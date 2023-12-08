A 10 legjobb növekedésösztönző könyv vállalkozásának bővítéséhez

A közösségi média influencerei meggyőzték Önt arról, hogy egy éjszaka alatt elérheti az üzleti sikert? Ismételten azt hallotta, hogy a növekedési hackelés a megoldás minden problémájára?

Sajnáljuk, hogy csalódást okoztunk!

A növekedési hackelés nem csodaszer, és nem is csak egy újabb divatos kifejezés. Ez egy olyan költséghatékony stratégiák és taktikák kombinációja, amelyet a világ legnagyobb vállalatai alkalmaztak a gyors, de fenntartható növekedés elérése érdekében.

Például az Airbnb a kezdeti szakaszában a Craigslist hálózati hatásait és felhasználói bázisát kihasználva exponenciálisan növekedett. Ma már elképesztő 80 milliárd dollárra becsülik az értékét!

A jó hír? Ön is megteheti! Dan Martell, az on-demand szakértői startup tanácsadási szolgáltatás, a Clarity alapítója úgy véli: „A növekedési hackelés inkább gondolkodásmód, mint eszközkészlet. ”

10 növekedésösztönző könyvet ajánlunk, amelyek segítenek Önnek abban, hogy ezt a szemléletmódot alkalmazva bővítse vállalkozását és exponenciális növekedést érjen el. 📚

1. Growth Hacker Marketing, Ryan Holiday

az Amazonon keresztül

A Growth Hacker Marketing című könyvben Ryan Holiday a legjobb kortárs termékek, például a Dropbox, a Facebook és az Instagram példáit használja fel, hogy megtörje a termékek marketingjével kapcsolatos hagyományos sztereotípiákat.

Például a Dropbox esetében csodás eredményeket hozott, hogy ahelyett, hogy mindenki számára marketingeztek volna, egy kis célcsoportnak, a korai felhasználóknak értékesítették a terméket. Bemutató videójuk kifejezetten a Digg közösséget célozta meg, akikről tudták, hogy a termékük megfelelő közönsége lesz. A kockázat kifizetődött, és 24 órán belül a várólistájuk 5000-ről 75 000 főre nőtt!

Ez a könyv tele van újszerű ötletekkel és taktikákkal a növekedési hackerek számára. Ha meg akarja érteni az MVP, azaz a minimálisan életképes termék erejét, vagy megtalálni a megfelelő egyezést a terméke és a piac igényei között, ez a könyv forradalmi változást hozhat.

Holiday szerint a döntések meghozatalában a legfontosabb az adatok felhasználása: próbáljon ki dolgokat, nézze meg, mi működik, és folyamatosan finomítson. Emellett azt is hangsúlyozza, hogy a siker egyik legfontosabb kulcsa az, hogy az emberek beszéljenek a termékéről (virális terjedés és szájpropaganda).

A Growth Hacker Marketing útmutató azok számára, akik gyorsan szeretnének növekedni a digitális marketing vad világában – ez az egyik legjobb growth hacking könyv a piacon.

2. Hooked: Hogyan építsünk szokásformáló termékeket, Nir Eyal

Ha termékeket fejleszt, Nir Eyal Hooked: How to Build Habit-Forming Products című könyve kötelező olvasmány. Ez a növekedési hackeléssel foglalkozó könyv pszichológiai ismeretek alapján tárja fel a sikeres termékek fejlesztésének titkait. 🧠

Eyal a szokásformáló termékek létrehozását négy lépésre bontja:

Trigger: ahol a termék felhasználói cselekvést vált ki

Cselekvés: az a magatartás, amelyet a jutalom következő szakaszába jutás érdekében tanúsítunk.

Változó jutalom: a felhasználók kiszámíthatatlan elégedettsége

Befektetés: amikor a felhasználók valamit visszaadnak a terméknek, például időt és/vagy elkötelezettséget.

Röviden összefoglalva: a könyv kritikus gondolkodásra ösztönöz, alapos kutatáson alapul, tényekre támaszkodik, és megmutatja, hogyan hozhat létre olyat, ami miatt a felhasználók visszatérnek majd.

3. Lean Analytics: Használja az adatokat, hogy gyorsabban építsen fel egy jobb startupot, Alistair Croll és Benjamin Yoskovitz

Valaha is vágyott egy útitervre, hogy sikeres startupot indítson? Felejtse el a bonyolult elméleteket, és támaszkodjon Alistair Croll és Benjamin Yoskovitz Lean Analytics című könyvére.

