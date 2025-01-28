A 12 legjobb AI eszköz videószerkesztéshez 2025-ben

Fedezze fel a legújabb AI-eszközöket, amelyek segítségével könnyedén készíthet kiemelkedő videókat!

Ezek az AI videószerkesztő eszközök néhány kattintással elvégzik az Ön helyett a nehéz munkát – vágást, rövidítést és színkorrekciót. Lehetővé teszik a videotartalom szerkesztését technikai ismeretek nélkül. Emellett felgyorsítják a szerkesztési folyamatot, így kihagyhatja az unalmas feladatokat, és a kreativitásra koncentrálhat.

Órákig teszteltem a legújabb videószerkesztő AI-eszközöket, hogy megtaláljam azokat, amelyek valóban kiemelkednek a többi közül. Gyakorlati tapasztalataimra és a ClickUp csapatának betekintésére támaszkodva összeállítottam a legjobb AI-eszközök listáját. A listán szereplő eszközök következetesen kiváló eredményeket értek el és egyszerűsítették a szerkesztési folyamatomat.

Akkor vágjunk is bele! 🎥

Az AI videószerkesztő eszközök kiválasztásakor figyeljen a könnyű használatra, az automatizálási funkciókra, a kiváló minőségű eredményre, a testreszabási lehetőségekre, az integrációs képességekre, a sebességre és a megbízható támogatásra.

Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe vettem (és Önnek is figyelembe kellene vennie) az AI videószerkesztő eszköz kiválasztása előtt:

Automatikus szerkesztési javaslatok : Győződjön meg arról, hogy az AI videószerkesztő eszköz képes elemezni a felvételeit, és a tartalom és a folyás alapján javasolni az optimális szerkesztéseket, vágásokat és átmeneteket.

AI-alapú színkorrekció : Válasszon olyan szoftvert, amely automatikusan beállítja a színárnyalatokat, kiegyensúlyozza a színeket és javítja a képminőséget, hogy az megfeleljen a professzionális színvonalnak.

Szöveg-beszéd és beszéd-szöveg : Válasszon olyan videószerkesztő eszközt, amely képes a szöveget természetes hangzású hangalámondássá alakítani és a beszédet szöveggé átírni, így egyszerűsítve a narráció folyamatát.

Objektum- és arcfelismerés : Elsőbbséget élvezzenek azok a videószerkesztő eszközök, amelyek AI-vel felismerik és követik az objektumokat vagy arcokat, lehetővé téve olyan fejlett szerkesztési technikák alkalmazását, mint az automatikus nagyítás vagy fókuszálás.

Automatikus feliratok és feliratozások : Válasszon olyan videószerkesztő szoftvert, amely automatikusan pontos feliratokat és feliratozásokat generál.

Hangjavítás és zajcsökkentés : Győződjön meg arról, hogy a videószerkesztő eszköz AI-vezérelt hangfeldolgozási funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a hang tisztaságát és csökkentik a háttérzajt.

Sablon alapú videokészítés : Keressen olyan AI videószerkesztő eszközöket, amelyek AI-vezérelt sablonokat kínálnak, amelyekkel gyorsan professzionális videókat készíthet.

AI által generált zene és hanghatások: Válasszon olyan AI videószerkesztő szoftvert, amely a videó hangulatához és hangvételéhez illő háttérzenét és hanghatásokat generál vagy javasol.

A hagyományos videószerkesztés gyakran aprólékos kézi munkát igényel – klipek vágása, átmenetek beállítása, színkorrekció és hangszinkronizálás. Ez időigényes lehet és magas szintű szakértelmet igényel.

Az AI videóeszközök megkönnyítik a szerkesztést, így könnyedén készíthet professzionális minőségű videókat.

Fedezze fel a videószerkesztéshez legalkalmasabb AI-eszközöket, amelyek mindegyike a munkafolyamatok egyszerűsítésére és a kreativitás fokozására lett tervezve:

1. Synthesia (a legjobb AI-avatárok létrehozásához)

via Synthesia

A Synthesia használata egyszerű – nem kell videószerkesztési szakértőnek lennie. Csak írja be a forgatókönyvét ebbe az AI videószerkesztőbe, és válasszon egy avatárt. A Synthesia élethű karakterrel készít videót, amely átadja az üzenetét!

