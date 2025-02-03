A 10 legjobb készletkezelő alkalmazás, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálnia

Egy átlagos napon az üzemeltetési vezető áttekinti a raktárak készletszintjét, újrarendelést ad le, nyomon követi a készleteket és egyeztet a beszállítókkal.
Annyi teendő mellett könnyű figyelmen kívül hagyni olyan dolgokat, mint az alacsony készletszint vagy a lassan mozgó áruk. Itt jöhetnek jól a készletkezelő alkalmazások.
A készletkezelő alkalmazások segítik a készletkezelési folyamatok egyszerűsítését. Nyomon követik az árucikkeket, emlékeztetőket küldenek a megrendelések leadására, és automatizálják a munkafolyamatokat, hogy megkönnyítsék a készletkezelők munkáját.
Ezért a csapatommal együtt időt szántunk a leghatékonyabb készletkezelő alkalmazások kutatására. Több készletkezelő eszközt is megvizsgáltunk, és összeállítottuk a piacon jelenleg elérhető tíz legjobb készletkezelő szoftver listáját.
Lássunk hozzá!
Mit kell keresni a készletkezelő alkalmazásokban?
Íme néhány elengedhetetlen funkció, amelyet nem szabad kihagynia, ha készletkezelő alkalmazást vásárol.
- Könnyű használat: Válasszon olyan eszközöket, amelyek könnyen bevezethetők, így csökkentheti a képzési időt és a költségeket.
- Valós idejű frissítések: Ellenőrizze, hogy az eszköz automatikusan szinkronizálja-e a készletváltozásokat, így valós idejű készletnyomon követést biztosítva a termékinformációk, az árak és a rendelkezésre állás frissítéseivel.
- Automatikus riasztások: Válasszon olyan eszközöket, amelyek támogatják az egyéni újrarendelési pontokat és az automatikus készletértesítéseket alacsony készletszint, újrarendelés és lejárt termékek esetén.
- Mobil kompatibilitás: Válasszon olyan eszközt, amely mobilalkalmazást kínál a készlet nyomon követéséhez és kezeléséhez mobil eszközökről.
- Testreszabási lehetőségek: Ellenőrizze, hogy az eszköz olyan funkciókat kínál-e, mint egyéni jelentések, mezők, állapotok, nézetek stb., hogy biztosítsa a hatékony készletkezelést.
- Jelentések és elemzések: Szerezzen be egy eszközt, amely elemzi a készletek alakulását és testreszabott jelentéseket készít, hogy átláthatóságot és betekintést nyújtson a készletkezelési műveletekbe.
- Egyszerű keresési funkció: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás rendelkezik olyan funkciókkal, amelyekkel gyorsan megtalálhatja a szükséges készletkezelési feladatokat vagy tételeket.
- Integrációs képességek: Válasszon olyan készletkezelő alkalmazásokat, amelyek integrálhatók olyan megoldásokkal, mint a könyvelési szoftverek és a népszerű e-kereskedelmi platformok.
A 10 legjobb készletkezelő alkalmazás 2024-ben
A legjobb készletkezelő alkalmazás az üzleti igényeitől, az iparágtól és a csapat méretétől függ.
Vessünk egy pillantást a tíz legjobb készletkezelő alkalmazásra, amelyek segítenek elsajátítani a készletkezelést és minden készlettervezési igényét kielégíteni.
1. ClickUp (A legjobb a készletkezelési műveletek egyetlen platformról történő egyszerűsítéséhez és kezeléséhez)
A ClickUp a legkényelmesebb készletkezelő eszköz, amellyel eddig találkoztam. Ez egy all-in-one megoldás, amely segít a felhasználóknak nyomon követni a meglévő készletlistájukat, a megrendelések állapotát, a költségeket, a beszállítókat és egyebeket, egyszerűsítve ezzel a készletkezelési folyamatokat.
A ClickUp készletkezelési sablonja teljes áttekintést nyújt a készletekről, bevételekről, megrendelésekről, beszerzési megrendelésekről, értékesítési adatokról és egyéb mutatókról.
Segít a termékadatok és az árak raktármappákba rendezésében, több termékfotó hozzáadásában az adatbázishoz, valamint a raktárkészlet-trendek elemzésében, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.
