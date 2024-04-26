Hogyan javíthatják a megbeszélésmentes napok csapata termelékenységét?

A megbeszélésmentes nap egy olyan koncepció, amelynek keretében a csapat tagjai közösen megállapodnak abban, hogy egy napra szüneteltetik a megbeszéléseket. Ez elősegítheti a csapat termelékenységét, ösztönözheti az innovációt, és értékes időt szabadíthat fel a mélyreható munkához, brainstorming üléseken való részvételhez vagy egy jól megérdemelt pihenőhöz.

Hogyan javíthatja a termelékenységet egy értekezletmentes nap, ha az értekezletek célja éppen az, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és elősegítse a termelékenységet?

Mi tudjuk a választ. A Zippia megállapította, hogy míg a szervezetek idejük 15%-át értekezletekre fordítják, 71%-uk nem termékeny.

Ez a blog a megbeszélésmentes napok előnyeit, kihívásait és megvalósítását vizsgálja. Emellett egy forradalmian új technológiát is bemutatunk, amelynek segítségével a megbeszélésmentes napok zökkenőmentesen megvalósíthatók.

Mik azok a megbeszélésmentes napok?

A megbeszélésmentes nap egy csoport, csapat vagy vállalat számára megbeszélések nélküli nap. Ez azt jelenti, hogy nincs csapatértekezlet, ügyfélhívás, egyéni megbeszélés, belső megbeszélés vagy bármilyen más típusú megbeszélés. Kiválaszthat egy (vagy több) napot a héten, amelyen Ön és csapattagjai úgy döntenek, hogy nem tartanak megbeszéléseket.

Ezeken a megbeszélésmentes napokon mindenki a munkájára koncentrálhat, anélkül, hogy megbeszélések szakítanák meg. Már egyetlen megbeszélésmentes nap is javíthatja a kommunikációt és a termelékenységet.

A megbeszélésmentes napok előnyei

Olyan cégek, mint a Google, a Facebook és az Atlassian sikeresen bevezették a megbeszélésmentes napokat, ami után a koncepció népszerűségre tett szert. Nézzük meg, milyen előnyei vannak a megbeszélésmentes napoknak, amelyek sikeressé tették őket, és miért érdemes megfontolnia azok bevezetését a szervezetében.

Növeli a koncentrációt és a termelékenységet

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan javítja a megbeszélésmentes nap a koncentrációt és a termelékenységet, nézzük meg, hogyan csökkenti azt a rendszeres megbeszélések. Képzelje el, hogy délután egy 40 perces megbeszélésen kell részt vennie.

A megbeszélés körülbelül 40 percig tarthat, de időt kell szánnia a felkészülésre, a korábban végzett feladatok befejezésére, a megbeszélés lezárására és a korábbi munkájához való visszatérésre.

Ez azt jelenti, hogy egy eredetileg 40 percesnek tervezett megbeszélés sokkal több időt vesz igénybe. A megbeszélések nélküli napok révén időt takaríthat meg, és csapattagjai zavartalanul elérhetik termelékenységi céljaikat.

Csökkenti a kontextusváltást és az időpazarlást

A végtelenül hosszú megbeszélések miatt egész nap folyamatosan váltunk és ugrálunk a különböző feladatok között. Ezt kontextusváltásnak nevezzük, és ez a termelékenységünk csendes gyilkosa. A Qatalog és a Cornell Egyetem Idea Lab kutatása szerint a válaszadók 45%-a úgy véli, hogy a kontextusváltás csökkenti a termelékenységet. Körülbelül 10 percbe telik, mire visszanyerjük a koncentrációnkat.

A megbeszélésmentes napokkal csökkentheti a kontextusváltást, ezáltal pedig az időpazarlást is, és javíthatja a koncentrációt és a termelékenységet.

Elősegíti a csapat tagjai közötti önállóságot és együttműködést

Multitasking virtuális találkozók során a Zippia segítségével

A Zippia felmérése szerint a legtöbb ember a virtuális értekezletek alatt többfeladatos munkavégzéssel tölti az idejét. E-maileket ellenőriznek, SMS-eket írnak, nassolnak vagy a közösségi médiát használják, többek között. A megbeszélésmentes nap elősegíti az önállóságot és nagyobb kontrollt biztosít a csapat tagjainak a napi ütemtervük felett.

