A 10 legjobb AI-alkalmazás iOS-re, amelyek növelik a termelékenységet és a kreativitást

Az AI-alapú mobilalkalmazások megkönnyítik az életet – legyen szó feladatok szervezéséről, tartalom létrehozásáról vagy akár az angol kiejtés tökéletesítéséről.

A megfelelő AI-alkalmazás időt és energiát takaríthat meg Önnek – a minőség romlása nélkül.

Az AI segítségével a szakemberek akár négy órát is megtakaríthatnak hetente. Ezzel több idő jut arra, hogy az igazán fontos dolgokra koncentrálhassanak, akár úton vannak, akár kreatív munkába merültek.

Mivel a vállalatok 72%-a már integrálta az AI-t a munkafolyamataiba, ez a technológia már régóta nem csak egy trend, hanem elengedhetetlenül fontos eszközzé vált.

A valós idejű átírástól az intelligens feladatkezelésig, ezek a legjobb AI-alkalmazások az iOS-hez jelentősen növelhetik termelékenységét és kreativitását. Nézzük meg, melyek érdemelnek helyet a kezdőképernyőjén!

Mit kell keresni az iOS-re készült AI-alkalmazásokban?

A megfelelő AI-alkalmazásnak két dolgot kell tennie: időt kell megtakarítania és meg kell könnyítenie az életét – függetlenül attól, hogy Ön elfoglalt szakember, tartalomkészítő vagy csak valaki, aki szereti az okosabb, kreatívabb eszközöket. Íme, amit érdemes figyelembe venni:

Célorientált AI funkciók keresése : Az alkalmazásoknak valós problémákat kell megoldaniuk, például feladatkezelés, munkafolyamat-automatizálás vagy kreativitásnövelés terén.

Keresse a zökkenőmentes Apple ökoszisztéma integrációt : A legjobb AI alkalmazások könnyedén működnek együtt az iOS funkciókkal és szinkronizálódnak : A legjobb AI alkalmazások könnyedén működnek együtt az iOS funkciókkal és szinkronizálódnak a Mac AI eszközeivel. A felhőalapú szinkronizálásnak köszönhetően bármely Apple eszközön hozzáférhet feladataidhoz, jegyzeteidhez és egyéb fontos adataid hoz.

A könnyű használat előtérbe helyezése : az AI-nak intuitív kialakításával és zökkenőmentes navigációjával egyszerűsítenie kell a feladatokat, nem pedig bonyolítania.

Hasonlítsa össze az ingyenes és a prémium verziókat : Sok alkalmazás kínál ingyenes verziót, de a prémium csomagok gyakran olyan fejlett funkciókat nyújtanak, amelyek megérik az árukat.

Válasszon bevált alkalmazásokat: A legjobb eszközök folyamatosan javítják a hatékonyságot, a pontosságot vagy a kreativitást a valós használat során.

Mielőtt elővenné a hitelkártyáját és előfizetne, ellenőrizze az igényeit ezzel a rövid listával. Reméljük, hogy ez segít a megfelelő alkalmazás kiválasztásában.

A 10 legjobb AI-alkalmazás iOS-hez

Annyi AI-alapú mobilalkalmazás közül az ideális kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet.

Ezért válogattuk ki ezeket a 10 kiemelkedő AI-alkalmazást az Önhöz hasonló iPhone-felhasználók számára, objektív elemzés alapján, figyelembe véve azok funkcióit, árait és a felhasználói értékeléseket.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladat- és projektkezelés iOS-re)

Töltse le a ClickUp alkalmazást iOS-ra Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet útközben a ClickUp iOS-alkalmazásával.

Ha több projektet, határidőt és napi teendőt kell egyszerre kezelnie, a ClickUp segít Önnek.

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazás az egyik legjobb iOS projektmenedzsment alkalmazás, amellyel szervezett maradhat és minden felett kézben tarthatja az irányítást – stressz nélkül.

Hogyan?

