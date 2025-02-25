A 15 legjobb távollétkezelő szoftver 2025-ben

Tudta, hogy a nem tervezett távollét költségei becslések szerint meghaladják a megdöbbentő 600 milliárd dollárt évente? Az Egyesült Államokban a távollét átlagos költsége becslések szerint 4080 dollár teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottanként és 2040 dollár részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottanként.
Ez egy borsos ár a kihagyott műszakokért, a last minute szabadságkérelmekért és a beosztási zavarokért!
A szabadságkérelmek, betegszabadságok és személyes szabadságok kezelése között a kihívás nem csak az, hogy nyomon kövessük, ki van távol, hanem az is, hogy megelőzzük a zavarokat, fenntartsuk a termelékenységet és mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
A megfelelő távollétkezelő szoftver mindezt és még többet is képes megtenni – visszaadva Önnek az irányítást az ideje és erőforrásai felett. Azonban a távollétkezelő szoftverek olyan sokféle választéka miatt könnyű elveszni a kínálatban.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 15 legjobb távollétkezelő szoftvermegoldást, hogy megalapozott döntést hozhasson. Akár a helyettesítéskezelést szeretné javítani, a bérszámfejtési rendszert egyszerűsíteni, a munkavállalói adatbázist naprakészen tartani, egyszerűen csak a papírmunkát csökkenteni, vagy a szabályoknak megfelelni, itt megtalálja a megfelelő megoldást, amely segíthet a hatékonyság növelésében.
⏰60 másodperces összefoglaló
Íme összefoglalónk a legjobb távollétkezelő szoftverekről:
Mit kell keresnie a távollétkezelő szoftverben?
Ahhoz, hogy a legjobb választást hozza meg a távollétkezelő szoftver kiválasztásakor, az alábbiakat érdemes előtérbe helyeznie:
- Robusztus jelentéskészítés: Válasszon olyan szoftvert, amely erős elemzési funkciókkal rendelkezik, hogy felismerje a hiányzások tendenciáit, és intézkedjen, mielőtt a problémák súlyosbodnának.
- Azonnali nyomon követés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek valós időben frissítik, hogy ki és mennyi ideig van távol, így előre láthatja az ütemtervben keletkező hiányosságokat és elkerülheti a meglepetéseket.
- Intelligens automatizálás: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatikusan kezelik a szabadságkérelmeket, jóváhagyásokat és értesítéseket.
- Az Ön igényeinek megfelelő rugalmasság: Válasszon olyan szoftvert, amely alkalmazkodik a különböző szabadságtípusokhoz – legyen szó betegszabadságról, szabadságról vagy szülési szabadságról – és összhangban áll az Ön irányelveivel.
- Könnyű integráció: Válasszon olyan szoftvert, amely szinkronizálható a bérszámfejtési és ütemezési rendszereivel, így csökkentve a manuális munkamenedzsmentet és a hibákat.
💡Profi tipp: Ismerje meg, hogyan automatizálhatja a távolléti munkafolyamatot AI segítségével.
A 15 legjobb távollétkezelő szoftver
Szóval, melyik távollétkezelő szoftver illik legjobban az Ön vállalkozásához? Hogy megkönnyítsük a választást, íme a 15 legjobb távollétkezelő szoftver listája, amelyet érdemes figyelembe vennie:
1. ClickUp (A legjobb az átfogó szabadságkezeléshez)
A munkavállalók szabadságának kezeléséhez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra van szükség, például a ClickUp-ra, amely összefogja a távollétkezelést a feladatkövetéssel, a projekttervezéssel és az együttműködéssel.
A ClickUp humánerőforrás-platformja lehetővé teszi személyre szabott szabadságkérelem-űrlapok létrehozását, amelyek egyszerűsítik a szabadságkérelmek benyújtását. A munkavállalók könnyedén benyújthatják szabadságkérelmeiket a felhasználóbarát űrlapok segítségével, amelyek olyan konkrét mezőket tartalmaznak, mint a kezdő és befejező dátum, a kérelem típusa és a kiegészítő információk.
Ez a platform a hiányzások kezelését egy komplex adminisztratív feladatból egy egyszerűsített, hatékony rendszerré alakítja, amely a munkafolyamatok mellett a hiányzásokat is nyomon követi. Ez megkönnyíti annak megértését, hogy hol és hogyan lehet változtatásokat vagy kiigazításokat végrehajtani.
