Teszteltük a 10 legjobb távoli jelenléti rendszert 2025-ben

Hatékonyan dolgoznak a távoli munkavállalói?

A munkavállalók teljesítményének és jelenlétének nyomon követése távoli munkakörnyezetben kihívást jelenthet. Én is átéltem ezt. Ezért váltottam távoli jelenléti rendszerekre, hogy nyomon kövessem és maximalizáljam a munkavállalók termelékenységét.

Ezek az eszközök a hatékony munkaerő-menedzsment elengedhetetlen elemeivé váltak, mivel segítenek az olyan vezetőknek, mint én, nyomon követni a műszakbeosztásokat és ellenőrizni az alkalmazottak bejelentkezési idejét közvetlen felügyelet nélkül.

Ha Ön is egyszerűsíteni szeretné a vezetői feladatokat és javítani szeretné a munkaerő hatékonyságát, akkor jó helyen jár. Ebben a blogban gondosan összehasonlítottuk és kiválasztottuk a 10 legjobb távoli jelenléti rendszert funkcióik, áraik és vásárlói értékeléseik alapján.

Mit kell figyelni a távoli jelenléti rendszereknél?

Vezetőként könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy mikromanagementet alkalmaz az alkalmazottakkal szemben, ami végső soron csökkenti a termelékenységüket, motivációjukat és elkötelezettségüket. Még én is beleesettem ebbe a csapdába, amikor különböző stratégiákat próbáltam ki a teljesítmény javítása érdekében, de mára már nem.

Amikor távoli jelenléti eszközöket használtam, azok segítettek a távoli munkavállalók munkaidejének nyomon követésében anélkül, hogy tolakodóak vagy ellenőrzőek lettek volna.

Ha éppen a legjobb távoli jelenléti szoftvert választja, kezdje azzal, hogy felméri egyedi igényeit és céljait. Mindig ellenőrizze a szoftver kompatibilitását a meglévő rendszereivel és a használatának egyszerűségét, hogy ne legyen szükség kiterjedt képzésre a kezeléséhez.

Vessünk egy pillantást néhány alapvető funkcióra, amelyet figyelembe kell venni, mielőtt kiválasztaná a vállalkozásának megfelelő távoli jelenléti rendszert:

1. A jelenléti adatok automatizálása

A modern távoli jelenléti rendszerek automatizálhatják az alkalmazottak jelenléti jelöléseit. Az automatizált jelenléti rendszer választása segít jobban felismerni azokat a pontosságra törekvő alkalmazottakat, akik szorgalmasan végzik feladataikat és megfelelnek a szervezet elvárásainak.

Ezek az eszközök számos előnnyel járnak, például pontossággal, termelékenységgel és szabályszerűséggel, így nem marad helye szándékos vagy véletlen hibáknak az alkalmazottak jelenléti nyilvántartásában.

2. Értesítések és emlékeztetők

A vállalatához választott távoli jelenléti rendszernek integrálódnia kell a digitális naptárakhoz, mint például a Microsoft Outlook, a Calendly Mobile és a Google Calendars. Ez a csomagolt szoftver tájékoztatja az egész csapatot az egyes alkalmazottak képességeiről, és a megosztott naptár segítségével nyomon követi a jelenlétet.

3. Jelentések és elemzések

Az ideális távoli jelenléti menedzsment szoftver jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, amelyek átfogó képet nyújtanak a vállalat működéséről. Ez magában foglalja a jelenléti trendekről, mintákról és a munkaügyi törvények betartásáról szóló, informatív jelentések készítését.

4. Szabadságkezelés

Egy hatékony jelenléti rendszer olyan szabadságkezelési funkciókat kínál, mint a szabadságpolitikák konfigurálása a vonatkozó törvények alapján, kérelmek benyújtása, a munkavállalók segítése a szabadságegyenlegek ellenőrzésében, az üdülési ütemtervek áttekintése stb.

5. Munkaidő-nyilvántartások

A munkaidő-nyilvántartás funkció rendkívül fontos a távoli jelenléti rendszerekben , ezért ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni a választás előtt. Ezzel nyomon követheti a tervezett munkaórákat, a szabadságokat, a felhalmozódott órákat és a bérszámfejtéshez szükséges kiigazításokat.

