A tartalomkészítéshez használható 13 legjobb AI-eszköz, amelyet érdemes kipróbálni 2026-ban

Több tucat tartalomkészítő AI-eszközt teszteltem, és elmondhatom, hogy nem mindegyik egyforma. Bár funkcióik átfedhetik egymást, eltérő célokat szolgálnak.

Igaz, hogy az AI forradalmi változást hozhat a tartalomkészítési folyamatában. De rájöttem, hogy az igazi varázslat abban rejlik, hogy olyan AI-ügynököt találjon, amely kiegészíti a tartalomkészítési folyamatát. A megfelelő AI-ügynökök átalakíthatják a lassú folyamatokat, és gyorsabbá tehetik a munkavégzést.

Az AI-eszközök egyre növekvő listája miatt azonban teljesen normális, ha nehezen tudsz dönteni, melyiket válaszd. Ezért én és a ClickUp csapat többi tagja összefogtunk, hogy kipróbáljuk a különböző, tartalomkészítésre szolgáló AI-eszközöket, és összeállítottuk a 13 legjobb eszköz listáját.

Akkor vágjunk is bele!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a tartalomkészítéshez legalkalmasabb AI-eszközök, amelyeket idén mindenképpen ki kell próbálnia: ClickUp: A legjobb AI-alapú tartalom- és feladatkezeléshez A legjobb AI-alapú tartalom- és feladatkezeléshez Jasper: A legjobb márkának megfelelő tartalom létrehozásához Copy.ai: A legjobb megoldás GTM-csapatok számára személyre szabott tartalom létrehozásához és optimalizálásához Writer: A legjobb tartalomszerkesztéshez és -javításhoz Frase: A legjobb tartalomszerkesztéshez, optimalizáláshoz és brief-készítéshez ChatGPT: A legjobb ingyenes tartalomgeneráláshoz Surfer SEO: A legjobb tartalomoptimalizáláshoz Hypotenuse AI: A legjobb SEO-optimalizált termékleírások írásához MarketMuse: A legjobb tartalomtervezéshez ContentBot: A legjobb hosszú formátumú tartalmak létrehozásához Peppertype AI: A legjobb marketingtartalom-készítéshez Descript: A legjobb videó- és podcastszerkesztéshez Writesonic: A legjobb megoldás az írói blokk leküzdésére és SEO-barát tartalom létrehozására

Mik azok a tartalomkészítésre szolgáló AI-ügynökök?

A tartalomkészítéshez használt AI-ügynökök segítenek a tartalom létrehozásában és szerkesztésében az Ön igényeinek megfelelően, valamint automatizálják a tartalomkezelési folyamatot. Olyanok, mint a digitális munkatársai, akiket kifejezetten tartalommal kapcsolatos feladatok elvégzésére terveztek.

Kipróbálhat különböző típusú AI-ügynököket a strukturált tartalomkészítéshez:

Szövegalapú AI-eszközök: Segítenek blogbejegyzések, weboldal-szövegek, céloldalak, e-mailek, hírlevelek stb. megírásában.

Vizuális AI-ügynökök: Ezek az ügynökök szövegalapú utasítások alapján készítenek infografikákat, prezentációkat, közösségi média bejegyzéseket, 3D-s képeket, videókat és egyéb vizuális elemeket.

Hang- és beszéd-AI-ügynökök: Ezek az AI-ügynökök podcast-forgatókönyveket tudnak készíteni, és írott szöveget valósághű, AI által generált hangalámondássá alakítani

🌻 Példa: A ChatGPT segíthet blogbejegyzések vázlatának elkészítésében és ötletek kidolgozásában, a Consensus tudományos cikkekből gyűjti össze és elemzi az információkat, a Midjourney pedig művészi képeket generálhat márkád marketingjéhez.

Együtt létrehozhatnak egy együttműködésen alapuló munkamenedzsment rendszert a tartalommarketinghez, ahol az AI-ügynökök felgyorsíthatják a folyamatokat és javíthatják a hatékonyságot.

Mire kell figyelni a tartalomkészítéshez használt AI-ügynököknél?

Bár a választott funkciók az üzleti igényeitől függenek, íme néhány olyan kulcsfontosságú funkció, amely elengedhetetlen az AI-alapú tartalomkészítő eszközökben.

Beépített minőség-ellenőrzés : Válasszon olyan eszközt, amely pontos és minőségi tartalmat biztosít. Az eszköznek rendelkeznie kell alapvető helyesírás- és nyelvtani ellenőrzéssel, tényellenőrzési funkciókkal, valamint plágiumkeresővel.

Kontextusértelmezés : Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek még a bonyolult utasításokat is megértik. A szoftvernek alkalmazkodnia kell a tartalom stílusához, hangvételéhez és : Válasszon olyan AI-ügynököket, amelyek még a bonyolult utasításokat is megértik. A szoftvernek alkalmazkodnia kell a tartalom stílusához, hangvételéhez és a márkairányelvekhez , biztosítva a tartalom egységességét

Testreszabás : Szerezzen be olyan tartalomkészítő eszközöket, amelyekkel ellenőrizheti a végeredményt. Lehetőséget kell biztosítania olyan paraméterek beállítására, mint a hossz, a hangnem, a nyelv és a formázás, valamint a tartalomkészítési folyamat finomhangolására.

