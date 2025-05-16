A 10 legjobb CRM készletkezelő rendszerrel vállalkozások számára

Szilárd ügyfélkört épített fel, a számok jól alakulnak, és készen áll a bővülésre.

Ahhoz, hogy ezt a lendületet fenntartsd, robusztus és megfizethető eszközökre van szükséged, amelyek támogatják ambícióidat anélkül, hogy túlterhelnének.

Mert nem azért indított vállalkozást, hogy órákat töltsön a megfelelő készletkezelő alkalmazások keresésével. 💁🏽‍♂️

Mi elvégeztük a nehezebb munkát Ön helyett.

Miután több készletkezelési lehetőséget is értékeltünk, a legjobb készletkezelő szoftvermegoldásokra szűkítettük a választékot, amelyek egyszerűek, költséghatékonyak és ideálisak kis- és középvállalkozások számára.

Ez a 11 CRM és készletkezelési megoldás jól integrálható a készlettervezési eszközökkel, nyomon követi a készletszinteket, egyszerűsíti a készletkezelést és növeli az ügyfelek elkötelezettségét.

A 10 legjobb CRM készletkezelési funkcióval egy pillanat alatt

Kezdjük egy gyors összehasonlító táblázattal a 10 legjobb CRM-ről, amelyek készletkezelő eszközökkel rendelkeznek. Néhányuk még automatizált készletkezeléssel is rendelkezik!

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak ClickUp Minden egy alkalmazásban a CRM és a készletkezeléshez Csapatok, amelyeknek zökkenőmentes CRM + készletkezelés, projektmenedzsment és együttműködés szükséges egy platformon (minden csapatméretben) Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 7 dollártól Zoho CRM Plus Egységes CX platform (9 Zoho alkalmazás)Omnichannel elkötelezettségAI asszisztens (Zia)Sales Signals riasztások Vállalkozások, amelyek egységes ügyfélélményt, omnichannel értékesítést és mélyreható elemzéseket szeretnének (közepes és nagy csapatok) 30 napos ingyenes próbaidőszak A fizetős csomagok ára 57 dollártól kezdődik. Vtiger CRM All-in-one CRMProjektmenedzsmentE-mail kampányokÉlő csevegés Kisvállalkozások, amelyek integrált CRM, készletkezelési és támogatási eszközökre szorulnak Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 15 dollártól monday. com Vizuális táblák (Kanban, Idővonal, Naptár)Egyedi munkafolyamatokAutomatizálásKészletnyilvántartás Csapatok, akik testreszabható munkafolyamatokat, vizuális projekt- és készletkövetést szeretnének (minden méretben) Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 12 dollártól Odoo Valós idejű készletnyomon követés Vonalkód-beolvasás Automatizált készlet- és beszállítókezelés Ellátási lánc optimalizálása Robusztus, automatizált rendelés-/készletkezelésre szoruló vállalkozások (minden méretben) Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 7,25 dollártól. Dolibarr Nyílt forráskódú CRM és ERP Moduláris kialakítás Közösségi támogatás Költségtudatos csapatok, startupok vagy azok, akik nyílt forráskódú rugalmasságot szeretnének Nyílt forráskódú megoldás ingyenes csomaggal és egyedi árazási csomagokkal Onpipeline Testreszabható adatbázis mezők Központosított ügyféladatok Csapat teljesítményének nyomon követése Egyszerű jelentéskészítés Forgalmazók és értékesítési csapatok, akiknek egyszerű CRM + készletkezelésre van szükségük egyszerű felhasználói felülettel Ingyenes próba elérhető A fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik HashMicro CRM Bevételi előrejelzésRészletes értékesítési jelentésekModuláris integrációkNövekedéshez skálázható Átfogó, skálázható CRM + készletkezelésre szoruló vállalkozások Ingyenes demo elérhető Egyedi árak CRM Creatio Munkafolyamat-automatizálásElőre megtervezett sablonokPiactér-integrációkKódolás nélküli testreszabás Vállalkozások, amelyek automatizált értékesítési, készlet- és munkafolyamat-kezelésre szorulnak Ingyenes próba elérhető A fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik Katana Készletoptimalizálás Vonalkód-beolvasás Shopify/QuickBooks integrációk Termelésirányítás Gyártók és termékalapú vállalkozások, amelyeknek gyártási és készletirányításra van szükségük Ingyenes próba elérhető. A fizetős csomagok ára 179 dollártól kezdődik (éves számlázással).

