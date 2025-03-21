Hogyan szerezhetünk üzleti ügyfeleket: tippek a vállalkozás növekedéséhez

Függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik (marketing, építőipar, takarítási szolgáltatások vagy bármely más B2B terület), az üzleti ügyfelek megszerzése erőfeszítést igényel. Ez az üzleti tevékenységének gerince, de legyünk őszinték... nem mindig hoz azonnali bevételt.

A kereskedelmi ügyfelek nem hoznak gyors döntéseket. Időt szánnak rá, összehasonlítják a lehetőségeket, és a hosszú távú értékre koncentrálnak. Ez azt jelenti, hogy nem a legszembetűnőbb bemutatóra van szüksége, hanem a megfelelő megközelítésre, hogy a döntéshozók elé kerüljön, és bebizonyítsa, miért Ön a legjobb választás.

Pontosan ezzel fogunk itt foglalkozni.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan lehet vonzó, nyereséges és megtartó erejű nagy értékű üzleti ügyfeleket szerezni (anélkül, hogy időt pazarolnánk eredménytelen potenciális ügyfelekre).

⏰ 60 másodperces összefoglaló A kereskedelmi ügyfelek más vállalkozásokat alkalmaznak hosszú távú szolgáltatások, nagy mennyiségű megrendelések vagy speciális megoldások érdekében. Az egyéni ügyfelektől eltérően több döntéshozójuk van, és inkább a befektetés megtérülésére koncentrálnak, mint az impulzusvásárlásokra.

Az erős online jelenlét segít ügyfeleket vonzani . Webhelyének optimalizálása egyértelmű üzenetekkel és SEO-val, aktív jelenlét a közösségi médiában, valamint vendégposztok közzététele iparági webhelyeken növeli a láthatóságot és vonzza a potenciális ügyfeleket.

A helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartás elengedhetetlen a legfontosabb döntéshozókkal való kapcsolatfelvételhez. A szakkiállításokon, iparági rendezvényeken és üzleti kapcsolati csoportokban való részvétel növeli a láthatóságot és olyan kapcsolatokat épít ki, amelyek hosszú távú szerződésekhez vezethetnek.

A személyre szabott hideg megkeresés hatékony . A kutatásokon alapuló, konkrét problémákat kezelő e-mailek növelhetik a válaszok számát és a lefoglalt találkozók számát.

A rendszeres ellenőrzések és strukturált visszacsatolási ciklusok erősítik az ügyfélkapcsolatokat, elősegítve a hosszú távú szerződések megkötését és a folyamatos ajánlások megszerzését.

A ClickUp egyszerűsíti az egész folyamatot, a potenciális ügyfelek nyomon követésétől, az értékesítési folyamatok kezelésétől és a potenciális ügyfelek felügyeletétől a nyomon követés automatizálásáig és az üzleti kapcsolatok optimalizálásáig. , a potenciális ügyfelek nyomon követésétől, az értékesítési folyamatok kezelésétől és a potenciális ügyfelek felügyeletétől a nyomon követés automatizálásáig és az üzleti kapcsolatok optimalizálásáig.

A kereskedelmi ügyfelek megértése

A kereskedelmi ügyfelek olyan vállalkozások vagy szervezetek, amelyek más cégeket alkalmaznak termékek vagy szolgáltatások beszerzésére. Az egyedi vásárlóktól eltérően, akik gyors, egyszeri vásárlást hajtanak végre, a kereskedelmi ügyfelek hosszú távú partnerségeket, tömeges szolgáltatásokat vagy egyedi megoldásokat keresnek, amelyek hozzáadott értéket jelentenek működésükhöz.

A kereskedelmi és a lakossági ügyfelek közötti különbség

Ahhoz, hogy a megfelelő ügyfeleket szerezze meg, tudnia kell, kivel áll szemben. A kereskedelmi és a lakossági ügyfelek igényei, költségvetése és döntéshozatali stílusa eltérő.

Íme egy rövid áttekintés:

Tényező Kereskedelmi ügyfelek Nem kereskedelmi ügyfelek Meghatározás Vállalkozások, vállalatok, ingatlankezelő cégek, szervezetek Magánszemélyek Döntéshozatali folyamat Hosszabb időt vesz igénybe, több érdekelt felet érint, és a hosszú távú megtérülésre összpontosít. Gyorsabb döntések, amelyek gyakran érzelmeken, kényelmen és áron alapulnak A szerződés mérete és hatálya Nagyobb szerződések, folyamatos szolgáltatások, nagy mennyiségű vásárlások, magasabb tranzakciós értékek Egyszeri vagy alkalmi vásárlások, kisebb léptékű projektek, korlátozott költségvetések Értékesítés és marketing B2B marketing, kapcsolatépítés, hálózatépítés, üzleti érték bemutatása Közvetlen reklámozás, ajánlások, érzelmi hatások

A kereskedelmi ügyfelek legfontosabb jellemzői

Ha több ügyfelet szeretne szerezni a kereskedelmi szektorban, kulcsfontosságú, hogy megértse azok jellemzőit.

