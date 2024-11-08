Hogyan valósítsuk meg a termékvezérelt növekedési marketingstratégiákat?

Készen áll arra, hogy átálljon egy igazán hatékony növekedési modellre? Nos, jó társaságban van.

A SaaS óriás, a Dropbox az egyik elsők között alkalmazta a termékvezérelt növekedést (PLG), egy freemium modellel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy első kézből tapasztalják meg a terméket. Ez a lépés exponenciális növekedést eredményezett, minimális függőséget a hagyományos marketingtől.

A PLG fejlődése a 2000-es évek elején kezdődött, amikor a SaaS-vállalatok innovatív módszereket kerestek a növekedéshez. Ma a legjobban teljesítő SaaS-vállalatok több mint 90%-a termékvezérelt megközelítést alkalmaz. Mi is így teszünk a ClickUpnál! 🚀

Az eredmények tagadhatatlanok: a kutatások szerint a PLG-vállalatok gyorsabban növekednek és magasabb bruttó árrést érnek el, ami bizonyítja, hogy ez a stratégia messze nem csak egy trend.

Mint mindig, most is végigkísérjük Önt a folyamaton. Merüljünk el a termékvezérelt növekedési marketingben, és fedezzük fel, hogyan válhat ez az Ön domináns növekedési motorjává.

Mi az a termékvezérelt növekedési marketing?

A termékvezérelt növekedési marketing egy olyan üzleti stratégia, amelyben maga a termék játszik központi szerepet az ügyfélkör megszerzésében, megtartásában és bővítésében. A termék kerül a középpontba, és viszi a terhet az ügyfélkör megszerzésében, megtartásában és bővítésében.

A hagyományos marketingstratégiákkal ellentétben, ahol az értékesítési erőfeszítések hajtják a növekedést, a PLG a termék belső értékére támaszkodik a marketingben.

Ebben a növekedési marketingstratégiábana termék a főszereplő, amely vonzza és hűséges, fizető ügyfelekké alakítja a felhasználókat.

Mi teszi a termékvezérelt növekedési marketinget kiemelkedővé?

A termékvezérelt növekedési modell robusztus megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek erőforrások pazarlása nélkül szeretnének növekedni. Ez a stratégia elengedhetetlen azoknak a B2B SaaS szoftvercégeknek, amelyek nagyobb, értékesítésvezérelt szervezetekkel kívánnak versenyezni.

Most pedig nézzük meg, mi is az, ami igazán megkülönbözteti a termékvezérelt növekedést.

Ezek az egyedülálló jellemzők teljesen új módon különböztetik meg a hagyományos növekedési modellektől. A termék a középpontban : A PLG marketingben a termék az elsődleges növekedési motor. Ez egyrészt a fő akvizíciós eszköz, másrészt a értékteremtés központi eleme.

Ügyfélközpontú elkötelezettség : A PLG marketing a felhasználói élményt helyezi előtérbe, ösztönözve az új és a meglévő ügyfeleket, hogy szabadon fedezzék fel és használják a terméket, lehetővé téve számukra, hogy természetesen, az értékesítési csapatok erőteljes ösztönzése nélkül fedezzék fel annak értékét.

Freemium és próba rendszerek: A freemium vagy ingyenes próba rendszereknek köszönhetően a marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL-ek) a monetizálás előtt megismerkedhetnek a termékkel, így első kézből tapasztalhatják meg annak értékét.

Olvassa el még: A 10 legjobb termékvezérelt növekedési szoftvereszköz (PLG)

A termékvezérelt növekedési marketing és az értékesítésvezérelt növekedés közötti különbségek

A PLG az intuitív, önkiszolgáló termékekkel rendelkező vállalatok számára ideális megoldás. Az értékesítésvezérelt növekedés pedig olyan komplex megoldásokkal rendelkező vállalkozások számára előnyös, ahol a gyakorlati megközelítés kulcsfontosságú az üzletkötéshez.

Ez a táblázat összehasonlítja a legfontosabb szempontokat, hogy kiemelje ezeket a különbségeket és javítsa megértését.

