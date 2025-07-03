Ingyenes munkavállalói jelenléti szabályzat sablonok egyértelmű munkahelyi irányelvekhez

Már láttad ezt korábban. Egyik munkatárs „betegszabadságra” megy egy zsúfolt műszak reggelén, egy másik pedig ismét 30 percet késik, és most te kapkodsz, hogy fedezd a hiányzókat.

Világos munkavállalói jelenléti szabályzat nélkül káosz alakul ki. Az inkonzisztens jelenlét rutinná válhat, és mielőtt észbe kapna, a munkavállalók távolléte elkezd rontani a csapat morálját és termelékenységét.

Ha a problémát minden egyes bejelentkezés mikromanagementje nélkül szeretné megoldani, egy strukturált alkalmazotti jelenléti szabályzat sablon sok fejfájástól kímélheti meg.

Ez a blog pontosan ezt kínálja: bármilyen méretű vállalat számára használatra kész, jogi szempontból megfelelő és praktikus sablont. Nézzük meg közelebbről!

Mik azok a munkavállalói jelenléti szabályzat sablonok?

A munkavállalói jelenléti szabályzat sablon egy előre formázott dokumentum, amely a következőket segíti:

Ismertesse a vállalat szabályait és elvárásait a munkavállalók jelenléte és pontossága tekintetében.

Tartalmazza a beosztott műszakokra, a távollét bejelentésére és a szabadságkérelmekre vonatkozó egyértelmű irányelveket.

Magyarázza, hogyan kell kezelni az indokolatlan hiányzást, a túlzott hiányzást és a jelenléti szabályok megsértését.

Határozza meg az olyan fogalmakat, mint a igazolt távollét, a munkából való kilépés, a korai távozás és a egymást követő távollét napok száma.

Hivatkozzon olyan szövetségi törvényekre, mint a Családi és orvosi szabadság törvény (FMLA) és az Amerikaiak fogyatékossággal élők törvénye (ADA), hogy segítsen a HR-csapatoknak a szabályoknak való megfelelésben.

A sablonokat általában az alkalmazotti kézikönyvek, HR-kézikönyvek és belső szabályzatok egységes dokumentációjának elkészítéséhez használják. Emellett támogatják a fokozatos fegyelmi eljárást is, beleértve a szóbeli figyelmeztetéseket, írásbeli figyelmeztetéseket és végső írásbeli figyelmeztetéseket.

🔍 Tudta? A Munkaügyi Statisztikai Hivatal jelentése szerint a nemzeti hiányzási arány 2024-ben 3,2% volt, ami növekedést jelent a 2023-as 3,1%-os hiányzási arányhoz képest. A hiányzások fő okai a sérülések és a betegségek.

Mi teszi jóvá a munkavállalói jelenléti szabályzat sablonját?

A hatékony munkavállalói jelenléti szabályzat sablonja egyértelmű, konkrét és megfelel a jogi követelményeknek. Meghatározza a rendszeres jelenléttel kapcsolatos elvárásokat, felvázolja a váratlan távollétek jelentésének módját, és szabályokat állapít meg a beosztott műszakok betartására vonatkozóan.

A jó munkavállalói jelenléti szabályzat sablonjának legfontosabb elemei a következők: A jogos és a jogosulatlan távollét fogalommeghatározása

A beosztott műszakok és munkaidőre vonatkozó szabályok

Távollét bejelentése és előzetes értesítési követelmények

Irányelvek szabadságkérelmek, esküdtszéki kötelezettségek és vallási ünnepek tekintetében

A túlzott betegszabadság, a korai távozások és a váratlan távollétek kezelésének folyamata

Nyomonkövetési szabályok bejelentkezési, kijelentkezési alkalmazások vagy jelenléti nyomonkövetési rendszerek segítségével

A fokozatos fegyelmi eljárás lépései (pl. szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, végső írásbeli figyelmeztetés)

Szabályok a mentességet élvező és nem mentességet élvező munkavállalók számára

Hivatkozások szövetségi törvényekre, beleértve az FMLA-t és az ADA-t

Megjegyzések az orvosi igazolás követelményeiről és az ésszerű alkalmazkodásról

Rugalmas alternatív munkarendek és távoli jelenléti rendszerek

Egyértelmű eljárások a jelenléti problémák eseti alapú kezelésére

Megtakarításra érdemes sablonok a munkavállalók jelenléti szabályzatához

Ha szeretné elkerülni a fehér lapokkal való küzdelmet, és egyből a megvalósításhoz szeretne átlépni, ezek a kész alkalmazotti jelenléti szabályzat sablonok remek kiindulási pontot jelentenek. Nézzük meg őket közelebbről:

1. ClickUp vállalati irányelv sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje vállalatának jelenléti szabályzatát a ClickUp vállalati szabályzat sablonjával.

A ClickUp vállalati irányelv-sablonja központi helyet biztosít az irányelvek megírásához, szerkesztéséhez és kezeléséhez. Összekapcsolhatja a kapcsolódó erőforrásokat, megjelölheti a csapat tagjait, és egy helyen tárolhatja a jelenléti irányelveket, a fizetett munkaidőre vonatkozó szabályokat és az FMLA-megfelelőségi megjegyzéseket.

