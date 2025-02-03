A 10 legjobb készletkezelő alkalmazás, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálnia

Egy átlagos napon az üzemeltetési vezető áttekinti a raktárak készletszintjét, újrarendelést ad le, nyomon követi a készleteket és egyeztet a beszállítókkal.

Annyi teendő mellett könnyű figyelmen kívül hagyni olyan dolgokat, mint az alacsony készletszint vagy a lassan mozgó áruk. Itt jöhetnek jól a készletkezelő alkalmazások.

A készletkezelő alkalmazások segítik a készletkezelési folyamatok egyszerűsítését. Nyomon követik az árucikkeket, emlékeztetőket küldenek a megrendelések leadására, és automatizálják a munkafolyamatokat, hogy megkönnyítsék a készletkezelők munkáját.

Ezért a csapatommal együtt időt szántunk a leghatékonyabb készletkezelő alkalmazások kutatására. Több készletkezelő eszközt is megvizsgáltunk, és összeállítottuk a piacon jelenleg elérhető tíz legjobb készletkezelő szoftver listáját.

Lássunk hozzá!

Mit kell keresni a készletkezelő alkalmazásokban?

Íme néhány elengedhetetlen funkció, amelyet nem szabad kihagynia, ha készletkezelő alkalmazást vásárol.

Könnyű használat : Válasszon olyan eszközöket, amelyek könnyen bevezethetők, így csökkentheti a képzési időt és a költségeket.

Valós idejű frissítések : Ellenőrizze, hogy az eszköz automatikusan szinkronizálja-e a készletváltozásokat, így valós idejű készletnyomon követést biztosítva a termékinformációk, az árak és a rendelkezésre állás frissítéseivel.

Automatikus riasztások : Válasszon olyan eszközöket, amelyek támogatják az egyéni újrarendelési pontokat és az automatikus készletértesítéseket alacsony készletszint, újrarendelés és lejárt termékek esetén.

Mobil kompatibilitás : Válasszon olyan eszközt, amely mobilalkalmazást kínál a készlet nyomon követéséhez és kezeléséhez mobil eszközökről.

Testreszabási lehetőségek : Ellenőrizze, hogy az eszköz olyan funkciókat kínál-e, mint egyéni jelentések, mezők, állapotok, nézetek stb., hogy biztosítsa a hatékony készletkezelést.

Jelentések és elemzések : Szerezzen be egy eszközt, amely elemzi a készletek alakulását és testreszabott jelentéseket készít, hogy átláthatóságot és betekintést nyújtson a készletkezelési műveletekbe.

Egyszerű keresési funkció : Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás rendelkezik olyan funkciókkal, amelyekkel gyorsan megtalálhatja a szükséges készletkezelési feladatokat vagy tételeket.

Integrációs képességek: Válasszon olyan készletkezelő alkalmazásokat, amelyek integrálhatók olyan megoldásokkal, mint a könyvelési szoftverek és a népszerű e-kereskedelmi platformok.

Olvassa el még: Egy nap egy üzemeltetési vezető életéből

A 10 legjobb készletkezelő alkalmazás 2024-ben

A legjobb készletkezelő alkalmazás az üzleti igényeitől, az iparágtól és a csapat méretétől függ.

Vessünk egy pillantást a tíz legjobb készletkezelő alkalmazásra, amelyek segítenek elsajátítani a készletkezelést és minden készlettervezési igényét kielégíteni.

1. ClickUp (A legjobb a készletkezelési műveletek egyetlen platformról történő egyszerűsítéséhez és kezeléséhez)

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és kezelje a készleteket a ClickUp készletkezelési sablonjával.

A ClickUp a legkényelmesebb készletkezelő eszköz, amellyel eddig találkoztam. Ez egy all-in-one megoldás, amely segít a felhasználóknak nyomon követni a meglévő készletlistájukat, a megrendelések állapotát, a költségeket, a beszállítókat és egyebeket, egyszerűsítve ezzel a készletkezelési folyamatokat.

A ClickUp készletkezelési sablonja teljes áttekintést nyújt a készletekről, bevételekről, megrendelésekről, beszerzési megrendelésekről, értékesítési adatokról és egyéb mutatókról.

Segít a termékadatok és az árak raktármappákba rendezésében, több termékfotó hozzáadásában az adatbázishoz, valamint a raktárkészlet-trendek elemzésében, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

És a legjobb rész? A ClickUp mobilalkalmazása a tökéletes megoldás a készletek szintjének nyomon követésére és kezelésére útközben.