Integrációs lehetőségek: Válasszon olyan platformokat, amelyek könnyen integrálhatók a meglévő technológiai rendszerébe. Például a naptár és a projektmenedzsment szoftver integrálása a tartalomkészítő eszközökkel egyszerűsíti az egész tartalomkezelési folyamatot

🧠 Tudta? A marketing- és médiaipari vezetők 42%-a használt AI-eszközöket tartalomíráshoz, 40%-uk közösségi média tartalom generálásához, 34%-uk pedig személyre szabáshoz és ajánlásokhoz.

A legjobb AI-eszközök a tartalomkészítéshez

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalom- és feladatkezeléshez)

Használd a ClickUp Brain-t gyors és hatékony emlékeztető e-mailek készítéséhez

A szerszámok közötti váltogatás néha megnehezítette a tartalomkezelést. De amikor kipróbáltam a ClickUp-ot, megtaláltam a megoldást az AI-alapú tartalomötletek kidolgozására és létrehozására.

A ClickUp forradalmasította a tartalomkészítési és -kezelési folyamatomat. A platform zökkenőmentesen kombinálja az AI-alapú tartalomkészítést a robusztus projektmenedzsment funkciókkal, így egy helyen elérhetővé teszi az összes tartalommal kapcsolatos feladatot. És a legjobb az egészben? Van egy beépített AI-ügynököm, aki a ClickUp munkaterületemen belül a munka minden egyes aspektusában segít: Ismerd meg a ClickUp Brain-t!

Hogyan segít nekem a ClickUp Brain? Kezdjük!

Ha kreatív blokkba ütközöm, a ClickUp Brain segítségével pillanatok alatt részletes tartalmi briefeket állítok össze kulcsszavakkal, célközönséggel és célkitűzésekkel, és betekintést nyerek a tartalom fejlesztésére szoruló területekbe.

Készítsen blogbejegyzéseket, cikkeket, közösségi média posztokat, e-maileket, összefoglalókat és még sok mást a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain a következő területeken is segít nekem:

Tartalomírás: Képes szövegeket készíteni közösségi média bejegyzésekhez, hirdetési szövegeket írni és közösségi média posztokat készíteni. Ha e-mailt szeretnék küldeni egy ügyfélnek, csak egy részletes utasítást kell megadnom

A tartalomtervezés automatizálása: A ClickUp Brain könnyedén létrehozhat tartalomnaptárakat, és a korábbi interakciós adatok alapján javaslatot tehet a legjobb közzétételi időpontokra és formátumokra

Tartalom újrahasznosítása: A hosszú formátumú tartalmakat rövid, könnyen emészthető közösségi média bejegyzésekké, e-mail hírlevelekké vagy videóforgatókönyvekké is átalakíthatom, hogy maximalizáljam a tartalom elérhetőségét

Ismerje meg, hogyan hozhat létre vonzó tartalmakat az AI segítségével!

A ClickUp Whiteboards az első számú választásom a csapat brainstorming üléseire. Virtuális táblákon megbeszélhetem a tartalmi ötleteket, átalakíthatom az ötleteket feladatokká, és ezeket a táblákat közvetlenül beágyazhatom a csevegésbe, hogy megosszam őket a csapattal.

Együttműködés és ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével

És itt jön a legérdekesebb rész! A ClickUp Brain segít nekem képeket generálni blogbejegyzésekhez vagy közösségi média kampányokhoz, sőt, ötleteket is vizualizálni. Ez olyan, mintha öt különböző eszköz lenne egyetlen munkaterületen!

Ötleteljen és hozzon létre képeket a ClickUp Whiteboards alkalmazásban a ClickUp Brain segítségével

Miután elkészült a tartalom, a ClickUp Docs segítségével kezelheti a tartalmi briefjeit. Ráadásul a ClickUp Docs márkairányelveket, tartalmi terveket, kutatási anyagokat és értekezleti jegyzeteket is tárolhat. Ez egy remek funkció az összes tartalommal kapcsolatos részlet dokumentálásához.

Dokumentálja a tartalmi irányelveket, kutatási anyagokat, és működjön együtt valós időben a ClickUp Docs segítségével

De ez még nem minden. A ClickUp rendelkezik egy sablonkönyvtárral is, amely tartalomnaptár-sablonokat, tervezési sablonokat stb. tartalmaz, ami jelentősen megkönnyíti a munkámat.

