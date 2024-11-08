Hogyan valósítsuk meg a termékvezérelt növekedési marketingstratégiákat?

Készen áll arra, hogy átálljon egy igazán hatékony növekedési modellre? Nos, jó társaságban van.
A SaaS óriás, a Dropbox az egyik elsők között alkalmazta a termékvezérelt növekedést (PLG), egy freemium modellel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy első kézből tapasztalják meg a terméket. Ez a lépés exponenciális növekedést eredményezett, minimális függőséget a hagyományos marketingtől.
A PLG fejlődése a 2000-es évek elején kezdődött, amikor a SaaS-vállalatok innovatív módszereket kerestek a növekedéshez. Ma a legjobban teljesítő SaaS-vállalatok több mint 90%-a termékvezérelt megközelítést alkalmaz. Mi is így teszünk a ClickUpnál! 🚀
Az eredmények tagadhatatlanok: a kutatások szerint a PLG-vállalatok gyorsabban növekednek és magasabb bruttó árrést érnek el, ami bizonyítja, hogy ez a stratégia messze nem csak egy trend.
Mint mindig, most is végigkísérjük Önt a folyamaton. Merüljünk el a termékvezérelt növekedési marketingben, és fedezzük fel, hogyan válhat ez az Ön domináns növekedési motorjává.
Mi az a termékvezérelt növekedési marketing?
A termékvezérelt növekedési marketing egy olyan üzleti stratégia, amelyben maga a termék játszik központi szerepet az ügyfélkör megszerzésében, megtartásában és bővítésében. A termék kerül a középpontba, és viszi a terhet az ügyfélkör megszerzésében, megtartásában és bővítésében.
A hagyományos marketingstratégiákkal ellentétben, ahol az értékesítési erőfeszítések hajtják a növekedést, a PLG a termék belső értékére támaszkodik a marketingben.
Ebben a növekedési marketingstratégiábana termék a főszereplő, amely vonzza és hűséges, fizető ügyfelekké alakítja a felhasználókat.
Mi teszi a termékvezérelt növekedési marketinget kiemelkedővé?
A termékvezérelt növekedési modell robusztus megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek erőforrások pazarlása nélkül szeretnének növekedni. Ez a stratégia elengedhetetlen azoknak a B2B SaaS szoftvercégeknek, amelyek nagyobb, értékesítésvezérelt szervezetekkel kívánnak versenyezni.
Most pedig nézzük meg, mi is az, ami igazán megkülönbözteti a termékvezérelt növekedést.
Ezek az egyedülálló jellemzők teljesen új módon különböztetik meg a hagyományos növekedési modellektől.
- A termék a középpontban: A PLG marketingben a termék az elsődleges növekedési motor. Ez egyrészt a fő akvizíciós eszköz, másrészt a értékteremtés központi eleme.
- Ügyfélközpontú elkötelezettség: A PLG marketing a felhasználói élményt helyezi előtérbe, ösztönözve az új és a meglévő ügyfeleket, hogy szabadon fedezzék fel és használják a terméket, lehetővé téve számukra, hogy természetesen, az értékesítési csapatok erőteljes ösztönzése nélkül fedezzék fel annak értékét.
- Freemium és próba rendszerek: A freemium vagy ingyenes próba rendszereknek köszönhetően a marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL-ek) a monetizálás előtt megismerkedhetnek a termékkel, így első kézből tapasztalhatják meg annak értékét.
A termékvezérelt növekedési marketing és az értékesítésvezérelt növekedés közötti különbségek
A PLG az intuitív, önkiszolgáló termékekkel rendelkező vállalatok számára ideális megoldás. Az értékesítésvezérelt növekedés pedig olyan komplex megoldásokkal rendelkező vállalkozások számára előnyös, ahol a gyakorlati megközelítés kulcsfontosságú az üzletkötéshez.