Az intuitív naptárnézet vizuálisan ábrázolja a csapat rendelkezésre állását, így a vezetők gyorsan láthatják, ki nincs az irodában. Az egyszerű rendelkezésre álláson túl a ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik a különböző szabadságtípusok, például a nyaralás, a betegszabadság vagy a személyes szabadság, valamint az egyes kérelmek időtartamának részletes nyomon követését.
A ClickUp Automations tovább növeli a hatékonyságot azzal, hogy értesíti a vezetőket a függőben lévő szabadságkérelmekről, biztosítva azok azonnali feldolgozását.
Ráadásul a műszerfalak átfogó áttekintést nyújtanak a csapat tagjainak szabadságegyenlegéről és előrejelzést adnak a közelgő távollétekről, segítve ezzel az erőforrás-tervezést.
Használhatja a Docs központi dokumentumtároló funkcióját is, amely biztosítja a vállalati szabadságolási szabályzatokhoz való könnyű hozzáférést.
Ahogy Philip Storry, a SYZYGY vezető rendszeradminisztrátora elmagyarázza:
Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok szabványosítására. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan generáljunk feladatokat, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.
A ClickUp szabadságkérelem-sablon is messze túlmutat az egyszerű űrlap benyújtásán. Az alkalmazottak minden szükséges adatot közvetlenül a sablonba vihetnek be: a szabadság típusát, a konkrét dátumokat, a szabadság okát és szükség esetén a kiegészítő dokumentumokat (pl. orvosi igazolás). Ez biztosítja, hogy minden kérelem szabványosított legyen, csökkentve ezzel a többszöri egyeztetéseket.
Az e-mail alapú rendszerekkel ellentétben itt nem áll fenn annak a kockázata, hogy a kérelmek elsüllyednek a beérkező levelek között. A vezetők gyorsan áttekinthetik és jóváhagyhatják vagy elutasíthatják a kérelmeket, és közvetlenül a feladatban tehetnek megjegyzéseket vagy módosításokat.
Szüksége van a szabadságok igénybevételének mintáinak nyomon követésére? A sablon egy kereshető adatbázis, amely táblázatok vagy külső nyomonkövető eszközök nélkül is betekintést nyújt.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp Forms alkalmazást a szabadságkérelmek egységesítéséhez . Az alkalmazottak kitölthetik az űrlapokat, hogy benyújtsák adataikat, amelyek automatikusan létrehoznak ClickUp Tasks feladatokat a nyomon követés és jóváhagyás céljából.
- Hozzászólhat a feladatokhoz, megoszthatja a frissítéseket, és közvetlenül együttműködhet a ClickUp platformon a ClickUp Assigned Comments funkciójával.
- A ClickUp naptárak segítségével egy pillanat alatt láthatja, ki van szabadságon, ki elérhető, és hol merülhetnek fel potenciális hiányosságok a lefedettségben.
- Tervezze és kövesse nyomon a szabadságkérelmeket egy központosított, testreszabható naptárnézetben a ClickUp PTO naptár sablon segítségével.
- Naplózza és figyelje a munkavállalók jelenlétét, hogy azonosítsa a trendeket és pontos nyilvántartásokat vezessen a ClickUp jelenléti űrlap sablonjával.
- Állítson be részletes jogosultságokat, hogy csak az arra jogosult személyzet láthassa vagy szerkeszthesse a hiányzásokkal kapcsolatos érzékeny információkat.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Calamari (A legjobb alkalmazotti jelenléti és szabadságkezelési megoldás)
A Calamari lehetővé teszi vállalatának, hogy különböző szabadságfelhalmozási szabályokat állítson be teljes munkaidős alkalmazottak és alvállalkozók számára, ami különösen hasznos lehet a változatos alkalmazotti struktúrával rendelkező vállalkozások számára.
Ráadásul többnyelvű támogatása neked globális munkaerővel is megbirkózni tud, segítve a multinacionális vállalatokat a hiányzások kezelésében, miközben megfelelnek a különböző munkaügyi törvényeknek.
Kiemelkedő jellemzője, hogy a felhalmozási jelentéseket alkalmazott, osztály vagy szabadságtípus szerint lehet szegmentálni. Ez biztosítja a távolléti trendek részletes áttekintését, ami támogatja a kapacitástervezés során a stratégiai döntéshozatalt.
