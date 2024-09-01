Hogyan hozzon létre PTO-irányelvet (példákkal)

Folyamatosan bombáznak Önt a munkavállalók véletlenszerű szabadságkérelmeivel? Vagy gyakori hiányzásokra figyel fel, amelyekről nem kap elég előzetes értesítést?

Ha bármelyik kérdésre igen a válasz, az arra utal, hogy szükség lehet egy strukturált PTO-irányelvre. A PTO-irányelv segít a munkavállalóknak a tervezett szabadságok kivételében, elősegíti a munka és a magánélet egyensúlyát, és növeli a munkával való elégedettséget.

Ebben a blogbejegyzésben releváns példákkal mutatjuk be, hogyan lehet PTO-irányelvet létrehozni. Kezdjük!

A fizetett szabadság (PTO) megértése

A fizetett szabadság (PTO) olyan juttatás, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy fizetésük megmaradása mellett szabadságot vegyenek ki nyaralás, betegség vagy személyes okok miatt. A rendszeres munkaszünetek lehetőséget adnak a munkavállalóknak, hogy feltöltődjenek és visszanyerjék koncentrációjukat, elősegítve fizikai és mentális jólétüket.

A hatékony, jól felépített PTO-irányelvek a következőket segítik a szervezeteknek:

Határozza meg, hogy a munkavállalók mit várhatnak el a szabadságnapjaiktól.

Biztosítson strukturált módszert a szervezetek számára az alkalmazottak szabadságainak kezelésére, anélkül, hogy ez megzavarná a szokásos üzleti tevékenységeket.

Teremtsen egyensúlyt a munkával kapcsolatos kötelezettségek és a munkavállalók személyes igényei között

Növelje a munkavállalók közötti bizalmat, mivel így szabadon kezelhetik személyes ügyeiket anélkül, hogy fizetésük csökkenésétől kellene tartaniuk.

A PTO-irányelv szabványos eljárást határoz meg a szabadságok igénylésére, nyomon követésére és kezelésére, és csökkenti az adminisztratív terheket. Például, amikor egy munkavállaló szabadságot igényel, gyorsan megnézheti a HR-rendszerben a PTO-irányelv szerinti összes szabadságát, és jóváhagyhatja azt.

Az üzleti igényeinek megfelelően különböző PTO-irányelveket vezethet be. Ha például a munkaerő főként célalapú projektekben dolgozó szakemberekből áll, és Ön a bizalomépítésre szeretne összpontosítani, akkor korlátlan PTO-t kínálhat.

Az alábbiakban bemutatjuk a fizetett szabadságok különböző típusait, amelyeket felvehet a PTO-irányelvbe:

Betegszabadság

A fizetett betegszabadság vagy orvosi szabadság lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy gondoskodjanak egészségükről vagy felépüljenek egy sérülésből. Általában felhalmozási módszerrel működik, amelynek keretében a munkavállalók a szabályzat függvényében minden 30-50 ledolgozott óráért egy óra betegszabadságot kapnak.

Bár az Egyesült Államokban nincs olyan szövetségi törvény, amely előírná a vállalatok számára, hogy betegszabadságot biztosítsanak a munkavállalóknak, számos állam, köztük Arizona, Kalifornia, New York és Massachusetts, helyi törvényeket fogadott el, amelyek kötelezővé teszik a fizetett betegszabadságot. A PTO-irányelv kidolgozása előtt ellenőriznie kell az összes alkalmazandó állami törvényt.

Munkaszüneti napok

A munkavállalóknak fizetett szabadságot adhat bármely vallási, állami vagy nemzeti ünnepnapon. A fizetett ünnepnapok listája az Ön országától és a szervezet munkakultúrájától függ. A globális vállalatok általában lehetővé teszik munkavállalóiknak, hogy évente legfeljebb 10 ünnepnapot vegyenek ki, a helyszín függvényében.

