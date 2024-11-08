ClickUp blog
Hogyan valósítsuk meg a termékvezérelt növekedési marketingstratégiákat?

2024. november 8.

Készen áll arra, hogy átálljon egy igazán hatékony növekedési modellre? Nos, jó társaságban van.

A SaaS óriás, a Dropbox az egyik elsők között alkalmazta a termékvezérelt növekedést (PLG), egy freemium modellel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy első kézből tapasztalják meg a terméket. Ez a lépés exponenciális növekedést eredményezett, minimális függőséget a hagyományos marketingtől.

A PLG fejlődése a 2000-es évek elején kezdődött, amikor a SaaS-vállalatok innovatív módszereket kerestek a növekedéshez. Ma a legjobban teljesítő SaaS-vállalatok több mint 90%-a termékvezérelt megközelítést alkalmaz. Mi is így teszünk a ClickUpnál! 🚀

Az eredmények tagadhatatlanok: a kutatások szerint a PLG-vállalatok gyorsabban növekednek és magasabb bruttó árrést érnek el, ami bizonyítja, hogy ez a stratégia messze nem csak egy trend.

Mint mindig, most is végigkísérjük Önt a folyamaton. Merüljünk el a termékvezérelt növekedési marketingben, és fedezzük fel, hogyan válhat ez az Ön domináns növekedési motorjává.

Mi az a termékvezérelt növekedési marketing?

A termékvezérelt növekedési marketing egy olyan üzleti stratégia, amelyben maga a termék játszik központi szerepet az ügyfélkör megszerzésében, megtartásában és bővítésében. A termék kerül a középpontba, és viszi a terhet az ügyfélkör megszerzésében, megtartásában és bővítésében.

A hagyományos marketingstratégiákkal ellentétben, ahol az értékesítési erőfeszítések hajtják a növekedést, a PLG a termék belső értékére támaszkodik a marketingben.

Ebben a növekedési marketingstratégiábana termék a főszereplő, amely vonzza és hűséges, fizető ügyfelekké alakítja a felhasználókat.

Mi teszi a termékvezérelt növekedési marketinget kiemelkedővé?

A termékvezérelt növekedési modell robusztus megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek erőforrások pazarlása nélkül szeretnének növekedni. Ez a stratégia elengedhetetlen azoknak a B2B SaaS szoftvercégeknek, amelyek nagyobb, értékesítésvezérelt szervezetekkel kívánnak versenyezni.

Most pedig nézzük meg, mi is az, ami igazán megkülönbözteti a termékvezérelt növekedést.

Ezek az egyedülálló jellemzők teljesen új módon különböztetik meg a hagyományos növekedési modellektől.

  • A termék a középpontban: A PLG marketingben a termék az elsődleges növekedési motor. Ez egyrészt a fő akvizíciós eszköz, másrészt a értékteremtés központi eleme.
  • Ügyfélközpontú elkötelezettség: A PLG marketing a felhasználói élményt helyezi előtérbe, ösztönözve az új és a meglévő ügyfeleket, hogy szabadon fedezzék fel és használják a terméket, lehetővé téve számukra, hogy természetesen, az értékesítési csapatok erőteljes ösztönzése nélkül fedezzék fel annak értékét.
  • Freemium és próba rendszerek: A freemium vagy ingyenes próba rendszereknek köszönhetően a marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL-ek) a monetizálás előtt megismerkedhetnek a termékkel, így első kézből tapasztalhatják meg annak értékét.

A termékvezérelt növekedési marketing és az értékesítésvezérelt növekedés közötti különbségek

A PLG az intuitív, önkiszolgáló termékekkel rendelkező vállalatok számára ideális megoldás. Az értékesítésvezérelt növekedés pedig olyan komplex megoldásokkal rendelkező vállalkozások számára előnyös, ahol a gyakorlati megközelítés kulcsfontosságú az üzletkötéshez.

Ez a táblázat összehasonlítja a legfontosabb szempontokat, hogy kiemelje ezeket a különbségeket és javítsa megértését.