A Calamari legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az alkalmazottak jelenlétét arcfelismerés és GPS-helymeghatározás segítségével a pontos bejelentkezés érdekében.
- Automatikusan szinkronizálja a munkavállalók szabadságadatait a bérszámfejtési rendszerekkel, hogy biztosítsa a helyes kompenzációt.
- Küldjön automatikus emlékeztetőket a vezetőknek a lejárt szabadságkérelmekről vagy jóváhagyásokról.
- Integrálja a számviteli szoftverrel a bérszámfejtés és a megfelelőség nyomon követése érdekében.
A Calamari korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex szabadságtípusok esetén
- Nincs mélyreható elemzés a hiányzási minták nyomon követéséhez
Calamari árak
- Szabadság: 2,5 USD/felhasználó havonta
- Munkaidő-nyilvántartás: 3 USD/felhasználó havonta
- Core HR: 2,5 USD/felhasználó/hónap
Calamari értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (550+ értékelés)
👀 Tudta? A Calamari QR-kód alapú jelenléti rendszerével a munkavállalók egy gyors szkenneléssel jelölhetik meg jelenlétüket.
3. Workday (A legjobb átfogó vállalati HR-megoldás)
A Workday távollétkezelő modulja hasznos azoknak a vállalatoknak, amelyeknél összetett szabadságtípusok és globális tevékenységek vannak.
Például részletes nyomon követést kínál a szülői szabadságra vonatkozó szabályokról különböző régiókban, automatikusan alkalmazkodva a változó helyi törvényekhez és vállalati irányelvekhez. Ez a funkció elengedhetetlen a multinacionális csapatokkal rendelkező nagyvállalatok számára.
A Workday mély integrációja a bérszámfejtés, juttatások és szabadságkezelés terén biztosítja, hogy a munkavállalók távolléte zökkenőmentesen beépüljön az általános munkaerő-tervezésbe, kiküszöbölve az elkülönült rendszerekkel járó adminisztratív zavarokat.
A Workday legjobb funkciói
- Automatizálja a juttatások regisztrációját és módosításait a munkavállalók státusza alapján.
- Állítson be automatikus riasztásokat a munkaügyi törvényekhez és adóváltozásokhoz kapcsolódó határidők betartására vonatkozóan.
- Kössük össze a teljesítményadatokat a kompenzációval és a karrierfejlesztéssel a tehetségmenedzsment érdekében.
- Használjon gépi tanulási algoritmusokat, hogy a korábbi adatok alapján ajánljon a legalkalmasabb jelölteket a megüresedett pozíciókra.
A munkanapok korlátai
- Komplex szabadságpolitika miatt meredek tanulási görbe
- Időigényes beállítás nagy szervezetek számára
Workday árak
- Workday Adaptive Planning ingyenes próbaverzió: 30 napig ingyenes
- Workday Adaptive Planning: Egyedi árazás
- Workday Adaptive Planning & Consolidation: Egyedi árak
Munkanapok értékelései és vélemények
- G2: 4. 1/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)
👀Tudta? A Workday gépi tanuláson alapuló ajánlásokat kínál a karrierfejlesztéshez és az utódlás tervezéséhez.
4. Deel (A legjobb globális bérszámfejtési és megfelelési eszköz)
Biztos benne, hogy szabadságkezelő rendszere megfelel minden helyi munkaügyi törvénynek nemzetközi csapatában? A Deel szabadságkezelő rendszere a nemzetközi csapatok komplexitását figyelembe véve lett kialakítva, és zökkenőmentes szabadságkövetést biztosít a különböző időzónákban és joghatóságokban dolgozó alkalmazottak és alvállalkozók számára.
Ha egy berlini alkalmazott szabadságkérelmet nyújt be, a Deel automatikusan alkalmazza a megfelelő német szabadságtörvényeket, biztosítva, hogy a szabadság típusa megfeleljen a helyi előírásoknak.
Például, amikor egy távoli munkatárs szabadságot kér, a Deel biztosítja, hogy minden vonatkozó adó- és munkaügyi előírás betartásra kerüljön, függetlenül a munkavállaló tartózkodási helyétől.
A Deel legjobb funkciói
- Automatikusan generáljon globális szerződéseket, amelyek megfelelnek a helyi adó- és munkaügyi törvényeknek az alkalmazottak és a vállalkozók számára.