Ha még integráltabb megoldást keres, a ClickUp a legjobb választás!

Azok számára, akik szeretnék a jelenléteket a nehézkes táblázatok helyett nyomon követni, a ClickUp Timesheets remek funkció. Integrált megoldást kínál a munkavállalók jelenléti szabályszegéseinek, időnaplóinak, jóváhagyásainak és jelentéseinek kezelésére, közvetlenül a projektekhez már használt platformról.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Készítsen és tároljon szabályzati dokumentumokat egy közös dokumentumban.

Címkézze meg a HR-vezetőknek a gyors és hatékony felülvizsgálatok és frissítések érdekében.

Teljes verziókezelés az átlátható szabályzatmódosításokhoz

🔑 Ideális: olyan csapatok számára, akik egy egyszerű munkaterületet szeretnének a szabályzatok, feladatok és frissítések számára.

📑 Esettanulmány: A RevPartners a ClickUp sablonos ügyfélszolgáltatási útmutatóinak segítségével 64%-kal csökkentette a szolgáltatásnyújtás idejét. A komplex, ismétlődő munkafolyamatokat strukturált sablonokká alakítva megszüntették a kézi átadások és a szétszórt kommunikáció okozta káoszt. A feladatok mostantól automatikusan kiosztásra kerülnek, a megfelelő személyeket a megfelelő időben értesítik, és a haladást valós időben követhetik nyomon. Ez a változás csökkentette a munka szervezésével töltött időt, és biztosította, hogy semmi ne maradjon ki.

2. ClickUp munkavállalói kézikönyvek, irányelvek és eljárások sablonja

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen az alkalmazottakkal szembeni elvárásokat a ClickUp alkalmazotti kézikönyv sablonjával.

A Munkavállalói kézikönyvek, irányelvek és eljárások sablon egy átfogó munkafolyamat-eszköz, amelyet a részletes munkavállalói irányelvek szervezésére és kezelésére terveztek.

Ha a megosztott naptárában nyomon követi a munkaidőt, ez a munkavállalói kézikönyv-sablon rögzíti a vele kapcsolatos elvárásokat. Segít megérteni, hogyan határozzák meg a műszakokat, hogyan kezelik a késéseket, és mi számít igazolt távollétnek.

Használja azt, hogy a jelenléti szabályokat egy szélesebb, végrehajtható keretrendszer részévé tegye, amely egyértelmű, hozzáférhető és alkalmazkodó.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Adjon feladatokat a csapat tagjainak tartalom írására vagy ellenőrzésére.

Biztosítson biztonságos munkakörnyezetet azzal, hogy a munkavállalók tisztában vannak az összes irányelvvel.

Kezelje a munkavállalói kézikönyveket, irányelveket és különböző eljárásokat.

Használjon állapotcímkéket az idő- és jelenléti szabályok módosításainak nyomon követéséhez.

🔑 Ideális: HR-csapatok számára, akik teljes munkavállalói kézikönyveket állítanak össze, amelyek túlmutatnak a jelenléten, és tartalmaznak irányelveket a szabadságokról, a bérszámfejtésről és az eljárásokról.

🔍 Tudta? Az összes túlóra csaknem fele ( 47% ) a munkavállalók távollétének pótlására fordítódik. Ez nemcsak a munkaerőköltségeket emeli, hanem a csapat többi tagját is kimeríti.

3. ClickUp munkavállalói kézikönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen vonzó, megosztható munkavállalói kézikönyvet a ClickUp előre elkészített szakaszaival és formázási eszközeivel.

A ClickUp alkalmazás alkalmazotti kézikönyv sablonja a gyors beilleszkedés és a zökkenőmentes belső kommunikáció érdekében készült. A HR-csapatok beilleszthetik saját irányelveiket, valós időben szerkeszthetik a szakaszokat, és gyorsan frissíthetik az információkat.

A sablon előre elkészített szakaszokat tartalmaz, például a munkaidő és a kommunikációs irányelvek részét, amelyek részletesen leírják a pontosságra, a távmunkára és a szabadságra vonatkozó elvárásokat.

A beépített tartalomjegyzék és a csapatmunkát segítő eszközök segítségével minden áttekinthető és könnyen hozzáférhető. Azoknál a vállalatoknál, amelyek következetességet és gyorsaságot igényelnek, ez a dokumentum minden felesleges sallang nélkül elvégzi a feladatát.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Lépjen be, és szerkessze a jelenléti szabályokat a Munkaidő alatt.

Használjon valós idejű megjegyzéseket a jelenléti kérdések gyors megoldásához.

Adjon hozzá beágyazott oldalakat a szabadságok, késések és ütemezés részleteihez.

🔑 Ideális: HR-vezetők számára, akik a száraz kézikönyv tartalmát interaktív dokumentummá szeretnék alakítani, amelyet könnyű karbantartani és megosztani.

A ClickUp funkcióiról egy felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp-ot alapvetően egy kifinomult teendőlistaként használjuk. Különösen hasznos az olyan több lépésből álló folyamatoknál, amelyeket többször is elvégezünk, és amelyekben több különböző ember vesz részt. Létrehozunk egy sablont az adott folyamathoz, amely segít biztosítani, hogy ne hagyjunk ki semmit, és amely (automatikusan) könnyen kommunikál az emberek között, amikor el tudják végezni a feladataikat.