A mai munka nem működik. Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Feladataink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami csökkenti a termelékenységet. A ClickUp megoldja ezt a problémát azáltal, hogy projektjeit, tudását és csevegését egy helyen egyesíti – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi mesterséges intelligenciájának segítségével.

Ez az AI-alapú termelékenységi eszköz kiküszöböli a találgatásokat a csapat feladatkezeléséből, így mindenki a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Maradjon a határidők előtt az AI-alapú feladatprioritizálással a ClickUp alkalmazásban.

Hogyan működik ez? Ismerje meg a ClickUp Brain alkalmazást, a megbízható AI-asszisztensét, amely közvetlenül a telefonjában található. Segítségével elemezheti a munkaterhelését és prioritási ajánlásokat kaphat, így mindig tudja, mit kell legközelebb elvégeznie.

Összefoglalja a cikkeket, találjon magának megfelelő ütemtervet, és tegye napját produktívabbá a ClickUp Brain segítségével.

Hosszú dokumentumot vagy kommentárszálat kell összefoglalnia? A Brain kivonja a legfontosabb információkat, így időt takaríthat meg.

És mi a helyzet a megbeszélések összefoglalásával?

A ClickUp AI Notetaker automatikusan jegyzeteket készít az Ön számára a megbeszélésekről, hangfelvétellel, átirattal, összefoglalóval és teendőkkel együtt. Így a legfontosabb megbeszélések során a tényleges vitára koncentrálhat, ahelyett, hogy kézzel jegyzetelne.

Automatizálja a találkozók jegyzetelését és összefoglalását a ClickUp AI Notetaker alkalmazással.

A legjobb rész? Ezek a jegyzetek összekapcsolódnak a ClickUp feladataival és dokumentumaival, így minden megbeszélés azonnal megvalósíthatóbbá válik.

Itt megtudhatja, hogyan használhatja ki legjobban a mesterséges intelligenciát a találkozók jegyzetelése során:

Az AI-n túl a ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a célokat, vizualizálhatja a feladatok ütemtervét és figyelemmel kísérheti a csapat teljesítményét – mindezt egy helyen. Válasszon több mint 50 egyedi kártya közül, például vonaldiagramok, oszlopdiagramok, kördiagramok, sprintkártyák, prioritási kártyák, megbízotti kártyák, táblázatos kártyák és még sok más, hogy vizualizálja munkafolyamatait.

Mérje legfontosabb teljesítménymutatóit a ClickUp Dashboards segítségével

Végül a ClickUp Automations segítségével delegálhatja a rutin, ismétlődő feladatokat, és összpontosíthat a fontos munkákra. Három egyszerű módszer létezik a kód nélküli automatizálás létrehozására a ClickUp-ban:

Válasszon a kész automatizálási sablonok közül

Használja az egyszerű if-then automatizálási eszközt. Válassza ki a kiváltó okot/feltételt és a végső eredményt a legördülő menüből (például: kiváltó ok = feladatállapot változás, eredmény = megbízott személy változás).

Készítsen egyedi automatizálásokat a ClickUp Brain természetes nyelvű parancsainak segítségével (például: ha a feladat állapota „felülvizsgálat alatt”ra változik, rendelje hozzá „nekem”).

Készítsen egyedi természetes nyelvű automatizálásokat a ClickUp alkalmazásban

A ClickUp legjobb funkciói

Koncentráljon a kiemelt fontosságú feladatokra az AI-alapú projektelemzés és ajánlások segítségével.

Bontsa le a komplex projekteket kezelhető ClickUp feladatokra . A ClickUp Brain segítségével automatikusan generálhat releváns alfeladatokat a feladatleírások alapján.

Hagyja, hogy az AI világos, tömör értekezlet-összefoglalókat készítsen a jegyzeteiből.

Állítsa be a munkafolyamatokat gyorsabban a bármely projekthez testreszabható sablonokkal.

Kövesse nyomon az előrehaladást vizuális feladatkezeléssel több mint 15 ClickUp nézet segítségével, beleértve a listákat, táblákat és a ClickUp naptár nézetet.

