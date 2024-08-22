Hogyan válasszuk ki a megfelelő ügynökségi árazási modellt?

Jake egy szabadúszó digitális marketinges, aki három éve van a szakmában. Most szerzett egy nagy ügyfelet, de van egy bökkenő: az ügyfél egyedi szolgáltatáscsomagot szeretne, amit Jake nem tud, hogyan számlázzon. Jake rájön, hogy az egységes árképzési megközelítés már nem működik.

Ha a marketing világában dolgozik, Jake dilemmája valószínűleg ismerősnek tűnik. Akár önálló szabadúszó, akár ügynökségi csapat tagja, akár saját vállalkozást vezet, a marketing szolgáltatások árazásának kitalálása igazi fejtörést okozhat.

De ne aggódjon emiatt! Ebben a bejegyzésben feltárjuk a népszerű ügynökségi árazási modellek titkát, és megválaszoljuk a nagy kérdést: hogyan számlázzunk egy ügyfélnek? Különböző lehetőségeket vizsgálunk meg, és segítünk megtalálni a vállalkozásának és ügyfeleinek leginkább megfelelőt.

Mi az ügynökségi árképzési modell?

Az ügynökségi árképzési modellek kifejezés arra utal, hogy egy ügynökség hogyan strukturálja az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások számlázását.

Különböző árazási modellek állnak rendelkezésre a projekt terjedelmétől, a felek közötti bizalom szintjétől, a munka típusától, az iparágtól stb. függően.

A megfelelő ügynökségi árazási modell kiválasztása azért fontos, mert:

Nem szeretné alul- vagy túlszámlázni ügyfeleit.

A költségek átláthatósága jelzi ügyfeleinek, hogy megbízhatnak Önben.

Nem szeretne minden ügyféllel a projekt befejezése után is kapcsolatban maradni a pénz miatt.

A projekt árait és a fizetési tervet a projekt megkezdése előtt kell meghatározni. Így minden érintett tudja, mire számíthat a végén.

A különböző ügynökségi árképzési modellek megértése

Az ügynökségek általában négy különböző fizetési modellt alkalmaznak.

1. Értékalapú árképzési modell

Az értékalapú árazási modellben az ügynökség a forgalom, a potenciális ügyfelek (organikus vagy egyéb) és a közösségi média aktivitás alapján számlázza ki az ügyfélnek a szolgáltatások értékét.

Tegyük fel például, hogy egy ügynökségnek vannak tapasztalt UX-tervezői, akik korábban már sikeresen dolgoztak SaaS-ügyfelekkel. Ebben az esetben az ügynökség magabiztosan kínálhat értékalapú árazási modelleket az újabb SaaS-ügyfeleknek.

Az értékalapú árazási modellben a számlázás nem az elvégzett munka órái alapján történik. Ehelyett az eredményeken alapul. Ez valószínűleg a legnagyobb előnye az értékalapú modell használatának.

Az eredmény a befektetés megtérüléséhez (ROI) kapcsolódik, így az ügyfél tudja, hogy mire fizet, amikor az ügynökség szolgáltatásait veszi igénybe.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ügynökség nem profitál belőle. Az értékalapú árazással hosszú távú ügyfeleket és kiszámítható jövedelmet szerezhet, feltéve, hogy eredményeket is felmutat. Emellett többet is kereshet, ha nagyobb értéket nyújt és több projektet vállal.

2. Projektalapú árképzési modell

A projektalapú árazási modellben az ügynökség egy adott projektért átalánydíjat számol fel. Megbeszélik a projekt hatókörét, és az ügyfél egy adott teljesítményért egy meghatározott árat kap.

A fizetési feltételeket általában az ügynökség munkájának megkezdése előtt határozzák meg. Ennek köszönhetően mindkét fél (az ügynökség és a márka) teljes mértékben tisztában van a projekttel és annak költségeivel.

A projektalapú árazási modell akkor is működik, ha az ügyfélnek fix költségvetése van az egész projektre.

3. Óradíj alapú árképzési modell

Ez a legegyszerűbb modell. Egy órát dolgozol, egy órát számlázol. Az ügynökség óradíjat számíthat fel a projekttől, a szolgáltatásoktól vagy a szükséges tehetségtől függően.