Például a ClickUp tartalomnaptár-sablonja nagy segítséget nyújt a tartalomütemtervek megtervezésében – mikor esedékes, hogyan kerül közzétételre, megosztásra stb. Hasonlóképpen, ott van a ClickUp tartalomgyártás-skálázási sablonja is, amely segít nekem a teljes tartalomgyártási folyamat racionalizálásában.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt a ClickUp eleinte talán túlterhelőnek tűnhet. Időbe telik, amíg megszokja az eszközt.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, ahogyan az AI-t használja a tartalomkészítés felgyorsítására. Segít gyorsabban elvégezni a munkát, és a munkafolyamatot az én konkrét igényeimhez igazítja. A termelékenység optimalizálására készült, dinamikus funkciókészletével, amely kiválóan alkalmas az együttműködésre és a csapatmunkára, szem előtt tartva a rövid határidőket. Meglehetősen felhasználóbarát, termelékenységet növelő integrációkkal. Mindenki rákattint, akkor én miért ne tenném? A bevezetése és a navigációja eleinte nem olyan egyszerű. De hamar belejön az ember, és a felhasználói támogatás funkciója egyszerűen fantasztikus. Ez lett a leggyakrabban használt termelékenységi és együttműködési eszközöm.

2. Jasper (A legjobb márkás tartalom létrehozásához)

via Jasper

A Jasper kiválóan biztosítja a márka egységességét az összes tartalomban. Tartalom-marketingesként felhasználhatod arra, hogy a célközönséged számára márkának megfelelő tartalmakat hozz létre a különböző marketingcsatornákon.

Különösen tetszik a Jasper márka-IQ funkciója, amely lehetővé teszi az eszköz számára, hogy megtanuljon és lemásoljon egy adott hangnemet és stílust. Automatikusan ellenőrzi a tartalmadat – a kampányanyagoktól és a blogbannerektől a videotartalmakig – a márkairányelveknek megfelelően, és javítási javaslatokat tesz. Az eszköz emellett számos használatra kész sablont kínál blogbejegyzésekhez, közösségi média feliratokhoz, e-mail tárgyakhoz és termékleírásokhoz.

A Jasper legjobb funkciói

Finomítsd a márka beállításait, mint például a hangnemet, a stílust és a vizuális irányelveket, hogy a végeredmény tükrözze a márkádat

Személyre szabhatja a tartalmához használt képeket az AI képkezelő csomaggal

A Jasper segítségével biztosíthatja, hogy minden kép egységes legyen és megfeleljen a márkairányelveknek, mivel a szoftver jelzi a szabályszegéseket és szerkesztési javaslatokat tesz.

A Jasper korlátai

Néhány felhasználó szerint a csevegési előzmények törlésének elmulasztása lelassítja a Jaspert, ami problémát jelenthet, ha gyakran hivatkozol régebbi utasításokra

A Jasper néha általános és pontatlan tartalmakat hozhat létre

A Jasper árai

Creator : 49 USD/hónap/felhasználó

Pro : 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

A Jasper egy megbízható eszköz, amely segítségével néhány perc alatt hasznos tartalmat hozhatunk létre ügyfeleink weboldalai számára. A tartalom általában pontos, és csak kisebb módosításokra és ellenőrzésre szorul. Ugyanakkor túl sok utasítással és túlterhelő dizájnnal rendelkezik olyan versenytársakhoz képest, mint például a Writesonic. Ha egyszer megtanulja kezelni, könnyen használható és hatékony eszközzé válik. A Jasper emellett drágább is, mint a hasonló eszközök, és a ingyenes próbaverzióhoz meg kell adnia fizetési módjának adatait.

✨ Érdekesség: A Jasper eredetileg Jarvis néven született, az Iron Man filmek mesterséges intelligenciájú asszisztensének ihletésére. A cél az volt, hogy kiemeljék az eszköz hatékonyságát és intelligenciáját.

3. Copy.ai (A legjobb GTM-csapatok számára személyre szabott tartalom létrehozásához és optimalizálásához)

A Copy.ai, nevéhez híven, egy szövegírási eszköz, amely olyan AI-eszközökkel segít marketinganyagok, hirdetések és közösségi média bejegyzések létrehozásában, mint a tartalom- és bekezdésgenerátor, a mondatátíró és a bekezdésátíró.

A Copy.ai segítségével automatizálhatja a manuális feladatokat, így növelve a termelékenységet az értékesítés, a marketing és az ügyfélsiker területén. Ezen felül összevonhatja a GTM-stratégiája különböző területein elszigetelten tárolt adatokat, összekapcsolhatja azokat a munkafolyamatokkal, lehetővé teheti a valós idejű adatinterakciót, és felhasználhatja azokat lenyűgöző tartalom létrehozására.

A Copy.ai legjobb funkciói

Tárolja az olyan adatokat, mint a közönségre vonatkozó információk, strukturált formátumban, és elemezze őket stratégiai és gyakorlatias következtetések levonása céljából a Tables segítségével

Automatizálja a rutinfolyamatokat egy testreszabható munkafolyamat-készítővel, és indítson el munkafolyamatokat események alapján

Tárolja a márkairányelveket, a tartalmi stratégiát, a termékleírásokat és egyéb vállalati információkat egy központi adattárban az Infobase segítségével.

A Copy.ai korlátai

A csevegésben nem szerkesztheti a beírt szöveget. Ha módosítani szeretné a lekérdezést, azt újra kell írnia.

Előfordul, hogy az eszköz a weboldalakról változatlanul másolja át a tartalmat, ami plágiumhoz vezet

A Copy.ai árai

Ingyenes

Starter : 49 USD/hó

Advanced : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy.ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók?

