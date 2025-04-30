13 ügyfélajánlás-példa, amely bizalmat épít

Amikor az emberek egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásán gondolkodnak, nem csak a hirdetésekre, a funkciókra vagy az értékesítési érvekre támaszkodnak. Megerősítést keresnek – bizonyítékot arra, hogy mások is jó tapasztalatokat szereztek.

Itt az ügyfélajánlásoknak nagyobb súlyuk van, mint bármi másnak, amit a vállalat magáról mond. Hitelesnek, szimpatikusnak és megbízhatónak tűnik, mintha egy ismerős ajánlása lenne, nem pedig marketinges túlzás.

A Bright Local szerint az ügyfelek 77%-a mindig vagy rendszeresen elolvassa az online véleményeket és ajánlásokat, amikor helyi vállalkozásokat keres. Gyakran az ott olvasottak alapján hoznak pozitív (vagy negatív) vásárlási döntést!

Ha szeretné megtudni, mi, hogyan és miért fontosak az ügyfélajánlások, olvasson tovább.

Inspirációként megosztunk néhány ügyfélajánlás-példát is. Beszéljen leghűségesebb ügyfeleivel, hogy megtudja, hogyan segíthetnek az autentikus ajánlások az eladások növelésében és az online vásárlók bizonytalanságának csökkentésében.

Mi az ügyfélajánlás?

Az ügyfélajánlás egy elégedett ügyfél hatékony ajánlása, amely igazolja a termék vagy szolgáltatás értékét. Az ajánlások sokféle formában megjelenhetnek, például írásos vélemények, videoklipek, esettanulmányok, közösségi média bejegyzések és még sok más.

🔮 Tudta? Az öt értékeléssel rendelkező termékek vásárlási valószínűsége 270%-kal nagyobb, mint a értékelés nélküli termékeké!

A formátumtól függetlenül kérhet ügyfélajánlásokat, hogy a lehető legjobb fényben mutassa be márkáját és termékeit a potenciális ügyfeleknek.

Bár egyes ajánlások fizetett reklámok, különösen az influencer marketingben, a legtöbbet az ügyfelek önként osztják meg véleményoldalakon, vagy a vállalatok közvetlen megkeresése révén gyűjtik össze.

Erős szövegírás, intelligens ügyfélmegtartási stratégiák és célzott marketingtevékenységek mellett az ügyfélajánlások hatalmas szerepet játszanak a vásárlók habozásának leküzdésében, az online értékesítés növelésében és a hűséges ügyfelek lelkes márka-támogatókká alakításában.

Mi teszi egy ügyfélajánlást nagyszerűvé?

Íme, mi különbözteti meg a felejthető ajánlásokat a felejthetetlenektől:

Az ügyfél egyértelmű azonosítása: Tartalmazza az ügyfél nevét, beosztását, vállalatát, és néha még egy fotót is. Ez a konkrétum teszi az ajánlást hitelesebbé és könnyebben azonosíthatóvá.

Konkrét probléma vagy nehézség: Leírja azt a pontos problémát, amellyel az ügyfél szembesült, mielőtt megtalálta a megoldást.

Konkrét, mérhető eredmények: A homályos dicséretek helyett a meggyőző ajánlások konkrét eredményeket említenek, például „30%-kal növelte a konverziós arányt” vagy „heti 10 órányi időmegtakarítást eredményezett”.

Hiteles hang és hangnem: Úgy hangzik, mintha valódi emberek beszélnének. A természetes megfogalmazás, az apró hibák és az érzelmek kifejezése hitelesebbé teszi őket.

Főbb megkülönböztető tényezők: Kiemeli, hogy terméke miért jobb a versenytársakénál az ár, a támogatás, a felhasználási esetek, a kivételes szolgáltatás nyújtása stb. tekintetében.

Átalakulási történet: Világosan felvázolja a „előtte és utána” utat, segítve a potenciális ügyfeleket saját potenciális sikertörténetük vizualizálásában.