A megbeszélésmentes napok jelentősen javíthatják az önállóságot és az együttműködést. Ennek oka, hogy a munkavállalók több időt fordíthatnak a munkára, egyensúlyt teremthetnek a munkahelyi és a magánéleti kötelezettségek között, és a többi napon a lehető legjobban kihasználhatják a megbeszéléseket.

Javítja a csapat morálját és hatékonyságát

A munkavállalók 45%-a úgy érzi, hogy túlterhelt a megbeszélésekkel, amelyeken részt kell vennie. Ez a szám egyértelműen mutatja, hogy a túl sok megbeszélés rontja a csapat morálját és hatékonyságát.

A megbeszélésmentes napok bevezetése a szervezetében javíthatja a munkavállalók hangulatát, csökkentheti a stresszt, és időt adhat nekik a termelékenységi tervük megvalósítására és az eredmények elérésére.

Találkozómentes nap bevezetése

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a megbeszélésmentes nap bevezetéséhez:

Építsen fel egy esetet

A megbeszélésmentes napok bevezetése kihívást jelent, mivel a rendszeres megbeszélések régóta bevett gyakorlatnak számítanak, és számos előnnyel járnak. Ezért előfordulhat, hogy a vezetőség és az alkalmazottak ellenállnak az ötletnek.

Itt jön jól a jó felkészültség. Alátámaszd érveidet olyan adatokkal, amelyek bemutatják a megbeszélésmentes napok előnyeit.

Kérdezze meg csapata véleményét, és hogy szerintük milyen előnyökkel járna a megbeszélésmentes nap bevezetése. Támogatásukkal és visszajelzéseikkel szilárd tervet dolgozhat ki.

Ezenkívül, ha vezető pozícióban van, érdemes megfontolnia, hogy a szabály bevezetése előtt konzultáljon alkalmazottaival és vezetőivel. Magyarázza el az okokat, és foglalkozzon az ellenvetésekkel.

Válassza ki a legjobb napot

Miután meggyőzte a csapatot, itt az ideje kiválasztani a napot. Kérdezze meg a csapat véleményét. Vegye figyelembe olyan tényezőket, mint például mely napokon van a legtöbb munka vagy a legtöbb megbeszélés. Kérdezze meg, van-e olyan nap, amikor a csapat többsége örülne, ha nem lenne megbeszélés.

A szerda és a péntek a legnépszerűbb napok a megbeszélések nélküli napok bevezetésére. A szerdai megbeszélések elmaradása lehetővé teszi a csapatának, hogy a hét közepén felzárkózzon a munkájával. A pénteki megbeszélések elmaradásával a csapata a hétvégét teljesítményérzéssel zárhatja, és pihenten kezdheti a hétvégét, csökkentve ezzel a hétfői lehangoltságot.

Végül azonban a döntés a csapata egyedi igényein és követelményein múlik.

Állítson fel egyértelmű szabályokat

Fontos, hogy egyértelmű szabályokat állítson fel a megbeszélésmentes napokra vonatkozóan. Bármilyen kétértelműség zavart és félreértéseket okozhat.

Az alábbiakról kell egyértelmű szabályokat felállítania:

Az aszinkron kommunikációhoz használt csatornák és platformok

Tájékoztassa a munkatársakat arról, hogy a belső megbeszélések és az ügyfélmegbeszélések megtartásra kerülnek-e, vagy át kell-e ütemezni őket.

Vázolja fel, hogy milyen típusú megbeszéléseket vesznek figyelembe a megbeszélésmentes napoknál.

Miután az új szabályok életbe léptek, elengedhetetlen azok betartása. Ez azt is jelenti, hogy meg kell tanulni nemet mondani a nem sürgős csapatértekezletekre. Csak sürgős értekezleteket tartson a megbeszélésmentes napokon. Ugyanakkor legyen rugalmas az ütemezésben, mivel mindig lesznek kivételek a szabály alól.