1 soros összefoglalás: Tanulja meg, hogyan használhatja adatait ahhoz, hogy startupja az ötlettől a termék-piac illeszkedésig és azon túl is eljusson.

A szerzők bemutatják a „lean analytics” (karcsú elemzés) fogalmát, vagyis azt, hogy az üzleti tevékenységéhez legfontosabb mutatóra kell összpontosítania. 🥇

Így megoldhatja minden startup legnagyobb problémáit: a probléma validálását, a megfelelő ügyfelek megtalálását, valamint annak eldöntését, hogy mit építsen és hogyan monetizálja azt.

Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) és Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant) által írt könyv gyakorlati, bevált lépéseket ismertet, amelyekkel startupja az első ötlettől a termék/piac illeszkedésig és azon túl is eljuthat.

Több mint 30 esettanulmánnyal, valamint több mint száz alapítóval és befektetővel készített egyéves interjúk alapján ez az egyik ritka növekedési hackeléssel foglalkozó könyv, amely felbecsülhetetlen értékű, gyakorlati útmutató a Lean Startup gyakorlói számára világszerte.

4. Hacking Growth: How Today’s Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success (Növekedés hackelése: Hogyan érnek el áttörő sikert a mai leggyorsabban növekvő vállalatok) Sean Ellis és Morgan Brown

Ami a Hacking Growth című könyvet a növekedés-hackelés könyvek anyjává teszi, az az, hogy a tartalom közvetlenül Sean Ellis-től származik, aki megalkotta a növekedés-hackelés kifejezést!

Morgan Brownnal együtt mélyrehatóan elemzi, hogyan jutottak a csúcsra a legjövedelmezőbb vállalatok. Gondoljon csak az Airbnb-re, a Facebookra, a LinkedInre és az Uberre.

Ez nem csak elmélet: a könyv lépésről lépésre bemutatja a növekedési tervet is. Bemutatja a négy növekedési szakasz (akvizíció, aktiválás, megtartás és monetizálás) mindegyikéhez bevált módszereket és folyamatokat.

A könyv elolvasásával megértheti a gyors növekedési lehetőségek felismerésétől kezdve az adatok felhasználásán át egészen a felhasználók megtartásáig minden fontos tudnivalót.

5. Smartcuts: Hogyan gyorsítják a hackerek, az innovátorok és az ikonok a sikert, Shane Snow

Egész életünkben azt hallottuk, hogy a szabályokat be kell tartani. Mi történik, ha megszegjük őket? A „rövidítés” gyakran negatív jelentéssel bír.

A Smartcuts című könyvében Shane Snow felforgatja azt az elképzelést, hogy a sikernek lassúnak és folyamatosnak kell lennie.

A könyv olyan emberek történeteit mutatja be, akik nem a „hagyományos” utat követték, mégis sikeresek lettek. Snow elemzi stratégiáikat, hangsúlyozva a „laterális gondolkodás” erejét – azaz a kreatív és nem lineáris módszerek megtalálását a kihívások leküzdésére és a célok gyorsabb elérésére.

Emellett néhány figyelmen kívül hagyott tippet is megoszt a növekedés felgyorsításához, többek között azt, hogy keressen magának egy mentort, akivel együtt dolgozhat, és törekedjen 10-szeres javulásra a fokozatos változások helyett.

Akár karrierje fejlődését, innovációt vagy üzleti sikert céloz meg, a Smartcuts egy növekedés-hackeléssel foglalkozó könyv, amely arra ösztönzi, hogy folyamatosan kérdőjelezze meg a szokásos tanácsokat, és saját útját járja. Arról szól, hogy ne csak keményebben, hanem okosabban dolgozzon, és számított kockázatokat vállaljon, hogy felgyorsítsa útját a siker felé.

6. Termékvezérelt növekedés: Hogyan építsünk olyan terméket, amely önmagát értékesíti, Wes Bush

Unod már a hosszú, száraz és szakzsargonnal teli menedzsment könyveket? 🥱

A vélemények szerint Wes Bush könyve „olyan magával ragadó, mint egy jó regény”. Rövid, egyszerű és koherens módon magyarázza el az üzleti élet egyik fontos aspektusát: a régi módszerek elvetését az értékesítés terén.

Bush maga is a termékvezérelt növekedés szakértője, a „Product-led podcast” társműsorvezetője és a „Product-led 6-week course” kurzus megalkotója.