Például, ha az ügyfél határozatlan ideig tart igénybe tartalomírót, az ügynökség óránként 20 dollárt számíthat fel az író munkájáért.

A legnagyobb előnye, hogy az óradíjas árképzési modellt könnyű elmagyarázni az ügyfélnek: minden ledolgozott óráért fizetést kap. Ez nagyon egyszerű, így az ügyfél tudja, hogy miért fizet.

4. Retainer árazási modell

A retainer modellben mind az ügyfél, mind az ügynökség megállapodik egy ismétlődő díjban, amelyet havonta fizetnek az ügynökségnek egy bizonyos szintű szolgáltatásért. Ez a fix díj fizethető minden hónap elején vagy végén.

Például, ha egy potenciális ügyfél arra kéri Önt, hogy havonta egy meghatározott számú blogbejegyzést, hírlevelet és közösségi médiás bejegyzést szállítson, akkor áttérhet egy előre fizetett díjszabási modellre.

A havi előlegek előre jelezhető bevételt biztosítanak, és garantálják, hogy az ügynökség rendszeresen megkapja a munkájáért járó fizetést, és mindig rendelkezzen tartalékkal.

Az ilyen előfizetéses modellekkel digitális ügynöksége lehetőséget kap arra, hogy hosszú távú kapcsolatokat építsen ki a meglévő ügyfeleivel. Mivel a munka hatálya jól meghatározott, az ügyfél tisztességesen értékelheti az Ön hozzájárulását; ez bizalmat épít és lehetővé teszi az ügyfelek megtartását.

Marketingügynökségek árazási modelljei

Van még néhány más, a marketingügynökségek körében különösen népszerű ügynökségi árképzési modell. Ezek a következők:

1. Teljesítményalapú árképzési modell

A teljesítményalapú árazási modellnél az eredmények alapján kapja meg a fizetését. Minél jobbak az eredményei, annál többet kap. A fizetés lehet az értékesítés százalékos része vagy egy fix összeg minden generált lead után.

Ennek a modellnek az a nagy előnye, hogy összehangolja az Ön érdekeit az ügyfelei érdekeivel. Ha ők nyernek, Ön is nyer. Ebben a modellben az ügyfelek könnyebben láthatják a befektetés megtérülését.

Ha jól végzi a munkáját, több pénzt is kereshet. Tehát, ha egy adott szolgáltatásban jó, akkor a teljesítményalapú árazással jelentős bevételt érhet el.

2. Költségplusz árazási modell

A bruttó árrés alapú árazásként is ismert költségplusz árazás egy hagyományosabb modell, amelyben kiszámítja a munka tényleges költségét, és hozzáad egy előre meghatározott felárat az ügynökség jövedelmezőségének biztosítása érdekében. Ezt a költséget úgy számíthatja ki, hogy összeadja a munkával töltött órák teljes számát vagy a feladatok teljes számát, majd hozzáad egy felár százalékot. Ez a szolgáltatás teljes költsége.

Ezt a felárat bruttó árrésnek is nevezik. Ha pontosan kiszámítja a bruttó árrést, nyereségre tehet szert. Különböző ügyfelek számára különböző bruttó árréseket állíthat be.

A költségplusz modell előnye, hogy egyszerűen nyomon követhető és kiszámítható. Ez a fizetési modell biztosítja, hogy mindig fedezze a költségeit. De attól függően, hogy milyen árrést választ, előfordulhat, hogy nem kap megfelelő ellentételezést az általad nyújtott értékért.

Niche árképzési modellek

A fentebb tárgyalt marketingügynökségi árképzési modelleken kívül egyes marketingesek és ügynökségek niche árképzési modelleket is kidolgoztak. Ezek nem feltétlenül működnek mindenki számára, de érdemes ismerni őket.

1. Átalánydíj

Az átalánydíjas vagy fix díjas árazás hasonló a projektalapú árazáshoz, ahol a marketinges vagy az ügynökség előre meghatározott átalánydíjat számol fel az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokért. A projekt megkezdése előtt megbeszélik a projekt hatókörét és meghatározzák az árajánlatot. A végleges árajánlat nem változik, ha a munka később a vártnál több vagy kevesebb lesz.