AspectTermékvezérelt növekedési marketingÉrtékesítés-vezérelt növekedés
MeghatározásEgy olyan stratégia, amely a termék belső értékére támaszkodik, hogy vonzza és fizető ügyfelekké alakítsa a felhasználókat.Egy stratégia, amely agresszív értékesítési taktikákra és marketing tevékenységekre összpontosít az ügyfélszerzés elősegítése érdekében.
FókuszA felhasználói élményre és a termék funkcionalitására összpontosít, hogy elősegítse a természetes elfogadását.Prioritizálja az értékesítési csapatokat és a marketingkampányokat, hogy a vásárlókat végigvezesse az értékesítési csatornán.
Elsődleges felhasználásVonzza be a felhasználókat ingyenes próbaverziókkal és termékbemutatókkal, hogy megmutassa a termék értékét a vásárlás előtt.Kapcsolatok építése közvetlen kapcsolattartás és személyre szabott értékesítési stratégiák révén az üzletek lezárása érdekében.
Használt technikákHasználja a termék funkcióit, a felhasználói visszajelzéseket és az adatelemzéseket a felhasználói elkötelezettség növelése érdekében.Értékesítési hívások, e-mail kampányok és hálózatépítés segítségével generál potenciális ügyfeleket és alakítja át őket valódi ügyfelekké.
EredményOrganikus növekedést generál az elégedett felhasználók és a szájpropagandán alapuló ajánlások révén.Célzott értékesítési tevékenységek és marketingstratégiák révén érhető el a növekedés, ami gyakran hosszabb értékesítési ciklushoz vezet.

Termékvezérelt növekedési stratégiák megvalósítása

A Gartner felmérése szerint 2023-ban a CMO-k 71%-a úgy érezte, hogy költségvetése nem elegendő stratégiáinak teljes körű végrehajtásához. A szűkebb költségvetések mellett a költséghatékony megközelítések alkalmazása még fontosabbá válik a túlköltekezés elkerülése érdekében.

Ha azonban a terméket helyezik előtérbe, mint fő növekedési tényezőt, a vállalkozások minimalizálhatják a kiterjedt marketingkampányoktól és a magas ügyfélszerzési költségektől való függőségüket.

Íme néhány hatékony stratégia a PLG megvalósításához, statisztikákkal és sikeres vállalatok példáival alátámasztva.

1. stratégia: A termék felhasználásával a ingyenes próbaverziót használó felhasználók fizető ügyfelekké válnak

Az ingyenes próbaidőszak kiváló lehetőséget kínál a potenciális ügyfeleknek, hogy első kézből tapasztalják meg a termék értékét. Az ingyenes próbaidőszakok vagy freemiumok lehetővé teszik a potenciális ügyfelek számára, hogy a vásárlás előtt megismerjék a termék előnyeit.

Példa: A Dropbox freemium modellt alkalmaz a növekedés felgyorsítására. 2 GB ingyenes tárhelyet kínál a felhasználóknak. Ez a stratégia arra ösztönözte a felhasználókat, hogy pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül regisztráljanak.

Sokan fizetős csomagra váltottak a további tárhely miatt, mivel a felhasználók fájljaikat tárolták és megtapasztalták a platform zökkenőmentes működését. Néhány éven belül a Dropbox több mint 500 millió felhasználót ért el, ami elsősorban a vonzó ingyenes próbaajánlatának köszönhető.

Dropbox: termékvezérelt növekedési marketing
a Dropboxon keresztül

2. stratégia: A fogyasztói bizalom megszerzése a társadalmi bizonyítékok bemutatásával

A BrightLocal tanulmánya szerint a fogyasztók 77%-a ugyanolyan mértékben bízik az online véleményekben, mint a személyes ajánlásokban.

A társadalmi bizonyítékok – például ügyfélajánlások, esettanulmányok és felhasználói vélemények – jelentősen befolyásolhatják a vásárlási döntéseket.

Például az Airbnb hatékonyan használja a közösségi bizonyítékokat azáltal, hogy kiemeli a felhasználói véleményeket, értékeléseket és részletes visszajelzéseket az egyes ingatlanok listáján. Azok a hirdetések, amelyek 5 vagy több friss értékeléssel rendelkeznek, jogosulttá válnak olyan jelvényekre, mint a „Vendégek kedvence”, „Legjobb otthonok” vagy egy százalékos rangsor címke, amelyek további hitelességet kölcsönöznek nekik.