Számtalan hang, stílus és akár nyelv közül is választhat. Ez az online AI videószerkesztő sok időt és pénzt megtakarított nekem a hagyományos videóprodukcióhoz képest.

A Synthesia legjobb funkciói

Válasszon a márkáját képviselő, valósághű és animált karakterek széles skálájából!

Alkalmazzon könnyedén forgatókönyveket vagy cikkeket vonzó videotartalmakká

Készítsen különböző nyelveken videókat pontos kiejtéssel és szinkronizált ajkmozgással.

A Synthesia korlátai

A felhasználók korlátozásokat tapasztalhatnak videóik vizuális elemeinek módosításakor.

Ingyenes csomagja korlátozott, és a fejlett funkciókhoz és a kiváló minőségű avatarokhoz való hozzáféréshez gyakran előfizetés szükséges.

Synthesia árak

Ingyenes

Starter : 18 USD/hó

Alkotó : 59 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Bónusz: Íme néhány Synthesia alternatíva az Ön számára!

2. InVideo AI (A legalkalmasabb vonzó marketingvideók készítéséhez)

via InVideo AI

Az InVideo AI segítségével pillanatok alatt könnyedén alakíthatja ötletét professzionális videóvá. Feltöltöttem a videó forgatókönyvemet, és az AI-alapú videószerkesztő megfelelő képeket, zenét és hangalámondást generált hozzá.

Számos testreszabható sablon is rendelkezésre áll, így nem kell a nulláról kezdenie. Az AI eszközt YouTube-videókhoz, közösségi média bejegyzésekhez és a csapatom számára készített oktatóvideókhoz is használtam. Minden marketing igényemre lenyűgöző eredményeket biztosít.

Az InVideo AI legjobb funkciói

Konvertálja a szöveget vizuálisan vonzó videókká AI-generált hangalámondással és képekkel.

Könnyedén távolítsa el a háttérképet a képekből vagy videókból

Hozzáférhet számos szerkesztő eszközhöz, például vágáshoz, kivágáshoz és effektusok hozzáadásához.

Használjon jogdíjmentes képeket, videókat és zenét

Az InVideo AI korlátai

A felhasználók megjegyezték, hogy a rendelkezésre álló sablonok korlátozhatják a specifikusabb igényeket.

Ez az AI videószerkesztő ingyenes csomagja gyakran vízjeleket ad az exportált videókhoz.

InVideo AI árak

Örökre ingyenes

Plusz : 20 USD/hó

Max: 48 USD/hó

InVideo AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

3. Runway (a legjobb animációs videók készítéséhez)

via Runway

A Runway segítségével nyers felvételeimet lenyűgöző videókká alakítottam. Az AI funkcióknak köszönhetően néhány kattintással könnyedén megváltoztathattam a háttérképet, eltávolíthattam a nem kívánt objektumokat és animálhattam a karaktereket.

Ezzel az AI videószerkesztővel fel tudtam skálázni, javítani a videó minőségét és élesebbé tenni a régi felvételeket anélkül, hogy a részletek elvesztek volna. A Runway rengeteg kreatív effekttel is rendelkezik, amelyekkel kísérletezni lehet. Kipróbáltam különböző videóstílusokat és szűrőket, és az eredmények lenyűgözőek voltak.

A Runway legjobb funkciói

AI segítségével könnyedén szerkesztheti és módosíthatja videofelvételeit.

Javítsa az audio minőségét és hozzon létre hanghatásokat

Készítsen kiváló minőségű képeket szöveges leírások alapján

Futópálya korlátai

A felhasználók megjegyzik, hogy az AI által generált tartalom tükrözi a képzési adatokban jelen lévő elfogultságokat.

Az AI-szerkesztő fejlett funkcióinak használatához magas előfizetési díjakat kell fizetni.