Mit kell keresnie a készletkezeléssel rendelkező CRM-ben?

Íme azok a készletkezelési funkciók, amelyekre elsősorban figyelnie kell, amikor CRM-készletkezelési rendszert választ:

Élő szinkronizálás: Gondoskodjon arról, hogy a készletadatok valós időben frissüljenek az összes raktárban és értékesítési csatornán.

Vonalkód-beolvasás: Vonalkód-beolvasás beépítésével egyszerűsítheti a termékek nyomon követését és azonosítását.

Készletértesítések: Állítson be riasztásokat az alacsony készletszintekről vagy az újratöltésre szoruló tételekről, hogy zökkenőmentes legyen a készletgazdálkodás.

Valós idejű adatok és jelentések: Hozzáférés az élő készletfrissítésekhez és robusztus jelentéskészítő eszközök használata a túlzott készletezés vagy készlethiány megelőzése érdekében, miközben betekintést nyer az értékesítési trendekbe és a készletforgalomba.

Készlet sablonok: Használjon előre megtervezett készlet sablonokat a feladatok egyszerűsítéséhez és a következetesség fenntartásához.

Integrációs lehetőségek: A készletkezelő rendszerek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő eszközökkel, például ERP-platformokkal, e-kereskedelmi készletkezelő szoftverekkel és rendeléskezelő rendszerekkel, így az ügyféladatok és a készletszintek automatikusan szinkronizálhatók.

👀 Tudta? A vállalatok körülbelül 74%-a egyetért azzal, hogy a CRM szoftverek segítségével könnyebben áttekinthetik az ügyféladatokat.

A 10 legjobb CRM készletkezelési funkcióval

Íme a 10 legjobb CRM funkciókkal rendelkező készletkezelő szoftver, amelyek tökéletes kombinációját kínálják a készletnyilvántartásnak, az ügyfélkapcsolat-kezelésnek és a zökkenőmentes integrációnak:

1. ClickUp (A legjobb a zökkenőmentes CRM és készletintegrációhoz)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok közötti együttműködést, valamint a készletek valós idejű nyomon követését és kezelését. Ahelyett, hogy több eszközt váltogatna, a ClickUp CRM-re támaszkodhat a feladatok kezelésében, a készletek nyomon követésében és a szervezettség fenntartásában.

Először is, használja a ClickUp táblázatos nézetét, hogy áttekinthető, testreszabható módon szervezze a készletadatokat. Beállíthat oszlopokat az SKU-számok, a készletmennyiségek és egyéb termékadatok nyomon követéséhez. Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a testreszabható állapotok és prioritások segítségével könnyedén figyelemmel kísérje a különböző készletkritériumokat.

A ClickUp táblázatos nézetével rendezett struktúrákban jelenítheti meg készletadatait.

Ez csak a látszat! Mi a helyzet a tényleges munkával? A ClickUp beépített AI asszisztensével, a ClickUp Brain-nel és AI ügynökeivel szinte minden munkafolyamatot automatizálhat, a személyre szabott e-mailek megírásától az összefoglalók generálásán át a készletállományra figyelmeztető riasztásokig, mindezt intelligens, trigger-alapú automatizálás segítségével.

Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat természetes nyelven a ClickUp Brain segítségével.

