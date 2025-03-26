A 13 legjobb AI-ügynök a tartalomkészítéshez, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Több tucat AI-eszközt teszteltem tartalomkészítéshez, és elmondhatom, hogy nem mindegyik egyforma. Bár funkcióik átfedhetik egymást, céljuk mégis eltérő.

Igaz, hogy az AI jelentősen megváltoztathatja a tartalomkészítési folyamatot. De rájöttem, hogy az igazi varázslat abban rejlik, hogy olyan AI-ügynököt találunk, amely kiegészíti a tartalomkészítési folyamatunkat. A megfelelő AI-ügynökök átalakíthatják a lassú folyamatokat, és gyorsabbá tehetik a munkát.

Az AI-eszközök egyre növekvő listájával azonban normális, hogy bizonytalan vagy abban, melyiket válaszd. Ezért a ClickUp csapat többi tagjával összefogtunk, hogy kipróbáljuk a tartalomkészítéshez használható különböző AI-ügynököket, és összeállítottuk a 13 legjobb eszköz listáját.

Akkor vágjunk is bele!

Mik azok a tartalomkészítéshez használt AI-ügynökök?

A tartalomkészítéshez használt AI-ügynökök segítenek a tartalom létrehozásában és szerkesztésében az Ön igényeinek megfelelően, valamint automatizálják a tartalomkezelési folyamatot. Olyanok, mint a digitális munkatársai, akik konkrét tartalommal kapcsolatos feladatok elvégzésére lettek tervezve.

Kipróbálhat különböző típusú AI-ügynököket strukturált tartalomkészítéshez:

Szövegalapú AI-ügynökök: Segítenek blogbejegyzések, weboldal szövegek, céloldalak, e-mailek, hírlevelek stb. megírásában.

Vizuális AI-ügynökök: Az ilyen ügynökök infografikákat, prezentációkat, közösségi média bejegyzéseket, 3D-képeket, videókat és egyéb vizuális elemeket terveznek szövegalapú utasítások alapján.

Audio- és beszéd-AI-ügynökök: Ezek az AI-ügynökök podcast-forgatókönyveket készíthetnek, és írásos szöveget valósághű, AI-generált hangalámondássá alakíthatnak.

🌻 Példa: A ChatGPT segítségével vázlatokat készíthet blogbejegyzésekhez és ötleteket gyűjthet, a Consensus tudományos cikkekből gyűjti és elemzi az információkat, a Midjourney pedig művészi képeket generál márkájának marketingjéhez.

Együtt létrehozhatnak egy együttműködésen alapuló munkamenedzsment rendszert a tartalommarketinghez, ahol az AI-ügynökök felgyorsíthatják a folyamatokat és javíthatják a hatékonyságot.

Mit kell figyelni az AI-ügynököknél a tartalomkészítéshez?

Bár a választott funkciók az üzleti igényeitől függenek, íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely elengedhetetlen az AI-alapú tartalomkészítő eszközökben.

Beépített minőség-ellenőrzés : Válasszon olyan eszközt, amely pontos és minőségi tartalmat biztosít. Az eszköznek rendelkeznie kell alapvető helyesírás- és nyelvtani ellenőrzéssel, tényellenőrzési képességekkel és plágiumdetektorral.

Kontextus megértése : Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek még a bonyolult utasításokat is megértik. A szoftvernek alkalmazkodnia kell a tartalom stílusához, hangvételéhez és : Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek még a bonyolult utasításokat is megértik. A szoftvernek alkalmazkodnia kell a tartalom stílusához, hangvételéhez és a márka irányelveihez , biztosítva a tartalom egységességét.

Testreszabás : Szerezzen be olyan tartalomkészítő eszközöket, amelyekkel ellenőrizheti a végeredményt. Lehetőséget kell biztosítani a paraméterek, például a hossz, a hangnem, a nyelv és a formázás beállítására, valamint a tartalomkészítési folyamat finomhangolására.

Integrációs képességek: Válasszon olyan platformokat, amelyek könnyen integrálhatók a meglévő technológiai eszközökkel. Például a naptár és a projektmenedzsment szoftver integrálása a tartalomkészítő eszközökkel egyszerűsíti az egész tartalomkezelési folyamatot.

🧠 Tudta? A marketing- és médiavezetők 42%-a AI-eszközöket használt tartalomíráshoz, 40%-uk közösségi médiatartalom létrehozásához, 34%-uk pedig személyre szabáshoz és ajánlásokhoz.

A legjobb AI-ügynökök a tartalomkészítéshez

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalom- és feladatkezeléshez)

Használja a ClickUp Brain alkalmazást gyors és hatékony emlékeztető e-mailek készítéséhez

Az eszközök gyakori váltogatása megnehezítette a tartalomkezelést. De amikor kipróbáltam a ClickUp-ot, megtaláltam a megoldást az AI-alapú tartalomötletek kidolgozására és létrehozására.

A ClickUp forradalmasította a tartalomkészítési és -kezelési folyamatomat. A platform zökkenőmentesen ötvözi az AI-alapú tartalomkészítést a robusztus projektkezelési funkciókkal, így egy helyen megtalálható minden, ami a tartalommal kapcsolatos. És a legjobb? Van egy beépített AI-ügynököm, aki segít a ClickUp Workspace-en belüli munkám minden egyes aspektusában: Ismerd meg a ClickUp Brain-t!

Hogyan segít a ClickUp Brain? Kezdjük!

Amikor kreatív blokkokba ütközöm, a ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt részletes tartalmi összefoglalókat készítek kulcsszavakkal, célközönséggel és célokkal, és betekintést nyerek a tartalom fejlesztésének területeibe.