- Automatizálja a több pénznemben történő fizetéseket, és biztosítsa a nemzetközi csapatok számára a helyes adólevonásokat.
- Használja ki az automatizált dokumentumkészítést az új munkavállalók beillesztéséhez és a jogi előírások betartásához.
Deel korlátai
- Korlátozott jelentési és elemzési funkciók
- Az integrációkhoz további beállítások szükségesek.
- Nem alkalmas alapvető távollétkezelési igényű vállalkozások számára.
Deel árak
- Deel HR: Ingyenes
- Deel Payroll: 29 USD/alkalmazott/hónap áron kezdődik
- Deel Contractor: 49 USD/hó-tól
- Deel EOR: 599 USD/hó áron
Deel értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 5500 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)
💡Profi tipp: Nemzetközi munkaerő felvételekor használja a Deel országspecifikus szerződéssablonjait, hogy megfeleljen a helyi munkaügyi törvényeknek.
5. Rippling (A legjobb HR-platform a skálázhatóság szempontjából)
Gondoljon vissza arra, amikor utoljára manuálisan kellett nyomon követnie a különböző osztályok eltérő szabadságpolitikáit. A Rippling szabadságkezelő rendszere rendkívül testreszabható, és részletes ellenőrzést biztosít a szabadságpolitikák felett.
Különböző szabadságolási szabályokat állíthat be a különböző munkavállalói pozíciók és osztályok számára, vagy akár a szolgálati idő alapján is. Például egy vállalat engedélyezheti a felsővezetés számára, hogy több fizetett szabadságot szerezzenek, vagy más szabadságolási ütemtervet kínálhat nekik, mint a belépő szintű alkalmazottaknak.
Ami ezt a HRMS szoftvert kiemeli a többi közül, az hatékony automatizálása. A rendszer automatikusan frissíti a bérszámfejtést a kivett szabadságok alapján, biztosítva a pontos bérszámításokat.
A Rippling legjobb funkciói
- A Ripplingben végzett módosítások esetén automatikusan frissítse a munkavállalói adatokat az összes csatlakoztatott rendszerben (bérszámfejtés, juttatások, alkalmazások).
- Szinkronizálja a munkavállalók munkaidő-nyilvántartási adatait a bérszámfejtési rendszerekkel valós időben, hogy elkerülje a hibákat és a késedelmeket.
- Használja az elemzéseket a munkavállalói fluktuáció előrejelzéséhez és a megtartási erőfeszítések proaktív kezeléséhez.
Rippling korlátai
- Alapvető elemzési funkciók a távolléti trendekhez
- Korlátozott testreszabási lehetőségek nem szabványos HR-igények esetén
Rippling árazás
- Rippling Platform: Egyedi árazás
- Rippling HCM: Egyedi árazás
Rippling értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (3000+ értékelés)
6. Jolt (A legjobb alkalmazottkezelő rendszer a könnyű használat szempontjából)
A gyors ütemű iparágakban, mint például az éttermek és a szállodák, a váratlan távollétek miatti személyzeti hiány zavarhatja a működést és befolyásolhatja az ügyfélszolgálatot. A Jolt olyan iparágak számára készült, ahol a működési megfelelés és a távollétkezelés elengedhetetlen, mint például az étkeztetés vagy a vendéglátás.
A Jolt nem csak a szabadságok nyomon követését végzi, hanem a távollétkezelést közvetlenül integrálja az időméréssel és a szabályozási megfeleléssel kapcsolatos eszközökkel. Például egy étteremben a munkavállalók a Jolt mobilalkalmazásán keresztül kérhetnek szabadságot, és a rendszer automatikusan összehasonlítja a szabadságkérelmet az erőforrás-ütemezéssel és a helyi munkaügyi szabályokkal.
A Jolt legjobb funkciói
- Automatizálja a műszakcsere jóváhagyásokat, értesítések küldésével a vezetőknek a gyors jóváhagyás vagy áthelyezés érdekében.
- Állítson be testreszabható ellenőrzőlistákat a munkavállalók számára, hogy biztosítsa a feladatok következetes végrehajtását a műszakok alatt.
- Kövesse nyomon a csapat teljesítményét automatizált jelentésekkel, amelyek kiemelik a legfontosabb mutatókat (pl. a feladatok teljesítési arányát).