És a legjobb rész? A ClickUp mobilalkalmazása a tökéletes megoldás a készletek szintjének nyomon követésére és kezelésére útközben.
A ClickUp feladatkezelőjével a teendők és a készletelemek nyomon követése egyszerűvé válik. Egyszerűen nyomon követheti a teendőket, egyedi címkékkel kategorizálhatja a feladatokat, és valós időben kaphat frissítéseket a készletről.
A ClickUp Dashboards alkalmazás pedig ideális a különböző termékek vagy kategóriák aktuális készletszintjének hatékony nyomon követéséhez.
E funkció képességeinek kihasználásával a vállalkozások átfogó képet kaphatnak készleteik állapotáról, azonosíthatják a trendeket és jobb döntéseket hozhatnak.
De ez még nem minden: a ClickUp Gantt-diagramjai robusztus és egyszerűsített rakt árkezelési stratégiát tesznek lehetővé.
Segítenek a feladatok tervezésében, ütemezésében és koordinálásában, a megrendelések feldolgozásának és teljesítésének nyomon követésében, a készletek szintjének előrejelzésében és a beszállítói átfutási idők nyomon követésében.
Ha összefoglalót szeretne készíteni a készlet teljesítményéről vagy konkrét tételekről, használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő személyi asszisztensét, a ClickUp Brain-t.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre feladatmezőket a ClickUp Custom Fields segítségével, hogy kezelni tudja a rendelési mennyiségeket és dátumokat, az egységárat stb.
- Adjon hozzá ClickUp egyéni feladatállapotokat a készletfeladatokhoz, például „Kifogyott”, „Készleten van” és „Már nem használatos”, hogy nyomon követhesse az aktuális tételeket.
- Hét különböző nézetet érhet el a ClickUp különböző konfigurációiban, például táblázat, lista, idővonal, rendelésfrissítések és érték, hogy jobban megértse készleteit.
- Állítsa be a ClickUp Automations alkalmazást, hogy értesítést küldjön, amikor a készlet elér egy bizonyos küszöbértéket.
- Állítsa be a készletgazdálkodási feladatok kezdő és befejezési dátumát, hogy azok a terv szerint haladjanak.
- Keresse meg a List View-ban létrehozott numerikus mezők átlagát, összegét vagy tartományát, hogy nyomon követhesse az olyan mutatókat, mint a teljes költség és a megrendelt egységek száma.
- Használja a ClickUp Kanban táblákat, hogy nyomon kövesse a készletkezelési folyamat különböző szakaszait egyedi oszlopokkal, például „Szállítás alatt”, „Megrendelés” és „Eladva”.
A ClickUp korlátai
- A sok funkció és testreszabási lehetőség miatt az új felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Katana (a legjobb értékesítési csatornák kezeléséhez)
A Katana egy felhőalapú készletkezelő szoftver. Intuitív platformja kezeli az értékesítési csatornákat, a fizikai készleteket, a megrendeléseket és a raktárrendszereket.
A Katana könnyen integrálható olyan platformokkal, mint a Shopify, hogy azonosítsa a készleten kívüli termékeket, és azokat a Shopify-ban is megjelenítse, így a felhasználó azonnal intézkedhet.
Emellett olyan kiegészítő funkciókkal is javítja a nyomon követést, mint a nyomonkövethetőség, a leltár és a vonalkód-leolvasó. A Katana automatikusan szinkronizálja a készlet- és számviteli adatokat, segítve Önt abban, hogy jobban megértse a készletgazdálkodás költségvonzatait.
A Katana legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a lejárati dátumokat, a tételeket és egyebeket a teljes körű nyomonkövethetőség segítségével.
- Konszolidálja és kezelje az online és offline értékesítéseket egyetlen irányítópulton
- Állítson be egyéni újrarendelési pontokat, hogy biztosítsa a megfelelő időben történő beszerzést.
A Katana korlátai
- Korlátozott funkciók és testreszabási lehetőségek
- A felhasználók szerint a Katana nem rendelkezik biztonsági mentési funkcióval, ami azt jelenti, hogy ha elveszíti a készletadatokat, azokat nem lehet helyreállítani.