Aspect Termékvezérelt növekedési marketing Értékesítés-vezérelt növekedés Meghatározás Egy olyan stratégia, amely a termék belső értékére támaszkodik, hogy vonzza és fizető ügyfelekké alakítsa a felhasználókat. Egy stratégia, amely agresszív értékesítési taktikákra és marketing tevékenységekre összpontosít az ügyfélszerzés elősegítése érdekében. Fókusz A felhasználói élményre és a termék funkcionalitására összpontosít, hogy elősegítse a természetes elfogadását. Prioritizálja az értékesítési csapatokat és a marketingkampányokat, hogy a vásárlókat végigvezesse az értékesítési csatornán. Elsődleges felhasználás Vonzza be a felhasználókat ingyenes próbaverziókkal és termékbemutatókkal, hogy megmutassa a termék értékét a vásárlás előtt. Kapcsolatok építése közvetlen kapcsolattartás és személyre szabott értékesítési stratégiák révén az üzletek lezárása érdekében. Használt technikák Használja a termék funkcióit, a felhasználói visszajelzéseket és az adatelemzéseket a felhasználói elkötelezettség növelése érdekében. Értékesítési hívások, e-mail kampányok és hálózatépítés segítségével generál potenciális ügyfeleket és alakítja át őket valódi ügyfelekké. Eredmény Organikus növekedést generál az elégedett felhasználók és a szájpropagandán alapuló ajánlások révén. Célzott értékesítési tevékenységek és marketingstratégiák révén érhető el a növekedés, ami gyakran hosszabb értékesítési ciklushoz vezet.

Olvassa el még: 10 ügyfélszerzési stratégia az üzleti növekedés elősegítésére

Termékvezérelt növekedési stratégiák megvalósítása

A Gartner felmérése szerint 2023-ban a CMO-k 71%-a úgy érezte, hogy költségvetése nem elegendő stratégiáinak teljes körű végrehajtásához. A szűkebb költségvetések mellett a költséghatékony megközelítések alkalmazása még fontosabbá válik a túlköltekezés elkerülése érdekében.

Ha azonban a terméket helyezik előtérbe, mint fő növekedési tényezőt, a vállalkozások minimalizálhatják a kiterjedt marketingkampányoktól és a magas ügyfélszerzési költségektől való függőségüket.

Íme néhány hatékony stratégia a PLG megvalósításához, statisztikákkal és sikeres vállalatok példáival alátámasztva.

1. stratégia: A termék felhasználásával a ingyenes próbaverziót használó felhasználók fizető ügyfelekké válnak

Az ingyenes próbaidőszak kiváló lehetőséget kínál a potenciális ügyfeleknek, hogy első kézből tapasztalják meg a termék értékét. Az ingyenes próbaidőszakok vagy freemiumok lehetővé teszik a potenciális ügyfelek számára, hogy a vásárlás előtt megismerjék a termék előnyeit.

Példa: A Dropbox freemium modellt alkalmaz a növekedés felgyorsítására. 2 GB ingyenes tárhelyet kínál a felhasználóknak. Ez a stratégia arra ösztönözte a felhasználókat, hogy pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül regisztráljanak. Sokan fizetős csomagra váltottak a további tárhely miatt, mivel a felhasználók fájljaikat tárolták és megtapasztalták a platform zökkenőmentes működését. Néhány éven belül a Dropbox több mint 500 millió felhasználót ért el, ami elsősorban a vonzó ingyenes próbaajánlatának köszönhető.

a Dropboxon keresztül

2. stratégia: A fogyasztói bizalom megszerzése a társadalmi bizonyítékok bemutatásával

A BrightLocal tanulmánya szerint a fogyasztók 77%-a ugyanolyan mértékben bízik az online véleményekben, mint a személyes ajánlásokban.

A társadalmi bizonyítékok – például ügyfélajánlások, esettanulmányok és felhasználói vélemények – jelentősen befolyásolhatják a vásárlási döntéseket.

Például az Airbnb hatékonyan használja a közösségi bizonyítékokat azáltal, hogy kiemeli a felhasználói véleményeket, értékeléseket és részletes visszajelzéseket az egyes ingatlanok listáján. Azok a hirdetések, amelyek 5 vagy több friss értékeléssel rendelkeznek, jogosulttá válnak olyan jelvényekre, mint a „Vendégek kedvence”, „Legjobb otthonok” vagy egy százalékos rangsor címke, amelyek további hitelességet kölcsönöznek nekik.

Ezek a címkék segítik a bizalom kiépítését és több potenciális vendég vonzását. Kiemelik a népszerű és magas értékeléssel rendelkező szálláshelyeket, és ösztönzik az új ügyfeleket a magabiztos foglalásra.