Profi tipp: Gondoskodjon arról, hogy a távoli jelenléti szoftver rugalmasságot biztosítson távoli munkatársainak, és némi mozgásteret adjon nekik feladataik elvégzéséhez. Ezzel elérheti, hogy alkalmazottai kényelmesebben használják ezeket az eszközöket, és növelhetik termelékenységüket.

A 10 legjobb távoli jelenléti rendszer

1. ClickUp: A legjobb alkalmazott teljesítmény és termelékenység nyomon követésére

A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelően kövesse nyomon az időt. A ClickUp projektidő-követési funkcióival könnyedén nyomon követheti a ledolgozott órákat bármilyen helyről, szükség esetén módosíthatja azokat, és jegyzeteket fűzhet hozzájuk, hogy nyomon követhesse a számlázható órákat és a projektspecifikus időt.

Az eszköz lehetővé teszi például, hogy alkalmazottai közvetlenül az alkalmazáson belül, asztali számítógépen Chrome-bővítmény segítségével indítsák el és állítsák le az időmérőt, vagy akár manuálisan is hozzáadjanak időbejegyzéseket a múltbeli munkákhoz, hogy több eszközön is nyomon követhessék az időt. A ClickUp kiterjedt kategorizálási funkciói lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy a nyomon követett időbejegyzéseket egyéni mezők és ClickUp-címkék segítségével rendszerezzék.

Egyszerűsítse időkövetési folyamatait a ClickUp időkövetési funkcióival

Megkérheti csapatát, hogy jegyzeteket fűzzenek az időbejegyzésekhez, és különböző kritériumok alapján szűrje azokat, hogy betekintést nyerjen az idő felhasználásának helyébe és módjába a vállalat egészében.

A funkciókon túl a ClickUp használatra kész, testreszabható sablonjai megkönnyítik a nyomonkövetési rendszerek felvázolását és megvalósítását, anélkül, hogy bármi is kimaradna. A ClickUp jelenléti ív sablonjávalnyomon követheti alkalmazottai jelenlétét és távollétét, láthatja, mikor térnek vissza szabadságról, és rugalmas emlékeztetőket hozhat létre az alkalmazottak számára a távoli munkarendjükről.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp jelenléti ív sablonját a jelenlétek nyomon követéséhez és a feladatok elemzéséhez a maximális termelékenység érdekében.

Ezenkívül a ClickUp HR Views funkciója hasznos az alkalmazottak beilleszkedésének, az ütemtervezésnek és más fontos részleteknek a felügyeletéhez. Hozzon létre egy központi helyet az alkalmazottak adatainak és az alkalmazottak és vezetőik közötti magánlevelezésnek. Ezt a központi helyet felhasználhatja a haladás nyomon követésére, az alkalmazottak elkötelezettségét mérő felmérések elvégzésére és a közelgő teljesítményértékelések előkészítésére.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp PTO naptár sablonját a szabadságolási folyamatok kialakításához és optimalizálásához.

A ClickUp korlátai

A meredek tanulási görbe miatt ez a platform új felhasználók számára nehezen kezelhető lehet.

ClickUp árak

Ingyenes: Örökre

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

2. ClockShark: A legjobb a terepen dolgozó alkalmazottak nyomon követéséhez

A ClockShark egy másik hatékony eszköz, amely GPS-követéssel valós időben követi nyomon az alkalmazottak tartózkodási helyét és munkaidejét. A platform 100%-ban pontos munkaidő-nyilvántartást biztosít, és jelenléti szoftverével csökkenti a bérköltségeket.

Ez a platform azt is biztosítja, hogy alkalmazottai nagyobb felelősséget vállaljanak, mivel tudják, hogy munkaidejüket nyomon követik. Tetszenek a kiegészítő funkciói, mint például a könyvelési integráció, a tevékenységek nyomon követése, az alkalmazottak beosztásának tervezése, a testreszabható jelentések és még sok más.

A ClockShark legjobb funkciói

Integrált bérszámfejtési és könyvelési szoftvermegoldások, mint például a QuickBooks és a QuickBooks Online, a RUN Powered by ADP® és az ADP Workforce Now®, a Sage 100 Contractor, a Xero, valamint több mint 1000 alkalmazás a Zapier segítségével.

Tartson pontos időnyilvántartást minden alkalmazottjáról, és kerülje el a jelenléti problémákat a virtuális jelenléti órával.