Készíts blogbejegyzéseket, cikkeket, közösségi média posztokat, e-maileket, összefoglalókat és még sok mást a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain a következő területeken is segít nekem:

Tartalomírás: Képaláírásokat készíthet közösségi média bejegyzésekhez, hirdetési szövegeket írhat és közösségi média szövegeket találhat ki. Ha e-mailt szeretnék küldeni egy ügyfélnek, csak egy részletes utasítást kell megadnom.

Tartalomtervezés automatizálása: A ClickUp Brain segítségével könnyedén létrehozhat tartalomnaptárakat, és a korábbi interakciós adatok alapján javaslatot tehet a legjobb közzétételi időpontokra és formátumokra.

Tartalom újrahasznosítása: Hosszú tartalmakat is átalakíthatok rövid közösségi média bejegyzésekké, e-mail hírlevelekké vagy videó forgatókönyvekké, hogy maximalizáljam a tartalom elérését.

Tanulja meg, hogyan hozhat létre vonzó tartalmakat AI segítségével!👇

A ClickUp Whiteboards az én kedvencem a csapat brainstorming üléseihez. Megbeszélhetem a tartalmi ötleteket virtuális táblákon, átalakíthatom az ötleteket feladatokká, és közvetlenül beágyazhatom ezeket a táblákat egy csevegésbe, hogy megosszam őket a csapattal.

Együttműködés és ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével

És most jön a legérdekesebb rész! A ClickUp Brain segítségével blogbejegyzésekhez vagy közösségi média kampányokhoz is készíthetek képeket, sőt, ötleteket is vizualizálhatok. Ez olyan, mintha öt különböző eszköz lenne egy munkaterületen!

Ötleteljen és hozzon létre képeket a ClickUp Whiteboards alkalmazásban a ClickUp Brain segítségével

Miután elkészült a tartalom, a ClickUp Docs segítségével kezelheti a tartalmi összefoglalókat. Ezenkívül a ClickUp Docs tárolhatja a márkairányelveket, tartalmi terveket, kutatási anyagokat és értekezletek jegyzeteket. Ez egy remek funkció, amellyel dokumentálhatja az összes tartalommal kapcsolatos részletet.

Dokumentálja a tartalomra vonatkozó irányelveket, kutatási anyagokat, és működjön együtt valós időben a ClickUp Docs segítségével

De ez még nem minden. A ClickUp egy sablonkönyvtárral is rendelkezik, amely tartalomnaptár-sablonokat, tervezési sablonokat stb. tartalmaz, ami jelentősen megkönnyíti az életemet.

Például a ClickUp tartalomnaptár-sablonja nagy segítséget nyújt a tartalom ütemezésének tervezésében – mikor esedékes, hogyan fogják közzétenni, megosztani stb. Hasonlóképpen, van egy ClickUp tartalomgyártási skálázási sablon is, amely segít nekem az egész tartalomgyártási folyamat racionalizálásában.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkciójával kezdetben kissé túlterhelő lehet. Időbe telik, amíg megszokja az eszközt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, ahogy az AI-t használja a tartalomkészítés felgyorsítására. Segít gyorsabban elvégezni a munkát, és az én konkrét igényeimhez igazítja a munkafolyamatot. Dinamikus funkcióival optimalizálja a termelékenységet, ami kiválóan alkalmas az együttműködésre és a csapatmunkára, szem előtt tartva a gyors teljesítést. Nagyon felhasználóbarát, termelékenységet növelő integrációkkal. Mindenki rákattint, akkor én miért ne tenném? A bevezetése és a navigációja eleinte nem olyan egyszerű. De hamar belejön az ember, és a fantasztikus felhasználói támogatásnak köszönhetően hamar elindul a folyamat. Ez lett a leggyakrabban használt termelékenységi és együttműködési eszközöm.

Nagyon tetszik, ahogy az AI-t használja a tartalomkészítés felgyorsítására. Segít gyorsabban elvégezni a munkát, és az én konkrét igényeimhez igazítja a munkafolyamatot. Dinamikus funkcióival optimalizálja a termelékenységet, ami kiválóan alkalmas az együttműködésre és a csapatmunkára, szem előtt tartva a gyors teljesítést. Nagyon felhasználóbarát, termelékenységet növelő integrációkkal. Mindenki rákattint, akkor én miért ne tenném? A bevezetése és a navigációja eleinte nem olyan egyszerű. De hamar belejön az ember, és a fantasztikus felhasználói támogatásnak köszönhetően hamar elindul a folyamat. Ez lett a leggyakrabban használt termelékenységi és együttműködési eszközöm.

2. Jasper (a legjobb márkaközpontú tartalom létrehozásához)

via Jasper

A Jasper kiválóan alkalmas a márka konzisztenciájának fenntartására a tartalmakban. Tartalom-marketingesként felhasználhatja arra, hogy a marketingcsatornákon keresztül márkájához illeszkedő tartalmakat hozzon létre célközönsége számára.

Különösen tetszik a Jasper márka-IQ funkciója, amely lehetővé teszi az eszköz számára, hogy megtanuljon és lemásoljon egy adott hangnemet és stílust. Automatikusan ellenőrzi a tartalmát – a kampány kreatív elemeitől és a blogbannerektől a videotartalmakig – a márka irányelveinek alapján, és javításokat javasol. Az eszköz emellett számos használatra kész sablont kínál blogbejegyzésekhez, közösségi média feliratokhoz, e-mail tárgyakhoz és termékleírásokhoz.

A Jasper legjobb funkciói

Finomítsd a márka beállításait, mint például a hangnem, a stílus és a vizuális irányelvek, hogy az eredmények tükrözzék a márkádat.