Ő egy szakértő abban, hogy a termékvezérelt növekedést könnyen érthető módon elmagyarázza: a termék nem csak valami, amit eladsz, hanem a show sztárja. A termék, nem pedig az értékesítés vagy a marketing, hajtja a kritikus üzleti eredményeket.

Bush a könyvben említett stratégiákat számos példával is alátámasztja, bemutatva, hogy olyan cégek, mint a Slack, a Hotjar és a Dropbox hogyan használták ki a freemium modelleket, az ajánlási ösztönzőket és a vírusos terjedést a termékvezérelt növekedés elősegítésére.

Emellett fantasztikus felhasználói élmény megteremtéséről, intelligens terméktervezésről és olyan termékek fejlesztéséről is beszél, amelyek iránt a vásárlók nem tudnak betelni. Ha könnyen érthető, a robbanásszerű vásárlói növekedés elérését segítő growth hacking könyvet keres, akkor a Product-Led Growth pont az, amire szüksége van.

7. The Paper Plane Plan (A papírrepülő terv) – Ross Davies

Nem a növekedési hackelés „mit” kérdéseit szeretné olvasni, hanem inkább a „hogyan” kérdéseit?

Készítse elő a jegyzetfüzetét és a tollát, mert jegyzetelni fog. ✏️📔

A The Paper Plane Plan lépésről lépésre bemutatja a B2B szolgáltató vállalkozások számára leghatékonyabb növekedési hackek kiválasztását, megvalósítását és méretezését. A könyv Davies első kézből származó tapasztalatain alapul, akinek sikeres tervezőirodája van, és aki számos marketingkísérletet végzett.

Ráadásul bepillantást nyerhet abba, hogyan növelte vállalkozását legalább 50%-kal évente öt éven keresztül ezeknek a technikáknak a segítségével.

A könyv azoknak a vállalkozóknak, marketingeseknek és cégtulajdonosoknak szól, akik gyorsabban és okosabban szeretnék fejleszteni szolgáltató vállalkozásukat.

Íme néhány dolog, amit megtanulhat:

Hogyan lehet több potenciális ügyfelet és több értékesítést generálni?

Hogyan hozhat létre egyedi értékajánlatot és vonzó történetet márkájához?

Hogyan lehet a közösségi médiát, az e-mail marketinget és a tartalommarketinget felhasználni a bizalom építéséhez?

Hogyan optimalizálhatja webhelyét és céloldalait a konverziók és a SEO érdekében?

Hogyan automatizálhatja és kiszervezheti marketing feladatait, és hogyan javíthatja folyamatait

A The Paper Plane Plan kezdőknek és szakértőknek egyaránt alkalmas, mivel mind az alapokat, mind a haladó növekedési stratégiákat lefedi.

8. Ready, Set, Growth Hack, Nader Sabry

Kezdő vagy a növekedési hackelés területén? A Ready, Set, Growth című könyv jó kiindulási pont lehet.

Végül is ki lehetne jobb növekedési tanácsadó, mint valaki, aki 120 millió dollárt gyűjtött össze a startup világában?

Vállalkozóként és stratégaként Nader Sabry az elmúlt 25 évben hatalmas tapasztalatot szerzett cégek alapításában, tőkebevonásban és a növekedési hackelés elsajátításában.

Ebben a könyvben ezekből a tapasztalatokból merítve megtanítja, hogyan alkalmazhatja a növekedési hackelés mentalitását bármely szervezetben – startupban, vállalatban vagy kormányzati szervben.

Sabry lépésről lépésre bemutatja, hogyan segíthet bárki, aki kevés vagy semmilyen ismerettel nem rendelkezik, tízszeresére növelni szervezetének növekedését. Segít az olvasóknak azonosítani növekedési kihívásaikat, kipróbálni különböző növekedési trükköket és azokat méretezni.

Megmutatja továbbá, hogyan lehet az aszimmetrikus hadviselés elveit felhasználni az erősebb versenytársak vagy ellenfelek legyőzésére. Ha segítségre van szüksége a szervezet megfelelő gondolkodásmódjának és kultúrájának kialakításában, ez a legjobb növekedésösztönző könyv az Ön számára.

9. Traction, Gabriel Weinberg és Justin Mares

Mindannyian hallottuk már, hogy a startupok 90%-a kudarcot vall. Gondolkodott már el azon, hogy miért?

