A 10 legjobb Copper CRM alternatíva 2025-ben

Bár a Copper CRM megbízható szereplőként bizonyult az értékesítési CRM piacon, előfordulhat, hogy nem felel meg teljes mértékben az Ön egyedi igényeinek. Kihívások merültek fel a modern értékesítési csapatok egyedi igényeinek kielégítésében, valamint számos olyan probléma is felmerült, amely hatással lehet az Ön felhasználói élményére.

A Copper például kritika tárgyává vált ügyfélszolgálatának minősége és lemondási politikája miatt, amelyet egyes felhasználók frusztrálónak találtak. Ezenkívül a nem Google-szoftverekkel való kompatibilitása nem biztos, hogy a legzökkenőmentesebb élményt nyújtja, különösen az Outlook-felhasználók számára.

Ahelyett, hogy olyan potenciális korlátokkal küszködne, mint a nem megfelelő ügyfélszolgálat vagy az integrációs kihívások, érdemes lehet olyan alternatív CRM-opciókat keresni, amelyek jobban megfelelnek az értékesítési csapat igényeinek.

Íme 10 alternatíva, amelyek segítenek megtalálni a tökéleteset. Kezdjük!

Mit kell keresnie a Copper CRM alternatíváiban?

Íme néhány fontos funkció, amelyet nem szabad kihagynia a CRM kiválasztásakor:

Ügyféladatok kezelése: A CRM-nek hatékonyan kell tárolnia és kezelnie az ügyféladatokat. Az ügyfelek alapos ismerete javítja A CRM-nek hatékonyan kell tárolnia és kezelnie az ügyféladatokat. Az ügyfelek alapos ismerete javítja az ügyfélmegtartást. Ismerje meg és kövesse nyomon az ügyfelek tevékenységét, kategorizálja a kapcsolatokat, és használja a korábbi interakciókat. Ezzel az ügyfelek fogékonyabbá válnak az Ön ajánlataira.

Teljesítményelemzés: Számos modern CRM rendelkezik csúcskategóriás generatív mesterséges intelligenciával, amely elemzi a sprint során elért teljesítményét. Részletes jelentéseket mutat be a folyamatokról, a potenciális ügyfelek generálásáról és a konverziós arányokról, valamint egyéb fontos részletekről, és adatalapú betekintést nyújt az értékesítési csapatoknak, hogy teljesítsék a kvótáikat.

Integrációs képességek: A legtöbb vállalkozás rendelkezik olyan meglévő alkalmazásokkal, amelyekbe jelentős összegeket fektettek be, és szeretnék, ha CRM-jük szinkronizálódna velük. Keressen olyan CRM-et, amely zökkenőmentes integrációs képességekkel rendelkezik, és több alkalmazást is támogat.

Automatizálás: Csökkentse jelentősen képviselői terheit az Csökkentse jelentősen képviselői terheit az értékesítési automatizálási funkciók segítségével. Értékelje automatikusan a potenciális ügyfeleket, kövesse nyomon őket időben, egyszerűsítse értékesítési folyamatát, csökkentse a válaszadási és megoldási időt chatbotok segítségével stb. Koncentráljon az emberi érintést igénylő feladatokra.

Fejlett CX támogatás: A modern CRM elsődleges célja a legjobb ügyfélélmény biztosítása kell, hogy legyen. Ez magában foglalja többek között a fejlett jegyrendszereket, az omnichannel támogatást, az élő csevegést és a tudásbázis létrehozását.

Együttműködési funkciók: A megfelelő CRM-nek lehetővé kell tennie a különböző részlegek csapattagjainak koordinációját és együttműködését. Képzelje el, hogy nem kell többé a félreértések miatt ismétlődő problémákkal foglalkoznia, és hogy az összes ügyféladat valós időben megosztásra és frissítésre kerül egy egyetlen, szervezet-szintű platformon.

A 10 legjobb Copper CRM alternatíva

1. ClickUp

Kezelje ügyfeleit, értékesítési csatornáit, teendőit és még sok mást a ClickUp CRM segítségével.

A ClickUp az egyik legsokoldalúbb Copper CRM alternatíva. A ClickUp, amelynek elsődleges fókusza a csapatkoordináció és a projektmenedzsment, számos CRM-sablont létrehozva rendkívüli CRM-megoldást fejlesztett ki. Hatékonyan vizualizálja az értékesítési folyamat minden lépését, hogy a megfelelő időben hozza meg a helyes döntést. A ClickUp segítségével még soha nem volt ilyen egyszerű ügyfélkapcsolat-kezelési munkafolyamatokat létrehozni.