A ClickUp Task Management segítségével egyszerűsítheti a műveleteket, nyomon követheti a készleteket és optimalizálhatja a munkafolyamatokat

A ClickUp feladatkezelőjével a teendők és a készletelemek nyomon követése egyszerűvé válik. Egyszerűen nyomon követheti a teendőket, egyedi címkékkel kategorizálhatja a feladatokat, és valós időben kaphat frissítéseket a készletről.

A ClickUp Dashboards alkalmazás pedig ideális a különböző termékek vagy kategóriák aktuális készletszintjének hatékony nyomon követéséhez.

E funkció képességeinek kihasználásával a vállalkozások átfogó képet kaphatnak készleteik állapotáról, azonosíthatják a trendeket és jobb döntéseket hozhatnak.

Élvezze a maximális termelékenységet és biztosítsa a zökkenőmentes készletkezelést a ClickUp Gantt Charts segítségével

De ez még nem minden: a ClickUp Gantt-diagramjai robusztus és egyszerűsített rakt árkezelési stratégiát tesznek lehetővé.

Segítenek a feladatok tervezésében, ütemezésében és koordinálásában, a megrendelések feldolgozásának és teljesítésének nyomon követésében, a készletek szintjének előrejelzésében és a beszállítói átfutási idők nyomon követésében.

Ha összefoglalót szeretne készíteni a készlet teljesítményéről vagy konkrét tételekről, használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő személyi asszisztensét, a ClickUp Brain-t.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre feladatmezőket a ClickUp Custom Fields segítségével, hogy kezelni tudja a rendelési mennyiségeket és dátumokat, az egységárat stb.

Adjon hozzá ClickUp egyéni feladatállapotokat a készletfeladatokhoz, például „Kifogyott”, „Készleten van” és „Már nem használatos”, hogy nyomon követhesse az aktuális tételeket.

Hét különböző nézetet érhet el a ClickUp különböző konfigurációiban, például táblázat, lista, idővonal, rendelésfrissítések és érték, hogy jobban megértse készleteit.

Állítsa be a ClickUp Automations alkalmazást , hogy értesítést küldjön, amikor a készlet elér egy bizonyos küszöbértéket.

Állítsa be a készletgazdálkodási feladatok kezdő és befejezési dátumát, hogy azok a terv szerint haladjanak.

Keresse meg a List View-ban létrehozott numerikus mezők átlagát, összegét vagy tartományát, hogy nyomon követhesse az olyan mutatókat, mint a teljes költség és a megrendelt egységek száma.

Használja a ClickUp Kanban táblákat , hogy nyomon kövesse a készletkezelési folyamat különböző szakaszait egyedi oszlopokkal, például „Szállítás alatt”, „Megrendelés” és „Eladva”.

A ClickUp korlátai

A sok funkció és testreszabási lehetőség miatt az új felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Bónusz olvasmány: 10 ingyenes készletkezelési sablon Excel, Sheets és ClickUp programokhoz

2. Katana (a legjobb értékesítési csatornák kezeléséhez)

via Katana

A Katana egy felhőalapú készletkezelő szoftver. Intuitív platformja kezeli az értékesítési csatornákat, a fizikai készleteket, a megrendeléseket és a raktárrendszereket.

A Katana könnyen integrálható olyan platformokkal, mint a Shopify, hogy azonosítsa a készleten kívüli termékeket, és azokat a Shopify-ban is megjelenítse, így a felhasználó azonnal intézkedhet.

Emellett olyan kiegészítő funkciókkal is javítja a nyomon követést, mint a nyomonkövethetőség, a leltár és a vonalkód-leolvasó. A Katana automatikusan szinkronizálja a készlet- és számviteli adatokat, segítve Önt abban, hogy jobban megértse a készletgazdálkodás költségvonzatait.

A Katana legjobb funkciói

Kövesse nyomon a lejárati dátumokat, a tételeket és egyebeket a teljes körű nyomonkövethetőség segítségével.

Konszolidálja és kezelje az online és offline értékesítéseket egyetlen irányítópulton

Állítson be egyéni újrarendelési pontokat, hogy biztosítsa a megfelelő időben történő beszerzést.

