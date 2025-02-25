A 15 legjobb távollétkezelő szoftver 2025-ben

Tudta, hogy a nem tervezett távollét költségei becslések szerint meghaladják a megdöbbentő 600 milliárd dollárt évente? Az Egyesült Államokban a távollét átlagos költsége becslések szerint 4080 dollár teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottanként és 2040 dollár részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottanként.

Ez egy borsos ár a kihagyott műszakokért, a last minute szabadságkérelmekért és a beosztási zavarokért!

A szabadságkérelmek, betegszabadságok és személyes szabadságok kezelése között a kihívás nem csak az, hogy nyomon kövessük, ki van távol, hanem az is, hogy megelőzzük a zavarokat, fenntartsuk a termelékenységet és mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A megfelelő távollétkezelő szoftver mindezt és még többet is képes megtenni – visszaadva Önnek az irányítást az ideje és erőforrásai felett. Azonban a távollétkezelő szoftverek olyan sokféle választéka miatt könnyű elveszni a kínálatban.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 15 legjobb távollétkezelő szoftvermegoldást, hogy megalapozott döntést hozhasson. Akár a helyettesítéskezelést szeretné javítani, a bérszámfejtési rendszert egyszerűsíteni, a munkavállalói adatbázist naprakészen tartani, egyszerűen csak a papírmunkát csökkenteni, vagy a szabályoknak megfelelni, itt megtalálja a megfelelő megoldást, amely segíthet a hatékonyság növelésében.

⏰60 másodperces összefoglaló Íme összefoglalónk a legjobb távollétkezelő szoftverekről: ClickUp (A legjobb az átfogó szabadságkezeléshez) Calamari (A legjobb alkalmazotti jelenléti és szabadságkezelési megoldás) Workday (A legjobb átfogó vállalati HR-megoldás) Deel (A legjobb globális bérszámfejtési és megfelelőségi eszköz) Rippling (a legjobb HR-platform a skálázhatóság szempontjából) Jolt (A legjobb alkalmazottkezelő rendszer a könnyű használat szempontjából) Keka HR (A legjobb HR-szoftver kisvállalkozások számára) AbsenceSoft (A legjobb távollét-nyomkövető és megfelelőségi szoftver) Workday HCM (A legjobb humán tőke menedzsment rendszer nagyvállalatok számára) Timestatic (A legjobb időkövető és projektmenedzsment eszköz csapatok számára) Connecteam (A legjobb mobil-elsőségi munkaerő-menedzsment platform) BambooHR (A legjobb felhasználóbarát HR-szoftver növekvő csapatok számára) actiPLANS (A legjobb távollét- és szabadságkezelő rendszer) Buddy Punch (A legjobb időmérő és ütemezési eszköz távoli csapatok számára) When I Work (A legjobb munkarend-megosztó és -nyomkövető eszköz)

Mit kell keresnie a távollétkezelő szoftverben?

Ahhoz, hogy a legjobb választást hozza meg a távollétkezelő szoftver kiválasztásakor, az alábbiakat érdemes előtérbe helyeznie:

Robusztus jelentéskészítés: Válasszon olyan szoftvert, amely erős elemzési funkciókkal rendelkezik, hogy felismerje a hiányzások tendenciáit, és intézkedjen, mielőtt a problémák súlyosbodnának.

Azonnali nyomon követés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek valós időben frissítik, hogy ki és mennyi ideig van távol, így előre láthatja az ütemtervben keletkező hiányosságokat és elkerülheti a meglepetéseket.

Intelligens automatizálás: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatikusan kezelik a szabadságkérelmeket, jóváhagyásokat és értesítéseket.

Az Ön igényeinek megfelelő rugalmasság: Válasszon olyan szoftvert, amely alkalmazkodik a különböző szabadságtípusokhoz – legyen szó betegszabadságról, szabadságról vagy szülési szabadságról – és összhangban áll az Ön irányelveivel.

Könnyű integráció: Válasszon olyan szoftvert, amely szinkronizálható a bérszámfejtési és ütemezési rendszereivel, így csökkentve Válasszon olyan szoftvert, amely szinkronizálható a bérszámfejtési és ütemezési rendszereivel, így csökkentve a manuális munkamenedzsmentet és a hibákat.