13 hatékony ügyfélajánlás-példa (sablonokkal)

Ha inspirációt keres, hogy bemutassa a valódi ügyfelek sikertörténeteit (és közben talán időt is megtakaríthat), nézze meg ezt a 13 hatékony ajánlás példát, valamint a használatra kész sablonokat, amelyekkel még könnyebb lesz saját ajánlásokat készíteni:

1. Rövid idézetes ajánlás

Ezek a klasszikus „rövid és velős” és közvetlen idézetek az ügyfelektől, akik leírják pozitív tapasztalataikat a vállalkozásával kapcsolatban. Egyszerűek, de rendkívül hatékonyak, és kiválóan működnek, ha gyors bizonyítékokra van szüksége a saját weboldalához, közösségi médiájához vagy marketing anyagaihoz.

A ClickUp rövid idézeteket használ, hogy azonnali hitelességet teremtsen, és bemutassa, hogyan növeli a csapat hatékonyságát a valós idejű együttműködés, a mesterséges intelligencia, az automatizálás és a skálázható projektmenedzsment segítségével.

A ClickUP egy helyen egyesíti az összes csapatunkat.

📌 Gyors tipp: Az idézeteket párosítsa ügyfélképekkel vagy céglogókkal, hogy azok hitelesebbnek tűnjenek.

Itt van egy sablon, amelyet felhasználhat:‘ „A [termék/szolgáltatás] segített nekem [konkrét eredmény elérése] sokkal gyorsabban, mint vártam. Nem is lehetnék boldogabb!” – [Ügyfél neve], [beosztás/cég neve]

💡 Profi tipp: Helyezze előtérbe a sajtóban megjelent ajánlásokat az ajánlások oldalon, hogy növelje a harmadik felek által biztosított hitelességet. A megbízható médiaemlítések meggyőzőbbek lehetnek, mint a vásárlói idézetek önmagukban.

2. Eredményközpontú ajánlás

Ez a típusú ajánlás kifejezetten a mérhető eredményekre összpontosít. Vitathatatlan bizonyítékot nyújt arra, hogy terméke vagy szolgáltatása valódi hatást gyakorol.

Ezek tökéletesen alkalmasak az eredményorientált ügyfelek megcélzására, akiknek fontos a ROI (befektetés megtérülése) vagy az időmegtakarítás. Ha mélyebbre ásunk, itt van egy ilyen példa a ClickUp-tól, amely a CEMEX rendkívül specifikus problémáit oldja meg.

📌 Gyors tipp: Adjon meg konkrét számokat és időkereteket, hogy a hatás egyértelmű és lenyűgöző legyen.

⌛ Időtakarékos sablon: Használja a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablont, hogy azonnal megtalálja a véleményt kész ügyfeleket. Azok az ügyfelek, akik magasra értékelik szolgáltatását és megerősítik, hogy problémájuk megoldódott („Megoldódott a probléma? – IGEN”), kiváló jelöltek a gyors véleménykéréshez.

3. Videó ajánlás

A videó új szintre emeli a hitelességet. Ha látja és hallja, ahogy egy valódi ügyfél beszél a termékéről, az erős érzelmi kötődést teremt és gyorsan bizalmat épít.

A videóban a ClickUp különböző iparágakból származó ügyfelei osztják meg tapasztalataikat a ClickUp-pal kapcsolatban, kiemelve annak hatását a csapatmunka és az általános termelékenységre.

📌 Gyors tipp: A videók hossza legyen 1–2 perc, és összpontosítson arra, hogy az ügyfél milyen problémával szembesült, és hogyan segített neki a márkája.

4. Előtte-utána ajánlás

Mutassa be az életet a termék használata előtt és után. Tegye érthetővé azáltal, hogy kiemeli a célközönség egyértelmű problémáját, és releváns megoldást kínál, ahogyan az OC Fitness Coach tette.

📌 Gyors tipp: A számok mellett összpontosítson az érzelmi és gyakorlati változásokra is. Mutassa meg, hogyan változott az ügyfél élete, üzleti tevékenysége vagy érzelmei a termék/szolgáltatás használata után.

5. Esettanulmány stílusú ajánlás

Az esettanulmányok mélyreható betekintést nyújtanak abba, hogyan oldotta meg az ügyfél problémáját, statisztikákkal, eredményekkel és egy kis történetmeséléssel, hogy érdekesebbé tegyék. A ClickUp esettanulmánya számszerűsíthető eredményeket és gyakorlati előnyöket ötvöz egy lenyűgöző narratívában, hogy bemutassa a valós alkalmazásokat.

