A 25+ legjobb növekedési marketing ügynökség 2025-re

A marketingesek folyamatos nyomás alatt állnak, hogy alkalmazkodjanak a változó fogyasztói magatartáshoz és kihasználják az új technológiákat, mint például a mesterséges intelligencia.

✅ Tényellenőrzés: A marketingipar a 2020-as évek elején nagyobb változásokon ment keresztül, mint az elmúlt öt évtizedben, ezért a márkák számára elengedhetetlen, hogy alkalmazkodjanak, relevánsak maradjanak és versenyelőnyt szerezzenek.

A vállalkozásoknak minősített potenciális ügyfeleket kell vonzaniuk, hatékonyan kell konvertálniuk a potenciális ügyfeleket, és tartós ügyfélhűséget kell kiépíteniük – mindezt a befektetés megtérülésének maximalizálása mellett.

Ez a növekedési marketing területe – egy adatközpontú, kísérleti megközelítés, amely az egész ügyfél életciklusra összpontosít. Egy speciális növekedési marketing ügynökséggel való együttműködés biztosíthatja a komplex környezetben való eligazodáshoz és a skálázható eredmények eléréséhez szükséges szakértelmet, eszközöket és stratégiákat. Bár sok ügynökség állítja, hogy szakértelemmel rendelkezik a növekedés terén, a megfelelő partner kiválasztása döntő fontosságú.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 25+ legjobb növekedési marketing ügynökséget, amelyek segítenek Önnek a marketingcsapat bővítésében és vállalkozásának átalakításában. 🌱

Akkor ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük is!

Mi az a növekedési marketing?

A növekedési marketing túlmutat a márkaépítésen és a forgalomnövelésen – célja egy ismétlődő rendszer kiépítése az ügyfelek megszerzésére, aktiválására és megtartására a teljes értékesítési folyamat során.

Gondoljon rá úgy, mint tudományos marketingre: teszteljen, tanuljon, skálázzon. Ahelyett, hogy statikus kampányokra támaszkodnának, a növekedési marketingesek folyamatos kísérleteket végeznek a céloldalakon, csatornákon, üzenetekben és egyebekben, hogy megtalálják, mi hoz eredményeket, és gyorsan megduplázzák azt.

👀 Tudta? A „növekedési hackelés” kifejezést 2010-ben Sean Ellis alkotta meg, aki olyan marketingeseket keresett, akik egyetlen célra tudtak koncentrálni: a gyors növekedésre, a hagyományos marketing gyakorlatok korlátai nélkül.

A növekedési marketing ügynökségek testreszabott akvizíciós stratégiák kidolgozásával és a vásárlói élmény optimalizálásával segítik a vállalkozásokat. Lebontják az adatsilókat, új ötleteket tesztelnek, és a meglátásokat cselekvéssé alakítják – mind a stratégia, mind a végrehajtás terén.

Az eredmény? Felszabadult belső csapatok, gyorsabb közönségnövekedés, megnövekedett bevételek és nagyobb rugalmasság a piaci változásokhoz való alkalmazkodásban.

Itt található egy rövid táblázat, amely bemutatja a hagyományos marketingügynökségek és a növekedési marketingügynökségek közötti különbségeket.

Aspect Hagyományos marketingügynökségek Növekedési marketing ügynökségek Fókusz Forgalomgenerálás, márka láthatóság és potenciális ügyfelek generálása Teljes értékesítési csatorna megközelítés (ismertség, akvizíció, aktiválás, bevétel, megtartás, ajánlás) Mérőszámok Kampányeredmények, elérhetőség, megjelenítések, kattintások AAARRR Pirate Metrics a folyamatos nyomon követéshez (ismertség, akvizíció, aktiválás, bevétel, megtartás, ajánlás) Stratégia Statikus, egyszeri kampányok Folyamatos kísérletezés, finomítás és optimalizálás Eszközök és módszerek Hagyományos marketingeszközök, reklám és PR Növekedési hacking eszközök , adatelemzés, A/B tesztelés és visszacsatolási ciklusok Ügyfélút Összpontosítson az új ügyfelek megnyerésére Fókuszáljon a teljes ügyféléletciklusra, a tudatosságtól a támogatói tevékenységig. Eredmény Márkaismertség és potenciális ügyfelek generálása Skálázható, hosszú távú növekedés és ügyfélhűség A növekedés megközelítése Lineáris növekedés kampányok és hirdetések révén Folyamatos, adatközpontú növekedés gyors iterációkkal és teszteléssel Rugalmasság Korlátozott kiigazítások, meghatározott stratégiák Rendkívül rugalmas, gyakori finomításokkal és kiigazításokkal

🧠 Érdekesség: A „Pirate Metrics” elnevezés onnan ered, hogy az „AARRR!” keretrendszer által keltett hang a kalózok kedvenc kiáltása is! 🏴‍☠️

Hogyan segítik a növekedési marketing ügynökségek a vállalkozásokat?

A növekedési marketing ügynökségek egyedülálló előnyöket kínálnak, amelyek átalakíthatják vállalkozásának pályáját. Íme, miben tűnnek ki:

Érjen el gyors és fenntartható növekedést olyan termékvezérelt növekedési marketingstratégiákkal , amelyek jelentős eredményeket hoznak.

Takarítson meg erőforrásokat hatékony folyamatokkal és eszközökkel, amelyek kizárólag a növekedés felgyorsítására összpontosítanak.

Hozzáférés fejlett technológiákhoz és adatelemzésekhez, amelyekkel stratégiája mindig egy lépéssel a piac előtt járhat.

Élvezze az üzleti céljainak, a piaci dinamikának és az ügyfelek igényeinek megfelelő, testreszabott megoldásokat!

Gyorsan alkalmazkodjon a változó körülményekhez olyan rugalmas megközelítésekkel, amelyek megfelelnek növekedési ütemének.

Bővítse lehetőségeit az ügynökségek marketing ügynökségi vezetői által biztosított hatalmas kapcsolati hálózaton keresztül.

Kerülje el a házon belüli csapatok felépítésével járó kockázatokat és késedelmeket.

A növekedési ciklusok és más bevált keretrendszerek marketingbefektetésekbe való beépítésével ezek az ügynökségek átfogó növekedési marketingstratégiát alakítanak ki, hogy erőfeszítései fenntartható sikerhez vezessenek.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását.

🧠 Érdekes tény: A növekedési hackerek hisznek abban, hogy „gyorsan kudarcot vallani, még gyorsabban tanulni”. Minél gyorsabban teszteli a különböző taktikákat, annál gyorsabban optimalizálhatja és skálázhatja a működő megoldásokat, így értékes időt és erőforrásokat takaríthat meg.