Katana árak
- Starter: 199 USD/hó
- Alapcsomag: 399 USD/hó
- Profi: 899 USD/hó
Katana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
3. Ordoro (a legjobb e-kereskedelmi készletkezeléshez)
A lista következő helyén az Ordoro e-kereskedelmi készletkezelő szoftvere áll, amely dropshipping funkciókkal is rendelkezik. Készletkezelő funkciói kiválóan egyszerűsítik a készletkezelést. Automatikusan szinkronizálja a készletszinteket, automatikus alacsony készletriasztásokat küld, segít nyomon követni a beszállítói átfutási időket, kezeli a megrendelések útvonalát és még sok minden mást.
Az összes funkció közül azonban az Ordoro szállítói portálja emelkedik ki.
Ezzel a funkcióval a beszállítók közvetlen hozzáférést kapnak megrendeléseikhez, így Önnek nem kell közölnie a nyomon követési frissítéseket. Ez egyszerűsíti a kommunikációt és javítja a beszállítói kapcsolatokat.
Az Ordoro legjobb funkciói
- Több beszállító kezelése drop shipping funkciókkal
- Automatizálja a készlet-visszavezetést és a megrendelések címkézését a gyorsabb működés érdekében.
- Automatizálja a gyors szállítást és a postaköltség-jelentést
Az Ordoro korlátai
- Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak.
- A felhasználók visszajelzései szerint az ügyfélszolgálat hosszú ideig tart, mire válaszol.
Ordoro árak
- 15 napos ingyenes próba
- Haladó: 349 USD/hó
- Prémium: 499 USD/hó
Ordoro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (13 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
4. Zoho Inventory (A legjobb készletkezelő szoftver növekvő vállalkozások számára)
A Zoho Inventory egy könnyen használható készletkezelő alkalmazás, amely az üzleti tevékenységével együtt bővíthető.
Mint az összes többi alkalmazás, ez is nyomon követi és kezeli a megrendeléseket. Kiemelkedő tulajdonsága a jelentéskészítési funkciója.
Segítségével részletes jelentéseket készíthet, amelyekkel kézzel nem végezve követheti nyomon az értékesítési ingadozásokat, az ügyfélmegtartási adatokat, a beszállítói kifizetéseket, a megrendeléseket, a FIFO-jelentéseket stb.
A Zoho Inventory azonban a Zoho csomag többi eszközével együtt működik a legjobban. Ha Zoho Books felhasználó, akkor könnyedén integrálhatja a Zoho Inventory-val, hogy szinkronizálja az összes adatot, számlát és beszerzési bizonylatot.
A Zoho Inventory legjobb funkciói
- Kezelje a készleteket több helyszínen, és kövesse nyomon a raktárak közötti áruátadásokat.
- Használja a beépített vonalkód-olvasót a gyors és egyszerű szkenneléshez.
- Használja az online SKU-generátort az egységes terméknevezéshez
A Zoho Inventory korlátai
- Az árazási tervezetek jobban testreszabhatók lehetnének, hogy minden méretű vállalkozásnak megfeleljenek.
- A funkciók inkább a B2C üzletágakra koncentrálnak; a B2B kezelése kissé bonyolultabb.
Zoho Inventory árak
- Alapcsomag: 39 USD/hó szervezetenként
- Professzionális: 99 USD/hó szervezetenként
- Prémium: 159 USD/hó szervezetenként
- Vállalatok: 299 USD/hó szervezetenként
Zoho Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (90 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)
5. Upserve (A legjobb készletkezelő rendszer éttermek számára)
A Lightspeed Upserve Inventory egy háttérrendszerként működő beszerzési és készletkezelő alkalmazás éttermek számára. Éttermi POS-rendszerekkel együttműködve csökkenti a pazarlást, pénzt takarít meg és felgyorsítja a műveleteket.
Készletkezelő rendszere egyértelmű, könnyen használható jelentéskészítő funkcióval és integrált POS-szal rendelkezik. A készletkezelő szoftver intuitív, így könnyen beállíthatja, és igényeinek megfelelően megtalálhatja a termékeket és funkciókat.
Az Upserve egyéb funkciókkal is rendelkezik, például kuponalkalmazással, online megrendelés-hitelesítéssel és automatikus menücsere funkcióval.