Kommunikáljon aszinkron módon vagy valós időben kollégáival anélkül, hogy platformot váltana, a ClickUp Chat segítségével.

Írjon és szerkesszen tartalmakat a ClickUp Docs élő együttműködési funkciójával.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek, információkat és kontextust keresve. Ez azt jelenti, hogy jelentős időt pazarolnak az e-mailek és csevegések között a görgetéssel, kereséssel és a töredezett beszélgetések megfejtésével. 😱 Bárcsak lenne egy intelligens platformja, amely egy helyen összeköti a feladatokat, projekteket, csevegést és e-maileket (plusz AI-t!). De van!

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási időre lehet szükségük, hogy felfedezzék a ClickUp iOS-es verziójának fejlett funkcióit.

Egyes AI-eszközök csak fizetős csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Imádom a személyes feladatkezelés, az üzleti tudáskezelés és a gyors jegyzetek ötvözetét, és a ClickUP mesterséges intelligencia fantasztikus. Hihetetlenül kontextusérzékeny és szó szerint egy szörnyű asszisztens.

Imádom a személyes feladatkezelés, az üzleti tudáskezelés és a gyors jegyzetek ötvözetét, és a ClickUP mesterséges intelligencia fantasztikus. Hihetetlenül kontextusérzékeny és szó szerint egy szörnyű asszisztens.

2. Google Gemini (a legjobb AI-alapú kutatáshoz és kérdések megválaszolásához)

a Google Gemini segítségével

Gyors válaszokra van szüksége anélkül, hogy több weboldalt kellene átnéznie, vagy egy kis segítségre van szüksége az ötleteléshez? A Google Gemini segít Önnek. Ez az AI-alapú eszköz könnyebbé és kevésbé időigényessé teszi a kutatást és a tartalomkészítést – függetlenül attól, hogy Ön egy feladatot megoldó diák, ötleteket rendszerező szakember vagy inspirációt kereső alkotó.

Bár létezik alkalmazás iOS-felhasználók számára, a Google-alkalmazásokkal működik a legjobban. Így platformok közötti váltás nélkül is betekintést nyerhet, finomíthatja koncepcióit vagy írási javaslatokat kaphat.

Hogyan lehet a legjobban használni a Google Gemini alkalmazást? Csak tegyen fel egy kérdést egyszerű angol nyelven, és a Gemini természetes nyelvfeldolgozási technológiával intelligens, kontextusérzékeny válaszokat ad – függetlenül attól, hogy egy bonyolult fogalmat szeretne tisztázni, vagy kreatív megoldásokat keres.

👉🏼 P. S. Ez a videó bemutatja a legjobb tippjeinket az AI-eszközöknek való helyes kérdésfeltevéshez. Ha valaha is szerettél volna egy 3 perces tanfolyamot a prompt engineeringről, nézd meg!👇🏽

A Google Gemini legjobb funkciói

Azonnali, alaposan kutatott válaszok bármilyen kérdésre

Ötleteket generálhat, vázlatokat készíthet és összefoglalókat írhat dokumentumaihoz.

Könnyedén integrálható a Google Docs, a Gmail, a Google Meet és a Google Maps alkalmazásokkal.

Kérdéseket tehet fel és válaszokat kaphat több nyelven.

A Google Gemini korlátai

Korlátozott offline funkcionalitás iOS-felhasználók számára

A pontos eredményekhez stabil internetkapcsolat szükséges.

A Google Gemini árai

Örökre ingyenes

Google Workspace integráció: Gemini Business: 24 USD/hó felhasználónként Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

Gemini Business: 24 USD/hó felhasználónként

Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

Google One AI Premium csomag: 19,99 USD/hó felhasználónként

Gemini Business: 24 USD/hó felhasználónként

Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 5/5 (4 értékelés)

3. ChatGPT (A legjobb beszélgető AI és tartalomkészítéshez)

via ChatGPT

A ChatGPT az első számú választás azoknak az iPhone-felhasználóknak, akik ötleteket szeretnének gyűjteni, tartalmakat szeretnének megfogalmazni vagy kreatív projekteket szeretnének megvalósítani. Akár e-mailt ír, jegyzeteket foglal össze vagy YouTube-videóhoz készít forgatókönyvet, a hatékony generatív AI-modellekkel a folyamat zökkenőmentesebbé és szinte erőfeszítés nélkülivé válik.