Vezesse be a változást

Most már minden készen áll a megbeszélésmentes politika bevezetéséhez. Intelligens eszközök és feladatkezelő szoftverek segítségével megvalósíthatja a politikát, fontossági sorrendbe állíthatja a legfontosabb feladatokat, és közvetlenül hozzáadhatja azokat a naptárához.

Állítsa be a feladatok prioritásait, hogy minden feladatot kézben tartson a ClickUp segítségével

A politika bevezetése során fontos, hogy minden osztályt és csapatot tájékoztasson róla. Ha csak a saját csapatán belül vezeti be, előfordulhat, hogy más csapatok megpróbálnak kapcsolatba lépni a tagokkal a megbeszélésmentes napokon. Ezért más kommunikációs módszerek megosztásával mindenki naprakész információkat kaphat.

Olvassa el a kollaboratív munkamenedzsment érettségi modellről szóló cikket, hogy megtudja, hol áll a szervezete, és hogy megkönnyítse ezt a változási folyamatot.

Kihívások kezelése a megbeszélésmentes napokon

A megbeszélésmentes napok bevezetése során néhány gyakori kihívással szembesülhet. Nézzük meg, melyek ezek!

Gyakori kihívások

Az értekezletmentes napok három leggyakoribb kihívása a következő:

A kapcsolódás hiánya

A megbeszélések gyakran a kommunikáció és az együttműködés elsődleges eszközei. Ezért azok teljes eltörlése, akár csak egy-két napra is, egyes csapattagoknál elszigeteltségérzetet vagy a folyamatokból való kiesést okozhat. Személyes interakciók nélkül az egyének könnyen elszigetelődhetnek, vagy nem tudnak a csapaton belüli fontos frissítésekről és fejleményekről.

Félreértések

A szinkron kommunikációra szánt idő kevesebb, ezért megnő a félreértések és a kommunikációs zavarok kockázata a csapat tagjai között. A megbeszélések által biztosított egyértelműség és összehangoltság hiányában a fontos üzenetek elveszhetnek a zűrzavarban vagy félreérthetők, ami késedelmekhez, hibákhoz vagy akár interperszonális konfliktusokhoz is vezethet.

Elszalasztott lehetőségek

A megbeszélések kiválóan alkalmasak a csapat tagjainak tájékoztatására, új emberek vagy ügyfelek bemutatására, illetve a legújabb kérdések megvitatására. Ezért, bár a megbeszélésmentes napok teret adnak a koncentrált munkavégzésnek és az innovációnak, ugyanakkor a együttműködés és a döntéshozatal terén is elszalasztott lehetőségekhez vezethetnek.

Gyakori kihívások kezelése

A fent felsorolt kihívások nem szabad, hogy visszatartsák Önt a politika bevezetésétől. A megfelelő stratégiák és tippek segítségével biztosíthatja a zökkenőmentesebb bevezetést. Íme néhány közülük:

Legyen rugalmas

A megbeszélésmentes nap bevezetése nem jelenti azt, hogy azt kőbe kell vésni. A rugalmasság elengedhetetlen, mivel nem minden csapat, ügyfél és ember működik hasonlóan. Nem praktikus megközelítés a megbeszélésmentes politika érvényesítése, ha időérzékeny kérdés merül fel, vagy az ügyfélnek nincs más szabad időpontja. Ilyen esetekben próbálja meg a megbeszélést a nap elejére vagy végére tűzni.

Ösztönözze csapattagjait, hogy időben nem sürgős megbeszéléseket halasszanak el. Lehetővé teheti az opcionális, informális bejelentkezéseket is, ha a csapattagok napközben szeretnének kapcsolatba lépni egymással.

Hozzon létre egyértelmű kommunikációs csatornákat

Sürgős ügyek váratlanul merülhetnek fel, amelyek gyakran gyors kommunikációt és döntéshozatalt igényelnek. Ezért elengedhetetlen, hogy egyértelmű protokollokat állítson fel a sürgős kommunikációra vonatkozóan, és biztosítsa, hogy a kritikus kérdéseket haladéktalanul kezeljék.

A ClickUp Chat segítségével azonnal kommunikálhat csapatával

Megadhatja a sürgős ügyek kommunikációs csatornáit vagy eskalációs eljárásait, vagy magas prioritású címkéket használhat bizonyos feladatokhoz, hogy jelezze azok sürgősségét.