Személyre szabhatja a tartalmához tartozó képeket az AI képszerkesztő csomaggal.

A Jasper segítségével biztosíthatja, hogy minden kép összhangban legyen a márka irányelveivel, mivel a program jelzi a szabályszegéseket és javaslatokat tesz a módosításokra.

Jasper korlátai

Néhány felhasználó szerint a csevegési előzmények törlése lassítja a Jasper működését, ami problémát jelenthet, ha gyakran hivatkozol régebbi utasításokra.

A Jasper néha általános és pontatlan tartalmakat hozhat létre.

Jasper árak

Creator : 49 dollár/hónap/felhasználó

Pro : 69 dollár/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

A Jasper egy megbízható eszköz, amely segít néhány perc alatt hasznos tartalmat létrehozni az ügyfelek weboldalaihoz. A tartalom általában pontos, és csak kisebb szerkesztésre és ellenőrzésre szorul. Ugyanakkor túl sok utasítással és túlterhelt dizájnnal rendelkezik a Writesonichoz hasonló versenytársakhoz képest. Ha egyszer megtanulja a használatát, könnyen kezelhető és hatékony eszközzé válik. A Jasper emellett drágább is, mint a hasonló eszközök, és a ingyenes próbaidőszakhoz meg kell adnia a fizetési mód adatait.

A Jasper egy megbízható eszköz, amely segít néhány perc alatt hasznos tartalmat létrehozni az ügyfelek weboldalaihoz. A tartalom általában pontos, és csak kisebb szerkesztésre és ellenőrzésre szorul. Ugyanakkor túl sok utasítással és túlterhelt dizájnnal rendelkezik a Writesonichoz hasonló versenytársakhoz képest. Ha egyszer megtanulja a használatát, könnyen kezelhető és hatékony eszközzé válik. A Jasper emellett drágább is, mint a hasonló eszközök, és a ingyenes próbaidőszakhoz meg kell adnia a fizetési mód adatait.

✨ Érdekesség: Jasper eredetileg Jarvis néven volt ismert, az Iron Man filmek mesterséges intelligenciájú asszisztenséről kapta a nevét. A cél az volt, hogy az eszköz hatékonyságát és intelligenciáját hangsúlyozzák.

3. Copy. ai (A legjobb GTM-csapatok számára személyre szabott tartalom létrehozásához és optimalizálásához)

A Copy. ai nevének megfelelően egy szövegírási eszköz, amely segít marketinganyagok, hirdetések és közösségi média bejegyzések létrehozásában olyan AI-eszközökkel, mint a tartalom- és bekezdésgenerátor, a mondatátíró és a bekezdésátíró.

A Copy. ai segítségével automatizálhatja a manuális feladatokat, hogy növelje a termelékenységet az értékesítés, a marketing és az ügyfél-siker területén. Ezen felül összevonhatja a GTM-stratégiája különböző területein elszigetelten tárolt adatokat, összekapcsolhatja azokat a munkafolyamatokkal, lehetővé teheti a valós idejű adatinterakciót, és felhasználhatja azokat vonzó tartalom létrehozásához.

A Copy.ai legjobb funkciói

Tárolja az olyan adatokat, mint a közönségre vonatkozó információk, strukturált formátumban, és elemezze őket stratégiai és megvalósítható betekintés érdekében a Tables segítségével.

Automatizálja a rutinfolyamatokat egy testreszabható munkafolyamat-készítővel, és indítson el munkafolyamatokat események alapján.

Tárolja a márkairányelveket, a tartalomstratégiát, a termékleírásokat és egyéb vállalati információkat egy központi adattárban az Infobase segítségével.

Copy. ai korlátai

A csevegésben nem lehet szerkeszteni a bevitt szöveget. Ha módosítani szeretné a lekérdezést, azt újra kell írnia.

Előfordul, hogy az eszköz a weboldalakról származó tartalmakat változatlan formában emeli ki, ami plágiumhoz vezethet.

Copy. ai árak

Ingyenes

Starter : 49 USD/hó

Haladó : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók?

A Copy.ai használatával kapcsolatos általános tapasztalataink pozitívak. A pozitívumok száma igen magas, mivel a program sokoldalú és bármilyen típusú tartalom létrehozásában segítségünkre lehet. A tartalom azonban merevnek és strukturáltnak tűnik, tipikus alcímekkel, ami első pillantásra elárulja, hogy AI generálta. A tartalom javítása érdekében szerkesztenie és ellenőriznie kell a nyelvtant, az írásjeleket és a tartalom helyességét.

A Copy.ai használatával kapcsolatos általános tapasztalataink pozitívak. A pozitívumok száma igen magas, mivel a program sokoldalú és bármilyen típusú tartalom létrehozásában segítségünkre lehet. A tartalom azonban merevnek és strukturáltnak tűnik, tipikus alcímekkel, ami első pillantásra elárulja, hogy AI generálta. A tartalom javítása érdekében szerkesztenie és ellenőriznie kell a nyelvtant, az írásjeleket és a tartalom helyességét.

4. Writer (A legjobb tartalomszerkesztéshez és -javításhoz)

A Writer sokkal többet tud, mint a szomszédos AI-tartalomkészítő eszköz. NLP (természetes nyelvfeldolgozás) alkalmazásokat hozhat létre, ellenőrizheti a tartalom jogi, szabályozási és márkaszabályoknak való megfelelését, tartalmat hozhat létre, sőt videó- és hangfájlokat is újrahasznosíthat.