Az ügynökség vagy a szabadúszó feladata a megfelelő átalánydíj meghatározása. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy fizetés nélkül kell elvégezniük a többletmunkát.

Az átalánydíj általában szabványosított szolgáltatásokra alkalmazható. Gondoljon például a „logótervezés 500 dollárért” vagy a „reklámkampány 2000 dollárért” típusú szolgáltatásokra.

💡Profi tipp: Az ügyfelek szinte mindig 2–3 körös iterációt vagy átdolgozást kérnek. Gondoskodjon arról, hogy az átalánydíj egyértelműen meghatározza, hány átdolgozás szerepel benne, és mi jár további díjakkal.

2. Ösztönző

Ezt a modellt gyakran használják fúziók és felvásárlások során. Szolgáltatásaiért alapdíjat kap, és ha bizonyos célokat elér, bónuszt is kap.

Például egy SEO ügynökség standard havi díjat számíthat fel, amelyhez bónuszok járnak, ha bizonyos rangsorolási javulást ér el.

Az ösztönzőalapú árazási modell összehangolja az Ön érdekeit az ügyfelei érdekeivel. Megmutatja nekik, hogy Ön bízik a képességeiben, és nekik is bízniuk kell bennük. Ez egy mindenki számára előnyös árazási modell lehet, amely motiválja Önt, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából, miközben biztonságot nyújt ügyfeleinek.

3. Freemium

Ez a modell népszerű a SaaS világában, de marketingügynökségek is alkalmazhatják. A freemium modellben ingyenes alapverziót kínál a szolgáltatásából, majd a prémium funkciókért díjat számol fel az ügyfélnek.

Például egy közösségi média tanácsadó ingyenes alapszintű auditot kínálhat, fizetős opciókkal a mélyebb elemzés és fejlesztési stratégiák érdekében.

Ez kiváló módszer lehet a tanácsadók és ügynökségek számára az ügyfelek vonzására, de ügyelnie kell arra, hogy fizetős ajánlata elég vonzó legyen ahhoz, hogy a ingyenes felhasználókat is ügyfelekké alakítsa.

A Freemium segít bemutatni szakértelmét és bizalmat építeni a potenciális ügyfelekkel. Lehetővé teszi számukra, hogy megtapasztalják az Ön által nyújtott értéket, mielőtt fizetős szolgáltatásra kötelezik magukat.

Kiknek szól Ez a modell akkor működik jól, ha: Van egy szolgáltatásod vagy eszközöd, amely könnyen skálázható

Nagy felhasználói bázist vagy e-mail listát szeretne felépíteni

Az ingyenes ajánlatod egyértelmű értéket nyújt, de a felhasználók többet akarnak

A megfelelő ügynökségi árazási modell kiválasztása

Kimerítően felsoroltuk a különböző típusú standard ügynökségi árképzési modelleket, amelyek közül választhat. De hogyan válassza ki a számára legmegfelelőbbet? Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Szolgáltatásai: Milyen típusú munkát végez? A komplex stratégiai munkák esetében előnyös lehet az értékalapú árképzés, míg a folyamatos szolgáltatások esetében jól működhet a retainer modell. Ügyfelei: Mit preferálnak? Egyes ügyfelek kedvelik a fix árak kiszámíthatóságát, míg mások az óradíjszámlázás rugalmasságát részesítik előnyben. Üzleti fejlesztési céljai: A profit maximalizálására törekszik? Hosszú távú kapcsolatokat szeretne kiépíteni? Az árazásának összhangban kell lennie a céljaival. A versenytársak: Mit csinálnak a többi ügynökség az Ön területén? Nem kell lemásolnia őket, de jó tudni, hogy mi a szokásos gyakorlat az iparágban.

Vegyünk egy példát az online hirdetésekre és a kattintásonkénti fizetés (PPC) szolgáltatásokra.