Airbnb-vélemények: termékvezérelt növekedési marketing
az Airbnb-n keresztül

Ezek a címkék segítik a bizalom kiépítését és több potenciális vendég vonzását. Kiemelik a népszerű és magas értékeléssel rendelkező szálláshelyeket, és ösztönzik az új ügyfeleket a magabiztos foglalásra.

3. stratégia: A regisztrációs folyamat egyszerűsítése

A Forrester szerinta B2B-vásárlók négyötöde inkább önállóan tájékozódik és vásárol egy alkalmazáson keresztül, mint hogy értékesítővel lépjen kapcsolatba a termékkel kapcsolatos információkért. Ez a preferencia azt jelenti, hogy egy bonyolult regisztrációs folyamat elriaszthatja ezeket a potenciális ügyfeleket.

A Canva önkiszolgáló bevezetési stratégiát alkalmaz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan létrehozzanak egy fiókot, és azonnal megkezdjék a tervezést. Csak egy e-mailes regisztrációval a felhasználók azonnal hozzáférhetnek a sablonok és eszközök széles választékához, ami pozitív felhasználói élményt biztosít, miközben minimalizálja a lemorzsolódási arányt.

Canva felület: termékvezérelt növekedési marketing
via Canva

4. stratégia: Bevezetési ellenőrzőlisták bevezetése

A Wyzowl ügyfél-bevonási statisztikai jelentése szerint 10 felhasználóból 8 törölte az alkalmazást egyszerűen azért, mert nem tudta, hogyan kell használni. Nyilvánvaló, hogy a hatékony bevonás elengedhetetlen a felhasználók megszerzéséhez.

Ugyanez a jelentés azt is sugallja, hogy az egyének 86%-a nagyobb valószínűséggel marad hűséges egy olyan vállalkozáshoz, amely befektet az onboarding tartalmakba, amelyek célja, hogy üdvözöljék és oktassák őket a vásárlás után.

A Notion bevezető ellenőrzőlistákat használ, hogy végigvezesse az új felhasználókat a funkcióin, és segítse őket megérteni, hogyan lehet hatékonyan használni a terméket. Ez nagyobb lojalitást és simább átmenetet eredményez az új felhasználók és a Notion ökoszisztéma aktív résztvevői között.

Notion felület: termékvezérelt növekedési marketing
via Notion

A Notion sikerének megismétlése érdekében a következőket teheti:

  • Készítsen világos, lépésről lépésre haladó ellenőrzőlistákat, amelyek végigvezetik a felhasználókat a legfontosabb funkciókon és szolgáltatásokon.
  • Használjon interaktív útmutatókat vagy eszköztippeket, amelyek valós idejű segítséget nyújtanak a felhasználóknak a termékben való navigáláshoz.
  • Hozzon létre egy dedikált erőforrás-központot oktatóanyagokkal, GYIK-kel és közösségi fórumokkal.

5. stratégia: A termékre alkalmas potenciális ügyfelek (PQL-ek) azonosítása és prioritásba rendezése

A PQL-ek azonosítása – azoknak a felhasználóknak a felismerése, akik olyan módon használják a terméket, amely arra utal, hogy valószínűleg konvertálni fognak – elengedhetetlen a sikeres PLG-stratégiahoz.

Tomasz Tunguz, a Redpoint Ventures partnere szerint a PQL-ek hatalmas ügyfeleket szereznek, hatszor gyorsabban, mint az értékesítésre alkalmas potenciális ügyfelek (SQL-ek).

Az Airtable a freemium csomagban a felhasználói viselkedés vizsgálatával azonosítja a PQL-eket. Arra koncentrál, hogy mely funkciók kapják a legtöbb figyelmet. Ez az elemzés olyan mutatókat követ nyomon, mint a funkciók használatára fordított idő, a használat gyakorisága és az együttműködési mutatók, hogy megértsék a felhasználók érdeklődését és a konverziós mintákat.

Az Airtable személyre szabja elérhetőségét azáltal, hogy meghatározza a magas elkötelezettségű területeket, és ezeket a funkciókat vonzó értékesítési érvként használja a potenciális ügyfelek meggyőzésére.

Hasonló stratégiát alkalmazhat az alábbiak szerint:

  • A felhasználók termékkel való interakcióinak elemzése
  • A felhasználók szegmentálása az elkötelezettség szintje alapján
  • Célzott marketingkampányok kidolgozása, amelyek kiemelik a népszerű funkciókat

... mindezt úgy, hogy rendszeresen gyűjti a felhasználói visszajelzéseket, hogy finomítsa kínálatát.