A Writerben leginkább az tetszett, hogy bár több „alkalmazás” is beépült egybe, az eszköz nagyon áttekinthető és egyszerű. Az Ask Writer nevű, csevegésszerű kérdés-válasz rendszer segítségével válaszokat generálhat, termékleírásokat, e-maileket stb. készíthet. Ezenkívül hozzáférhet egy Grammarly-hez hasonló felülethez, ahol AI-alapú tartalomdetektor, plágiumellenőrző és tartalomjavítási javaslatok állnak rendelkezésre.

A Writer legjobb funkciói

Készíts blogtéma vázlatokat, állás- és termékleírásokat, GYIK-eket, kimenő e-maileket és hibaüzeneteket.

Tölts fel képeket, tegyél fel kérdéseket, és hozz létre tartalmat a képanalizáló segítségével.

Feltöltve egy felvételt vagy átiratot a Recaps segítségével, generálhatja a legfontosabb tanulságokat.

Az AI-tartalom-detektor segítségével megkülönböztetheti az AI által generált és az ember által létrehozott tartalmakat.

Írói korlátozások

A generált tartalom gyakran tartalmaz több hibát, és a nyelvhasználat meglehetősen robotos lehet.

Írói árak

Csapat : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Írói értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Writerről a valódi felhasználók?

A Writer alapvető tartalomfejlesztési folyamatai jobbak, mint sok generáló eszköz „csevegő” felülete. Ezeket írók fejlesztették ki írók számára. Először akkor kezdtem el használni a Writert, amikor egy kreatív ügynökség tartalomfelelőse voltam. Arra használtuk, hogy a stábunk írói egységes stílust és üzenetet közvetítsenek ügyfeleink felé. A Writer használatának elsajátítása azonban egy kis időt igényel. És itt arra gondolok, hogy megtanítson, hogyan lehet a legjobban használni az eszközöket. Kezdetben egy kicsit több útmutatás és segítség lenne hasznos.

A Writer alapvető tartalomfejlesztési folyamatai jobbak, mint sok generáló eszköz „csevegő” felülete. Ezeket írók fejlesztették ki írók számára. Először akkor kezdtem el használni a Writert, amikor egy kreatív ügynökség tartalomfelelőse voltam. Arra használtuk, hogy a stábunk írói egységes stílust és üzenetet közvetítsenek ügyfeleink felé. A Writer használatának elsajátítása azonban egy kis időt igényel. És itt arra gondolok, hogy megtanítson, hogyan lehet a legjobban használni az eszközöket. Kezdetben egy kicsit több útmutatás és segítség lenne hasznos.

📖További információk: Útmutató az AI használatához a tartalommarketingben

5. Frase (A legjobb tartalomszerkesztéshez, optimalizáláshoz és rövid összefoglalók készítéséhez)

via Frase

A Frase az AI írási, szerkesztési és optimalizálási funkcióival hasonló a listán szereplő többi eszközhöz. Segít a kutatásban, a SEO-optimalizált blogbejegyzések írásában és azok szerkesztési javaslatokkal történő finomításában.

A Frase SERP kutatási funkcióját találtam a legfigyelemreméltóbbnak. Ez lehetővé teszi, hogy az editoron belül elemezze a versenytársak tartalmát. Tartalmi javaslatokat ad, például linkeket, címsorokat, kulcsszavak használatát és képeket, amelyeket hozzáadhat, hogy a cikk Google-barátabbá váljon.

Tetszett az is, hogy az eszköz segített a tartalom vázlatának megszervezésében. Emellett több ötletgeneráló keretrendszert is kínált, és osztályozta a cikkemet, jelezve, hogy mennyire felel meg a keresési szándéknak.

A Frase legjobb funkciói

Kutassa fel a legnépszerűbb oldalakat, a versenytársak címsorait és a legfontosabb SERP-mutatókat, hogy a tartalomvázlat-generátor segítségével tartalomvázlatokat készítsen.

Végezz versenytárs-elemzést, használd a pontszámot a tartalmad rangsorolási potenciáljának mérésére, és optimalizáld a cikkeket a keresőmotorok számára.

Formázza a szöveget, illesszen be táblázatokat, adjon hozzá képeket, használjon sablonokat a elrendezés egységesítéséhez, és kapjon azonnali javítási javaslatokat a beépített tartalomszerkesztővel.

Frase korlátai

Előfordulhat, hogy az eszköz lassú és nem reagál, amikor információt keres egy cikk megírásához.

A tartalmi ajánlások általában a legnépszerűbb oldalakról származnak, ezért előfordulhat, hogy nem kapsz részletes információkat.

Frase árak

Ingyenes

Alap : 45 USD/hó

Csapat: 115 USD/hó

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Frase-ről a valódi felhasználók?

Tetszik a könnyű használat és az, hogy nem kell órákat várni, hogy elinduljon. Tartalomkezelőként megadom a Frase linkjeit az íróimnak, és ők csak a Chrome bővítményt használják a tartalom optimalizálásához. A Frase-be történő importálás és optimalizálás szintén nagyon egyszerű. Azonban néha olyan véletlenszerű kulcsszavakat választ, amelyek nem sok köze van a témához. Ez megnehezíti a 100%-os optimalizálást. De ezeket a kulcsszavakat eltávolíthatja.

Tetszik a könnyű használat és az, hogy nem kell órákat várni, hogy elinduljon. Tartalomkezelőként megadom a Frase linkjeit az íróimnak, és ők csak a Chrome bővítményt használják a tartalom optimalizálásához. A Frase-be történő importálás és optimalizálás szintén nagyon egyszerű. Azonban néha olyan véletlenszerű kulcsszavakat választ, amelyek nem sok köze van a témához. Ez megnehezíti a 100%-os optimalizálást. De ezeket a kulcsszavakat eltávolíthatja.