Röviden ⬇️

Több döntéshozó: A vásárlások menedzsereken, pénzügyi csapatokon vagy beszerzési osztályokon keresztül történnek, ami strukturáltabbá teszi a folyamatot. Nagyméretű követelmények: A megrendelések, szerződések és projektek általában nagyobbak és összetettebbek, mint a lakossági munkák. Egyszerűsített vásárlási folyamat: Minden a megfelelő értékesítési szerződések, megrendelések és hivatalos ajánlatok alapján zajlik. ROI-alapú döntések: A költség, az érték és a hatékonyság fontosabb, mint az érzelmek, mivel az üzleti ügyfelek a hosszú távú hozamra koncentrálnak.

A kereskedelmi ügyfelek fontossága az üzleti növekedés szempontjából

Ha komolyan gondolja az üzleti növekedést, akkor a kereskedelmi ügyfelekre való összpontosítás nagyobb lehetőségeket hozhat, például:

A kereskedelmi szerződések nagyobbak, ismétlődőek és gyakran jövedelmezőbbek, mint az egyéni értékesítések.

A már befutott vállalatokkal való együttműködés javítja hírnevét és több ügyfelet vonz.

Néhány nagy ügyfél kiszolgálása gyakran könnyebben kezelhető, mint több tucat kicsi ügyfélé.

A strukturált fizetési feltételek és a nagy mennyiségű megrendelések révén a kereskedelmi ügyfelek pénzügyi stabilitást biztosítanak.

➡️ További információ: Hogyan szerezhet ügyfeleket tanácsadói vállalkozásához?

Stratégiák kereskedelmi ügyfelek megszerzéséhez

Az üzleti ügyfelek megszerzéséhez olyan intelligens stratégiákra van szükség, amelyekkel a megfelelő időben a megfelelő vállalkozások elé kerülhet.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan valósíthatja meg ezt:

1. Digitális marketing és online jelenlét

Ha saját vállalkozást vezet, akkor online jelenlétre van szüksége. De az, hogy „online” van, nem jelenti azt, hogy „mindenhol” jelen kell lennie. Ez azt jelenti, hogy ott kell megjelenni, ahol a döntéshozók az Önéhez hasonló vállalkozásokat keresnek, és meg kell szerezni az ügyfelek bizalmát, mielőtt kapcsolatba lépne velük.

Így teheti meg:

✅ Javítsd weboldalad és optimalizáld a SERP-ekhez

Legyen egyértelmű üzenete, hogy a látogatók első pillantásra lássák, kinek segít és milyen problémákat old meg.

Helyezzen el magas rangú kulcsszavakat, hogy a megfelelő emberek megtalálhassák Önt.

Integrálja a legjobb SEO ügynökségi szoftvert a munkafolyamatába, hogy optimalizálja a blogbejegyzéseket, hírleveleket és szolgáltatási oldalakat.

💡 Profi tipp: A legjobban teljesítő oldalait oldalspecifikus források segítségével alakítsa át potenciális ügyfeleket vonzó eszközökké, ahelyett, hogy általános regisztrációkat kínálna. Gondoljon sablonokra, ellenőrzőlistákra vagy mini útmutatókra, amelyek 3-5-ször nagyobb konverziót eredményeznek, mint a szokásos regisztrációk.

✅ Legyen aktív a közösségi médiában

A 6sense jelentése szerint a B2B döntéshozók 70%-a online kutatást végez a beszállítókról, mielőtt kapcsolatba lépne velük. Feltétlenül tegye meg a következőket:

Optimalizálja profilját: Cégének oldalai olyan megoldásokat kell kínáljanak, amelyekkel potenciális ügyfelei problémáit megoldhatja.

Stratégiailag lépjen kapcsolatba: Kommentelje az iparági vezetők, vállalkozók, ügyfelek és potenciális ügyfelek bejegyzéseit az oldalon (kérje meg a vezető beosztású alkalmazottakat, hogy ugyanezt tegyék a saját fiókjukon).

Ossza meg értékes tartalmakat: Tegyen közzé betekintéseket, sikertörténeteket és iparági trendeket, mert az üzleti ügyfelek bíznak a szakértőkben.