Egyszerű, praktikus módszert keres az AI-eszközök használatához? A ChatGPT beszélgetős felülete egyszerűen kezelhető, így kezdők és profik számára egyaránt ideális választás. Alkalmas tartalomkészítőknek, szakembereknek és mindenkinek, aki igény szerint egy kis extra agyteljesítményre vágyik.

💡Profi tipp: Használjon egyéni utasításokat a ChatGPT-ben – és más ChatGPT-alternatívákban –, hogy a válaszokat az Ön konkrét iparágához, hangvételéhez vagy tartalmi igényeihez igazítsa.

A ChatGPT legjobb funkciói

Írj cikkeket, gyűjts ötleteket vagy foglald össze gyorsan a szöveget!

Képek létrehozása szöveges parancsokkal

Azonnali válaszokat kaphat kérdéseire, kérdéseire vagy kreatív kihívásaira.

Vázlatok készítése, jelentések írása vagy meglévő tartalmak finomítása

A ChatGPT korlátai

Az ingyenes alkalmazás korlátozott hozzáférést biztosít a fejlett modellekhez.

Az optimális teljesítményhez internetkapcsolat szükséges.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 200 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (680+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Ez gyakorlatilag mindenre használható, nincs olyan feladat, ami túl nagy lenne neki. Minden nap használom a munkámhoz, a mindennapi életemben, hogy segítsek a lányaimnak a házi feladataikban, a tanulásban. Sok jó dolog van abban, hogy rendelkezem ezzel az eszközzel. Megváltoztatta az életemet.

Ez gyakorlatilag mindenre használható, nincs olyan feladat, ami túl nagy lenne neki. Minden nap használom a munkámhoz, a mindennapi életemben, hogy segítsek a lányaimnak a házi feladataikban, a tanulásban. Sok jó dolog van abban, hogy rendelkezem ezzel az eszközzel. Megváltoztatta az életemet.

4. Replika (A legjobb mentális egészségügyi támogatás és AI társaság)

via Replika

Néha csak valakire van szükségünk, akivel beszélgethetünk, és a Replika ebben kiváló. Az alkalmazás társaságot és érzelmi támogatást nyújtó AI chatbot karaktereket kínál, biztonságos teret biztosítva a kiadós beszélgetésekhez, a gondolkodáshoz vagy csak úgy, hogy beszélgessünk.

A karakter AI tanul a beszélgetéseiből, és idővel alkalmazkodik a személyiségéhez, hogy inkább egy igazi barátnak érezze magát. Akár stresszel küzd, akár csak egy ítélkezésmentes helyre van szüksége, ahol megoszthatja gondolatait, a Replika megkönnyíti gondolatai és érzelmei kifejezését.

⚠️ Barátságos emlékeztető: Az AI társaság szórakoztató és vonzó lehet, de ne feledje, hogy nem helyettesíti a valódi emberi kapcsolatokat. Az online biztonság érdekében ügyeljen az AI chatbot eszközökkel megosztott személyes adataira.

A Replika legjobb funkciói

Csevegjen úgy, mintha személyes és Önre szabott lenne

Fejezze ki gondolatait és érzelmeit egy biztonságos, ítélkezésmentes térben

Nézze meg, ahogy az AI chatbot tanul és alkalmazkodik az Ön kommunikációs stílusához.

Használjon utasításokat és hangulatellenőrzéseket az érzelmi jólét nyomon követéséhez.

A Replika korlátai

Az ingyenes verzió testreszabási és interakciós funkciói korlátozottak.

Nem helyettesíti a professzionális mentálhigiénés terápiát.