A legjobb növekedési marketing ügynökségek

Mielőtt áttekintjük a legjobb növekedési marketing ügynökségek listáját, fontos tudni, hogy mit kell figyelembe venni a megfelelő partner kiválasztásakor.

A legjobb növekedési marketing ügynökség kiválasztásának kritériumai

A megfelelő ügynökség döntő jelentőségű lehet növekedési útján, ezért elengedhetetlen a legfontosabb kritériumok megértése. Nézzük meg a legfontosabb tényezőket a tökéletes növekedési marketing ügynökség kiválasztásakor.

Átfogó szolgáltatások: A marketing ütemterv sablonok létrehozásától a végrehajtásig minden növekedési marketinggel kapcsolatos szempontot le kell fedniük.

Szakértelem a növekedési hackelési eszközök terén: A növekedési hackerek speciális eszközökre támaszkodnak a marketingkampányok teszteléséhez, optimalizálásához és méretezéséhez. Ellenőrizze, hogy az ügynökség jártas-e olyan eszközök használatában, mint például az Unbounce, a Hotjar, a Mixpanel és a Google Analytics.

ROI-központú: Az ideális ügynökségnek a bevételek generálására és a növekedés elősegítésére kell összpontosítania, ami közvetlenül hatással van az eredményre, és nem csak olyan hiú mutatókra, mint a weboldal forgalma vagy a közösségi médiában kapott lájkolások száma.

Sablonok: Az ügynökségnek tudnia kell, hogyan kell megvalósítható Az ügynökségnek tudnia kell, hogyan kell megvalósítható marketingterveket készíteni és a legújabb erőforrásokat felhasználni.

Testreszabás: Minden vállalkozás egyedi, ezért az univerzális megközelítés nem működik. Egy kiváló növekedési marketing ügynökség stratégiáit kifejezetten az Ön vállalatának céljaihoz, célközönségéhez és kihívásaihoz igazítja.

Erős kommunikáció: Az ügynökségnek világos, folyamatos kommunikációt kell fenntartania, rendszeres jelentéseket kell készítenie, és átláthatóan kell tájékoztatnia stratégiáiról és eredményeiről.

Árak: Győződjön meg arról, hogy az ügynökség világos, átlátható : Győződjön meg arról, hogy az ügynökség világos, átlátható árazási modellt kínál, amely összhangban áll a költségvetésével és növekedési céljaival. Ismerje meg, hogyan számolnak fel díjakat – óradíj, projektalapú vagy előleg – hogy később ne érje meglepetés.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve készen áll majd arra, hogy olyan ügynökséget válasszon, amely valódi eredményeket és hosszú távú növekedést biztosít.

A legjobb növekedési marketing ügynökségek listája

A növekedési marketing rendkívül hatékony, mert a lényegre koncentrál: megtalálja, mi működik, és arra fókuszál. A kísérletezésről, a gyors tanulásról és az intelligens skálázásról szól, hogy valódi eredményeket érjen el. A márkák élen járnak egy olyan világban, ahol a fogyasztói magatartás egyik napról a másikra megváltozik.

Íme egy lista a jelenleg vezető növekedési marketing ügynökségekről – olyan ügynökségekről, amelyekkel érdemes együttműködést fontolóra venni növekedési útján.

1. NoGood

via NoGood

📍 Helyszín: New York City📅 Alapítás: 2017

Miért válassza a NoGoodot: A NoGood egy teljesítményorientált, növekedésre épülő ügynökség. Ideális partner B2B SaaS, egészségügyi és fogyasztói márkák számára, amelyek nem csak a forgalmat, hanem a bevételt is növelni szeretnék. Csapatuk kreatív szakemberekből, adatelemzőkből és növekedési marketingesekből áll, akik gyors kísérletezés és egyértelmű ROI alapján teljes értékesítési stratégiákat hajtanak végre.

Példa az alkalmazásra:SaaS terméket szeretne bevezetni a versenyképes amerikai piacon? A NoGood segített a ByteDance-nek a Lark Suite amerikai bevezetésében és nemzetközi terjeszkedésében, bizonyítva ezzel, hogy képes nagy kockázatú, globális kampányokat végrehajtani.

🎯 Jelentős sikerek:

A TechCrunch által az Egyesült Államok legjobb növekedési ügynökségeként elismert

A SteelSeries digitális bevételeit 35%-kal növelte az előző évhez képest.

Segített a MongoDB és a TikTok célzott akvizíciós erőfeszítéseinek növelésében

💡 Profi tipp: Ha termékorientált vállalkozást vagy SaaS-céget vezet, egy növekedési marketing ügynökség segíthet csökkenteni az ügyfélvesztést, növelni a próbaidőszakról fizető ügyfélre való átállást és lerövidíteni az értékesítési ciklust – mindezt ugyanazon növekedési sprint során.

2. Velocity Growth

via Velocity Growth

📍 Helyszín: Globális (távoli)📅 Alapítás: 2020

A Velocity Growth egy butik jellegű digitális marketingügynökség, amely teljesítményalapú marketingre, életciklus-marketingre és SEO-ra specializálódott. Célzott megközelítése révén a digitális marketing szolgáltatások piacának vezető szereplőjévé vált.

Az ügynökség csapata az Ön vállalkozásának kiterjesztéseként működik, páratlan szakértelemmel és teljes átláthatósággal. Nemcsak stratégiákat hajtanak végre, hanem részesei lesznek az Ön növekedési történetének.

Példa az alkalmazásra: Korai fázisú startup, korlátozott marketingkapacitással? A Velocity plug-and-play csapatként működik. Az alapító Craig Zingerline (6-szoros vállalkozó) és a fizetett akvizíciók szakértője, Jen Bryan vezetésével a megközelítésük karcsú, átlátható és a mérhető növekedésre összpontosít.

🎯 Miből ismertek:

Startupokra fókuszáló stratégiák végrehajtási támogatással

Világos jelentések és gyors iterációs ciklusok

Életciklus-marketing szakértelem az LTV növelése érdekében

💡 Profi tipp: Miután kiválasztotta az ügynökségét, kezelje az ütemterveket, a briefeket és az eredményeket egy helyen.

3. Skale

via Skale

📍 Helyszín: Globális (távoli)📅 Alapítás: 2019

A Skale egy növekedési ügynökség, amely SEO-ra, linképítésre, technikai SEO-ra, SaaS-tartalom-készítésre és CRO-ra specializálódott – tökéletes azoknak a B2B SaaS-márkáknak, amelyek túllépni akarnak a hiábavaló mutatókon. Elosztott csapatuk olyan SEO-növekedési motorokat épít, amelyek mérhető, hosszú távú hatással generálnak pipeline-t és növelik a havi ismétlődő bevételt (MRR).