Ez a táblázat összehasonlítja a legfontosabb szempontokat, hogy kiemelje ezeket a különbségeket és javítsa megértését.
|Aspect
|Termékvezérelt növekedési marketing
|Értékesítés-vezérelt növekedés
|Meghatározás
|Egy olyan stratégia, amely a termék belső értékére támaszkodik, hogy vonzza és fizető ügyfelekké alakítsa a felhasználókat.
|Egy stratégia, amely agresszív értékesítési taktikákra és marketing tevékenységekre összpontosít az ügyfélszerzés elősegítése érdekében.
|Fókusz
|A felhasználói élményre és a termék funkcionalitására összpontosít, hogy elősegítse a természetes elfogadását.
|Prioritizálja az értékesítési csapatokat és a marketingkampányokat, hogy a vásárlókat végigvezesse az értékesítési csatornán.
|Elsődleges felhasználás
|Vonzza be a felhasználókat ingyenes próbaverziókkal és termékbemutatókkal, hogy megmutassa a termék értékét a vásárlás előtt.
|Kapcsolatok építése közvetlen kapcsolattartás és személyre szabott értékesítési stratégiák révén az üzletek lezárása érdekében.
|Használt technikák
|Használja a termék funkcióit, a felhasználói visszajelzéseket és az adatelemzéseket a felhasználói elkötelezettség növelése érdekében.
|Értékesítési hívások, e-mail kampányok és hálózatépítés segítségével generál potenciális ügyfeleket és alakítja át őket valódi ügyfelekké.
|Eredmény
|Organikus növekedést generál az elégedett felhasználók és a szájpropagandán alapuló ajánlások révén.
|Célzott értékesítési tevékenységek és marketingstratégiák révén érhető el a növekedés, ami gyakran hosszabb értékesítési ciklushoz vezet.
Termékvezérelt növekedési stratégiák megvalósítása
A Gartner felmérése szerint 2023-ban a CMO-k 71%-a úgy érezte, hogy költségvetése nem elegendő stratégiáinak teljes körű végrehajtásához. A szűkebb költségvetések mellett a költséghatékony megközelítések alkalmazása még fontosabbá válik a túlköltekezés elkerülése érdekében.
Ha azonban a terméket helyezik előtérbe, mint fő növekedési tényezőt, a vállalkozások minimalizálhatják a kiterjedt marketingkampányoktól és a magas ügyfélszerzési költségektől való függőségüket.
Íme néhány hatékony stratégia a PLG megvalósításához, statisztikákkal és sikeres vállalatok példáival alátámasztva.
1. stratégia: A termék felhasználásával a ingyenes próbaverziót használó felhasználók fizető ügyfelekké válnak
Az ingyenes próbaidőszak kiváló lehetőséget kínál a potenciális ügyfeleknek, hogy első kézből tapasztalják meg a termék értékét. Az ingyenes próbaidőszakok vagy freemiumok lehetővé teszik a potenciális ügyfelek számára, hogy a vásárlás előtt megismerjék a termék előnyeit.
Példa: A Dropbox freemium modellt alkalmaz a növekedés felgyorsítására. 2 GB ingyenes tárhelyet kínál a felhasználóknak. Ez a stratégia arra ösztönözte a felhasználókat, hogy pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül regisztráljanak.
Sokan fizetős csomagra váltottak a további tárhely miatt, mivel a felhasználók fájljaikat tárolták és megtapasztalták a platform zökkenőmentes működését. Néhány éven belül a Dropbox több mint 500 millió felhasználót ért el, ami elsősorban a vonzó ingyenes próbaajánlatának köszönhető.
2. stratégia: A fogyasztói bizalom megszerzése a társadalmi bizonyítékok bemutatásával
A BrightLocal tanulmánya szerint a fogyasztók 77%-a ugyanolyan mértékben bízik az online véleményekben, mint a személyes ajánlásokban.
A társadalmi bizonyítékok – például ügyfélajánlások, esettanulmányok és felhasználói vélemények – jelentősen befolyásolhatják a vásárlási döntéseket.