Használja a továbbfejlesztett projektmenedzsment funkciókat a feladatok kiosztásához, a munka előrehaladásának és a határidők nyomon követéséhez.

Szüntesse meg a munkaidő-nyilvántartás kerekítését azáltal, hogy pontosan nyomon követi munkaerő-költségeit.

A ClockShark korlátai

Nincs számlázási funkciója.

Nem működik jól a mobilalkalmazás GPS-követési és szinkronizálási adataival.

ClockShark árak

Ingyenes: 14 napos próba

Alapcsomag: 40 dollár havonta

Előny: 60 dollár havonta

ClockShark értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

3. Gusto: A legjobb a munkavállalók termelékenységének nyomon követéséhez

Hatékony eszközt keres a pénzügyi adatjelentések elkészítéséhez és a távoli jelenléti adatok valós idejű nyomon követéséhez? Ne keressen tovább, a Gusto a megoldás. Ez a platform integrálódik az AttendanceBot-tal , hogy szinkronizálja az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásait és megkönnyítse a bérszámfejtést az alkalmazottak és a vállalkozók számára.

A Gusto segítségével nyomon követheti az alkalmazottak termelékenységét is, és elősegítheti a csapat teljesítményének legjobb elemeit.

Hasznosnak találtam az idő- és jelenléti eszközeit a bonyolult szabadságok és fizetett szabadságok kezelésében. Az eszköz megkönnyíti a szabadságkérelmek jóváhagyását és a jóváhagyott szabadságok szinkronizálását a bérszámfejtéssel és a vállalati naptárakkal.

A Gusto legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét rugalmas módszerekkel, például a Gusto Wallet alkalmazással (mobil és web), webböngészőkkel vagy kézi bejegyzésekkel.

Hozzon intelligens üzleti döntéseket testreszabható jelentések, automatikus megfelelőségi riasztások és névtelen csapatfelmérések alapján.

Szerezzen be opcionális kiegészítő modulokat, mint például HR-menedzsment, munkavállalói beilleszkedés és teljesítményértékelés-menedzsment.

Automatikusan számolja ki a túlórákat az alkalmazottak helyszíne és az előre beállított szabályok alapján.

A Gusto korlátai

Az alkalmazásprogramozási interfész (API) sebességkorlátozása jelenleg 200 kérés percenként, ami nagy szervezetek számára kevés.

Nem kínál mobil bérszámfejtési alkalmazást a munkáltatók számára; az alkalmazás csak az alkalmazottak számára elérhető.

Gusto árak

Ingyenes: hat hónapig kizárólag vállalkozók számára

Egyszerű: 40 dollár havonta, plusz 6 dollár/hó felhasználónként

Plusz : 60 dollár havonta, plusz 9 dollár/hó felhasználónként

Prémium: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

4. Replicon: A legjobb AI-alapú platform az időkövetéshez és a jelenléthez

A Replicon az egyik legjobb távoli munkavégzési eszköz az idő- és jelenléti nyilvántartás, a munkaügyi előírások betartásának ellenőrzése, az ütemterv és a fizetés kezelése terén.

Ez az én személyes kedvencem, mivel az AI képességeinek kihasználásával teljesen kiküszöböli a jelenléti adatok manuális nyomon követésének szükségességét. A Replicon automatikusan rögzíti a munkavállalók által több mint 100 munkaalkalmazásban, például a Slackben, a Jirában, az Asanában, a Zoomban és másokban eltöltött időt.

A platform lehetővé teszi továbbá, hogy az üzleti igényeinek megfelelően állítsa be és kezelje a felhalmozási szabályokat és a visszaállításokat.

Az olyan funkciók, mint a vállalati időkövetés és a munkaerő-menedzsment, a Replicont ideális eszközzé teszik nagy szervezetek számára, mivel egyetlen platformon egyesíti az időkövetést, a műszakkezelést és a munkaerő-tervezést.

A Replicon legjobb funkciói

Egyszerűsítse a munkaidő-nyilvántartás készítését dinamikus jóváhagyási munkafolyamatokkal, amelyek valós idejű jelenléti adatok ellenőrzésén alapulnak.

Az AI-alapú SmartSchedule segítségével azonosítsa a költségek vagy a készségek alapján az ideális alkalmazottakat.