Példa az alkalmazásra:Szeretné megelőzni a keresőmotorokban a már befutott versenytársakat? A Skale segített a Piktochartnak mindössze három hónap alatt felülmúlni a Canva-t. Emellett 120%-kal növelték a regisztrációk számát és 190%-kal több kattintást generáltak a Slite számára nem márkás organikus forgalom révén, bizonyítva, hogy SaaS-központú SEO-stratégiáik valódi üzleti eredményeket hoznak.

🎯 Figyelemre méltó eredmények:

B2B SaaS szakértelem teljes értékesítési csatorna növekedési stratégiákkal

Bevételközpontú SEO-megvalósítás, nem csak a forgalom növelése

Erőteljes esettanulmányok, amelyek bizonyítják a SEO hosszú távú hatását

👀 Tudta? Sok növekedési ügynökség különböző platformokon végzi kampányainak iterációit.

4. Relevancia

via Relevance

📍 Helyszín: Globális (távoli)📅 Alapítás: 2006

A Relevance egy olyan növekedési marketing ügynökség, amely azoknak a márkáknak szól, amelyek növelni szeretnék láthatóságukat és megalapozni iparági tekintélyüket. A digitális PR, a SEO és a tartalommarketing terén szerzett mélyreható szakértelmével a Relevance segít Önnek abban, hogy kiemelkedjen a telített piacokról, és a megfelelő időben elérje a megfelelő közönséget.

Példa az alkalmazásra:Már kidolgozta marketingstratégiáját, de tartalomterjesztésre van szüksége? A Relevance személyre szabott promóciós kampányokkal növeli az elérhetőséget és a célzott láthatóságot. Az egyedi gondolatvezetéstől a SEO-gazdag szerkesztői stratégiáig mindenre kiterjedő szolgáltatást nyújt márkájának.

🎯 Figyelemre méltó eredmények:

💡 Profi tipp: Ha nehezen tudja rangsorolni növekedési ötleteit, kérdezze meg ügynökségét a növekedési backlog vagy ICE pontozási rendszer kialakításáról. Ez segít a legmagasabb ROI-t elérő területekre összpontosítani az erőfeszítéseket.

5. Ladder. io

via Ladder

📍 Helyszín: Globális (távoli)📅 Alapítás: 2014

A Ladder egy adatközpontú növekedési marketingügynökség, amely gépi tanulást és lean tesztelési stratégiákat kombinál a skálázható eredmények elérése érdekében. A Fortune 500-as vállalatok és a Y Combinator startupok számára végzett, nagy növekedést eredményező kampányok háttérrel rendelkező Ladder tudományos megközelítésével tűnik ki a növekedés terén.

Példa az alkalmazásra:Minimális ráfordítással szeretné validálni üzeneteit vagy optimalizálni értékesítési csatornáját? A Ladder minimális életképességi tesztekkel maximális ROI-t generál – ahogyan azt a Money Dashboard esetében is tette, segítve a márkát alapvető funkcióinak bemutatásában és mérhető bevétel-növekedés elérésében.

🎯 Figyelemre méltó eredmények:

Támogatott növekedési kezdeményezések a Booking.com és a Facebook számára

Adatokon alapuló, tesztelésre épülő, hatékony stratégiákat kínál.

A gyorsan növekvő startupok és vállalati csapatok egyaránt bíznak bennük.

🎯 ClickUp Insight: Akár távoli, akár hibrid ügynökségről van szó, a rugalmas struktúra biztosítja a folyamatok méretezését, az eszközök nyomon követését és több ügyfél kezelését.

6. EmberTribe

via EmberTribe

📍 Helyszín: Globális (távoli)📅 Alapítás: 2015

Az EmberTribe egy praktikus növekedési marketingügynökség, amely az adatokat, a sebességet és az eredményeket helyezi előtérbe. Teljesen távoli munkavégzéssel ez a csapat a mutatókra koncentrál, nem pedig a megbeszélésekre – és ez meg is látszik az eredményeiken. Karcsú megközelítésük ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyors, tesztalapú növekedést szeretnének a hagyományos ügynökségek általános költségei nélkül.

Példa az alkalmazásra: Gyors, mérhető eredményeket szeretne elérni fizetett hirdetésekkel? Az EmberTribe éles optimalizálással és adatokon alapuló stratégiával segített a Baltic Essentials ékszer márkának mindössze 60 nap alatt megduplázni havi bevételét.

🎯 Figyelemre méltó eredmények:

A Baltic Essentials bevételei két hónap alatt megduplázódtak

A hatékony működésükről és gyors végrehajtásukról ismertek.

A TribeTalk YouTube-csatornát üzemelteti, amely növekedési betekintést nyújt az e-mailek, hirdetések és értékesítési csatornák terén.

7. Fantom

via Fantom

📍 Helyszín: Globális (távoli)📅 Alapítás: 2017

A Fantom egy speciális növekedési marketing ügynökség, amely kizárólag a fizetett médiára összpontosít. Nem hisznek az univerzális stratégiákban, hanem minden stratégiát a termék szakaszához és a közönségéhez igazítanak. Akár szoros együttműködést szeretne, akár átadná az irányítást, a Fantom alkalmazkodik az Ön által preferált munkafolyamathoz, és a belső csapatának kiegészítőjévé válik.

Példa az alkalmazásra: Niche SaaS terméket szeretne piacra dobni, és agresszív fizetett növekedésre van szüksége? A Fantom több mint 10 millió dollárnyi hirdetési kiadást kezelt már, és tudja, hogyan kell eredményt elérni – legyen szó a ROAS növeléséről vagy a CPL csökkentéséről különböző iparágakban. 🎯 Figyelemre méltó sikerek:

💡 Profi tipp: Ügynökség kiválasztásakor kérdezze meg, hogy kínálnak-e rugalmas együttműködési lehetőségeket – például növekedési sprinteket, havi díjazást vagy projektalapú árazást –, hogy hosszú távú elköteleződés előtt kipróbálhassa őket.

8. We Scale Startups

via We Scale Startups

📍 Helyszín: Tajpej és London📅 Alapítás: 2016

A We Scale Startups egy lean növekedési marketing ügynökség, amelynek célja, hogy segítse a korai fázisban lévő SaaS, e-kereskedelmi, kriptográfiai és alkalmazás-startupokat a skálázható és előre jelezhető növekedés elérésében. Technológiailag jártas stratégákból álló csapatukkal komplex ötleteket egyszerű, megvalósítható stratégiákra bontanak, így a fejlett növekedési taktikák egyszerűnek és emberközelinek tűnnek.

Példa az alkalmazásra:Terméket fejleszt, de nehezen tud teret nyerni? A We Scale Startups olyan átfogó „növekedési gépeket” hoz létre, amelyek segítenek a felhasználók megszerzésének és konverziójának növelésében a globális piacokon anélkül, hogy elszórná a költségvetését.