Runway árak

Örökre ingyenes

Standard : 12 USD/hó

Pro: 28 USD/hó

Korlátlan : 76 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Runway értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Wondershare Filmora (A legjobb videók javításához zenével, szűrőkkel és átmenetekkel)

via Wondershare Filmora

A Wondershare Filmora segítségével könnyedén vághat, oszthat, átmenetekkel és szövegfeliratokkal egészítheti ki, klipeket kombinálhat és menő animációkat adhat hozzá. Az AI videó generátort használtam rövid közösségi média klipek és hosszabb vlogok szerkesztéséhez egyaránt.

A Filmora számos különböző videóformátummal kompatibilis, ami segített nekem a fájlok problémamentes importálásában és exportálásában. Zöld háttér funkciója kiválóan alkalmas professzionális megjelenésű videók készítéséhez. Az audioszerkesztő eszközök remekül alkalmasak a háttérzajok eltávolítására vagy zene hozzáadására.

A Wondershare Filmora legjobb funkciói

Hozzáférés zenei, hanghatás- és grafikai könyvtárhoz

Helyezzen be háttérzenét és növelje a hang tisztaságát

Különböző átmenetek, címek, szűrők és átfedések hozzáadása videókhoz

A Wondershare Filmora korlátai

A professzionális szintű szoftverekhez képest hiányozhatnak belőle néhány csúcskategóriás eszközök.

A nagy felbontású videók esetében lassú lehet.

Wondershare Filmora árak

Platformok közötti havi előfizetés: 9,99 USD/hó

Platformok közötti éves tervezet: 29,99 USD/hó

Örökös terv: 49,99 USD/hó

Wondershare Filmora értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

5. Descript (A legjobb hangszerkesztéshez és átíráshoz)

via Descript

A Descript egy AI-alapú audio- és videószerkesztő platform, amely egyedülálló, intuitív megközelítést kínál a szerkesztéshez. Videóim szerkesztéséhez használtam, hogy módosítsam a leiratot – egyetlen kattintással eltávolítottam az ums, ahs és más töltelékszavakat és hangokat, vagy akár egész mondatokat is kicseréltem. A videó automatikusan alkalmazkodik a változásokhoz, így időt és energiát takarítok meg.

Az AI funkcióit kihasználtam a háttérzaj eltávolítására, a hangerő finomhangolására, sőt, valósághű hangalámondások létrehozására is. A Descript emellett hatékony együttműködési eszközöket is kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy valós időben dolgozzak együtt a csapattagokkal, és közösen finomítsuk a projekteket. Ez a platform ötvözi az egyszerűséget a fejlett funkciókkal, így ideális mind a gyors szerkesztéshez, mind a részletes utómunkához.

A Descript legjobb funkciói

Cserélje ki vagy adjon hozzá hangot úgy, hogy beírja a szöveget, és hagyja, hogy az AI generálja a videó forgatókönyvét.

Videók szerkesztése közben exportáljon videókat és hangfájlokat különböző formátumokban.

Hozzáférés a vágáshoz, kivágáshoz és vizuális elemek hozzáadásához szükséges eszközökhöz

A Descript korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy az átvétel és a leírás néha pontatlan lehet.

Videószerkesztő funkciói az audio- és szövegszerkesztő funkciókhoz képest korlátozottak.

Descript árak

Örökre ingyenes

Hobbiból: 12 USD/hó

Alkotó: 24 USD/hó

Üzleti: 40 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

6. DeepBrain AI (A legjobb AI-generált emberek videószerkesztéséhez)

via DeepBrain AI

A DeepBrain AI az egyik legjobb AI eszköz a videószerkesztéshez. Segített nekem néhány perc alatt létrehozni egy AI által generált videót termékbemutatókhoz és oktatóvideókhoz. Feltöltöttem egy szkriptet, kiválasztottam egy AI avatárt, és létrehoztam egy valósághű videót. Ezzel az AI videógenerátorral magyarázó videókat, oktatóanyagokat vagy akár beszélő fej videókat is készíthet.

A DeepBrain AI számos testreszabási lehetőséget is kínál, és órákat spórolt meg nekem a videofelvételek készítésében és szerkesztésében. A végső eredmény mindig professzionális minőségű.

A DeepBrain AI legjobb funkciói

Hozzon létre olyan AI-avatárokat, amelyek kinézetükben és viselkedésükben az emberekre hasonlítanak.