6. ChatGPT (A legjobb ingyenes tartalomkészítéshez)

via ChatGPT

Lehet, hogy már kipróbálta a ChatGPT-t, de íme a véleményem erről a népszerű eszközről: úgy gondolok erre az eszközre, mint egy barátra, aki szinte mindenben segíthet – tartalom írásában, kódolásban, képek létrehozásában, adatok elemzésében, partik szervezésében, főzésben és még sok minden másban. Idővel alkalmazkodik a gondolkodásmódjához és stílusához, és megkönnyíti a beszélgetést.

A hangvezérlés funkcióját találom a legcsodálatosabbnak. Multitasking közben természetes párbeszédet folytathatsz az eszközzel. Könnyen használható és sokféle feladatot képes elvégezni. Ugyanakkor nehezen érti a bonyolult utasításokat, és néha elavult és pontatlan információkat generál.

A ChatGPT legjobb funkciói

Gyors utasításokkal generálj AI-képeket projektekhez, diavetítésekhez és kampányokhoz.

Írás helyett mondd ki a parancsokat, hogy brainstormingot folytathass a ChatGPT-vel.

Elemezze az adatokat, készítsen oszlopdiagramokat és szóródási diagramokat, végezzen trendelemzést és értelmezze a nyereség-veszteség kimutatásokat.

Egyszerűsítse a kódokat, hibakeresést végezzen, vagy írjon függvényt a kódfunkció segítségével.

A ChatGPT korlátai

Előfordul, hogy a ChatGPT helytelen információkat ad és félreérti a parancsokat.

Az eszköz nehezen boldogul a speciális lekérdezésekkel. Előfordulhat, hogy elmulasztja a finom részleteket, és általános eredményeket hoz létre.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Szerintem remek, hogy tartalmi ötleteket ad, de kontextust nem tud nyújtani. Ezt csak az emberek tudják megtenni. Időt takaríthatok meg, ha nagyon világos tervre van szükséged, de ha nem vagy tömör kommunikátor, akkor pontosan azt kapod, amit kérsz. A szakmájukban képzett emberek az adott területhez szükséges nyelvezettel tehetnek fel kérdéseket, és akkor remek ötleteket kapsz.

Szerintem remek, hogy tartalmi ötleteket ad, de kontextust nem tud nyújtani. Ezt csak az emberek tudják megtenni. Időt takaríthatok meg, ha nagyon világos tervre van szükséged, de ha nem vagy tömör kommunikátor, akkor pontosan azt kapod, amit kérsz. A szakmájukban jártas emberek az adott területhez szükséges nyelvezettel tehetnek fel kérdéseket, és akkor remek ötleteket kapsz.

7. Surfer SEO (A legjobb tartalomoptimalizáláshoz)

via Surfer

A Surfer egy átfogó SEO eszköz, amely automatikus optimalizálással kész, rangsorolásra kész cikkek létrehozását teszi lehetővé. A platform segítségével releváns kulcsszavakat illeszthet be tartalmába, és pontszámot kaphat, amely jelzi annak rangsorolási potenciálját.

Tetszik, hogy a Surfer több tartalmi funkciót is kínál egy platformon. Lehetővé teszi számomra, hogy szerkesszem a tartalmat valós idejű visszajelzésekkel az optimalizálásról, vázlatokat készítsek, humanizáljam az AI-tartalmat és javítsam a tartalom olvashatóságát. A legjobb rész? Tartalom-ellenőrzési funkcióval rendelkezik, amely segít nyomon követni, hogy tartalmad és domained milyen teljesítményt nyújt. Naponta frissítéseket kapsz a legfontosabb mutatókról, így azonnal intézkedhetsz az improvizáláshoz.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Részletes tartalmi vázlatokat készíthet egyedi címsorokkal a beépített vázlatkészítő segítségével.

Figyelje a tartalom és a domain teljesítményét napi frissítésekkel a forgalomról, rangsorokról stb. , tartalomellenőrzéssel.

Emberszerűsítse AI-tartalmát, hogy átmenjen az AI-felismerő eszközökön az AI-tartalom emberszerűsítőjével.

Találj tartalomtémákat és al-témákat egy niche számára, hogy azonosítsd a tartalomstratégiád hiányosságait a tematikus térképek segítségével.

A Surfer SEO korlátai

Sok felhasználó panaszkodik a Surfer magas áraira. Még a kezdő csomag is drága mind a tartalom, mind az AI szerkesztők számára.

Surfer SEO árak

Essential : 99 USD/hó

Ár : 219 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Surfer SEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Surfer SEO-ról a valódi felhasználók?

A Surferről vegyesek a véleményeim. Bár jó a SERP-elemzéshez, az NLP-k tartalomba való beépítéséhez és a klasztertervezéshez, korlátozott versenyű témákról való íráshoz használhatatlan. Az AI humanizer egyszerűen időpocsékolás. Semmi haszna nincs a tartalomnak. Összefoglalva: jó SEO-eszköz, de nem lehet minden tartalomtípusnál teljes mértékben ráhagyatkozni.

A Surferről vegyesek a véleményeim. Bár jó a SERP-elemzéshez, az NLP-k tartalomba való beépítéséhez és a klasztertervezéshez, korlátozott versenyű témákról való íráshoz nem használható. Az AI humanizer egyszerűen időpocsékolás. Semmi haszna nincs a tartalomnak. Összefoglalva: jó SEO-eszköz, de nem lehet minden tartalomtípusnál teljes mértékben ráhagyatkozni.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kapsz a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy a munkaterület egészének kontextusa megmarad.