A ClickUp-ot alapvetően egy kifinomult teendőlistaként használjuk. Különösen hasznos az olyan több lépésből álló folyamatoknál, amelyeket többször is elvégezünk, és amelyekben több különböző ember vesz részt. Létrehozunk egy sablont az adott folyamathoz, amely segít biztosítani, hogy ne hagyjunk ki semmit, és amely (automatikusan) könnyen kommunikál az emberek között, amikor el tudják végezni a feladataikat.

4. ClickUp munkavállalói kézikönyv fejlett sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen átfogó munkavállalói kézikönyvet idővonalakkal, feladatokkal és nyomon követéssel a ClickUp fejlett kézikönyv-sablonjának segítségével.

A ClickUp által készített Alkalmazotti kézikönyv (haladó) sablon messze túlmutat az alapvető irányelvek dokumentálásán. Olyan HR-csapatok számára készült, amelyeknek strukturáltságra és skálázhatóságra van szükségük.

Feladatokat rendelhet hozzá, határidőket követhet nyomon, és a teljes kézikönyv-készítési folyamatot projektként kezelheti, testreszabható nézetekkel, mint például a Lista, Naptár és Gantt. Emellett támogatja a valós idejű együttműködést és az automatizált munkafolyamatokat is, ami kevesebb mikromanagementet és gyorsabb bevezetést jelent.

Ezenkívül a ClickUp Docs segítségével dokumentumokat hozhat létre, együttműködhet rajtuk, és közvetlenül összekapcsolhatja őket a munkafolyamatokkal. A szabályzatok megfogalmazásától az élő szerkesztésig és a valós idejű visszajelzésekig, a statikus dokumentumokat megvalósítható tervekké alakíthatja. Feladatokat rendelhet hozzá, egyedi widgeteket adhat hozzá, médiát ágyazhat be, és mindent egy központi helyen tárolhat.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Jelölje ki a szakaszokat, és jelölje meg az új munkatársakat a kérdésekben, hogy gyorsan megoldja a kétségeket.

Állítson be naptár- vagy Gantt-nézetet, hogy vizuálisan kezelhesse a jelenléti szabályzat frissítéseinek és a kapcsolódó képzések bevezetési ütemtervét.

Tegye a kézikönyvet vonzóbbá GIF-ekkel, diagramokkal és egyéb vizuális elemekkel.

🔑 Ideális: Növekvő csapatok vagy több részleggel rendelkező szervezetek számára, amelyeknek egy vonzó és jól kezelhető, velük együtt növekvő munkavállalói kézikönyvre van szükségük.

📚 Olvassa el még: Ingyenes vállalati irányelvek és eljárások sablonok Wordben és ClickUpban

5. ClickUp munkavállalói kézikönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen strukturált és frissíthető alkalmazotti kézikönyvet a ClickUp intelligens dokumentumkezelő eszközeinek segítségével.

A ClickUp alkalmazás alkalmazotti kézikönyv sablonja azoknak a vállalatoknak készült, amelyek vonzó dokumentumot szeretnének, nem pedig porosodó statikus PDF-fájlt. Ezzel a sablonnal olyan kézikönyvet hozhat létre, amely a csapatával együtt fejlődik. Ötvözi a gazdag formázást, a feladatkövetést és az automatizálást, így a szabályzatok mindig naprakészek maradnak, és mindenki mindig hozzáférhet a legújabb verzióhoz.

Az ilyen típusú rugalmasság támogatása érdekében a ClickUp olyan hatékony funkciókat integrál, amelyek a kézikönyvét dinamikus erőforrássá alakítják.

A ClickUp AI tudásmenedzsmentje az egész munkaterületét kereshető aggyá alakítja. A szabályzatoktól a wikikig, AI-t használ, hogy azonnali válaszokat adjon minden dokumentumra, feladatra és megjegyzésre – nincs többé kutatás. Importálhat régi fájlokat, kezelheti a verziótörténetet és lezárhatja a jogosultságokat, így belső tudásbázisa okosabbá és könnyebben kezelhetővé válik.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Vázolja fel az elvárásokat szervezett szakaszokkal és mérföldkövekkel.

Kövesse nyomon a frissítéseket egyedi státuszokkal, hogy a jelenléti szabályzat módosításai szervezettek és átláthatóak legyenek.

Győződjön meg arról, hogy a jelenléti szabályzatok megfelelnek a jogi követelményeknek és a vállalati szabványoknak, és frissítse azokat a jogszabályok változásával.

🔑 Ideális: HR- és operatív csapatok számára, akik könnyen szerkeszthető, a munkafolyamatba integrált kézikönyvet szeretnének, amely tükrözi a jelenlegi folyamatokat és alkalmazkodik a szervezeti változásokhoz.

💡 Profi tipp: Használjon automatizált munkaidő-nyilvántartásokat jóváhagyási munkafolyamatokkal, hogy azonnal rögzíthesse az órákat és elkerülje a utolsó pillanatban felmerülő bérszámfejtési hibákat. Ezzel biztosíthatja, hogy többé nem kell a hiányzó pontokat keresnie vagy rendetlen táblázatokkal bajlódnia.