🎯 Figyelemre méltó eredmények:

8,6%-os átlagos CTR-t ért el, ami 761%-os növekedést jelent a korábbi kampányokhoz képest.

Több mint 25 000 potenciális ügyfelet értünk el 2,6%-os konverziós aránnyal

Olyan gyorsító programok bíznak bennünk, mint a Google Launchpad és a Cambridge-i Egyetem.

9. Tuffgrowth

via Tuffgrowth

📍 Helyszín: Egyesült Államok (távoli)📅 Alapítás: 2016

A Tuffgrowth azoknak a márkáknak az ügynöksége, amelyek a látszat helyett a tartalmat keresik. Elkerülve a sablonos stratégiákat, három egyedi növekedési lehetőséget keresnek, amelyek valóban hatással vannak a helyzetre, majd a valós idejű adatok alapján folyamatosan optimalizálnak. E-kereskedelmi, B2B és minden méretű startup vállalkozásokkal dolgoznak együtt a fenntartható növekedés elérése érdekében.

Példa az alkalmazásra: Új terméket szeretne piacra dobni, de nem tudja, mire összpontosítsa marketingköltségeit? A Tuffgrowth segít átlátni a zavaros helyzetet azáltal, hogy gyorsan azonosítja és teszteli a nagy hatással bíró stratégiákat – egyértelmű teljesítmény-benchmarkok alapján.

🎯 Jelentős sikerek:

1,53 dolláros CPI-t ért el az iparági átlag 2,07 dollárjával szemben.

A CPI 1,07 dollárra csökkent, szemben egy másik nagy forgalmú alkalmazás 1,51 dollárjával.

Ügyfeleik okkal írják le őket „harciasnak, stratégiainak és kreatívnak”.

💡 Profi tipp: Használjon célokat a kampányok referenciaértékeinek beállításához és nyomon követéséhez, így mindig tudni fogja, hogy a kattintásonkénti költség, a telepítés vagy a leadek száma a megfelelő irányba halad-e.

10. Growth Shop

via Growth Shop

📍 Helyszín: Globális (távoli)📅 Alapítás: 2019

A Growth Shop az a partner, amelyhez azok a vállalatok fordulnak, amelyek gyors és globális növekedésre törekednek. A négylépcsős növekedési motorjukról – tölcséranalízis, növekedési sprintek, optimalizálás és méretezhetőség – híresek, és már több mint 1 milliárd dollár ügyfélbevételt generáltak.

Példa az alkalmazásra:Terméket szeretne bevezetni új piacokra? A Growth Shop segít azonosítani a szűk keresztmetszeteket, gyorsan tesztelni a megoldásokat és méretezni a működőket. Strukturált folyamatuk biztosítja, hogy hatékonyan növekedjen, miközben minimalizálja a kockázatot.

🎯 Jelentős sikerek:

Segítettünk a Trouva-nak az Egyesült Királyság öt leggyorsabban növekvő vállalkozása közé kerülni.

Szisztematikus, megismételhető kísérletek révén több mint 1 milliárd dollár értékű ügyfélnövekedést értünk el.

A gyors növekedést célzó globális DTC és SaaS márkák bizalmát élvezi.

💡 Profi tipp: A növekedési marketing ismétlődő rendszereken alapul. A sikeres stratégiákat újrafelhasználható munkafolyamatokká alakíthatja, így csapata nem kell minden alkalommal a nulláról kezdenie.

11. Orange Pegs

via Orange Pegs

📍 Helyszín: Orange County, Kalifornia📅 Alapítás: 2013

Az Orange Pegs kísérleti, iteratív gondolkodásmódot hoz a modern növekedési marketingbe. Különböző iparágakat szolgálnak ki – a B2B startupoktól a professzionális szolgáltatásokig – az inbound és a növekedési hacking stratégiák hibrid modelljével.

Példa az alkalmazásra: Szüksége van egy olyan növekedési partnerre, aki stratégiai gondolkodású és rugalmas is egyben? Az Orange Pegs testreszabott megoldásokat kínál, amelyek mögött a HubSpot erős szakértelme és egy adat alapú keretrendszer áll, amely az Ön vállalkozásával együtt fejlődik.

🎯 Jelentős sikerek:

HubSpot Gold Partner, amelynek erős eredményei vannak az inbound + outbound stratégiák terén.

A B2B és B2C márkák egyaránt bíznak bennük a teljes értékesítési csatorna kísérletezésében.

Stratégiai, szisztematikus megközelítéséért dicsérik olyan hosszú távú ügyfelek, mint Mark Arrow.

💡 Profi tipp: Egyszerűsítse bejövő és kimenő munkafolyamatait – kapcsolja össze CRM-megoldását, értékesítési feladatait és marketingkezdeményezéseit, hogy a többfunkciós csapatok összhangban maradjanak a pipeline-célokkal.

12. Deviate Labs

via Deviate Labs

📍 Helyszín: Los Angeles, Kalifornia📅 Alapítás: 2014

A Deviate Labs egy növekedési hackeléssel foglalkozó nagyhatalom, amely kreatív taktikákkal segíti az üzleti növekedés felgyorsítását. Az ügynökség kiválóan alkalmazza a nagy márkák és a kis startupok számára egyaránt megfelelő sikeres stratégiákat. A Fortune 500-as vállalatoktól a kezdő startupokig, gyors kísérletezésre és a bevált módszerek gyors kiterjesztésére specializálódtak.

Példa a felhasználásra: Ha márkájának több kell, mint sablonos marketingstratégiák, a Deviate Labs kiemelkedő ötletekkel és bevált keretrendszerekkel, például a saját fejlesztésű ASP™ Sales Flywheel rendszerrel segíti a növekedés felgyorsítását.

🎯 Jelentős sikerek:

Egyedülálló növekedési hackelési keretrendszer (ASP™ Sales Flywheel) védjeggyel ellátva.

Több vállalat is szerepel a Shark Tank című műsorban.

Globális márkák és bootstrapped startupok egyaránt bíznak bennünk.

💡 Profi tipp: Merész ötleteket szeretne kipróbálni anélkül, hogy szem elől tévesztené a teljesítményt? Használjon táblákat a kísérletek feltérképezéséhez és a feladatok, célok és dokumentáció összekapcsolásához, így minden növekedési teszt látható és megvalósítható marad.

13. Growfusely

via Growfusely

📍 Helyszín: Ahmedabad, India📅 Alapítás: 2018

A Growfusely, korábban 20 Media néven ismert, egy tartalomközpontú növekedési marketing ügynökség, amely mélyreható szakértelemmel rendelkezik a SEO, a linképítés és a technikai tartalomstratégia terén. Az ügynökséget Pratik Dholakiya, egy több mint tíz éves tapasztalattal rendelkező, tapasztalt digitális marketinges vezeti, és fenntartható, adatközpontú megközelítést alkalmaz a hosszú távú organikus növekedés érdekében.