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fizetési típusokat hozzanak létre a megrendelések és a fizetések feldolgozásának egyszerűsítése érdekében.
Az Upserve legjobb funkciói
- Bárhonnan frissítheti vagy módosíthatja a menü korlátlan számú elemét.
- Kövesse nyomon a készleteket és az értékesítési ingadozásokat jelentések és elemzések segítségével.
- Használja ki a POS-integrációt a jövedelmezőségi jelentésekhez
Az Upserve korlátai
- Egyes felhasználók megjegyzik, hogy a bevezetési időszak végeztével az ügyfélszolgálat nem reagál a megkeresésekre.
- A kapcsolódási problémák pontatlan készletnyilvántartáshoz vezetnek. Egy felhasználó arról számolt be, hogy az offline és online hitelkártya-adatok átvitelének problémái miatt elmaradtak az értékesítések.
Upserve árak
Egyedi árazás
Upserve értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (80+ értékelés)
- Capterra: NA
6. Lightspeed (A legjobb az online piactereken történő valós idejű készletnyilvántartáshoz)
A Lightspeed integrált POS-rendszerével egyszerűsíti a készletkezelést, amely több üzlet készleteinek kezelésében is segítséget nyújt. Lehetővé teszi a megrendelések nyomon követését, az újrarendelési pontok beállítását a készlethiány elkerülése érdekében, valamint az árak módosítását.
A legjobb az egészben, hogy a készletkezelő alkalmazás beépített beszállítói katalógussal rendelkezik, amely hozzáadható a POS-rendszerhez.
Néhány kattintással böngészhet, kapcsolatba léphet a beszállítókkal és vásárolhat. A Lightspeed alapvető jelentéskészítési funkciókat is kínál, amelyekkel könnyedén készíthet készlet-, értékesítési és beszerzési jelentéseket.
Ezen felül könnyedén integrálhatom a kedvezményeket és az ügyfélhűségi számlákat is.
A Lightspeed legjobb funkciói
- Gyorsan rendeljen új készletet a beépített megrendelésekkel
- Az árukészlet-keresővel azonnal megtekintheti az áruk mennyiségét.
- A számviteli adatok automatikus szinkronizálása integrált számviteli rendszerrel
A Lightspeed korlátai
- Nincs központi hely a több raktárhelyen található készletek szerkesztésére. A felhasználóknak az üzletek között kell váltaniuk a készletek ellenőrzéséhez.
- Nem reagáló ügyfélszolgálat
Lightspeed árak
Egyedi árazás
Lightspeed értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (több mint 280 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (900+ értékelés)
7. Odoo (a legjobb készletkezelő alkalmazás a megrendelések kezeléséhez)
A következő az Odoo, egy készletkezelő alkalmazás és rendeléskezelő szoftver.
Gyorsítja a műveleteket, valós idejű betekintést nyújt a készletek szintjébe, miközben automatizálja a készletpótlást és a beszállítók nyomon követését. Az Odoo segítségével emlékeztetőket is beállíthat a kockázatok csökkentése érdekében.
Ez a készletkezelő alkalmazás segít valós időben nyomon követni a készletszinteket, valamint a termékek mennyiségét, helyét és mozgását.
Az Odoo megkönnyíti a jelentéstételt, az integrációt és a megrendelések teljesítését. Ezen felül tanácsadási szolgáltatásokat is kínál az ellátási lánc menedzsmenthez.
Az Odoo legjobb funkciói
- Automatizálja a készletek számlálását és a termékek raktárhelyre történő eljuttatását a valós idejű kapacitás alapján.
- Zárt csomagok nyomon követése vonalkód-beolvasással
- A termékeket valós idejű kapacitás alapján automatikusan küldje el a raktározási helyekre.
Az Odoo korlátai
- Korlátozott jelentések és testreszabási lehetőségek
Odoo árak
Egyedi árazás
Odoo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)
8. Spocket (a legjobb dropshipping szoftver)
A Spocket egy dropshipping szoftver, amely lehetővé teszi, hogy több dropshipping beszállítótól válasszon termékeket, feldolgozza a megrendeléseket, előkészítse a szállítási címkéket és eladja őket.
A Spocket egy érdekes funkciót kínál: ingyenes minták tesztelését. Ezzel konkrét beszállítóktól rendelhet mintákat, hogy megnézze, mennyire jó a termék.