6. ClickUp HR kézikönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be vállalati szintű elvárásokat a ClickUp HR kézikönyv sablonjával a szabályok egyértelműségének érdekében.

A ClickUp HR kézikönyv sablonja olyan csapatok számára készült, amelyeknek központi, mindig elérhető útmutatóra van szükségük, amely mindenre kiterjed, a szabadságoktól a munkavállalói magatartásig.

Különösen hasznos azoknak a HR-osztályoknak, amelyek gyors növekedést vagy több telephelyet kezelnek. A hagyományos, statikus és elfeledett kézikönyvekkel ellentétben ez a HR-politika sablon a munkafolyamat részeként működik.

Táblázatokkal rendezheti a tartalmat, nyomon követheti a szerkesztéseket, és azonnal megoszthatja a frissítéseket az alkalmazottakkal.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Vázolja fel a szabályzatokat előre strukturált szakaszokkal és dokumentumformázással.

A tartalmakat egyéni mezőkkel kategorizálhatja a gyors navigáció érdekében.

Rendeljen tulajdonosokat a kézikönyv egyes szakaszaihoz

Dolgozzon együtt a csapatvezetőkkel megosztott megjegyzések és feladatok segítségével.

🔑 Ideális: HR-csapatok számára, akik kézikönyveket hoznak létre vagy frissítenek a vállalat egészére kiterjedő átláthatóság javítása, a manuális oda-vissza kommunikáció csökkentése és a jelenlegi irányelvekkel kapcsolatos mindenki egységes tájékoztatása érdekében.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 12%-a szerint a teljes távmunka az ideális, míg 48% a hibrid megoldásokat részesíti előnyben. Ahhoz azonban, hogy a távmunka vagy a hibrid környezetben is jól működjön az együttműködés, megfelelő eszközökre van szükség. A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, megszünteti a szilókat. Tartsd a feladataidat, dokumentumaidat, csevegéseidet és projektjeidet egy központi, kereshető munkaterületen, hogy a csapatok mindig összhangban legyenek – függetlenül attól, hogy hol dolgoznak! 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security 80%-kal nőtt a csapatmunka elégedettségi mutatója a ClickUp zökkenőmentes együttműködési eszközeinek köszönhetően.

7. ClickUp irányelv-memó sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerkesztésre kész szabályzat-memo sablonjával gyorsan elkészítheti és terjesztheti a szabályzatváltozásokat.

A ClickUp Policy Memo Template sablonja azoknak a vezetőknek készült, akiknek gyorsan és egyértelműen kell bevezetniük a belső szabályzatok változásait.

Ha vállalatának jelenléti szabályzata gyakran változik, ez a sablon megbízható formátumot biztosít az új szabályok egyértelmű és gyors kiadásához. Az egyértelműség és a strukturáltság érdekében készült, így a műszakirányelvek, a szabadságolási szabályok és a jelenléti elvárások egy helyen találhatók.

A jegyzetben közvetlenül megjelölheti az embereket, határidőket állíthat be és nyomon követheti a visszaigazolásokat. A hagyományos megosztott naptár eszközökkel ellentétben ez a formátum jól használható a politikai döntések dokumentálására és végrehajtására.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Hozzon létre egységes emlékeztetőket testreszabható szakaszokkal.

Jelölje meg közvetlenül az érintetteket a szabályzat tervezetében, hogy azok áttekintést nyújtsanak.

Csatoljon műszakbeosztásokat vagy szabadságkérelmeket közvetlenül a feljegyzéshez.

Használjon emlékeztetőket a szabályzatok elfogadásának nyomon követéséhez.

🔑 Ideális: Csapatvezetők és HR-vezetők számára, akiknek zavartalanul és szétszórt dokumentáció nélkül kell közölniük a szabályzat frissítéseit vagy az új elvárásokat a munkatársakkal.

🔍 Tudta? Az amerikai vállalkozások évente 225,8 milliárd dollárt veszítenek a munkavállalók hiányzása miatt. Ez munkavállalónként 1685 dollárt jelent, amelynek nagy része nem tervezett hiányzásoknak, műszakcseréknek és termelékenységvesztésnek tudható be.

8. ClickUp vállalati kultúra sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg és dokumentálja vállalatának értékeit a ClickUp vállalati kultúra sablonjával.

A ClickUp vállalati kultúra sablonja tökéletes azoknak a csapatoknak, akik nem csak a határidőket szeretnék összehangolni. Ez a sablon egy strukturált, szerkeszthető felület, ahol dokumentálhatja szervezetének alapértékeit, céljait és a csapattal szembeni elvárásait.

A sablon projektjellegű ellenőrzést biztosít a kultúraépítő kezdeményezések felett, egyedi mezőkkel, megosztott dokumentumokkal, táblákkal és valós idejű szerkesztéssel. Akár gyorsan bővül, akár belső normákat vizsgál felül, ez a sablon valódi struktúrát ad kultúrastratégiájának.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Dokumentálja a vállalat értékeit, küldetését és elvárásait.

Rendeljen hozzá csapatnormákat, például pontosságot vagy műszakfedezetet, mint feladatokat.