A PPC és az online reklámozás jól alkalmazható a teljesítményalapú árazási modellekhez. Mivel ezek a csatornák a marketing egyéb területeitől eltérően egyértelmű, mérhető eredményeket nyújtanak, díjait közvetlenül olyan eredményekhez kötheti, mint:

Kattintásonkénti költség

Akvizíciós költség

Hirdetési kiadások megtérülése (ROAS)

Így alapkezelési díjat és a hirdetési kiadások százalékát, vagy a ROAS-célok túllépése esetén bónuszt számíthat fel. Választhat hibrid opciót is: alacsonyabb előlegdíjat és a PPC-kampány eredményei alapján teljesítménybónuszt kínálhat.

Ne feledje, hogy az online hirdetési kampányok esetében elengedhetetlenül fontos, hogy tájékoztassa ügyfeleit a hirdetési kiadások (amelyek a hirdetési platformokhoz kerülnek) és az Ön kezelési díjai közötti különbségről. Árazási modelljében és szerződésében ezt a különbséget már az elejétől fogva egyértelműen meg kell határoznia.

Ami az árképzési modell kiválasztásakor elkerülendő hibák

Az árképzési modell kiválasztásakor ügyeljen a következő gyakori hibákra:

Munkád alulértékelése: Ne ess abba a csapdába, hogy túl alacsony árat kérsz az ügyfelek megnyerése érdekében. Ha tudod, hogy a megfelelő összeget számolod fel, állj ki mellette, és indokold meg döntésedet. Túlbonyolítás: Az árazásnak könnyen érthetőnek kell lennie az ügyfelek számára. Ha táblázatra van szükséged annak magyarázatához, akkor valószínűleg túl bonyolult. Nem veszi figyelembe az összes költségét: Győződjön meg arról, hogy az árazás nem csak az idejét fedezi, hanem a szerszámokat, előfizetéseket, általános költségeket és egy egészséges haszonkulcsot is. Rigiditás: Bár a következetesség fontos, legyen hajlandó módosítani az árait, ha azok nem működnek Önnek vagy ügyfeleinek. A méret figyelmen kívül hagyása: Az árképzési modellnek figyelembe kell vennie, hogy a szolgáltatások vagy kampányok hogyan változnak a méret függvényében. Például egy átalánydíj jól működhet kis vagy egyszeri digitális marketingkampányok esetében, de nagyobb kampányoknál pénzügyi lehetőségeket szalaszthat el. A tesztelés és optimalizálás idejének figyelmen kívül hagyása: Az online hirdetési kampányok, például a keresési hirdetések, folyamatos tesztelést és optimalizálást igényelnek. Az árazási modellnek figyelembe kell vennie az ehhez szükséges időt és szakértelmet, különösen a kampány korai szakaszában.

Ne feledje, hogy ügynöksége árstratégiája kulcsfontosságú az általános üzleti stratégiájában. Az árstratégiának tükröznie kell márkáját, értékajánlatát és célpiacát.

Ha megfelelő árakat szab, jobban kiszolgálhatja ügyfeleit, mert nem kell folyamatosan attól tartania, hogy elfogy a költségvetése. Célja legyen olyan árazási modellt kialakítani, amely mind Önnek, mind ügyfeleinek megfelel.

💡Profi tipp: Kombinálja ezeket a modelleket, hogy új árazási modellt hozzon létre. Ez akkor megfelelő, ha Önnek bevált.

Ha nem biztos a költségbecsléseiben, használhat becslési sablonokat, hogy tájékoztassa ügyfeleit szolgáltatásai átlagos költségeiről.

Hogyan kezelje a különböző ügynökségi árképzési modelleket?

Miután megvannak az ügyfelei és az árképzési modellek, a következő lépés a nyomon követés!

Ez különösen igaz, ha van egy ügyfele, akinek óradíjat számol fel, egy másiknak, akinek előleget számol fel, és egy harmadiknak, akinek bonyolult, teljesítményalapú modellt alkalmaz! Ez nem lesz könnyű nyomon követni, a elvégzendő munkák mellett.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a szuper szervezett asszisztensét, aki soha nem alszik.

A ClickUp segítségével egyetlen helyről szervezheti és kezelheti összes ügyfelét és kampányát.

