár: 49,90 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1690+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2910+ értékelés)
9. Keap
A Keap nyomonkövetési automatizálási rendszere arra specializálódott, hogy a kisebb, munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozásoknak lehetőséget biztosítson arra, hogy mindig reagálhassanak az ügyfelek igényeire. Ehhez jön még a Keap Business Line, amely lehetővé teszi, hogy egy második, dedikált üzleti telefonszámot használjon a személyes telefonján. Ezzel kapcsolatban maradhat anélkül, hogy behatolna a személyes terébe, így tökéletes megoldás az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.
A Keap legjobb funkciói
- Követés automatizálása kisvállalkozások számára: Használja a Keap automatizált követési funkcióját a munkafolyamat-automatizálással, hogy ügyfeleinek azonnali és érdemi válaszokat adhasson.
- Üzleti vonal: Biztosítson magának egy dedikált üzleti telefonszámot a Keap Business Line segítségével. Zökkenőmentesen integrálható a telefonjába, és olyan prémium funkciókkal rendelkezik, mint az üzleti hangposta, az asztali támogatás és az automatikus válasz funkció. Tartsa külön a munkáját és a magánéletét, és biztosítsa a 24 órás elérhetőséget anélkül, hogy kompromisszumokat kellene kötnie.
A Keap korlátai
- A céloldal-készítő nem túl sokoldalú.
- A Keap Shopping Cart felhasználói élménye nem a legjobb.
Keap árak
- Előnyök: 159 USD/hó felhasználónként
- Max: 229 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 279 USD/hó felhasználónként
Keap értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1460+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1250+ értékelés)
10. BIGContacts
A BIGContacts egy kisvállalkozások számára készült CRM, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek és az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelését. Kiemelkedő funkciói közé tartoznak az e-mail értesítések és az eszközkompatibilitás. Értesíti Önt, amikor az ügyfelek reagálnak az e-mailjeire, és segít Önnek a megfelelő válaszadásban.
Ezenkívül mindent elvégezhet a számítógépéről és bármely más eszközről, beleértve az okostelefont is. Szervezze meg a kommunikációt ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel a BIGContacts átfogó kapcsolattartási adatbázisának és e-mail marketing funkcióinak segítségével. Ez segít Önnek robusztus üzleti folyamatok kiépítésében a marketing automatizálás segítségével.
A BIGContacts legjobb funkciói
- E-mail értesítések: A BIGContacts e-mail értesítéseivel betekintést nyerhet e-mail marketingjének hatékonyságába. Valós időben kaphat részletes információkat arról, hogy potenciális ügyfelei mikor és hogyan reagálnak e-mailjeire. Használja fel ezeket az információkat személyre szabott e-mailek készítéséhez, figyelembe véve azok hosszát, időzítését és tartalmát.
- Eszközkompatibilitás: A BIGContacts kivételes kompatibilitásának köszönhetően zökkenőmentes CRM-hozzáférést élvezhet minden eszközén. Élvezze a teljes funkcionalitású hozzáférést közvetlenül okostelefonjáról. Maradjon kapcsolatban és tartsa kézben az irányítást, akár az íróasztalánál ül, akár úton van.
A BIGContacts korlátai
- További fejlett keresési funkciókra van szükség
- A jelentéskészítési funkció felhasználóbarátabbá tehető.
- Lassul, ha túl sok adatot töltenek be
BIGContacts árak
- BIG: 5 USD/hó felhasználónként
- NAGYOBB: 15 USD/hó felhasználónként
- LEGNAGYOBB: 25 USD/hó felhasználónként
- ENTERPRISE: Egyedi árazás
BIGContacts értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (200+ értékelés)
Szóval, melyik CRM-et választja?
A globális CRM-piac hatalmas, és a lehetőségek végtelenek. A Copper CRM-nek megvannak az előnyei, de nem minden vállalat számára megfelelő. Bár a Copper CRM árazása előnyös lehet, a piac igényei sokfélék, és a követelmények nem csupán az ár megfizethetőségét érintik.
Átfogó alternatívák listánk segítségével most már tudja, mely Copper CRM alternatívákat érdemes értékelnie. Akár egy all-in-one CRM-et választ a vállalatához, akár egy kifejezetten az értékesítési csapat számára kifejlesztett rendszert, válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.
A felsorolt eszközök közül a ClickUp több okból is kiemelkedik. Először is, sokoldalú funkciókkal rendelkezik, amelyek egy szoftvermegoldáson belül több üzleti kihívást is megoldanak. Még ingyenes verziója is robusztus funkciókkal rendelkezik.
Ezenkívül a ClickUp kiváló ügyfélszolgálattal és egy olyan kényelmes, egyetlen platformmal büszkélkedhet, amely számos funkciót lefed, beleértve az ügyfélszolgálatot és a marketinget is. Nos, mire vár még? Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp CRM-et!