Használja az egyéni mezőket a jelenléttel kapcsolatos magatartás elfogadásának nyomon követéséhez.

Állítson be felülvizsgálati emlékeztetőket, hogy a visszajelzések vagy a teljesítmény alapján frissíthesse a szabályzatokat.

🔑 Ideális: Növekvő csapatok számára, akik gyakorlati szempontból szeretnék meghatározni a vállalat identitását, és mindenki, a HR-től a vezetésig, összhangban legyen a közös értékekkel és elvárásokkal.

9. ClickUp szabadságkérelem-sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a szabadságok nyomon követését és jóváhagyását a ClickUp szabadságkérelem-sablonjával.

A ClickUp szabadságkérelem-sablonja úgy lett kialakítva, hogy megszüntesse a szabadságkezelés nehézségeit. Nincs többé szétszórt e-mailek, elmulasztott jóváhagyások vagy utolsó pillanatban érkező meglepetések. Ez egy teljesen interaktív rendszer, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy fizetett szabadságot kérjenek, nyomon kövessék az állapotváltozásokat és értesítéseket kapjanak.

Ez a szabadságkérelem-sablon olyan egyéni állapotokat tartalmaz, mint „Jóváhagyva”, „Felülvizsgálat alatt” és „Elutasítva”. Mezőket biztosít a kezdő és befejező dátumok, a kérelem típusok, sőt még a digitális aláírások nyomon követéséhez is.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Nyújtsa be és hagyja jóvá a szabadságkérelmeket strukturált formában.

Automatikusan értesítse a csapatvezetőket, amikor kérelem érkezik.

Tekintse meg az összes függőben lévő, jóváhagyott és elutasított kérelmet a rendezett irányítópultokon.

Kereshető naplózást vezessen a munkavállalók szabadságainak történetéről.

🔑 Ideális: olyan csapatok számára, amelyeknek egyértelmű, automatizált rendszerre van szükségük a munkavállalók távollétének kezeléséhez, a jóváhagyások következetességének biztosításához és az ütemterv-ütközések ellenőrzéséhez.

10. ClickUp igazolás hiányzásról sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen gyorsan professzionális távolléti magyarázatokat a ClickUp Excuse Letter Template (Mentséglevél-sablon) segítségével.

A ClickUp által készített igazolás sablonja a munkavállalók és a vezetők számára egy kifinomult, azonnal használható formátumot biztosít a munkavállalók távollétének hivatalos közléséhez. Akár orvosi szabadságról, személyes vészhelyzetről vagy esküdtszéki kötelezettségről van szó, ez a dokumentum biztosítja a tisztaságot és a szabályoknak való megfelelést.

A sablon segít egységesíteni a távollétek jelentését. Ez megkönnyíti a HR számára a dokumentáció nyomon követését és tárolását a munkavállaló aktájában, biztosítva a jelenléti szabályzat következetes betartását.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Töltse ki gyorsan a távollét részleteit egy útmutatóval ellátott dokumentumformátummal.

Adja meg az okot, a dátumot és az esetleges szükséges igazoló dokumentumokat.

Személyre szabhatja az iskolai, munkahelyi vagy személyes leveleket.

A benyújtott leveleket tárolja egy megosztott ClickUp mappában.

🔑 Ideális: HR-osztályok vagy csapatvezetők számára, akik formalizálni szeretnék a távollétkezelési folyamatot, és el akarják kerülni a homályos vagy következetlen dokumentációt, amikor indokolatlan távollét történik.

💡 Profi tipp: Készítsen egy gyors referencia ellenőrzőlistát a jelenléti problémákkal foglalkozó vezetők számára. A szabályzatok remekek, de senki sem akar 12 oldalt lapozgatni a műszak közepén. Készítsen egy rövidített ellenőrzőlistát a legfontosabb teendőkről, amelyet a csapatvezetők használhatnak, ha jelenléti problémák merülnek fel.

11. ClickUp távollétet helyettesítő terv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Out of Office Coverage Plan Template (Irodán kívüli helyettesítési terv sablon) segítségével a csapat tagjainak távollétében is zavartalanul haladhatnak a feladatok.

A ClickUp Out of Office Coverage Plan Template (Távollétet fedező terv sablon ) biztonsági hálóként szolgál, amikor a csapat tagjai távol vannak. Segít a feladatok delegálásának, az ütemterveknek és a felelősségeknek a meghatározásában anélkül, hogy a lendületet elveszítené.

Az olyan speciális nézetek, mint az „Irodán kívül” naptár és az előzetes jóváhagyási folyamat segítségével mindenki tudja, ki mit és mikor helyettesít. Egyetlen, egyszerűsített rendszerben nyomon követheti a kérések részleteit, például a szabadság típusát, a szabadság napjait és a delegálandó függőben lévő feladatokat.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendeljen felelősségeket a tartalék csapat tagjainak

Használjon megosztott naptárat a lefedettség idővonalának megtervezéséhez.

Állítson be emlékeztetőket és nyomon követéseket a fontos dátumokhoz kapcsolódóan.

🔑 Ideális: vezetők és csapatvezetők számára, akik zökkenőmentes működést szeretnének biztosítani a tervezett távollétek alatt, a szokásos utolsó pillanatban történő rohanás és elmaradt feladatok nélkül.