Replika árak

Örökre ingyenes

Havi előfizetés: 7,99 USD/hó felhasználónként

Replika értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

5. Youper (zsebben hordozható AI-asszisztens a mentális egészségért)

via Youper

A mentális egészség kezelése ugyanolyan fontos, mint a teendőlistán szereplő feladatok kezelése. A Youper személyes asszisztensként segít szabályozni, nyomon követni és kezelni az érzelmeidet, így segítve a mindennapi kihívásokkal való megbirkózásban.

A kognitív viselkedésterápia (CBT) technikáira épülő Youper intelligens hangulatkövetést és irányított reflexiókat kínál a stressz kordában tartásához. Akár szoros határidőkkel küzd, akár túlgondolkodásba keveredett, a Youper segít megállni, reflektálni és visszanyerni a perspektívát – mindezt az iPhone-járól.

A Youper legjobb funkciói

Kövesse nyomon a napi hangulatváltozásokat, hogy felismerje a mintákat, és megértse, mi befolyásolja a stresszt vagy a pozitív hangulatot.

Küzdelem a negatív gondolatok ellen AI-alapú CBT gyakorlatokkal a jobb érzelmi kontroll érdekében

Kapjon személyre szabott tanácsokat hangulatának és viselkedésének tendenciái alapján.

Naponta csak néhány percet kell szánnia arra, hogy könnyebbnek, nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezze magát.

A Youper korlátai

A mélyreható elemzéshez hasonló fejlett eszközök használatához a prémium verzió szükséges.

Ez egy támogató eszköz, de nem helyettesíti a professzionális terápiát.

Youper árak

Örökre ingyenes

Prémium: 9,99 USD/hó-tól

Youper értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

🧠 Érdekesség: Siri nem volt az első AI asszisztens. Az Apple híres AI asszisztense 2011-ben debütált, de az AI-alapú virtuális asszisztensek története 1966-ig nyúlik vissza, az ELIZA-val, egy pszichoterapeutát utánozó chatbot-tal.

6. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és értekezletjegyzetekhez)

Unod már, hogy az egész idődet jegyzeteléssel töltöd a megbeszéléseken vagy előadásokon? Végül is semmi sem pótolhatja a beszélgetésben való élő részvételt. Az Otter.ai lehetővé teszi ezt – anélkül, hogy aggódnod kellene a megbeszélések jegyzetelése miatt.

A beszélt szavakat valós időben leírja, miközben azonosítja a beszélőket, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat. Ráadásul a kereshető átiratok és az AI-alapú összefoglalók segítségével könnyedén visszatérhet a legfontosabb pontokhoz, anélkül, hogy órákon át kellene átnéznie az audiofelvételeket.

💡 Profi tipp: Azok számára, akik extra funkciókra vágynak, az Otter.ai alternatívái, mint a ClickUp, a Sonix és a Descript, a leírást hatékony szerkesztő és együttműködési eszközökkel kombinálják, így több lehetőséget kínálnak a jegyzetek finomítására és megosztására.

Otter. ai legjobb funkciói

A beszélt szavakat azonnal szerkeszthető szöveggé alakítja

Ajánlott:

Szinkronizálja a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokkal a könnyű jegyzetelés érdekében.

Keresés a leiratokban, hogy másodpercek alatt megtalálja a legfontosabb részleteket

Otter. ai korlátai

Az ingyenes verzió havonta korlátozott számú perc átírást kínál.

A háttérzaj vagy az egymást átfedő beszéd miatt a pontosság kissé csökkenhet.

Otter. ai árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 16,99 USD felhasználónként/hónap

Üzleti: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Otter. ai Google értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ről a valódi felhasználók?

Egy fantasztikus alkalmazás, amely rengeteg időt spórolt nekem. Bevallom, hogy tragikus eset vagyok, ha papírok elvesztéséről van szó. Nem bírom a hosszú jegyzetelést, ezért az Otter nekem nagyon jól jön.