8. Hypotenuse AI (a legjobb SEO-optimalizált termékleírások írásához)

via Hypotenuse AI

A Hypotenuse AI – az e-kereskedelmi AI író – kiválóan alkalmas online márkák, marketingesek és szövegírók számára. Képes termék- és kategórialeírásokat, képeket, meta címkéket, Facebook- és Google-hirdetéseket, e-maileket és Instagram-feliratokat létrehozni.

Tetszik, hogy az eszköz másodpercek alatt optimalizált termékleírásokat és címkéket hoz létre tömegesen. Emellett a HypoChat nevű chatbotot is kínálja, amely különböző platformok számára készít, összefoglal és átír tartalmakat. A legjobb benne? A Hypotenuse rendkívül testreszabható. Az egyedi márka hangjával az AI-t a márka irányelvei és stílusa szerint képezheti.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Tisztítsa meg, szabványosítsa és gazdagítsa a termékadatokat tömegesen, hogy javítsa a termékek megtalálhatóságát.

Kövesse nyomon a keresési teljesítményt, és optimalizálja a termékek listáját a keresőmotorok és a piacterek számára.

Automatizálja a termékek címkézését kiváló minőségű és pontos címkékkel

A Hypotenuse AI korlátai

Számos felhasználó úgy érzi, hogy az előfizetési árak túl magasak.

Az eszköz nagyon kevés lehetőséget kínál a blogvázlatok készítésekor. Ha nem vagy elég jártas a témában, a tartalom létrehozása nehéz lehet.

Hypotenuse AI árak

Alap : 150 USD/hó, éves számlázással

E-commerce Pro : Egyedi árazás

E-kereskedelmi vállalkozás: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hypotenuse AI-ről a valódi felhasználók?

A Hypotenuse AI a legjobb eszköz tartalomkészítők és szövegírók számára. Hihetetlenül sok időt takarít meg azzal, hogy valós időben kiváló minőségű, kutatásokon alapuló tartalmakat állít elő. A Hypochat valóban innovatív funkció, mivel nagy segítséget nyújt a szövegírás különböző területein. Blogírásban a legjobb az általam kipróbált AI-eszközök közül. Azonban néha hasonló mondatokat ismétel ugyanazon blogon belül. Bár a tartalom egyedi, ez az ismétlés néha megzavarja a blog folyását. Remélem, hogy ez a szempont a jövőbeli frissítésekben javulni fog.

A Hypotenuse AI a legjobb eszköz tartalomkészítők és szövegírók számára. Hihetetlenül sok időt takarít meg azzal, hogy valós időben kiváló minőségű, kutatásokon alapuló tartalmakat állít elő. A Hypochat valóban innovatív funkció, mivel nagy segítséget nyújt a szövegírás különböző területein. Blogírásban a legjobb az általam kipróbált AI-eszközök közül. Azonban néha hasonló mondatokat ismétel ugyanazon blogon belül. Bár a tartalom egyedi, ez az ismétlés néha megzavarja a blog folyását. Remélem, hogy ez a szempont a jövőbeli frissítésekben javulni fog.

📖 További információk: A legjobb közösségi média AI eszközök marketingesek számára

9. MarketMuse (A legjobb tartalomtervezéshez)

via MarketMuse

A MarketMuse javíthatja tartalomtervezési képességeit azzal, hogy a releváns keresési kifejezések, a versenytársak elemzése és a legnépszerűbb oldalak alapján optimalizálja a meglévő tartalmakat. Használhatja a kulcsszókeresésekkel, témakörökkel és egyebekkel kapcsolatos betekintés megszerzésére.

A MarketMuse-t használtam tartalmi összefoglalók létrehozására és meglévő tartalmak újrafelhasználására. A versenytársak elemzésében jó munkát végzett a tartalmi hiányosságok azonosításában. A legjobban az optimalizációs modulját szeretem, amely olyan információkkal segített, mint a célszavak száma, a konkrét keresési kifejezéshez szükséges témaemlítések, a tartalom pontszáma és javaslatok arra, hogyan lehet legyőzni egy versenytárs cikkét.

A MarketMuse legjobb funkciói

Készíts strukturált tartalomterveket és kapj ajánlásokat tartalomstratégiádhoz!

Készítsen összefoglalókat cikkekhez, hírekhez, összehasonlításokhoz, útmutatókhoz, termékértékelésekhez stb.

Végezz mélyreható SEO versenytárs-elemzést , és vizualizáld a tartalmi hiányosságokat hőtérképekkel!

A MarketMuse korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felület nem intuitív. Sok időbe telik a témák kutatása és a cikkek optimalizálása.

MarketMuse árak

Ingyenes

Optimize : 99 USD/hó

Kutatás : 249 USD/hó

Stratégia: 499 USD/hó

MarketMuse értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a MarketMuse-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy közvetlen betekintést nyerhetek a kulcsszó-kutatásba, a személyes nehézségekbe, a témakörökbe és még sok minden másba. Ez egy remek eszköz a meglévő SEO-tartalomstratégiánk kiépítéséhez. Nagyon könnyű volt megtanulni, és a bevezetés is fantasztikus volt. Az MM bevezetése forradalmi változást hozott a SEO-nkben. Nincs sok jelentési/betekintési mutató, de azt mondták, hogy ez is tervben van.

Imádom, hogy közvetlen betekintést nyerhetek a kulcsszó-kutatásba, a személyes nehézségekbe, a témakörökbe és még sok minden másba. Ez egy remek eszköz a meglévő SEO-tartalomstratégiánk kiépítéséhez. Nagyon könnyű volt megtanulni, és a bevezetés is fantasztikus volt. Az MM bevezetése forradalmi változást hozott a SEO-nkben. Nincs sok jelentési/betekintési mutató, de azt mondták, hogy ez is tervben van.