12. ClickUp távollétet fedező terv feladat sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Out of Office Coverage Plan Task Template (Irodán kívüli helyettesítési terv feladat sablon) segítségével zökkenőmentesen delegálhatja a felelősségeket.

A ClickUp Out of Office Coverage Plan Task Template (Távollétet fedező terv feladat sablon) tökéletes a napi műszakok tervezéséhez és a projektmunka zavartalan folytatásához, amikor a csapat tagjai távol vannak.

Ez a feladat szintű változat részletesebb, lehetővé téve a felelősségek konkrét eredmények szerinti felosztását, helyettesítők kijelölését, valamint a függőségek és prioritási címkék segítségével a haladás nyomon követését.

Ez jól működik rövid távollétek, váratlan szabadságok vagy rotációs műszakok esetén, amikor a helyettesítés gyakran változik.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kijelölhet helyettesítőket a legfontosabb jelenléti feladatokhoz.

Használja a Naptár nézetet a bejelentkezések és a határidők ütemezéséhez.

Automatizálja a közelgő távolléti dátumokra vonatkozó emlékeztetőket.

🔍 Tudta? A nem tervezett távolléthez kapcsolódó átlagos termelékenységcsökkenés a legmagasabb, 36,6%, míg a tervezett távolléthez kapcsolódó átlagos termelékenységcsökkenés 22,6%.

13. ClickUp PTO naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az alkalmazottak szabadságait a ClickUp vizuális és teljes mértékben testreszabható PTO naptár sablonjával.

A ClickUp PTO naptár sablonja egyszerűsíti a jelenlétek és távollétek nyomon követését. HR-csapatok és vezetők számára tervezett sablon többféle nézetet kínál, beleértve a PTO adatbázist, a kérelem űrlapot és a közelgő szabadságokat egy pillanat alatt áttekinthető naptárat.

A szabadság okára, jóváhagyójára és a szabadnapokra vonatkozó egyéni mezők segítségével teljes áttekintést kap a csapat rendelkezésre állásáról és a szabadságkérelmekről, anélkül, hogy manuálisan kellene nyomon követnie azokat.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Jóváhagyja, elutasítsa vagy vizsgálja meg a kéréseket állapotfrissítésekkel.

Tekintse meg az összes alkalmazott szabadságát egyetlen megosztott naptárban.

Gyűjtse össze a szabadságok részleteit egy igénylőlapon keresztül.

Központosítsa és kezelje szabadságok nyilvántartását az ellenőrzés és a tervezés érdekében.

🔑 Ideális: HR-csapatok számára, akik hibrid vagy elosztott munkaerőt irányítanak, és akiknek tiszta, nyomon követhető és megosztható megoldásra van szükségük a fizetett szabadságok és a váratlan távollétek kezeléséhez.

📚 Olvassa el még: Hogyan készítsünk PTO-irányelvet (példákkal)

14. ClickUp munkavállalói ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen rugalmas, hatékony műszakbeosztásokat a ClickUp munkavállalói beosztási sablonjával.

A ClickUp munkavállalói ütemterv-sablonja olyan csapatok számára készült, amelyek műszakok lefedettségét, rendelkezésre állást és munkaterhelés-egyensúlyt egyensúlyoznak – mindezt a táblázatokkal járó káosz nélkül. Akár órabéres alkalmazottakat, akár többfunkciós csapatokat irányít, ez a sablon segít Önnek okosabban tervezni.

Tartalmaz speciális nézeteket, mint például a heti ütemterv, a munkavállalói kapacitás és az állapotjelző tábla, valamint mezőket a munkaerőköltségek, az óradíjak és a műszakvezetők nyomon követéséhez.

Beépített időkövetési és automatizálási funkciókat is kap, amelyekkel elkerülheti a túlterhelést, és könnyebben kezelheti a beosztott műszakokat.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Tervezze meg a műszakokat az alkalmazottak rendelkezésre állása és kapacitása alapján.

Rendeljen hozzá feladatokat meghatározott időtartamokhoz vagy heti célokhoz.

Kövesse nyomon a munkaerőköltségeket és a jelzett ütemezési problémákat.

Használjon vizuális táblákat a menetrendek áttekintéséhez és módosításához egy pillanat alatt.

🔑 Ideális: Csoportvezetők és HR-vezetők számára, akiknek szem előtt kell tartaniuk a műszakbeosztást, a szabadságokat és a napi feladatok elvégzését, különösen akkor, ha több részleget vagy rotációs beosztást kell összehangolniuk.

🎐 Bónusz tipp: Készítsen összekapcsolt SOP-kat a szélsőséges esetekre. Ahelyett, hogy minden „mi lenne, ha” esetet beletömne a fő dokumentumba, linkeljen rövid SOP-kat a bonyolult esetekhez, például hosszabb betegszabadság, szállás vagy FMLA-kérelmek esetén. Így a fő dokumentum áttekinthető marad, de mégis teljes körű.

15. ClickUp szülési szabadság sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a szülési szabadság időtartamát és az átadást a ClickUp szülési szabadság sablonjával.