Lehetővé teszi a zökkenőmentes és vonzó beszélgetéseket AI-emberekkel

Az AI-alapú videószerkesztéssel az AI emberi avatarokat a márkád egyedi igényeihez igazíthatod.

A DeepBrain AI korlátai

Az AI-alapú eszköz pontos és hatékony AI-avatárok létrehozásához nagy mennyiségű adatra van szükség.

Az eszköz állítólag nehezen képes komplex érzelmi interakciókat reprodukálni.

DeepBrain AI árak

Személyes: 24 USD/hó

Csapat: 72 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

DeepBrain AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: N/A

7. Wisecut (A legjobb közösségi média tartalom létrehozásához)

via Wisecut

A Wisecut az egyik legjobb AI videószerkesztő, amellyel könnyedén hosszú videókat osztható klipekké alakíthat. Feltöltöttem egy hosszú videót a YouTube-csatornámra, és a Wisecut automatikusan megtalálta a legjobb részeket, hozzáadott fülbemászó zenét, és még feliratokat is generált.

Az AI storyboard funkciójával könnyedén átrendezhetem a klipeket és szöveget adhatok hozzá közvetlenül a storyboardhoz, anélkül, hogy bonyolult idővonalat kellene kezelnem. A Wisecutot mindenre használom, a YouTube Shorts-tól az Instagram Reels-ig, és rengeteg időt spórolt nekem.

A Wisecut legjobb funkciói

Videókat szerkeszthet, szüneteket eltávolíthat és ugrásvágásokat hozhat létre automatikusan a fejlett AI funkciók segítségével.

Lehetővé teszi a videók optimalizálását különböző képarányokhoz (négyzet, függőleges, vízszintes).

Hozzáférés szerzői jogoktól mentes zenei opciók széles választékához

A Wisecut korlátai

A felhasználók észrevették, hogy az AI videószerkesztő bizonyos videó műfajokkal vagy stílusokkal nehezen boldogul.

Az AI videószerkesztő nem mindig tudja tökéletesen összehangolni az audiót és a videót.

Wisecut árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 10 USD/hó

Professzionális: 29 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Wisecut értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

8. Aivo AI (A legjobb a szövegek gyors videókká alakításához)

via Aivo AI

Kipróbáltam az Aivo AI-t, és néhány kattintással blogbejegyzést alakítottam videóvá. Az eszköz néhány perc alatt automatikusan generált vizuális elemeket, háttérzenét és még hangalámondást is készített. Lehetővé teszi, hogy mindent testre szabjak, a szövegstílusoktól az átmenetekig.

Az Aivo AI megérti a tartalmat, és releváns vizuális elemeket javasol a videók létrehozásához. Az eszköz képes gyorsan különböző videóformátumokat létrehozni a közösségi médiához, ami hatalmas időmegtakarítást jelent.

Az Aivo AI legjobb funkciói

Hozzáférés jogdíjmentes képek és videók hatalmas gyűjteményéhez, hogy lenyűgöző tartalmakat készíthessen.

Kapjon automatikus javaslatokat a videókban a vágásokra, átmenetekre és effektusokra vonatkozóan.

Írásos tartalmakat könnyedén alakítson vizuálisan vonzó videókká

Az Aivo AI korlátai

Az AI-alapú videószerkesztő funkciók elsajátítása tanulási folyamatot igényel.

Az AI videószerkesztő fejlett funkcióinak eléréséhez magasabb előfizetési díj szükséges.

Aivo AI árak

Örökre ingyenes

Lite: 10 USD/hó

Elite: 19 USD/hó

Supreme: 99 USD/hó

Aivo AI értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Adobe Premiere Pro (A legjobb színkorrekcióhoz és utómunkához)

az Adobe Blogon keresztül

Az Adobe Premiere Pro egy klasszikus és kétségkívül az egyik legjobb AI-alapú videószerkesztő eszköz. Ugyanakkor meg kell tanulni a használatát, és nekem is eltartott egy ideig, mire alaposan megismertem a szoftver funkcióit. Az eszköz jelentősen egyszerűsítheti a videóprodukciós folyamatot. Én mindenre használtam, az egyszerű vágásoktól a komplex vizuális effektusokig.