📌 Gyors tipp: Építse fel esettanulmányát világosan: Kihívás → Megoldás → Eredmények → Ügyfélidézet.

Használja referenciaként ezt az esettanulmány stílusú sablont: Háttér: „[Szerepkör/iparág] szakemberként segítségre volt szükségem [konkrét kihívás] megoldásához.”

Utazás: „Felfedeztem a [terméket/szolgáltatást], és a bevezetési folyamat [könnyű/gyors/zökkenőmentes] volt. A [legfontosabb megkülönböztető tényező] miatt tűntek ki a többiek közül.”

Hatás: „Azóta [részletes eredményeket] láttam, és magabiztosabbnak érzem magam [feladat/eredmény terén].”

Ajánlás: „Mindenkinek, aki [előny/eredmény] után kutat, nagyon ajánlom a [termék/szolgáltatás] használatát.”

6. Társadalmi bizonyítékok

Előfordul, hogy az ügyfelek spontán módon posztolnak a márkájáról olyan platformokon, mint a Twitter, a LinkedIn vagy az Instagram. Ezek spontán ajánlásokként működnek, amelyek konkrét, harmadik fél által megerősített bizonyítékokká válnak a márka erősségeiről.

📌 Gyors tipp: Engedélyt követően ossza meg újra a közösségi médiában megjelent ajánlásokat, és jelölje meg az ügyfelet a hitelesség és a hatókör érdekében.

7. Iparág-specifikus ajánlás

Ezek a vélemények úgy vannak összeállítva, hogy egy adott iparágban mutassák be a hatást. Ha kiemeli azokat a speciális kihívásokat, amelyeket terméke vagy szolgáltatása megoldott, akkor termékét speciális megoldásként pozícionálja.

Nézze meg, hogyan segítik az AppLovin ügyfélvéleményei a vállalatot abban, hogy vezető AI-alapú hirdetési és marketing megoldássá váljon a mobilalkalmazások és a játékok szektorában.

📌 Gyors tipp: Használjon olyan iparág-specifikus terminológiát és kihívásokat, amelyeket a potenciális ügyfelek felismernek és amelyekkel azonosulni tudnak.

8. Influencerek vagy szakértők ajánlásai

Az iparágának egyik nagy neve dicséri Önt? Ez jelentősen növeli a hitelességét!

Ha új piacra lép, vagy megpróbálja átpozícionálni márkáját, megkérhet influencereket, hírességeket vagy szakértőket, hogy hitelesítsék márkáját.

Ha szélesebb körű elérést szeretne, vagy hatékonyan szeretne megfelelni az ügyfelek elvárásainak, rögzítsen hangos ajánlásokat az iparág vezetőivel, és alakítsa azokat podcastokká!

Serena Williams Shopify-ról szóló LinkedIn-bejegyzése pedig tökéletes példa egy influencer ajánlására.

📌 Gyors tipp: Győződjön meg arról, hogy az influencerek ajánlásai összhangban vannak a márka értékeivel, hogy ne tűnjenek hiteltelennek.

9. Összehasonlító ajánlások

Az ügyfél elmagyarázza, miért választotta ÖNT a versenytársak helyett. Ezekkel megcélozhatja azokat a potenciális ügyfeleket, akik az értékelési szakaszban vannak, és hasonló megoldásokat hasonlítanak össze.

Ebben a G2-es értékelésben egy technikai projektmenedzser elmagyarázza, hogy a ClickUp miért kiemelkedő, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás.

📌 Gyors tipp: Ösztönözze az elégedett ügyfeleket, hogy hagyjanak véleményt, és reagáljon mind a negatív, mind a pozitív visszajelzésekre, hogy megmutassa, hogy törődik velük.

10. Peer review ajánlások

Ezek harmadik fél platformjain, például a Redditen vagy a Trustpiloton gyűjtött értékelések és vélemények. Mivel egyetlen jó ajánlás is organikus vitákat indíthat el a márkájáról, ezek rendkívül értékesek lehetnek.