A ClickUp szülési szabadság sablonja kiküszöböli a találgatásokat a hosszabb távollét előkészítésével kapcsolatban. Segít a várandós csapat tagoknak a fontos dátumok megszervezésében, a feladatok delegálásában és a szabadság részleteinek közlésében, minimális stresszel. Így élvezheti az új családtaggal töltött időt, anélkül, hogy a munkahelyi teendők miatt aggódnia kellene!

A sablon egy táblára és feladatrendszerre épül, és támogatja a mérföldkövek nyomon követését, a munkaterhelés átmenetét és a munkába való visszatérés tervezését.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Tervezze meg a legfontosabb szabadságok dátumait és a visszatérési terveket

Szervezze meg a szabadság előtti és utáni tervezéshez szükséges ellenőrzőlistákat.

Tájékoztassa az érdekelt feleket valós idejű frissítésekkel.

🔑 Ideális: HR-csapatok és várandós munkavállalók számára, akik strukturált, egyszerű módszert keresnek a szülési szabadság kezelésére anélkül, hogy megzavarnák a csapat munkáját.

16. ClickUp jelenléti űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon, ki van bent, ki késik és ki hiányzik a ClickUp jelenléti űrlap sablonjával.

A ClickUp jelenléti űrlap sablonja egy egyszerű, de hatékony eszköz a munkavállalók jelenlétének nyilvántartásához. Bár eredetileg iskolai jelenléti űrlapként készült, könnyen testreszabható, hogy jelölje a igazolatlan hiányzásokat és áttekintse az időbeli tendenciákat.

Tartalmaz olyan egyéni mezőket, mint a nap tananyaga, az osztály neve és az e-mail cím, amelyeket átnevezhet „Osztály neve, Csapat” stb. névre. Ezáltal ugyanolyan hatékonyan használható képzési programokhoz, mint a napi munkaerő-jelenléthez.

Akár a beosztott műszakokban való részvételt, akár a késéseket szeretné nyomon követni, ez a jelenléti űrlap sablon egyértelmű, kereshető áttekintést nyújt a helyszínen zajló eseményekről.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rögzítse a jelenlétet egy kattintással frissíthető állapotokkal (jelen, távollét, késés, tervezett).

Gyűjtse össze az egyes személyek elérhetőségeit és a feladatokkal kapcsolatos megjegyzéseket.

A jelenléti naplókat naptár vagy lista nézetben jelenítheti meg.

Figyelje meg a jelenléti mintákat, és szükség esetén indítson nyomon követési eljárást.

🔑 Ideális: HR-csapatok, oktatók vagy csapatvezetők számára, akik gyors, szervezett módszert keresnek a jelenléti adatok nyomon követésére, a jelenléti problémák jelzésére és a pontos nyilvántartások vezetésére anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk.

💡 Profi tipp: Használjon olyan beosztási szoftvert, amely valós idejű rendelkezésre állási frissítéseket és ütközésriasztásokat kínál, hogy gyorsabban tudjon beosztásokat kitölteni és elkerülje az ütemterv-átfedéseket, különösen csúcsidőszakokban vagy személyzethiány esetén.

17. greytHR jelenléti szabályzat sablon

via greytHR

A greytHR jelenléti szabályzat sablonja egy hivatalos, HR-előírásoknak megfelelő dokumentum. Tökéletes megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyeknek egyértelmű szabályokra van szükségük a munkavállalók távolléte, a beosztott műszakok, a fizetéskiesés (LOP) és a fegyelmi eljárások tekintetében.

Letölthető Word-dokumentum formájában elérhető, és tartalmazza a jelenléti nyilvántartás szabályait, a késés következményeit és a fokozatos büntetési rendszer keretében jóváhagyott igazolt távollétet. A szabályzat tartalmazza a munkavégzés elmulasztásának, a munkaidő-nyilvántartás betartásának és az igazolatlan távollétnek a részleteit is.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Tájékoztassa a jelenléti szabályokról és a LOP feltételekről

Állítson be küszöbértékeket a késések és a korai távozások esetében.

Alkalmazzon a szabályszegésekhez kapcsolódó progresszív fegyelmi eljárást.

Határozza meg, hogyan kell kezelni az FMLA-t, a nem tervezett távollétet és az orvosi szabadságot.

🔑 Ideális: HR-szakemberek vagy operatív vezetők számára, akiknek szükségük van egy azonnal használható jelenléti szabályzat sablonra, amely megfelel a helyi jogszabályoknak és a belső eljárásoknak.

✨ Bónusz tipp: Adjon hozzá valós helyzeteket a szabályzatokhoz. Az elvont szabályok nem maradnak meg az emberek fejében. Adjon hozzá példákat, mint például „Mi minősül igazolt távollétnek?” vagy „Mi történik, ha valaki két egymást követő műszakban nem jelentkezik be?” hogy az elvárások egyértelműbbek és könnyebben betartathatók legyenek.

18. Workable munkavállalói jelenléti szabályzat sablon

via Workable

A Workable munkavállalói jelenléti szabályzat sablonja egy átfogó dokumentum, amely a késések, a hiányzások, a munkából való kilépés és a fokozatos fegyelmezés kezelésére szolgál.

Míg a megosztott naptárak megmutatják, ki mikor dolgozik, ez a sablon elmagyarázza, miért és hogyan, például hogyan kell jelenteni a távollétet, mi minősül késésnek, és mikor válik problémává a távollét.