💡Profi tipp: Ismerje meg, hogyan automatizálhatja a távolléti munkafolyamatot AI segítségével. Nézze meg, hogyan 👇🏼

A 15 legjobb távollétkezelő szoftver

Szóval, melyik távollétkezelő szoftver illik legjobban az Ön vállalkozásához? Hogy megkönnyítsük a választást, íme a 15 legjobb távollétkezelő szoftver listája, amelyet érdemes figyelembe vennie:

1. ClickUp (A legjobb az átfogó szabadságkezeléshez)

A munkavállalók szabadságának kezeléséhez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra van szükség, például a ClickUp-ra, amely összefogja a távollétkezelést a feladatkövetéssel, a projekttervezéssel és az együttműködéssel.

A ClickUp humánerőforrás-platformja lehetővé teszi személyre szabott szabadságkérelem-űrlapok létrehozását, amelyek egyszerűsítik a szabadságkérelmek benyújtását. A munkavállalók könnyedén benyújthatják szabadságkérelmeiket a felhasználóbarát űrlapok segítségével, amelyek olyan konkrét mezőket tartalmaznak, mint a kezdő és befejező dátum, a kérelem típusa és a kiegészítő információk.

Kezelje hatékonyan a távolléteket a ClickUp humánerőforrás-platformjával.

Ez a platform a hiányzások kezelését egy komplex adminisztratív feladatból egy egyszerűsített, hatékony rendszerré alakítja, amely a munkafolyamatok mellett a hiányzásokat is nyomon követi. Ez megkönnyíti annak megértését, hogy hol és hogyan lehet változtatásokat vagy kiigazításokat végrehajtani.

Az intuitív naptárnézet vizuálisan ábrázolja a csapat rendelkezésre állását, így a vezetők gyorsan láthatják, ki nincs az irodában. Az egyszerű rendelkezésre álláson túl a ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik a különböző szabadságtípusok, például a nyaralás, a betegszabadság vagy a személyes szabadság, valamint az egyes kérelmek időtartamának részletes nyomon követését.

A ClickUp Automations tovább növeli a hatékonyságot azzal, hogy értesíti a vezetőket a függőben lévő szabadságkérelmekről, biztosítva azok azonnali feldolgozását.

Ráadásul a műszerfalak átfogó áttekintést nyújtanak a csapat tagjainak szabadságegyenlegéről és előrejelzést adnak a közelgő távollétekről, segítve ezzel az erőforrás-tervezést.

Használhatja a Docs központi dokumentumtároló funkcióját is, amely biztosítja a vállalati szabadságolási szabályzatokhoz való könnyű hozzáférést.

Ahogy Philip Storry, a SYZYGY vezető rendszeradminisztrátora elmagyarázza:

Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok szabványosítására. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan generáljunk feladatokat, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.

Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok szabványosítására. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan generáljunk feladatokat, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.

A ClickUp szabadságkérelem-sablon is messze túlmutat az egyszerű űrlap benyújtásán. Az alkalmazottak minden szükséges adatot közvetlenül a sablonba vihetnek be: a szabadság típusát, a konkrét dátumokat, a szabadság okát és szükség esetén a kiegészítő dokumentumokat (pl. orvosi igazolás). Ez biztosítja, hogy minden kérelem szabványosított legyen, csökkentve ezzel a többszöri egyeztetéseket.

Töltse le ezt a sablont Biztosítson átlátható távollétkezelést a ClickUp szabadságkérelem-sablonjával.

Az e-mail alapú rendszerekkel ellentétben itt nem áll fenn annak a kockázata, hogy a kérelmek elsüllyednek a beérkező levelek között. A vezetők gyorsan áttekinthetik és jóváhagyhatják vagy elutasíthatják a kérelmeket, és közvetlenül a feladatban tehetnek megjegyzéseket vagy módosításokat.

Szüksége van a szabadságok igénybevételének mintáinak nyomon követésére? A sablon egy kereshető adatbázis, amely táblázatok vagy külső nyomonkövető eszközök nélkül is betekintést nyújt.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Calamari (A legjobb alkalmazotti jelenléti és szabadságkezelési megoldás)

via Calamari

A Calamari lehetővé teszi vállalatának, hogy különböző szabadságfelhalmozási szabályokat állítson be teljes munkaidős alkalmazottak és alvállalkozók számára, ami különösen hasznos lehet a változatos alkalmazotti struktúrával rendelkező vállalkozások számára.

Ráadásul többnyelvű támogatása neked globális munkaerővel is megbirkózni tud, segítve a multinacionális vállalatokat a hiányzások kezelésében, miközben megfelelnek a különböző munkaügyi törvényeknek.