Nézze meg, hogyan terjed a hír a ClickUp-ról ebben a Reddit-szálban.

📌 Gyors tipp: Hozzon létre hivatalos fiókokat, hogy természetesen csatlakozhasson a beszélgetésekhez (pl. „Üdv, mi vagyunk a [márka], köszönjük a visszajelzést – figyelünk!”).

11. „Ajánlaná másoknak is?” ajánlás

Közvetlen ajánlás? Nagyon meggyőző, amikor az emberek még döntéshozatal előtt állnak.

Ha egy ügyfél azt mondja, hogy ajánlani fogja Önt, az azt bizonyítja, hogy valóban elégedett az Ön által nyújtott értékkel, és nem csak egyszeri vásárlóként, hanem márka hűséges támogatójaként is.

📌 Gyors tipp: Ezeket a hatékony ajánlásokat és ügyfélajánlásokat olyan konkrét szempontok köré építse, amelyek az ügyfeleknek tetszettek, például a könnyű használat vagy a személyre szabott szolgáltatás.

12. Hosszú írásos ajánlólevél

Szeretné a probléma mélységét, a megoldást és az érzelmi hatást narratívabb módon közvetíteni? Kérje meg ügyfeleit, hogy osszák meg egyedi perspektívájukat egy blogbejegyzésben, és biztosítson nekik egy keretrendszert, amely megkönnyíti számukra ezt a feladatot.

Íme egy e-mail sablon, amelyet felhasználhat: Tárgy: Szeretnénk hallani a [cég neve] szolgáltatásával kapcsolatos tapasztalatait! Üdvözlöm, [Ügyfél neve]! Remélem, jól van! Azért keressük meg Önt, mert nagyra értékeljük visszajelzését, és szeretnénk többet megtudni [terméke/szolgáltatása] használatával kapcsolatos tapasztalatairól. Ha van néhány perce, nagyon hálásak lennénk, ha megosztana velünk egy hosszabb ajánlást. Nyugodtan feltehet olyan kérdéseket, mint például: Miért választotta [termékét/szolgáltatását]?

Hogyan segített leküzdeni a kezdeti kihívásokat?

Melyik előnyök voltak a legfontosabbak az Ön számára?

Összességében milyen volt az Ön tapasztalata velünk? Ha Önnek így kényelmesebb, örömmel felhívjuk Önt egy rövid telefonhívás keretében, hogy meghallgassuk véleményét, vagy egyszerűen válaszolhat erre az e-mailre. Köszönjük szépen folyamatos támogatását. Várjuk, hogy hamarosan hallhassunk Önről! Üdvözlettel, [Az Ön neve] [Az Ön beosztása] [Az Ön elérhetőségei]

📌 Gyors tipp: Kínáljon kis ösztönzőt, például kedvezményt, ingyenes ajándékot vagy adományt az általuk támogatott jótékonysági szervezetnek, hálája jeléül.

💡 Profi tipp: Keverje össze az alkalmazottak ajánlásait és az interjúkból származó ajánlásokat, hogy egy átfogó történetet alkosson. Az alkalmazottak perspektívája belsőleg építi a márka hitelességét, míg az ügyfelek visszajelzései növelik a bizalmat és befolyásolják a vásárlási döntéseket.

13. Érzelmi ajánlás

Nem minden győzelem a számokról szól. Néha olyan érzelmekről van szó, mint a megkönnyebbülés, az öröm, a hála vagy a bizalom.

Nézze meg, hogyan használja a WeightWatchers ügyfélajánlása az érzelmeket felkeltő nyelvet, hogy érzelmi szinten hatást gyakoroljon a potenciális ügyfelekre.

📌 Gyors tipp: Hagyja, hogy az ügyfelek érzelmei vezéreljék szavaikat, és alakítsa az emberközpontú üzeneteket meggyőző ajánlásokká.

Hogyan gyűjtsünk konverziót elősegítő ajánlásokat?

A kiváló ajánlások meghatározása csak egy része a feladatnak; egy megbízható rendszer felépítése azok összegyűjtésére az, ami az ügyfelek sikereit marketingeszközökké alakítja.