A ClickUp CRM-sablonjának használata a CRM -munkafolyamat automatizálásának megtervezéséhez a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

A ClickUp legjobb funkciói

Pipeline vizualizáció: A ClickUp hatékony vizualizációs funkcióival madártávlatból tekinthet rá értékesítési folyamataira. Több mint 10 rendkívül rugalmas nézet segítségével navigálhat értékesítési folyamatai, ügyfélkapcsolatai és megrendelései között. A klasszikus lista nézettől a dinamikus A ClickUp hatékony vizualizációs funkcióival madártávlatból tekinthet rá értékesítési folyamataira. Több mint 10 rendkívül rugalmas nézet segítségével navigálhat értékesítési folyamatai, ügyfélkapcsolatai és megrendelései között. A klasszikus lista nézettől a dinamikus Kanban tábláig és a strukturált táblázat nézetig, könnyedén nyomon követheti és kezelheti fiókjait a szükséges rugalmassággal.

ClickUp sablonok: Használja Használja a ClickUp előre elkészített sablonjait hatékony CRM munkafolyamatok tervezéséhez. Ezek a sablonok 7 állapot- és 5 nézet típusúak, beleértve a Naptár nézetet, az Értékesítési stratégia nézetet, a Fiók részletei nézetet, a Lista nézetet és a Zárt ügyletek nézetet.

Együttműködési funkciók: A ClickUp CRM kiváló együttműködési funkcióival biztosíthatja, hogy csapata összhangban dolgozzon. A valós időben frissülő egységes platformnak köszönhetően búcsút inthet a csapattagok közötti félreértéseknek. A ClickUp CRM kiváló együttműködési funkcióival biztosíthatja, hogy csapata összhangban dolgozzon. A valós időben frissülő egységes platformnak köszönhetően búcsút inthet a csapattagok közötti félreértéseknek.

Feladat automatizálás: Használja ki a ClickUp automatizálási és AI funkcióit, hogy tökéletes szinergiát érjen el értékesítési ciklusa során. Az automatizálás segítségével zökkenőmentesen rendelhet fel feladatokat a folyamat minden szakaszában, kezdeményezhet tevékenységek alapján állapotfrissítéseket, és átrendezheti a prioritásokat, hogy jelezze csapatának a következő fókuszpontot. Ez drasztikusan csökkenti az emberi hibák számát és rengeteg időt takarít meg.

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy gombnyomással automatikusan generáljon feladatfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket.

Adatelemzés: Készítsen éleslátó perspektívákat, hogy könnyedén figyelemmel kísérhesse az olyan mutatókat, mint az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos üzletkötések mérete. A ClickUp segítségével hozzáférhet az összes ügyféladathoz, és felhasználhatja azokat, hogy adatalapú betekintést nyerjen üzleti tevékenysége következő lépéseibe.

A ClickUp korlátai

Néhány kisebb hibajavításra lehet szükség.

A keresési funkció javításra szorul.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce az egyik legnépszerűbb CRM-megoldás nagyvállalatok számára. Kiváló, saját fejlesztésű integrációkkal rendelkezik, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt a meglévő szoftvereivel.

A Salesforce Lighting, a Sales Cloud és a Salesforce AppExchange olyan eszközök, amelyek segítenek kiaknázni a CRM teljes potenciálját, és végtelenül testreszabni az Ön igényeinek megfelelően.

A Salesforce legjobb funkciói

Dinamikus irányítópultok és egyedi jelentések: A rugalmas testreszabási funkciók segítségével a Salesforce-t saját igényeihez igazíthatja. Az irányítópultot útközben is módosíthatja, hogy az egyedi preferenciáinak és funkcionális követelményeinek megfeleljen. Személyre szabott jelentéseket készíthet, hogy pontosan azok a részletek kerüljenek előtérbe, amelyeket látni szeretne.

E-mail integráció a Salesforce Lightninggel: Egyszerűsítse alkalmazásfejlesztési és értékesítési folyamatait a Salesforce Lightning integrációval. A teljes mértékben testreszabható, komponensalapú keretrendszer segít növelni a termelékenységet és gyorsabban tervezni az alkalmazásokat.

Sales Cloud: A Sales Cloud segítségével egyesítheti az összes ügyféladatot egyetlen platformon. Használja ki a marketing, a potenciális ügyfelek generálása, az értékesítés, az ügyfélszolgálat és az üzleti elemzés funkcióit az értékesítés és a termelékenység növelése érdekében.