Egy másik hasznos platformfunkció a ClickUp Dashboards, amely lehetővé teszi a felület teljes testreszabását. Ezzel egy pillanat alatt megtekintheti az összes fontos készletadatot, így könnyebben követheti nyomon a készletmozgásokat és a rendelkezésre állást valós időben.

A ClickUp segítségével könnyedén készíthet egyedi irányítópultokat. Nincs szükség programozási ismeretekre!

Segít továbbá widgetek beállításában is, amelyekkel gyorsan hozzáférhet a fontos mutatókhoz, és automatizálhatja a manuális feladatokat, például az alacsony készletről szóló értesítéseket.

A ClickUp segítségével könnyedén beállíthat CRM-sablonokat, hogy egyszerűsítse ügyfelei számára nyújtott szolgáltatásait és készletkezelési folyamatait. Például a kezdők számára is könnyen kezelhető CRM Template by ClickUp tökéletes megoldás az ügyfélkapcsolatok gyors és hatékony kezeléséhez.

Ingyenes sablon A ClickUp CRM sablon segítségével egyetlen helyen szervezheti összes potenciális ügyfelét, ügyfélkapcsolatát és értékesítését.

Hét egyéni státuszt kínál a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez és ötféle módot a munkájának vizualizálásához, segítve Önt a számlák rendezettségének fenntartásában.

A kényelmes drag-and-drop funkcióval ügyféladatokat rendezhet naptár, dokumentum vagy lista nézetben. Ez a sablon segít abban is, hogy a fiókadatok és a lezárt ügyletek külön listákon szerepeljenek, így áttekinthetőbbé téve az ügyfélpipeline-t.

Hasonlóképpen, a ClickUp készletkezelési sablon is úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a készlet hatékony kezelésében. Ezzel a sablonnal könnyedén nyomon követheti a készletszinteket, optimalizálhatja a készleteket, és biztosíthatja, hogy készlete mindig naprakész legyen. Emellett segít nyomon követni a készletmozgásokat és a készletköltségek változásait is.

Ingyenes sablon A ClickUp készletkezelési sablon segítségével teljes áttekintést kaphat készleteiről.

Ez a sablon lehetővé teszi a jelenlegi készletszintek nyomon követését az optimális készletmennyiségek fenntartása érdekében. Gyorsan ellenőrizheti a rendelkezésre álló készleteket, hogy racionalizálja a megrendelések teljesítését és elkerülje a túlzott készletezést vagy a hiányokat.

Figyelje a készletáramlást és a felhasználási trendeket, hogy megalapozott döntéseket hozhasson és bölcsen oszthassa el az erőforrásokat. Emellett naprakész információkat kaphat a készletköltségek ingadozásairól, és hatékonyan kezelheti a költségvetését.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy ötleteit részletes cselekvési tervekké alakítsa. Valós időben együttműködhet másokkal, és mindent egy helyen rendszerezhet. Ez egy remek módszer a feladatok kiosztására, az előrehaladás nyomon követésére és a mindenki felelősségi körének összehangolására.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítson be triggereket az ismétlődő feladatokhoz, például a kellékek újrarendeléséhez vagy a készletek kiszállításához a ClickUp Automations segítségével.

Ossza meg a készletekkel kapcsolatos fontos SOP-kat és folyamatokat a ClickUp Docs segítségével, és működjön együtt hatékonyan a korrektúra és a megjegyzések segítségével.

Integrálja több mint 1000 eszközzel, például a Google-lal, a Slackkel és a HubSpot-tal.

A ClickUp több mint 10 rugalmas CRM-nézetével könnyedén rendszerezheti a készletadatokat.

A ClickUp korlátai

A testreszabási lehetőségek egyes felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Minél többet használom a ClickUp-ot, annál inkább a munkám középpontjává válik. A különböző kommunikációs eszközök – jegyzetek, PDF-ek, e-mailek, online tárolók – mind egy helyen összpontosíthatók és kihasználhatók, így könnyen hozzáférhetők a munkavégzés során, legyen szó projektről vagy ügyfélközpontú tevékenységről. Ez a funkció hatalmas időmegtakarítást jelent számomra, mivel nem kell különböző területeket átnéznem.