A Copy.ai használatával kapcsolatos általános tapasztalataink összességében pozitívak. A pozitívumok száma meglehetősen magas, mivel a szolgáltatás sokoldalú, és bármilyen típusú tartalom létrehozásában segítségünkre lehet. A tartalom azonban merevnek és strukturáltnak tűnik, tipikus alcímekkel, ami egy pillantásra elárulja, hogy AI generálta. A tartalom javítása érdekében szerkesztenie és ellenőriznie kell a nyelvtant, az írásjeleket és a tartalom helyességét.

4. Writer (A legjobb tartalomszerkesztéshez és -javításhoz)

A Writer sokkal többet tud, mint a szomszédos AI-tartalomkészítő eszköz. NLP (természetes nyelvfeldolgozás) alkalmazásokat készíthet, ellenőrizheti a tartalmak jogi, szabályozási és márkaelőírásoknak való megfelelését, tartalmakat hozhat létre, sőt videó- és hangfájlokat is újrahasznosíthat.

A Writerben az tetszett a legjobban, hogy bár több „alkalmazás” is egybe van sűrítve, az eszköz nagyon áttekinthető és egyszerű. Az Ask Writer nevű, csevegőstílusú kérdés-válasz rendszer segítségével válaszokat generálhat, termékleírásokat, e-maileket stb. készíthet. Ezen felül hozzáférhet egy Grammarly-szerű felülethez, ahol AI-alapú tartalomdetektor, plágiumellenőrző és tartalomfejlesztési javaslatok állnak rendelkezésére.

A Writer legjobb funkciói

Készítsen blogtéma-vázlatokat, munkaköri és termékleírásokat, GYIK-eket, kimenő e-maileket és hibaüzeneteket

Töltsön fel képeket, tegyen fel kérdéseket, és hozzon létre tartalmat a képelemző segítségével

Töltsön fel egy felvételt vagy átiratot a Recaps segítségével, és állítson össze a legfontosabb tanulságokat

Az AI-tartalom-detektor segítségével megkülönböztetheti az AI által generált és az ember által létrehozott tartalmakat

Írói korlátok

A generált tartalom gyakran tartalmaz több hibát, és a nyelvezete meglehetősen robotos lehet

Írói árak

Csapat : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Írók értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Writerről a valódi felhasználók?

A Writer alapjaitól kezdve felépített tartalomfejlesztési folyamatai jobbak, mint sok generáló eszköz „csevegő” felülete. Ezeket írók fejlesztették ki írók számára. Először akkor kezdtem el használni a Writert, amikor egy kreatív ügynökség tartalomfejlesztési vezetője voltam. Arra használtuk, hogy a munkatársaink stílusa és üzenete minden ügyfelünknél egységes legyen. A Writer használatának elsajátítása azonban egy kis időt igényel. És itt arra gondolok, hogy megtanuljam, hogyan lehet a legjobban használni az eszközöket. Hasznos lenne egy kicsit több útmutatás és segítség az elején.

5. Frase (A legjobb tartalomszerkesztéshez, optimalizáláshoz és brief-készítéshez)

via Frase

A Frase az AI-alapú írási, szerkesztési és optimalizálási funkcióival hasonló a listán szereplő többi eszközhöz. Segít a kutatásban, SEO-optimalizált blogbejegyzések írásában, valamint szerkesztési javaslatokkal finomíthatja azokat.

A Frase SERP-kutatási funkcióját találtam a legfigyelemreméltóbbnak. Ez lehetővé teszi, hogy maga a szerkesztőn belül elemezze a versenytársak tartalmát. Tartalmi javaslatokat ad, például linkeket, címsorokat, kulcsszavak használatát és képeket, amelyeket hozzáadhat, hogy a cikk jobban megfeleljen a Google elvárásainak.

Az is tetszett, hogy az eszköz segített rendszerezni a tartalmi vázlatokat. Emellett számos ötletgeneráló keretrendszert kínált, és értékelte a cikkemet, jelezve, mennyire felel meg a keresési szándéknak.

A Frase legjobb funkciói

Vizsgálja meg a legnépszerűbb oldalakat, a versenytársak címsorait és a legfontosabb SERP-mutatókat, hogy a tartalombemutató-generátor segítségével tartalmi vázlatokat készítsen.

Végezzen versenytárselemzést, használjon pontszámot a tartalom rangsorolási potenciáljának mérésére, és optimalizálja a cikkeket a keresőmotorok számára

Formázza a szöveget, illesszen be táblázatokat, adjon hozzá képeket, használjon sablonokat az elrendezés egységesítéséhez, és kapjon azonnali javítási javaslatokat a beépített tartalomszerkesztő segítségével.

A Frase korlátai

Előfordulhat, hogy az eszköz lassú és nem reagál, amikor információt keres egy cikk vázlatához

A tartalmi ajánlások általában a legnépszerűbb oldalakról származnak, így előfordulhat, hogy nem kapsz részletes információkat

A Frase árai

Ingyenes

Alap : 45 USD/hó

Team: 115 USD/hó

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Frase-ről a valódi felhasználók?