A ClickUp egy projektmenedzsment és marketingügynökségi szoftver, amely segít nyomon követni az összes projektjét, függetlenül attól, hogy milyen árazási modellt használ. Ez egy termelékenységi alkalmazás, amely helyettesítheti az összes többi alkalmazást, amelyet marketing- és ügynökségi munkájának kezeléséhez használ.

A ClickUp for Creative Agencies biztosítja az Ön számára a termelékenység növeléséhez szükséges eszközöket. Íme néhány főbb funkció:

Testreszabható irányítópultok: Minden árazási modellhez vagy ügyfélhez egyedi irányítópultokat állíthat be, hogy áttekintést kapjon az összes munkájáról. Szeretné egy pillanat alatt megtudni, mennyire jövedelmezőek a visszatérő ügyfelei? Vagy egy kritikus projekt előrehaladását? Mindehhez hozzáférhet a Minden árazási modellhez vagy ügyfélhez egyedi irányítópultokat állíthat be, hogy áttekintést kapjon az összes munkájáról. Szeretné egy pillanat alatt megtudni, mennyire jövedelmezőek a visszatérő ügyfelei? Vagy egy kritikus projekt előrehaladását? Mindehhez hozzáférhet a ClickUp irányítópultján

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén nyomon követheti az egyes ügyfelek különböző árazási modelljeit.

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti:

Csapatának előrehaladása az egyes feladatokban

Az Ön előrehaladása egy adott ügyfélprojektben

A feladat állapota

A költségvetése és a határidő

Szűk keresztmetszetek és az erőforrások ennek megfelelő elosztása

Használja a ClickUp beépített projektidő-követő funkcióját, hogy nyomon kövesse a különböző feladatokra fordított időt, becsléseket állítson be, jegyzeteket adjon hozzá, és bárhonnan megtekintse az időráfordításról szóló jelentéseket.

Időkövetés: Az óradíj alapú projektek esetében Az óradíj alapú projektek esetében a ClickUp beépített időkövető funkcióval rendelkezik , így nyomon követheti az egyes feladatokhoz vagy projektekhez tartozó órákat. Nincs többé alkalmazások közötti váltogatás, az óráinak rögzítésének elfelejtése vagy az előző keddi teendők felidézése. Egyéni mezők: Hozzon létre Hozzon létre ClickUp egyéni mezőket bármire – projektérték, becsült óraszám, tényleges óraszám, ROI, verzió, állapot – amit csak akar. Ezzel nagyon könnyű nyomon követni a különböző árazási modellekben szereplő összes elemet.

Adjon hozzá egyéni mezőket a ClickUp bármely rugalmas nézetéhez az információk szervezéséhez, szűréséhez, rendezéséhez és nyomon követéséhez.

Jelentések: Amikor eljön az ideje, hogy áttekintse csapata teljesítményét az ügyfelek számára, a ClickUp jelentéseket készíthet, amelyek ezt részletesen bemutatják. Értékalapú vagy teljesítményalapú modellek esetén ezek a jelentések segítenek megmutatni az ügyfélnek, hogy munkája hogyan eredményezte a kívánt ROI-t. Emellett kiválóan alkalmas trendek felismerésére vagy a legjobb árazási modell kiválasztására is. Automatizálás: A ClickUp Automatizálás segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, mint például a trigger műveletek, emlékeztetők, üdvözlő e-mailek és egyebek. Ha egy projekt elér egy bizonyos óraszámot, automatikusan értesítheti Önt, hogy közeledik a költségvetési határhoz. Ez segít jobban tervezni és szükség esetén megbeszéléseket folytatni az ügyféllel. Könnyen használható sablonok: A ClickUp többféle sablont kínál ügynökségkezeléshez és termékárazáshoz. Ezeket használhatja segédletként a munkaterület beállításához, könnyedén módosíthatja őket az igényeinek megfelelően, és ezzel órákat spórolhat a beállítási időn.

Például a ClickUp Agency Management Template egy ingyenes, mindent magában foglaló sablon projektek, ügyfélkapcsolatok, SOP-k, szerződések és egyebek kezeléséhez.