A Salesforce korlátai

A felhasználók panaszkodtak, hogy a 2019-es újratervezés miatt a rendszer kevésbé hozzáférhető és lassabb lett.

A beállítás és a telepítés az árban benne van.

Korlátozó és nem intuitív mezők és kritériumok a jelentéskészítés során

A felhasználói felületet fel lehetne újítani.

Az ára miatt kisvállalkozások számára nem alkalmas.

Salesforce árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 105 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 190 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 355 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

3. Sugar CRM

A SugarCRM segítségével

A SugarCRM számos innovatív funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével szélesebb demográfiai réteget érhet el. A többnyelvű és több pénznemet támogató funkció az egyik kiemelkedő jellemzője, ami az elérhetőséget illeti.

A CRM egy másik egyedülálló megoldása a Sugar Connector, amely a szükséges funkciókat és alkalmazásokat közvetlenül integrálja a Sugar CRM felületébe.

A SugarCRM legjobb funkciói

Többnyelvű és több pénznem támogatása: Érje el szélesebb ügyfélkört a SugarCRM többnyelvű és több pénznem funkcióival. 38 nyelvet és számos pénznem opciót támogat. Egyszerűsítse a fordítást és a pénznem átváltást az értékesítési csapatok és az ügyfelek között.

Árajánlatkezelő rendszerek: Gyorsítsa fel üzleteit és egyszerűsítse az egész értékesítési ciklust a CRM árajánlatkezelő szoftverrel.

Aktivitási streamek: Lehetővé teszi a CRM-felhasználók közötti együttműködést személyre szabott megosztási beállításokkal. A Sugar CRM aktivitási streamjei közvetlenül megjeleníti a legfrissebb releváns információkat a tagok számára az interfészen. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan tanuljanak és cselekedjenek.

Sugar Connector: Kombinálja a szükséges alkalmazásokat, hogy zökkenőmentes szoftverkörnyezetet hozzon létre a Sugar Connector segítségével. Összeköti Önt a szükséges alkalmazásokkal, például a DocuSign-nal. Lehetővé teszi az adatok közvetlen bevitelét a Slack csatornákba.

A Sugar CRM korlátai

Az e-mail kampány funkció nem intuitív

A gyakori összeomlások miatt a felhasználók panaszkodnak

A személyes irányítópultok létrehozása meredek tanulási görbével jár.

A globális keresési funkció néha hibásan működik.

Sugar CRM árak

Piac: 1000 USD/hó 10 000 névjegyért

Értékesítés: 49 USD/hó felhasználónként

Szolgáltatás: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 85 USD/hó felhasználónként

Sugar CRM értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (400+ értékelés)

4. HubSpot

A HubSpot segítségével

A végtelenül skálázható CRM-modellként forgalmazott HubSpot egyedülálló funkciókkal rendelkezik néhány fős értékesítési csapatok és több ezer alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások számára egyaránt.

Viselkedésalapú célzási funkciója megkönnyíti a potenciális ügyfelek felkutatását és jelentősen javítja az ügyfélelégedettséget. CPQ funkciói pedig egyszerűsítik az ármegállapítást és az árajánlatok elkészítését.

A HubSpot legjobb funkciói

Viselkedésalapú célzás: Személyre szabhatja Személyre szabhatja marketingkampányait és elérési programjait a felhalmozott ügyféladatok felhasználásával. A HubSpot viselkedésalapú célzási programjával olyan módon érheti el ügyfeleit, ahogyan ők szeretnék, olyan mutatók alapján, mint az ügyfél-elkötelezettség és az interakciós előzmények.

Tranzakciós e-mail szoftver: Egyszerűsítse e-mailes folyamatát és könnyítse tagjai terheit a HubSpot segítségével automatizált tranzakciós e-mailekkel. Automatikusan hozhat létre és küldhet nyugtákat, árajánlatokat, bevezető üzeneteket stb.

CPQ funkciók: Használja a HubSpot Configure, Price, Quote (CPQ) szoftverét, hogy előnyt szerezzen a versenytársakkal szemben, és egyszerűsítse értékesítési folyamatát. Konfigurálja a termékeket, határozza meg azok valószínűsíthető piaci árát, és készítsen árajánlatokat egy lépésben.

A HubSpot korlátai

Az ABM funkcionalitás nem elég fejlett.

A kisebb vállalkozásoknak nehézséget okozhat a magas árakkal való lépéstartás.