Tetszik a könnyű használat és az, hogy nem kell órákat tölteni a beüzemeléssel. Tartalomkezelőként megadom a Frase linkjeit az íróimnak, akik egyszerűen a Chrome-bővítményt használják a tartalmuk optimalizálásához. Emellett a Frase-be történő tartalomimportálás is nagyon egyszerű. Néha azonban olyan véletlenszerű kulcsszavakat választ, amelyeknek nincs sok közük a témához. Ez megnehezíti a 100%-os optimalizálást. De ezeket a kulcsszavakat eltávolíthatja.

6. ChatGPT (A legjobb ingyenes tartalomgeneráláshoz)

via ChatGPT

Lehet, hogy már kipróbáltad a ChatGPT-t, de íme a véleményem erről a népszerű eszközről: úgy tekintek rá, mint egy barátra, aki szinte mindenben segíthet – tartalomírásban, kódolásban, képalkotásban, adatelemzésben, buliszervezésben, főzésben és még sok minden másban. Idővel alkalmazkodik a gondolkodásmódodhoz és stílusodhoz, és megkönnyíti a beszélgetést.

A hangalapú interakciós funkcióját tartom a legcsodálatosabbnak. Multitasking közben is természetes párbeszédet folytathat az eszközzel. Könnyen használható és sokféle feladatot képes elvégezni. Ugyanakkor nehezen érti a bonyolult utasításokat, és időnként elavult és pontatlan információkat generál.

A ChatGPT legjobb funkciói

Gyors parancsokkal generálj AI-képeket projektekhez, prezentációkhoz és kampányokhoz

Írás helyett mondd el a parancsokat, hogy brainstormingot folytathass a ChatGPT-vel

Elemezzen adatokat, készítsen oszlopdiagramokat és szórásdiagramokat, végezzen trendelemzéseket, és értelmezze a nyereség-veszteség kimutatásokat

Egyszerűsítse a kódokat, végezzen hibakeresést, vagy írjon függvényt a kódfunkció segítségével

A ChatGPT korlátai

Előfordul, hogy a ChatGPT téves információkat ad és félreérti a parancsokat

Az eszköz nehezen boldogul a speciális lekérdezésekkel. Előfordulhat, hogy kihagyja a finom részleteket, és általános eredményeket hoz létre.

A ChatGPT árai

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Szerintem remek, hogy tartalmi ötleteket ad, de kontextust nem tud nyújtani. Ezt csak az emberek tudják megtenni. Időt takaríthatok meg, ha nagyon világos tervre van szükséged, de ha nem vagy tömör kommunikátor, akkor pontosan azt kapod, amit kérsz. A szakmájukban jártas emberek a szakterülethez szükséges nyelvezettel tehetnek fel kérdéseket, és akkor remek ötleteket kapsz.

7. Surfer SEO (A legjobb tartalomoptimalizáláshoz)

via Surfer

A Surfer egy átfogó SEO-eszköz, amely automatikus optimalizálással segít rangsorolásra kész cikkeket létrehozni. A platform segítségével releváns kulcsszavakat illeszthetsz be a tartalmadba, és kaphatsz egy pontszámot, amely jelzi a rangsorolási potenciált.

Tetszik, hogy a Surfer több tartalmi funkciót kínál egy platformon. Lehetővé teszi számomra, hogy valós idejű visszajelzésekkel szerkesszem a tartalmat az optimalizálás érdekében, vázlatokat készítsek, emberibbé tegyem az AI-tartalmat, és javítsam a tartalom olvashatóságát. És a legjobb benne? Van egy tartalom-audit funkciója, amely segít nyomon követni, hogy a tartalmad és a domained milyen teljesítményt nyújt. Napi frissítéseket kapsz a legfontosabb mutatókról, így azonnal intézkedhetsz a javítás érdekében.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Részletes tartalmi vázlatokat készíthetsz egyedi címsorokkal a beépített vázlatkészítő segítségével

Kövesse nyomon a tartalom és a domain teljesítményét a forgalomra, rangsorokra stb. vonatkozó napi frissítésekkel, valamint tartalom-audit segítségével

Tegye emberibbé AI-tartalmát, hogy átmenjen az AI-felismerő eszközökön az AI-tartalom humanizálóval

Találj tartalmi témákat és al-témákat egy adott szegmenshez, hogy a tématérképek segítségével azonosíthasd a tartalmi stratégiád hiányosságait

A Surfer SEO korlátai

Sok felhasználó panaszkodik a Surfer magas áraira. Még a kezdőcsomag is drága mind a tartalomkészítők, mind az AI-szerkesztők számára

A Surfer SEO árai

Essential : 99 USD/hó

Ár : 219 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Surfer SEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Surfer SEO-ról a valódi felhasználók?

A Surferről vegyesek a véleményeim. Bár jó a SERP-elemzéshez, az NLP-k tartalomba való beépítéséhez és a klasztertervezéshez, olyan témákról való íráshoz, ahol korlátozott a verseny, használhatatlan. Az AI humanizer egyszerűen időpazarlás. Semmi haszna a tartalomnak. Összefoglalva: jó SEO-eszköz, de nem lehet minden tartalomtípusnál nagymértékben támaszkodni rá.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök közötti váltogatást jelent, például a tartalomgeneráló eszköz és a munkaterület között. A ClickUp segítségével AI-alapú írási támogatást kap a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy közben megőrzi a teljes munkaterület kontextusát.