Töltse le ezt a sablont Kezelje könnyedén az ügyfelek komplex igényeit a ClickUp ügynökségkezelési sablonjával.

A sablonban mindenre kiterjedő irányítópultokat talál, az értékesítés utáni ügyfélkapcsolatoktól kezdve a munkaterületen át az ügyfél-visszajelzésekig, az átdolgozási kérésekig, a számlázásig és a számlák kiállításáig. Ez az ügynökségi projektmenedzsment-sablon minden lépésben rendszerezi a folyamatokat.

Búcsút inthet a minden egyes folyamatra több táblázatot készítő munkának. A ClickUp ügynökségkezelési sablon segítségével könnyedén létrehozhat egy irányítópultot minden új ügyfél számára.

A sablon több mint 15 nézetével az Ön igényeinek is megfelel. A haladását Kanban, táblázat, lista, naptár vagy bármely más, az Ön számára megfelelő nézetben tekintheti meg.

Bónusz tartalom: Mielőtt ügynökségéhez menedzsment szoftvert vásárolna, tekintse meg a 2024-es év legjobb ügynökségi menedzsment szoftvereinek kimerítő listáját.

Tegyük fel, hogy különböző szolgáltatásokat és különböző árképzési modelleket kínál, hogy kielégítse a különböző ügyfelek és iparágak igényeit. Ez könnyen megvalósítható, ha Ön egy kis ügynökség, vagy korlátozott szolgáltatásokat kínál. De ha Ön egy viszonylag nagy és régebbi ügynökség, amely széles körű szolgáltatásokat nyújt, akkor szükség lehet egy praktikus nyilvántartásra.

A ClickUp ehhez is kínál sablont!

A ClickUp termékárazási sablonja egy kezdőbarát, nagymértékben testreszabható sablon, amely segít rögzíteni és nyomon követni az összes szolgáltatás árazását.

Töltse le ezt a sablont Rendezze és tárolja az összes árazási információt egy kód nélküli adatbázisban a ClickUp termékárazási sablonjában.

Egy ilyen árlista-sablon segítségével a következőket teheti:

Pontos, következetes és egységes árstruktúrát biztosítson minden ügyfél számára.

Jósolja meg és tervezze meg a jövőbeli piaci feltételeket

Hozzáférés az eladott áruk költségéhez, amely lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozzon az árakról.

Gyorsan és egyszerűen tesztelje és módosítsa az árakat

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy irányítsd az árazási stratégiádat, függetlenül attól, hogy új szolgáltatást indítasz, vagy egy meglévőt bővítesz.

Ha tehát különböző ügyfelek számára különböző árazási modelleket szeretne kezelni, használja ezt a sablont.

Olvassa el még: 10 ingyenes üzleti árajánlat-sablon Word és Excel formátumban

Kezelje ügynöksége árazását a ClickUp segítségével

Reméljük, hogy ez az ügynökségi árazási modellekről szóló útmutató, amely mindegyik modell előnyeit és hátrányait bemutatja, segített Önnek abban, hogy eldöntse, hogyan árazza ügynöksége szolgáltatásait.

A megfelelő árazási modell kiválasztása nem csak a pénzkeresésről szól (bár ez is nagyon fontos). Arról szól, hogy olyan win-win helyzetet teremtsen, amelyben ügyfelei fantasztikus értéket kapnak, Ön pedig méltányos ellentételezést kap a kemény munkájáért, verejtékéért és zseniális ötleteiért.

Az Ön számára megfelelő modell a szolgáltatásaitól, ügyfeleitől és üzleti céljaitól függ. Ne féljen különböző modelleket használni különböző szolgáltatásokhoz és ügyfelekhez, vagy modelleket kombinálni és összehangolni céljai elérése érdekében. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek az ügynökség árstratégiájának kezelésében és optimalizálásában.

Ahogy vállalkozása növekszik és árazási modelljei fejlődnek, a ClickUp is alkalmazkodik. Nem kötődik egyetlen módszerhez sem. A ClickUp segítségével beállíthatja és kezelheti ügynöksége működését, és az ügynökség növekedésével együtt bővítheti azt!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!