Gyászszabadság

A gyászszabadság, más néven együttérző szabadság, lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy szabadságot vegyenek ki, hogy gyászolhassák szeretteik halálát. Bár a gyászszabadságra vonatkozó szövetségi törvények nem léteznek, a vállalatok empatikus, munkavállaló-központú munkakultúrát kívánnak kialakítani.

Családi szabadság

A családi szabadság általában legfeljebb 12 hetes fizetett szülői szabadság a gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor. Ide tartozik a gondozási szabadság is, amikor a munkavállalók szabadságot vesznek ki, hogy súlyos egészségügyi állapotban lévő családtagjukat ápolják.

Szavazási idő

A munkavállalók ilyen típusú fizetett szabadságot kapnak az elnökválasztás és a helyi választások alkalmával. Általában a szavazásra szánt szabadság időtartama korlátozott, mivel a munkavállalóknak csak néhány órára van szükségük a szavazáshoz.

Ellenőrizze az állami törvényeket, hogy meg kell-e adnia fizetett vagy fizetés nélküli szabadságot a szavazáshoz. Például a kaliforniai állami törvények lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy fizetésük elvesztése nélkül legfeljebb két órányi szabadságot vegyenek ki a szavazáshoz.

Szabadságnapok

Ez a típusú PTO akkor jön jól, amikor a munkavállalók nyaralni szeretnének, időt tölteni a családjukkal, vagy egyszerűen csak szünetet tartani a munkában. A szabadságokat a munkavállalók egy meghatározott szolgálati idő letelte után vehetik ki, és azok a munkavállalók munkaviszonyának hossza alapján növekednek.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának felmérése szerint a magánszektorban dolgozók 34%-a 10-15 nap fizetett szabadságot kap egy év után, 32%-uk pedig 15-19 napot öt év után.

Szabadság

Egyes vállalatok szabbatikus szabadságot is kínálnak, általában 4-6 hét hosszúságban, azoknak a jogosult munkavállalóknak, akik hosszabb szünetet szeretnének tartani a munkában. Ez lehet mentális egészségükre való összpontosítás, visszatérés az iskolába, tanfolyam elvégzése, személyes projektben való részvétel, vagy önfejlesztésre vagy karrierképzésre való összpontosítás.

A fizetett szabadságra vonatkozó szabályzatok típusai

Most pedig beszéljünk a különböző típusú PTO-irányelvekről, amelyeket a szervezetében alkalmazhat.

Hagyományos szabadság

A hagyományos PTO-szabályzat a munkavállalóknak meghatározott mennyiségű fizetett szabadságot biztosít különböző szabadságtípusok keretében – nyaralás, betegszabadság, személyes szabadság stb.

Fontolóra veheti, hogy fokozatosan növeli a szabadságok számát, miután a munkavállaló egy bizonyos ideig a vállalatnál dolgozott.

A Deloitte hagyományos szabadságpolitikát alkalmaz. Évente 39 nap fizetett szabadságot biztosít, amelyet különböző kategóriákba sorolnak, például különleges szabadság, betegszabadság, alkalmi szabadság és további orvosi szabadság.

Felhalmozott PTO

A bankolt PTO hasonló a hagyományos PTO-hoz. Itt is meghatározott számú fizetett szabadságot rendelhet a munkavállalókhoz. Azonban a többféle szabadságtípussal ellentétben az összes szabadság egy „bankba” kerül, és nincs szétválasztás.

A munkavállalók bármilyen okból igénybe vehetik a felhalmozott PTO-t a szabadságukból, anélkül, hogy aggódniuk kellene egy adott kategória vagy típusú szabadság kimerítése miatt. Ez a PTO-szabályzat típus jó választás, ha kis létszámú csapatról van szó.

Az Accenture alkalmazottai számára évente 13–27 napos bankolt PTO-t biztosít, az alkalmazott szintjétől és szolgálati idejétől függően.