Airtable felület: termékvezérelt növekedési marketing
az Airtable segítségével

6. stratégia: A személyre szabás integrálása az ügyfélútba

A személyre szabás javítja a felhasználói élményt és növeli az elkötelezettséget. Az Oracle ügyfélélményre gyakorolt hatásokról szóló jelentése szerint a fogyasztók 86 százaléka hajlandó többet fizetni egy jobb ügyfélélményért.

A Spotify kiemelkedő eredményeket ért el ezzel a megközelítéssel. Példaként említhető a személyre szabás, amely algoritmusok segítségével a felhasználói viselkedés alapján személyre szabott zenei ajánlásokat nyújt.

Spotify felület
Spotify-on keresztül

A Spotify a Blend funkcióval teljesen új szintre emeli a személyre szabást. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közös lejátszási listákat hozzanak létre, amelyek egyesítik zenei ízlésüket. Ez a kollaboratív élmény naponta frissül, és minden felhasználó hallgatási szokásai alapján egyedi dalválogatást kínál, így a zene felfedezése még szórakoztatóbbá válik a barátokkal.

Nem csábítaná ez Önt arra, hogy kipróbálja ezt a terméket?

A Spotify-hoz hasonló személyre szabott stratégia megvalósításához a következőket teheti:

  • Gyűjtse és elemezze a felhasználói viselkedést, hogy személyre szabott élményeket és releváns ajánlásokat hozzon létre.
  • Vezessen be olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az interakciót és a preferenciák megosztását, elősegítve ezzel a közösség elkötelezettségét.
  • Vezessen be olyan algoritmusokat, amelyek folyamatosan elemzik a felhasználói preferenciákat, biztosítva, hogy az ajánlások az érdeklődésükkel együtt fejlődjenek.

Eszközök a termékvezérelt növekedési marketinghez

A termékvezérelt növekedés (PLG) sikeres megvalósításához elengedhetetlenek a megfelelő eszközök a kulcsfontosságú folyamatok automatizálásához és a vásárlói elkötelezettség növeléséhez.

A Rocketlane State of Onboarding felmérése szerint a vállalatok 60%-a 4-6 eszközt használ kizárólag az ügyfelek bevonására, ami ezt a stratégiát az egyik leghatékonyabbá teszi a PLG marketingben.

Íme néhány olyan eszköz, amelyet érdemes figyelembe venni a PLG-útján:

  • Ügyfél-bevezetési eszközök a zökkenőmentes beállításhoz és a felhasználók aktiválásához
  • Visszajelzésgyűjtő eszközök az információk összegyűjtéséhez és a termékre alkalmas potenciális ügyfelek (PQL-ek) azonosításához.
  • Felhasználói elemzési platformok az elkötelezettség nyomon követéséhez és a termékélmény optimalizálásához
  • Kommunikációs eszközök a folyamatos ügyfélkapcsolatok és ügyfélszolgálat érdekében

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, egyszerűsíthetik ezeket a tevékenységeket azáltal, hogy all-in-one megoldásokat kínálnak, amelyekkel felgyorsíthatja PLG stratégiáját.

ClickUp termékmarketing szoftver

A ClickUp termékmarketing szoftver javítja a csapatok együttműködését és termelékenységét. Funkciói, mint például a testreszabható irányítópultok, a feladatok automatizálása, a célok nyomon követése és a valós idejű jelentések, lehetővé teszik a szervezetek számára munkafolyamataik optimalizálását. Ez teszi a ClickUp-ot ideális választássá a termékvezérelt növekedési modell megvalósításához.