A videógenerátor színkorrekciós eszközei hihetetlenek, az audioszerkesztési funkciók pedig első osztályúak. A videószerkesztő kezdők számára túl bonyolultnak tűnhet, de ha egyszer megtanulja a kezelését, a Premiere Pro-val szinte mindenre képes lesz.

Az Adobe Premiere Pro legjobb funkciói

Hozzáférés a videószerkesztéshez szükséges vizuális effektusok és átmenetek hatalmas könyvtárához.

Készítsen videókat, hanganyagokat és képeket különböző formátumokban, különböző igényeinek megfelelően.

Teljes rugalmassággal rendezze át és módosítsa videoklipjeit

Az Adobe Premiere Pro korlátai

Előfizetéses modellje drága lehet.

Néhány felhasználóbarát funkció hiánya megnehezíti a videószerkesztést a kezdő felhasználók számára.

Adobe Premiere Pro árak

34,49 USD/hó

Adobe Premiere Pro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

10. Clipchamp (a legjobb rövid videók készítéséhez)

via Clipchamp

A Clipchamp egy másik kiváló AI videószerkesztő eszköz, amely rövid, pörgős videók készítésére alkalmas közösségi médiához és marketinghez. Könnyedén vághat klipeket, szövegfeliratokat adhat hozzá, sőt, egyszerű diavetítéseket is készíthet. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és bármilyen eszközről elérhető.

A Clipchamp stock könyvtára, valamint a jogdíjmentes felvételek és zenék lenyűgözőek. Képes videókat (amelyeket online megosztásra hoztak létre) tömöríteni a minőség romlása nélkül.

Megjegyzés: Ha jobb marketingvideókat szeretne készíteni, tekintse meg a 10 legjobb videomarketing-szoftvert 2024-ben (vélemények és árak).

A Clipchamp legjobb funkciói

Használjon különféle jogdíjmentes videókat, képeket és zenét a stock könyvtárból.

Könnyedén együttműködhet csapattagjaival vagy ügyfeleivel a projektekben.

Válasszon ingyenes és fizetős csomagok közül, hogy minden igényét kielégíthesse.

A Clipchamp korlátai

Az ingyenes verzió 720p és 1080p felbontás esetén Clipchamp vízjelet tartalmazhat.

Nincsenek funkciói komplex videoprojektek szerkesztéséhez

Clipchamp árak

Örökre ingyenes

Prémium: 11 USD/hó

Clipchamp értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

11. Lumen5 (A legjobb a videók gyors elkészítéséhez)

via Lumen5

A Lumen5 egy másik remek eszköz blogbejegyzések vonzó videókká alakításához. Beírtam egy cikk linkjét, és az eszköz létrehozott egy storyboardot. Az AI nagyon jól választja ki a tartalomhoz illő képeket és zenét. Imádom a különböző videóstílusok létrehozásához kínált sokféle sablont.

A Lumen5 segítségével mindent testre szabhat: megváltoztathatja a szöveget és a képeket, sőt, saját hangalámondást is hozzáadhat. Bár nem olyan rugalmas, mint a professzionális videószerkesztők, a Lumen5 mindenképpen remek eszköz a videók gyors létrehozásához.

A Lumen5 legjobb funkciói

Egyszerűsítse a videokészítési folyamatot a drag-and-drop funkcióval.

Válasszon a márka stílusához és a videó céljához illő, előre megtervezett sablonok közül!

Konvertálja a forgatókönyvet természetes hangzású hangalámondásokká, többféle akcentussal és hangopcióval.

A Lumen5 korlátai

Nem alkalmas komplex videoprojektekhez, amelyek professzionális szintű szerkesztést igényelnek.

A felhasználók korlátozásokkal szembesültek a sablonok használata során, ami a konkrét tervek testreszabását illeti.