10. ContentBot (legalkalmasabb hosszú formátumú tartalom generálására)

via ContentBot

Ha hosszú formátumú tartalmakat szeretnél létrehozni, a ContentBot értékes segítséget nyújthat tartalommarketing stratégiádhoz. Az eszközzel gyorsan készíthetsz informatív, emberközpontú cikkeket.

Tetszik, hogy az eszköz minden kérdésemre elég jól válaszolt, és még bekezdésekben is elmagyarázta őket. A „Discover” funkciója egy másik kiemelkedő tulajdonság, amely segít azonosítani a releváns kulcsszavakat és témákat, amelyek esetleg elkerülhették a figyelmedet. A ContentBot rendelkezik Chrome-bővítménnyel is, amely lehetővé teszi a tartalom előállítását útközben. Ráadásul több mint 110 nyelvet támogat, ami hasznos lehet, ha globális közönséged van.

A ContentBot legjobb funkciói

Készítsen keresőmotorbarát blogokat intelligens linkekkel és AI-alapú képgenerálással

Használj előre elkészített tartalomkészítési munkafolyamatokat , vagy hozd létre a sajátodat egy vizuális AI-folyamatépítővel.

Tedd az AI-tartalmakat emberbarátabbá a Humanizer funkcióval

Konvertálja CSV fájljait blogbejegyzésekké, termékleírásokká és marketingtartalmakká a ContentBot mesterséges intelligenciával rendelkező eszközével.

A ContentBot korlátai

A funkciók összetettsége miatt egy kis időbe telik, amíg megszokja az eszközt.

Az AI által generált tartalom néha nehezen olvasható lehet.

A ContentBot árai

Előre fizetett : 0,5 USD/1000 szó

Starter : 9 USD/hó

Prémium : 29 USD/hó

Premium+: 49 USD/hó

ContentBot értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ContentBotról a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy a ContentBot. ai egy automatizált tartalomkészítő platform, amely segítségével könnyen, gyorsan és hatékonyan lehet minőségi tartalmakat létrehozni. Számos funkciójával és testreszabási lehetőségével tökéletesen alkalmas arra, hogy a elfoglalt tartalomkészítők maximalizálják idejüket és erőforrásaikat kreatívabb projektekre fordítsák. Azonban automatizáltsága korlátozott lehet. Néha eltarthat egy ideig, amíg megtalálja a megfelelő tartalmat, és nehéz lehet a tartalmat az egyedi igényekhez igazítani. Ezenkívül előfordulhat, hogy a tartalom nem mindig naprakész vagy pontos.

Tetszik, hogy a ContentBot. ai egy automatizált tartalomkészítő platform, amely segítségével könnyen, gyorsan és hatékonyan lehet minőségi tartalmakat létrehozni. Számos funkciójával és testreszabási lehetőségével tökéletesen alkalmas arra, hogy a elfoglalt tartalomkészítők maximalizálják idejüket és erőforrásaikat kreatívabb projektekre fordítsák. Azonban automatizáltsága korlátozott lehet. Néha eltarthat egy ideig, amíg megtalálja a megfelelő tartalmat, és nehéz lehet a tartalmat az egyedi igényekhez igazítani. Ezenkívül előfordulhat, hogy a tartalom nem mindig naprakész vagy pontos.

📖 További információk: Örökzöld tartalom példák, amelyek hosszú távon növelik a forgalmat

11. Peppertype AI (legalkalmasabb marketingtartalom létrehozására)

via Peppertype

Az AI-alapú tartalomkészítő eszközök közül a Peppertype a tartalomgyártás méretezésére specializálódott. Használhatja nagy mennyiségű, vonzó tartalom előállítására marketingkampányokhoz és közösségi média platformokhoz.

A Peppertype-ot használtam különböző típusú tartalmak létrehozására, beleértve hirdetési szövegeket, blogbejegyzéseket, közösségi média feliratokat és e-maileket. Minden alkalommal eredeti tartalmat hozott létre, megőrizve a márka hangját és a magas olvashatóságot. Ráadásul beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a tartalom eredetiségének azonnali ellenőrzését.

A Peppertype AI legjobb funkciói

Használja a beépített SEO eszközöket a generált tartalom optimalizálásához és a keresőmotorok rangsorában való előrelépéshez.

AI-alapú, valós idejű tartalmi javaslatokat és kreatív ötleteket kaphat minimális felhasználói beavatkozással.

Valós időben együttműködve dolgozzon blogokon, közösségi média marketing bejegyzéseken és tartalmakon, egyidejűleg a csapattagokkal.

A Peppertype AI korlátai

Néhány felhasználó szerint a jelenlegi felület nem olyan könnyen használható, mint az előző.

A generált tartalom nem feltétlenül lesz változatos, és előfordulhat, hogy ismétlődő eredményeket kap.

Peppertype AI árak

Egyedi árazás

Peppertype AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Peppertype AI-ről a valódi felhasználók?

A Pepper Content legjobb tulajdonsága, hogy egy komplett eszközt hoztak létre, amely segít a tartalomkészítés minden területén, beleértve a blogírást, a közösségi média posztok szövegezését, a Google hirdetések szövegezését és még sok minden mást. Az AI generátor egyszerűen elképesztő. Tetszik, amerre a termék halad. A Pepper Content SEO képességei azonban nem nyűgöztek le túlságosan. Amikor a SEO eszközt használtam, olyan kulcsszavakat mutatott, amelyekkel már rangsoroltam, pedig azt reméltem, hogy megmutatja, mely kulcsszavakra kellene céloznom!