3. stratégia: A regisztrációs folyamat egyszerűsítése

A Forrester szerinta B2B-vásárlók négyötöde inkább önállóan tájékozódik és vásárol egy alkalmazáson keresztül, mint hogy értékesítővel lépjen kapcsolatba a termékkel kapcsolatos információkért. Ez a preferencia azt jelenti, hogy egy bonyolult regisztrációs folyamat elriaszthatja ezeket a potenciális ügyfeleket.

A Canva önkiszolgáló bevezetési stratégiát alkalmaz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan létrehozzanak egy fiókot, és azonnal megkezdjék a tervezést. Csak egy e-mailes regisztrációval a felhasználók azonnal hozzáférhetnek a sablonok és eszközök széles választékához, ami pozitív felhasználói élményt biztosít, miközben minimalizálja a lemorzsolódási arányt.

via Canva

4. stratégia: Bevezetési ellenőrzőlisták bevezetése

A Wyzowl ügyfél-bevonási statisztikai jelentése szerint 10 felhasználóból 8 törölte az alkalmazást egyszerűen azért, mert nem tudta, hogyan kell használni. Nyilvánvaló, hogy a hatékony bevonás elengedhetetlen a felhasználók megszerzéséhez.

Ugyanez a jelentés azt is sugallja, hogy az egyének 86%-a nagyobb valószínűséggel marad hűséges egy olyan vállalkozáshoz, amely befektet az onboarding tartalmakba, amelyek célja, hogy üdvözöljék és oktassák őket a vásárlás után.

A Notion bevezető ellenőrzőlistákat használ, hogy végigvezesse az új felhasználókat a funkcióin, és segítse őket megérteni, hogyan lehet hatékonyan használni a terméket. Ez nagyobb lojalitást és simább átmenetet eredményez az új felhasználók és a Notion ökoszisztéma aktív résztvevői között.

via Notion

A Notion sikerének megismétlése érdekében a következőket teheti:

Készítsen világos, lépésről lépésre haladó ellenőrzőlistákat, amelyek végigvezetik a felhasználókat a legfontosabb funkciókon és szolgáltatásokon.

Használjon interaktív útmutatókat vagy eszköztippeket, amelyek valós idejű segítséget nyújtanak a felhasználóknak a termékben való navigáláshoz.

Hozzon létre egy dedikált erőforrás-központot oktatóanyagokkal, GYIK-kel és közösségi fórumokkal.

5. stratégia: A termékre alkalmas potenciális ügyfelek (PQL-ek) azonosítása és prioritásba rendezése

A PQL-ek azonosítása – azoknak a felhasználóknak a felismerése, akik olyan módon használják a terméket, amely arra utal, hogy valószínűleg konvertálni fognak – elengedhetetlen a sikeres PLG-stratégiahoz.

Tomasz Tunguz, a Redpoint Ventures partnere szerint a PQL-ek hatalmas ügyfeleket szereznek, hatszor gyorsabban, mint az értékesítésre alkalmas potenciális ügyfelek (SQL-ek).

Az Airtable a freemium csomagban a felhasználói viselkedés vizsgálatával azonosítja a PQL-eket. Arra koncentrál, hogy mely funkciók kapják a legtöbb figyelmet. Ez az elemzés olyan mutatókat követ nyomon, mint a funkciók használatára fordított idő, a használat gyakorisága és az együttműködési mutatók, hogy megértsék a felhasználók érdeklődését és a konverziós mintákat.

Az Airtable személyre szabja elérhetőségét azáltal, hogy meghatározza a magas elkötelezettségű területeket, és ezeket a funkciókat vonzó értékesítési érvként használja a potenciális ügyfelek meggyőzésére.

Hasonló stratégiát alkalmazhat az alábbiak szerint:

A felhasználók termékkel való interakcióinak elemzése

A felhasználók szegmentálása az elkötelezettség szintje alapján

Célzott marketingkampányok kidolgozása, amelyek kiemelik a népszerű funkciókat

... mindezt úgy, hogy rendszeresen gyűjti a felhasználói visszajelzéseket, hogy finomítsa kínálatát.

az Airtable segítségével

6. stratégia: A személyre szabás integrálása az ügyfélútba

A személyre szabás javítja a felhasználói élményt és növeli az elkötelezettséget. Az Oracle ügyfélélményre gyakorolt hatásokról szóló jelentése szerint a fogyasztók 86 százaléka hajlandó többet fizetni egy jobb ügyfélélményért.

