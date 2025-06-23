Reclaim AI és Clockwise: melyik intelligens ütemezési eszköz a legjobb?

A naptára tele van, de segít-e abban, hogy produktív maradjon? A megbeszélések átveszik az irányítást, a mélyreható munka háttérbe szorul, és bármennyire is gondosan tervez, mindig van valami, ami megzavarja a napirendjét.

A Reclaim AI és a Clockwise azt ígéri, hogy megoldja ezt a problémát azáltal, hogy automatizálja az időblokkjait, prioritásokat állít fel a feladatok között, és teret biztosít a koncentrált munkavégzéshez. De melyik segít valóban visszaszerezni az idő feletti kontrollt?

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a Reclaim AI és a Clockwise alkalmazásokat, hogy kiderüljön, melyik ütemezési eszköz segít a napod zökkenőmentes lebonyolításában. ⚡

Reclaim AI és Clockwise összehasonlítása egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a Reclaim AI és a Clockwise összehasonlításáról, valamint arról, hogy a ClickUp miért lehet jobb alternatíva mindkettőnél!

Tényező Reclaim AI Clockwise Bónusz: <2>ClickUp Fókusz Az AI segítségével automatikusan ütemezi a feladatokat, szokásokat és szüneteket, így védi az egyéni ütemterveket. Optimalizálja a csapat termelékenységét azáltal, hogy automatikusan átütemezi a belső megbeszéléseket, hogy maximalizálja a koncentráció idejét. Központosítja az összes munkát – feladatokat, dokumentumokat, célokat és naptárakat – az egy platformon belüli teljes körű termelékenység érdekében. Ütemezés és rugalmasság Magasan testreszabható személyes feladatok és szokások ütemezéséhez a naptárakban. Kiválóan alkalmas dinamikus csapatok ütemezéséhez; kevésbé rugalmas személyes feladatfolyamatokhoz. Naptár, feladatkezelés és mesterséges intelligencia kombinációjával automatikusan ütemezi a munkablokkokat, átütemezi az ütközéseket és összehangolja a napi terveket a projekt határidőivel. Integrációk Mély integráció a Google és az Outlook naptárakkal, valamint olyan feladatkezelő eszközökkel, mint az Asana, a Todoist és a Jira. Elsősorban a Google Naptárral és az Asanával működik együtt Chrome-bővítményen keresztül. Natív integráció a Google és az Outlook naptárakkal, valamint több mint 1000 eszközzel, köztük a Slackkel, a Zoommal, az Asanával és még sok mással. Célcsoport Olyan magánszemélyek és vezetők számára készült, akiknek szükségük van a személyes ütemtervük feletti ellenőrzésre. Legalkalmasabb közepes és nagy méretű csapatok számára, amelyeknek automatizált értekezlet-optimalizálásra és csapat szintű fókuszkezelésre van szükségük. Ideális mind egyének, mind többfunkciós csapatok számára, akik komplex projekteket, értekezleteket és tudásalapú munkát kezelnek egy helyen. Elemzés és jelentések Fejlett termelékenységi mutatók a feladatok időtartamáról, szokásokról, megbeszélésekről és rutinokról Alapvető jelentések a koncentrációs időről, a megbeszélések terheléséről és az ütközésekről Részletes valós idejű irányítópultok, egyedi jelentések és időkövetés feladatok, projektek, értekezletek és személyek között.

Mi az a Reclaim AI?

Szinkronizáljon több naptárat a Reclaim AI segítségével a tervezett eseményekhez.

A Reclaim AI egy intelligens ütemezési eszköz, amely a Google Naptárral és más alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációval optimalizálja az időgazdálkodást. Automatikusan ütemezi a találkozókat, feladatokat és személyes tevékenységeket, miközben valós időben alkalmazkodik a változó prioritásokhoz.