- Szinkronizálja a feladatvégzés adatait az időkövetéssel, hogy biztosítsa a pontos bérszámfejtést.
Jolt korlátozások
- Leginkább étkeztetés és szabályozási követelményekkel terhelt iparágak számára alkalmas
- Az alapvető felület nem feltétlenül felel meg a nagyobb szervezetek igényeinek.
- Korlátozott szabadságpolitika-testreszabás
Jolt árak
- Egyedi árak
Jolt értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)
👀Tudta? A Jolt beépített képzési könyvtárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy egyedi tartalmakat töltsenek fel a munkatársak beilleszkedése érdekében.
7. Keka HR (A legjobb HR-szoftver kisvállalkozások számára)
Ha vállalatának egyedi szabadságpolitikai szabályai vannak – például különleges betegszabadság-felhalmozás azoknak a munkavállalóknak, akik több mint 5 éve a vállalatnál dolgoznak –, a Keka könnyedén kezelni tudja ezt.
A Keka különösen vonzóvá teszi a felhasználói élményre való összpontosítása: a munkavállalók egy rendkívül intuitív irányítópulton keresztül könnyedén benyújthatják szabadságkérelmeiket és nyomon követhetik egyenlegüket. Ugyanakkor a vezetők néhány kattintással áttekinthetik a trendeket és kezelhetik a jóváhagyásokat.
A Keka HR legjobb funkciói
- Automatizálja a szabadságok felhalmozódását és egyenlegét a vállalati irányelvek alapján, kiküszöbölve a manuális feladatokat és a nyomon követési hibákat.
- Biztosítson önkiszolgáló portálokat a munkavállalók számára a szabadságkérelmek, a jelenléti adatok és a bérszámfejtési adatok kezeléséhez.
- Automatizálja a teljesítményértékeléseket azáltal, hogy emlékeztetőket küld a vezetőknek és az alkalmazottaknak a visszajelzések időben történő megadására.
- Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel a zökkenőmentes toborzás és háttérellenőrzés érdekében.
A Keka HR korlátai
- Nincsenek fejlett funkciók nagyobb vállalkozások számára
- Korlátozott skálázhatóság komplex szabadságpolitikával rendelkező vállalkozások számára
- Alapvető jelentéskészítési funkciók
Keka HR árak
- Egyedi árak
Keka HR értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)
8. AbsenceSoft (A legjobb távollét-nyomkövető és megfelelőségi szoftver)
Egyetlen téves számítás a szabadság felhalmozásában vagy a helyi szabályozások be nem tartása költséges jogi problémákhoz vezethet. Az AbsenceSoft kiemelkedik a távollét nyomon követésének automatizálásában, miközben biztosítja a helyi munkaügyi törvények betartását.
Kiemelkedő jellemzője a testreszabható felhalmozási szabályok, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy különböző alkalmazotti csoportok, például részmunkaidős és teljes munkaidős munkavállalók vagy szakszervezeti tagok számára külön szabadságpolitikát határozzanak meg.
Például egy vállalat különböző szabályokat állapíthat meg a szabadság felhalmozására a munkavállalók szolgálati ideje alapján, így a hosszabb ideje alkalmazásban álló munkavállalók több szabadságnapot kapnak.
Az AbsenceSoft legjobb funkciói
- Automatizálja a szabadságkérelmek jóváhagyási folyamatát testreszabható szabályok (pl. szolgálati idő vagy osztály) alapján.
- Szinkronizálja a munkavállalók szabadságadatait az ütemezési szoftverrel, hogy elkerülje az ütközéseket és biztosítsa a megfelelő lefedettséget.
- Kövesse nyomon a munkaügyi törvények betartását az FMLA vagy ADA jogosultság és felhasználás automatikus kiszámításával.
Az AbsenceSoft korlátai
- Bonyolult beállítás több alkalmazotti csoporttal rendelkező szervezetek számára
- Alapvető jelentéskészítési funkciók összehasonlítása nagyobb HR-rendszerekkel
AbsenceSoft árak
- Egyedi árak
AbsenceSoft értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
9. Workday HCM (A legjobb humán tőke menedzsment rendszer nagyvállalatok számára)
Ha vállalatának olyan átfogó megoldásra van szüksége, amely a távollétkezelést integrálja a nagyobb HR-ökoszisztémába, akkor a Workday HCM lehet az ideális eszköz.