De a közösségi média kezelése egy vállalkozás vezetése mellett nem könnyű feladat. Ne habozzon, tervezze meg közösségi média stratégiáját a ClickUp Social Media Content Plan Template ( Közösségi média tartalomterv sablon) segítségével.

Ingyenes sablon letöltése Készítsen, ütemezzen és mérjen közösségi média bejegyzéseket a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonjával.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Határozza meg, mit jelent a siker – nagyobb elkötelezettség, márkaismertség vagy kattintások

Kövesse nyomon az előrehaladását, hogy megtudja, mi működik (és mi nem).

Tervezze meg a bejegyzéseket egy tartalomnaptár segítségével, hogy konzisztens maradjon.

Feladatok kiosztása, határidők meghatározása és jóváhagyások nyomon követése, hogy semmi ne maradjon észrevétlen

Használja az Folyamatban , Jóváhagyásra és Közzétett állapotokat a tartalom könnyed nyomon követéséhez.

Adjon meg részleteket, például platformokat, szövegírókat, tervezőket és határidőket, hogy minden szinkronban legyen.

✅ Vendégposztok és gondolatvezető tartalmak közzététele

Keresse meg a potenciális ügyfeleket, mert soha nem lehet tudni, hogy éppen most olvasnak-e egy iparági blogot. Írjon cikkeket olyan ismert webhelyekre, ahol ők információt keresnek.

Az alábbiakban néhány népszerű webhelyet sorolunk fel, ahol hatékony tartalmakat tehetsz közzé:

Kategória Vendégposztoló oldalak Üzleti és marketing Entrepreneur, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs Technológia és startupok TechCrunch (Contributor Network), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Pénzügy és befektetés Investopedia, Forbes (Contributor Network), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Általános blogolás Medium (különféle publikációk), LinkedIn cikkek, Quora blogok, YourStory, Business.com

2. Építsen bizalmat és használja ki a meglévő ügyfeleket

Tudja, mi a legjobb forrása a bizalomnak egy új vállalkozás számára? A meglévő vagy korábbi ügyfelei.

Ők már ismerik az Ön értékét és képességeit, és hálózatuk valószínűleg tele van potenciális ügyfelekkel. Így tud bekapcsolódni a hálózatukba:

✅ Hozzon létre ajánlóprogramot

Kérdezze meg ügyfeleit: „Ki használhatná az Önök szolgáltatásait vagy termékeit az Önök iparágában?” Kínálja fel, hogy elkészít egy rövid bemutatkozó e-mailt, amelyet továbbíthatnak potenciális ügyfeleknek, vagy kérje meg őket, hogy összekapcsolják Önt a megfelelő személlyel a közösségi médiában.

Ennél is fontosabb, hogy adjon nekik okot arra, hogy Önnel üzleteljenek – kedvezmények, ingyenes próbaverziók vagy exkluzív hozzáférés a szolgáltatásokhoz révén.

✅ Szerezzen és népszerűsítsen új értékeléseket

Ha egy vállalkozás potenciálisan szeretné Önt alkalmazni vagy igénybe venni szolgáltatásait, akkor mielőtt felveszi Önnel a kapcsolatot, megnézi az online értékeléseit.

Ha Google- és LinkedIn-üzleti oldalai üresek, az vészjelzés ⛳. Kérje meg meglévő ügyfeleit, hogy írjanak rövid, őszinte értékelést. Tegye közzé ezeket az értékeléseket weboldalán, ajánlatain és közösségi médiájában, hogy vonzza a döntéshozókat.

💡 Profi tipp: Rendezzen negyedéves „értékelési napot”, és kérje meg csapatát, hogy 30 percet szánjanak arra, hogy személyesen felvegyék a kapcsolatot legjobb ügyfeleikkel. Ahelyett, hogy csak értékelést kérnének, kérje meg őket, hogy osszák meg egy konkrét pillanatot vagy sikert, amelyre emlékeznek a közös munkából. Ez a fajta őszinte, nosztalgiát kiváltó üzenet jelentőségteljesnek tűnik.

3. Bővítse hálózatát és iparági jelenlétét

Ahhoz, hogy több jól fizető ügyfelet szerezzen, nem kell több emberrel találkozni, csak a megfelelőekkel. Így működik 👇

✅ Vegyen részt konferenciákon és rendezvényeken

Keresse fel azokat a helyeket, ahol a döntéshozók és az iparági kollégák tartózkodnak. Ezek lehetnek nagy technológiai rendezvények, szakkiállítások, helyi kereskedelmi kamarák vagy BNI-csoportok.

a Google segítségével

De nem elég csak megjelenni. Pontosan tudnia kell, kivel szeretne találkozni és miért. Készüljön fel, és vegye fel velük a kapcsolatot az esemény előtt, hogy rövid bemutatkozást szervezzen.