Az AI-vezérelt rendszer biztosítja, hogy a fontos munkák megkapják a szükséges időt anélkül, hogy túlterhelnék az ütemtervét. Elemezi az elérhetőségét, az időzónákat és az ütemezési mintákat, hogy megtalálja a legjobb időpontokat a találkozókra.

Az automatizált időblokkolás helyet biztosít a mély munkához, a testmozgáshoz és a személyes rutinokhoz, míg olyan funkciók, mint a koncentrációs idő, a pufferidő és a megbeszélésmentes napok segítik a kiégés megelőzését és a termelékenység növelését.

🧠 Érdekesség: Az ókori rómaiak eredetileg 8 napos hetet használtak a piaci napok ütemezéséhez . A 7 napos hét akkor vált szabvánnyá, amikor Constantinus császár 321-ben hivatalossá tette.

A Reclaim AI funkciói

Az időgazdálkodás nem lehet állandó küzdelem. A Reclaim AI automatizálja az ütemezést, gondoskodva arról, hogy szokásai, feladatai és találkozói illeszkedjenek a napjába, anélkül, hogy túlterhelnék. Nézzük meg részletesen a funkcióit! 👀

1. funkció: Intelligens szokások nyomon követése és AI-alapú tervezés

via Reclaim AI

A szokások kialakítása és a következetesség megőrzése könnyebb, ha a naptárunk is együttműködik velünk. Használja a Reclaim AI-t ismétlődő események beállításához, például edzésekhez, meditációhoz vagy koncentrált munkavégzéshez, és hagyja, hogy az AI automatikusan átütemezze az ütközéseket, így biztosítva a következetességet még a mozgalmas napokon is.

Szokáskövetési elemzéseket és testreszabható teendőlista-sablonokat kínál munkahelyi, személyes és családi célokhoz. Az eszköz még a státuszát is szinkronizálja a csapat kommunikációs platformjaival, így mindenki tudja, mikor van munkában. A prioritási rangsorolással meghatározhatja, mely szokások a legfontosabbak, hogy azok megmaradjanak a naptárában.

2. funkció: AI feladatkezelés és naptárszinkronizálás

via Reclaim AI

Unod már a határidők betartása érdekében végzett utolsó pillanatban történő rohanást? A Reclaim AI a feladatokat közvetlenül a naptárába ütemezi, így biztosítva, hogy elegendő időd legyen azok elvégzésére a határidő előtt. A feladatok kezelhető részekre vannak felosztva, így könnyebb produktív maradni anélkül, hogy késő estig kellene dolgoznod.

Ha az összes projektmenedzsment naptárát egy helyen szinkronizálja, megelőzheti a túlfoglalásokat, és egyensúlyt tarthat a munka és a magánélet között.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést képes végrehajtani. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak több mint 5 alkalmazást konszolidálni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a megbeszéléseket prioritási szintjük alapján könnyedén eloszthatja a naptárában lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a túlterheltségnek!

3. funkció: Adaptív értekezlet-koordináció és integráció

via Reclaim AI

A megbeszéléseknek többé nem kell megzavarniuk a munkamenetét. Az adaptív megbeszélés-koordinációval az eszköz több naptárban elemzi a rendelkezésre állást, és automatikusan megtalálja a csapatmegbeszélések optimális időpontjait.

Kezel ismétlődő eseményeket, alkalmazkodik az időzóna-különbségekhez, és automatikusan átütemezi az eseményeket, ha ütközés történik.

Ráadásul a naptáralkalmazásokkal, projektmenedzsment eszközökkel és csapatkommunikációs platformokkal való zökkenőmentes integrációja azt jelenti, hogy az ütemezése központosított és naprakész marad.

Reclaim AI árak

Lite: Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 18 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

🧠 Érdekesség: A legkorábbi digitális ütemezési eszköz a PLATO rendszerből származik, amely egy számítógépes napi tervezőprogram volt diákok számára.

Mi az a Clockwise?