8. Hypotenuse AI (A legjobb SEO-optimalizált termékleírások írásához)

via Hypotenuse AI

A Hypotenuse AI – az e-kereskedelmi AI-író – kiválóan alkalmas online márkák, marketingesek és szövegírók számára. Képes termék- és kategórialeírásokat, képeket, meta-címkéket, Facebook- és Google-hirdetéseket, e-maileket és Instagram-feliratokat készíteni.

Tetszik, hogy az eszköz másodpercek alatt tömegesen hoz létre optimalizált termékleírásokat és címkéket. Emellett kínálja a HypoChat-et is, egy csevegőrobotot, amely különböző platformokra készít, összefoglal és átír tartalmakat. És a legjobb az egészben? A Hypotenuse rendkívül testreszabható. Használhatja a márkára szabott hangját, hogy a márkairányelvek és stílus szerint képezze az AI-t.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Tisztítsa meg, egységesítse és gazdagítsa a termékadatokat tömegesen, hogy javítsa a termékek megtalálhatóságát

Kövesse nyomon a keresési teljesítményt, és optimalizálja a terméklistákat a keresőmotorok és az online piacterek számára

Automatizálja a termékek címkézését kiváló minőségű és pontos címkékkel

A Hypotenuse AI korlátai

Számos felhasználó úgy érzi, hogy az előfizetési árak túl magasak

Az eszköz nagyon kevés lehetőséget kínál a blogvázlatok készítésekor. Ha nem rendelkezik elegendő ismerettel a témáról, a tartalom létrehozása nehézségekbe ütközhet

A Hypotenuse AI árai

Alap : 150 USD/hó, éves számlázással

E-commerce Pro : Egyedi árazás

E-kereskedelmi vállalkozás: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hypotenuse AI-ról a valódi felhasználók?

A Hypotenuse AI a legjobb eszköz tartalom- és szövegírók számára. Hihetetlenül sok időt takarít meg azzal, hogy valós időben készít kiváló minőségű, kutatásokon alapuló tartalmakat. A Hypochat valóban innovatív funkció, mivel nagyszerű segítséget nyújt a szövegírás különböző területein. A blogírás terén a legjobb az összes többi AI-eszközhöz képest, amit kipróbáltam. Azonban néha hasonló mondatokat ismétel ugyanazon a blogon belül. Bár a tartalom egyedi, ez az ismétlés néha megzavarja a blog olvasmányosságát. Remélem, hogy ezt a szempontot a jövőbeli frissítésekben javítják.

9. MarketMuse (A legjobb tartalomtervezéshez)

via MarketMuse

A MarketMuse javíthatja tartalomtervezését azzal, hogy a releváns keresési kifejezések, a versenytársak elemzése és a legnépszerűbb oldalak alapján optimalizálja a meglévő tartalmakat. Használhatja arra, hogy betekintést nyerjen a kulcsszavakkal kapcsolatos keresésekbe, a témakörökbe és még sok másba.

A MarketMuse-t használtam tartalmi briefek készítésére és meglévő tartalmak átalakítására. A versenytársak elemzésében is jól teljesített, segítve a tartalmi hiányosságok azonosítását. A legjobban az optimalizálási modulját szeretem, amely olyan információkkal segített, mint a célszószám, az adott keresési kifejezésre való rangsoroláshoz szükséges témaemlítések száma, a tartalmi pontszám, valamint javaslatok arra, hogyan lehet felülmúlni egy versenytárs cikkét.

A MarketMuse legjobb funkciói

Készíts strukturált tartalmi terveket, és kapj ajánlásokat a tartalmi stratégiádhoz

Készítsen vázlatokat cikkekhez, hírekhez, összehasonlításokhoz, útmutatókhoz, termékértékelésekhez stb.

Végezzen mélyreható SEO versenytárs-elemzést , és jelenítsen meg tartalmi hiányosságokat hőtérképek segítségével

A MarketMuse korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felület nem intuitív. Sok időbe telik a témák kutatása és a cikkek optimalizálása

A MarketMuse árai

Ingyenes

Optimize : 99 USD/hó

Research : 249 USD/hó

Strategy: 499 USD/hó

MarketMuse értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a MarketMuse-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy közvetlen betekintést kapok a kulcsszókutatásba, a személyes nehézségi fokba, a témakörökbe és még sok minden másba. Remek eszköz a meglévő SEO-tartalomstratégiánk kiépítéséhez. Nagyon könnyű volt megtanulni, és a bevezetés is fantasztikus volt. Az MM bevezetése forradalmi változást hozott a SEO-nkben. Nincs sok jelentési/elemzési mutató, de azt mondták, hogy ez is a tervben van.