Minél többet használom a ClickUp-ot, annál inkább a munkám középpontjává válik. A különböző kommunikációs eszközök – jegyzetek, PDF-ek, e-mailek, online tárolók – mind egy helyen összpontosíthatók és kihasználhatók, így könnyen hozzáférhetők a munkavégzés során, legyen szó projektről vagy ügyfélközpontú tevékenységről. Ez a funkció hatalmas időmegtakarítást jelent számomra, mivel nem kell különböző területeket átnéznem.

2. Zoho CRM Plus (A legjobb egységes ügyfélélmény-platform)

a Zoho CRM Plus segítségével

A Zoho CRM Plus egy üzleti szoftvercsomag, amely CRM-et, logisztikai menedzsmentet, készletkezelést és még sok mást ötvöz. Kilenc Zoho alkalmazást egyesít egy teljes ügyfélélmény-kezelő rendszer létrehozása érdekében.

A platform integrálódik a főbb ügyfélcsatornákkal, mint például az e-mail, a közösségi média, a telefon és a csevegés, és omnichannel adatokat gyűjt a részletes betekintés és a személyre szabott intézkedések érdekében.

A Zoho CRM Plus legjobb funkciói

Kövesse nyomon a webhely látogatóit a SalesIQ segítségével, és vonzza be őket intelligens élő csevegéssel.

A SalesSignals funkción keresztül azonnali értesítést kap, amikor egy ügyfél bármely csatornán vásárlással kapcsolatos tevékenységet végez.

Használja ki a Zia mesterséges intelligencia asszisztens előnyeit a kontextusfüggő riasztások, a hangulatelemzés és az időszerű ügyfélkapcsolatok terén.

A Zoho CRM Plus korlátai

Egyes felhasználók a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbéről számolnak be.

Zoho CRM Plus árak

CRM Plus: 57 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Zoho CRM Plus értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

3. Vtiger CRM (A legjobb all-in-one CRM kisvállalkozások számára)

a Vtiger CRM-en keresztül

Kisvállalkozások számára a Vtiger ideális CRM szoftver. Rendezettséget biztosít a kapcsolatok és az üzletek között, miközben a készletkezelést, a marketinget, az ügyfélszolgálatot, a projektmenedzsmentet és a dokumentumokat egyetlen platformon egyesíti.

A legkiemelkedőbb tulajdonságuk az, hogy ezek a modulok hogyan működnek együtt. Ha megköt egy üzletet, egyetlen kattintással projektgé alakíthatja át. A gyakran használt termékek vagy szolgáltatások hozzáadása egy ügyfélhez ugyanolyan egyszerű. Minden összekapcsolódik, ami időt és energiát takarít meg.

A Vtiger CRM legjobb funkciói

Egyszerű űrlap segítségével szervezze meg kapcsolatait a gyors frissítések érdekében.

Kezelje az ügyfélügyeket a help desk képernyő és az élő csevegés segítségével.

Készítsen e-mail kampányokat sablonok és személyre szabási lehetőségek segítségével

A Vtiger CRM korlátai

A túlzott testreszabás bonyolultságot és használhatósági problémákat okoz.

Egyes funkciók, például a projektmodul, bonyolultnak és nem intuitívnak tűnhetnek.