A válasz Gabriel Weinberg és Justin Mares Traction című könyvének címében rejlik. Igen, a startupok azért buknak meg, mert nincs vonzerejük, vagyis nem tudnak új ügyfeleket szerezni.

Ez a növekedési hackeléssel foglalkozó könyv egy hatékony útmutató a startupok marketingjéhez, amelyet számos egyetemen kötelező olvasmánynak tartanak. Egyesek szerint minden startup-alapító könyvespolcán ott kellene lennie. Miért? A szerzők homályos elméletek helyett egy szilárd marketingtervet adnak, amelynek kudarcra ítélésének esélye csekély.

Bemutatják a „Bullseye Framework” nevű, lépésről lépésre haladó módszert, amellyel különböző marketingcsatornákat tesztelhet, és meghatározhatja, melyik hoz valódi eredményeket. A hagyományos marketingtől az online platformokig 19 csatornát felölelő Traction egy növekedési eszközkészlet startup-alapítók és marketingesek számára.

A könyvben olyan sikeres cégek alapítóival készített interjúkból származó történetek is szerepelnek, mint a Reddit, a Hubspot és a Wikipedia, kiemelve azok legfontosabb stratégiáit az ügyfelek megszerzésére.

Végül is „a vonzerő minden másnál fontosabb” – állítják a szerzők. A növekedés lényege a kísérletezés, a tesztelés és annak megtalálása, hogy mi működik a legjobban az Ön vállalkozása számára.

10. The Startup Growth Book (A startup növekedésről szóló könyv) – Andrew Lee Miller

Nem akar adósságba keveredni a vállalkozása marketingje miatt? Olvassa el ezt a könyvet.

* Andrew Lee Miller „The Startup Growth Book ” című könyve megtanítja a vállalkozóknak és a marketingeseknek, hogyan növelhetik vállalkozásuk növekedését anélkül, hogy vagyonokat költenének fizetett hirdetésekre.

A könyv több mint 50 bevált módszert ismertet, amelyekkel 10 különböző csatornán keresztül organikusan bővítheti vállalkozását. Bemutatja a közönségkapcsolatokat, a keresőmotor-optimalizálást, az e-mail marketinget, a közösségi média marketinget, az influencer marketinget és más technikákat, amelyek ugyanolyan hatékonyak, ha nem hatékonyabbak, mint több ezer dollárt költeni hirdetésekre. 💰💸

Miller könyve 15 éves tapasztalatán alapul, amelyet startupok növekedésének kezelésében szerzett, köztük öt olyan vállalatnál, amelyek több millió dolláros kilépést értek el.

A Startup Growth Book ideális azok számára, akik a bootstrapped marketing és a növekedési hackelés mestereitől szeretnének megtanulni a modern technikákat. Miller munkája révén ez a könyv az organikus növekedési marketing területén az egyik legjobb növekedési hackeléssel foglalkozó könyv lett.

Növekedési hackelés a ClickUp segítségével

Van oka annak, hogy a startupok világa megszállottan foglalkozik a növekedési hackeléssel. Ez ugyanis egyértelmű versenyelőnyt biztosít a vállalatoknak, és gyors növekedést eredményez. De a növekedési hackeléssel kapcsolatos könyvek elolvasása önmagában nem biztosítja ezeket az előnyöket a szervezetének.

Szüksége van egy eszközre, amely segít ezt a tudást gyakorlati eredményekké alakítani, és elősegíti üzleti céljainak elérését.

A ClickUp funkciói növekedésorientált csapatok számára

Vizualizálja a csapatával folytatott virtuális brainstorming üléseket a ClickUp Growth Experiments Whiteboard Template segítségével.

A ClickUp segítségével a termékek fejlesztése és szállítása során a minőség romlása nélkül összpontosíthat a növekedésre. Ez egy rendkívül testreszabható, all-in-one termékmenedzsment platform, amely segít racionalizálni az összes projektjét, és páratlanul támogatja növekedési útját.

Íme néhány a ClickUp legfontosabb funkciói közül, amelyekkel gyors, mégis skálázható növekedést érhet el:

ClickUp Goals: A ClickUp Goals egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel mindig a pályán tartja a gyorsan növekvő termékcsapatokat. Nemcsak numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélokkal követheti nyomon a haladást, hanem a célokat is tetszés szerint szervezheti és megoszthatja. A ClickUp Goals egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel mindig a pályán tartja a gyorsan növekvő termékcsapatokat. Nemcsak numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélokkal követheti nyomon a haladást, hanem a célokat is tetszés szerint szervezheti és megoszthatja.