Intuitív időrögzítés, éjjel-nappali figyelés, valamint a rendszeres és túlórák nyomon követése a fizetéses és órabéres alkalmazottak számára.

Készítsen összeállított, pontos és teljes, előre kitöltött munkaidő-nyilvántartásokat, amelyeket az alkalmazottai áttekinthetnek és benyújthatnak.

A Replicon korlátai

Beállítása potenciálisan bonyolult, mivel nagyon sok funkciója és testreszabási lehetősége van.

Az egyedi szerkezetű jelentések létrehozása kihívást jelenthet.

Replicon árak

Az üzleti méret és az iparág alapján személyre szabott árak

Replicon értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

Bónusz: Hogyan készítsünk jelenléti ívet Excelben!

5. TimeClock Plus: A legjobb automatizált alkalmazotti beosztáshoz

A TimeClock Plus egy rugalmas idő- és jelenléti megoldás, amely helyszíni és felhőalapú megoldást is kínál. Lehetővé teszi a valós idejű ütemtervekhez való hozzáférést, és lehetővé teszi az alkalmazottak nyomon követését mobil eszközökön keresztül.

A platform jól integrálható több száz bérszámfejtési, vállalati erőforrás-tervezési (ERP) és humán tőke menedzsment (HCM) rendszerrel, így nem kell aggódnia az informatikai problémák miatt.

Ami az egyedi funkciókat illeti, a mobil jelenléti alkalmazás nagyon felhasználóbarátnak tűnt. Az alkalmazottak kényelmesen be- és kijelentkezhetnek, megtekinthetik a munkaidő-nyilvántartást és közvetlenül a telefonjukról kezelhetik a beosztásokat.

Ha távoli munkát végez, egy jól működő mobilalkalmazás, mint ez, órákat takaríthat meg a kézi időkövetés és az időbejegyzések keresztellenőrzése terén.

A TimeClock Plus legjobb funkciói

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy internetkapcsolattal bárhonnan be- és kijelentkezzenek a felhőalapú időkövető rendszer segítségével.

Konfigurálja a bérszámfejtő rendszert különböző bérszintekkel, műszakpótlékokkal és túlórákra vonatkozó kritériumokkal.

Az Absence Management funkcióval egyetlen kattintással kezelheti a szabadságokat.

Lehetővé teszi a zökkenőmentes alkalmazotti beosztást az Ön egyedi rotációjához igazított, beépített szabályokkal rendelkező, éjjel-nappali műszakbeosztásokkal.

A TimeClock Plus korlátai

Más távoli jelenléti rendszerekhez képest kevésbé intuitív felülettel rendelkezik.

Lehet, hogy nem minden harmadik féltől származó alkalmazással vagy webhelygel tud zökkenőmentesen összekapcsolódni.

TimeClock Plus árak

Az üzleti méret és az iparág alapján személyre szabott árak

TimeClock értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (150+ értékelés)

6. Connecteam: A legjobb a jelenlét valós idejű nyomon követéséhez

A Connecteam egy kiváló platform, amely automatizált munkaidő-nyilvántartással intelligens időkövetést végez. Ezzel a platformmal könnyedén kezelheti az összes napi műveletet, például a valós idejű feladatkiosztást, a hatékony személyzeti ütemezést, a valós idejű jelenléti ellenőrzést, az azonnali jelentéstételt élő eredményekkel és még sok mást.

Menedzserként világos áttekintést kap a csapat rendelkezésre állásáról, képesítéseiről és preferenciáiról, ami segít a tervezési folyamat elsajátításában.

Ami leginkább tetszik ebben az eszközben, az a funkciók átfogó csomagja. A Connecteam egyetlen platformon egyesíti a HR-funkciókat, a kommunikációt, a feladatkezelést és az ütemezést, így könnyen áttekinthetővé teszi az egész folyamatot.

Az irodán kívüli munkavállalók igényeinek figyelembevételével tervezett rendszer egyetlen megoldást kínál arra, hogy alkalmazottai mindig naprakészek legyenek minden munkával kapcsolatos információval – az egyéni beosztástól a tudásbázisig és a vállalati hírekig.

A Connecteam legjobb funkciói

Lehetővé teszi az alkalmazottak szüneteinek és túlóráinak szabályozását a helyi, állami és szövetségi munkaügyi törvények szerint.