Az egyik legfőbb erőssége a komplex, többszintű szabadságpolitika kezelése, például a kormány által előírt családi szabadságprogramok, rövid távú rokkantság vagy munkavállalói kártérítési igények esetében.
A rendszer munkaerő-elemző eszközökkel való integrációja segít a vállalatoknak a hosszú távú távolléti trendek azonosításában, lehetővé téve a munkaerő jobb tervezését.
A Workday HCM legjobb funkciói
- Automatizálja a munkaerő-tervezést prediktív elemzések segítségével, hogy előre láthassa a személyzeti igényeket.
- Használja az AI-alapú betekintést, hogy a teljesítményük alapján személyre szabott fejlesztési terveket készítsen az alkalmazottak számára.
- Automatikusan illessze össze a munkavállalók készségeit a megüresedett pozíciókkal, javítva ezzel a belső mobilitást és csökkentve a fluktuációt.
- Kövesse nyomon és kezelje a tanulási és fejlesztési programokat, automatikusan összekapcsolva a képzés elvégzését a teljesítményértékeléssel.
A Workday HCM korlátai
- A fejlett szabadságpolitika beállítása jelentős időt igényel.
- A fejlett elemző eszközök speciális ismereteket igényelhetnek.
Workday HCM árak
- Egyedi árak
Workday HCM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)
10. Timestatic (A legjobb időkövető és projektmenedzsment eszköz csapatok számára)
A Timestatic ideális kis- és középvállalkozások számára, amelyek egyszerű, de hatékony módszert keresnek a távollétek kezelésére.
A népszerű üzleti eszközökkel – például a Google Workspace-szel és a Slackkel – való zökkenőmentes integrációja kiemeli a többi közül. Ez biztosítja, hogy a munkavállalók a munkakörnyezetüket elhagyása nélkül is kérhessenek szabadságot.
Könnyen kezelhető felületének köszönhetően a vezetők egyetlen kattintással jóváhagyhatják vagy elutasíthatják a szabadságkérelmeket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a felhalmozódott összegeket és levonásokat.
A Timestatic legjobb funkciói
- Automatizálja az időbejegyzést valós idejű nyomon követéssel a pontos számlázás és projektmenedzsment érdekében.
- Hozzon létre feladatspecifikus munkaidő-nyilvántartásokat a szabadságkérelmek és jóváhagyások rögzítéséhez, amelyek szinkronizálódnak a folyamatban lévő projektekkel a jobb erőforrás-elosztás érdekében.
- Automatikusan észleli a projekt késedelmeket, és értesítést küld a projektmenedzsereknek, hogy beavatkozhassanak.
- Biztosítson valós idejű csapat termelékenységi mutatókat, és készítsen jelentéseket a projekt időhatékonyságáról.
Időbeli korlátozások
- Nincs fejlett jelentéskészítési funkciója nagyobb szervezetek számára
- Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex szabadságpolitikák esetén
- Nem alkalmas bonyolult HR-követelményekkel rendelkező vállalkozások számára.
Timestatic árak
- Timestatic: 1,50 USD/felhasználó/hónap
- Timestatic Pro: 2,50 USD/felhasználó havonta
Timestatic értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (550+ értékelés)
11. Connecteam (A legjobb mobil-első munkaerő-kezelési platform)
A mobil elsődleges, terepen dolgozó csapatok számára tökéletes Connecteam távollétkezelő eszközei lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy mobilalkalmazáson keresztül kérjenek szabadságot, a vezetők pedig egy egyszerű érintéssel azonnal jóváhagyhatják vagy elutasíthatják ezeket a kérelmeket.
A Connecteam egyedülálló funkciója, hogy automatikusan módosítja a csapat ütemtervét, amikor egy alkalmazott szabadságra megy, így biztosítva, hogy a műszakok lefedettsége változatlan maradjon.
Az olyan iparágakban működő vállalkozások számára, mint az építőipar vagy a logisztika, ahol a kiégés statisztikái magasak lehetnek és az optimális létszám fenntartása kritikus fontosságú, a Connecteam automatikus lefedettségi riasztásai biztosítják, hogy a hiányzások ne zavarják a működést.
A Connecteam legjobb funkciói
- Használja a mobil-first platformot a szabadidő és a jelenléti ívek kezeléséhez az irodán kívüli alkalmazottak számára.