ClickUp feladatok: A ClickUp feladatok egyszerűsítik az együttműködést és egyszerűsítik az együttműködést és a több lépésből álló munkafolyamatok kezelését . A hierarchikus keretrendszer a komplex projekteket kezelhető feladatokra és alfeladatokra bontja, így biztosítva, hogy csapata időben teljesítsen, és minimalizálva a projekt korlátait.

Használja ezt a sablont, hogy felsorolja és vizualizálja növekedési tervét.

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

ClickUp AI: Szeretné, ha egy asszisztens átvenné a feladatait, hogy Ön a növekedésösztönző stratégiák kidolgozására koncentrálhasson? Ismerje meg Szeretné, ha egy asszisztens átvenné a feladatait, hogy Ön a növekedésösztönző stratégiák kidolgozására koncentrálhasson? Ismerje meg a ClickUp AI-t . Maximalizálja termelékenységét azáltal, hogy a ClickUP AI-t az Ön igényeihez igazítja – brainstorming partnertől íróasszisztensig, mindenre képes.

Több mint 800 000 különböző méretű csapat, köztük a Finastra is, sikeresen bővítette növekedését a fenti ClickUp funkciók segítségével.

Ügyfélbemutató: Hogyan gyorsította fel a ClickUp a Finastra GTM-jét és növekedését?

A Finastra a legnagyobb, kizárólag pénzügyi szolgáltatásokra specializálódott szoftvercég, amely több mint nyolcezer pénzintézetnek nyújt szolgáltatásokat. A több mint 120 alkalmazottból álló csapat, amely a kereslet generálásával foglalkozik és a vállalat növekedésének elősegítésével van megbízva, egy gyakori kihívással szembesült: a fragmentált GTM-tervek akadályozták a láthatóságot és gátolták a növekedést.

Mit tettek tehát? Partneri együttműködést kötöttek a ClickUp-pal!

A kihívás

Mivel a GTM-tervek különböző formátumokban és tárolókban voltak szétszórva a különböző földrajzi területeken és üzleti egységekben, a Finastra marketingcsapata inkonzisztens kampányokkal és a valós idejű átláthatóság hiányával küzdött.

Órákig tartó megbeszéléseken gyűjtötték össze a szilárd (és néha elavult) adatokat, hogy a legfontosabb frissítéseket közöljék az érdekelt felekkel.

Megoldások a ClickUp segítségével

A ClickUp használhatósága, automatizálása és elemzési funkciói segítettek a Finastrának egyetlen eszközzel megoldani a legsürgetőbb kihívásait.

Következetes adatbevitel: A ClickUp sablonjai egyszerű és egységes módszert biztosítottak a Finastra GTM-csapatainak tevékenységük nyomon követéséhez. Minden egység mostantól következetes munkaterülettel és mappaszerkezettel rendelkezik az információk tárolásához. Ez segít nekik gyorsabban felkészülni a projektekre és következetes adatokat gyűjteni az elemzések elvégzéséhez.

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével kezelheti projektjeit.

Minden régió és üzleti egység számára testreszabott nézetek : A ClickUp nézetek lehetővé tették a Finastra csapatainak, hogy a számukra leghasznosabb módon vizualizálják a feladatokat és projekteket. Marketingcsapatuk például most már megoszthatja az érdekelt felek számára testreszabott nézeteket, így biztosítva a 100%-os átláthatóságot és a növekedési marketing kezdeményezések valós idejű frissítését.

Zökkenőmentesebb együttműködés : A ClickUp Automationsnek köszönhetően minden GTM-egység push értesítést kap a különböző marketingtervek szerkesztéséről és frissítéséről, így mindenki ugyanazon az oldalon marad.

Vezetői átláthatóság testreszabott irányítópultokkal: A ClickUp irányítópultok segítségével a Finastra csapata összesített áttekintést adhat a projekt előrehaladásáról az egyes üzleti egységek ügyvezető alelnökeinek.

A Finastra és a ClickUp együttműködése előnyösnek bizonyul, mivel a ClickUp eszközei és funkciói racionalizálják az együttműködést, javítják a hatékonyságot és egységes megközelítést biztosítanak a GTM stratégiákhoz a Finastra különböző üzleti egységeiben.

Ha Ön is szeretné gyakorlati és bevált módszerekkel elősegíteni a növekedést, akkor nézze meg még ma a ClickUp alkalmazást!