Az aszinkron kommunikációt ösztönözni kell, különösen a megbeszélésmentes napokon, mivel ez hosszabb, megszakításmentes munkanapokat és nagyobb teljesítményt eredményez. A távoli munkát végző csapatok számára az aszinkron kommunikáció rendkívül hasznosnak bizonyul.

Az aszinkron kommunikációs eszközök, mint például a ClickUp, segítségével a csapatok hatékonyan tudnak együtt dolgozni és kommunikálni. A ClickUp beépített képernyőfelvevő alkalmazásával elkerülheti a visszajelzésekkel vagy utasításokkal kapcsolatos megbeszéléseket. A ClickUp Clip segítségével néhány kattintással rögzítheti a képernyőt és átfogóan megoszthatja ötleteit.

Használja a ClickUp Clip funkcióját, hogy megoszthassa a képernyőképernyőket, amelyek hatékonyan közvetítik üzenetét

Használjon naptár-ellenőrzést

Lehet, hogy a nem produktív értekezletek problémájának megoldásához nem csak értekezletmentes napokra van szükség; ez akár más napokra is átterhelheti őket.

Ezért kombinálja őket egy naptár-ellenőrzéssel. Nézze át az összes találkozót, és azonosítsa azokat, amelyek ismétlődnek, feleslegesek lehetnek, vagy alternatív kommunikációs formákkal helyettesíthetők.

Tegye ugyanezt a csapata ütemtervével is. Kérje meg alkalmazottait, hogy értékeljék az egyes megbeszélések fontosságát, és rangsorolják az idejüket. Ösztönözze őket, hogy használjanak olyan keretrendszereket, mint a prioritási sablonok, hogy a feladatokat és megbízásokat sürgősségük alapján szervezzék.

Ne felejtse el visszajelzést kérni arról, hogy melyik értekezletek tűnnek a legidőigényesebbnek vagy feleslegesnek. Használja a teljes mértékben testreszabható ClickUp munkavállalói visszajelzési sablont a visszajelzések gyors összegyűjtéséhez.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp alkalmazott visszajelzési sablonját, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az alkalmazottaktól.

Javítsa meg a találkozókat

Ahhoz, hogy a megbeszélésmentes napok hatékonyak legyenek, dolgozzon a meglévő megbeszélések javításán. Gondoskodjon arról, hogy minden megbeszélésnek legyen konkrét napirendje és megvalósítható eredményei. Ezenkívül küldhet követő e-maileket, amelyekben összefoglalja a megbeszéléseken elhangzottakat.

Készítsen és ossza meg a találkozók jegyzetét a ClickUp Notepad segítségével

A ClickUp Notepad segítségével jegyzeteket is megoszthat a csapatával. Ehhez hozzon létre egy jegyzetet, és alakítsa át feladatká vagy dokumentummá, amelyet megoszthat a csapat tagjaival. Így mindenki ugyanazon az oldalon áll a találkozók eredményeit és a teendőket illetően.

A technológia szerepe a megbeszélésmentes napok bevezetésében

Bár a megbeszélésmentes napok kézi bevezetése lehetséges, ez számos bonyodalmat és kihívást okozhat. Például az automatizált emlékeztetők nélkül a szabályok betartatása inkonzisztens lehet, a menetrendek kézi összehangolása időigényes lehet, és mindig fennáll a emberi hiba lehetősége.

A ClickUphoz hasonló munka- és projektmenedzsment eszközök segítségével következetesen, hatékonyan és rugalmasan tudja végrehajtani a politikát. Használja az adatokon alapuló betekintést a politika javításához, a termelékenységi sablonokat a célok gyorsabb eléréséhez, és a mesterséges intelligenciát az összes kérdésére adott válaszok megszerzéséhez.

A csapat céljainak és a feladatok állapotának megjelenítése egyetlen platformon

A projektmenedzsment csapatok számára készült ClickUp segít automatizálni a megbeszélésmentes napok bevezetésének folyamatát, és biztosítja, hogy mindenki a terv szerint haladjon, annak ellenére, hogy nincs személyes interakció. A ClickUp adatbázisokban megtalálhatja az összes, a feladataival és folyamatokkal kapcsolatos kommunikációt, így csapattagjai hozzáférhetnek minden szükséges információhoz.