Korlátlan PTO

Ez a szabályzat lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy annyi szabadságot vegyenek ki, amennyire szükségük van. Nincs meghatározott számú PTO-nap. A korlátlan PTO-szabályzat legnagyobb előnye, hogy rugalmasságot biztosít a munkavállalóknak a munkahelyen, és lehetővé teszi számukra, hogy akkor vegyenek ki szabadságot, amikor nekik kényelmes. Így a munkavállalók szabadon vehetnek ki szabadságot, akár orvosi vizsgálatra, akár tavaszi szünetre van szükségük.

A Harris Poll felmérése szerint az Egyesült Államokban a szakemberek 60%-a évente több mint 10 fizetett szabadságnapot kap, és a munkavállalók 7%-a korlátlan PTO-val rendelkezik.

Bár úgy tűnik, hogy „korlátlan” szabadságot ad, ez egy remek módja annak, hogy megmutassa az alkalmazottak iránti bizalmát. Ez a PTO-irányelv akkor működik a legjobban, ha Ön egy startup vállalkozás, és a legjobb tehetségeket szeretné magához vonzani. Akkor is jól működik, ha nincs kapacitása az alkalmazottak szabadságainak figyelemmel kísérésére vagy a felhalmozott szabadságok nyomon követésére, és az alkalmazottak teljesítményét az eredmények és a célok alapján méri.

A Netflix korlátlan PTO-politikát alkalmaz. Ahogy a vállalat fogalmaz: „Nem állapítunk meg szabadság- és nyaralási ütemtervet, így Önnek lehetősége van arra, hogy azt tegye, ami Önnek fontos – beleértve azt is, amikor testének és lelkének pihenésre van szüksége.”

Felhalmozott PTO

A felhalmozott PTO akkor jár, ha a munkavállalók egy bizonyos számú órát ledolgoznak a szervezetnél. A munkavállalók a felhalmozott szabadságukat nyaralásra, egészségügyi ellátásra vagy személyes célokra használhatják fel. A felhalmozott PTO olyan, mint az idővel megkeresett és a bankban megtakarított pénz, amelyet szükség esetén fel lehet használni. Egyes szervezetek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy fel nem használt felhalmozott szabadságukat pénzre váltsák.

Rugalmas PTO

A rugalmas fizetett szabadság lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy szükség szerint vegyenek ki szabadságot anélkül, hogy azt felhalmoznák vagy kiérdemelnék. Ez egy csomagban összevonható, amely minden felhasználható szabadságot tartalmaz, például gyászszabadságot, személyes szabadságot, szabadságot és betegszabadságot. A rugalmas PTO legnagyobb előnye, hogy a hagyományos PTO-kkal ellentétben a munkavállalóknak nem kell előre szabadságot kérniük.

A Buffer rugalmas szabadságpolitikát alkalmaz globális távoli csapatával szemben. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy akkor vegyenek ki szabadságot, amikor szükségük van rá, hogy a legjobb formában legyenek és boldoguljanak. Legalább három hét fizetett szabadságot biztosít. A Google egy másik példa a rugalmas PTO-t kínáló vállalatokra.

via Google

Hogyan hozhat létre PTO-irányelvet a csapatának?

A csapat számára PTO-irányelv kidolgozása megterhelő feladat lehet, különösen, ha először csinálja. Íme egy útmutató, amely segít a PTO-irányelv megfogalmazásában:

1. Ismerje meg a jogi követelményeket

Mivel a fizetett szabadságra vonatkozó munkaügyi törvények földrajzi területenként eltérőek, a PTO-irányelv kidolgozása során ellenőrizze a helyi törvényeket és rendeleteket a szabadságokról.

Például az Egyesült Államokban a szövetségi család- és orvosi szabadság törvény (FMLA) kötelezővé teszi az legalább 50 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok számára, hogy munkahelyi védelemmel járó szülői, személyes orvosi, családgondozói és katonai sürgősségi szabadságot biztosítsanak.