A Spotify kiemelkedő eredményeket ért el ezzel a megközelítéssel. Példaként említhető a személyre szabás, amely algoritmusok segítségével a felhasználói viselkedés alapján személyre szabott zenei ajánlásokat nyújt.

Spotify-on keresztül

A Spotify a Blend funkcióval teljesen új szintre emeli a személyre szabást. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közös lejátszási listákat hozzanak létre, amelyek egyesítik zenei ízlésüket. Ez a kollaboratív élmény naponta frissül, és minden felhasználó hallgatási szokásai alapján egyedi dalválogatást kínál, így a zene felfedezése még szórakoztatóbbá válik a barátokkal.

Nem csábítaná ez Önt arra, hogy kipróbálja ezt a terméket?

A Spotify-hoz hasonló személyre szabott stratégia megvalósításához a következőket teheti:

Gyűjtse és elemezze a felhasználói viselkedést, hogy személyre szabott élményeket és releváns ajánlásokat hozzon létre.

Vezessen be olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az interakciót és a preferenciák megosztását, elősegítve ezzel a közösség elkötelezettségét.

Vezessen be olyan algoritmusokat, amelyek folyamatosan elemzik a felhasználói preferenciákat, biztosítva, hogy az ajánlások az érdeklődésükkel együtt fejlődjenek.

A termékvezérelt növekedés (PLG) sikeres megvalósításához elengedhetetlenek a megfelelő eszközök a kulcsfontosságú folyamatok automatizálásához és a vásárlói elkötelezettség növeléséhez.

A Rocketlane State of Onboarding felmérése szerint a vállalatok 60%-a 4-6 eszközt használ kizárólag az ügyfelek bevonására, ami ezt a stratégiát az egyik leghatékonyabbá teszi a PLG marketingben.

Íme néhány olyan eszköz, amelyet érdemes figyelembe venni a PLG-útján:

Ügyfél-bevezetési eszközök a zökkenőmentes beállításhoz és a felhasználók aktiválásához

Visszajelzésgyűjtő eszközök az információk összegyűjtéséhez és a termékre alkalmas potenciális ügyfelek (PQL-ek) azonosításához.

Felhasználói elemzési platformok az elkötelezettség nyomon követéséhez és a termékélmény optimalizálásához

Kommunikációs eszközök a folyamatos ügyfélkapcsolatok és ügyfélszolgálat érdekében

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, egyszerűsíthetik ezeket a tevékenységeket azáltal, hogy all-in-one megoldásokat kínálnak, amelyekkel felgyorsíthatja PLG stratégiáját.

ClickUp termékmarketing szoftver

A ClickUp termékmarketing szoftver javítja a csapatok együttműködését és termelékenységét. Funkciói, mint például a testreszabható irányítópultok, a feladatok automatizálása, a célok nyomon követése és a valós idejű jelentések, lehetővé teszik a szervezetek számára munkafolyamataik optimalizálását. Ez teszi a ClickUp-ot ideális választássá a termékvezérelt növekedési modell megvalósításához.

A ClickUp olyan gazdag funkcióival, mint például:

ClickUp Automation : Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és csökkentse az ismétlődő feladatokat, így értékes időt szabadítva fel a csapatának. Az automatizálás javítja az ügyfélélményt azáltal, hogy minimalizálja a manuális munkát, és lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a nagy hatással bíró tevékenységekre koncentráljanak. Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és csökkentse az ismétlődő feladatokat, így értékes időt szabadítva fel a csapatának. Az automatizálás javítja az ügyfélélményt azáltal, hogy minimalizálja a manuális munkát, és lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a nagy hatással bíró tevékenységekre koncentráljanak.

Használja a ClickUp kész automatizálási receptjeit, vagy testreszabja azokat az igényeinek megfelelően, így biztosítva, hogy csapata az igazán fontos dolgokra koncentrálhasson.

ClickUp feladatok : Kezelje és szervezze a különböző projektekhez tartozó feladatok sokaságát a ClickUp több mint 35 testreszabható ClickApp alkalmazásával. Ez a rugalmasság zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, így csapata hatékonyan támogathatja termékvezérelt növekedési stratégiáját. Kezelje és szervezze a különböző projektekhez tartozó feladatok sokaságát a ClickUp több mint 35 testreszabható ClickApp alkalmazásával. Ez a rugalmasság zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, így csapata hatékonyan támogathatja termékvezérelt növekedési stratégiáját.