⏱️ Barátságos emlékeztető: Készítsen megfelelő vállalati prezentációt, amelyet laptopján vagy táblagépén megmutathat. Tegyen fel átgondolt kérdéseket az iparági kollégák előtt álló kihívásokról. Mivel egy rendezvényen találkoznak, nagy eséllyel a potenciális ügyfelek fogékonyak lesznek az Ön mondanivalójára.

✅ Lépjen partnerségre kiegészítő tevékenységet végző vállalkozásokkal

Tegyük fel, hogy irodatisztító vállalkozást működtet. Ahelyett, hogy ajtókat kopogtatna, álljon partnerségre egy helyi irodai kellékeket forgalmazó céggel. Ők máris olyan vállalkozásoknak értékesítenek, amelyeknek tiszta munkaterületekre van szükségük, miért ne működnének együtt?

Létrehozzon egy ajánlói partnerséget. Amikor ők új ügyfelet hoznak, ajánlják az Ön szolgáltatásait, és Ön is ugyanezt teszi értük. Ez egy win-win helyzet!

4. Fókuszáljon a nagy értékű ügyfelekre

Ne minden vállalkozást üldözzön az iparágában. Koncentráljon azokra a potenciális üzleti ügyfelekre, akiknek szüksége van az Ön által kínált szolgáltatásokra.

Így teheti meg:

✅ Használja a LinkedIn és a hírekben szereplő információkat az értékesítéshez

Keresse meg a döntéshozókat iparág, vállalatméret és beosztás szerint a LinkedIn Sales Navigator segítségével. Ezzel az eszközzel célzott listát készíthet azokról a vállalkozásokról és kulcsfontosságú személyekről, akikkel kapcsolatba léphet. Ezenkívül keresse fel a Crunchbase és a CB Insights webhelyeket, hogy megtalálja azokat a vállalatokat, amelyek nemrég szereztek finanszírozást vagy bővülnek.

✅ Használjon állásportálokat és potenciális ügyfeleket felkutató platformokat

Nézzen át egy iparág-specifikus állásportált, mint például a Wellfound, a Y Combinator vagy az Indeed. Ha egy vállalat a szolgáltatásával kapcsolatos pozícióra keres munkatársat, akkor lehet, hogy nyitott az outsourcingra.

Számos iparágban léteznek RFP (Request for Proposal, ajánlattételi felhívás) fórumok, ahol a vállalkozások kereskedelmi projekteket tesznek közzé. Ilyen fórumok például az RFP Database, a FindRFP, a FedHealthNet, az Agency Spotter és mások.

✅ Használjon piaci jelentéseket és címjegyzékeket

Nézze meg az iparági jelentéseket és címjegyzékeket, például az IBISWorld, a Forrester Research, a Clutch, a Kompass és a Yellow Pages oldalait, hogy megtalálja azokat a növekvő vállalkozásokat, amelyeknek szüksége lehet az Ön szolgáltatásaira.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

5. Használja ki az e-mailek és a fizetett hirdetések elérhetőségét

Néha az ideális ügyfelek megszerzésének legjobb módja az, ha közvetlenül hozzájuk fordulunk. Röviden összefoglalva:

✅ E-mail és hideg megkeresés

Az olyan általános e-mailek, mint például: „Üdvözlöm, XYZ szolgáltatásokat kínálunk, beszéljünk erről!”, törlésre kerülnek. Ha valódi eredményeket szeretne elérni – több választ, lefoglalt találkozót és megkötött üzletet –, akkor egyértelműnek és személyre szabottnak kell lennie. De előtte készítsen egy magas színvonalú e-mail listát:

Használja a LinkedIn Sales Navigator szolgáltatást, hogy megtalálja a céliparágában dolgozó döntéshozókat (például: vezérigazgatókat, marketingigazgatókat vagy beszerzési vezetőket közepes méretű gyártóvállalatoknál).

Használjon olyan eszközöket, mint a Hunter.io, a Snov.io vagy az Apollo.io, hogy ellenőrzött e-mail címeket szerezzen. Ezek segítségével kapcsolattartói adatai pontosak és naprakészek maradnak, és kevésbé valószínű, hogy spam mappába kerülnek.

Ezután szánjon egy kis időt az e-mail megírására.

Kezdje egy személyre szabott tárgyvonallal (pl. „[Keresztnév], egy gyors ötlet, amely segíthet a [Cégnév] bevételeinek növelésében”).