Kiemelkedő jellemzője, hogy a felhalmozási jelentéseket alkalmazott, osztály vagy szabadságtípus szerint lehet szegmentálni. Ez biztosítja a távolléti trendek részletes áttekintését, ami támogatja a kapacitástervezés során a stratégiai döntéshozatalt.

A Calamari legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak jelenlétét arcfelismerés és GPS-helymeghatározás segítségével a pontos bejelentkezés érdekében.

Automatikusan szinkronizálja a munkavállalók szabadságadatait a bérszámfejtési rendszerekkel, hogy biztosítsa a helyes kompenzációt.

Küldjön automatikus emlékeztetőket a vezetőknek a lejárt szabadságkérelmekről vagy jóváhagyásokról.

Integrálja a számviteli szoftverrel a bérszámfejtés és a megfelelőség nyomon követése érdekében.

A Calamari korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex szabadságtípusok esetén

Nincs mélyreható elemzés a hiányzási minták nyomon követéséhez

Calamari árak

Szabadság: 2,5 USD/felhasználó havonta

Munkaidő-nyilvántartás : 3 USD/felhasználó havonta

Core HR: 2,5 USD/felhasználó/hónap

Calamari értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (550+ értékelés)

👀 Tudta? A Calamari QR-kód alapú jelenléti rendszerével a munkavállalók egy gyors szkenneléssel jelölhetik meg jelenlétüket.

3. Workday (A legjobb átfogó vállalati HR-megoldás)

via Workday

A Workday távollétkezelő modulja hasznos azoknak a vállalatoknak, amelyeknél összetett szabadságtípusok és globális tevékenységek vannak.

Például részletes nyomon követést kínál a szülői szabadságra vonatkozó szabályokról különböző régiókban, automatikusan alkalmazkodva a változó helyi törvényekhez és vállalati irányelvekhez. Ez a funkció elengedhetetlen a multinacionális csapatokkal rendelkező nagyvállalatok számára.

A Workday mély integrációja a bérszámfejtés, juttatások és szabadságkezelés terén biztosítja, hogy a munkavállalók távolléte zökkenőmentesen beépüljön az általános munkaerő-tervezésbe, kiküszöbölve az elkülönült rendszerekkel járó adminisztratív zavarokat.

A Workday legjobb funkciói

Automatizálja a juttatások regisztrációját és módosításait a munkavállalók státusza alapján.

Állítson be automatikus riasztásokat a munkaügyi törvényekhez és adóváltozásokhoz kapcsolódó határidők betartására vonatkozóan.

Kössük össze a teljesítményadatokat a kompenzációval és a karrierfejlesztéssel a tehetségmenedzsment érdekében.

Használjon gépi tanulási algoritmusokat, hogy a korábbi adatok alapján ajánljon a legalkalmasabb jelölteket a megüresedett pozíciókra.

A munkanapok korlátai

Komplex szabadságpolitika miatt meredek tanulási görbe

Időigényes beállítás nagy szervezetek számára

Workday árak

Workday Adaptive Planning ingyenes próbaverzió: 30 napig ingyenes

Workday Adaptive Planning: Egyedi árazás

Workday Adaptive Planning & Consolidation: Egyedi árak

Munkanapok értékelései és vélemények

G2: 4. 1/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

👀Tudta? A Workday gépi tanuláson alapuló ajánlásokat kínál a karrierfejlesztéshez és az utódlás tervezéséhez.

4. Deel (A legjobb globális bérszámfejtési és megfelelési eszköz)

via Deel

Biztos benne, hogy szabadságkezelő rendszere megfelel minden helyi munkaügyi törvénynek nemzetközi csapatában? A Deel szabadságkezelő rendszere a nemzetközi csapatok komplexitását figyelembe véve lett kialakítva, és zökkenőmentes szabadságkövetést biztosít a különböző időzónákban és joghatóságokban dolgozó alkalmazottak és alvállalkozók számára.

Ha egy berlini alkalmazott szabadságkérelmet nyújt be, a Deel automatikusan alkalmazza a megfelelő német szabadságtörvényeket, biztosítva, hogy a szabadság típusa megfeleljen a helyi előírásoknak.

Például, amikor egy távoli munkatárs szabadságot kér, a Deel biztosítja, hogy minden vonatkozó adó- és munkaügyi előírás betartásra kerüljön, függetlenül a munkavállaló tartózkodási helyétől.

A Deel legjobb funkciói

Automatikusan generáljon globális szerződéseket, amelyek megfelelnek a helyi adó- és munkaügyi törvényeknek az alkalmazottak és a vállalkozók számára.