A Pepper Content legjobb tulajdonsága, hogy egy komplett eszközt hoztak létre, amely segít a tartalomkészítés minden területén, beleértve a blogírást, a közösségi média posztok szövegezését, a Google hirdetések szövegezését és még sok minden mást. Az AI generátor egészen elképesztő. Tetszik, amerre a termék halad. A Pepper Content SEO képességei azonban nem nyűgözték le túlságosan. Amikor a SEO eszközt használtam, olyan kulcsszavakat mutatott, amelyekkel már szerepeltem a ranglistán, pedig azt reméltem, hogy megmutatja, mely kulcsszavakra kellene céloznom!

12. Descript (A legjobb videó- és podcast-szerkesztéshez)

via Descript

Heteket tölt videóforgatókönyvek írásával és podcastok szerkesztésével? A Descript időt takaríthat meg Önnek.

Ez az audio-videó szerkesztő eszköz forradalmasítja a szerkesztést szövegalapú megközelítésével: a leiratban módosíthatja a szöveget, akárcsak egy Word-dokumentumban, és a módosítások közvetlenül megjelennek a megfelelő audio- vagy videofájlban.

A Descript audio-szöveg átírásával és a töltelékszavak eltávolításával tűnik ki. Ráadásul az Underlord AI-t is megkapod segédként, amely tökéletesen működik az audio- és vizuális minőség javításában, videó szkriptek generálásában, újravételek és háttér eltávolításában, klipek generálásában stb.

A Descript legjobb funkciói

Készíts hanganyagokat a saját hangklónoddal vagy AI hanggal, csak néhány utasítás megadásával.

Rögzítsen kiváló minőségű, többcsatornás audio- és videófelvételeket több résztvevővel távolról a Descript Rooms segítségével.

Hosszú videókat és podcastokat alakítson klipekké a közösségi média bejegyzéseihez

Rögzítsd a képernyőt, és kapj azonnali átírást a felvételről

A Descript korlátai

Az alkalmazás lefagyhat, ha túl gyorsan görget.

A Descript néha helytelenül rendeli hozzá a szavakat a videókhoz.

Descript árak

Ingyenes

Hobbista : 19 USD/hó/fő

Creator : 35 USD/hó/fő

Üzleti : 50 USD/hó személyenként

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Összességében elégedett vagyok a Descript használatával. Lenyűgöztek a beszéd-szöveggé alakítás és a szerkesztési funkciók. Lehetővé teszi számomra, hogy professzionális szoftverdemó videókat készítsek. A videó feldolgozása azonban sok időt vesz igénybe. Sok számítási erőforrást igényel, és némileg semlegesíti a felvétel időmegtakarítását. Az U. I. megértése némi időt igényel, ha még nem ismeri a Descriptet.

Összességében elégedett vagyok a Descript használatával. Lenyűgöznek a beszéd-szöveggé alakítás és a szerkesztési funkciók. Lehetővé teszik számomra, hogy professzionális szoftverdemó videókat készítsek. A videofeldolgozás azonban sok időt vesz igénybe. Sok számítási erőforrást igényel, és némileg semlegesíti a felvétel időmegtakarítását. Az U. I. megértése egy kis időt igényel, ha még nem ismered a Descriptet.

🧠 Tudta? A videószerkesztő szoftverek piaca várhatóan 2032-re 5,13 milliárd dollárra nő, 5,8%-os CAGR-ral.

13. Writesonic (A legjobb írói blokk leküzdésére és SEO-barát tartalom létrehozására)

via Writesonic

A Writesonic kiválóan alkalmas különböző típusú tartalmak létrehozására – közösségi média bejegyzések, feliratok, hirdetések szövegei, e-mailek és blogok. Optimalizálhatja a tartalmat kulcsszavakkal, és akár automatizálhatja a belső linkeket. Könnyen használható, és minimális erőfeszítéssel minőségi tartalmat hozhat létre.

A Writesonicban leginkább az tetszett, hogy kreatív ötleteket generál és javításokat javasol a szövegeim finomításához. Tehát, ha olyan kreativitásnövelőt keresel, amely ötvözi a SEO-t, akkor a Writesonic hasznos lehet számodra.

A Writesonic legjobb funkciói

Automatizálja a belső linkelést és optimalizálja a cikkeket a SEO számára

Használj sokféle tartalomírási sablont különböző típusú tartalmak létrehozásához – a technikai blogoktól a közösségi média posztokig.

Képek automatikus generálása blogjaidhoz

A Writesonic korlátai

Lehetnek ténybeli hibák. Ezért a cikkeket közzététel előtt lektorálnia és szerkesztenie kell.

Writesonic árak

Ingyenes : 25 egyszeri kredit

Egyéni : 20 USD/hó 100 kreditért

Standard : 99 USD/hó 1000 kreditért

Vállalati: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Writesonicról a valódi felhasználók?

Összességében jó, de néha frusztráló, amikor a szoftver meghibásodik, és ugyanazt a tartalmat kell újra létrehoznia, és fel kell használnia a kreditkeretét. Remek termék, sok jó SEO-elemmel. Az árak és a csomagok azonban nehézkesek, havi kredit alapú rendszerrel, amely a használat alapján működik, és a fel nem használt krediteket nem lehet átvinni, így a munkáját a csomagokhoz kell igazítania, nem pedig az üzleti igényeihez.

Összességében jó, de néha frusztráló, amikor a szoftver meghibásodik, és ugyanazt a tartalmat kell újra létrehoznia, és fel kell használnia a kreditkeretét. Remek termék, sok jó SEO-elemmel. Az árak és a csomagok azonban nehézkesek, havi kredit alapú rendszerrel, amely a használat alapján működik, és a fel nem használt krediteket nem lehet átvinni, így a munkáját a csomagokhoz kell igazítania, nem pedig az üzleti igényeihez.