Kezdje egy kutatásokkal alátámasztott első mondattal, amelyből kiderül, hogy ismeri az ügyfelek üzleti tevékenységét (pl. „Láttam, hogy a [cégnév] nemrég terjeszkedett az Egyesült Királyságba – sok vállalat küzd [kihívás] problémával ebben a szakaszban.”).

Ahelyett, hogy bemutatót tartana, kínáljon azonnali értéket – osszon meg egy esettanulmányt, egy hasznos tippet vagy egy ingyenes forrást. Végül, tartsa egyszerűnek a CTA-t: „Szívesen megosztanám ezt egy rövid, 15 perces beszélgetés keretében. Jövő kedd megfelelne?”

🔎 Profi tipp: Az iparágától és a célközönségétől függően állítson be egy 2–4 hetes e-mailes csatornát. A 4 e-mailből álló sorozat jó kiindulási pont: 1️⃣ 1. nap: Első kapcsolatfelvétel (személyre szabott, értékorientált e-mail) 2️⃣ 4–6. nap: 1. nyomon követés (emlékeztető + extra érték) 3️⃣ 9–12. nap: Követés 2 (Kifogások kezelése, érték megerősítése) 4️⃣ 15–20. nap: Végső utánkövetés (búcsúlevél, nyitva hagyott ajtó)

✅ Fizetett hirdetések futtatása

A fizetett hirdetések hatékony eszközök, de külön költségvetést és stratégiai megközelítést igényelnek (elvégre valódi pénzről van szó).

A következő csatornákat veheti igénybe:

LinkedIn hirdetések: Érje el a döntéshozókat munkakör, beosztás, iparág és vállalatméret alapján.

Google PPC: Tegyen ajánlatot olyan, magas vásárlási szándékot jelző, iparág-specifikus kulcsszavakra, amelyeket a vásárlók aktívan keresnek (pl. „legjobb B2B lead generáló ügynökség” ahelyett, hogy csak „lead generálás”).

Retargeting hirdetések: Hozzon létre egyéni közönségeket azokból a látogatókból, akik érdeklődtek a legfontosabb oldalak, például az árak vagy az esettanulmányok iránt.

Az igazság az, hogy az ügyfelek felkutatása és kezelése túlterhelőnek tűnhet, ha nincs megfelelő rendszered. Az e-mailek, a nyomon követések és a potenciális ügyfelek több platformon történő nyomon követése frusztrációhoz vezet.

Ismerje meg a ClickUp-ot, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást. 💁

Szervezze meg és optimalizálja értékesítési, marketing és CRM tevékenységét

Egy eszköz az ügyfélprojektek kezeléséhez, egy másik a nyomon követéshez, és még egy a együttműködéshez. Nem úgy hangzik ez, mint egy végtelen ciklus, amelyben a lapok között kattintgatunk, és elveszítjük a fonalat arról, hogy mi is az, ami valóban figyelmet igényel? Ilyenkor van szükséged egy olyan alkalmazásra, amely mindent egy helyen összpontosít!

Először is, ahhoz, hogy teljes értékű értékesítési csatornát építsen ki és valódi növekedést érjen el, olyan marketingmotorra van szüksége, amely vonzza, lekötelezi és konvertálja a megfelelő közönséget.

A ClickUp for Marketing központi platformot biztosít csapatának a stratégiák kidolgozásához, végrehajtásához és optimalizálásához. Ez a marketingeszköz minden lépést egyszerűsít, a kampánytervezéstől és a tartalomkezeléstől a teljesítmény nyomon követéséig és a csapatok közötti együttműködésig.

A ClickUp Marketing Team megoldással minden marketingkezdeményezést egy helyen tarthat.

Ezzel a következőket érheti el:

Készíts marketing terveket, tűzz ki konkrét növekedési célokat, és tartsd tisztán a kampány ütemtervét!

Hozza össze a csapatokat a ClickUp Whiteboards , Proofing eszközök és más eszközök segítségével, biztosítva, hogy mindenki összhangban legyen a brainstormingtól a végrehajtásig.

Kövesse nyomon a KPI-ket, mérje a kampányok sikerét, és módosítsa stratégiáit interaktív irányítópultok segítségével.

Mi több? A ClickUp több mint 1000 sablonból álló könyvtárral rendelkezik, amelyekkel időt takaríthat meg. Ezek közül használja a ClickUp marketing akcióterv sablonját , amely testreszabható kampánykövetőkkel, tartalomnaptárakkal és lead generációs munkafolyamatokkal rendelkezik, és azonnal használatba vehető.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp marketing akcióterv sablonjával a megfelelő módon összpontosíthatja marketingtevékenységeit.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Állítsa be a feladatok állapotát, például „Blokkolva”, „Törölve”, „Befejezve”, „Folyamatban” és „Tervezett”.