Példa az alkalmazásra: Ha Ön egy SaaS-vállalat, amely az organikus forgalom és a tekintély növelésére törekszik, a Growfusely teljes értékesítési csatornát lefedő tartalmi stratégiákat dolgoz ki, amelyek minősített forgalmat és visszalinkeléseket generálnak – eredményeiket pedig bevált esettanulmányok támasztják alá.

🎯 Jelentős sikerek:

Segítettünk a Wrike és a Social JukeBox márkák tartalomvezérelt növekedésének skálázásában.

Ötvözi a SEO-t a szerkesztői mélységet, hogy összetett eredményeket érjen el.

Teljes körű támogatást nyújt stratégia, szövegírás, promóció és elemzés terén.

👀 Tudta? A marketing-, termék- és értékesítési csapatok gyakran szigetként működnek, ami torlódásokhoz vezet a növekedési motorjában.

14. BAMF

via BAMF

📍 Székhely: Los Angeles, Kalifornia📅 Alapítás: 2017

A BAMF (Badass Marketing Founders) egy merész növekedési ügynökség, amely a LinkedIn influencer marketing és a vírusos márka történetmesélés úttörőjeként ismert. Társalapítója, Josh Fetcher indította el a vírusos LinkedIn-tartalom trendet, és épített fel egy erőteljes csapatot, amely ötvözi a startupok lendületét a közösségépítéshez szükséges szakértelemmel.

Példa az alkalmazásra:Szeretné növelni személyes márkájának ismertségét a LinkedIn-en, vagy a semmiből felépíteni egy virális közönséget? A BAMF növekedési stratégiája olyan feltörekvő startupoknak, mint a Bear Squeeze, és olyan szokatlan márkáknak, mint az Unicorn Snot segített robbanásszerűen növelni ismertségüket és vonzerejüket.

🎯 Jelentős sikerek:

Elindította a LinkedIn-en a vírusként terjedő történetmesélési mozgalmat

Több mint 18 000 tagot számláló Facebook-közösséget építettünk marketingesek számára.

Segítettünk márkáknak influencerek által vezetett stratégiákkal virálissá válni

15. Galactic Fed

via Galactic Fed

📍 Helyszín: Távoli (globális)📅 Alapítás: 2017

A Galactic Fed egy adatokra összpontosító növekedési ügynökség, amelyet matematikusok és szoftvermérnökök alapítottak. AI-alapú stratégiákat, A/B tesztelést és skálázható rendszereket alkalmaz, hogy több mint 600 márka számára segítse az akvizíció és a bevételek növekedését – különösen olyan gyorsan változó szektorokban, mint a SaaS, a fogyasztási cikkek és a technológia.

Példa az alkalmazásra:Új fogyasztási terméket szeretne piacra dobni, és omnichannel-megközelítésre van szüksége? A Galactic Fed teljes értékesítési csatornát átfogó megközelítése, amely magában foglalja a SEO-t, a fizetett médiát és az életciklus-marketinget, megfizethető módon biztosítja az elérést és a konverziókat.

🎯 Jelentős sikerek:

Több mint 600 startup és márka növekedését segítettük mérhető ROI-val.

Adattudomány és kreatív növekedési stratégiák kombinálására specializálódott

Mindenre kiterjed, a SEO-tól és a tartalomtól az e-mailekig és a fizetett médiáig.

💡 Profi tipp: A gyors végrehajtás segít a kampány teljesítményének összefoglalásától az e-mailek, jelentések és ügyfélüzenetek megírásáig.

16. Growth Hackers

via Growth Hackers

📍 Helyszín: Ázsia (elsősorban távoli munkavégzés)📅 Alapítás: 2016

A Growth Hackers egy stratégiaorientált ügynökség, amely adatvezérelt kísérletek révén segíti a startupok és a scale-upok növekedésének felgyorsítását. Az ügynökség, amely arról ismert, hogy a felhasználói viselkedés és a termékpozicionálás alapján finomhangolja a marketinget, az agilis tesztelést merész kreativitással ötvözi.

Példa az alkalmazásra: Mobilalkalmazást vagy új SaaS terméket szeretne piacra dobni? A Growth Hackers támogatja piacra lépési törekvéseit az App Store optimalizálásától a teljes értékesítési csatorna tartalmáig és PR stratégiákig – mindezt úgy, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon növekedni.

🎯 Jelentős sikerek:

Egyedi A/B tesztelési keretrendszerek a hatékony, agilis marketinghez

Szakértői útmutatás akcelerátorok és startupok számára a tőkebevonáshoz

Skálázható tartalom és SEO stratégiák a felhasználók megszerzéséhez

17. MAD Kings

via MAD Kings

📍 Helyszín: Brüsszel, Belgium📅 Alapítás: 2016

A MAD Kings egy növekedési hackeléssel foglalkozó ügynökség, amelynek alapja az a meggyőződés, hogy az agilis, teljes értékesítési csatornát lefedő marketing jobb eredményeket hoz, mint a hagyományos márkaismertségi kampányok. Stratégáik, fejlesztőik, tervezőik és adatelemzőik gyors kísérleteket végeznek, hogy kiderítsék, mi működik, és azt gyorsan méretezzenek.

Példa az alkalmazásra: Ha Ön egy startup vagy közepes méretű márka, amely saját növekedési csapatot szeretne felállítani, a MAD Kings nem csak kampányokat szállít, hanem gyakorlati workshopok és valós idejű kísérletek révén megtanítja Önnek, hogyan válhat saját növekedési motorjává.

🎯 Jelentős sikerek:

Bevált 4 lépéses növekedési folyamat: elemzés, ötletelés, prioritások meghatározása, végrehajtás

Több mint 300 startup és vállalat bízik bennünk Európa-szerte.

Egyedi növekedési hacking workshopokat kínál a belső képességek fejlesztése érdekében.

💡 Profi tipp: A növekedési csapatok szeretnek hatékonyan működni, de nem a világosság rovására. A valós idejű nyomon követés segít a KPI-ket, a ROAS-t, a CAC-t és az MRR-t követni – mindezt egy helyen.

18. Inbound Labs

via Inbound Labs

📍 Helyszín: San Francisco, Kalifornia📅 Alapítás: 2014

Az Inbound Labs egy globális növekedési marketing és inbound ügynökség, amely 20 országban több mint 200 vállalat bizalmát élvezi. Az ügynökség 50-nél is több stratéga, mérnök és kreatív szakemberből álló csapata adat alapú megoldásokat kínál, amelyek a konverziós arány optimalizálására (CRO), az inbound marketingre és a teljes értékesítési csatorna növekedésére összpontosítanak.