Egyes államok előírják a munkáltatóknak, hogy nyomon kövessék a PTO-egyenleget, ezért ellenőrizze az állami törvényeket, ha erre szükség van. Miután javaslatot tett egy programra, ellenőrizze az iparági szabványokat, amelyek szerint működik. Például New York fizetett családi szabadság programja előírja, hogy a szervezetek fizetett családi és orvosi szabadság terveket vásároljanak a magánbiztosítási piacon.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a PTO-irányelv struktúrájának felvázolásához és a jogi követelmények listájának elkészítéséhez. Ossza meg azt jogi és HR-csapatával, és kapjon valós idejű visszajelzést.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a PTO-irányelvek megfogalmazásához és a csapatával való együttműködéshez

2. Határozza meg a munkavállalók jogosultságát a különböző PTO-típusokra

Ezután határozza meg az alkalmazottak jogosultságát az alapján, hogy mennyi szabadságra jogosultak. Az alkalmazottak jogosultságának meghatározásához osztályozza őket szintjük, munkájuk jellege vagy a vállalatnál eltöltött idő alapján. Az alkalmazottakat a következőképpen kategorizálhatja:

A teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak korlátlan PTO-politikára jogosultak.

A részmunkaidős, szezonális vagy órabérben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak a hagyományos PTO-ra vagy nem jogosultak PTO-ra.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak 90 napot kell teljesíteniük, mielőtt igénybe vehetik PTO-jukat.

💡Profi tipp: Ha nagyobb csapatod van, ami megnehezíti a munkavállalók jogosultsági kategóriáinak meghatározását és kezelését, próbáld ki a ClickUphoz hasonló fejlett HR szoftvereket. A ClickUp HR menedzsment platformja segíthet abban, hogy minden a helyén legyen. Ezzel egyetlen platformon követheted nyomon a munkavállalók szolgálati idejét, teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését.

3. Válassza ki a megfelelő PTO-irányelvet

Legyen óvatos, amikor kiválasztja a szervezetének megfelelő PTO-irányelvet. A tágabb PTO-irányelv keretein belül rugalmasságot kínálhat, például a PTO-k kifizetését a munkaviszony megszűnésekor, az idő átvitelének lehetőségét vagy korlátlan szabadságidőt.

A PTO-t fel lehet osztani szabadságnapokra, személyes szabadságra, mentális egészségügyi napokra, betegszabadságra stb., attól függően, hogy a munkavállalók mit szeretnének, és mi illeszkedik a vállalat általános elképzeléseihez.

Például, ha nagy hangsúlyt fektet a munkavállalók jólétére, a mentális egészségre szánt szabadság megadása azt mutatja, hogy valóban törődik velük.

Így döntheti el, melyik PTO-irányelv a legjobb a vállalatának:

A szabályzat típusa Leírás Cél Korlátlan PTO A munkavállalók annyi PTO-t vehetnek ki, amennyire szükségük van, nincs meghatározott korlát. Alkalmas olyan bizalomra épülő munkakörnyezetben, ahol a munkavállalóktól elvárják, hogy felelősségteljesen kezeljék munkaterhelésüket. Rugalmas PTO A PTO bármilyen célra felhasználható, egyesítve a szabadságot, a betegszabadságot és a személyes szabadságot egyetlen keretben. Kiválóan alkalmas azoknak a vállalatoknak, amelyek értékelik a rugalmasságot és szeretnék csökkenteni a különböző típusú szabadságok kezelésének bonyolultságát. Felhalmozódáson alapuló PTO A munkavállalók a ledolgozott órák vagy a szolgálati idő alapján fokozatosan szereznek PTO-t. Ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek ösztönözni szeretnék a munkavállalók megtartását és elősegíteni a méltányos munkakultúrát. Szabadság A jogosult munkavállalók egy bizonyos szolgálati idő után hosszabb fizetett szabadságra jogosultak, hogy személyes érdekeiket kövessék vagy egészségükkel törődjenek. Leginkább azoknak a szervezeteknek ajánlott, amelyek hosszú távú alkalmazottaikat szeretnék jutalmazni. Rögzített PTO A munkavállalók az év elején meghatározott számú PTO-napot kapnak. Hatékony megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek előre jelezhető PTO-költségeket és egyszerűbb adminisztrációt szeretnének.