10. ContentBot (A legjobb hosszú formátumú tartalmak létrehozásához)

via ContentBot

Ha hosszú formátumú tartalmakat szeretne bővíteni, a ContentBot értékes segítséget nyújthat tartalommarketing-stratégiájához. Az eszközzel gyorsan létrehozhat éleslátó, emberközpontú cikkeket.

Tetszik, hogy az eszköz elég jól megválaszolta az összes kérdésemet, és még bekezdésekben is elmagyarázta őket. A „Discover” funkciója egy másik kiemelkedő tulajdonság, amely segít azonosítani a releváns kulcsszavakat és témákat, amelyekről esetleg lemaradtál. A ContentBot rendelkezik egy Chrome-bővítménnyel is, amellyel útközben is készíthetsz tartalmat. Ráadásul több mint 110 nyelvet támogat, ami hasznos lehet, ha globális közönséged van.

A ContentBot legjobb funkciói

Készítsen keresőmotorbarát blogokat intelligens linkeléssel és AI-alapú képgenerálással

Használja a kész tartalomkészítési munkafolyamatokat , vagy hozzon létre sajátot a vizuális AI-folyamatépítő segítségével

Tegye az AI-tartalmat emberbarátabbá a Humanizer funkcióval

Konvertálj CSV-fájlokat blogbejegyzések, termékleírások és marketingtartalmakká a ContentBot mesterséges intelligenciájú eszközével

A ContentBot korlátai

A funkciók összetettsége miatt egy kis időbe telik, amíg megszokja az eszközt

Az AI által generált tartalom olvashatósága néha gyenge lehet

A ContentBot árai

Előre fizetett : 0,5 USD 1000 szó után

Starter : 9 USD/hó

Prémium : 29 USD/hó

Premium+: 49 USD/hó

ContentBot értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ContentBotról a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy a ContentBot.ai egy automatizált tartalomkészítő platform, amely megkönnyíti a minőségi tartalom gyors és hatékony előállítását. Számos funkciójával és testreszabási lehetőségével tökéletesen alkalmas arra, hogy segítse a elfoglalt tartalomkészítőket az idejük maximális kihasználásában és erőforrásaik felszabadításában, hogy azokat kreatívabb projektekre fordíthassák. Az automatizáltsága azonban korlátozott lehet. Néha eltarthat egy ideig, amíg megtalálja a megfelelő tartalmat, és nehéz lehet a tartalmat az egyedi igényekhez igazítani. Ezenkívül előfordulhat, hogy a tartalom nem mindig naprakész vagy pontos.

11. Peppertype AI (A legjobb marketingtartalom generálásához)

via Peppertype

Az AI-alapú tartalomkészítő eszközök közül a Peppertype a tartalomgyártás méretezésére specializálódott. Használhatja marketingkampányokhoz és közösségi médiaplatformokhoz nagy mennyiségű, vonzó tartalom létrehozására.

A Peppertype-ot használtam különböző típusú tartalmak létrehozására, beleértve hirdetési szövegeket, blogbejegyzéseket, közösségi média feliratokat és e-maileket. És minden alkalommal eredeti tartalmat hozott létre, megőrizve a márka hangvételét és a kiváló olvashatóságot. Ráadásul beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a tartalom eredetiségének azonnali ellenőrzését.

A Peppertype AI legjobb funkciói

Használja a beépített SEO-eszközöket a generált tartalom optimalizálásához és a keresőmotorok rangsorában való előrelépéshez

Minimális felhasználói beavatkozás mellett kapj AI-alapú, valós idejű tartalmi javaslatokat és kreatív ötleteket

Valós időben együttműködve dolgozzon blogokon, közösségi média marketing bejegyzéseken és tartalmakon a csapattagokkal egyidejűleg

A Peppertype AI korlátai

Néhány felhasználó szerint a jelenlegi felület nem olyan könnyen használható, mint az előző

A generált tartalom változatosságban hiányos lehet, és előfordulhat, hogy ismétlődő eredményeket kapsz

A Peppertype AI árai

Egyedi árazás

Peppertype AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Peppertype AI-ról a valódi felhasználók?

A Pepper Content legnagyobb előnye, hogy egy olyan teljes körű eszközt hoztak létre, amely a tartalomkészítés minden területén segít, beleértve a blogírást, a közösségi média bejegyzéseket, a Google hirdetések szövegét és még sok minden mást. Az AI-generátor egyszerűen elképesztő. Tetszik, amerre a termék halad. A Pepper Content SEO-képességei azonban nem nyűgöztek le túlságosan. Amikor használtam a SEO-eszközt, olyan kulcsszavakat mutatott, amelyekkel már szerepeltem a ranglistán, pedig azt reméltem, hogy megmutatja, mely kulcsszavakra kellene céloznom!

12. Descript (A legjobb videó- és podcastszerkesztéshez)

via Descript

Heteket tölt videószövegek írásával és podcastok szerkesztésével? A Descript időt takaríthat meg Önnek.

Ez az audio- és videószerkesztő eszköz forradalmasítja a területet szövegalapú szerkesztési megközelítésével: a leiratban úgy módosíthatja a dolgokat, mintha egy Word-dokumentumot szerkesztene, és a változtatások közvetlenül megjelennek a megfelelő hang- vagy videofájlban.