Vtiger CRM árak

One Pilot: Ingyenes

One Growth : 15 USD/hó felhasználónként

One Professional : 42 USD/hó/felhasználó áron

One Enterprise : 58 USD/hó/felhasználó áron

One AI: 66 USD/hó/felhasználó áron

Vtiger CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Vtiger CRM-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így vélekedik :

A vtiger legnagyobb előnye, hogy nyomonkövetési eszközöket biztosít az ügyfeleknek, javítva ezzel az ügyfélszolgálatot. Szilárd adatbázisok létrehozásával, feladatok és releváns tevékenységek kiosztásával minden ügyfél számára teljes körű áttekintést kapunk szervezeti szinten, valamint különböző megközelítésekkel, például kereskedelmi, marketing, stratégiai és egyéb szempontokból.

A vtiger legnagyobb előnye, hogy nyomonkövetési eszközöket biztosít az ügyfeleknek, javítva ezzel az ügyfélszolgálatot. Szilárd adatbázisok létrehozásával, feladatok és releváns tevékenységek kiosztásával minden ügyfél számára teljes körű áttekintést kapunk szervezeti szinten, valamint különböző megközelítésekkel, például kereskedelmi, marketing, stratégiai és egyéb szempontokból.

4. monday. com (A legjobb testreszabható munkafolyamatok és készletnyilvántartáshoz)

A monday.com felhőalapú CRM szoftverként egyedülálló kombinációját kínálja a CRM és a projektmenedzsment eszközöknek. Vizuális kialakítása megkönnyíti az áttekintést az értékesítési tevékenységek figyelemmel kísérése közben. A testreszabási lehetőségek lehetővé teszik, hogy különböző munkafolyamatokhoz igazítsa, és több értékesítési csatornán szervezze az adatokat.

monday. com legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokat és problémákat színekkel jelölt riasztásokkal ellátott vizuális táblák segítségével a gyors frissítések érdekében.

Használjon alternatív nézeteket, mint például idővonalak, kanban táblák és naptárak a projektek kezeléséhez.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és kapjon értesítéseket a kézi munka csökkentése érdekében.

monday.com korlátai

Korlátozott integrációt biztosít, kevesebb opcióval a népszerű harmadik féltől származó eszközök számára.

monday. com árak

Ingyenes

Alap : 12 USD/felhasználó/hónap

Standard : 14 USD/felhasználó/hónap

Pro : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

monday. com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

5. Odoo (A legjobb készletkezelő alkalmazás a megrendelések kezeléséhez)

via Odoo

Az Odoo, egy átfogó készletkezelési és rendeléskezelési megoldás, felgyorsítja a készletkezelési műveleteket azáltal, hogy valós idejű betekintést nyújt a készletszintekbe. A szoftver automatizálja az olyan feladatokat is, mint a készletpótlás és a beszállítók nyomon követése, ami segít csökkenteni a manuális hibákat és kockázatokat.

Az Odoo egyik legjobb funkciója az emlékeztető beállításának lehetősége, amely biztosítja, hogy mindig naprakész legyen a fontos feladatokkal. Egyszerűsíti a jelentéstételt, a megrendelések teljesítését, a kézi adatbevitelt és a rendszerintegrációkat.

Az Odoo legjobb funkciói

Nyomon követheti a lezárt csomagokat vonalkód-beolvasással

A valós idejű kapacitás alapján automatikusan küldje el a termékeket a raktározási helyekre.

Optimalizálja ellátási láncának kezelését az Odoo tanácsadási szolgáltatásainak segítségével.

Az Odoo korlátai

Korlátozott jelentési lehetőségeket és testreszabási rugalmasságot kínál.

Odoo árak

Odoo One: Ingyenes

Odoo Standard: 7,25 USD/felhasználó havonta

Odoo Custom: 310,90 USD/felhasználó havonta

Odoo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak az Odoo-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Odoo CRM-ben leginkább a felhasználóbarát felület és a testreszabható platform tetszik, amely az üzleti tevékenységek, különösen az ügyfélkapcsolatok kezelése, az ügyfélszolgálat és az egyszerű adatintegráció kezelésére szolgál.