Automatizálja a több pénznemben történő fizetéseket, és biztosítsa a nemzetközi csapatok számára a helyes adólevonásokat.

Használja ki az automatizált dokumentumkészítést az új munkavállalók beillesztéséhez és a jogi előírások betartásához.

Deel korlátai

Korlátozott jelentési és elemzési funkciók

Az integrációkhoz további beállítások szükségesek.

Nem alkalmas alapvető távollétkezelési igényű vállalkozások számára.

Deel árak

Deel HR : Ingyenes

Deel Payroll: 29 USD/alkalmazott/hónap áron kezdődik

Deel Contractor: 49 USD/hó-tól

Deel EOR: 599 USD/hó áron

Deel értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

💡Profi tipp: Nemzetközi munkaerő felvételekor használja a Deel országspecifikus szerződéssablonjait, hogy megfeleljen a helyi munkaügyi törvényeknek.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak szét, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

5. Rippling (A legjobb HR-platform a skálázhatóság szempontjából)

via Rippling

Gondoljon vissza arra, amikor utoljára manuálisan kellett nyomon követnie a különböző osztályok eltérő szabadságpolitikáit. A Rippling szabadságkezelő rendszere rendkívül testreszabható, és részletes ellenőrzést biztosít a szabadságpolitikák felett.

Különböző szabadságolási szabályokat állíthat be a különböző munkavállalói pozíciók és osztályok számára, vagy akár a szolgálati idő alapján is. Például egy vállalat engedélyezheti a felsővezetés számára, hogy több fizetett szabadságot szerezzenek, vagy más szabadságolási ütemtervet kínálhat nekik, mint a belépő szintű alkalmazottaknak.

Ami ezt a HRMS szoftvert kiemeli a többi közül, az hatékony automatizálása. A rendszer automatikusan frissíti a bérszámfejtést a kivett szabadságok alapján, biztosítva a pontos bérszámításokat.

A Rippling legjobb funkciói

A Ripplingben végzett módosítások esetén automatikusan frissítse a munkavállalói adatokat az összes csatlakoztatott rendszerben (bérszámfejtés, juttatások, alkalmazások).

Szinkronizálja a munkavállalók munkaidő-nyilvántartási adatait a bérszámfejtési rendszerekkel valós időben, hogy elkerülje a hibákat és a késedelmeket.

Használja az elemzéseket a munkavállalói fluktuáció előrejelzéséhez és a megtartási erőfeszítések proaktív kezeléséhez.

Rippling korlátai

Alapvető elemzési funkciók a távolléti trendekhez

Korlátozott testreszabási lehetőségek nem szabványos HR-igények esetén

Rippling árazás

Rippling Platform: Egyedi árazás

Rippling HCM: Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (3000+ értékelés)

6. Jolt (A legjobb alkalmazottkezelő rendszer a könnyű használat szempontjából)

via Jolt

A gyors ütemű iparágakban, mint például az éttermek és a szállodák, a váratlan távollétek miatti személyzeti hiány zavarhatja a működést és befolyásolhatja az ügyfélszolgálatot. A Jolt olyan iparágak számára készült, ahol a működési megfelelés és a távollétkezelés elengedhetetlen, mint például az étkeztetés vagy a vendéglátás.

A Jolt nem csak a szabadságok nyomon követését végzi, hanem a távollétkezelést közvetlenül integrálja az időméréssel és a szabályozási megfeleléssel kapcsolatos eszközökkel. Például egy étteremben a munkavállalók a Jolt mobilalkalmazásán keresztül kérhetnek szabadságot, és a rendszer automatikusan összehasonlítja a szabadságkérelmet az erőforrás-ütemezéssel és a helyi munkaügyi szabályokkal.

A Jolt legjobb funkciói

Automatizálja a műszakcsere jóváhagyásokat, értesítések küldésével a vezetőknek a gyors jóváhagyás vagy áthelyezés érdekében.

Állítson be testreszabható ellenőrzőlistákat a munkavállalók számára, hogy biztosítsa a feladatok következetes végrehajtását a műszakok alatt.

Kövesse nyomon a csapat teljesítményét automatizált jelentésekkel, amelyek kiemelik a legfontosabb mutatókat (pl. a feladatok teljesítési arányát).

Szinkronizálja a feladatvégzés adatait az időkövetéssel, hogy biztosítsa a pontos bérszámfejtést.