Adjon hozzá egyedi attribútumokat (pl. „Kimenet”, „Kijelölt csapat”, „Fájlok”, „Célok”), hogy nyomon követhesse a legfontosabb részleteket és figyelemmel kísérhesse az előrehaladást.

Kövesse nyomon a marketing akcióterveket címkékkel, célokkal, függőségi figyelmeztetésekkel és e-mail integrációval.

Miután marketingtevékenységei elkezdtek eredményeket hozni, a következő lépés az, hogy ezeket a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké alakítsa. És mi lehetne jobb kezdés, mint a ClickUp for Sales? Ezzel a robusztus projektmenedzsment megoldással soha többé nem veszíti el a nagy értékű üzleteket.

A ClickUp Sales segítségével megszűnik a találgatás az értékesítés nyomon követésében.

📌 Például automatikusan hozzárendelhet feladatokat az értékesítési folyamat egyes szakaszaihoz. Állapotfrissítéseket indíthat el, amikor egy potenciális ügyfél lépést tesz (pl. válaszol egy e-mailre vagy letölt egy ajánlatot). Emellett prioritást adhat a nagy értékű potenciális ügyfeleknek, hogy csapata tudja, mire kell legközelebb összpontosítania!

Még jobb, kódolás nélküli irányítópultokat hozhat létre a ClickUp Dashboards segítségével, hogy munkafolyamatát jobban láthatóvá tegye. Ezek fejlett vizuális diagramokkal átfogó képet adnak a konverziós trendekről, beleértve az üzletkötési arányokat, az üzletkötéshez szükséges átlagos időt és egyebeket.

Emellett nyomon követheti az egyéni és a csapat teljesítményét is – megértheti, ki zárja le az üzleteket, és hol van szükség fejlesztésre.

A potenciális ügyfeleket váltsa át életre szóló ügyfelekké

A ClickUp CRM projektmenedzsment megoldásával nem kell tucatnyi eszközzel nyomon követnie az értékesítési folyamatot. Minden (kapcsolattartási adatok, ügyletek, ügyféljegyzetek és e-mailek) egy helyen, áttekinthetően van rendszerezve.

A ClickUp CRM segítségével ügyfélkapcsolatai szervezettek, kereshetőek és hozzáférhetőek lesznek.

Röviden összefoglalva: szerezzen 👇

👀 Vizuális értékesítési folyamat: Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és az ügyfélkapcsolatokat az Ön számára legérthetőbb módon. Válasszon a többféle nézet közül (Kanban, lista, táblázat stb.), hogy egy pillanat alatt áttekintse a helyzetet.

📊 Élő irányítópultok: áttekintést kap a legfontosabb mutatókról, mint például az ügyfelek élettartama, az üzletek mérete és az értékesítési trendek (mindez valós időben).

📧 E-mail integráció: Szinkronizálja e-mailjeit közvetlenül a ClickUpba, hogy csapata láthassa a korábbi beszélgetéseket, együttműködhessen a nyomon követésben, és mindent a munkahelyén tarthasson.

📂 Fiók- és ügyletkezelés: Szervezze ügyfelei adatait, kövesse nyomon megrendeléseit és kezelje értékesítési csatornáit a ClickUp egyéni mezők és munkafolyamatok segítségével.

Ezzel elkészült a CRM-rendszere – a potenciális ügyfelek rendszerezve vannak, az ügyletek nyomon követhetők, és az ügyfélkapcsolatok zökkenőmentesen működnek.

Egyszerűsítse az ügyfélszerzést a megfelelő rendszerekkel

A marketing, az operatív tevékenységek és az ügyfélszolgálat mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a potenciális ügyfelekből hosszú távú partnerek legyenek. Ha azonban a csapatok egymástól független eszközöket használnak, az információk elvesznek, a határidők elcsúsznak, és az egész folyamat lelassul.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást az ügyfélszerzési folyamat minden lépésének megszervezéséhez. Kezelje a potenciális ügyfeleket, rendeljen hozzájuk nyomon követéseket, és állítson be határidőket menet közben. Például rendelje a Team A csapatot a potenciális ügyfelek listájának elkészítéséhez, míg a Team B csapat a csatorna második szakaszában ápolja a megszerzett potenciális ügyfeleket.