A Katana korlátai

Korlátozott funkciók és testreszabási lehetőségek

A felhasználók szerint a Katana nem rendelkezik biztonsági mentési funkcióval, ami azt jelenti, hogy ha elveszíti a készletadatokat, azokat nem lehet helyreállítani.

Katana árak

Starter: 199 USD/hó

Alapcsomag: 399 USD/hó

Profi: 899 USD/hó

Katana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

3. Ordoro (a legjobb e-kereskedelmi készletkezeléshez)

via Ordoro

A lista következő helyén az Ordoro e-kereskedelmi készletkezelő szoftvere áll, amely dropshipping funkciókkal is rendelkezik. Készletkezelő funkciói kiválóan egyszerűsítik a készletkezelést. Automatikusan szinkronizálja a készletszinteket, automatikus alacsony készletriasztásokat küld, segít nyomon követni a beszállítói átfutási időket, kezeli a megrendelések útvonalát és még sok minden mást.

Az összes funkció közül azonban az Ordoro szállítói portálja emelkedik ki.

Ezzel a funkcióval a beszállítók közvetlen hozzáférést kapnak megrendeléseikhez, így Önnek nem kell közölnie a nyomon követési frissítéseket. Ez egyszerűsíti a kommunikációt és javítja a beszállítói kapcsolatokat.

Az Ordoro legjobb funkciói

Több beszállító kezelése drop shipping funkciókkal

Automatizálja a készlet-visszavezetést és a megrendelések címkézését a gyorsabb működés érdekében.

Automatizálja a gyors szállítást és a postaköltség-jelentést

Az Ordoro korlátai

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak.

A felhasználók visszajelzései szerint az ügyfélszolgálat hosszú ideig tart, mire válaszol.

Ordoro árak

15 napos ingyenes próba

Haladó: 349 USD/hó

Prémium: 499 USD/hó

Ordoro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (13 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

4. Zoho Inventory (A legjobb készletkezelő szoftver növekvő vállalkozások számára)

via Zoho Inventory

A Zoho Inventory egy könnyen használható készletkezelő alkalmazás, amely az üzleti tevékenységével együtt bővíthető.

Mint az összes többi alkalmazás, ez is nyomon követi és kezeli a megrendeléseket. Kiemelkedő tulajdonsága a jelentéskészítési funkciója.

Segítségével részletes jelentéseket készíthet, amelyekkel kézzel nem végezve követheti nyomon az értékesítési ingadozásokat, az ügyfélmegtartási adatokat, a beszállítói kifizetéseket, a megrendeléseket, a FIFO-jelentéseket stb.

A Zoho Inventory azonban a Zoho csomag többi eszközével együtt működik a legjobban. Ha Zoho Books felhasználó, akkor könnyedén integrálhatja a Zoho Inventory-val, hogy szinkronizálja az összes adatot, számlát és beszerzési bizonylatot.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Kezelje a készleteket több helyszínen, és kövesse nyomon a raktárak közötti áruátadásokat.

Használja a beépített vonalkód-olvasót a gyors és egyszerű szkenneléshez.

Használja az online SKU-generátort az egységes terméknevezéshez

A Zoho Inventory korlátai

Az árazási tervezetek jobban testreszabhatók lehetnének, hogy minden méretű vállalkozásnak megfeleljenek.

A funkciók inkább a B2C üzletágakra koncentrálnak; a B2B kezelése kissé bonyolultabb.

Zoho Inventory árak

Alapcsomag: 39 USD/hó szervezetenként

Professzionális: 99 USD/hó szervezetenként

Prémium: 159 USD/hó szervezetenként

Vállalatok: 299 USD/hó szervezetenként

Zoho Inventory értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (90 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)

5. Upserve (A legjobb készletkezelő rendszer éttermek számára)

via Upserve

A Lightspeed Upserve Inventory egy háttérrendszerként működő beszerzési és készletkezelő alkalmazás éttermek számára. Éttermi POS-rendszerekkel együttműködve csökkenti a pazarlást, pénzt takarít meg és felgyorsítja a műveleteket.

Készletkezelő rendszere egyértelmű, könnyen használható jelentéskészítő funkcióval és integrált POS-szal rendelkezik. A készletkezelő szoftver intuitív, így könnyen beállíthatja, és igényeinek megfelelően megtalálhatja a termékeket és funkciókat.