Például az Airbnb hatékonyan használja a közösségi bizonyítékokat azáltal, hogy kiemeli a felhasználói véleményeket, értékeléseket és részletes visszajelzéseket az egyes ingatlanok listáján. Azok a hirdetések, amelyek 5 vagy több friss értékeléssel rendelkeznek, jogosulttá válnak olyan jelvényekre, mint a „Vendégek kedvence”, „Legjobb otthonok” vagy egy százalékos rangsor címke, amelyek további hitelességet kölcsönöznek nekik.
Ezek a címkék segítik a bizalom kiépítését és több potenciális vendég vonzását. Kiemelik a népszerű és magas értékeléssel rendelkező szálláshelyeket, és ösztönzik az új ügyfeleket a magabiztos foglalásra.
3. stratégia: A regisztrációs folyamat egyszerűsítése
A Forrester szerinta B2B-vásárlók négyötöde inkább önállóan tájékozódik és vásárol egy alkalmazáson keresztül, mint hogy értékesítővel lépjen kapcsolatba a termékkel kapcsolatos információkért. Ez a preferencia azt jelenti, hogy egy bonyolult regisztrációs folyamat elriaszthatja ezeket a potenciális ügyfeleket.
A Canva önkiszolgáló bevezetési stratégiát alkalmaz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan létrehozzanak egy fiókot, és azonnal megkezdjék a tervezést. Csak egy e-mailes regisztrációval a felhasználók azonnal hozzáférhetnek a sablonok és eszközök széles választékához, ami pozitív felhasználói élményt biztosít, miközben minimalizálja a lemorzsolódási arányt.
4. stratégia: Bevezetési ellenőrzőlisták bevezetése
A Wyzowl ügyfél-bevonási statisztikai jelentése szerint 10 felhasználóból 8 törölte az alkalmazást egyszerűen azért, mert nem tudta, hogyan kell használni. Nyilvánvaló, hogy a hatékony bevonás elengedhetetlen a felhasználók megszerzéséhez.
Ugyanez a jelentés azt is sugallja, hogy az egyének 86%-a nagyobb valószínűséggel marad hűséges egy olyan vállalkozáshoz, amely befektet az onboarding tartalmakba, amelyek célja, hogy üdvözöljék és oktassák őket a vásárlás után.
A Notion bevezető ellenőrzőlistákat használ, hogy végigvezesse az új felhasználókat a funkcióin, és segítse őket megérteni, hogyan lehet hatékonyan használni a terméket. Ez nagyobb lojalitást és simább átmenetet eredményez az új felhasználók és a Notion ökoszisztéma aktív résztvevői között.
A Notion sikerének megismétlése érdekében a következőket teheti:
- Készítsen világos, lépésről lépésre haladó ellenőrzőlistákat, amelyek végigvezetik a felhasználókat a legfontosabb funkciókon és szolgáltatásokon.
- Használjon interaktív útmutatókat vagy eszköztippeket, amelyek valós idejű segítséget nyújtanak a felhasználóknak a termékben való navigáláshoz.
- Hozzon létre egy dedikált erőforrás-központot oktatóanyagokkal, GYIK-kel és közösségi fórumokkal.
5. stratégia: A termékre alkalmas potenciális ügyfelek (PQL-ek) azonosítása és prioritásba rendezése
A PQL-ek azonosítása – azoknak a felhasználóknak a felismerése, akik olyan módon használják a terméket, amely arra utal, hogy valószínűleg konvertálni fognak – elengedhetetlen a sikeres PLG-stratégiahoz.
Tomasz Tunguz, a Redpoint Ventures partnere szerint a PQL-ek hatalmas ügyfeleket szereznek, hatszor gyorsabban, mint az értékesítésre alkalmas potenciális ügyfelek (SQL-ek).
Az Airtable a freemium csomagban a felhasználói viselkedés vizsgálatával azonosítja a PQL-eket. Arra koncentrál, hogy mely funkciók kapják a legtöbb figyelmet. Ez az elemzés olyan mutatókat követ nyomon, mint a funkciók használatára fordított idő, a használat gyakorisága és az együttműködési mutatók, hogy megértsék a felhasználók érdeklődését és a konverziós mintákat.