4. Vázolja fel a jóváhagyási folyamatot és a kifizetési eljárásokat

A következő lépés a PTO jóváhagyási folyamat meghatározása, hogy megelőzzük a PTO visszaéléseket és a nem tervezett távollétet. Például, ha nem sürgős esetről van szó, a munkavállalóknak elegendő időben be kell nyújtaniuk PTO kérelmüket, amelyet a felettesek vagy vezetők és a HR osztály tagjai bírálnak el.

Határozza meg a PTO-irányelvben, hogy hogyan kell működnie a PTO-jóváhagyási folyamatnak: Mennyivel előre kell a munkavállalónak értesítenie nem sürgős helyzetben?

Hogyan lehet sürgősségi esetben PTO-t igényelni?

Ki hagyja jóvá a PTO-t?

Mi történik, ha a PTO-t egy bizonyos időn belül nem hagyják jóvá?

Például, ha a vezető egy héten belül nem hagyja jóvá a PTO-t, akkor az automatikusan jóváhagyásra kerül.

A ClickUp PTO naptár sablonját használhatja az alkalmazottak szabadságainak nyomon követésére és a szabadságjogok jóváhagyási folyamatának egyszerűsítésére. Ez a sablon megkönnyíti az alkalmazottak szabadságállapotának kezelését és nyomon követését, valamint szabadságaik vizualizálását. Megtekintheti a személyzet rendelkezésre állását, csökkentheti az ütemterv-ütközések kockázatát, és azonosíthatja a személyzeti igényekkel kapcsolatos tervek hiányosságait.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a munkavállalók szabadságának állapotát a ClickUp PTO naptár sablonjával.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Szervezze meg az összes csapat szabadságának ütemezését egy helyen

Ábrázolja, hogy az egyes alkalmazottak hány napot és órát vesznek ki szabadságból.

Tervezze meg a személyzeti igényeket

5. Készítse el a szabályzat tervezetét

Miután elvégezte a kutatást, megszerezte a jogi és megfelelőségi csapatok jóváhagyását, és létrehozta a PTO-irányelv struktúráját, itt az ideje, hogy hozzáadja a releváns részleteket és elkészítse az irányelv tervezetét.

Ossza meg az első tervezetet a vezetőséggel, a jogi csapattal és az érintett érdekelt felekkel, hogy visszajelzéseket gyűjtsön. A visszajelzések alapján végezzen javításokat, majd ossza meg a szabályzatot a munkavállalókkal.

💡Profi tipp: A PTO-irányelv létrehozásához használhatja a ClickUp Brain-t, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztensét is. Íme egy példa:

PTO-irányelvek létrehozása a ClickUp Brain segítségével

A strukturált PTO-irányelv előnyei és hátrányai

A PTO-irányelvek javítják a munkavállalók termelékenységét, jólétét és munkával kapcsolatos elégedettségét, valamint segítik a munkavállalók vonzását és megtartását. Ha PTO-irányelv bevezetését fontolgatja, számos előnyt élvezhet. Ezek közül néhány:

Jobb munkavállalói termelékenység : A : A Deloitte legutóbbi felmérése szerint a munkavállalók 45%-a érzi magát kiégettnek. A PTO-k biztosítják, hogy a munkavállalók pénzügyi gondok nélkül szabadon vehessenek ki szabadságot. Ez segít a munkavállalóknak feltölteni mentális és fizikai energiáikat, javítva ezzel a termelékenységet.

Magasabb munkavállalói megtartási arány : A Forbes szerint : A Forbes szerint a kötelező fizetett szabadság az egyik legfontosabb juttatás, amelyet a munkavállalók elvárnak a szervezetektől. A strukturált PTO-irányelvek jobb munkavállalói elégedettséghez és magasabb megtartási arányhoz vezethetnek.

Tehetségek vonzása: Mivel a szakemberek egyre nagyobb rugalmasságot várnak el a munkájukban, egy nagylelkű PTO-szabályzat segíthet Önnek abban, hogy kiváló tehetségeket vonzzon.