A ClickUp olyan gazdag funkcióival, mint például:

  • ClickUp Automation : Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és csökkentse az ismétlődő feladatokat, így értékes időt szabadítva fel a csapatának. Az automatizálás javítja az ügyfélélményt azáltal, hogy minimalizálja a manuális munkát, és lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a nagy hatással bíró tevékenységekre koncentráljanak.
ClickUp automatizálások
Használja a ClickUp kész automatizálási receptjeit, vagy testreszabja azokat az igényeinek megfelelően, így biztosítva, hogy csapata az igazán fontos dolgokra koncentrálhasson.
  • ClickUp feladatok : Kezelje és szervezze a különböző projektekhez tartozó feladatok sokaságát a ClickUp több mint 35 testreszabható ClickApp alkalmazásával. Ez a rugalmasság zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, így csapata hatékonyan támogathatja termékvezérelt növekedési stratégiáját.
ClickUp feladatok
Növelje hatékonyságát a ClickUp Tasks segítségével – koordinálja a projekteket, kövesse nyomon az előrehaladást, és javítsa a csapat együttműködését a gyorsabb eredmények érdekében.
  • ClickUp Brain: Használja ki a több mint 100 AI eszközt, hogy felgyorsítsa az írás, összefoglalás és termékfejlesztési folyamat optimalizálása feladatait. Ez a funkció segít Önnek a termékigény-dokumentumok (PRD-k), vonzó tartalmak és tesztelési tervek hatékonyabb elkészítésében.
ClickUp Brain
Használja ki a több mint 100 AI-eszközt a feladatok egyszerűsítéséhez, és javítsa termékfejlesztési munkafolyamatát a ClickUp Brain segítségével.
  • ClickUp nézetek : Igazítsa vállalkozását a termékvezérelt növekedési stratégiához a különböző nézetek – lista, tábla, naptár és mások – kínálatával. Ezek a nézetek fokozzák a felhasználói elkötelezettséget, lehetővé téve a projektek egyszerű vizualizálását és a feladatkezelés egyszerűsítését.
ClickUp nézetek
Szervezze meg feladatait a ClickUp Views segítségével – válasszon a Lista, Táblázat vagy Tábla közül, hogy projektjeit világosan láthassa és mindenről naprakész legyen.

De ez még nem minden. A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvercsomag még több trükköt tartogat a tarsolyában. Tekintse a következő sablonokat előre elkészített keretrendszereknek, amelyek segítségével azonnal belevághat az új termékmarketing stratégiák kipróbálásába.

ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon

A PLG marketing stratégia új Önnek? Hol kezdje? A ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon segít Önnek! Integrálhatja marketing stratégiai ütemtervét a termékfejlesztési ütemtervbe, így biztosítva, hogy minden lépés összhangban legyen termékfejlesztési és növekedési céljaival.

ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp termékfejlesztési sablon segítségével hangolja össze PLG marketingstratégiáinak megvalósítását termékfejlesztési tervével.

Így javíthatja a tervezést:

  • A termékek megjelenésének vizualizálása: Készítsen egy világos ütemtervet a termékek bevezetéséhez és frissítéséhez, hogy a csapat tagjai mindig tisztában legyenek a mérföldkövekkel.
  • Csapatok közötti együttműködés: Ösztönözze a termék-, marketing- és értékesítési csapatok közötti együttműködést megjegyzések és feladatkiosztások révén, hogy fenntartsák a kohéziót.
  • Visszajelzések gyűjtése: Ezzel a sablonnal a ClickUp ügyfélsiker-szoftverként működik, amely segít összegyűjteni az érdekelt felek és az ügyfelek véleményét, hogy a termék és a marketing stratégia felhasználóközpontú legyen.
  • Egyéni állapotok: Hozzon létre akár 15 állapotú feladatokat, például tervezés, fejlesztés, tesztelés és bevezetés, hogy nyomon követhesse a termékfejlesztés és a marketing kezdeményezések előrehaladását.

ClickUp termékstratégia sablon

A ClickUp termékstratégiai sablon olyan alapvető funkciókkal rendelkezik, mint az egyéni nézetek, a feladatok prioritásai és az ütemtervek, így ideális eszköz a termékvezérelt növekedési stratégiájának fejlesztéséhez.

A ClickUp termékstratégiai sablonja
Töltse le ezt a sablont
Fejlessze PLG marketingjét a ClickUp termékstratégiai sablonjával

Ez a sablon a ClickUp-ot egy könnyen használható termékmarketing szoftverré teszi, amely lehetővé teszi Önnek, hogy:

  • Határozzon meg egyértelmű termékcélokat és -feladatokat, amelyek összhangban állnak PLG-kezdeményezéseivel, és biztosítsa, hogy marketingstratégiái megfeleljenek a felhasználói igényeknek.
  • Összehangolja a funkciók közötti csapatokat a közös prioritások és ütemtervek mentén, hogy koherens megközelítést alakítson ki a felhasználók megszerzéséhez és megtartásához.
  • Kezelje a feladatokat és projekteket egy központi helyen, elősegítve a termék-, marketing- és értékesítési csapatok közötti együttműködést a hatékony végrehajtás érdekében.