Növelje hatékonyságát a ClickUp Tasks segítségével – koordinálja a projekteket, kövesse nyomon az előrehaladást, és javítsa a csapat együttműködését a gyorsabb eredmények érdekében.

ClickUp Brain : Használja ki a több mint 100 AI eszközt, hogy felgyorsítsa az írás, összefoglalás és termékfejlesztési folyamat optimalizálása feladatait. Ez a funkció segít Önnek a termékigény-dokumentumok (PRD-k), vonzó tartalmak és tesztelési tervek hatékonyabb elkészítésében.

Használja ki a több mint 100 AI-eszközt a feladatok egyszerűsítéséhez, és javítsa termékfejlesztési munkafolyamatát a ClickUp Brain segítségével.

ClickUp nézetek : Igazítsa vállalkozását a termékvezérelt növekedési stratégiához a különböző nézetek – lista, tábla, naptár és mások – kínálatával. Ezek a nézetek fokozzák a felhasználói elkötelezettséget, lehetővé téve a projektek egyszerű vizualizálását és a feladatkezelés egyszerűsítését. Igazítsa vállalkozását a termékvezérelt növekedési stratégiához a különböző nézetek – lista, tábla, naptár és mások – kínálatával. Ezek a nézetek fokozzák a felhasználói elkötelezettséget, lehetővé téve a projektek egyszerű vizualizálását és a feladatkezelés egyszerűsítését.

Szervezze meg feladatait a ClickUp Views segítségével – válasszon a Lista, Táblázat vagy Tábla közül, hogy projektjeit világosan láthassa és mindenről naprakész legyen.

De ez még nem minden. A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvercsomag még több trükköt tartogat a tarsolyában. Tekintse a következő sablonokat előre elkészített keretrendszereknek, amelyek segítségével azonnal belevághat az új termékmarketing stratégiák kipróbálásába.

ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon

A PLG marketing stratégia új Önnek? Hol kezdje? A ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon segít Önnek! Integrálhatja marketing stratégiai ütemtervét a termékfejlesztési ütemtervbe, így biztosítva, hogy minden lépés összhangban legyen termékfejlesztési és növekedési céljaival.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékfejlesztési sablon segítségével hangolja össze PLG marketingstratégiáinak megvalósítását termékfejlesztési tervével.

Így javíthatja a tervezést:

A termékek megjelenésének vizualizálása : Készítsen egy világos ütemtervet a termékek bevezetéséhez és frissítéséhez, hogy a csapat tagjai mindig tisztában legyenek a mérföldkövekkel.

Csapatok közötti együttműködés : Ösztönözze a termék-, marketing- és értékesítési csapatok közötti együttműködést megjegyzések és feladatkiosztások révén, hogy fenntartsák a kohéziót.

Visszajelzések gyűjtése : Ezzel a sablonnal a ClickUp : Ezzel a sablonnal a ClickUp ügyfélsiker-szoftverként működik, amely segít összegyűjteni az érdekelt felek és az ügyfelek véleményét, hogy a termék és a marketing stratégia felhasználóközpontú legyen.

Egyéni állapotok: Hozzon létre akár 15 állapotú feladatokat, például tervezés, fejlesztés, tesztelés és bevezetés, hogy nyomon követhesse a termékfejlesztés és a marketing kezdeményezések előrehaladását.

ClickUp termékstratégia sablon

A ClickUp termékstratégiai sablon olyan alapvető funkciókkal rendelkezik, mint az egyéni nézetek, a feladatok prioritásai és az ütemtervek, így ideális eszköz a termékvezérelt növekedési stratégiájának fejlesztéséhez.

Töltse le ezt a sablont Fejlessze PLG marketingjét a ClickUp termékstratégiai sablonjával

Ez a sablon a ClickUp-ot egy könnyen használható termékmarketing szoftverré teszi, amely lehetővé teszi Önnek, hogy:

Határozzon meg egyértelmű termékcélokat és -feladatokat, amelyek összhangban állnak PLG-kezdeményezéseivel, és biztosítsa, hogy marketingstratégiái megfeleljenek a felhasználói igényeknek.