Ezenkívül hosszú listát tartalmaz az Egyesült Államok és Európa dropshipping beszállítóiról, amelyek közül választhat.
A Spocket legjobb funkciói
- Adjon hozzá vásárlói véleményeket a termékekhez
- Integrálható olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, WooCommerce, Wix stb.
- Szűrje ki a meghatározott kritériumoknak megfelelő termékeket
A Spocket korlátai
- A felhasználók szerint a díjak magasak a funkciókhoz és szolgáltatásokhoz képest.
- A legtöbb funkció prémium csomagokban érhető el.
Spocket árak
- Starter: 39,99 USD/hó
- Pro: 59,99 USD/hó
- Empire: 99,99 USD/hó
- Unicorn: 299,99 USD/hó
Spocket értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 3,1/5 (Nincs elég értékelés)
9. Fishbowl Inventory (a legjobb QuickBooks felhasználók számára)
A Fishbowl Inventory egy kiváló készletkezelő alkalmazás QuickBooks felhasználók számára.
Automatizálja a QuickBooks szoftverrel való szinkronizálást, amikor a készletek beérkeznek a raktárba vagy onnan kikerülnek. Ezen felül betekintést nyerhet a tényleges szállítási költségekbe, a cash flow-ra gyakorolt hatásokba és a COGS-ba.
A Fishbowl segítségével egyetlen platformról kezelheti gyártási és raktározási tevékenységeit. Testreszabott munkafolyamatokat és készletjelentéseket kínál, valamint helyszíneken átívelő szkennelési és vonalkódos funkciókat.
A Fishbowl Inventory legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat és kövesse nyomon a beérkező készleteket a minőség-ellenőrzés érdekében.
- Kövesse nyomon az összes műveletet, a beszerzéstől a vevőnek történő kiszállításig, a teljes nyomonkövethetőségnek köszönhetően.
A Fishbowl Inventory korlátai
- A felhasználói felület nem intuitív. Az eszköz elrendezése meglehetősen bonyolult.
- Hálózati problémák esetén pontatlan készletadatokat rögzít.
Fishbowl Inventory árak
Egyedi árazás
Fishbowl Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (240+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)
10. Boxstorm – Most Fishbowl Drive (A legjobb felhőalapú készletkezeléshez)
A Boxstorm felhőalapú készletkezelő szoftvere központosítja az alapvető üzleti műveleteket.
A szerszámot bármilyen mobil eszközről elérheti egy böngésző segítségével, anélkül, hogy le kellene töltenie. Segít a készletek valós idejű kezelésében több raktárban is.
A Boxstorm segít a különböző folyamatok gyors automatizálásában. Időben kapok értesítést olyan műveletekről, mint az újrarendelés, ami hatékonyabbá tette a készletgazdálkodási folyamatot.
A Boxstrom legjobb funkciói
- Gyors hozzáférés a készletadatokhoz a mobilalkalmazással
- Növelje a hatékonyságot a felvétel, csomagolás és szállítás automatizálásával
- Több pénznem kezelése egyetlen platformon
A Boxstrom korlátai
- Ebben a készletkezelő rendszerben nincs funkció a már eladott termékek nyomon követésére.
- Alapvető készletjelentések; korlátozott testreszabási lehetőségek
Boxstrom árak
- Alap: 199 USD/hó
- Ár: 476 USD/hó
Boxstrom értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 5/5 (Nincs elég értékelés)
Kezelje jobban készleteit a ClickUp segítségével
Az összes fent felsorolt készletkezelő alkalmazás egyszerűsítheti a készletkezelési folyamatait.
Az Ön számára legmegfelelőbbet azonban az Ön költségkeretein belül kell kiválasztania. Az alkalmazásnak emellett az Ön üzleti és iparági igényeinek is meg kell felelnie. Ha ezeket a követelményeket szeretné teljesíteni, próbálja ki a ClickUp alkalmazást.
A ClickUp segítségével egyetlen platformról követheti nyomon a készleteket, kezelheti az értékesítést és irányíthatja a készletkezelési műveleteket. Ideális kisvállalkozások, közepes méretű cégek és nagyvállalatok számára.