Ezzel a sablonnal csapata továbbra is a stratégiai PLG marketing tevékenységekre koncentrálhat, javíthatja a részlegek közötti koordinációt és egyszerűsítheti a tervezési folyamatot.

A termékvezérelt növekedés sikerének mérésére szolgáló mutatók

A PLG célja a felhasználók megszerzése, valamint az elkötelezettségük és elégedettségük fenntartása a fenntartható növekedés érdekében.

Íme a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k), amelyek értékes betekintést nyújtanak stratégiáiba:

  • A churn rate (elvándorlási arány) az idő múlásával távozó felhasználók százalékos arányát méri. A magas elvándorlási arány elégedetlenségre vagy termékproblémákra utal, és az elvándorlás mindössze 5%-os csökkentése 25–95%-kal növelheti a nyereséget.
  • Az ügyfél életre szóló értéke (CLV) azt mutatja, hogy egy ügyféltől az élettartama alatt összesen mekkora bevételre számíthat. A PLG-vállalatok gyakran magasabb CLV-vel rendelkeznek, mivel alacsonyabbak az ügyfélszerzési költségeik és erőteljesebben törekednek az ügyfélmegtartásra.
  • Az átlagos felhasználónkénti bevétel (ARPU) méri az egy felhasználónként generált bevételt, segítve a monetizációs potenciál és az upselling vagy cross-selling hatékonyságának értékelését.

Ezenkívül a felhasználói elkötelezettség és aktiválási arányok nyomon követése segít megérteni, hogy a felhasználók mennyire fogadják el és használják ki a termékét, és további fejlesztési lehetőségeket kínál.

Példák sikeres termékvezérelt vállalkozásokra

A fent említett példák mellett még néhány vállalatot megvizsgálunk, amelyek bemutatják, hogyan lehet hatékonyan kihasználni a termékeiket a költségek csökkentése és a vírusos növekedési ciklus létrehozása érdekében.

1. Slack

Az olyan cégek, mint a Slack, kiemelkednek a PLG-megközelítésben.

Például a Slack ingyenes verziója olyan alapvető funkciókat tartalmaz, amelyek a felhasználók szokásait alakítják, ami körülbelül 23%-os konverziós arányt eredményez az ingyenes és a fizetős csomagok között.

Slack: termékvezérelt növekedési marketing
a Slacken keresztül

A Slack bebizonyította, hogy a termék központi szerepe minden munkahelyi tevékenységben kulcsfontosságú a felhasználói hűség kialakításában. Felhasználói megtartási aránya elképesztő 93%.

A Slack sikere abban rejlik, hogy „horog” ciklusával – kiváltó ok, cselekvés, jutalom és befektetés – szokásos elkötelezettséget teremt. Azzal, hogy következetesen végigvezeti a felhasználókat ezen a cikluson, a Slack magas ügyfélmegtartási arányt ér el, elősegíti a lojalitást, és a felhasználókat a termék támogatóivá teszi.

2. Miro

A Miro exponenciálisan növekedett azzal, hogy freemium modelljével azonnali értéket nyújtott a felhasználóknak, lehetővé téve számukra, hogy azonnal kipróbálják a terméket.

Több mint 50 millió ember használja, és a Slack vagy a Google Drive eszközökkel való összekapcsolhatósága miatt elengedhetetlen a csapatmunka során.

Miro
via Miro

A Miro-t az különbözteti meg a többitől, hogy a figyelme középpontjában az ügyfél áll. Hogy releváns és hasznos maradjon, a Miro folyamatosan frissíti termékét a felhasználói igények alapján. Ráadásul a Miro számos kész sablont kínál, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén belevethetik magukat a munkába, ahelyett, hogy egy üres vászonra bámulnának.

3. Calendly

A Calendly egy termékvezérelt növekedési eszköz, amely egyszerűsíti a találkozók ütemezését. Erős termék-piac illeszkedése megoldja a találkozók ütemezésének gyakori problémáját, és sokféle felhasználót vonz.

