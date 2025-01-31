A legjobb termelékenységi alkalmazások iOS-ra: iPhone és iPad

A termelékenységi alkalmazások segítenek az embereknek koncentrálni és többet elvégezni a napi tevékenységeik során. Az App Store-ban több száz iPhone- és iPad-termelékenységi alkalmazás közül azonban nehéz megtalálni a megfelelőt.

A legjobb iPhone termelékenységi alkalmazások iOS-eszközökhöz

1. ClickUp

Bármikor, bárhol, bármilyen eszközről elérheti a ClickUp alkalmazást.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden csapat számára lehetővé teszi a projektek kezelését, az okosabb együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója vagy a projektmenedzsment alkalmazásoknak, akár tapasztalt felhasználó, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapatra kiterjeszthető – akár távoli, akár irodai munkáról van szó – az életed legjobb termelékenységének elérése érdekében.

Színes és rendezett felhasználói felületén több funkcionális szintet kínál, mint a legtöbb projektmenedzsment eszköz. Ezenkívül megszabadulhat a jegyzetelő alkalmazásoktól, és a Doc funkcióra támaszkodhat a jegyzeteléshez, a fájlmegosztáshoz és a csapatok közötti együttműködéshez.

A folyamatosan új verziókhoz hozzáadott többféle Chrome-bővítmények miatt sok iPhone- és iPad-termelékenységi alkalmazás használata feleslegessé válik.

A ClickUp árai:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

2. Trello

A Trello szinte minden szervezésére használható, a csapatprojektekétől a szabadúszók személyes munkafolyamataitól kezdve. Lehet, hogy vannak jobb alternatívák a Trello-ra, de az alkalmazás jó választás, ha viszonylag könnyen használható projektmenedzsment eszközt szeretne bevezetni. A Kanban táblák praktikusak és könnyen érthetőek, ellentétben a nehézkes vizualizációs eszközökkel, mint a Gantt-diagramok és a scrum táblák.

Az alkalmazás minden feladatot képes kezelni, a komplex projektstratégiáktól a kevésbé igényes napi munkafolyamatokig.

Ár: A Trello egy ingyenes alkalmazás.

3. Things

A Things egy feladatkezelő alkalmazás, kellemes megjelenésű felhasználói felülettel és gyönyörű iPhone-widgetekkel. Az alkalmazás az analóg tervezési rendszerek legjobb elemeit veszi át, és egy hatékony digitális szervezővé alakítja őket. A Things 3 inkább napi tervezőként működik jól, és nem projektmenedzsment eszközként, mivel hiányoznak belőle a kollaboratív funkciók és az átfogó nyomonkövetési lehetőségek.

Ár: 9,99 USD

4. TickTick

A TickTick egy könnyen használható feladatkezelő, amely segítségével kézben tarthatja kisvállalkozásának tevékenységeit. Néhány projektmenedzsment funkcióval rendelkezik, például kanban táblával és naptár widgetekkel, de ezek nem olyan hatékonyak, mint néhány teljes funkcionalitású alternatíva. Ismétlődő eseményeket ütemezhet, és színkódokat használhat, hogy jobban szervezett maradjon.

Ár: Ingyenes, alkalmazáson belüli vásárlásokkal, havi 2,00 dollárért és évi 27,99 dollárért a prémium előfizetésért.

5. Fantastical

A Fantastical számos ütemezési alkalmazást kínál azoknak a felhasználóknak, akik a lehető legtöbbet szeretnék kihozni az idejükből. Az alkalmazás egyik fantasztikus tulajdonsága a könnyű használat és a naptár külső alkalmazásokkal való szinkronizálási képessége. Például az Interesting Calener funkcióval élőben követheti kedvenc csapata mérkőzéseinek időpontjait a labdarúgó bajnokságban.

Ár: A Fantiscal ingyenes csomagot kínál alapvető funkciókkal, valamint prémium verziót 4,99 USD/hó vagy 39,99 USD/év áron.

6. Todoist

A Todoist egy praktikus feladatkezelő alkalmazás, amely szinte mindent tartalmaz, amire szüksége lehet a munka és a magánélet szervezéséhez. Integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Zoho, a Dropbox, a Jira és a Zendesk, így zökkenőmentesen csatlakozhat és hozzáférhet az adataihoz. Ezenkívül az interneten végzett kutatások során viszonylag könnyen hozzáadhat webcikkeket és linkeket a teendőlistájához.

Ha azonban feladataid sok nyomon követést és mikroszabályozást igényelnek, a ClickUp tökéletes alternatívája lehet a Todoistnak, mivel ez az alkalmazás nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal.