Egy fantasztikus alkalmazás, amely rengeteg időt spórolt nekem. Bevallom, hogy tragikus eset vagyok, ha papírok elvesztéséről van szó. Nem bírom a hosszú jegyzetelést, ezért az Otter nekem nagyon jól jön.

7. Lensa (A legjobb AI-alapú fotószerkesztéshez és képjavításhoz)

via Lensa AI

A kreatívok számára tervezett Lensa az AI-alapú eszközökkel megkönnyíti a fotószerkesztést. Retusálja a szelfiket, távolítsa el a nem kívánt objektumokat a képről, és finomítsa a háttérszíneket – mindezt néhány érintéssel.

Az iPhone-felhasználók számára az egyik legintuitívabb fotószerkesztő alkalmazásként a Lensa olyan funkciókat kínál, mint a bőr simítása, a háttér beállítása, valamint AI-vezérelt képalkotás és -javítás. Ez egy hatékony, mégis egyszerű módszer arra, hogy fotói kiemelkedjenek a tömegből, anélkül, hogy a professzionális szerkesztő szoftverek meredek tanulási görbéjét (és magas árát) kellene megtanulnia.

A Lensa legjobb funkciói

Simítsa ki bőrét, javítsa arcvonásait és állítsa be a megvilágítást a tökéletes szelfikért!

Egyetlen érintéssel távolítsa el a nem kívánt zavaró elemeket a fotókról

Homályosítsa el, cserélje ki vagy testreszabja a háttérképet, hogy szemet gyönyörködtető képeket kapjon.

Növelje az élességet, a színeket és a részleteket az AI-alapú fejlesztésekkel.

A Lensa korlátai

Egyes prémium funkciók alkalmazáson belüli vásárlást igényelnek.

A jelentősen szerkesztett fotók túlzottan feldolgozottnak tűnhetnek, ha nem finomítják őket megfelelően.

A Lensa árai

Örökre ingyenes

Korlátlan hozzáférés: 4,99 USD/hó-tól

Lensa értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Vélemények nem elérhetők

8. ELSA Speak (A legjobb az angol kiejtés javításához AI segítségével)

via ELSA Speak

Nehézséget okoz az angol kiejtés? Az ELSA Speak meghallgatja a beszédét, kiszűri a hibákat, és azonnali visszajelzést ad, hogy pontosabban és anyanyelvi szinten beszéljen.

Az AI-alapú ELSA az Ön erősségeihez és gyengeségeihez igazítja a leckéket, így a gyakorlás hatékony és egyszerű. Akár interjúra, prezentációra vagy csak a mindennapi beszélgetésekre készül, a gyors, célzott gyakorlatok segítségével javíthat a nyelvtudásán.

💡 Profi tipp: Használja az ELSA „próbainterjú” funkcióját, hogy gyakorolja a munkainterjú kérdéseire adott válaszokat valós idejű AI-visszajelzésekkel. Ez a funkció kiválóan alkalmas azoknak a szakembereknek, akik fejleszteni szeretnék beszédkészségüket!

Az ELSA Speak legjobb funkciói

AI-vezérelt javításokat és személyre szabott visszajelzéseket kaphat, amelyek az Ön beszédéhez igazodnak.

Készítsen személyre szabott tanulási útvonalat a nyelvtudásának szintje alapján!

Gyakorold a természetes beszélgetést valós mondatokkal és szituációkkal!

Kövesse nyomon az előrehaladást részletes elemzésekkel és betekintésekkel

Az ELSA Speak korlátai

Néhány haladó szintű lecke és funkció csak a prémium verzióban érhető el.

A észrevehető javuláshoz következetes használat szükséges.

ELSA Speak árak

Csapatcsomag: 18,20 USD/hó felhasználónként

ELSA School Plan: Egyedi árak

ELSA Speak értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak az ELSA Speak-ről a valódi felhasználók?