A ClickUp Meetings segítségével kezelheti a találkozók napirendjét és meghatározhatja a teendőket. Hozzon létre ismétlődő feladatokat és ellenőrzőlistákat, és hozzárendeljen megjegyzéseket a találkozók hatékonyságának javítása érdekében.

ClickUp naptár nézet

Használja a Naptár nézetet a napok szervezéséhez

Szervezze meg a feladatokat, kezelje az ütemterveket, és ossza meg őket a ClickUp Naptár nézet segítségével. A rugalmas naptár kétirányú szinkronizálást tesz lehetővé a Google Naptárral, így nem kell manuálisan frissítenie.

ClickUp feladatok

Állítson be határidőket, és tartsa mindenki naprakészen a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével zökkenőmentesen együttműködhet a találkozók hiányában. Bármilyen feladatot megtervezhet és megszervezhet, több embert is kijelölhet, több nézetben is megjelenítheti munkáját, és még sok más.

ClickUp Chat

A ClickUp Chat segítségével megoszthatja a frissítéseket, összekapcsolhatja az erőforrásokat, és egy eszközön belül összehangolhatja a csapat kommunikációját. Beágyazhat weboldalakat, videókat és táblázatokat is, hogy azok könnyen és gyorsan elérhetők legyenek.

A ClickUp Chat segítségével csapattagjai könnyedén megtalálhatják a fontos beszélgetéseket és mellékleteket

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével minden kérdésére választ kaphat

A ClickUp Brain tovább növelheti hatékonyságát a megbeszélésmentes napokon. Tegyen fel a Brainnek bármilyen munkával kapcsolatos kérdést, és a Brain a dokumentumaiból, munkatársaitól és feladataiból a lehető legjobb válaszokat adja meg Önnek.

Tekintse asszisztensének – kérje meg a Brain-t, hogy foglalja össze a feladatokat, projekteket és hosszú dokumentumokat.

ClickUp Docs

Valós időben szerkesztheti a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet ötletein. Emellett közvetlenül hozzászólásokat és feladatokat rendelhet a csapatához, megváltoztathatja a projekt állapotát, valamint összekapcsolhatja a dokumentumokat és a feladatokat.

Részletes értesítések

Testreszabhatja az értesítéseket, például hangjelzéseket állíthat be, hogy a ClickUp Granular Notifications funkcióval még a megbeszélésmentes napokon is azonnal értesüljön a fontos ügyekről.

A megvalósítás sikerének nyomon követése

Mint minden más gyakorlat vagy feladat esetében, a megbeszélésmentes napok politikájának sikerét is figyelemmel kell kísérnie. A legjobb módszer erre az, ha visszajelzéseket gyűjt a csapatától. A visszajelzések leghatékonyabb összegyűjtésének módja az, ha egy űrlapot oszt szét a csapat tagjai között.

Könnyen testreszabható visszajelzési űrlapok kidolgozása

A ClickUp Forms segítségével könnyen testreszabható űrlapokat hozhat létre. A ClickUp lehetővé teszi, hogy rögzítse és nyomon követhető feladatokká alakítsa a válaszokat a gyors cselekvés érdekében. Így csapattagjai javaslatait hatékonyan tudomásul veheti és kezelheti.

A visszajelzéseken kívül kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) is meg kell határoznia a politika hatásának értékeléséhez. Ellenőrizze a termelékenységet, a munkavállalói elégedettséget, az elkötelezettséget, az önállóságot és a szervezeti célokra gyakorolt hatást.

Végül, végezzen rendszeres felülvizsgálatokat és kérjen visszajelzéseket, hogy biztosítsa a politika további sikerét. Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és szükség szerint módosítsa a politikát.

Találkozómentes napok és távmunka

A megbeszélésmentes napok különösen előnyösek a virtuális csapatok számára, ahol a megbeszélésekkel kapcsolatos fáradtság (vagy ahogyan népszerűen nevezik, a Zoom-fáradtság) valódi probléma. Egy-két napos szünet a megbeszélésekben javíthatja a termelékenységet és elősegítheti a munka és a magánélet egyensúlyát.