Jolt korlátozások

Leginkább étkeztetés és szabályozási követelményekkel terhelt iparágak számára alkalmas

Az alapvető felület nem feltétlenül felel meg a nagyobb szervezetek igényeinek.

Korlátozott szabadságpolitika-testreszabás

Jolt árak

Egyedi árak

Jolt értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

👀Tudta? A Jolt beépített képzési könyvtárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy egyedi tartalmakat töltsenek fel a munkatársak beilleszkedése érdekében.

7. Keka HR (A legjobb HR-szoftver kisvállalkozások számára)

via Keka HR

Ha vállalatának egyedi szabadságpolitikai szabályai vannak – például különleges betegszabadság-felhalmozás azoknak a munkavállalóknak, akik több mint 5 éve a vállalatnál dolgoznak –, a Keka könnyedén kezelni tudja ezt.

A Keka különösen vonzóvá teszi a felhasználói élményre való összpontosítása: a munkavállalók egy rendkívül intuitív irányítópulton keresztül könnyedén benyújthatják szabadságkérelmeiket és nyomon követhetik egyenlegüket. Ugyanakkor a vezetők néhány kattintással áttekinthetik a trendeket és kezelhetik a jóváhagyásokat.

A Keka HR legjobb funkciói

Automatizálja a szabadságok felhalmozódását és egyenlegét a vállalati irányelvek alapján, kiküszöbölve a manuális feladatokat és a nyomon követési hibákat.

Biztosítson önkiszolgáló portálokat a munkavállalók számára a szabadságkérelmek, a jelenléti adatok és a bérszámfejtési adatok kezeléséhez.

Automatizálja a teljesítményértékeléseket azáltal, hogy emlékeztetőket küld a vezetőknek és az alkalmazottaknak a visszajelzések időben történő megadására.

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel a zökkenőmentes toborzás és háttérellenőrzés érdekében.

A Keka HR korlátai

Nincsenek fejlett funkciók nagyobb vállalkozások számára

Korlátozott skálázhatóság komplex szabadságpolitikával rendelkező vállalkozások számára

Alapvető jelentéskészítési funkciók

Keka HR árak

Egyedi árak

Keka HR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

8. AbsenceSoft (A legjobb távollét-nyomkövető és megfelelőségi szoftver)

via AbsenceSoft

Egyetlen téves számítás a szabadság felhalmozásában vagy a helyi szabályozások be nem tartása költséges jogi problémákhoz vezethet. Az AbsenceSoft kiemelkedik a távollét nyomon követésének automatizálásában, miközben biztosítja a helyi munkaügyi törvények betartását.

Kiemelkedő jellemzője a testreszabható felhalmozási szabályok, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy különböző alkalmazotti csoportok, például részmunkaidős és teljes munkaidős munkavállalók vagy szakszervezeti tagok számára külön szabadságpolitikát határozzanak meg.

Például egy vállalat különböző szabályokat állapíthat meg a szabadság felhalmozására a munkavállalók szolgálati ideje alapján, így a hosszabb ideje alkalmazásban álló munkavállalók több szabadságnapot kapnak.

Az AbsenceSoft legjobb funkciói

Automatizálja a szabadságkérelmek jóváhagyási folyamatát testreszabható szabályok (pl. szolgálati idő vagy osztály) alapján.

Szinkronizálja a munkavállalók szabadságadatait az ütemezési szoftverrel, hogy elkerülje az ütközéseket és biztosítsa a megfelelő lefedettséget.

Kövesse nyomon a munkaügyi törvények betartását az FMLA vagy ADA jogosultság és felhasználás automatikus kiszámításával.

Az AbsenceSoft korlátai

Bonyolult beállítás több alkalmazotti csoporttal rendelkező szervezetek számára

Alapvető jelentéskészítési funkciók összehasonlítása nagyobb HR-rendszerekkel

AbsenceSoft árak

Egyedi árak

AbsenceSoft értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Értékelések nem elérhetők

9. Workday HCM (A legjobb humán tőke menedzsment rendszer nagyvállalatok számára)

via Workday HCM

Ha vállalatának olyan átfogó megoldásra van szüksége, amely a távollétkezelést integrálja a nagyobb HR-ökoszisztémába, akkor a Workday HCM lehet az ideális eszköz.

Az egyik legfőbb erőssége a komplex, többszintű szabadságpolitika kezelése, például a kormány által előírt családi szabadságprogramok, rövid távú rokkantság vagy munkavállalói kártérítési igények esetében.

A rendszer munkaerő-elemző eszközökkel való integrációja segít a vállalatoknak a hosszú távú távolléti trendek azonosításában, lehetővé téve a munkaerő jobb tervezését.