Az Airtable személyre szabja elérhetőségét azáltal, hogy meghatározza a magas elkötelezettségű területeket, és ezeket a funkciókat vonzó értékesítési érvként használja a potenciális ügyfelek meggyőzésére.
Hasonló stratégiát alkalmazhat az alábbiak szerint:
- A felhasználók termékkel való interakcióinak elemzése
- A felhasználók szegmentálása az elkötelezettség szintje alapján
- Célzott marketingkampányok kidolgozása, amelyek kiemelik a népszerű funkciókat
... mindezt úgy, hogy rendszeresen gyűjti a felhasználói visszajelzéseket, hogy finomítsa kínálatát.
6. stratégia: A személyre szabás integrálása az ügyfélútba
A személyre szabás javítja a felhasználói élményt és növeli az elkötelezettséget. Az Oracle ügyfélélményre gyakorolt hatásokról szóló jelentése szerint a fogyasztók 86 százaléka hajlandó többet fizetni egy jobb ügyfélélményért.
A Spotify kiemelkedő eredményeket ért el ezzel a megközelítéssel. Példaként említhető a személyre szabás, amely algoritmusok segítségével a felhasználói viselkedés alapján személyre szabott zenei ajánlásokat nyújt.
A Spotify a Blend funkcióval teljesen új szintre emeli a személyre szabást. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közös lejátszási listákat hozzanak létre, amelyek egyesítik zenei ízlésüket. Ez a kollaboratív élmény naponta frissül, és minden felhasználó hallgatási szokásai alapján egyedi dalválogatást kínál, így a zene felfedezése még szórakoztatóbbá válik a barátokkal.
Nem csábítaná ez Önt arra, hogy kipróbálja ezt a terméket?
A Spotify-hoz hasonló személyre szabott stratégia megvalósításához a következőket teheti:
- Gyűjtse és elemezze a felhasználói viselkedést, hogy személyre szabott élményeket és releváns ajánlásokat hozzon létre.
- Vezessen be olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az interakciót és a preferenciák megosztását, elősegítve ezzel a közösség elkötelezettségét.
- Vezessen be olyan algoritmusokat, amelyek folyamatosan elemzik a felhasználói preferenciákat, biztosítva, hogy az ajánlások az érdeklődésükkel együtt fejlődjenek.
Eszközök a termékvezérelt növekedési marketinghez
A termékvezérelt növekedés (PLG) sikeres megvalósításához elengedhetetlenek a megfelelő eszközök a kulcsfontosságú folyamatok automatizálásához és a vásárlói elkötelezettség növeléséhez.
A Rocketlane State of Onboarding felmérése szerint a vállalatok 60%-a 4-6 eszközt használ kizárólag az ügyfelek bevonására, ami ezt a stratégiát az egyik leghatékonyabbá teszi a PLG marketingben.
Íme néhány olyan eszköz, amelyet érdemes figyelembe venni a PLG-útján:
- Ügyfél-bevezetési eszközök a zökkenőmentes beállításhoz és a felhasználók aktiválásához
- Visszajelzésgyűjtő eszközök az információk összegyűjtéséhez és a termékre alkalmas potenciális ügyfelek (PQL-ek) azonosításához.
- Felhasználói elemzési platformok az elkötelezettség nyomon követéséhez és a termékélmény optimalizálásához
- Kommunikációs eszközök a folyamatos ügyfélkapcsolatok és ügyfélszolgálat érdekében
Az olyan eszközök, mint a ClickUp, egyszerűsíthetik ezeket a tevékenységeket azáltal, hogy all-in-one megoldásokat kínálnak, amelyekkel felgyorsíthatja PLG stratégiáját.
ClickUp termékmarketing szoftver
A ClickUp termékmarketing szoftver javítja a csapatok együttműködését és termelékenységét. Funkciói, mint például a testreszabható irányítópultok, a feladatok automatizálása, a célok nyomon követése és a valós idejű jelentések, lehetővé teszik a szervezetek számára munkafolyamataik optimalizálását. Ez teszi a ClickUp-ot ideális választássá a termékvezérelt növekedési modell megvalósításához.