Az Upserve egyéb funkciókkal is rendelkezik, például kuponalkalmazással, online megrendelés-hitelesítéssel és automatikus menücsere funkcióval.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fizetési típusokat hozzanak létre a megrendelések és a fizetések feldolgozásának egyszerűsítése érdekében.

Az Upserve legjobb funkciói

Bárhonnan frissítheti vagy módosíthatja a menü korlátlan számú elemét.

Kövesse nyomon a készleteket és az értékesítési ingadozásokat jelentések és elemzések segítségével.

Használja ki a POS-integrációt a jövedelmezőségi jelentésekhez

Az Upserve korlátai

Egyes felhasználók megjegyzik, hogy a bevezetési időszak végeztével az ügyfélszolgálat nem reagál a megkeresésekre.

A kapcsolódási problémák pontatlan készletnyilvántartáshoz vezetnek. Egy felhasználó arról számolt be, hogy az offline és online hitelkártya-adatok átvitelének problémái miatt elmaradtak az értékesítések.

Upserve árak

Egyedi árazás

Upserve értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (80+ értékelés)

Capterra: NA

6. Lightspeed (A legjobb az online piactereken történő valós idejű készletnyilvántartáshoz)

via Lightspeed

A Lightspeed integrált POS-rendszerével egyszerűsíti a készletkezelést, amely több üzlet készleteinek kezelésében is segítséget nyújt. Lehetővé teszi a megrendelések nyomon követését, az újrarendelési pontok beállítását a készlethiány elkerülése érdekében, valamint az árak módosítását.

A legjobb az egészben, hogy a készletkezelő alkalmazás beépített beszállítói katalógussal rendelkezik, amely hozzáadható a POS-rendszerhez.

Néhány kattintással böngészhet, kapcsolatba léphet a beszállítókkal és vásárolhat. A Lightspeed alapvető jelentéskészítési funkciókat is kínál, amelyekkel könnyedén készíthet készlet-, értékesítési és beszerzési jelentéseket.

Ezen felül könnyedén integrálhatom a kedvezményeket és az ügyfélhűségi számlákat is.

A Lightspeed legjobb funkciói

Gyorsan rendeljen új készletet a beépített megrendelésekkel

Az árukészlet-keresővel azonnal megtekintheti az áruk mennyiségét.

A számviteli adatok automatikus szinkronizálása integrált számviteli rendszerrel

A Lightspeed korlátai

Nincs központi hely a több raktárhelyen található készletek szerkesztésére. A felhasználóknak az üzletek között kell váltaniuk a készletek ellenőrzéséhez.

Nem reagáló ügyfélszolgálat

Lightspeed árak

Egyedi árazás

Lightspeed értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (900+ értékelés)

7. Odoo (a legjobb készletkezelő alkalmazás a megrendelések kezeléséhez)

via Odoo

A következő az Odoo, egy készletkezelő alkalmazás és rendeléskezelő szoftver.

Gyorsítja a műveleteket, valós idejű betekintést nyújt a készletek szintjébe, miközben automatizálja a készletpótlást és a beszállítók nyomon követését. Az Odoo segítségével emlékeztetőket is beállíthat a kockázatok csökkentése érdekében.

Ez a készletkezelő alkalmazás segít valós időben nyomon követni a készletszinteket, valamint a termékek mennyiségét, helyét és mozgását.

Az Odoo megkönnyíti a jelentéstételt, az integrációt és a megrendelések teljesítését. Ezen felül tanácsadási szolgáltatásokat is kínál az ellátási lánc menedzsmenthez.

Az Odoo legjobb funkciói

Automatizálja a készletek számlálását és a termékek raktárhelyre történő eljuttatását a valós idejű kapacitás alapján.

Zárt csomagok nyomon követése vonalkód-beolvasással

A termékeket valós idejű kapacitás alapján automatikusan küldje el a raktározási helyekre.

Az Odoo korlátai

Korlátozott jelentések és testreszabási lehetőségek

Odoo árak

Egyedi árazás

Odoo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

8. Spocket (a legjobb dropshipping szoftver)

via Spocket

A Spocket egy dropshipping szoftver, amely lehetővé teszi, hogy több dropshipping beszállítótól válasszon termékeket, feldolgozza a megrendeléseket, előkészítse a szállítási címkéket és eladja őket.

A Spocket egy érdekes funkciót kínál: ingyenes minták tesztelését. Ezzel konkrét beszállítóktól rendelhet mintákat, hogy megnézze, mennyire jó a termék.