A Descript audio-szöveg átírási funkciójával és a töltelékszavak eltávolítására való képességével tűnik ki. Ráadásul az Underlord AI-t is megkapod segédként, amely tökéletesen működik az audio- és vizuális minőség javításában, videóforgatókönyvek generálásában, újravételek és háttér eltávolításában, klipek generálásában és így tovább.

A Descript legjobb funkciói

Készíts hanganyagokat a saját hangod klónjával vagy mesterséges intelligenciával, csupán néhány utasítás megadásával

Rögzítsen kiváló minőségű, többsávos audio- és videofelvételeket több résztvevővel, távolról, a Descript Rooms segítségével

Konvertálja a hosszú videókat és podcastokat rövid klipekké a közösségi média bejegyzéseihez

Rögzítsd a képernyőt, és kapj azonnali átiratot a felvételről

A Descript korlátai

Az alkalmazás lefagyhat, ha túl gyorsan görget

Előfordul, hogy a Descript helytelenül rendeli hozzá a szavakat a videókhoz

A Descript árai

Ingyenes

Hobbis : 19 USD/hó/fő

Creator : 35 USD/hó/fő

Üzleti : 50 USD/hó/fő

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Összességében elégedett vagyok a Descript használatával. Lenyűgöznek a beszéd-szöveggé alakítási és szerkesztési funkciók. Lehetővé teszik számomra, hogy professzionális szoftverbemutató videókat készítsek. A videó feldolgozása azonban sok időt vesz igénybe. Nagy számítási erőforrásokat igényel, ami némileg semlegesíti a felvételkészítéssel megspórolt időt. Ha még nem ismered a Descriptet, egy kis időbe telik, mire megismered a felhasználói felületet.

🧠 Tudta? A videószerkesztő szoftverek piaca várhatóan 2032-re 5,13 milliárd dollárra nő, 5,8%-os éves átlagos növekedési rátával.

13. Writesonic (A legjobb az írói blokk leküzdésére és SEO-barát tartalom generálására)

via Writesonic

A Writesonic kiválóan alkalmas különböző típusú tartalmak létrehozására – közösségi média bejegyzések, képaláírások, hirdetési szövegek, e-mailek és blogok. Kulcsszavakkal optimalizálhatja a tartalmat, sőt automatizálhatja a belső linkelést is. Könnyen használható, és minimális erőfeszítéssel minőségi tartalmat generálhat.

A Writesonicban az tetszett a legjobban, hogy kreatív ötleteket generál, és javítási javaslatokat ad a szövegeim finomításához. Tehát, ha olyan kreativitásfokozót keresel, amely ötvözi a SEO-t, a Writesonic hasznos lehet számodra.

A Writesonic legjobb funkciói

Automatizálja a belső linkelést és optimalizálja a cikkeket a SEO szempontjából

Használja a tartalomíráshoz rendelkezésre álló széles körű sablonválasztékot különböző típusú tartalmak létrehozásához – a szakmai blogoktól a közösségi média bejegyzéseiig.

Készítsen automatikusan képeket a blogjaihoz

A Writesonic korlátai

Lehet, hogy ténybeli hibák vannak benne. Ezért a cikkeket közzététel előtt le kell ellenőriznie és szerkesztenie kell.

A Writesonic árai

Ingyenes : 25 egyszeri kredit

Egyéni : 20 USD/hó 100 kreditért

Standard : 99 USD/hó 1000 kreditért

Vállalati: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,0 /5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Writesonicról a valódi felhasználók?

Összességében jó, de néha frusztráló, amikor a szoftver meghibásodik, és kénytelen vagy újra létrehozni ugyanazt a tartalmat, felhasználva a rendelkezésre álló kreditjeidet. Remek termék, sok jó SEO-elemmel. Az árazás és a csomagok azonban nehézkesek: havi kreditalapú rendszer működik, amely a használatod alapján számol, és a fel nem használt kreditek nem vihetők át a következő hónapra, így a munkádat a csomagokhoz kell igazítanod, nem pedig az üzleti igényeidhez.

Próbálja ki a ClickUp-ot tartalomkészítéshez

Ha a tartalomkészítés automatizálásához a legjobb mesterséges intelligencia-eszközöket szeretné kiválasztani, a legbölcsebb döntés meghozatalának kulcsa az, hogy meghatározza, hol van a legnagyobb szüksége segítségre.

Ha gyorsabban szeretne termékleírásokat írni, érdemes megfontolnia a Hypotenuse AI használatát. Ha a videotartalom-készítést szeretné automatizálni, a Descript lehet a legjobb választás. Ha pedig olyan eszközt keres, amely több nyelven generál tartalmat, racionalizálja a munkafolyamatokat és egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, akkor a ClickUp az, amit keres.

A ClickUp egy helyen egyesíti a tartalomkészítést és -kezelést. Ez azt jelenti, hogy nem kell 5-6 eszközzel bajlódnia a munka elvégzéséhez. A ClickUp képes kiváló minőségű tartalmakat generálni, egyszerűsíteni a tartalomkészítési folyamatot, nyomon követni a tartalomkészítést és még sok minden mást.