Optimalizálja ütemezését könnyedén a Clockwise segítségével

A Clockwise egy mesterséges intelligenciával működő ütemezési asszisztens, amelynek célja a naptár optimalizálása. Automatikusan átütemezi a rugalmas találkozókat, hogy zavartalan munkavégzési időszakokat hozzon létre, növelve ezzel a termelékenységet.

Az eszköz zökkenőmentesen integrálódik a Google Naptárral, a Slackkel és az Asanával, összehangolja a csapatok ütemtervét, hogy minimalizálja az ütközéseket és racionalizálja az együttműködést. Akár egyéni felhasználóként szeretné csökkenteni a zavaró tényezőket, akár egy csapat tagjaként jobb időgazdálkodásra törekszik, a Clockwise intelligensen szervezi az ütemtervét, hogy Ön a fontos munkára koncentrálhasson.

🔍 Tudta? A Zeigarnik-effektus szerint az agy jobban emlékszik a befejezetlen feladatokra, mint a befejezettekre, ezért a teendők ütemezése segíthet csökkenteni a stresszt.

A Clockwise funkciói

A Clockwise kiváló választás, ha a megbeszélések folyamatosan megszakítják a napját, és nehezen talál zavartalan időt a koncentrálásra. Íme, hogyan segít ez az eszköz az időgazdálkodásban. 👇

1. funkció: Intelligens értekezlet-koordináció és átütemezés

via Clockwise

A Clockwise kiküszöböli a találgatásokat a találkozók kezeléséből. Áttekinti a csapat naptárait, hogy meghatározza a legjobb időpontokat minden találkozóhoz – legyen az egy gyors egyéni megbeszélés vagy egy nagy csoportos ülés. A preferenciák, időzónák és meglévő kötelezettségek elemzésével kiküszöböli a végtelen e-mailek oda-vissza küldözgetését.

Át kell ütemezni a prioritások változása vagy váratlan ütközések miatt? A Clockwise azonnal javasol optimális alternatívákat, amelyek mindenki számára megfelelőek.

2. funkció: Fókuszidő létrehozása és védelme

via Clockwise

A mély munkavégzés elengedhetetlen, azonban a megbeszélések és a zavaró tényezők gyakran elvonják a figyelmet. A Clockwise ezt úgy oldja meg, hogy intelligensen kijelöl speciális időtartamokat a koncentrált munkavégzéshez.

Átrendezi a nem kritikus találkozókat és feladatokat, hogy zavartalanul tudjon foglalkozni a kiemelt fontosságú projektekkel. Beállíthatja preferenciáit úgy, hogy „találkozómentes” napokat vagy meghatározott órákat jelöl ki kizárólag a mély munkára. Ez a funkció növeli a termelékenységet és segít fenntartani a kiegyensúlyozott, stresszmentes ütemezést.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4-8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órás. Ez azt jelenti, hogy a szervezeten belül elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra. Mi lenne, ha visszaszerezhetné azt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója azonnali értekezlet-összefoglalók segítségével akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain automatizált feladatkezdeményezéssel és egyszerűsített munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információk születnek.

📖 Olvassa el még: Ingyenes ütemezési sablonok Excelben, Google Sheetsben és ClickUpban

3. funkció: Rugalmas várakoztatás és dinamikus rendelkezésre állás megosztás

via Clockwise

A Clockwise Flexible Holds funkciójával alakítsa át teendőlistáját megvalósítható naptári eseményekké. Ezek automatikusan ütemezett blokkok fontos feladatokhoz, amelyek a nap folyamán változhatnak.

A rendelkezésre állás megosztása még soha nem volt ilyen egyszerű. A Clockwise segítségével dinamikus, testreszabható ütemezési linkeket hozhat létre, amelyek tükrözik a valós idejű naptárát. Ez azt jelenti, hogy a kollégák és a külső partnerek szabad időpontokban foglalhatnak megbeszéléseket, így a napja optimális marad, és nem zavarják meg váratlan események.