A ClickUp olyan gazdag funkcióival, mint például:
- ClickUp Automation : Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és csökkentse az ismétlődő feladatokat, így értékes időt szabadítva fel a csapatának. Az automatizálás javítja az ügyfélélményt azáltal, hogy minimalizálja a manuális munkát, és lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a nagy hatással bíró tevékenységekre koncentráljanak.
- ClickUp feladatok : Kezelje és szervezze a különböző projektekhez tartozó feladatok sokaságát a ClickUp több mint 35 testreszabható ClickApp alkalmazásával. Ez a rugalmasság zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, így csapata hatékonyan támogathatja termékvezérelt növekedési stratégiáját.
- ClickUp Brain: Használja ki a több mint 100 AI eszközt, hogy felgyorsítsa az írás, összefoglalás és termékfejlesztési folyamat optimalizálása feladatait. Ez a funkció segít Önnek a termékigény-dokumentumok (PRD-k), vonzó tartalmak és tesztelési tervek hatékonyabb elkészítésében.
- ClickUp nézetek : Igazítsa vállalkozását a termékvezérelt növekedési stratégiához a különböző nézetek – lista, tábla, naptár és mások – kínálatával. Ezek a nézetek fokozzák a felhasználói elkötelezettséget, lehetővé téve a projektek egyszerű vizualizálását és a feladatkezelés egyszerűsítését.
De ez még nem minden. A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvercsomag még több trükköt tartogat a tarsolyában. Tekintse a következő sablonokat előre elkészített keretrendszereknek, amelyek segítségével azonnal belevághat az új termékmarketing stratégiák kipróbálásába.
ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon
A PLG marketing stratégia új Önnek? Hol kezdje? A ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon segít Önnek! Integrálhatja marketing stratégiai ütemtervét a termékfejlesztési ütemtervbe, így biztosítva, hogy minden lépés összhangban legyen termékfejlesztési és növekedési céljaival.
Így javíthatja a tervezést:
- A termékek megjelenésének vizualizálása: Készítsen egy világos ütemtervet a termékek bevezetéséhez és frissítéséhez, hogy a csapat tagjai mindig tisztában legyenek a mérföldkövekkel.
- Csapatok közötti együttműködés: Ösztönözze a termék-, marketing- és értékesítési csapatok közötti együttműködést megjegyzések és feladatkiosztások révén, hogy fenntartsák a kohéziót.
- Visszajelzések gyűjtése: Ezzel a sablonnal a ClickUp ügyfélsiker-szoftverként működik, amely segít összegyűjteni az érdekelt felek és az ügyfelek véleményét, hogy a termék és a marketing stratégia felhasználóközpontú legyen.
- Egyéni állapotok: Hozzon létre akár 15 állapotú feladatokat, például tervezés, fejlesztés, tesztelés és bevezetés, hogy nyomon követhesse a termékfejlesztés és a marketing kezdeményezések előrehaladását.
ClickUp termékstratégia sablon
A ClickUp termékstratégiai sablon olyan alapvető funkciókkal rendelkezik, mint az egyéni nézetek, a feladatok prioritásai és az ütemtervek, így ideális eszköz a termékvezérelt növekedési stratégiájának fejlesztéséhez.
Ez a sablon a ClickUp-ot egy könnyen használható termékmarketing szoftverré teszi, amely lehetővé teszi Önnek, hogy:
- Határozzon meg egyértelmű termékcélokat és -feladatokat, amelyek összhangban állnak PLG-kezdeményezéseivel, és biztosítsa, hogy marketingstratégiái megfeleljenek a felhasználói igényeknek.
- Összehangolja a funkciók közötti csapatokat a közös prioritások és ütemtervek mentén, hogy koherens megközelítést alakítson ki a felhasználók megszerzéséhez és megtartásához.
- Kezelje a feladatokat és projekteket egy központi helyen, elősegítve a termék-, marketing- és értékesítési csapatok közötti együttműködést a hatékony végrehajtás érdekében.