Példa az alkalmazásra:Szüksége van egy HubSpot-hoz értő ügynökségre, amely mind a technikai, mind a stratégiai növekedést érti? Az Inbound Labs egy tanúsított HubSpot Diamond Partner, amelyet szilícium-völgyi befektetők támogatnak, így kiváló választás mind a startupok, mind a nagyvállalati csapatok számára.

🎯 Jelentős sikerek:

HubSpot Diamond Partner globális hatókörrel

Több mint 50 növekedési szakértőből álló csapat 10 országban

Több mint 200 ügyfél bízik bennünk a skálázható, ROI-központú kampányaink miatt.

🗂️ Sablon tipp: Növekedési kísérleti motort épít? Kezdje egy növekedési kísérletek sablonnal. Vizualizálja a hipotéziseket, tesztelje az eredményeket és ossza el a feladatokat – mindezt egyetlen közös tábláról.

19. Cro Metrics

via Cro Metrics

📍 Helyszín: San Francisco, Kalifornia📅 Alapítás: 2011

A Cro Metrics az egyik legismertebb név a növekedési marketing területén, tudományos, tesztalapú megközelítéséről híres. A Facebookhoz hasonló technológiai óriásokkal való együttműködés hagyományával rendelkező ügynökség a hipotézisalapú kísérletezésre specializálódott, hogy bevételnövekedést érjen el és javítsa az ügyfélélményt.

Példa az alkalmazásra: Ha Ön egy növekvő SaaS- vagy e-kereskedelmi vállalat, amely a konverziós arányok optimalizálására törekszik, a Cro Metrics folyamatos A/B teszteléssel és valós idejű elemzésekkel segít Önnek betekintést nyerni.

🎯 Jelentős sikerek:

A Facebook és más nagy technológiai cégek bizalmát élvezi.

Az egyik legkorábbi növekedési marketing ügynökség, amely előfizetéses modellt alkalmaz.

Erős fókusz a kísérletezésre és az iterációra a hosszú távú növekedés érdekében

20. Keresleti görbe

via Demand Curve

📍 Helyszín: San Francisco, Kalifornia📅 Alapítás: 2018

A Demand Curve egy Y Combinator által támogatott növekedési ügynökség, amely több száz startup bizalmát élvezi, mert képes a kezdeti lendületet mérhető, skálázható bevételekké alakítani. Mi a specialitásuk? A növekedés egyszerűvé és elérhetővé tétele – különösen a technikai alapú vállalkozások alapítóinak.

Példa az alkalmazásra: Ha Ön egy technikai alapító, akit eláraszt a marketing komplexitása, a Demand Curve lépésről lépésre kidolgozott stratégiákat és végrehajtási támogatást nyújt, hogy hatékonyan bővíthesse vállalkozását – időt és költségeket megtakarítva.

🎯 Jelentős sikerek:

Több száz korai és növekedési fázisban lévő startup bízik bennünk.

Nem marketingesek számára szabott marketingképzési programokat kínál.

Szakértelem a SEO, CRO, fizetett akvizíció és növekedési automatizálás terén

💡 Profi tipp: Több szakembert alkalmaz a projektek, feladatok és kreatív jóváhagyások kezelésére? Központosítson mindent egy platformon – a felvételtől a szállításig.

21. GrowthMasters

via GrowthMasters

📍 Helyszín: Egyesült Államok📅 Alapítás: 2019

A GrowthMasters egy niche növekedési hacking ügynökség, amely teljes mértékben a LinkedInre koncentrál – ideális azoknak a szakembereknek, akik személyes márkát és gondolatvezetői pozíciót szeretnének kiépíteni. A cég a saját fejlesztésű Content Machine Method™ módszeréről ismert, amely segít az ügyfeleknek nagy hatással bíró tartalmakat létrehozni, amelyek növelik a hatótávolságot és a tekintélyt.

Példa az alkalmazásra:Ön egy kockázati tőkével támogatott vezérigazgató vagy gyorsan növekvő tanácsadó, aki ki szeretne tűnni a LinkedIn-en? A GrowthMasters segíthet abban, hogy a platform 5%-os legjobb tartalomalkotói közé kerüljön, a közönségéhez igazított stratégiával, végrehajtással és optimalizálással.

🎯 Jelentős sikerek:

Több mint 60 millió megtekintést generáltak a Content Machine Method™ segítségével.

Kockázati tőkével támogatott/kilépett vezérigazgatókkal, vezetőkkel és tanácsadókkal dolgozik együtt.

Célzott szakértelem a személyes márkaépítés terén a LinkedIn-en

💡 Profi tipp: Miután elkészítette tartalmi tervét, kövesse nyomon a publikálási ritmust és az elkötelezettségi elemzéseket. Tartsa stratégiáját, vázlatait és visszajelzéseit egy helyen.

22. Wallaroo Media

via Wallaroo Media

📍 Helyszín: Egyesült Államok📅 Alapítás: 2012

A Wallaroo Media 2009-ben SEO- és tartalomügynökségként indult, majd 2012-re teljes körű szolgáltatást nyújtó növekedési marketingügynökséggé fejlődött. Ma már arról ismert, hogy segít a márkáknak a közösségi média reklámozásával, márkaépítéssel és stratégiai befektetésekkel növelni jelenlétüket – ideális megoldás a gyors növekedésű vállalatok számára, amelyek mind a hatókörüket, mind a bevételeiket növelni szeretnék.

Példa az alkalmazásra:Szeretné növelni márkájának ismertségét egy nagy márkák tapasztalatára épülő, többcsatornás digitális stratégiával? A Wallaroo olyan ismert nevekkel dolgozott együtt, mint az NBA, a Disney és az IKEA, így ideális partner azoknak a vállalkozásoknak, amelyek készek a mainstream piacra lépni.

🎯 Jelentős sikerek:

Segített olyan márkáknak, mint a Casper és az IKEA, digitális kampányaik kiterjesztésében.

Befektetői hálózatán keresztül összeköti a startupokat a releváns kockázati tőke társaságokkal.

Növekedési fázisú befektetéseket kínál marketingstratégiával együtt.

23. Spike

via Spike

📍 Helyszín: Egyesült Államok📅 Alapítás: 2017

A Spike egy olyan növekedési marketing ügynökség, amelyhez a crowdfunding kampányokat indító startupok fordulnak. Akár Kickstarterre vagy Indiegogóra készül, akár csak azt szeretné, hogy terméke virálissá váljon, a Spike teljes körű stratégiával áll az Ön rendelkezésére – virális PR, influencerek bevonása, tartalom és konverzióközpontú végrehajtás.