🧠 Érdekesség: A francia forradalom idején Franciaország rövid ideig bevezette a 10 napos hetet, hogy a naptár racionálisabb legyen. Az emberek utálták, és 12 év után eltörölték.

Clockwise árak

Ingyenes

Csapatok: 7,75 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

🔍 Tudta? Sok országban a hétfő a hét kezdete a találkozók ütemezésében, de több mint 40 országban, köztük az Egyesült Államokban is, a vasárnap a hivatalos első nap!

Reclaim AI és Clockwise: funkciók összehasonlítása

A Reclaim AI és a Clockwise AI-alapú naptárasszisztensek, amelyek intelligens ütemezéssel növelik a termelékenységet. Míg az előbbi a személyre szabott időbeosztásra, prioritások meghatározására és integrációkra összpontosít, a Clockwise a Focus Time és a találkozók módosításával racionalizálja a csapatok ütemtervét.

Most összehasonlítjuk a Reclaim AI és a Clockwise legfontosabb funkcióit, hogy eldönthesse, melyik naptárkezelő eszköz felel meg leginkább az Ön igényeinek.

1. funkció: Naptárszinkronizálás

Több naptár szinkronizálása egyszerűnek tűnik – amíg a találkozók nem kezdenek átfedni egymást. Hogyan kezelik ezt ezek az eszközök?

Reclaim AI

A Reclaim AI egyszerre több naptárhoz is csatlakozik, így könnyedén szinkronizálhatja naptárait. Segít elkerülni a kettős foglalásokat és naprakészen tartja a rendelkezésre állását. A kétirányú szinkronizálásnak köszönhetően az egyik naptárban végzett bármilyen módosítás az összes többiben is megjelenik. Ráadásul automatikusan hozzáadja az események közötti utazási időt, így mindig pontosan tudhatja, mennyi ideje van.

Clockwise

A Clockwise viszont a naptár optimalizálására összpontosít a jobb értekezletek kezelése érdekében. Integrálható a Google és az Outlook naptárral, és AI-t használ, hogy mindenki rendelkezésre állása alapján javasoljon a legjobb értekezlet időpontot.

Bár nem kínál olyan kiterjedt naptárszinkronizálási lehetőségeket, mint egyes Clockwise alternatívák, különösen értékes azoknak a csapatoknak, amelyeknek hatékonyan kell koordinálniuk a találkozókat azáltal, hogy valós időben elemzik és módosítják mindenki ütemtervét.

🏆 Győztes: Reclaim AI, átfogó több naptár szinkronizálási funkciója és a túlfoglalások megelőzése miatt.

2. funkció: Ütemezés automatizálása

Az ütemterv kézi módosítása időt vesz igénybe, amellyel Ön nem rendelkezik. Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az eszközök.

Reclaim AI

A Reclaim AI hatékony ütemezési automatizálást kínál a Smart Meetings segítségével, amely automatikusan ütemezi a meglévő kötelezettségek köré a találkozókat. Ez magában foglalja az ismétlődő találkozókat is, amelyek manuális beállítások nélkül ütemezhetők.

Ezenkívül a Reclaim AI automatikusan átütemezi a találkozókat, ha konfliktusok merülnek fel, például ha egy csapattag szabadságra megy, vagy új prioritás kerül előtérbe.

Clockwise

A Clockwise kissé eltérő megközelítést alkalmaz az ütemezés automatizálásában. Az eszköz automatikusan áthelyezi a rugalmas találkozókat a legalkalmasabb időpontra, optimalizálva a koncentrációra fordítható időt és minimalizálva a zavaró tényezőket.

Emellett rugalmas tartásokat is kínál, amelyek olyan események, ahol csak a felhasználó jelenléte szükséges. Ez időt biztosít olyan fontos tevékenységekhez, mint a projektmunka vagy a rutin feladatok. A munkaidő-nyilvántartó szoftver minimalizálja az időpazarlást, így kiváló választás elfoglalt szakemberek számára.