Feladatok kiosztása, az értékesítés előrehaladásának nyomon követése és még sok más a ClickUp Tasks segítségével

Szeretne hatékonyabbá válni? Használja a ClickUp Time Tracking szolgáltatást, hogy megértsd, a csapatok hatékonyan használják-e az idejüket. Az értékesítési hívásoktól az ajánlatok előkészítéséig, láthatod, mire fordítják az erőfeszítéseiket, és optimalizálhatod a folyamatokat.

Könnyedén készítheti, szerkesztheti és megoszthatja ügyfélprezentációit

Szerkessz gazdag formázással, gyors parancsokkal, és adj hozzá gombokat, bannereket, kódblokkokat és widgeteket a ClickUp Docs-ban.

A csapatoknak kétségtelenül szükségük van egy olyan módszerre, amellyel előadások készíthetők, finomíthatók és megoszthatók anélkül, hogy oda-vissza kellene levelezni. A ClickUp Docs pontosan ezt teszi!

Azok számára készült, akiknek gyors, szervezett módszerre van szükségük ügyfélajánlatok, értékesítési prezentációk és bemutató anyagok elkészítéséhez. Segítségével:

Készíts strukturált ajánlatokat előre megtervezett sablonok segítségével

Dolgozzon csapatával valós időben, verziókonfliktusok nélkül

Tartsa egy helyen az összes ügyféllel kapcsolatos dokumentumot, találkozói jegyzeteket és referenciákat.

Azonnali megosztás link segítségével (nincs többé elavult mellékletek küldözgetése)

De ha a nulláról indulni túl nagy kihívásnak tűnik, a ClickUp Brain segítségével azonnal elindulhatsz. Akár projektjavaslatra, értékesítési prezentációra vagy szerződésmegújításra van szükséged, a Brain elkészíti neked.

Például megadhatja a Brainnek egy olyan utasítást, hogy „Írj egy meggyőző értékesítési szöveget egy e-kereskedelmi startupokat megcélzó branding ügynökség számára. Hangsúlyozd a vizuális identitás, a termékcsomagolás és a közösségi média branding terén szerzett szakértelmet. Legyen professzionális, de mégis vonzó. ”

Válaszul a következőket kapjuk:

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést és biztosítsa a márka konzisztenciáját a kampányok során a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Automations segítségével ez a folyamat még egyszerűbbé válik. Miután elkészítette a prezentációt vagy a szerződést, állítson be egy „when-then” automatizálást a ClickUp-on, hogy jóváhagyásra elküldhesse azt az ügyfélnek vagy egy kollégának áttekintésre.

A kereskedelmi ügyfelek megszerzésével kapcsolatos kihívások leküzdése

Még ha az értékesítési stratégiájában minden ügyfélszerzési stratégia megtalálható is, ezeknek az üzleteknek a megkötése nem egyenes út. A SuperOffice jelentése szerint a potenciális ügyfelek felkutatása a értékesítési folyamat legnehezebb szakasza a értékesítők 80%-a számára, ezt követi a potenciális ügyfelek minősítése (44%) és az üzletek megkötése (24%).

Szóval, mik a legnagyobb kihívások, amelyekkel valószínűleg szembesülni fog, amikor kereskedelmi ügyfeleket próbál szerezni?

1. Az értékesítési ciklusok végtelennek tűnnek

A kisebb üzletekkel ellentétben a kereskedelmi ügyfelek több jóváhagyási szintet, költségvetési felülvizsgálatot, és néha teljes pénzügyi ciklusokat is átesnek.

🎯 Megoldás: Korán azonosítsa a jóváhagyási folyamatot – kérdezze meg: „Ki másnak kell még aláírnia ezt?” Ezenkívül teremtsen sürgősséget azzal, hogy korlátozott idejű árazást, prioritásos bevezetést vagy exkluzív kiegészítőket kínál a gyors cselekvésért.

2. A piacon a már befutott szállítók vannak túlsúlyban

Sok kereskedelmi ügyfél hosszú távú kapcsolatot ápol jelenlegi termék- vagy szolgáltatójával. Még ha elégedetlenek is, a váltás bonyolultnak tűnik számukra.

🎯 Megoldás: Pozícionálja magát úgy, mint egy alternatívát, amelyet nem tudnak figyelmen kívül hagyni. Kínálhat gyorsabb átfutási időket vagy speciális megközelítést, amelyet a nagykereskedelmi beszállítójuk nem tud nyújtani? Hangsúlyozza ezeket a különbségeket. Kínáljon egy kísérleti projektet vagy próbaidőt, hogy csökkentse az általuk érzékelt kockázatot.