Vessünk egy pillantást a beállítás módjára:

Azonosítsa a magas elégedettségi pillanatokat: Kövesse nyomon az ügyfelek mérföldköveit (például a bevezetés befejezése, nagy sikerek, megújítási dátumok), és kérjen ajánlásokat, amikor az ügyfelek a legelégedettebbek és leginkább hajlandóak megosztani tapasztalataikat.

Használjon előre megfogalmazott interjú kérdéseket: Ahelyett, hogy megkérné az ügyfeleket, hogy „küldjenek valamit”, vezesse őket 3–5 konkrét kérdéssel, amelyek erőteljesebb történeteket alakítanak ki anélkül, hogy írási terhet rónának rájuk.

Kínáljon interjútelefonokat opcióként: Néha az ügyfelek inkább beszélni szeretnek, mint írni. Egy gyors, 10 perces telefonhívás lehetőséget ad arra, hogy gazdag, részletes ajánlásokat gyűjtsön, amelyeket később szerkeszthet és csiszolhat.

Gyűjtsön mikro-ajánlásokat az ügyfélút során: Ahelyett, hogy a „végleges” ajánlásra várna, gyűjtsön rövid részleteket e-mailekből, csevegésekből, véleményoldalakról vagy webinárium utáni visszajelzésekből, amint azok megjelennek.

Tegye zökkenőmentessé a folyamatot: Ha lehetséges, töltse ki előre az alapvető ügyféladatokat Ha lehetséges, töltse ki előre az alapvető ügyféladatokat az ügyfél-visszajelzési eszközökben , tartsa rövidnek az űrlapokat (5 perc alatt kitölthetőek legyenek), és tegye lehetővé a videók vagy képernyőképek egyszerű feltöltését.

Mikor NE kérjen ajánlást ❌ A vásárlás után azonnal: Az értékesítés után az ügyfelek még nem látták az eredményeket. Ha túl korán kérdezünk, akkor ahelyett, hogy érdemi bizonyítékot kapnánk, homályos vagy üres visszajelzéseket kaphatunk.

Bevezetés vagy megvalósítás során: Az ügyfelek még ismerkednek a termékével vagy szolgáltatásával. Tapasztalataik még nem teljesen kialakultak, és visszajelzéseik inkább zavart, mint sikert tükrözhetnek.

Ha az ügyfél problémákkal küzd: Ha az ügyfél elakad, frusztrált vagy megoldatlan ügyfélszolgálati jegyekkel küzd, az ajánláskérés érzéketlennek tűnik és rontja a bizalmat.

Egyértelmű sikertényező nélkül: Ha nincs egyértelmű projektgyőzelem, eredmény vagy elérhető mérföldkő, akkor a várakozás segít abban, hogy később sokkal erőteljesebb, eredményorientált ajánlást gyűjtsön.

Hol használja az ajánlásokat a maximális hatás elérése érdekében?

Ahhoz, hogy az ajánlások valódi növekedést eredményezzenek, azokat olyan helyre kell elhelyezni, ahol a legnagyobb hatást gyakorolhatják a közönség döntéseire. Néhány ilyen hely:

Landing oldalak: Helyezze a legerősebb ajánlásokat a landing oldalakon a cselekvésre ösztönző gombok közelében. Ezek pontosan akkor építenek bizalmat, amikor a látogatók eldöntik, hogy megteszik-e a következő lépést.

Termékoldalak: Használjon olyan ajánlásokat, amelyek közvetlenül utalnak a termék konkrét jellemzőire vagy előnyeire. Helyezze őket a megfelelő termékadatok közelében, hogy az olvasók összekapcsolhassák a dicséretet a legfontosabb jellemzőkkel.

Árak oldalak: Mutasson be olyan ajánlásokat, amelyek az ár-érték arányt, a költségmegtakarítást vagy a befektetés megtérülését említik. Ezek segítenek csökkenteni az árakkal kapcsolatos ellenvetéseket és megerősítik ajánlatának értékét.

E-mail kampányok: Helyezzen el rövid, hatásos ajánlásokat a tájékoztató e-mailjeiben, termékbejelentéseiben vagy a bemutató utáni nyomon követésekben. A következetes bizonyítékok biztosítják márkájának hitelességét a vásárlói út során.