Vegye át a hibrid munkarendjét az alkalmazáson belüli időmérővel vagy a helyszíni Kiosk alkalmazással történő bejelentkezési órák rögzítésével.

Az alkalmazáson belüli csevegés segítségével közvetlenül kommunikálhat az alkalmazottakkal.

Használja a beépített jelentéskészítő és elemző eszközöket a napi működés és a HR kulcsfontosságú vezetési funkcióinak nyomon követéséhez és optimalizálásához.

A Connecteam korlátai

Előfordulhat, hogy időnként késleltetés és az alkalmazás lefagyása tapasztalható.

Több funkció eléréséhez számos frissítésre van szükség.

Connecteam árak

Ingyenes: Örökre

Alap: 35 USD/hó

Haladó: 59 USD/hó

Szakértő: 119 USD/hó

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

7. TimeCamp: A legjobb időkövetéshez

A TimeCamp az egyik legjobb távoli jelenléti rendszer , amely egyetlen alkalmazás segítségével kezeli az alkalmazottak jelenlétét, rögzíti a munkaidőt és elkészíti a bérszámfejtést. Kulcsszóalapú időkövetést kínál, ami azt jelenti, hogy kulcsszavakat állíthat be az időkövetés automatizálásához.

Kipróbáltam a jelenléti nyomonkövetési rendszerét, és nagyon hasznosnak találtam, mert egy helyen lehet nyomon követni a munkaidőt, a szabadságokat és a betegszabadságokat, ami segít csökkenteni a hibalehetőségeket.

Emellett integrálható olyan eszközökkel, mint az Airtable, az Asana, a Gitlab és mások, így könnyebben és hatékonyabban követheti nyomon és kezelheti a projekt ütemtervét.

A TimeCamp legjobb funkciói

Kínáljon geofencing funkciót, amely tökéletes a mindig úton lévő terepi munkavállalók nyomon követéséhez.

A jelentéskészítő funkció segítségével részletes jelentéseket készíthet az időfelhasználásról, a projekt előrehaladásáról és a távoli csapatok teljesítményéről.

Adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön időbejegyzéseket grafikus munkaidő-nyilvántartásokkal, és néhány kattintással váltson a napi és a heti nézet között.

A TimeCamp korlátai

Nem teszi lehetővé a feladatnevek és a felület testreszabását.

Korlátozott jelentéskészítési és exportálási funkciókat kínál.

TimeCamp árak

Ingyenes: 14 napos próba

Starter: 3,99 USD/hó

Prémium: 6,99 USD/hó

Ultimate: 10,99 USD/hó

Vállalati: 14,99 USD/hó

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

8. ADP Workforce Now: A legjobb a távoli jelenléti rendszer racionalizálásához

Az ADP Workforce Now egy átfogó humánerőforrás-menedzsment szoftver, amely segít fenntartani a bérszámfejtés pontosságát és a szabályoknak való megfelelést, így Ön ezeket az órákat visszaforgathatja vállalkozásába.

Egyedülálló funkciója a biometrikus bejelentkezési lehetőségek, mint például az arcfelismerés és az ujjlenyomat-beolvasás, amelyek további biztonsági réteget nyújtanak. Személy szerint én ezeket részesítem előnyben a nehézkes, jelszóval védett felületekkel szemben.

A platform automatizált munkaidő- és jelenléti megoldásai nyomon követik az alkalmazottak szabadságkérelmeit, jóváhagyásait és szabadságait, és lehetővé teszik, hogy minden alkalmazott több eszközön is be- és kijelentkezzen.

Az ADP Workforce Now legjobb funkciói

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy be- és kijelentkezzenek, étkezési szünetet adjanak hozzá, és átcsoportosítsák munkaidejüket más osztályok, helyszínek vagy munkakörök között.

Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy nyomon kövessék és figyelemmel kísérjék a jelenléti mintákat, jelentéseket készítsenek az alkalmazottak munkaidejéről, és jóváhagyják a szabadságkérelmeket.

Biztosítson eszközöket a képzéshez és a fejlesztéshez, azzal a céllal, hogy támogassa a munkavállalók teljes életciklusát, a felvételtől az utódlás tervezéséig.

Jól integrálható olyan eszközökkel, mint a Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks és Greenhouse.