Bár a PTO minden szervezetben nem képezi tárgyalási alapot, néhány hátránya is lehet.

Magas munkaerő-költségek : A korlátlan vagy nagylelkű PTO magas munkaerő-költségekhez vezethet, különösen az üzleti csúcsidőszakokban.

A rendszer visszaélése: Egyes munkavállalók visszaélhetnek a korlátlan PTO-irányelvvel, vagy a csapat nagy része dönthet úgy, hogy egyszerre veszi ki a szabadságát. Ez rendkívül zavaró lehet a csapat munkamenetére és termelékenységére nézve.

A PTO-irányelvek módosítása és frissítése

A PTO-irányelveket év közben vagy bármikor, amikor szükségessé válik, módosíthatja. Például 2020-ban sok szervezet módosította PTO-irányelveit, mivel a munkavállalók a karantén idején elhalasztották nyaralási terveiket.

A PTO-irányelvek újrakalibrálásakor azonban vegye figyelembe a következőket:

Győződjön meg arról, hogy azok nem ütköznek a munkavállaló jelenlegi és/vagy felhalmozott PTO-juttatásaival.

Ellenőrizze, hogy a frissített PTO-irányelvek megfelelnek-e az összes vonatkozó törvénynek és szabályozásnak.

Foglaljon bele egy záradékot, amely leírja, mi történik a munkavállaló PTO-jával elbocsátás esetén. Például sok vállalat kifizeti a PTO fennmaradó napjait.

Vegye figyelembe a termelékenységre gyakorolt hatást, és azt, hogy a vezetők hogyan pótolhatják a termelékenység csökkenését ideiglenes munkaerővel.

Miután a PTO-változás hatályba lépett, frissítse az összes irányelvet egy központi platformon (például a vállalat irányelvportálján) vagy a munkavállalói kézikönyvben, mint egyetlen hiteles forrásban. Nevezzen ki HR-szóvivőket, akikhez a munkavállalók fordulhatnak, ha tisztázásra van szükségük.

A PTO-irányelvek módosításakor és frissítésekor a HR-osztálynak világos tervvel kell rendelkeznie, hogy az irányelv-módosításokat hatékonyan közölje az összes munkavállalóval.

A szabályzatváltozások kommunikációjának egyszerűsítése érdekében használhatja a ClickUp szabályzati emlékeztető sablonját. Ez segít a szabályzatváltozások egyértelmű és szervezett kommunikálásában. Hozzáadhatja a szabályzatváltozás okait, kérheti az érdekelt felek véleményét, és irányelveket állíthat fel a frissített szabályzat betartására vonatkozóan.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp irányelv-memo sablonját, hogy világosan és rendszerezett módon közölje az irányelv változásait.

A sablon segít Önnek:

Rendezze el az összes meglévő és új irányelvet egy helyen, hogy gyorsan hozzáférhessenek.

A szabályzat változásainak kiemelése

Készítsen megvalósítható tervet az új szabályzat bevezetéséhez.

Hozza létre a tökéletes PTO-irányelvet a ClickUp segítségével 🚀

Akár új PTO-irányelvet hoz létre, akár a meglévőt frissíti, jól átgondolt tervre van szüksége, hogy azt a szokásos munkafolyamatok zavarása nélkül, és a munkavállalók igényeit előtérben tartva tudja végrehajtani.

A fenti útmutató segít a PTO-irányelv kidolgozásában, és javasoljuk, hogy a ClickUp segítségével bontsa kisebb, könnyebben kezelhető részekre a PTO-irányelv kidolgozásának teljes folyamatát. Ez segít nyomon követni a PTO-irányelv kidolgozásának előrehaladását.

A ClickUp funkcióit és sablonjait is kihasználhatja a szabadságkezelési rendszer egyszerűsítéséhez. Ez segít nyomon követni a munkavállalók szabadságait és gyorsabb jóváhagyásokat biztosít, így soha nem marad le semmiről, ami fontos. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és hozzon létre átfogó PTO-irányelvet!