Korlátozott tervezési lehetőségek az e-mailek tekintetében

A HubSpot Marketing Hub jobb integrációs képességekre szorul

HubSpot árak

Örökre ingyenes

Professzionális: 1600 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 5000 USD/hó felhasználónként

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3900+ értékelés)

5. Affinity

Via Affinity

Az Affinity a Relationship Intelligence modelljének köszönhetően az egyik egyedülálló Copper CRM alternatíva. Elsősorban hálózati csatornák kiépítésére összpontosít, hogy elérje azokat a kiemelt fontosságú személyeket, akik magas színvonalú potenciális ügyfeleket generálnak az Ön vállalatának.

Ennek megfelelően a CRM automatikusan rögzíti az összes ügyfél-elkötelezettségi adatot a jövőbeli kommunikációs stratégiákhoz.

Az Affinity legjobb funkciói

Kapcsolatintelligencia: Használja ki az Affinity kapcsolatintelligenciáját, hogy könnyedén gyűjtsön információkat hálózati csatornáiból. Zökkenőmentesen kövesse nyomon a leghatékonyabb utat azokhoz a kulcsfontosságú személyekhez, akik döntő szerepet játszanak a kiemelt fontosságú üzletek felfedezésében, kezelésében és lezárásában.

Automatizált CRM-rekordok: Búcsút inthet a kézi Búcsút inthet a kézi adatbevitel okozta fejfájásoknak. Az Affinity automatizált CRM-rekord funkciója értékes időt takarít meg, mivel minden interakciót könnyedén rögzít. Nézze meg, ahogy személyre szabott rekordokat hoz létre, amelyek átfogó történetet nyújtanak a vállalatával való kapcsolatairól.

Affinitási korlátozások

A CRM rendszer lelassul, ha nagy adathalmazokkal kell dolgoznia.

A GSuite kiegészítő túl sok helyet foglal el a képernyőn

A webes irányítópult kezelése jelentős tanulási görbével jár.

A felhasználók néhány alapvető fejlett funkciót kértek a próbaverziókba.

Affinity árazás

Egyedi árazás

Affinitási értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Zoho CRM

via Zoho CRM

A Zoho CRM az automatizálásról és a partnerek felhatalmazásáról szól. Automatizálja a mindennapi feladatokat és a rutin értékesítési folyamatokat, így az egyik legjobb Copper CRM alternatíva.

Ezenkívül a különleges Partner Portal funkció lehetővé teszi, hogy minden érdekelt fél érdemben hozzájáruljon a projekthez, miközben naprakész információkat kap minden fejleményről.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Rutin értékesítési automatizálás: Szabaduljon meg az ismétlődő értékesítési folyamatok monotonitásától a Zoho rutin értékesítési automatizálási rendszerével. Hagyja, hogy a szoftver végezze el a nehéz munkát, és így értékes időt szabadítson fel csapattagjai számára.

Partnerportálok: Biztosítson partnereinek gondosan összeállított és hasznos hozzáférést, hogy potenciális ügyfeleket szerezzenek és ápoljanak, kezeljék a készleteket és megtekintsék kapcsolataikat. Növelje vállalkozása forgalmát és tartson fenn jó kapcsolatokat minden érdekelt féllel.

Omnichannel támogatás: A Zoho átfogó előzmény- és interakciós adatainak segítségével lépjen kapcsolatba ügyfeleivel az általuk preferált platformokon. Maradjon ügyfélközpontú, hogy elkerülje az esetleges konfliktusokat, és biztosítsa, hogy üzenetei spamként való megjelölés nélkül érkezzenek meg címzettjeikhez.

A Zoho CRM korlátai

Jobb adatimportálási funkcióra van szükség Excel CSV-n keresztül.

Megtanulási görbe meredek az onboarding folyamat során

Más CRM-ekhez képest hiányos integrációs lehetőségek

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6530+ értékelés)

7. Nutshell CRM

Via Nutshell CRM

A Nutshell CRM integrált funkcióival hatékony támogatást nyújt az e-mail marketinghez, különös tekintettel a hatékony leadkezelésre. A platform fejlett e-mail marketing funkciókat és hatékony jelentéskészítési lehetőségeket tartalmaz. A Nutshell CRM az e-mail marketing területén a legjobb alternatíva a Copper CRM-hez.