A távoli csapatoknál a megbeszélésmentes napok bevezetése ugyanazokat a lépéseket követi. A távoli csapatok azonban néhány egyedi kihívással szembesülnek, amelyeket a bevezetés során figyelembe kell venni.

Időzónákkal kapcsolatos szempontok

A távoli csapatok tagjai általában különböző időzónákban dolgoznak. Koordinálja a megbeszélésmentes napokat, hogy ezeket az időzónákat figyelembe vegye a csapaton belül, és így mindenki részesülhessen a zavartalan munkavégzés előnyeiből.

Hatékony kommunikáció

Mivel a távoli csapatok nagymértékben támaszkodnak a virtuális találkozókra a feladatok elvégzéséhez, elengedhetetlen, hogy mindenki számára elegendő időt biztosítson az első találkozómentes napra. Értesítse és emlékeztesse a csapat tagjait e-mailben, csevegőcsatornákon vagy csapat hírlevelekben a közelgő találkozómentes napokról, hogy mindenki tájékozott és felkészült legyen. Használja a ClickUp Kanban táblákat a távoli csapatok számára a projektek hatékony kezeléséhez és a szervezettség fenntartásához.

Töltse le ezt a sablont Kezelje hatékonyan feladatait és növelje termelékenységét a ClickUp távoli és virtuális csapatok Kanban táblája sablonjával.

Elszigeteltség érzése

A távmunkások hajlamosak elszigeteltebbnek érezni magukat, mivel nincsenek személyes interakcióik. Ezért adjon lehetőséget a csapatnak virtuális társasági tevékenységekre vagy informális találkozókra a megbeszélésmentes napokon, hogy fenntartsa a csapat összetartását és leküzdje az elszigeteltség érzését.

Kommunikációs túlterhelés

A távoli csapatok nagymértékben támaszkodnak a digitális kommunikációra, ami információtúlterheléshez vezethet. Használja a megbeszélésmentes napokat az aszinkron kommunikáció ösztönzésére és a folyamatos valós idejű interakció szükségességének csökkentésére.

Ne feledje azonban, hogy egyes feladatok csak akkor végezhetők el, ha a csapat összeül és megbeszéli a további teendőket egy értekezleten. Az értekezletmentes napokon legyen rugalmas a sürgős vagy elengedhetetlen értekezletek tekintetében, miközben prioritást élvez a zavartalan munkavégzés.

Használja a ClickUp-ot a sikeres értekezletmentes napokhoz

A megbeszélésmentes napok hatása tagadhatatlan. Javíthatják az alkalmazottak mentális egészségét, növelhetik a termelékenységet, javíthatják a hangulatot, és lehetővé teszik számukra, hogy elmélyülten dolgozzanak.

A termelékenység javítására törekedve azonban fontos megérteni, hogy a termelékenység alacsony szintjének számos más oka is lehet. A megbeszélésmentes napok ugyan néhányat megoldhatnak ezek közül, de a alapvető problémákat nem tudják megoldani. Ezért a politika bevezetése előtt el kell végezni a kiváltó okok elemzését, hogy azonosítani lehessen a főbb okokat.

Használjon termelékenységet növelő trükköket a csapata teljesítményének javításához. Az olyan all-in-one termelékenységi eszközök használata, mint a ClickUp, megbízható módja a csapata termelékenységének növelésének. És a legjobb az egészben, hogy mindez ingyenesen használható! Regisztráljon még ma!

Gyakori kérdések

1. Melyik vállalatoknál vannak megbeszélésmentes napok?

Olyan cégek, mint a Facebook, az Atlassian és a Google már bevezették a megbeszélésmentes napokat.

2. Mi a neve a megbeszélésmentes napnak?

A találkozómentes napot „találkozómentes napnak” vagy „koncentrációs napnak” is nevezik.

3. Hogyan valósíthatja meg a találkozómentes napokat?

Vezessen be értekezletmentes napokat úgy, hogy kijelöl egy adott napot a naptárban, egyértelmű irányelveket és elvárásokat közöl a csapattal, hatékonyan használja a kommunikációs eszközöket, és rugalmasan kezelje a sürgős vagy elengedhetetlen értekezleteket, ha szükséges.