Ár: A Todoist egy ingyenes alkalmazás, de a pro funkciók havi 3,99 dollárért vagy évi 35,99 dollárért érhetők el.

7. Zoom

A Zoom egy hatékony videokonferencia-eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több mint 500 résztvevővel tervezzen és tartson megbeszéléseket. Lehetővé teszi továbbá fájlok megosztását, a képernyő megjelenítését prezentációk során, valamint csevegést a résztvevőkkel az alkalmazáson belül. Elmentheti a csevegés során elküldött képeket és fájlokat, a live transcription funkció pedig jegyzeteket készíthet a megbeszélésről.

Ár: A Zoom ingyenes alkalmazásként érhető el, lehetőség van további kreditek vásárlására a fejlett használathoz.

8. Productive – Szokáskövető

A Productive Habit Tracker egy célorientált, szokásformáló alkalmazás. Segít jó szokások kialakításában azáltal, hogy azokat kezelhető rutinokká bontja, meghatározott időkeretekkel. A felhasználók idő vagy hely alapján állíthatnak be feladat-emlékeztetőket, és egy statisztikai fülön követhetik nyomon, hogy jó úton haladnak-e.

A Productive testreszabható beállításokkal rendelkezik, amelyek egy egyszerű, kevés zavaró tényezővel rendelkező felhasználói felületen találhatók.

Ár: Az alkalmazás ingyenes csomagban érhető el. De vannak prémium frissítések is, amelyek ára 3,99 dollár/hó és 39,99 dollár/év között mozog.

9. Habitify

A Habitify egy népszerű nyomkövető alkalmazás, amely segít kialakítani tartós szokásokat. Praktikus widgetekkel rendelkezik, és integrálható az Apple Health alkalmazással, hogy nyomon követhesse fitnesz tevékenységét. A szokáskövető alkalmazás megadja Önnek a szükséges támogatást ahhoz, hogy pozitív változásokat hozzon életében, például elkezdeni edzeni, diétázni, vagy akár felhagyni egy rossz szokással.

A feladatkezelők ritkán fordítanak elég figyelmet a szokások kialakítására, mert általában a nap fontosabb tevékenységeire koncentrálnak.

Ár: A Habitify több mint tíz előfizetési csomagot kínál, a havi 4,99 dolláros csomagtól az életre szóló 64,99 dolláros tagságig.

10. PCalc

A PCalc egy sokoldalú számológép beépített funkciókkal programozók, mérnökök, pénzügyi szakértők, tudósok és diákok számára. Az alkalmazás olyan hatékony funkciókat tartalmaz, amelyek egy hagyományos számológépen nem találhatók meg. A másolás és beillesztés funkció, az RPN mód, a testreszabható témák és a átgondolt billentyűzetkiosztás még élvezetesebbé teszik a számológép használatát.

Az egyszerű kijelző mögött több interaktív funkció is rejtőzik, mint például a jobbra és lefelé csúsztatás, a felugró menük és a 3D érintéses modell.

Ár: 9,99 USD

11. Yoink

A Yoink egy vágólap-segédprogram, amely lehetővé teszi különböző forrásokból származó ötletek kiválasztását és rendszerezését. A könnyen használható drag and drop funkcióval elemek gyűjtésére, megosztására vagy letöltésére van lehetőség. Ehhez nem kell alkalmazások között váltogatnia. Az alkalmazás központi tárolóhelyet biztosít a gyűjteményhez, és szinkronizálja azokat, hogy azok az iOS-eszközökön is elérhetők legyenek.

Ár: A nagyszerű funkcionalitás ellenére az alkalmazás meglehetősen könnyű, és az AppStore-ban egyszeri 5,99 dolláros díjért kapható.

12. Beillesztés

A Paste egy vágólapkezelő, amely többet nyújt, mint az Apple beépített Universal Clipboard alkalmazása. Mindkét alkalmazás lehetővé teszi az elemek másolását és beillesztését az iOS-eszközökön, de a Paste varázsa abban rejlik, hogy lehetővé teszi a korábbi kivágások visszakeresését. Tárolja a vágólap történetét, rendszerezi azt, és intelligens szűrést kínál, amely segít a kivágások történetének átkutatásában.

Ár: A Paste for iOS egy ingyenes alkalmazás, de ha szeretné kiterjeszteni a funkcióit az iMac-re, választhatja a prémium előfizetést.

13. OmniFocus

Az Omnifocus számos hatékony funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a mozgalmas élet menedzselésében. Hatékony szervezési és prioritáskezelési funkciói miatt iPhone- és iPad-termelékenységi alkalmazásként vonzóbb. Az alkalmazás nem támogatja az együttműködést, és csak iOS platformon működik.