Ezzel a sablonnal csapata továbbra is a stratégiai PLG marketing tevékenységekre koncentrálhat, javíthatja a részlegek közötti koordinációt és egyszerűsítheti a tervezési folyamatot.
A termékvezérelt növekedés sikerének mérésére szolgáló mutatók
A PLG célja a felhasználók megszerzése, valamint az elkötelezettségük és elégedettségük fenntartása a fenntartható növekedés érdekében.
Íme a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k), amelyek értékes betekintést nyújtanak stratégiáiba:
- A churn rate (elvándorlási arány) az idő múlásával távozó felhasználók százalékos arányát méri. A magas elvándorlási arány elégedetlenségre vagy termékproblémákra utal, és az elvándorlás mindössze 5%-os csökkentése 25–95%-kal növelheti a nyereséget.
- Az ügyfél életre szóló értéke (CLV) azt mutatja, hogy egy ügyféltől az élettartama alatt összesen mekkora bevételre számíthat. A PLG-vállalatok gyakran magasabb CLV-vel rendelkeznek, mivel alacsonyabbak az ügyfélszerzési költségeik és erőteljesebben törekednek az ügyfélmegtartásra.
- Az átlagos felhasználónkénti bevétel (ARPU) méri az egy felhasználónként generált bevételt, segítve a monetizációs potenciál és az upselling vagy cross-selling hatékonyságának értékelését.
Ezenkívül a felhasználói elkötelezettség és aktiválási arányok nyomon követése segít megérteni, hogy a felhasználók mennyire fogadják el és használják ki a termékét, és további fejlesztési lehetőségeket kínál.
Példák sikeres termékvezérelt vállalkozásokra
A fent említett példák mellett még néhány vállalatot megvizsgálunk, amelyek bemutatják, hogyan lehet hatékonyan kihasználni a termékeiket a költségek csökkentése és a vírusos növekedési ciklus létrehozása érdekében.
1. Slack
Az olyan cégek, mint a Slack, kiemelkednek a PLG-megközelítésben.
Például a Slack ingyenes verziója olyan alapvető funkciókat tartalmaz, amelyek a felhasználók szokásait alakítják, ami körülbelül 23%-os konverziós arányt eredményez az ingyenes és a fizetős csomagok között.
A Slack bebizonyította, hogy a termék központi szerepe minden munkahelyi tevékenységben kulcsfontosságú a felhasználói hűség kialakításában. Felhasználói megtartási aránya elképesztő 93%.
A Slack sikere abban rejlik, hogy „horog” ciklusával – kiváltó ok, cselekvés, jutalom és befektetés – szokásos elkötelezettséget teremt. Azzal, hogy következetesen végigvezeti a felhasználókat ezen a cikluson, a Slack magas ügyfélmegtartási arányt ér el, elősegíti a lojalitást, és a felhasználókat a termék támogatóivá teszi.
2. Miro
A Miro exponenciálisan növekedett azzal, hogy freemium modelljével azonnali értéket nyújtott a felhasználóknak, lehetővé téve számukra, hogy azonnal kipróbálják a terméket.
Több mint 50 millió ember használja, és a Slack vagy a Google Drive eszközökkel való összekapcsolhatósága miatt elengedhetetlen a csapatmunka során.
A Miro-t az különbözteti meg a többitől, hogy a figyelme középpontjában az ügyfél áll. Hogy releváns és hasznos maradjon, a Miro folyamatosan frissíti termékét a felhasználói igények alapján. Ráadásul a Miro számos kész sablont kínál, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén belevethetik magukat a munkába, ahelyett, hogy egy üres vászonra bámulnának.
3. Calendly
A Calendly egy termékvezérelt növekedési eszköz, amely egyszerűsíti a találkozók ütemezését. Erős termék-piac illeszkedése megoldja a találkozók ütemezésének gyakori problémáját, és sokféle felhasználót vonz.