Összehangolja a funkciók közötti csapatokat a közös prioritások és ütemtervek mentén, hogy koherens megközelítést alakítson ki a felhasználók megszerzéséhez és megtartásához.

Kezelje a feladatokat és projekteket egy központi helyen, elősegítve a termék-, marketing- és értékesítési csapatok közötti együttműködést a hatékony végrehajtás érdekében.

Ezzel a sablonnal csapata továbbra is a stratégiai PLG marketing tevékenységekre koncentrálhat, javíthatja a részlegek közötti koordinációt és egyszerűsítheti a tervezési folyamatot.

Olvassa el még: 7 növekedési terv sablon a növekedési stratégia kidolgozásához

A termékvezérelt növekedés sikerének mérésére szolgáló mutatók

A PLG célja a felhasználók megszerzése, valamint az elkötelezettségük és elégedettségük fenntartása a fenntartható növekedés érdekében.

Íme a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k), amelyek értékes betekintést nyújtanak stratégiáiba: churn rate (elvándorlási arány) az idő múlásával távozó felhasználók százalékos arányát méri. A magas elvándorlási arány elégedetlenségre vagy termékproblémákra utal, és (elvándorlási arány) az idő múlásával távozó felhasználók százalékos arányát méri. A magas elvándorlási arány elégedetlenségre vagy termékproblémákra utal, és az elvándorlás mindössze 5%-os csökkentése 25–95%-kal növelheti a nyereséget

Az ügyfél életre szóló értéke (CLV) azt mutatja, hogy egy ügyféltől az élettartama alatt összesen mekkora bevételre számíthat. azt mutatja, hogy egy ügyféltől az élettartama alatt összesen mekkora bevételre számíthat. A PLG-vállalatok gyakran magasabb CLV-vel rendelkeznek, mivel alacsonyabbak az ügyfélszerzési költségeik és erőteljesebben törekednek az ügyfélmegtartásra.

Az átlagos felhasználónkénti bevétel (ARPU) méri az egy felhasználónként generált bevételt, segítve a monetizációs potenciál és az upselling vagy cross-selling hatékonyságának értékelését.

Ezenkívül a felhasználói elkötelezettség és aktiválási arányok nyomon követése segít megérteni, hogy a felhasználók mennyire fogadják el és használják ki a termékét, és további fejlesztési lehetőségeket kínál.

Példák sikeres termékvezérelt vállalkozásokra

A fent említett példák mellett még néhány vállalatot megvizsgálunk, amelyek bemutatják, hogyan lehet hatékonyan kihasználni a termékeiket a költségek csökkentése és a vírusos növekedési ciklus létrehozása érdekében.

1. Slack

Az olyan cégek, mint a Slack, kiemelkednek a PLG-megközelítésben.

Például a Slack ingyenes verziója olyan alapvető funkciókat tartalmaz, amelyek a felhasználók szokásait alakítják, ami körülbelül 23%-os konverziós arányt eredményez az ingyenes és a fizetős csomagok között.

a Slacken keresztül

A Slack bebizonyította, hogy a termék központi szerepe minden munkahelyi tevékenységben kulcsfontosságú a felhasználói hűség kialakításában. Felhasználói megtartási aránya elképesztő 93%.

A Slack sikere abban rejlik, hogy „horog” ciklusával – kiváltó ok, cselekvés, jutalom és befektetés – szokásos elkötelezettséget teremt. Azzal, hogy következetesen végigvezeti a felhasználókat ezen a cikluson, a Slack magas ügyfélmegtartási arányt ér el, elősegíti a lojalitást, és a felhasználókat a termék támogatóivá teszi.

2. Miro

A Miro exponenciálisan növekedett azzal, hogy freemium modelljével azonnali értéket nyújtott a felhasználóknak, lehetővé téve számukra, hogy azonnal kipróbálják a terméket.

Több mint 50 millió ember használja, és a Slack vagy a Google Drive eszközökkel való összekapcsolhatósága miatt elengedhetetlen a csapatmunka során.

via Miro

A Miro-t az különbözteti meg a többitől, hogy a figyelme középpontjában az ügyfél áll. Hogy releváns és hasznos maradjon, a Miro folyamatosan frissíti termékét a felhasználói igények alapján. Ráadásul a Miro számos kész sablont kínál, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén belevethetik magukat a munkába, ahelyett, hogy egy üres vászonra bámulnának.