🏆 Győztes: Clockwise, mert proaktív módon a produktív munkaidő maximalizálására és az ismétlődő értekezletek egyszerű kezelésére összpontosít.

📖 Olvassa el még: A legjobb feladatütemező szoftver feladatkezelőknek

3. funkció: Fókuszidő és szünetek kezelése

A egymást követő megbeszélések alig hagynak időt gondolkodni. Melyik eszköz védi jobban a koncentrációs idődet?

Reclaim AI

A Reclaim AI nagy hangsúlyt fektet a mentális jólétre és a munka-magánélet egyensúlyára azáltal, hogy automatikusan beosztja a szüneteket és a pihenőidőt a megbeszélések között. Az eszköz biztosítja, hogy ne érezze túlterhelve magát a egymást követő megbeszélések miatt, azáltal, hogy a szünetek időzítését az Ön ütemtervéhez igazítja.

Az alternatívákkal ellentétben a Reclaim a helyadatok alapján figyelembe veszi a találkozók előtti és utáni utazási időt , így biztosítva, hogy elegendő időd legyen eljutni a kívánt helyre.

Clockwise

A Clockwise prioritásként kezeli a szüneteket és a pufferidő-kezelést, biztosítva, hogy a megbeszélések ütemezése megóvja a mentális teret a mély munkához. Automatikusan beilleszti a szüneteket a megbeszélések közé, hogy elkerülje a egymást követő üléseket, és módosítja a pufferidőket, ha az ütemezése megváltozik.

Az eszköz figyelembe veszi a csapat preferenciáit is, így biztosítva, hogy mindenki elegendő időt kapjon a találkozók közötti pihenésre.

🏆 Győztes: A Reclaim AI nyeri ezt a kört, mivel átfogóbb megközelítést alkalmaz a személyes idő kezeléséhez, a szünetek ütemezéséhez és a nap folyamán a kiégés elleni védekezéshez.

🔍 Tudta? A kis zavaró tényezők – például az értesítések és az e-mailek – apró, kevésbé produktív részekre osztják a napját, ez a jelenség az úgynevezett „időkonfetti”.

Clockwise és Reclaim AI összehasonlítása a Redditen

Hogy megtudjuk, mit gondolnak a felhasználók a Reclaim AI és a Clockwise alkalmazásokról, belevetettük magunkat a Redditbe.

Egy Reddit-felhasználó a Clockwise-t a koncentrációs idő és a megbeszélések optimalizálása miatt értékeli:

A Clockwise kiválóan teljesíti a feladatát: biztosítja, hogy elegendő időd legyen a megbeszélések között a koncentrálásra (koncentrációs idő). Előre megadhatod, hogy hetente hány órányi koncentrációs időt szeretnél + ebéd, utazási idő stb. Ez szigorúan egy kiegészítő a GCal-hoz.

A Clockwise kiválóan teljesíti a feladatát: biztosítja, hogy elegendő időd legyen a megbeszélések között a koncentrálásra (koncentrációs idő). Előre megadhatod, hogy hetente hány órányi koncentrációs időt szeretnél + ebéd, utazási idő stb. Ez szigorúan egy kiegészítő a GCal-hoz.

Egy másik Reddit-felhasználó a Reclaim AI-t fejlettebbnek találta a számos integrációja miatt:

A Reclaim. ai mindezt megteszi. Körülbelül hat különböző Google Naptáram van, amelyekből adatokat gyűjt (munka, iskola, személyes, utazás, társasági élet stb.). Minden ütemezett feladatot a Google Naptárba helyez, és a Google Naptárnak van egy widgetje. A Todoistból is importál feladatokat.