Ez a legjobb angol tanulási alkalmazás, amit eddig kipróbáltam. Tökéletes a beszédgyakorláshoz, és ez tetszik benne a legjobban, mert ez a leggyengébb pontom az angolban – kiválóan írok angolul, de beszédben elakadok. Csak ismételgetem a párbeszédeket, és napról napra egyre magabiztosabbá válok a beszédben, ahogy gyakorlok.

Ez a legjobb angol tanulási alkalmazás, amit eddig kipróbáltam. Tökéletes a beszédgyakorláshoz, és ez tetszik benne a legjobban, mert ez a leggyengébb pontom az angolban – kiválóan írok angolul, de beszédben elakadok. Csak ismételgetem a párbeszédeket, és napról napra egyre magabiztosabbá válok a beszédben, ahogy gyakorlok.

🧠 Érdekesség: Az AI által generált zene egyre népszerűbb. Az AIVA és a Soundraw alkalmazások teljesen eredeti dalokat tudnak komponálni, és néhány AI által generált zeneszám még a streaming platformokon is virálissá vált!

9. Socratic by Google (A legjobb tanuláshoz és házi feladatokhoz)

via Socratic by Google

A Google Socratic alkalmazása megkönnyíti a tanulást azzal, hogy a kérdéseket világos, lépésről lépésre megfogalmazott válaszokká alakítja. Egyszerűen készítsen fényképet a problémáról, vagy írja be a kérdését, és a Google Gemini AI technológiája másodpercek alatt pontos magyarázatokat ad.

Az iPhone-felhasználók számára tervezett Socratic egyszerűsíti a tanulást azáltal, hogy a komplex témákat könnyen érthető ismeretekre bontja. Akár matematikával, természettudományokkal vagy történelemmel foglalkozik, ez az alkalmazás olyan, mintha egy személyes tanár lenne a zsebében, aki bármikor készen áll a segítségre.

A Google Socratic alkalmazásának legjobb funkciói

Készítsen fényképet a problémáról, és az AI-alapú funkciók világos magyarázatokkal ellátott válaszokat adnak.

Hozzáférés videókhoz, lépésről lépésre bemutató útmutatókhoz és cikkekhez a matematika, a természettudományok és más tantárgyak tanulásához.

A kérdéseket egyszerűen begépelheti vagy hangosan kimondhatja.

Interaktív eszközök és vizuális segédeszközök segítségével jobban megértheti a fogalmakat.

A Google Socratic alkalmazásának korlátai

Akadémiai témákra korlátozódik, mint például matematika, természettudományok és irodalom.

Nyitott vagy összetett kérdések esetén nem annyira hatékony.

Socratic by Google árak

Örökre ingyenes

Sokratikus értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Seeing AI (A legjobb az akadálymentesség és az objektumok azonosítása terén)

via Seeing AI

A Seeing AI valós időben leírja a világot, segítve a látássérült embereket tárgyak, emberek és szövegek felismerésében. A menük olvasásától a termékek azonosításáig a vizuális információkat beszélt szavakká alakítja, így a mindennapi feladatok könnyebben elvégezhetők.

Az iPhone-felhasználók számára ez olyan, mintha egy személyi asszisztensük lenne, aki beolvassa a vonalkódokat, felismeri a pénznemeket, és még a jeleneteket is leírja. A Seeing AI segítségével a világban való eligazodás egyszerűbbé és függetlenebbé válik, mind otthon, mind útközben.

Az AI legjobb funkciói

Az iPhone kamerájával azonnal azonosíthat tárgyakat, embereket és szövegeket.

Olvassa fel hangosan a dokumentumokat, menüket vagy kézzel írt jegyzeteket az egyszerű hozzáférés érdekében.

Ismerje meg környezetét az AI-alapú jelenetleírások segítségével

Termékek vagy számlák beolvasása a gyors azonosításhoz

Az AI korlátainak felismerése

Egyes funkciók optimális teljesítményéhez internetkapcsolat szükséges.

Korlátozott pontosság komplex vagy zsúfolt környezetben

Az AI árainak megtekintése

Örökre ingyenes

Az AI értékelések és vélemények megtekintése

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