Calendly: termékvezérelt növekedési marketing
via Calendly

Minden alkalommal, amikor egy felhasználó Calendly-meghívót küld, új potenciális felhasználókat vonz a platformra, ami vírusos hatást eredményez. Ez a természetes bevonás és egyértelmű érték jól mutatja, hogy a Calendly hogyan használja hatékonyan termékét a növekedés érdekében.

A termékvezérelt növekedési marketing előnyei és hátrányai

2019-ben az összes vezető SaaS IPO termékorientált vállalat volt, ami valószínűleg összefügg azzal, hogy a termékorientált vállalkozások értéke több mint 30%-kal magasabb, mint a nyilvános piaci SaaS indexalapé.

A termékvezérelt növekedési modell a következő előnyökkel jár a vállalatok számára:

  • Csökkenti az ügyfélszerzés költségeit azáltal, hogy a termék hajtja a növekedést, ahelyett, hogy drága ügyfél-életciklus marketing kampányokra támaszkodna.
  • A felhasználók természetesen elfogadják és népszerűsítik a terméket, ami organikus növekedéshez és alacsonyabb ügyfélszerzési költségekhez vezet.
  • Az értékesítési ciklus gyorsabb, mint az értékesítésorientált vállalatoknál, mivel a vásárlók közvetlenül kipróbálhatják a terméket, és gyorsan dönthetnek.
  • A kiváló termékélmény növeli az ügyfélmegtartást és a lojalitást.
  • A növekedés skálázható, mert a termék értékétől függ, nem pedig az értékesítési vagy ügyfélszolgálati csapat növekedésétől.
  • A felhasználói viselkedésből származó adatok olyan betekintést nyújtanak, amelyekkel mind a termék, mind a marketingtevékenységek javíthatók.

Bár a termékvezérelt növekedési stratégia számos előnnyel jár, kihívásokkal is jár:

  • Kiegyensúlyozott fókusz: A vállalatoknak előfordulhat, hogy a hatékony marketingstratégiák rovására a termékfejlesztést kell előtérbe helyezniük, ami gátolja a felhasználók megszerzését és elkötelezettségét. Elengedhetetlen, hogy a termékfejlesztéseket a marketingcélokkal összhangba hozzák.
  • Ügyfélélmény: A gyors növekedés a támogatás és az onboarding folyamatok romlásához vezethet, ami a felhasználók frusztrációját és magasabb lemorzsolódási arányt eredményez. A vállalkozásoknak prioritásként kell kezelniük a felhasználói visszajelzéseket, és befektetniük kell a átfogó onboardingba és ügyfélszolgálatba az elégedettség növelése érdekében.
  • Folyamatos fejlesztés: Ha kizárólag a termék jellemzőire támaszkodunk, az stagnáláshoz vezethet. A szervezeteknek folyamatosan fejleszteniük kell marketingcsapatuk készségeit, és a piaci trendekhez és az ügyfelek igényeihez igazodva kell alakítaniuk kínálatukat, hogy versenyképesek maradjanak.

A vállalkozások minimalizálhatják a potenciális hátrányokat, ha felismerik ezeket a kihívásokat és proaktívan kezelik őket.

A termékvezérelt növekedési modell alkalmazása a ClickUp segítségével

A legjobb marketing nem is tűnik marketingnek.

A legjobb marketing nem is tűnik marketingnek.

Ez a PLG marketing lényege.

Az olyan cégek, mint a Figma, a Calendly és a Grammarly bizonyítják, hogy a termékfejlesztés és a marketingtevékenységek közötti egyensúly elengedhetetlen az ügyfelek vonzásához, megtartásához és a fenntartható növekedés alapjainak megteremtéséhez.

A jövőre nézve a termékvezérelt marketing pályája ígéretesnek tűnik, különösen a SaaS eszközök esetében. Azok a vállalatok, amelyek prioritásként kezelik a felhasználói visszajelzéseket és folyamatosan fejlesztik kínálatukat, megfelelnek az ügyfelek elvárásainak és hosszú távú lojalitást építenek ki.

A ClickUp segítségével gyorsan megvalósíthatja termékvezérelt stratégiáját. Kezdje meg még ma az utazást, és igazítsa szervezetét a digitális korszak vezető vállalatainak sikereihez.