Az Odoo CRM-ben leginkább a felhasználóbarát felület és a testreszabható platform tetszik, amely az üzleti műveletek, különösen az ügyfélkapcsolatok kezelése, az ügyfélszolgálat és az egyszerű adatintegráció kezelésére szolgál.

6. Dolibarr (A legjobb nyílt forráskódú CRM készletkezelési funkciókkal)

via Dolibarr

A Dolibarr egy nyílt forráskódú CRM és ERP megoldás, ami kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek költséghatékony eszközt keresnek. A programot egy nagy fejlesztői közösség támogatja. A Dolibarr beállítása meglehetősen egyszerű, és felhasználóbarát felülete miatt bárki könnyen használhatja, még azok is, akik nem rendelkeznek technikai háttérrel.

A Dolibarr legjobb funkciói

Moduláris kialakítás az egyedi üzleti igényekhez való egyszerű testreszabás érdekében

Átfogó CRM, értékesítési, készletkezelési és számviteli szoftverfunkciók

Aktív közösségi támogatás fórumokon és dokumentációkon keresztül

A Dolibarr korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas nagyon összetett üzleti tevékenységekhez.

Előfordulhatnak alkalmi hibák, amelyek hibaelhárítást és frissítéseket igényelnek.

Dolibarr árak

Ingyenes csomag elérhető

Egyedi árak konkrét felhasználási esetekhez/csapatméretekhez

Dolibarr értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Onpipeline (a legjobb CRM forgalmazók számára)

via Onpipeline

Felhasználóbarát felületével és testreszabható adatbázis mezőivel az Onpipeline egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az ügyfélkapcsolatok kezelését.

A platform egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, elősegíti a csapatok közötti együttműködést és növeli a termelékenységet. Az Onpipeline-t igazán különlegessé teszi, hogy személyre szabott tevékenységeket tesz lehetővé, így széles körű üzleti igényekhez igazítható.

Az Onpipeline legjobb funkciói

Központosítsa az összes ügyféladatot és előzményt egy helyen, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.

Tartsa rendben az értékesítési folyamatokat a könnyen használható jelentésekkel

Kövesse nyomon az egyes csapattagok vagy értékesítők teljesítményét

Az Onpipeline korlátai

Hiányoznak belőle a bonyolultabb CRM készletkezelő rendszerekben megtalálható néhány fejlett funkciók.

Onpipeline árak

Pipeline : 25 USD/hó felhasználónként

Standard : 39 USD/hó felhasználónként

Haladó : 58 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 99 USD/hó felhasználónként

Onpipeline értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Onpipeline-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Sok más CRM-et is kipróbáltam, de ez nagyon egyszerű, áttekinthető és felhasználóbarát.

Számos más CRM-et is kipróbáltam, de ez nagyon egyszerű, áttekinthető és felhasználóbarát.

8. HashMicro CRM (A legjobb átfogó üzleti menedzsmenthez)

via HashMicro CRM

A HashMicro egy webalapú CRM-megoldás, amely minden típusú vállalkozás igényeit kielégíti. Ideális azoknak a cégeknek, amelyek egyedi igényeikhez igazodó, skálázható CRM-et keresnek. Egyszerűsíti az értékesítési szakaszok nyomon követését azáltal, hogy előre jelzi a jövőbeli bevételeket és adat alapú betekintéssel finomítja az értékesítési stratégiákat.

A HashMicro CRM legjobb funkciói

Jósolja meg a jövőbeli bevételi trendeket pontos bevételi előrejelzésekkel

Készítsen részletes értékesítési jelentéseket az adatalapú stratégiákhoz

Integrálja a rugalmas modulokat zökkenőmentesen a meglévő rendszerekbe

HashMicro CRM korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas egyszerűbb üzleti követelményekkel rendelkező kis- és középvállalkozások számára.