A Workday HCM legjobb funkciói

Automatizálja a munkaerő-tervezést prediktív elemzések segítségével, hogy előre láthassa a személyzeti igényeket.

Használja az AI-alapú betekintést, hogy a teljesítményük alapján személyre szabott fejlesztési terveket készítsen az alkalmazottak számára.

Automatikusan illessze össze a munkavállalók készségeit a megüresedett pozíciókkal, javítva ezzel a belső mobilitást és csökkentve a fluktuációt.

Kövesse nyomon és kezelje a tanulási és fejlesztési programokat, automatikusan összekapcsolva a képzés elvégzését a teljesítményértékeléssel.

A Workday HCM korlátai

A fejlett szabadságpolitika beállítása jelentős időt igényel.

A fejlett elemző eszközök speciális ismereteket igényelhetnek.

Workday HCM árak

Egyedi árak

Workday HCM értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

10. Timestatic (A legjobb időkövető és projektmenedzsment eszköz csapatok számára)

via Timestatic

A Timestatic ideális kis- és középvállalkozások számára, amelyek egyszerű, de hatékony módszert keresnek a távollétek kezelésére.

A népszerű üzleti eszközökkel – például a Google Workspace-szel és a Slackkel – való zökkenőmentes integrációja kiemeli a többi közül. Ez biztosítja, hogy a munkavállalók a munkakörnyezetüket elhagyása nélkül is kérhessenek szabadságot.

Könnyen kezelhető felületének köszönhetően a vezetők egyetlen kattintással jóváhagyhatják vagy elutasíthatják a szabadságkérelmeket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a felhalmozódott összegeket és levonásokat.

A Timestatic legjobb funkciói

Automatizálja az időbejegyzést valós idejű nyomon követéssel a pontos számlázás és projektmenedzsment érdekében.

Hozzon létre feladatspecifikus munkaidő-nyilvántartásokat a szabadságkérelmek és jóváhagyások rögzítéséhez, amelyek szinkronizálódnak a folyamatban lévő projektekkel a jobb erőforrás-elosztás érdekében.

Automatikusan észleli a projekt késedelmeket, és értesítést küld a projektmenedzsereknek, hogy beavatkozhassanak.

Biztosítson valós idejű csapat termelékenységi mutatókat, és készítsen jelentéseket a projekt időhatékonyságáról.

Időbeli korlátozások

Nincs fejlett jelentéskészítési funkciója nagyobb szervezetek számára

Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex szabadságpolitikák esetén

Nem alkalmas bonyolult HR-követelményekkel rendelkező vállalkozások számára.

Timestatic árak

Timestatic: 1,50 USD/felhasználó/hónap

Timestatic Pro: 2,50 USD/felhasználó havonta

Timestatic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (550+ értékelés)

11. Connecteam (A legjobb mobil-első munkaerő-kezelési platform)

via Connecteam

A mobil elsődleges, terepen dolgozó csapatok számára tökéletes Connecteam távollétkezelő eszközei lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy mobilalkalmazáson keresztül kérjenek szabadságot, a vezetők pedig egy egyszerű érintéssel azonnal jóváhagyhatják vagy elutasíthatják ezeket a kérelmeket.

A Connecteam egyedülálló funkciója, hogy automatikusan módosítja a csapat ütemtervét, amikor egy alkalmazott szabadságra megy, így biztosítva, hogy a műszakok lefedettsége változatlan maradjon.

Az olyan iparágakban működő vállalkozások számára, mint az építőipar vagy a logisztika, ahol a kiégés statisztikái magasak lehetnek és az optimális létszám fenntartása kritikus fontosságú, a Connecteam automatikus lefedettségi riasztásai biztosítják, hogy a hiányzások ne zavarják a működést.

A Connecteam legjobb funkciói

Használja a mobil-first platformot a szabadidő és a jelenléti ívek kezeléséhez az irodán kívüli alkalmazottak számára.

Automatizálja a feladatok kiosztását és a határidőket, hogy biztosítsa a munkavállalók időbeni teljesítését.

Készítsen valós idejű teljesítménymutatókat, és küldjön riasztásokat a vezetőknek a gyengén teljesítő csapat tagokról.