- Automatizálja a feladatok kiosztását és a határidőket, hogy biztosítsa a munkavállalók időbeni teljesítését.
- Készítsen valós idejű teljesítménymutatókat, és küldjön riasztásokat a vezetőknek a gyengén teljesítő csapat tagokról.
A Connecteam korlátai
- Alapvető szabadságkezelési funkciók nagyobb vállalkozások számára
- Korlátozott skálázhatóság a sokszínű csapatokkal rendelkező szervezetek számára
- Nincs fejlett funkciója a nem terepen dolgozó alkalmazottak számára
Connecteam árak
- A kisvállalkozásoknak szóló csomag: 10 felhasználóig ingyenes
- HR & Skills Basic: 35 USD/hó az első 30 felhasználó számára
- HR & Skills Advanced: 59 USD/hó az első 30 felhasználó számára
- HR & Skills Expert: 119 USD/hó az első 30 felhasználó számára
Connecteam értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
12. BambooHR (A legjobb felhasználóbarát HR-szoftver növekvő csapatok számára)
A BambooHR egy egyszerű és hatékony távollétkezelő rendszer, amely kiemelkedik a teljesítménykezelő eszközökkel való integrálhatóságával. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy könnyedén nyomon kövessék a távollét hatását a munkavállalók teljesítményére.
A BambooHR hatékony jelentéskészítési funkciói szintén segítenek a HR-csapatoknak azonosítani a munkavállalók hiányzásának mintáit, például a gyakori rövid távú hiányzást, és proaktív lépéseket tenni a jelenléti arány javítása érdekében.
Például a HR létrehozhat egy egyedi jelentést, amely bemutatja a különböző részlegek hiányzási arányait, segítve ezzel a trendek azonosítását és a személyzeti vagy egészségügyi programok ennek megfelelő kiigazítását.
A BambooHR legjobb funkciói
- Automatikusan számolja ki és frissítse a munkavállalói juttatásokat az életesemények (pl. házasság, gyermek születése) alapján.
- Részletes, testreszabható jelentéseket készítsen a munkavállalói adatokról, hogy segítsen a HR döntéshozatalában.
- Automatizálja a teljesítményértékeléseket meghatározott határidőkkel és visszajelzések gyűjtésével.
- Küldjön automatikus emlékeztetőket a vezetőknek a közelgő alkalmazotti értékelésekről és célokról.
A BambooHR korlátai
- Korlátozott szabadságpolitika-testreszabás
- Alapvető elemzések a távolléti trendek elemzéséhez
- Magasabb árak kisvállalkozások számára, egyszerű HR-igényekkel
BambooHR árak
- Alap: Egyedi árazás
- Előny: Egyedi árazás
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,6 (2500+ értékelés)
13. actiPLANS (A legjobb távollét- és szabadságkezelő rendszer)
Az actiPLANS felhőalapú megoldást kínál, amely különösen alkalmas a komplex szabadságstruktúrával rendelkező vállalkozások távolléti szabályzatainak kezelésére.
Kiemelkedő jellemzője, hogy automatizálja a különböző alkalmazotti csoportok szabadságának felhalmozódását, lehetővé téve olyan testreszabott szabályok alkalmazását, mint például több szabadság biztosítása a hosszabb ideje alkalmazásban álló munkavállalók számára.
Emellett az actiPLANS részletes valós idejű elemzéseket nyújt a HR-vezetőknek, segítve a hiányzási trendek, például a szezonális csúcsok vagy a krónikus hiányzások mintáinak felismerését, amelyek befolyásolhatják az üzleti döntéseket.
Az actiPLAN legjobb funkciói
- Biztosítsa a munka-magánélet egyensúlyát fenntartó helyi és nemzetközi munkaügyi törvények betartását.
- Automatikusan kövesse nyomon a munkavállalók távolléti kérelmeit, és biztosítsa a vállalati irányelvek betartását.
- Küldjön valós idejű értesítéseket a vezetőknek a függőben lévő szabadságjogok jóváhagyásáról, hogy csökkentsék a késedelmeket.