3. Calendly

A Calendly egy termékvezérelt növekedési eszköz, amely egyszerűsíti a találkozók ütemezését. Erős termék-piac illeszkedése megoldja a találkozók ütemezésének gyakori problémáját, és sokféle felhasználót vonz.

via Calendly

Minden alkalommal, amikor egy felhasználó Calendly-meghívót küld, új potenciális felhasználókat vonz a platformra, ami vírusos hatást eredményez. Ez a természetes bevonás és egyértelmű érték jól mutatja, hogy a Calendly hogyan használja hatékonyan termékét a növekedés érdekében.

A termékvezérelt növekedési marketing előnyei és hátrányai

2019-ben az összes vezető SaaS IPO termékorientált vállalat volt, ami valószínűleg összefügg azzal, hogy a termékorientált vállalkozások értéke több mint 30%-kal magasabb, mint a nyilvános piaci SaaS indexalapé.

A termékvezérelt növekedési modell a következő előnyökkel jár a vállalatok számára:

Csökkenti az ügyfélszerzés költségeit azáltal, hogy a termék hajtja a növekedést , ahelyett, hogy drága , ahelyett, hogy drága ügyfél-életciklus marketing kampányokra támaszkodna.

A felhasználók természetesen elfogadják és népszerűsítik a terméket , ami organikus növekedéshez és alacsonyabb ügyfélszerzési költségekhez vezet.

Az értékesítési ciklus gyorsabb, mint az értékesítésorientált vállalatoknál, mivel a vásárlók közvetlenül kipróbálhatják a terméket, és gyorsan dönthetnek.

A kiváló termékélmény növeli az ügyfélmegtartást és a lojalitást.

A növekedés skálázható , mert a termék értékétől függ, nem pedig az értékesítési vagy ügyfélszolgálati csapat növekedésétől.

A felhasználói viselkedésből származó adatok olyan betekintést nyújtanak, amelyekkel mind a termék, mind a marketingtevékenységek javíthatók.

Bár a termékvezérelt növekedési stratégia számos előnnyel jár, kihívásokkal is jár:

Kiegyensúlyozott fókusz: A vállalatoknak előfordulhat, hogy a hatékony marketingstratégiák rovására a termékfejlesztést kell előtérbe helyezniük, ami gátolja a felhasználók megszerzését és elkötelezettségét. Elengedhetetlen, hogy a termékfejlesztéseket a marketingcélokkal összhangba hozzák.

Ügyfélélmény: A gyors növekedés a támogatás és az onboarding folyamatok romlásához vezethet, ami a felhasználók frusztrációját és magasabb lemorzsolódási arányt eredményez. A vállalkozásoknak prioritásként kell kezelniük a felhasználói visszajelzéseket, és befektetniük kell a átfogó onboardingba és ügyfélszolgálatba az elégedettség növelése érdekében.

Folyamatos fejlesztés: Ha kizárólag a termék jellemzőire támaszkodunk, az stagnáláshoz vezethet. A szervezeteknek folyamatosan fejleszteniük kell marketingcsapatuk készségeit, és a piaci trendekhez és az ügyfelek igényeihez igazodva kell alakítaniuk kínálatukat, hogy versenyképesek maradjanak.

A vállalkozások minimalizálhatják a potenciális hátrányokat, ha felismerik ezeket a kihívásokat és proaktívan kezelik őket.

A termékvezérelt növekedési modell alkalmazása a ClickUp segítségével

A legjobb marketing nem is tűnik marketingnek.

A legjobb marketing nem is tűnik marketingnek.

Ez a PLG marketing lényege.

Az olyan cégek, mint a Figma, a Calendly és a Grammarly bizonyítják, hogy a termékfejlesztés és a marketingtevékenységek közötti egyensúly elengedhetetlen az ügyfelek vonzásához, megtartásához és a fenntartható növekedés alapjainak megteremtéséhez.

A jövőre nézve a termékvezérelt marketing pályája ígéretesnek tűnik, különösen a SaaS eszközök esetében. Azok a vállalatok, amelyek prioritásként kezelik a felhasználói visszajelzéseket és folyamatosan fejlesztik kínálatukat, megfelelnek az ügyfelek elvárásainak és hosszú távú lojalitást építenek ki.

A ClickUp segítségével gyorsan megvalósíthatja termékvezérelt stratégiáját. Kezdje meg még ma az utazást, és igazítsa szervezetét a digitális korszak vezető vállalatainak sikereihez.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!