A Nutshell CRM legjobb funkciói

Fejlett jelentéskészítés: A Nutshell fejlett jelentéskészítési funkciójával értékes betekintést nyerhet csapata és terméke teljesítményébe. Igényeihez igazíthatja, a fejlesztésre szoruló területekre koncentrálhat, és könnyedén elkészítheti a következő értekezletre kész prezentációs diagramokat. Könnyedén hozhat A Nutshell fejlett jelentéskészítési funkciójával értékes betekintést nyerhet csapata és terméke teljesítményébe. Igényeihez igazíthatja, a fejlesztésre szoruló területekre koncentrálhat, és könnyedén elkészítheti a következő értekezletre kész prezentációs diagramokat. Könnyedén hozhat adat alapú döntéseket

Intelligens űrlapok: Egyszerűsítse az információgyűjtést a Nutshell CRM intelligens űrlapjaival. Percek alatt rögzítheti a webhelyéről érkező potenciális ügyfeleket. Könnyen testreszabható és automatikusan szinkronizálja az ügyféladatokat a Nutshell-lel. Egyszerűsítse, gyűjtsön és hódítson!

Beágyazott e-mail marketing: Növelje elérhetőségét a Nutshell e-mail marketingjével. Válasszon sablonokat, vagy készítsen saját sablonokat hírlevelekhez, hírcsatornákhoz és drip-sorozatokhoz. Érje el ügyfeleit gyorsabban és meggyőzőbben!

A Nutshell CRM korlátai

Több e-mail melléklet funkció javításra szorul

Több tevékenységi emlékeztető opcióra van szükség

A fejlett keresés hiányzik, és nem nyújt pontos eredményeket.

Néhány funkció hiányzik a mobilalkalmazásból.

Nutshell CRM árak

Alap: 16 dollár /hónap felhasználónként

Előnyök: 42 USD/hó felhasználónként

Power AI: 52 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 67 USD/hó felhasználónként

Nutshell CRM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (440+ értékelés)

8. Pipedrive

A Pipedrive segítségével

Az eredeti értékesítési folyamatkezelő CRM-ként a Pipedrive lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse ügyfelei mozgását, amikor azok meglátogatják webhelyét.

Tudja meg, mikor, hol és hogyan lépnek kapcsolatba ügyfelei az Ön termékeivel és szolgáltatásaival, hogy a Pipedrive segítségével személyre szabott ügyfélélményt nyújthasson. Használja ezt az értékesítés automatizálásának kiépítéséhez, hogy az ügyfelek vásárlási élményét is személyre szabhassa. Kombinálja ezt a folyamatosan bővülő alkalmazásintegrációs listával, hogy teljes mértékben kihasználhassa ennek az átfogó platformnak az előnyeit.

A Pipedrive legjobb funkciói

Értékesítési folyamatok kezelése: Kezelje Kezelje munkafolyamatait a folyamatok vizualizálásával az első olyan szoftver segítségével, amely lehetővé tette az értékesítési folyamatok kezelését. Kövesse nyomon potenciális ügyfeleit az értékesítési ciklus során, és ne szalasszon el többé egyetlen lehetőséget sem!

Webes látogatókövetés: A Pipedrive Kezdjen előnyt szerezni a kapcsolatok kiépítésében A Pipedrive webes követő kiegészítőjével könnyedén felfedezheti a webhely látogatóit és a potenciális ügyfeleket. Értsd meg, kik érdeklődnek a szolgáltatásai iránt, és mi kelti fel a figyelmüket, és indítsd el a jelentőségteljes kapcsolatok kiépítését.Kezdjen előnyt szerezni a kapcsolatok kiépítésében

Kivételes integrációs lista: Fokozza CRM-ját a Pipedrive Marketplace segítségével, amely a legújabb és legjobb eszközöket kínálja. Fedezze fel a népszerű alkalmazásokat a könyvelés, számlázás, potenciális ügyfelek kezelése, telefonos megoldások, ajánlatok, távoli munkavégzés és csevegőrobotok területén.

A Pipedrive korlátai

A felhasználók videóüzenetküldési funkciókat kérnek

Az intuitív adatválogató mezők megnehezíthetik a jelentések konfigurálását.