Értékesítési prezentációk és ajánlatok: Lássa el értékesítési csapatát olyan ajánlásokkal, amelyek illeszkednek a potenciális ügyfél iparágához, vállalatának méretéhez vagy kihívásaihoz. A társadalmi bizonyítékok személyre szabása sokkal meggyőzőbbé teszi az értékesítési prezentációkat.

Webináriumok és élő bemutatók: Említsen meg néhány ügyfélidézetet webináriumai vagy bemutatói során. A valódi sikertörténetek beépítése bizalmat épít, anélkül, hogy erőltetettnek tűnne.

Köszönő és vásárlás utáni oldalak: Jelenítsen meg vásárlói ajánlásokat regisztráció, vásárlás vagy letöltés után. Ez megerősíti a vásárlókat abban, hogy jó döntést hoztak, és csökkenti a vásárlás utáni kétségeket.

💡 Profi tipp: A legjobb ajánlások már jóval azelőtt megkezdődnek, hogy megkérné őket. Használja a ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablont, hogy csapata az első ügyfélmegbeszélésről a végső jóváhagyásig összhangban legyen. Ha mindenki ismeri az ügyfél történetét, sokkal könnyebb valódi, hatékony visszajelzéseket gyűjteni. Egy kis előzetes szervezés sokat segít.

Használja a ClickUp alkalmazást az ajánlások iránti kérelmek és eszközök kezeléséhez

Az ajánlások gyűjtése és az ügyfélélmény KPI-jének nyomon követése segít a bizalom építésében, a konverziók növelésében és az ügyfélhűség erősítésében. Az ajánlások teljes folyamatának kezelése azonban egyáltalán nem egyszerű.

Kapcsolatba lép az ügyfelekkel, de elveszíti a nyomon követésüket. Az idézeteket jóváhagyják, de soha nem kerülnek be a kampányokba. Néhány legjobb ügyfél története elfeledve marad véletlenszerű mappákban, mert a marketing, az értékesítés és a szerviz csapatok nem működnek összehangoltan.

Központi rendszer nélkül folyamatosan küzd, hogy összegyűjtse, rendszerezze és ténylegesen felhasználja a vélemények, amikor azok a legfontosabbak. A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, hatékony, egységes módszert kínál a vélemények kezelésére az ügyfélút minden szakaszában, az első kérésétől a folyamatos kapcsolattartásig.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan működik a ClickUp ügyfélsiker-szoftverként is, hogy egyszerűsítse az egész folyamatot 👇

1. Gyűjtse össze az ajánlásokat a ClickUp Forms segítségével

A ClickUp Forms segítségével percek alatt könnyedén létrehozhat márkás ajánlólevél-kérő űrlapokat. Ahelyett, hogy szétszórt e-mailes kéréseket küldene, speciális űrlapautomatizáló szoftvert használna vagy manuálisan nyomon követné a válaszokat, egyetlen űrlaplinket küldhet az ügyfeleknek, és mindent automatikusan rögzíthet a ClickUp-ban.

Hozzáadhat mezőket a közzétételhez szükséges engedélyekhez, az iparág típusához, az alkalmazási eset részleteihez, vagy akár opcionális fotófeltöltésekhez is, így biztosítva, hogy csapata már az első naptól kezdve teljes, kampányra kész ajánlásokat gyűjtsön.

Miután elkezdődik a válaszok beérkezése, a ClickUp Brain segítségével még egy lépéssel tovább mehet. Ez lehetővé teszi, hogy valós időben elemezze az űrlapokból beérkező ügyfél-visszajelzéseket, segítve Önt a minták feltárásában, az ígéretes ügyfél-történetek felismerésében és a nyomon követések intelligens prioritásainak meghatározásában.

Egyszerűen nyissa meg azt a teret, mappát vagy listát, ahol az űrlapok beküldései tárolódnak, kattintson a jobb felső sarokban található Ask AI (Kérdezze az AI-t) gombra, és tegyen fel kérdéseket, például „Melyik ajánlás említi a [termék jellemzőjét]?” vagy „Mutassa meg az egészségügyi ügyfelek beküldéseit.”*

Elemezze az ügyfelek visszajelzéseit természetes nyelvű kérdések feltevésével, és szerezzen azonnali betekintést a ClickUp Brain segítségével.