Ezenkívül hosszú listát tartalmaz az Egyesült Államok és Európa dropshipping beszállítóiról, amelyek közül választhat.

A Spocket legjobb funkciói

Adjon hozzá vásárlói véleményeket a termékekhez

Integrálható olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, WooCommerce, Wix stb.

Szűrje ki a meghatározott kritériumoknak megfelelő termékeket

A Spocket korlátai

A felhasználók szerint a díjak magasak a funkciókhoz és szolgáltatásokhoz képest.

A legtöbb funkció prémium csomagokban érhető el.

Spocket árak

Starter: 39,99 USD/hó

Pro: 59,99 USD/hó

Empire: 99,99 USD/hó

Unicorn: 299,99 USD/hó

Spocket értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 3,1/5 (Nincs elég értékelés)

9. Fishbowl Inventory (a legjobb QuickBooks felhasználók számára)

via Fishbowl

A Fishbowl Inventory egy kiváló készletkezelő alkalmazás QuickBooks felhasználók számára.

Automatizálja a QuickBooks szoftverrel való szinkronizálást, amikor a készletek beérkeznek a raktárba vagy onnan kikerülnek. Ezen felül betekintést nyerhet a tényleges szállítási költségekbe, a cash flow-ra gyakorolt hatásokba és a COGS-ba.

A Fishbowl segítségével egyetlen platformról kezelheti gyártási és raktározási tevékenységeit. Testreszabott munkafolyamatokat és készletjelentéseket kínál, valamint helyszíneken átívelő szkennelési és vonalkódos funkciókat.

A Fishbowl Inventory legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat és kövesse nyomon a beérkező készleteket a minőség-ellenőrzés érdekében.

Kövesse nyomon az összes műveletet, a beszerzéstől a vevőnek történő kiszállításig, a teljes nyomonkövethetőségnek köszönhetően.

A Fishbowl Inventory korlátai

A felhasználói felület nem intuitív. Az eszköz elrendezése meglehetősen bonyolult.

Hálózati problémák esetén pontatlan készletadatokat rögzít.

Fishbowl Inventory árak

Egyedi árazás

Fishbowl Inventory értékelések és vélemények

G2: 4/5 (240+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)

Bónusz: Megnézhet más népszerű eszközöket is, mint például a Square Inventory és az Inflow Inventory alkalmazás.

10. Boxstorm – Most Fishbowl Drive (A legjobb felhőalapú készletkezeléshez)

via Boxstorm

A Boxstorm felhőalapú készletkezelő szoftvere központosítja az alapvető üzleti műveleteket.

A szerszámot bármilyen mobil eszközről elérheti egy böngésző segítségével, anélkül, hogy le kellene töltenie. Segít a készletek valós idejű kezelésében több raktárban is.

A Boxstorm segít a különböző folyamatok gyors automatizálásában. Időben kapok értesítést olyan műveletekről, mint az újrarendelés, ami hatékonyabbá tette a készletgazdálkodási folyamatot.

A Boxstrom legjobb funkciói

Gyors hozzáférés a készletadatokhoz a mobilalkalmazással

Növelje a hatékonyságot a felvétel, csomagolás és szállítás automatizálásával

Több pénznem kezelése egyetlen platformon

A Boxstrom korlátai

Ebben a készletkezelő rendszerben nincs funkció a már eladott termékek nyomon követésére.

Alapvető készletjelentések; korlátozott testreszabási lehetőségek

Boxstrom árak

Alap: 199 USD/hó

Ár: 476 USD/hó

Boxstrom értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 5/5 (Nincs elég értékelés)

Kezelje jobban készleteit a ClickUp segítségével

Az összes fent felsorolt készletkezelő alkalmazás egyszerűsítheti a készletkezelési folyamatait.

Az Ön számára legmegfelelőbbet azonban az Ön költségkeretein belül kell kiválasztania. Az alkalmazásnak emellett az Ön üzleti és iparági igényeinek is meg kell felelnie. Ha ezeket a követelményeket szeretné teljesíteni, próbálja ki a ClickUp alkalmazást.

A ClickUp segítségével egyetlen platformról követheti nyomon a készleteket, kezelheti az értékesítést és irányíthatja a készletkezelési műveleteket. Ideális kisvállalkozások, közepes méretű cégek és nagyvállalatok számára.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp alkalmazást!