Nem szinkronizál jól az Outlookkal

Nehéz kiválasztani a fontos ügyleteket a zsúfolt folyamatok közül

Pipedrive árak

Alapvető: 9,80 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39,90 USD/hó felhasználónként

Ár: 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1690+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2910+ értékelés)

9. Keap

Via Keap

A Keap nyomonkövetési automatizálási rendszere arra specializálódott, hogy a kisebb, munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozásoknak lehetőséget biztosítson arra, hogy mindig reagálhassanak az ügyfelek igényeire. Ehhez jön még a Keap Business Line, amely lehetővé teszi, hogy egy második, dedikált üzleti telefonszámot használjon a személyes telefonján. Ezzel kapcsolatban maradhat anélkül, hogy behatolna a személyes terébe, így tökéletes megoldás az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A Keap legjobb funkciói

Követés automatizálása kisvállalkozások számára: Használja a Keap automatizált követési funkcióját a munkafolyamat-automatizálással, hogy ügyfeleinek azonnali és érdemi válaszokat adhasson.

Üzleti vonal: Biztosítson magának egy dedikált üzleti telefonszámot a Keap Business Line segítségével. Zökkenőmentesen integrálható a telefonjába, és olyan prémium funkciókkal rendelkezik, mint az üzleti hangposta, az asztali támogatás és az automatikus válasz funkció. Tartsa külön a munkáját és a magánéletét, és biztosítsa a 24 órás elérhetőséget anélkül, hogy kompromisszumokat kellene kötnie.

A Keap korlátai

A céloldal-készítő nem túl sokoldalú.

A Keap Shopping Cart felhasználói élménye nem a legjobb.

Keap árak

Előnyök: 159 USD/hó felhasználónként

Max: 229 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 279 USD/hó felhasználónként

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1460+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1250+ értékelés)

A BIGContacts segítségével

A BIGContacts egy kisvállalkozások számára készült CRM, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek és az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelését. Kiemelkedő funkciói közé tartoznak az e-mail értesítések és az eszközkompatibilitás. Értesíti Önt, amikor az ügyfelek reagálnak az e-mailjeire, és segít Önnek a megfelelő válaszadásban.

Ezenkívül mindent elvégezhet a számítógépéről és bármely más eszközről, beleértve az okostelefont is. Szervezze meg a kommunikációt ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel a BIGContacts átfogó kapcsolattartási adatbázisának és e-mail marketing funkcióinak segítségével. Ez segít Önnek robusztus üzleti folyamatok kiépítésében a marketing automatizálás segítségével.

E-mail értesítések: A BIGContacts e-mail értesítéseivel betekintést nyerhet e-mail marketingjének hatékonyságába. Valós időben kaphat részletes információkat arról, hogy potenciális ügyfelei mikor és hogyan reagálnak e-mailjeire. Használja fel ezeket az információkat személyre szabott e-mailek készítéséhez, figyelembe véve azok hosszát, időzítését és tartalmát.

Eszközkompatibilitás: A BIGContacts kivételes kompatibilitásának köszönhetően zökkenőmentes CRM-hozzáférést élvezhet minden eszközén. Élvezze a teljes funkcionalitású hozzáférést közvetlenül okostelefonjáról. Maradjon kapcsolatban és tartsa kézben az irányítást, akár az íróasztalánál ül, akár úton van.

További fejlett keresési funkciókra van szükség

A jelentéskészítési funkció felhasználóbarátabbá tehető.

Lassul, ha túl sok adatot töltenek be

BIG: 5 USD/hó felhasználónként

NAGYOBB: 15 USD/hó felhasználónként

LEGNAGYOBB: 25 USD/hó felhasználónként

ENTERPRISE: Egyedi árazás

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (200+ értékelés)

Szóval, melyik CRM-et választja?

A globális CRM-piac hatalmas, és a lehetőségek végtelenek. A Copper CRM-nek megvannak az előnyei, de nem minden vállalat számára megfelelő. Bár a Copper CRM árazása előnyös lehet, a piac igényei sokfélék, és a követelmények nem csupán az ár megfizethetőségét érintik.

Átfogó alternatívák listánk segítségével most már tudja, mely Copper CRM alternatívákat érdemes értékelnie. Akár egy all-in-one CRM-et választ a vállalatához, akár egy kifejezetten az értékesítési csapat számára kifejlesztett rendszert, válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

A felsorolt eszközök közül a ClickUp több okból is kiemelkedik. Először is, sokoldalú funkciókkal rendelkezik, amelyek egy szoftvermegoldáson belül több üzleti kihívást is megoldanak. Még ingyenes verziója is robusztus funkciókkal rendelkezik.

Ezenkívül a ClickUp kiváló ügyfélszolgálattal és egy olyan kényelmes, egyetlen platformmal büszkélkedhet, amely számos funkciót lefed, beleértve az ügyfélszolgálatot és a marketinget is. Nos, mire vár még? Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp CRM-et!