A Brain másodpercek alatt kivonja a benyújtott anyagokból a legfontosabb információkat, így azokat azonnal felhasználható marketingeszközökké alakíthatja.

📮ClickUp Insight: A válaszadók fele küzd az AI bevezetésével; 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27% további képzésre szorul a haladóbb funkciók használatához. A ClickUp egy ismerős, SMS-hez hasonló csevegőfelülettel oldja meg ezt a problémát. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel kezdhetik, majd a munka során természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és munkafolyamatokat, anélkül, hogy meg kellene küzdeniük a sokakat visszatartó, ijesztő tanulási görbével.

A ClickUp még könnyebbé teszi az ajánlások gyűjtését, mivel készen használható visszajelzési űrlap-sablonokat kínál.

Például a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját felhasználva létrehozhat egy platformot, ahol ügyfelei megoszthatják véleményüket, és értékes információkat gyűjthet a termékfejlesztéshez.

Ingyenes sablon A ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával strukturált módon szervezheti és nyomon követheti az ügyfelek visszajelzéseit.

Így segíthet tovább👇

Gyűjtsön általános szolgáltatásértékeléseket az előre elkészített csillagbesorolási mezők segítségével, amelyekkel csapata azonnal azonosíthatja azokat az elégedett ügyfeleket, akikhez érdemes ajánlásért fordulni.

Automatikusan gyűjtsön okokat a pontszámokhoz és javaslatokat a fejlesztésre, így gazdagabb kontextust kaphat a legjobb idézetek és ügyfél történetek kiválasztásához.

A beépített ClickUp egyéni mezők , például az ügyfélszint segítségével prioritást adhat az ajánlások gyűjtésének a legstratégiaibb vagy legértékesebb ügyfélcsoportok körében.

Tudja meg pontosan, melyik szolgáltatóhoz vagy szolgáltatóhoz kapcsolódik a visszajelzés, így kampányok készítésekor könnyen összekapcsolhatja az ügyfelek sikertörténeteit konkrét csapatokkal vagy kezdeményezésekkel.

2. Nyomon követheti és rendszerezheti az ajánlásokat a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards még ennél is tovább megy, és valós időben láthatja, hogy az egyes ajánlások hol állnak.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a projekt teljesítményét és követheti a csapat előrehaladását.

A műszerfalak segítségével a következőket teheti:

Figyelje a beküldés és jóváhagyás állapotát : Hozzon létre állapotwidgeteket, hogy valós időben láthassa, hány ajánláskérelem érkezett be, hány van függőben, és hányat hagytak jóvá teljes egészében.

Vizualizálja az ajánlásokat személyiség vagy iparág szerint: Állítson be kördiagramokat vagy oszlopdiagramokat, amelyek az ajánlásokat ügyféltípus, termékhasználati eset vagy iparág szerint kategorizálják, segítve a marketingcsapatokat a kampányok pontos testreszabásában.

Testreszabhatja munkaterületét úgy, hogy különböző kategóriákból származó kártyákat ad hozzá a ClickUp Cards segítségével.

Kövesse nyomon az ajánlások használatát a kampányokban : Adjon hozzá diagramokat vagy feladatlistákat, amelyek megmutatják, mely ajánlások kapcsolódnak aktív marketing-, értékesítési vagy ügyfélsiker-kampányokhoz, és fedezze fel azokat a hiányosságokat, ahol új idézetekre van szükség.

A leghatásosabb ajánlások azonosítása: Kövesse nyomon : Kövesse nyomon az ügyfélszolgálati célokat és az elkötelezettség mutatóit, például a kattintásokat, megosztásokat vagy konverziókat, amelyek konkrét ajánlásokhoz kapcsolódnak, így prioritást adhat a leghatásosabb történeteknek.