Az ADP Workforce Now korlátai

A jelentések testreszabásakor nehézségekbe ütközhet.

A meglévő rendszerekkel és egyes harmadik féltől származó szoftverekkel való integrációja néha bonyolult lehet.

ADP Workforce Now árak

Az árak az üzleti méret és az iparág alapján kerülnek megállapításra.

ADP Workforce Now értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (3300+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 6400 értékelés)

9. ExakTime: A legjobb a terepen dolgozók nyomon követéséhez

Az ExakTime kifejezetten olyan csapatok és alkalmazottak számára készült, akik nem a munkahelyen dolgoznak. Egyszerű alkalmazást kínál, amely könnyen kezelhető be- és kijelentkezési funkciókkal rendelkezik. Emellett GPS-funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkalmazottak helyének valós idejű nyomon követését, és amely bármilyen mobil eszközről elérhető.

Az ExakTime segítségével több mint 40 előre elkészített jelentéssablont kap, amelyekkel nyomon követheti az alkalmazottak jelenlétét és munkaidejét. Ezek a jelentések valós idejű áttekintést és hasznos információkat nyújtanak, amelyek szükségesek a vállalkozás jólétéhez elengedhetetlen döntések meghozatalához.

Rendkívül hasznosnak találom a riasztási rendszerüket. Segít automatikus riasztásokat beállítani az alkalmazottak számára. Menedzserként ezek a riasztások biztosítják, hogy sem én, sem az alkalmazottaim ne hagyjunk ki olyan fontos teendőket, mint a szabadságok benyújtása, a jóváhagyások megadása vagy a túlórák küszöbértékének figyelemmel kísérése.

Az ExakTime legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét, késéseit, korai távozásait és hiányzásait.

A fényképes azonosító rögzítési funkció használata elkerüli az időcsalással és a munkaidő-nyilvántartási kártyák vagy PIN-kódok jogosulatlan használatával kapcsolatos problémákat.

Kínáljon strapabíró időmérő órákat, amelyek jelenléti központként szolgálnak, ha a munkavállalók nem a munkahelyen dolgoznak; ezeket a jelenléti és időadatokat tárolni és szinkronizálni lehet a felhőben, így a vezetők az irodában hozzáférhetnek hozzájuk.

Az ExakTime korlátai

Problémákba ütközhet a munkavállalók ütemterve alapján jelentések készítése során.

A rendszer nem engedi, hogy az alkalmazottak lássák az egyes fizetési időszakokban felhalmozott óráikat.

ExakTime árak

Haladó: 9 USD/hó

Prémium: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Elite: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

ExakTime értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4/5 (150+ értékelés)

10. Quickbooks Time: A legjobb az alkalmazottak teljesítményének nyomon követéséhez

A Quickbooks Time intuitív webes irányítópultot, mobilalkalmazást és időkioszkot kínál, amelyek megkönnyítik az alkalmazottak valós idejű nyomon követését. Ezzel a platformmal nyomon követheti alkalmazottai összes tevékenységét, és biztosíthatja, hogy betartsák a határidőket a projektben való együttműködés és az időkövetés segítségével.

Ez a platform egy helyen integrálja az alkalmazottak ütemezését és az időnyilvántartást.

Lehetővé teszi számomra, hogy ütemterveket készítsek, azokat megosszam az alkalmazottakkal, és munkákat és műszakokat rendeljek hozzájuk. A szoftver olyan funkciókat is kínál, mint a szabadságok nyomon követése, a munkaidő-nyilvántartás aláírása és a megtett kilométerek nyomon követése.

A Quickbooks Time legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkaórákat pontos, automatizált és könnyen használható bérszámfejtési megoldásokkal.

Használja a geofencing technológiát a projektek, ütemtervek és munkaköltségek kezeléséhez, valamint a bejelentkezett alkalmazottak munkaidő alatti tartózkodási helyének nyomon követéséhez.

Segít a vállalkozóknak sablonok segítségével számlákat készíteni és elküldeni

Quickbooks Időkorlátok

Egyedi jelentések hiánya

Korlátozások a fájlméret és az adatok, valamint a felhasználók száma tekintetében

Quickbooks Time árak

Ingyenes: 30 napos próba

Prémium: 6 USD/hó

Elite: 12 USD/hó

Quickbooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