Példa az alkalmazásra:Hardverterméket szeretne piacra dobni, és ehhez láthatóságra és támogatókra van szüksége? A Spike négyfázisú folyamata – a közönségkutatásától a kampány optimalizálásáig – segít a startupoknak az érdeklődést befektetéssé alakítani. A közösségközpontú megközelítésük pedig biztosítja, hogy soha ne legyen egyedül az úton.

🎯 Jelentős sikerek:

Építsen virágzó Facebook- és Slack-közösséget a folyamatos növekedés támogatására!

Teljes körű crowdfunding stratégiát kínál a tudatosság növelésétől a kampány utáni vonzerőig.

Ismert influencerek által vezérelt vírusos terjedéséről és ROI-pozitív kampánytervezéséről.

💡 Profi tipp: Több növekedési kampányt is futtat? Stratégiai terveket, kampányismertetőket és teljesítményjegyzeteket tárolhat, amelyek mind megoszthatók, kereshetők és azonnal felhasználhatók.

24. GrowthHit

via GrowthHit

📍 Helyszín: Seattle, Egyesült Államok📅 Alapítás: 2016

A GrowthHit egy lean növekedési marketing ügynökség, amelyet olyan startupok és scaleupok számára hoztak létre, amelyek készek a gyors növekedésre. Teljes értékesítési csatorna megközelítésük ötvözi a gyors tesztelést, a konverzióra fókuszáló stratégiát és a termékek és a közönség mélyreható ismeretét, így ideálisak azoknak a korai fázisban lévő csapatoknak, amelyek felesleges terhek nélkül szeretnének előrelépni.

Példa az alkalmazásra: Egy startup alapítója szeretné elindítani és validálni a piacra lépési erőfeszítéseit anélkül, hogy teljes belső csapatot alkalmazna? A GrowthHit lesz az Ön harcias növekedési partnere – A/B tesztek futtatásával, a konverziós csatornák optimalizálásával és a termék és a disztribúció összehangolásával az első naptól kezdve.

🎯 Jelentős sikerek:

Együttműködés a Techstars által finanszírozott alapítókkal és a Fortune 500 márkákkal

A Wall Street Journalban is bemutatott, a Google-lel együttműködő ügynökségek

Kifejezetten a korai szakaszban elért sikerre szabott, termékvezérelt növekedési stratégiákra specializálódott.

25. Dapper

via Dapper

Alapítás: 2019

📍 Helyszín: Rotterdam és Lisszabon

A Dapper egy nagy hatással bíró növekedési marketingügynökség, amelyet olyan B2B márkák számára hoztak létre, amelyek gyors növekedésre törekednek. A kereslet generálásától és a konverziós tölcsér optimalizálásától a teljes konverziós tölcsér auditálásáig kreativitást és elemzéseket ötvöznek, hogy konverziót eredményező kampányokat hozzanak létre.

Példa az alkalmazásra: Ha Ön egy növekvő SaaS vagy B2B vállalat, amelynek nehézséget okoz a stratégia és a mérhető ROI összehangolása, a Dapper testreszabott növekedési tervekkel, fejlett technológiai megoldásokkal és iteratív teszteléssel segít elérni a fenntartható növekedést.

🎯 Jelentős sikerek:

Startupokkal, kkv-kkal és Fortune 500® vállalatokkal együttműködve

Kreatív történetmesélés és teljesítményalapú marketing kombinációjáról ismert

Szakértők a teljes értékesítési csatorna auditjában és az adatokon alapuló kampányoptimalizálásban

A megfelelő növekedési marketing ügynökség kiválasztása

A megfelelő növekedési marketing ügynökség megtalálása az üzleti igényeinek megértésével kezdődik. Mérje fel az ügynökség tapasztalatát az Ön iparágában és annak képességét, hogy testreszabott stratégiákat dolgozzon ki. Ezenkívül keressen olyan ügynökségeket, amelyek bizonyított eredményekkel rendelkeznek, és amelyek az Ön céljaival összhangban mérhető eredményeket érnek el.

A sikeres partnerség érdekében érdemes feltenni a következő kérdéseket is:

Mi a növekedési stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának folyamata?

Megosztana velünk esettanulmányokat vagy példákat korábbi sikerekről?

Hogyan méri a sikert és a befektetés megtérülését?

Hogyan maradhat lépést a fejlődő marketingtrendekkel és eszközökkel?

Mi az árazási struktúrájuk, és mit tartalmaz?

Miután kiválasztotta az ügynökséget, a folyamatos értékelés elengedhetetlen ahhoz, hogy a partnerség hatékony maradjon. A kezdetektől fogva állapítson meg kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) a haladás mérésére és annak biztosítására, hogy mindkét fél ugyanazokat az elvárásokat támasztja.

Kövesse nyomon az alábbi mutatókat:

Bevétel növekedés : Vállalkozása több értékesítést generál, vagy növeli havi ismétlődő bevételét (MRR)?

Ügyfélszerzési költség (CAC) : Mennyibe kerül egy ügyfél megszerzése a stratégiáik segítségével?

Ügyfélélettartam-érték (CLTV) : Az ügynökségek erőfeszítései hosszú távú, hűséges ügyfelekhez vezetnek?

Hirdetési kiadások megtérülése (ROAS): Hirdetési költségvetése nyereséges eredményeket hoz?

A rendszeres kommunikáció kulcsfontosságú – tervezzen be rendszeres megbeszéléseket, hogy megvitassák a kampány teljesítményét, áttekintsék az elemzéseket és szükség szerint módosítsák a stratégiákat. Legyen nyitott a visszajelzésekre, és győződjön meg arról, hogy az ügynökség átláthatóan kezeli az eredményeket.

Vagy ha könnyű módszert szeretne a kezdéshez, próbálja ki a ClickUp-ot, a munkához szükséges minden funkciót tartalmazó alkalmazást!

A ClickUp segítségével célokat tűzhet ki, feladatokat oszthat ki és valós időben követheti nyomon az előrehaladást. A különböző marketingeszközökkel való integrációja megkönnyíti a teljesítmény nyomon követését és az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon szeretjük, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

Nézzük meg, hogyan segíthet egy olyan marketingprojekt-menedzsment eszköz, mint a ClickUp, a marketingstratégiák nyomon követésében és értékelésében!

ClickUp a növekedési marketing és az ügynökség menedzsment számára

Képzelje el, hogy van egy platform, ahol csapata zökkenőmentesen átmehet az innovatív ötletek kidolgozásától a többcsatornás kampányok vagy globális események megvalósításáig. Ez a ClickUp Marketing!

A ClickUp kreatív ügynökségek számára kifejezetten a zökkenőmentes együttműködés és a projektmenedzsment céljára tervezett marketingeszközöket kínál. A skálázható munkaterületek lehetővé teszik, hogy marketingtevékenységeinek minden aspektusát egy központi helyen szervezze és felügyelje.