Ár: A havi előfizetés 9,99 dollárba, az éves előfizetés pedig 99,99 dollárba kerül, így az Onifocus drágább, mint sok más alkalmazás ebben a kategóriában.

14. Freedom

A Freedom egy rendkívül könnyen használható weboldal-blokkoló iOS-eszközökhöz. A Freedom alkalmazás a közösségi hálózatok és játékalkalmazások blokkolásán kívül egy további előnnyel is rendelkezik. Használható az internet-hozzáférés korlátozására gyermekeinek eszközein. Ez a funkció azonban némi finomításra szorul, mivel bármely átlag feletti technikai ismeretekkel rendelkező gyermek megkerülheti az alkalmazást.

Ár: Az alkalmazás havi előfizetési díja 8,99 dollár, éves előfizetés esetén 39,99 dollár.

15. RescueTime

A RescueTime arra ösztönzi Önt, hogy javítsa termelékenységét azáltal, hogy jelentést készít arról, hogyan tölti az idejét az eszközein. Könnyen beállítható, és csendben működik a háttérben, figyelemmel kísérve az Ön által használt alkalmazásokat és az azokban eltöltött időt. Ötfokozatú skálát használ a napi termelékenységének megfigyeléséhez, a nagyon zavaróktól a nagyon produktívakig.

A RescueTime lehetővé teszi az alkalmazások osztályozását a webhely használatának függvényében, mivel még az Instagramhoz hasonló közösségi hálózatok is felhasználhatók üzleti célokra.

Ár: Ingyenes (prémium funkciók feloldása 11,99 USD/hó vagy 77,99 USD/év áron)

16. Óraszámlálás

A Hours Time Tracking alkalmazás segítségével láthatja, hogyan tölti az idejét egy átlagos munkanap során. Ezenkívül folyamatosan vezethet időmérő listát, ha folyamatosan vált feladatok között, és az új számlázási funkció egyszerűsíti az ügyfelek számlázását, ha óradíjban számol. A Hours időjelentéseket készít, és egy könnyen használható irányítópulton keresztül egyszerűvé teszi több csapat kezelését.

Ár: Ingyenes, az alkalmazáson belüli vásárlások 7,99 dollártól kezdődnek.

17. Evernote

Az Evernote fantasztikus jegyzetelési élményt nyújt olyan átgondolt funkciókkal, mint a felhőalapú hozzáférés, a több eszközön történő szinkronizálás és egy hatékony keresőeszköz. A haladó felhasználók számára projektmenedzsment eszközként is használható, ahol több csapattag is megoszthatja fájljait, és együttműködhet hangfelvételek, fotók, vázlatok és emlékeztetők segítségével.

A prémium verziók dokumentum szkennelést, továbbfejlesztett felhőalapú tárolást és több ezer harmadik féltől származó alkalmazással való integrációt kínálnak. A fizetős verziók magas költségei azonban kissé indokolhatatlannak tűnnek, amikor vannak olcsóbb alternatívák, amelyek minden kívánatos funkcióval rendelkeznek.

Ár: Az Evernote ingyenes csomagot és prémium alternatívákat kínál 7,99 dollár/hó áron.

A Notion hibrid munkaterületet biztosít jegyzetek készítéséhez és feladatok kezeléséhez. A projektfunkciók terén kissé elmarad, mivel hiányoznak belőle azok a fejlettebb funkciók, amelyek olyan alternatívákban megtalálhatók, mint a ClickUp. Az alkalmazás azonban így is sok munkát elvégezhet, ha Ön szabadúszó vagy kis csapatban dolgozik.

Az egyszerű felhasználói felület megkönnyíti a jegyzetek és a teendőlisták közötti navigálást.

Ár: Az ingyenes verzió minden funkcióval rendelkezik, de érdemes frissíteni a prémium verzióra, hogy hozzáférjen a csapatfunkciókhoz.

19. Bear

A Bear alkalmazás prémium jegyzetelési élményt nyújt egy könnyen használható oldalsávval, amely lehetővé teszi a tartalom szervezését. A markdown szerkesztő támogatja a szövegintenzív feladatokat, például az esszéket, és a szövegbe beágyazott képeket is hozzáadhat. Ez egy tökéletes, alacsony költségű alternatíva az Evernote-hoz, és egyedi témákkal és tipográfiai testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, amelyek javítják az írási élményt.

Ár: A Bear alkalmazás ingyenes, de prémium funkciókért alkalmazáson belüli vásárlások is lehetségesek, 1,49 dollártól havonta.