3. Kezelje az ajánlásokkal kapcsolatos kapcsolatokat a ClickUp CRM megoldással

Az ajánlások kezelése nem ér véget néhány idézet összegyűjtésével. A boldog ügyfelekkel való hosszú távú kapcsolatok kiépítése gyakran gazdagabb, folyamatos történetekhez vezet, például esettanulmányokhoz, ajánlásokhoz, termékértékelésekhez vagy ügyfélinterjúkhoz.

A ClickUp CRM Team Solution segít az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak ezeket a kapcsolatokat stratégiaibb módon kezelni.

Kezelje hatékonyan az ügyfélkapcsolatokat és a folyamatok szakaszait a ClickUp CRM Team Solution segítségével.

Nyomon követheti az ajánlásokat adókat az ügyfél-adatbázisban, emlékeztetőket állíthat be, hogy frissített ajánlatokat vagy ajánlásokat kérjen, és ápolási sorozatokat hozhat létre – mindezt úgy, hogy a csapatok közötti átadás zökkenőmentes maradjon.

4. A ClickUp ügyfélszolgálati megoldással rögzítheti a támogatás sikereit és erősítheti a lojalitást

A kiváló ügyfélkommunikáció a legerőteljesebb, legérzelmesebb ajánlásokat eredményezi – de csak akkor, ha csapata készen áll arra, hogy a megfelelő pillanatban rögzítse azokat.

A ClickUp ügyfélszolgálati csapat megoldása lehetővé teszi a támogató csapatok számára, hogy aktívan azonosítsák, jelöljék meg és ápolják az ajánlások lehetőségeit amikor az ügyfél elégedettsége a csúcson van, és ne hetekkel később, amikor az izgalom már alábbhagyott.

Szervezze és racionalizálja ügyfélszolgálati tevékenységét a ClickUp ügyfélszolgálati csapat megoldásával.

Rövid áttekintés:

A véleményekkel kapcsolatos potenciális ügyfelek könnyű delegálása és jelölése : Az ügyfélszolgálati munkatársak gyorsan megjelölhetik a kivételes eredményeket bemutató, megoldott jegyeket anélkül, hogy el kellene hagyniuk a munkafolyamatukat. Ezeket a megjelölt jegyeket a marketing vagy az ügyfélsiker-csapatoknak rendelheti hozzá a véleményekkel kapcsolatos kapcsolattartás céljából.

Testreszabhatja a szolgáltatási munkafolyamatokat a legfontosabb ügyféladatok rögzítéséhez : a Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével további adatokat rögzíthet, például az ügyfél elégedettségi értékeléseit, a megoldásokkal kapcsolatos megjegyzéseket és az interakció érzelmi csúcspontjait.

Adjon prioritást az ajánlásra érdemes ügyfeleknek: A ClickUp prioritási beállításai segítenek a csapatoknak abban, hogy a nagy hatással bíró ügyfelekre – azokra, akik jelentős sikereket értek el vagy erős márkahűséget tanúsítanak – összpontosítsák a követési erőfeszítéseiket, így először a legjobb jelölteket célozhatja meg.

📚Olvassa el még: Hogyan oldhatja meg a gyakori ügyfélszolgálati kihívásokat

A ClickUp segítségével alakítsa az ajánlásokat növekedési eszközökké

Az ajánlások gyűjtése egy dolog. Azok következetes, bevételt generáló eszközökké alakítása pedig egy másik. A megfelelő rendszer nélkül még a legjobb ügyfélidézetek is elvesznek az e-mailek között vagy szétszóródnak a csapatok között.

A ClickUp segítségével sokkal többet tehet, mint csak visszajelzéseket gyűjteni. Az űrlapok, irányítópultok, CRM-eszközök és ügyfélszolgálati munkafolyamatok egy helyen történő összevonásával csapata kitalálgatások nélkül rögzítheti, kezelheti és aktiválhatja az ajánlásokat. Akár a megfelelő történeteket hozza felszínre a megfelelő szakaszban, akár az értékesítési, ügyfélszolgálati és marketingcsapatokat hangolja össze az ügyfelek sikereinek elérése érdekében, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a társadalmi bizonyítékok méretarányos növeléséhez.

Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, és egyszerűsítse az ajánlások teljes munkafolyamatát.