Ha szervezete ütemezési eszközöket használ, ez a szabályzat háttérben biztosítja a struktúrát, lehetővé téve a jelenlétek következetes kezelését.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozza meg egyértelműen az olyan fogalmakat, mint a hiányzás, a késés és a jelenlét.

Állítson be protokollokat a távollétek jelentésére és a fizetett szabadság igénylésére.

Határozza meg a krónikus hiányzások vagy a bejelentés nélküli távolmaradások következményeit.

Lássa el a vezetőket olyan eszközökkel, amelyekkel konstruktív módon kezelhetik a jelenléti problémákat.

🔑 Ideális: HR-csapatok vagy vállalkozás tulajdonosok számára, akik átfogó, emberközpontú munkavállalói jelenléti szabályzat- sablont szeretnének, amely elősegíti a felelősségvállalást.

💡 Profi tipp: Használjon verziókezelésű sablonokat jóváhagyási előzményekkel. A szabályok folyamatosan változnak – kövesse nyomon, ki mit és mikor módosított. Használja a ClickUp Docs verzióelőzmény- és hozzáférés-vezérlő funkcióit, hogy a HR mindig a legfrissebb verzióval dolgozzon.

19. Forbes.com által készített minta sablon a munkavállalók jelenléti szabályzatához

via Forbes

Ez a Forbes jelenléti szabályzat sablonja olyan HR-csapatok számára készült, amelyeknek szükségük van egy kitöltésre kész keretrendszerre, amely egyértelmű szabályokat tartalmaz a hiányzásokra, a késésekre és a fegyelmi intézkedésekre vonatkozóan. Felvázolja az alapvető elvárásokat, a munkaidőtől és a türelmi időtől kezdve a munkavégzés elhagyásának kiváltó okáig és az orvosi igazolás követelményeiig.

A sablon plug-and-play felépítésű, így ideális a testreszabáshoz, mivel be lehet illeszteni a türelmi percek, az értesítési határidők és a fegyelmi küszöbértékek értékeit. Tartalmaz egy beépített munkavállalói nyilatkozati űrlapot is, amely hivatalosan dokumentálja a szabályok betartását.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozzon meg egyértelmű szabályokat a jogos és a jogosulatlan távollétre vonatkozóan.

Testreszabhatja a felmondás, figyelmeztetés és fegyelmi meghallgatások küszöbértékeit.

Állítson be strukturált szabadságolási protokollokat betegszabadság, szabadság és korai távozás esetén.

Csatoljon aláírt nyilatkozatot, hogy biztosítsa a munkavállalók beleegyezését a jelenléti feltételekbe.

🔑 Ideális: kis- és középvállalkozások számára, amelyek egyszerű jelenléti keretrendszert szeretnének, amelybe saját specifikációikat is beépíthetik, és azonnal bevezethetik az összes csapatban.

20. AIHR jelenléti szabályzat sablon

via AIHR

Az AIHR jelenléti szabályzat sablonja egyértelműséget, felelősségvállalást és jogilag megalapozott alapot biztosít vállalatának jelenléti menedzsmentjéhez. Azok számára készült, akik túllépnek a homályos szabályokon, és skálázható, végrehajtható szabályzatot szeretnének kialakítani.

A sablon jogi szempontokat, időkövetési módszereket, fegyelmi eljárásokat és akár előrejelző munkaerő-elemzéseket is tartalmaz, amelyek segítenek azonosítani a hiányzások tendenciáit. Emellett támogatja a munkavállalók jólétét is, mivel integrálja a tanácsadási hozzáférést és a rugalmas reagálási keretrendszereket.

⭐ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a jelenléteket elektronikus rendszerek, időmérő órákon vagy mobilalkalmazások segítségével.

Vezessen be többszintű fegyelmi lépéseket, beleértve a PIP-eket és a felmondási okokat.

Tartsa karban a HR által kezelt bizalmas nyilvántartásokat felettes szintű hozzáféréssel.

Integrálja az FMLA és az ADA előírásainak való megfelelést a dokumentált támogatási útvonalakkal.

🔑 Ideális: HR vezetők számára, akiknek szükségük van egy formalizált, a szabályoknak megfelelő, rugalmasságot biztosító jelenléti keretrendszerre.

Készítse el, kövesse nyomon és érvényesítse jelenléti szabályzatát a ClickUp segítségével

A szilárd munkavállalói jelenléti szabályzat kidolgozása nem csak a távolmaradásoktól ment meg, hanem egyértelműen meghatározza a felelősségvállalás, a következetesség és a csapatmunka fontosságát.

Akár egy kis csapatot irányít, akár több részleget felügyel, a megfelelő sablon segítségével gyorsan és stresszmentesen vezetheti be új szabályzatát.

Ezzel a 20 kész jelenléti szabályzat sablonnal meghatározhatja az elvárásokat, egyszerűsítheti a jóváhagyásokat és fenntarthatja a szabályoknak való megfelelést anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy hozzáférjen a sablonokhoz, automatizálja a jelenléti nyomon követést, és valós, nyomon követhető munkafolyamatokká alakítsa irányelveit.