20. Goodnotes

A GoodNotes tökéletes példa arra, hogy a jegyzetelő alkalmazások milyen sokat fejlődtek a megjelenésük óta. Az alkalmazás felülete néhány ötletet a hagyományos jegyzetfüzetekből merít. A felhasználóknak olyan érzésük lehet, mintha könyvet használnának mobil eszköz helyett. A felhasználók testreszabhatják a papír méretét, típusát, a tollakat és a kiemelőket.

Az alkalmazás támogatja az audiofelvételek, PDF-ek és fotók importálását.

Ár: Van ingyenes verzió, a teljes verzió pedig 7,99 dollárért oldható fel.

21. Scanbot

A szkennelő alkalmazások annyira jók lettek, hogy sok irodában felváltják a hagyományos szkennereket. A Scanbot PDF-szkenner és QR-olvasót kombinál, így egy hatékony eszközt kínál személyes és üzleti felhasználásra egyaránt. Intuitív felhasználói felülettel, OCR szövegfelismeréssel és felhőkompatibilitással rendelkezik, népszerű alkalmazásokon keresztül, mint az iCloud, a Dropbox és az Evernote.

Az alkalmazás telepítése után a felhasználók 0,99 és 22,99 dollár közötti áron vásárolhatnak krediteket, hogy iPhone-jukról faxolhassanak.

Ár: Az alkalmazás egyszeri 99,99 dolláros áron érhető el.

22. Gladys

A Gladys egy sokfunkciós tárolóalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy minden típusú tartalmat egy központi helyre húzzon és helyezzen el. Az alkalmazásnak remek kinézetű felhasználói felülete van, és a tárolt miniatűrök szépen megjelennek a tárolóablakban. Ráadásul a Glady's egy rendkívül hatékony mapparendszernek köszönhetően megkönnyíti a fájlok visszakeresését.

Ár: Ingyenes, alkalmazáson belüli vásárlásokkal

23. Annotable

Ha munkája során olyan képeket kell megosztania, amelyekhez megjegyzéseket kell fűznie, akkor ez a megfelelő alkalmazás. Az Annotable olyan jelölőeszközöket kínál, amelyekkel kiemelhet, szerkeszthet vagy nagyíthat képek egyes részeit. A pixelizálás funkcióval elrejtheti a megosztott kép egyes részeit, és ha e-mailek képernyőképeit osztja meg, az intelligens redukciós eszközzel eltakarhatja a szöveg egyes részeit.

Ár: Ingyenes, az alkalmazáson belüli vásárlásokkal fejlett jegyzetelési eszközökért

24. Opener

Az Opener olyan kényelmes eszköz, hogy sok felhasználó nehezen tudja megmagyarázni, hogyan tudott eddig nélküle boldogulni. Ideális esetben a YouTube-videóra mutató linknek a YouTube alkalmazásban kellene megnyílnia, de sok iOS-felhasználó esetében ez soha nem így volt. Az alkalmazás egy praktikus megoldást kínál azokra az esetekre, amikor a webes linkekre kattintva a felhasználók rosszul fejlesztett mobil weboldalakra kerülnek, ahelyett, hogy azok a natív alkalmazásokban nyílnának meg.

Az Opener egy kiterjesztést is kínál, amely lehetővé teszi, hogy eldöntse, menteni, másolni vagy megnyitni szeretné a linket a böngészőben.

Ár: Az alkalmazás 1,99 dollárért letölthető.

25. Textexpander

Az e-mailek és az üzenetküldő alkalmazások sok értékes időt vehetnek el a sok gépeléssel, amikor már így is elég feladatot kell elvégeznie. A Textexpander azonban megkíméli Önt ettől a fáradságtól azáltal, hogy prediktív szövegbevitelt használ, amely lehetővé teszi a gyakran használt kifejezések beírását gépelés közben. Az alkalmazás megtanulja a gépelési gyorsbillentyűket és a gyakran használt kifejezéseket, és gépeléskor szegmenseket kínál fel.

Ár: Ingyenes

A legjobb termelékenységi alkalmazások kiválasztása iPhone és iOS készülékekhez

A legjobb iOS termelékenységi alkalmazások megtalálása egyszerűen azt jelenti, hogy olyan lehetőségeket talál, amelyek a legkedvezőbb áron oldják meg problémáit. Az olyan alkalmazások, mint a ClickUp, több funkciót egyesítenek egy platformon, így nem kell több alkalmazást használnia, ha egy is képes kezelni mindazt, amire szüksége van. És nem számít, hogy ingyenes iPhone termelékenységi alkalmazásokat választ, vagy a prémium verziókat, amíg a választás személyes vagy üzleti céljait szolgálja.