A Reclaim. ai mindezt megteszi. Körülbelül hat különböző Google Naptáram van, amelyekből adatokat gyűjt (munka, iskola, személyes, utazás, társasági élet stb.). Minden ütemezett feladatot a Google Naptárba helyez, és a Google Naptárnak van egy widgetje. A Todoistból is importál feladatokat.

A Reddit felhasználói a Clockwise-t tartják jobb választásnak a koncentrációs idő és a megbeszélések optimalizálásához, míg a Reclaim AI fejlett integrációival és feladatok automatizálásával tűnik ki.

A legjobb választás attól függ, hogyan kezeli az ütemtervét.

🧠 Érdekesség: A „Schedule” (ütemezés) szó a latin schedula szóból származik, amelynek jelentése „kis papírlap” – ami logikus, mivel a korai ütemterveket pergamenre írták.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a Clockwise és a Reclaim AI mellett

A Clockwise és a Reclaim AI segítenek az ütemezésben és a termelékenységben, de a ClickUp még tovább megy.

Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely AI-alapú projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és kommunikációt egyesít egy platformon. Íme, hogyan tud a ClickUp felvenni a versenyt – vagy akár felülmúlni – mindkét eszközt. 👇

ClickUp első számú előnye: ClickUp naptár

ClickUp naptár

A ClickUp naptár segítségével zökkenőmentesen válthat a mély munkáról a megbeszélésekre.

A ClickUp Calendar úgy lett kialakítva, hogy időt és energiát takarítson meg Önnek azáltal, hogy feladatait, eseményeit és találkozóit zökkenőmentesen integrálja egy szervezett rendszerbe. Az AI-alapú naptár automatikusan rangsorolja a feladatokat, és a legfontosabb találkozók és a koncentrációra szánt idő köré igazítja őket, így napja strukturált és hatékony marad.

Míg a Reclaim és a Clockwise optimalizálja az időblokkokat, a ClickUp automatikusan módosítja azokat, ha több időre van szüksége bizonyos feladatokhoz, így biztosítva, hogy napja kiegyensúlyozott maradjon, anélkül, hogy folyamatosan át kellene ütemezni. Támogatja a naptár szinkronizálását a Google Naptárral is, ami azt jelenti, hogy minden ClickUp és Google feladatát egy helyen tekintheti meg, anélkül, hogy váltogatnia kellene.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan működik:

A Naptár a ClickUp AI Notetakerrel együttműködve teszi lehetővé, hogy gyakori belső megbeszéléseit cselekvéssé alakítsa. A megbeszélések ütemezésénél hívja meg az AI Notetaker alkalmazást, hogy a legfontosabb pontokat és teendőket egy áttekinthető, címkézett jegyzetbe rögzítse, és azokat azonnal feladatokká alakítsa.

A ClickUp Notetaker segítségével könnyedén rögzítheti az összes értekezlet részleteit.

ClickUp előnye #2: ClickUp projektidő-nyomon követés és munkaidő-nyilvántartás

ClickUp projektidő-nyomon követés

Címkéket adhat az időbejegyzésekhez, és a ClickUp Project Time Tracking segítségével megjelölheti a számlázható órákat.

Míg a Clockwise és a Reclaim AI is időgazdálkodási funkciókat kínál, a ClickUp Project Time Tracking többet nyújt, mint egyszerű ütemezés. Közvetlenül integrálódik a ClickUp feladatokkal, így nyomon követheti a különböző projektekre fordított időt.

Az időkövetés szinkronban tartja a számlázható és nem számlázható órákat. Lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről elindítsa és leállítsa az időzítőt, és ha elfelejti rögzíteni az órákat, utólag is hozzáadhat időt részletes megjegyzésekkel.

Ha több eszközön dolgozik, a ClickUp szinkronizálja az asztali számítógépén, mobilján vagy webböngészőjén nyomon követett időt, így mindig teljes képet kaphat a termelékenységéről.

ClickUp Timesheets

Hozzon létre ClickUp munkaidő-nyilvántartásokat, hogy rögzítse a benyújtott órákat a pontos, megbízható nyilvántartás érdekében.