Lumen5 árak

Alap: 19 USD/hó

Kezdő csomag: 59 USD/hó

Professzionális: 149 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Lumen5 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

12. FlexClip (A legjobb közösségi média videotartalmak készítéséhez)

via FlexClip

A FlexClip segítségével könnyedén készíthet közösségi média bejegyzéseket vagy marketing videókat. Előre elkészített sablonokat kínál, amelyeket könnyedén testreszabhat saját szövegével, képeivel és zenéjével.

Ezenkívül a FlexClip segítségével menő átmenetek, szöveganimációk és akár alapvető animációk is hozzáadhatók. Tökéletes azok számára, akik professzionális megjelenésű videókat szeretnének készíteni anélkül, hogy órákat kellene tölteniük olyan komplex videószerkesztő szoftverek elsajátításával, mint az Adobe Premiere Pro.

A FlexClip legjobb funkciói

Hozzáférés AI-vezérelt eszközökhöz olyan feladatokhoz, mint a videó háttér eltávolítása és a szöveg-videó konverzió.

Konvertálja a szöveget természetes hangzású hangalámondássá, és automatikusan feliratozza a tartalmat.

Videókat különböző formátumokban és felbontásokban exportálhat.

A FlexClip korlátai

A FlexClip prémium funkcióinak eléréséhez fizetős előfizetés szükséges.

Bizonyos exportformátumok vagy felbontások korlátozottak lehetnek az ingyenes csomagban.

FlexClip árak

Örökre ingyenes

Plusz: 10 USD/hó

Üzleti: 20 USD/hó

FlexClip értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Bár olyan eszközök, mint a Synthesia, az InVideo, a Lumen5, a Filmora és a Runway lenyűgöző AI-képességeket nyújtanak a videók készítéséhez és szerkesztéséhez, átfogó megoldásra van szükség a tartalom és a videó kezdeményezések koncepciójának kidolgozásához, végrehajtásához és kiegészítéséhez.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, hatékony AI-vezérelt funkciókat kínálnak, amelyek racionalizálják az egész munkafolyamatot, a projektmenedzsmenttől és a feladatok automatizálásától a kommunikációig, az együttműködésig és a videók létrehozásáig.

ClickUp

A ClickUp a kedvenc eszközöm lett a feladatok egyszerűsítéséhez, mivel elvégzi a munkafolyamatomban a nehéz munkát. A ClickUp Brain, az eszköz beépített AI-jének köszönhetően a projektjeim kezelése simábbá, hatékonyabbá és kevésbé stresszessé vált.

A ClickUp Brain azonban nem csak a feladatok kezelését végzi, hanem a tartalom létrehozásában is segít. Beírhatok utasításokat, hogy könnyedén videó forgatókönyveket, blogbejegyzéseket, e-maileket és marketing tartalmakat hozzak létre, ezzel órákat spórolva az írási időből, és biztosítva, hogy tartalmam minden alkalommal éles és vonzó legyen.

Készítsen blogbejegyzést egyszerű utasításokkal a ClickUp Brain segítségével

Az automatikus projektösszefoglalásokat is nagyra értékelem. A ClickUp Brain összefoglalja a frissítéseket, így nem kell azokat manuálisan megírnom, hanem megoszthatom őket a csapatommal.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén összefoglalhatja a találkozók jegyzetét

Bónusz: Ha további lehetőségeket szeretne felfedezni, nézze meg a 10 legjobb AI videóösszefoglalót, amelyekkel értékes időt takaríthat meg.

Nem kell végtelen dokumentumokat vagy feladatokat átnéznem az információk megtalálásához, mivel a ClickUp Brain az összes projektemből kivonva a kontextust azonnal megválaszolja a kérdéseimet. Komplex projekteknél a ClickUp Brain segítségével gyorsan tájékozódhatok a feladatok előrehaladásáról, és akár automatizálhatom is a rutin állapotjelentéseket.

ClickUp Clips

A ClickUp Clips segítségével rögzíthetem a képernyőmet vagy készíthetek egy gyors videót, hogy megosszam az ötleteimet a csapatommal. Ahelyett, hogy hosszú magyarázatokat írnám, vagy AI-alapú videóeszközt töltenék le, a Clips segítségével rögzítem, ahogy komplex feladatokat végzek, online leírom egy élményt, vagy vizuálisan adok visszajelzést egy projektről. A Clips tökéletes magyarázó videók készítésére is.