Minden alkalommal, amikor egy felhasználó Calendly-meghívót küld, új potenciális felhasználókat vonz a platformra, ami vírusos hatást eredményez. Ez a természetes bevonás és egyértelmű érték jól mutatja, hogy a Calendly hogyan használja hatékonyan termékét a növekedés érdekében.
A termékvezérelt növekedési marketing előnyei és hátrányai
2019-ben az összes vezető SaaS IPO termékorientált vállalat volt, ami valószínűleg összefügg azzal, hogy a termékorientált vállalkozások értéke több mint 30%-kal magasabb, mint a nyilvános piaci SaaS indexalapé.
A termékvezérelt növekedési modell a következő előnyökkel jár a vállalatok számára:
- Csökkenti az ügyfélszerzés költségeit azáltal, hogy a termék hajtja a növekedést, ahelyett, hogy drága ügyfél-életciklus marketing kampányokra támaszkodna.
- A felhasználók természetesen elfogadják és népszerűsítik a terméket, ami organikus növekedéshez és alacsonyabb ügyfélszerzési költségekhez vezet.
- Az értékesítési ciklus gyorsabb, mint az értékesítésorientált vállalatoknál, mivel a vásárlók közvetlenül kipróbálhatják a terméket, és gyorsan dönthetnek.
- A kiváló termékélmény növeli az ügyfélmegtartást és a lojalitást.
- A növekedés skálázható, mert a termék értékétől függ, nem pedig az értékesítési vagy ügyfélszolgálati csapat növekedésétől.
- A felhasználói viselkedésből származó adatok olyan betekintést nyújtanak, amelyekkel mind a termék, mind a marketingtevékenységek javíthatók.
Bár a termékvezérelt növekedési stratégia számos előnnyel jár, kihívásokkal is jár:
- Kiegyensúlyozott fókusz: A vállalatoknak előfordulhat, hogy a hatékony marketingstratégiák rovására a termékfejlesztést kell előtérbe helyezniük, ami gátolja a felhasználók megszerzését és elkötelezettségét. Elengedhetetlen, hogy a termékfejlesztéseket a marketingcélokkal összhangba hozzák.
- Ügyfélélmény: A gyors növekedés a támogatás és az onboarding folyamatok romlásához vezethet, ami a felhasználók frusztrációját és magasabb lemorzsolódási arányt eredményez. A vállalkozásoknak prioritásként kell kezelniük a felhasználói visszajelzéseket, és befektetniük kell a átfogó onboardingba és ügyfélszolgálatba az elégedettség növelése érdekében.
- Folyamatos fejlesztés: Ha kizárólag a termék jellemzőire támaszkodunk, az stagnáláshoz vezethet. A szervezeteknek folyamatosan fejleszteniük kell marketingcsapatuk készségeit, és a piaci trendekhez és az ügyfelek igényeihez igazodva kell alakítaniuk kínálatukat, hogy versenyképesek maradjanak.
A vállalkozások minimalizálhatják a potenciális hátrányokat, ha felismerik ezeket a kihívásokat és proaktívan kezelik őket.
A termékvezérelt növekedési modell alkalmazása a ClickUp segítségével
A legjobb marketing nem is tűnik marketingnek.
A legjobb marketing nem is tűnik marketingnek.
Ez a PLG marketing lényege.
Az olyan cégek, mint a Figma, a Calendly és a Grammarly bizonyítják, hogy a termékfejlesztés és a marketingtevékenységek közötti egyensúly elengedhetetlen az ügyfelek vonzásához, megtartásához és a fenntartható növekedés alapjainak megteremtéséhez.
A jövőre nézve a termékvezérelt marketing pályája ígéretesnek tűnik, különösen a SaaS eszközök esetében. Azok a vállalatok, amelyek prioritásként kezelik a felhasználói visszajelzéseket és folyamatosan fejlesztik kínálatukat, megfelelnek az ügyfelek elvárásainak és hosszú távú lojalitást építenek ki.
A ClickUp segítségével gyorsan megvalósíthatja termékvezérelt stratégiáját. Kezdje meg még ma az utazást, és igazítsa szervezetét a digitális korszak vezető vállalatainak sikereihez.