A ClickUp Timesheets egyszerűsíti az alkalmazottak nyomon követését azáltal, hogy átláthatóvá és szervezetté teszi a munkaidőt.

A csapat tagjai közvetlenül a feladatokból jelenthetik be az időt, és jóváhagyásra benyújthatják a bejegyzéseket. A jóváhagyás után az órák automatikusan frissülnek a ClickUp Dashboards-ban, így valós idejű betekintést nyerhet a csapat termelékenységébe, a projekt költségeibe és a számlázható órákba.

Akár a bérszámfejtést, akár az ügyfelek számlázását végzi, akár egyszerűen csak a munkáját szeretné kézben tartani, a ClickUp mindent egy helyen tárol, így könnyen hozzáférhet és jelentéseket készíthet.

⚙️ Bónusz: Próbálja ki a munkaidő-nyilvántartási sablonokat, hogy egységesítse a nyomon követést a szervezet egészében.

ClickUp előnye #3: Sablonok

A ClickUp több előre elkészített időkövetési sablont is kínál, amelyek segítségével hatékonyabban kezelheti ütemezését.

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a műszakkezelést a ClickUp alkalmazott ütemezési sablonjával.

Például a ClickUp Employee Schedule Template segítségével könnyedén létrehozhatja és kezelheti csapata munkaidejét. Ez a következőket segíti:

Vizuálisan tervezze és szervezze a műszakokat: A munkaütemények egyértelmű felépítésével elkerülheti az ütközéseket és a zavarokat.

Feladatok kiosztása a rendelkezésre állás alapján: Gondoskodjon arról, hogy a munkavállalók ütemezése hatékony legyen, és ne legyen túlterhelés.

Szabadságkérelmek nyomon követése: Kezelje a fizetett szabadságokat, a betegszabadságokat és a szabadságnapokat, miközben betartja a munkaügyi törvényeket.

Biztosítsa a megfelelő műszaklefedettséget: Töltse be minden műszakot a megfelelő alkalmazottakkal, a készségek és a munkaterhelés alapján.

Ezenkívül más sablonok, például a ClickUp naptártervező sablon segít rugalmasabban megszervezni a napját. Ha pedig olyan módszert keres, amellyel időt tud szánni a mély munkára vagy konkrét projektekre, akkor a ClickUp ütemterv-blokkoló sablon a tökéletes megoldás.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a tartja be a meghatározott munkaidőt, de 27%-uk rendszeresen túlórázik, 19%-uknak pedig egyáltalán nincs meghatározott munkaideje. Ha a munka kiszámíthatatlan, hogyan lehet igazán leállítani az órát? 🕰️A ClickUp Calendar automatizált feladatütemezője segíthet még a legkiszámíthatatlanabb ütemtervek strukturáltságának javításában is . Tervezd meg a hetedet, állíts be szigorú munkaidőt, és automatizáld a kijelentkezésre figyelmeztető emlékeztetőket – mert az idődet neked kell irányítanod! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

Visszaszerezheti naptárát a ClickUp segítségével

A Reclaim AI és a Clockwise segítenek az ütemezésben, de nem fednek le mindent. Míg a Reclaim AI automatikusan lefoglalja az időt a feladatokra és szokásokra, a Clockwise optimalizálja a megbeszéléseket. Azonban továbbra is külön eszközökre lesz szükséged a projektmenedzsmenthez és az időkövetéshez.

A ClickUp mindezt megteszi.

Az AI Calendar egy helyen szinkronizálja a feladatokat, a találkozókat és a határidőket, a Project Time Tracking segít nyomon követni a számlázható és nem számlázható órákat, a Timesheets pedig világos áttekintést ad az időfelhasználásáról. Nincs többé több alkalmazás közötti váltogatás – egyetlen platform a teljes idő- és feladatkezeléshez.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!