HashMicro CRM árak

Egyedi árazás

HashMicro CRM értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. CRM Creatio (A legjobb az értékesítési és készletkezelési folyamatok automatizálásához)

via CRM Creatio

A Creatio sokkal több, mint egy átlagos CRM: marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati eszközöket egyesít egy egységes platformon. Olyan iparágakra szabva készült, mint a pénzügy, a gyártás és a távközlés, így tökéletesen alkalmas komplex munkafolyamatok kezelésére és személyre szabott ügyfél-bevonásra.

Az eszköz az üzleti folyamatok menedzsmentjére (BPM) is összpontosít, segítve a vállalkozásokat az egyedi munkafolyamatok feltérképezésében és kialakításában.

A CRM Creatio legjobb funkciói

Használja a Creatio Studio-t munkafolyamatok és egyedi értékesítési ajánlatok létrehozásához kódolás nélkül.

Használja az előre megtervezett sablonokat a munkafolyamatok gyors elindításához.

Fedezze fel a kiterjedt piacteret, hogy integrálja az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati eszközöket.

A CRM Creatio korlátai

Egyes felhasználók alkalmi technikai problémákról és hibákról számoltak be.

CRM Creatio árak

Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

CRM Creatio értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

10. Katana (a legjobb gyártásirányításhoz)

via Katana

A Katana egy felhőalapú készletoptimalizáló szoftver, amelyet gyártásirányításra terveztek. Platformja intuitív, és segítségével egyetlen platformon keresztül nyomon követheti az értékesítési csatornákat, a fizikai készleteket, a megrendeléseket és a raktárkezelő rendszereket.

A Katana integrációja olyan platformokkal, mint a Shopify, nagyon praktikus. Például, amikor egy termék elfogy, a Katana ezt a változást tükrözi a Shopify-ban, így azonnal intézkedhet.

A Katana legjobb funkciói

Használjon vonalkód-leolvasást, leltározási eszközöket és készletoptimalizáló szoftvereket a készlet nyomon követéséhez.

Konszolidálja az online és offline értékesítéseket egyetlen irányítópulton

Állítson be újrarendelési pontokat, hogy elkerülje a készlethiányt és biztosítsa a megfelelő időben történő beszerzéseket.

A Katana korlátai

Nincs biztonsági mentési funkció, így a készletadatok elvesztése esetén azok helyreállíthatatlanok.

Katana árak

Starter: 179 USD/hó (éves számlázás)

Standard : 359 USD/hó (éves számlázás)

Professzionális: 799 USD/hó (éves számlázás)

Katana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Katana-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Mi nagyon szeretjük a Katanát. Belenőttünk, és azóta is velünk növekszik, mióta 2020 végén elkezdtük használni. Nagyon könnyű használni. Integrálható a Shopify-val és a Quickbooks-szal. Ha bármilyen problémája van, az ügyfélszolgálatuk nagyon segítőkész és igyekszik gyorsan megoldani a problémát.

Mi nagyon szeretjük a Katanát. Belenőttünk, és azóta is velünk növekszik, mióta 2020 végén elkezdtük használni. Nagyon könnyű használni. Integrálható a Shopify-val és a Quickbooks-szal. Ha bármilyen problémája van, az ügyfélszolgálatuk nagyon segítőkész és igyekszik gyorsan megoldani a problémát.

Kezdje el használni a legjobb CRM szoftvert!

Ki mondta, hogy a CRM-rendszernek csak az ügyféladatokat kell nyomon követnie és egyszerű feladatokat kell elvégeznie? A megfelelő eszközzel ennél sokkal többet is tud.

A ClickUp több, mint egy egyszerű projektmenedzsment szoftver. A ClickUp CRM és készletkezelő rendszerrel együtt használva hatékony eszközzé válik az ügyfélkapcsolatok és a készletkezelési folyamatok kezeléséhez.

Egyetlen platformon belül nyomon követheti készletszintjét, nyomon követheti a megrendelések állapotát és javíthatja az ügyfélkapcsolatokat. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan javíthatja vállalkozását.