3. Folyamatosan elakad a javaslatok szakaszában

Remek megbeszéléseket folytattál, és ők ajánlatot kértek, de miután elküldted, a dolgok megakadtak. Lehet, hogy vitatják az árakat, késleltetik a döntést, vagy egyáltalán nem válaszolnak.

🎯 Megoldás: Mielőtt elküldené az ajánlatot, győződjön meg arról, hogy készek-e a következő lépésre, és előre tisztázzon minden fennmaradó kérdést. Az ajánlatokat tegye cselekvésorientálttá. Ahelyett, hogy csak felsorolná a szolgáltatásokat, vegyen fel esettanulmányokat, társadalmi bizonyítékokat és egy egyértelmű határidőt.

Hosszú távú ügyfélkapcsolatok építése

Talált egy rendszert, amely segít pozitív eredményekkel kereskedelmi ügyfeleket szerezni. De mi jön ezután? Az ügyfélkezelés! Minél jobban végzi, annál több ajánlást és fenntartható növekedést fog tapasztalni. Íme, mit kell tennie:

1. Rendszeresen jelentkezzen be, hogy ügyfelei érdeklődését fenntartsa

Még egy rossz élmény is megingathatja az ügyfél bizalmát, ezért ne csak a szerződésen alapuljon. Egy erős bevezetési rendszer segít bemutatni termékét vagy szolgáltatását, miközben proaktívan kezeli a kérdéseket.

A kezdéshez használja a ClickUp ügyfélsiker-sablonját. Az ügyfelekkel kapcsolatos összes adat központosításával nyomon követheti az előrehaladást, dokumentálhatja a legfontosabb eredményeket és problémákat, valamint megkönnyítheti a rendszeres frissítéseket.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje ügyfélfiókjait vagy vegyen fel újakat a ClickUp ügyfélsiker-sablonjával.

💡 Profi tipp: Alakítson ki egy kommunikációs ritmust az iparágának és a szerződésciklusának megfelelően, legyen az heti jelentkezés, havi jelentések vagy negyedéves áttekintések. Szükség esetén használjon előre elkészített ügyfélkezelési sablonokat.

2. Hozzon létre egy hatékony visszacsatolási ciklust

Amit nem mér, azt nem tudja javítani. Ezért a visszajelzések gyűjtése elengedhetetlen az ügyfelekkel való kommunikációban. Segít megérteni, mi működik jól, és hol van szükség több támogatásra az ügyfél részéről.

Először is, használja a ClickUp Forms szolgáltatást, hogy azonnal megismerje az ügyfelek igényeit, továbbítsa a megoldásra váró kéréseket, és biztosítsa, hogy a visszajelzések cselekvéssé váljanak.

Egyszerűsítse az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtését a ClickUp Forms segítségével

A ClickUp Forms feltételes logikával az ügyfelek válaszaik alapján módosítja a kérdéseket, így azok könnyebben kitölthetők és jobban össze lehet állítani a releváns információkat.

A űrlapok benyújtása után azok könnyen feladatokká alakíthatók, és a megfelelő csapat tagjainak rendelhetők a további végrehajtáshoz.

Korábban extra órákat töltöttünk rutin feladatok kézi elvégzésével, például projektek átadásával a csapatunknak, feladatok létrehozásával és linkek beillesztésével. Most ezt az időt a tervezésre és a csapat munkamenetének ClickUp-ba való áthelyezésére fordítjuk.

3. Használjon sablonokat az ügyfelekkel való interakciók egyszerűsítéséhez

A kapcsolatok ápolásához nem mindig kell újat találni vagy túlzottan kreatív megoldásokat kidolgozni. Néha elegendő a bevált ügyfélmegtartási stratégiák és sablonok követése.

Vegyük például a visszajelzések gyűjtését. Ha nem szeretne teljesen új visszajelzési folyamatot létrehozni, nézze meg a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját. Testreszabható mezők, értékelési skálák és nyitott kérdések segítségével igazítsa a felméréseket az ügyfelek konkrét igényeihez.

Nyerjen új üzleti ügyfeleket a ClickUp segítségével

Természetes, hogy aggódik az új üzleti ügyfelek megszerzése miatt, tekintettel az értékesítési ciklusok hosszára, a kemény versenyre és a költségvetések gyors csökkenésére.

A ClickUp, az all-in-one munkaalkalmazás segít hatékonyan finomítani értékesítési tevékenységét, nyomon követni a potenciális ügyfeleket és gyorsabban lezárni az üzleteket. Központosítja az összes értékesítési tevékenységet, így Ön és csapata könnyebben tudnak szervezetten (és következetesen) dolgozni.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – teljesen ingyenesen – és tapasztalja meg saját maga az előnyöket.