A ClickUp gazdag funkcióival, mint például az alábbiak, szintén segít a növekedési marketingjét a következő szintre emelni:

ClickUp AI marketingesek számára: Akár kampánytervet készít, tartalmakat átalakít különböző csatornákra, vagy összefoglalja a megbeszélések tanulságait, a ClickUp AI segít a marketingcsapatoknak gyorsabban haladni, kevesebb manuális munkával. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint a kutatás, az írás és a formázás, így csapata a kreatív stratégiára és az eredményekre koncentrálhat.

Használja a ClickUp AI-t marketingtartalom generálásához

ClickUp Automation : Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és csökkentse az ismétlődő feladatokat, így csapata több időt fordíthat a legfontosabb dolgokra. Az automatizálás javítja az ügyfélélményt azáltal, hogy csökkenti a manuális munkát, így a munkatársak a magasabb értékű feladatokra koncentrálhatnak. Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és csökkentse az ismétlődő feladatokat, így csapata több időt fordíthat a legfontosabb dolgokra. Az automatizálás javítja az ügyfélélményt azáltal, hogy csökkenti a manuális munkát, így a munkatársak a magasabb értékű feladatokra koncentrálhatnak.

Használja ki a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata az igazán fontos dolgokra koncentrálhat.

ClickUp Tasks : Tervezzen, szervezzen és működjön együtt bármilyen projekten olyan feladatokkal, amelyek bármilyen munkafolyamathoz vagy munkatípushoz alkalmazkodnak. Ez a rugalmasság elősegíti a zökkenőmentes együttműködést, segítve csapatát abban, hogy hatékonyabban támogassa termékvezérelt növekedési stratégiáját. Tervezzen, szervezzen és működjön együtt bármilyen projekten olyan feladatokkal, amelyek bármilyen munkafolyamathoz vagy munkatípushoz alkalmazkodnak. Ez a rugalmasság elősegíti a zökkenőmentes együttműködést, segítve csapatát abban, hogy hatékonyabban támogassa termékvezérelt növekedési stratégiáját.

Növelje hatékonyságát a ClickUp Tasks segítségével – szervezze meg projektjeit, kövesse nyomon az előrehaladást és javítsa a csapat együttműködését, hogy gyorsabb eredményeket érjen el.

ClickUp Brain : Hozzáférhet AI eszközökhöz, amelyekkel felgyorsíthatja az írás, összefoglalás és termékfejlesztési folyamat finomítása olyan feladatokat. Ez a funkció megkönnyíti a termékigény-dokumentumok (PRD-k), vonzó tartalmak és tesztelési tervek létrehozását, miközben növeli a hatékonyságot. Hozzáférhet AI eszközökhöz, amelyekkel felgyorsíthatja az írás, összefoglalás és termékfejlesztési folyamat finomítása olyan feladatokat. Ez a funkció megkönnyíti a termékigény-dokumentumok (PRD-k), vonzó tartalmak és tesztelési tervek létrehozását, miközben növeli a hatékonyságot.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a feladatok egyszerűsítéséhez és a termékfejlesztési munkafolyamat optimalizálásához.

ClickUp nézetek : Igazodjon a termékvezérelt növekedési stratégiához a különböző nézetek – lista, tábla, naptár és még sok más – kihasználásával. Ezek a testreszabható nézetek növelik a felhasználói elkötelezettséget és világos vizualizációt nyújtanak a projektekhez, így a feladatkezelés egyszerűbbé és hatékonyabbá válik. Igazodjon a termékvezérelt növekedési stratégiához a különböző nézetek – lista, tábla, naptár és még sok más – kihasználásával. Ezek a testreszabható nézetek növelik a felhasználói elkötelezettséget és világos vizualizációt nyújtanak a projektekhez, így a feladatkezelés egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.

Tartsa kézben projektjeit a ClickUp Views segítségével – válasszon a Lista, Táblázat vagy Tábla közül, hogy mindent világosan láthasson.

ClickUp Forms: Gyűjtsön kreatív briefeket, kampánykövetelményeket vagy ügyfél-visszajelzéseket közvetlenül a ClickUp-ban, és alakítsa át a beérkezett anyagokat automatikusan végrehajtható feladatokká.

Kezelje a belső kéréseket, hogy összegyűjtse a ClickUp Forms-ban szükséges pontos információkat.

De ez még nem minden!

A ClickUp számos trükköt tartogat a tarsolyában, például előre elkészített sablonokat, amelyek segítenek az új növekedési marketingstratégiák bevezetésében.

A sikeres marketingügynökség működtetéséhez pontos tervezés, végrehajtás és kampányok nyomon követése szükséges. Ezért elengedhetetlen a megfelelő eszközök és sablonok rendelkezésre állása – és itt jön be a ClickUp Marketing Agency Template.

Ingyenes sablon Határozzon meg egyértelmű elvárásokat, tervezze meg kampányait, és ossza meg a legfontosabb információkat ezzel a sablonnal.

Hasonlóképpen, a ClickUp ügynökségkezelési sablon tökéletes megoldás ügynökségek, különösen kreatív vagy marketing ügynökségek számára.

Mindenre kiterjed, amire szüksége van, az értékesítési folyamatok és a projekt hatókörének kezelésétől az erőforrás-gazdálkodáson, az ügyfelek bevonásán, a projekt megvalósításán, a változási kérelmeken, az ügyfelek visszajelzésein és még sok máson át.

Ingyenes sablon Kezelje az ügynökség működésének minden aspektusát – az értékesítéstől a projekt megvalósításáig és az ügyfelek visszajelzéseiig.

💡Profi tipp: A ClickUp Growth Experiments Whiteboard Template segítségével részletes tervet készíthet növekedési kísérleteihez, vizualizálhatja azokat a jobb csapatmunka érdekében, és prioritásokat állíthat fel a feladatok között, miközben hatékonyabban osztja el az erőforrásokat.

Érjen el nagyobb növekedést egy olyan all-in-one platformmal, mint a ClickUp

Tudjuk, hogy szeretné, ha vállalkozása növekedne. Ezért van itt, és a növekedés a mi szakterületünk.

A ClickUp nem csak egy újabb projektmarketing eszköz, hanem az eredmények elérésének végső irányító központja. A brainstormingtól a kampányok végrehajtásáig a ClickUp mindenre kiterjed.

A stratégiai dokumentumokat, ütemterveket és napi feladatokat egyetlen platformon szervezi. Míg más eszközöknek nehézséget okoz a csapatok koordinálása, a ClickUp Tasks és Whiteboard funkciói mindenki számára egységes képet biztosítanak, a gyakornokoktól a marketingigazgatókig.

Az eredmények magukért beszélnek. A V4 Company például 30%-os növekedést ért el a ClickUp segítségével.

Szóval, mire vár még? Kezdje el még ma a ClickUp használatát! 🚀