Megjegyzés: Olvassa el ezt a blogbejegyzést, hogy megtudja, hogyan készíthet videofelvételt magáról, miközben PowerPoint-prezentációt tart.

A ClickUp Clips segítségével bármilyen beszélgetésből rögzíthet klipeket, és azokat könnyedén megoszthatja a csapattal.

A ClickUp Clips zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp Brain-nel. A felvétel után a ClickUp Brain automatikusan leírja a videót, így később könnyen megkereshetőek a konkrét információk. Ez különösen hasznos volt, amikor egy csapattag videójának részleteit kellett újra megnéznem – nem kellett többé az egész videót átnéznem, hogy megtaláljam, amit kerestem.

A ClickUp Clips segítségével perceken belül leírhatja felvételeit

A Clips felfedezése közben örömmel tapasztaltam, hogy közvetlenül kommentálhatom a videót, és a Clips-et végrehajtható feladatokká alakíthatom.

A ClickUp videóprodukciós sablon segítségével pedig rendezettséget teremthet videóprodukciós projektjeiben. Az egyéni állapotok és mezők segítségével nyomon követheti a produkció minden szakaszát, a koncepciótól a végső videószerkesztésig, a Gantt-diagram nézet segítségével pedig könnyedén kezelheti az ütemterveket és oszthatja el a feladatokat csapata tagjai között.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse videóalkotási folyamatát a ClickUp videóprodukciós sablon segítségével.

A Premiere Date nézetet használtam a múlt hónapban egy videó bemutatójának koordinálására, hogy minden a terv szerint haladjon. A sablon egyszerűsített felépítése csökkentette a fontos lépések kihagyásának esélyét, biztosította a világos kommunikációt, és segített a források hatékony kezelésében.

Bónusz: A kommunikáció további egyszerűsítése érdekében olvassa el ezt a blogbejegyzést: Hogyan lehet az aszinkron videokommunikációval javítani a távmunkát?

A ClickUp legjobb funkciói

Az AI segítségével azonnali válaszokat kaphat, tartalmakat generálhat és automatizálhatja a frissítéseket.

Az integrált időkövető funkcióval figyelemmel kísérheti a feladatokra fordított időt.

Dolgozzon együtt a ClickUp-on belül feladatokhoz és projektekhez kapcsolódó dokumentumokon és wikiken.

Határozza meg és kezelje céljait, hangolja össze azokat a feladatokkal és projektekkel a jobb fókusz érdekében.

Integrálja a ClickUp-ot a Slackkel, a Google Drive-val és a Zoommal a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Gyorsan készítsen összefoglalókat a feladatokhoz fűzött megjegyzésekről és a projekt frissítésekről a könnyebb érthetőség érdekében.

Készítsen intelligens irányítópultokat a projekt előrehaladásának és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez.

Automatikusan fordítsa le a tartalmakat, és végezzen helyesírás-ellenőrzést a dokumentumok és feladatok pontosságának biztosítása érdekében.

A ClickUp korlátai

A munkafolyamatok beállítása kezdetben kissé nehézkesnek tűnhet, de a felhasználók hamar rájönnek, hogy ez egyszerű és intuitív.

A ClickUp egyes fejlett funkciói tanulási folyamatot igényelnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

Használja ki az AI-t videószerkesztési munkafolyamatának átalakításához

Megvizsgáltuk a 12 legjobb AI videószerkesztő eszközt, részletesen bemutatva azok funkcióit, korlátait és megbízható forrásokból származó értékeléseit, hogy segítsünk Önnek a tájékozott döntés meghozatalában. Minden eszköz egyedi képességekkel rendelkezik, amelyekkel javíthatja videóalkotási folyamatát.

Ahhoz azonban, hogy valóban a legtöbbet hozza ki videóiból, szüksége van a ClickUp-ra. Ezzel egy teljes integrált AI-funkciócsomag előnyeit élvezheti, amelynek célja a munkája minden területén a termelékenység növelése.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, hogyan optimalizálhatja videóprodukciós folyamatát, és újragondolhatja a projektmenedzsmentet!