- Automatikusan számolja ki a PTO-felhalmozódásokat és egyenlegeket a vállalatspecifikus szabályok alapján.
actiPLANS korlátai
- Alapvető jelentéskészítő eszközök összehasonlítása a fejlettebb platformokkal
- Korlátozott integrációs lehetőségek más HR-rendszerekkel
- A felület túl egyszerű lehet nagyvállalatok számára.
actiPLANS árak
- 1-3 felhasználó esetén: Ingyenes
- 1-40 felhasználó esetén: 1,9 USD/felhasználó havonta
- 41-200 felhasználó esetén: 1,5 USD/felhasználó havonta
- 200+ felhasználó esetén: Fix költség korlátlan számú felhasználó számára (havi számlázás)
actiPLANS értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
14. Buddy Punch (A legjobb időmérő és ütemezési eszköz távoli csapatok számára)
Képzelje el, hogy papír alapú munkaidő-nyilvántartásokat próbál összehangolni, vagy kézi táblázatokra támaszkodik az órabéres munkavállalók munkaidejének nyomon követéséhez. A Buddy Punch egyszerűsíti az időnyilvántartást és a távollétkezelést, az órabéres munkavállalókra összpontosítva.
Ez a távoli jelenléti rendszer lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy bármilyen eszközről be- és kijelentkezzenek, miközben az intuitív jóváhagyási folyamat segítségével kezelhetik a szabadságkérelmeket.
Egy kiemelkedő funkciója, hogy képes a távolléti adatokat valós időben integrálni a bérszámfejtéssel, így biztosítva, hogy a fizetett szabadság és egyéb szabadságok pontosan levonásra kerüljenek a fizetésből.
A Buddy Punch részletes távolléti jelentéseket is kínál, amelyek segítségével a vezetők nyomon követhetik a távolléti trendeket, és valós idejű adatok alapján optimalizálhatják a személyzeti döntéseket.
A Buddy Punch legjobb funkciói
- Automatizálja az időmérő bejegyzéseket, és integrálja a bérszámfejtési rendszerekkel a pontos feldolgozás érdekében.
- Küldjön figyelmeztetéseket a túlórákhoz közeledő alkalmazottaknak, hogy biztosítsa a munkaügyi előírások betartását.
- Integrálja az ütemezési szoftverrel, hogy biztosítsa, hogy az alkalmazottak a műszakjuknak megfelelően jelentkezzenek be és ki.
- Automatizált bérszámfejtési jelentések létrehozása az adó- és megfelelési feladatok egyszerűsítése érdekében
A Buddy Punch korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek az óradíjas szabadságpolitikák esetében
- Alapvető jelentési funkciók a távollét elemzéséhez
- Korlátozott skálázhatóság nagyobb vállalkozások számára
Buddy Punch árak
- Starter: 5,49 USD/felhasználó havonta
- Pro: 6,99 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: 11,99 USD/felhasználó havonta
Buddy Punch értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)
15. When I Work (A legjobb munkarend-megosztó és -nyomkövető eszköz)
A When I Work mind a vezetők, mind az alkalmazottak igényeit figyelembe véve készült, intuitív felülettel rendelkezik, amely egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a beosztások készítése, a jelenlétek nyomon követése és a műszakváltások kezelése.
A vezetők számára ez kiküszöböli a műszakcserékkel és szabadságkérelmekkel gyakran járó oda-vissza kommunikációt. Ehelyett az alkalmazás kezeli ezeket a feladatokat, biztosítva, hogy a csapat tagjai tájékozottak és elkötelezettek maradjanak.
A munkavállalók előnyösnek tartják, hogy mobil eszközükről kezelhetik rendelkezésre állásukat, szabadságot kérhetnek és műszakot cserélhetnek.
A When I Work legjobb funkciói
- Az automatikus ütemezéssel egyetlen kattintással elkészítheti teljes munkarendjét, így értékes időt takaríthat meg.
- Azonnali értesítés a munkatársaknak a változásokról, valamint 1:1 vagy csoportos csevegés lehetőség
- Importálja a munkaidő-nyilvántartásokat a gyors és pontos bérszámfejtéshez
A When I Work korlátai
- A jelentéskészítő eszközök nem feltétlenül felelnek meg azoknak a vállalkozásoknak az igényeinek, amelyek fejlett elemzéseket vagy magas szinten testreszabott jelentéseket igényelnek.
A When I Work árai
- Essentials: 2,50 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 5 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 8 USD/felhasználó/hónap
When I Work értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,5 (1000+ értékelés)