A Connecteam korlátai

Alapvető szabadságkezelési funkciók nagyobb vállalkozások számára

Korlátozott skálázhatóság a sokszínű csapatokkal rendelkező szervezetek számára

Nincs fejlett funkciója a nem terepen dolgozó alkalmazottak számára

Connecteam árak

A kisvállalkozásoknak szóló csomag: 10 felhasználóig ingyenes

HR & Skills Basic: 35 USD/hó az első 30 felhasználó számára

HR & Skills Advanced: 59 USD/hó az első 30 felhasználó számára

HR & Skills Expert: 119 USD/hó az első 30 felhasználó számára

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

12. BambooHR (A legjobb felhasználóbarát HR-szoftver növekvő csapatok számára)

via BambooHR

A BambooHR egy egyszerű és hatékony távollétkezelő rendszer, amely kiemelkedik a teljesítménykezelő eszközökkel való integrálhatóságával. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy könnyedén nyomon kövessék a távollét hatását a munkavállalók teljesítményére.

A BambooHR hatékony jelentéskészítési funkciói szintén segítenek a HR-csapatoknak azonosítani a munkavállalók hiányzásának mintáit, például a gyakori rövid távú hiányzást, és proaktív lépéseket tenni a jelenléti arány javítása érdekében.

Például a HR létrehozhat egy egyedi jelentést, amely bemutatja a különböző részlegek hiányzási arányait, segítve ezzel a trendek azonosítását és a személyzeti vagy egészségügyi programok ennek megfelelő kiigazítását.

A BambooHR legjobb funkciói

Automatikusan számolja ki és frissítse a munkavállalói juttatásokat az életesemények (pl. házasság, gyermek születése) alapján.

Részletes, testreszabható jelentéseket készítsen a munkavállalói adatokról, hogy segítsen a HR döntéshozatalában.

Automatizálja a teljesítményértékeléseket meghatározott határidőkkel és visszajelzések gyűjtésével.

Küldjön automatikus emlékeztetőket a vezetőknek a közelgő alkalmazotti értékelésekről és célokról.

A BambooHR korlátai

Korlátozott szabadságpolitika-testreszabás

Alapvető elemzések a távolléti trendek elemzéséhez

Magasabb árak kisvállalkozások számára, egyszerű HR-igényekkel

BambooHR árak

Alap: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6 (2500+ értékelés)

13. actiPLANS (A legjobb távollét- és szabadságkezelő rendszer)

via actiPLANS

Az actiPLANS felhőalapú megoldást kínál, amely különösen alkalmas a komplex szabadságstruktúrával rendelkező vállalkozások távolléti szabályzatainak kezelésére.

Kiemelkedő jellemzője, hogy automatizálja a különböző alkalmazotti csoportok szabadságának felhalmozódását, lehetővé téve olyan testreszabott szabályok alkalmazását, mint például több szabadság biztosítása a hosszabb ideje alkalmazásban álló munkavállalók számára.

Emellett az actiPLANS részletes valós idejű elemzéseket nyújt a HR-vezetőknek, segítve a hiányzási trendek, például a szezonális csúcsok vagy a krónikus hiányzások mintáinak felismerését, amelyek befolyásolhatják az üzleti döntéseket.

Az actiPLAN legjobb funkciói

Biztosítsa a munka-magánélet egyensúlyát fenntartó helyi és nemzetközi munkaügyi törvények betartását.

Automatikusan kövesse nyomon a munkavállalók távolléti kérelmeit, és biztosítsa a vállalati irányelvek betartását.

Küldjön valós idejű értesítéseket a vezetőknek a függőben lévő szabadságjogok jóváhagyásáról, hogy csökkentsék a késedelmeket.

Automatikusan számolja ki a PTO-felhalmozódásokat és egyenlegeket a vállalatspecifikus szabályok alapján.

actiPLANS korlátai

Alapvető jelentéskészítő eszközök összehasonlítása a fejlettebb platformokkal

Korlátozott integrációs lehetőségek más HR-rendszerekkel

A felület túl egyszerű lehet nagyvállalatok számára.

actiPLANS árak

1-3 felhasználó esetén: Ingyenes

1-40 felhasználó esetén: 1,9 USD/felhasználó havonta

41-200 felhasználó esetén : 1,5 USD/felhasználó havonta

200+ felhasználó esetén: Fix költség korlátlan számú felhasználó számára (havi számlázás)

actiPLANS értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

14. Buddy Punch (A legjobb időmérő és ütemezési eszköz távoli csapatok számára)

via BuddyPunch

Képzelje el, hogy papír alapú munkaidő-nyilvántartásokat próbál összehangolni, vagy kézi táblázatokra támaszkodik az órabéres munkavállalók munkaidejének nyomon követéséhez. A Buddy Punch egyszerűsíti az időnyilvántartást és a távollétkezelést, az órabéres munkavállalókra összpontosítva.

Ez a távoli jelenléti rendszer lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy bármilyen eszközről be- és kijelentkezzenek, miközben az intuitív jóváhagyási folyamat segítségével kezelhetik a szabadságkérelmeket.

Egy kiemelkedő funkciója, hogy képes a távolléti adatokat valós időben integrálni a bérszámfejtéssel, így biztosítva, hogy a fizetett szabadság és egyéb szabadságok pontosan levonásra kerüljenek a fizetésből.

A Buddy Punch részletes távolléti jelentéseket is kínál, amelyek segítségével a vezetők nyomon követhetik a távolléti trendeket, és valós idejű adatok alapján optimalizálhatják a személyzeti döntéseket.

A Buddy Punch legjobb funkciói

Automatizálja az időmérő bejegyzéseket, és integrálja a bérszámfejtési rendszerekkel a pontos feldolgozás érdekében.

Küldjön figyelmeztetéseket a túlórákhoz közeledő alkalmazottaknak, hogy biztosítsa a munkaügyi előírások betartását.

Integrálja az ütemezési szoftverrel, hogy biztosítsa, hogy az alkalmazottak a műszakjuknak megfelelően jelentkezzenek be és ki.

Automatizált bérszámfejtési jelentések létrehozása az adó- és megfelelési feladatok egyszerűsítése érdekében

A Buddy Punch korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az óradíjas szabadságpolitikák esetében

Alapvető jelentési funkciók a távollét elemzéséhez

Korlátozott skálázhatóság nagyobb vállalkozások számára

Buddy Punch árak

Starter: 5,49 USD/felhasználó havonta

Pro: 6,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 11,99 USD/felhasználó havonta

Buddy Punch értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

15. When I Work (A legjobb munkarend-megosztó és -nyomkövető eszköz)

via When I Work

A When I Work mind a vezetők, mind az alkalmazottak igényeit figyelembe véve készült, intuitív felülettel rendelkezik, amely egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a beosztások készítése, a jelenlétek nyomon követése és a műszakváltások kezelése.

A vezetők számára ez kiküszöböli a műszakcserékkel és szabadságkérelmekkel gyakran járó oda-vissza kommunikációt. Ehelyett az alkalmazás kezeli ezeket a feladatokat, biztosítva, hogy a csapat tagjai tájékozottak és elkötelezettek maradjanak.

A munkavállalók előnyösnek tartják, hogy mobil eszközükről kezelhetik rendelkezésre állásukat, szabadságot kérhetnek és műszakot cserélhetnek.

A When I Work legjobb funkciói

Az automatikus ütemezéssel egyetlen kattintással elkészítheti teljes munkarendjét, így értékes időt takaríthat meg.

Azonnali értesítés a munkatársaknak a változásokról, valamint 1:1 vagy csoportos csevegés lehetőség

Importálja a munkaidő-nyilvántartásokat a gyors és pontos bérszámfejtéshez

A When I Work korlátai

A jelentéskészítő eszközök nem feltétlenül felelnek meg azoknak a vállalkozásoknak az igényeinek, amelyek fejlett elemzéseket vagy magas szinten testreszabott jelentéseket igényelnek.

A When I Work árai

Essentials : 2,50 USD/felhasználó/hónap

Pro : 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 8 USD/felhasználó/hónap

When I Work értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5 (1000+ értékelés)

Hatékonyan kezelje a munkavállalók távollétét a ClickUp segítségével

Egy kihagyott műszak vagy egy nem jóváhagyott szabadság gyorsan logisztikai rémálommá válhat, és Önnek kell majd a hiányokat pótolnia, a beosztásokat frissítenie és a bérszámfejtést korrigálnia.

Ezért a távollétkezelésnek okosabbnak, gyorsabbnak és összekapcsoltabbnak kell lennie – és a ClickUp pontosan ezt nyújtja.

Míg más eszközök csak az alapvető funkciókat látják el, a ClickUp zökkenőmentes integrációival, testreszabható munkafolyamataival és hatékony elemzéseivel messze felülmúlja őket.

Azok számára, akiknek több kell, mint a jelenléti nyilvántartás, a ClickUp a nyertes. Ideje túllépni az elavult rendszereken, és átállni egy olyan eszközre, amely segít csapatának rugalmasnak, produktívnak és mindig naprakésznek maradni.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni!