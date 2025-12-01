A termelékenységet elősegítő 13 legjobb AI-ügynök

Minden projektmenedzser és csapatvezető ismeri ezt az érzést: a teendőlista gyorsabban növekszik, mint ahogy le tudja pipálni a tételeket, és nehéz lépést tartani a dolgokkal.
Mi lenne, ha egyes feladatai már nem igényelnének annyira a figyelmét?
Itt jönnek képbe az AI-ügynökök.
Az AI-ügynökök aktívan növelik a termelékenységet, alkalmazkodnak a munkafolyamatokhoz, és valós idejű döntéseket hoznak, amelyek átalakítják a munkavégzés módját.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatunk 13 olyan kiváló mesterséges intelligencia-alkalmazást, amelyek segítenek a műveletek racionalizálásában, a prioritások jobb meghatározásában, és jelentősen növelik a termelékenységet.
A termelékenységet elősegítő legjobb AI-ügynökök áttekintése
|Eszköz
|A legjobb funkciók
|Legalkalmasabb
|*Árak
|ClickUp
|– AI-alapú projektmenedzsment a ClickUp Brain segítségével – Feladatok automatizálása kódírás nélküli munkafolyamatokkal – Tartalom létrehozása az AI Writer for Work segítségével – Frissítések összefoglalása és az együttműködés egyszerűsítése a Chat Agents segítségével
|Csapatok, amelyek komplex projekteket, dokumentumokat és az együttműködést egy helyen kezelik
|Örökös ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|Notion AI
|– Információkat gyűjt a Notion, a Slack és a Google Drive alkalmazásokból – A GPT-4 és a Claude segítségével kontextushoz igazodó válaszokat ad – Strukturálatlan tartalmakból automatikusan generál teendőlistákat – Segít a dokumentumok és az értekezletek jegyzetainak rendszerezésében
|Dokumentumkészítés és tudásmenedzsment aszinkron csapatok számára
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik
|Reclaim AI
|– AI-alapú ütemezés feladatokhoz, szokásokhoz és megbeszélésekhez – Nyomon követi az egyes feladatokra és megbeszélésekre fordított időt – Szinkronizálja a rendelkezésre állást a Slackkel, CRM-ekkel és naptárakkal – Intelligens időblokkokkal előtérbe helyezi a munka és a magánélet egyensúlyát
|Intelligens naptároptimalizálás és a koncentrációs idő menedzsmentje
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik
|Motion AI
|– A feladatok automatikus ütemezése és átütemezése – A projektkésések előrejelzése és a munkaterhelés kiigazítása – Az AI Meeting Links védi a találkozómentes órákat – Munkafolyamat-automatizálás beépített sablonokkal
|Feladat- és projekttervezés intelligens ütemezéssel egyének és csapatok számára
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik.
|Fellow. app
|– Automatikusan generálja az értekezletek összefoglalóit, a teendőket és a döntéseket – Sablonok az értekezlet előtti tervezéshez – Szinkronizálja a jegyzeteket és a jegyzőkönyveket a CRM-ekkel – Az összes értekezleti információt egy helyen tárolja
|Sok megbeszéléssel foglalkozó csapatok számára, amelyeknek egyértelmű nyomon követésre és központosított jegyzetekre van szükségük
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 11 dollártól kezdődik
|Grammarly AI
|– Valós idejű visszajelzés a hangnemről és a világosságról – Plagizálásfelismerés több millió forrásban – Szoros integráció az alkalmazások és böngészők között – AI-alapú írási javaslatok e-mailekhez, dokumentumokhoz és egyebekhez
|Tiszta, hibamentes tartalom írása minden platformon
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 30 dollártól kezdődik
|SaneBox
|– Intelligens szűrők az e-mailek prioritás szerinti rendezéséhez – Leiratkozás a SaneBlackHole segítségével – E-mailek elhalasztása a rendetlenség csökkentése érdekében – Napi összefoglaló az alacsony prioritású frissítésekhez
|Az e-mail-túlterhelés kezelése és a beérkező levelek hatékonyságának növelése
|A fizetős csomagok ára havi 3,49 dollártól kezdődik.
|Intuit Assist
|– Jegyzeteket és nyugtákat számlákká alakít – AI-alapú utasításokkal személyre szabja a pénzügyi áttekintéseket – Intelligens számlaemlékeztetők és ügyfélkövetés – Összekapcsolja a QuickBooks, a TurboTax és a Mailchimp alkalmazásokat
|A kisvállalkozások könyvelésének automatizálása és a cash flow-ra vonatkozó betekintés
|Egyedi árazás
|Intercom AI
|– AI-alapú ügyfélszolgálat a Fin Agent segítségével – Valós idejű beszélgetésösszefoglalók és válaszjavaslatok – Platformok közötti egységes beérkező levelek mappa – Intelligens súgó központ önkiszolgáló támogatással
|Olyan csapatok számára, amelyek gyors, AI-alapú támogatást igényelnek, emberi beavatkozási lehetőséggel
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 39 dollártól kezdődik.
|Glean AI
|– Vállalat-szintű AI-keresés az összes csatlakoztatott alkalmazásban – Intelligens asszisztens a dokumentumok összefoglalásához és tartalom generálásához – Személyre szabott válaszok a szerepkör és a tevékenység alapján – Kereshető tudásgráf létrehozása
|Gyors válaszok és tartalmi támogatás a tudásintenzív csapatok számára
|Egyedi árazás
|AutoGPT
|– Komplex feladatokat hajt végre minimális beavatkozással – Memóriáját felhasználva megalapozott döntéseket hoz – A nagy célokat AI által kezelhető alfeladatokra bontja – Összefoglalja a dokumentumokat a GPT-3.5 és a GPT-4 segítségével
|A munkafolyamatok, a kutatás és a több lépésből álló feladatok automatizálása
|Egyedi árazás
|Superhuman
|– AI-alapú triázs a gyorsabb e-mail-szortírozáshoz – Billentyűparancsok az azonnali válaszadáshoz – Naptár és közösségi média-elemzések az e-mailekben – Emlékeztetők a nyomon követéshez és az interakciók nyomon követése
|E-mailes termelékenység gyors osztályozással és mélyreható személyre szabással
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 30 dollártól kezdődik.
|RescueTime AI
|– Nyomon követi és jelentést készít az egyes eszközökön eltöltött időről – A Focus Sessions funkció blokkolja a zavaró tényezőket – Napi betekintés a termelékenységi mintákba – Célértesítések a jobb szokások kialakításához
|Egyedül dolgozók és csapatok, akik az időnyilvántartással javítják a koncentrációt
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 9 dollártól kezdődik.
Mik azok az AI-ügynökök?
Az AI-ügynökök olyan intelligens szoftverprogramok, amelyek komplex feladatokat hajtanak végre, döntéseket hoznak és az adatok alapján alkalmazkodnak. Elemezik a környezetüket, feldolgozzák az információkat, és intézkedéseket hoznak a konkrét célok elérése érdekében.
A gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével az AI-ügynökök idővel tanulnak és fejlődnek, egyre dinamikusabbá és reagálóképesebbé válnak.
A munkahelyi mesterséges intelligencia növeli a termelékenységet azáltal, hogy automatizálja a komplex üzleti folyamatokat, minimalizálja a döntéshozatali fáradtságot és optimalizálja az erőforrások elosztását. A végrehajtáson túl az ügynökök folyamatosan fejlődnek és megoldják a mesterséges intelligencia kihívásait, így elengedhetetlenek a gyorsan változó környezetben való hatékonysághoz.
A termelékenységet elősegítő legjobb AI-ügynökök
Fedezzük fel a termelékenységet elősegítő legjobb AI-ügynököket, hogy megtalálja a munkájához leginkább megfelelőt. 📊
1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt projektmenedzsmenthez, munkafolyamat-automatizáláshoz és együttműködéshez)
A ClickUp az a mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csapatkommunikációt – mindezt olyan mesterséges intelligenciával támogatva, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.
Ismerje meg a ClickUp Autopilot ügynököket: az Ön AI-csapattársait
Ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, azok a platformba beépített, új generációs AI-ügynökök, az úgynevezett Autopilot-ügynökök. Ezek az AI-ügynökök nem csupán egyszerű botok vagy automatizálási eszközök; intelligens digitális csapattársak, akik megértik a céljait, döntéseket hoznak és intézkednek a munkaterületén.
A ClickUp Autopilot ügynökök a következőképpen növelhetik a termelékenységet:
- Több lépésből álló munkafolyamatok automatizálása: Például amikor egy új ügyfél bevonási feladatot hoznak létre, egy AI-ügynök automatikusan kijelölheti a csapattagokat, határidőket állíthat be, üdvözlő e-maileket küldhet és frissítheti a projekt állapotát – kézi beavatkozás nélkül.
- Proaktív asszisztensként működnek: Az ügynökök figyelik a munkaterületét a kiváltó eseményekre (például egy feladat új szakaszba lépése vagy egy határidő közeledése) és megteszik a megfelelő lépéseket, például továbbítják a sürgős ügyeket, emlékeztetőket küldenek vagy összefoglalókat készítenek
- Az Ön igényeihez igazítva: Természetes nyelvű utasítások segítségével létrehozhat egyedi ügynököket, amelyek a csapata sajátos folyamataihoz igazodnak – legyen szó tartalomjóváhagyásról, sprinttervezésről vagy ismétlődő jelentések készítéséről.
Szeretné látni, hogy valójában hogyan néz ki, amikor egy AI-ügynök megérti a munkakörnyezetét? Nézze meg, hogyan használja az Atlassian AI-ügynöke a vállalati tudást, hogy valódi árnyalatokkal ellátott válaszokat adjon.
💡 Profi tipp: A ClickUp AI-ügynökök akár más eszközökkel (például a Slackkel, a Google Naptárral vagy a Salesforce-szal) is összekapcsolódhatnak, így az egész munkafolyamat szinkronban marad.
ClickUp Automation: egyszerűsítse az ismétlődő munkákat
A ClickUp Automation leveszi a válláról a monoton munkát, elvégzi az ismétlődő feladatokat, így a csapatok a lényegre koncentrálhatnak. A feladatok kiosztásától és az állapotok frissítésétől az emlékeztetők küldéséig és az adatok szinkronizálásáig minden zökkenőmentesen működik a háttérben.
Az AI Builder segítségével a munkafolyamat-automatizálás beállítása gyerekjáték. Ahelyett, hogy manuálisan konfigurálná az automatizálási szabályokat, egyszerűen leírhatja, mire van szüksége közérthető nyelven – például: „Automatikusan rendeljen hozzá egy ellenőrt, amikor egy feladat az „Ellenőrzés alatt” szakaszba kerül” –, és a ClickUp Brain azonnal beállítja a szabályt az Ön számára.
Mesterséges intelligencián alapuló betekintések, összefoglalók és személyes asszisztencia
A ClickUp Brain új szintre emeli az AI-vezérelt munkamenedzsmentet a feladatok automatizálásával, a projektfrissítések összefoglalásával és valós idejű betekintés biztosításával a szervezet egészében. A ClickUp projektmenedzsment szoftverébe beépítve ez egy plusz segítő kéz és agy, amely segít okosabb döntéseket hozni.
⭐ Vigye még magasabb szintre az AI-alapú termelékenységét a Brain MAX segítségével
Azok számára, akik még fejlettebb AI-funkciókat szeretnének, a ClickUp kínálja a Brain MAX-ot – egy önálló asztali alkalmazást, amely a ClickUp Brain teljesítményére épül. Míg a ClickUp Brain a ClickUp platformba van integrálva, a Brain MAX az AI-alapú keresést, feladatkezelést és automatizálási eszközöket az egész asztali környezetbe hozza.
A Brain MAX segítségével:
- Kereshet a ClickUp-ban, az összekapcsolt munkaalkalmazásokban (például a Google Drive-ban, a Figma-ban és a GitHub-ban) és az interneten – mindezt egy helyről.
- Használja a Talk to Text funkciót, hogy kéz nélkül, a számítógépének bármely pontjáról diktálhassa jegyzeteit, feladatait vagy frissítéseit
- Készítsen és frissítsen feladatokat vagy dokumentumokat közvetlenül az asztaláról, anélkül, hogy lapokat vagy böngészőket kellene váltania
- Összegezze a projekt tevékenységét, készítsen átfogó frissítéseket, és azonosítsa a megakadt feladatokat a beépített AI-eszközök segítségével
- A Brain MAX emellett rugalmasságot biztosít a legjobb AI-modellek – köztük a ChatGPT, a Claude és a Gemini – közül való választáshoz csevegés és kutatás céljából, így kihasználhatja az egyes modellek erősségeit a különböző típusú lekérdezésekhez.
A Brain MAX ideális azoknak a csapatoknak és egyéneknek, akik egy dedikált, AI-alapú termelékenységi központot keresnek, amely központosítja a munkát, a tudást és az automatizálást.
A ClickUp AI-ügynökök a ClickUp platformba beépített intelligens asszisztensek. Ezek az ügynökök automatizálják a több lépésből álló munkafolyamatokat, döntéseket hoznak és műveleteket hajtanak végre a ClickUp-on belül – messze túlmutatva az egyszerű feladat-automatizáláson. Természetes nyelvű utasítások segítségével egyedi folyamatokhoz igazodó, személyre szabott ügynököket hozhat létre.
A Brain, mint prediktív elemző szoftver, a korábbi adatokat felhasználva előrejelző betekintést nyújt a projekt ütemtervének és a lehetséges kihívásoknak a megjóslásához. Például az AI elemzi a korábbi projektek időtartamát és az erőforrások kihasználtságát, hogy előre jelezze a jelenlegi projektekben bekövetkező lehetséges késedelmeket, lehetővé téve a vezetők számára az erőforrások hatékonyabb elosztását.
Ezen felül az AI személyi asszisztensként való használata segít a feladatok nyomon követésében, a rutinfrissítések automatizálásában és a döntéshozatal egyszerűsítésében.
És ha inkább a kézmentes interakciót részesíti előnyben? A ClickUp Brain Max push-to-talk hangparancsokkal hozza el az AI-ügynököket az asztalára, így a billentyűzetet meg sem érintve oszthat ki feladatokat vagy kaphat frissítéseket.
AI Meeting Notetaker és a modell rugalmassága
A ClickUp Brain egy AI-alapú jegyzetelő funkcióval is rendelkezik, amely csatlakozhat a hívásokhoz, leírhatja az értekezleteket, összefoglalókat készíthet és teendőket vonhat le – a jegyzeteket közvetlenül a ClickUp feladatokhoz és projektekhez kapcsolva.
A ClickUp Brain felhasználói közvetlenül a ClickUp munkaterületükön választhatnak a vezető AI-modellek közül – beleértve az OpenAI-t, a Claude-ot és a Gemini-t –, ami rugalmasságot és ellenőrzést biztosít az AI-élmény felett.
A gyors válaszadás érdekében előre megírt válaszokat kínál, vagy rövid jegyzeteket kifinomult üzenetekké alakít, segítve a csapatokat abban, hogy a csevegés túlterhelése nélkül is produktívak maradjanak.
A ClickUp legjobb funkciói
- Tartsa mozgásban a projekteket, még akkor is, ha nincs a helyszínen: az AI-ügynökök (Autopilot Agents) automatizálhatják a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat, és proaktív digitális munkatársakra támaszkodhatnak a feladatok háttérben történő kezeléséhez
- Valós idejű együttműködés: A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen dolgozhat a feladatokon, dokumentumokon és projektekben, az ötleteket, ütemterveket és frissítéseket pedig azonnal megoszthatja
- A munkával kapcsolatos frissítések összefoglalása: Gyorsan készítsen mesterséges intelligencia által generált összefoglalókat, kiemelve a prioritások, a határidők és az együttműködéssel kapcsolatos legfontosabb változásokat
- Testreszabható irányítópultok: A ClickUp irányítópultjain keresztül láthatóvá teheti a projekt előrehaladását és nyomon követheti a legfontosabb mutatókat
- Célok kitűzése és nyomon követése: Határozzon meg egyértelmű, mérhető ClickUp-célokat, ossza meg azokat a csapatával, és automatizálja a haladás nyomon követését
- Könnyű integráció: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan népszerű eszközökhöz, mint a Google Naptár, a Salesforce, a GitHub és a Microsoft Teams, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatát
- Gyorsan megtalálhat bármit: Használja a ClickUp Connected Search funkciót, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül azonnal megtalálja a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és fájlokat
- Rögzítse automatikusan az összes megbeszélésen elhangzott információt: A ClickUp AI Notetaker segít a megbeszélések leírásában, a megbeszélések összefoglalásában és a teendők kivonásában – ezeket közvetlenül összekapcsolva a projektjeivel
A ClickUp korlátai
- A ClickUp mobilalkalmazásából hiányozhatnak bizonyos fejlett funkciók, amelyek a számítógépes verzióban elérhetők.
- Széles körű funkciókkal rendelkezik, ami némi tanulási időt igényel a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 040 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Notion AI (A legjobb a dokumentumkészítés és a csapatmunka javításához)
A Notion AI átalakítja a csapatok projektkezelési, információelemzési és döntéshozatali módszereit.
Képessége, hogy különböző forrásokból gyűjtsön információkat, dokumentumokból nyerjen ki következtetéseket és automatizálja a munkafolyamatokat, többé teszi, mint egy egyszerű írási asszisztenst. Ez egy olyan AI-ügynök, amely segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a manuális munka csökkentésében és az adatokon alapuló döntések gyorsabb meghozatalában.
A Notion AI integrálódik a munkaterületébe, vagyis megérti a kontextust, hivatkozik az AI tudásbázisra, és segít a munka strukturálásában.
A Notion AI legjobb funkciói
- Keressen a Notion, a Slack, a Google Drive és más forrásokban azonnali válaszokért
- A szervezeti tudásból származó releváns információk automatikus feltárása
- Használja a GPT-4-et és a Claude-ot, hogy releváns válaszokat adjon bármilyen kérdésre
- Készítsen automatikusan teendőlistákat az értekezletek jegyzetéből, e-mailekből és értékesítési beszélgetésekből
A Notion AI korlátai
- A Notion AI funkciói jelenleg nem érhetők el mobilalkalmazásokon, ami korlátozza a mobil felhasználók hozzáférését.
- Az új felhasználóknak nehézséget okozhat az ügynök funkcióinak kezelése
A Notion AI árai
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)
🔍 Tudta? A többfeladatos munkavégzés csökkenti a termelékenységet. Tanulmányok szerint a feladatok közötti váltás akár 40%-kal is csökkentheti a hatékonyságot, mivel az agynak minden alkalommal újra kell összpontosítania.
3. Reclaim AI (A legjobb a feladatkezelés automatizálásához és az ütemtervek optimalizálásához)
A Reclaim AI egy intelligens ütemezési asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket a naptáraik manuális beavatkozás nélküli optimalizálásában.
Megvédi a koncentrációra szánt idejét, megakadályozza a kiégést az intelligens munka-magánélet egyensúly szabályozásával, és még olyan eszközökkel is szinkronizálható, mint a Slack és az Asana, hogy a munkafolyamat ne szakadjon meg. Akár megbeszéléseket kell automatizálnia, akár a megbeszélések nélküli napokat kell megvédenie, akár nyomon kell követnie, hogy a csapata hogyan tölti az idejét, a Reclaim AI egy adaptív időkezelő, amely folyamatosan optimalizálja a napirendjét.
A Reclaim AI legjobb funkciói
- Az AI-alapú szokások automatikus ütemezése rugalmas időkorlátokkal, prioritási rangsorolással és intelligens átütemezéssel
- Kövesse nyomon az időt az értekezletek, feladatok és szokások tekintetében a személyes időkövetés és a személyzeti elemzés segítségével
- Szinkronizálja az ütemezést a Slackkel, a CRM-eszközökkel és a webhookokkal, hogy frissítse a rendelkezésre állást, automatizálja a munkafolyamatokat és javítsa az együttműködést
Az AI korlátainak leküzdése
- A Reclaim AI beállítása időigényes lehet, és alkalmi felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet
- A találkozóütemező funkcióból hiányoznak a testreszabási lehetőségek, például a meghívottaknak szóló kérdések hozzáadása, ezért nem alkalmas teljes értékű helyettesítőként.
Reclaim AI árak
- Lite: Ingyenes
- Kezdőcsomag: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Reclaim AI értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? A zene növelheti a termelékenységet – de csak a megfelelő fajta. Az instrumentális zene, különösen a klasszikus vagy ambient hangok, segít javítani a koncentrációt, míg a szöveges dalok elvonhatják a figyelmet azokról a feladatokról, amelyek mély koncentrációt igényelnek.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre, de minden megszakítás után akár 23 percbe is telhet , mire újra összpontosítani tudnak, így a gyors válaszok a termelékenység csökkenésével járnak.
Itt jön a ClickUp a segítségére. Az automatizálások kezelik a rutin frissítéseket, a hozzárendelt megjegyzések rendszerezik a teendőket, a ClickUp Brain pedig összefoglalja a legfontosabb megbeszéléseket – így mindig naprakész maradhat, anélkül, hogy végtelenül elterelné a figyelmét. Kevesebb kontextusváltás, több elvégzett feladat!
4. Motion AI (A legjobb feladat- és projektütemezéshez AI-alapú betekintéssel)
A Motion egy AI-alapú feladat- és projektkezelő platform, amely automatikusan ütemezi a feladatokat, optimalizálja a csapat munkafolyamatait, és biztosítja, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. A határidők, a függőségek és a munkaterhelési kapacitás alapján rangsorolja a feladatokat, így a csapat tagjai folyamatos ellenőrzés nélkül is összehangoltan tudnak dolgozni.
A hagyományos AI projektmenedzsment eszközöktől eltérően a Motion aktívan kezeli az idejét. Megjósolja a projekt befejezésének határidejét, megakadályozza az ütemtervi ütközéseket, és automatikusan módosítja a prioritásokat, ha a tervek változnak.
A Motion AI legjobb funkciói
- Jósolja meg és előzze meg a határidők elmulasztását azáltal, hogy valós időben elemzi a csapat rendelkezésre állását és munkaterhelését, valamint azonosítja a kockázatokat, mielőtt azok problémává válnának
- Automatizálja a munkafolyamatok végrehajtását sablonok segítségével a feladatok létrehozásának, kiosztásának, ütemezésének és a fázisok előrehaladásának kezeléséhez
- A munka befejezésével módosítsa a projektterveket, automatikusan áthelyezve az ütemterveket és a felelősségi köröket manuális beavatkozás nélkül
- Tegye hatékonyabbá az ütemezést az AI-alapú Meeting Links segítségével, amely előtérbe helyezi a kiemelt fontosságú megbeszéléseket, miközben megóvja a koncentrációra szánt időt és érvényesíti a megbeszélések nélküli órákat
A Motion AI korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy alkalmanként hibákat tapasztalnak az alkalmazáson belül
- A Motion AI nem támogat annyi harmadik féltől származó alkalmazás integrációját, mint egyes más eszközök
- Nem nyújt funkciókat heti értékelésekhez vagy az időkövetéshez a különböző feladatkategóriák között
- Az eszköz jelenleg csak a Gmail és az Outlook naptárakat támogatja, ami korlátozó lehet azoknak a felhasználóknak, akik más naptárszolgáltatásokat, például az iCloudot használnak.
A Motion AI árai
- Egyéni: 34 USD/hó felhasználónként
- Business Standard: 20 USD/hó felhasználónként
- Business Pro: Egyedi árazás
Motion AI értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 110 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)
🧠 Érdekesség: A rövidebb munkahét növelheti a termelékenységet. Azok az országok, amelyek kísérletet folytattak a négynapos munkahéttel, azt tapasztalták, hogy a munkavállalók ugyanolyan termelékenyek voltak – néha még termelékenyebbek is –, miközben jobb munka-magánélet egyensúlyt élveztek.
5. Fellow. app (A legjobb a találkozók munkafolyamatainak racionalizálásához és a csapat együttműködésének javításához)
A Fellow egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely minden értekezlet előtt, alatt és után növeli a termelékenységet. Automatizálja a jegyzetelést, nyomon követi a teendőket és központosítja az értekezletek során szerzett információkat, biztosítva, hogy minden megbeszélés érdemi eredményekhez vezessen.
Ez a típusú AI-ügynök aktívan szervezi és optimalizálja az értekezleteket. Közvetlenül integrálódik a naptárakkal, CRM-ekkel és együttműködési eszközökkel, hogy egyszerűsítse az ütemezést, automatikus összefoglalókat készítsen, és biztosítsa a határidőre történő nyomon követést.
A Fellow. app legjobb funkciói
- Kérje meg a Fellow Copilot-ot, hogy készítsen összefoglalót, teendőlistát vagy döntéseket a korábbi értekezletekről, és így AI-alapú betekintést nyerjen az értekezletekbe.
- Vezesse be a legjobb gyakorlatokat a beépített költségkalkulátorok, napirend- és termelékenységi sablonok, valamint az értekezleteket megelőző tájékoztatók segítségével, hogy optimalizálja a megbeszéléseket
- Szinkronizálja és központosítsa az értekezletek adatait azáltal, hogy az összes felvételt, átiratot és jegyzetet egy helyen tárolja, hozzáférési jogosultságokkal ellátva.
- A CRM-bejegyzések automatikus frissítése az értekezletek tartalmának a releváns mezőkkel való szinkronizálásával
A Fellow. app korlátai
- A teendők nem automatizáltak, ezért a felhasználóknak manuálisan kell nyomon követniük és frissíteniük a feladatokat
- Esetenként szinkronizálási problémákról számoltak be, amelyek eszközök közötti eltérésekhez vezethetnek
A Fellow. app árai
- Ingyenes
- Solo: 29 USD/hó felhasználónként
- Team: 11 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 25 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
A Fellow. app értékelései és véleményei
- G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 30 értékelés)
🤝 Barátkozó emlékeztető: A nap legtermékenyebb órája mindenkinek más. Vannak, akik reggel dolgoznak a legjobban, míg mások délután vagy este érik el a legjobb formájukat. Ha meghatározza a legtermékenyebb óráit, hatékonyabban tudja beosztani a feladatait.
6. Grammarly AI (A legjobb az írás érthetőségének, hangvételének és stílusának finomításához minden platformon)
A Grammarly javítja a világosságot, a koherenciát és az elkötelezettséget mindenféle kommunikációban. Finomítja a mondatszerkezetet, optimalizálja a hangnemet, és teljes bekezdéseket ír át a jobb olvashatóság érdekében. A mesterséges intelligencián alapuló betekintések segítenek a szakembereknek, a diákoknak és a csapatoknak olyan kifinomult, hibamentes tartalmakat készíteni, amelyek összhangban állnak a kívánt üzenettel.
Az AI-alapú stratégiai coaching és a munkafolyamat-automatizálás segítségével a Grammarly személyre szabott szerkesztőként működik, biztosítva, hogy minden írás világos és hatékony legyen.
A Grammarly AI legjobb funkciói
- Testreszabhatja a hangnemet és a stílust valós idejű visszajelzések segítségével, amelyek a közönség és a szándék alapján módosítják a formalitást, a magabiztosságot és az olvashatóságot.
- Végezzen plágiumellenőrzést több milliárd forrás között az eredetiség biztosítása, valamint a szakmai és tudományos integritás fenntartása érdekében
- Zökkenőmentesen integrálható több mint 500 000 alkalmazással és platformmal, beleértve a Gmailt, a Google Docsot, a Slacket, a Microsoft Wordot és a Notiont.
- Fedezze fel és javítsa ki a nyelvtani hibákat egy fejlett nyelvtani, írásjel- és helyesírás-ellenőrző segítségével
A Grammarly AI korlátai
- Előfordulhat, hogy néha figyelmen kívül hagyja a hibákat, vagy helytelen javaslatokat ad, különösen összetett mondatszerkezetek vagy speciális tartalom esetén.
- A Grammarly korlátozott lehetőségeket kínál a felhasználóknak a visszajelzések testreszabására
A Grammarly AI árai
- Ingyenes
- Pro: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Grammarly AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 7100 értékelés)
7. SaneBox AI (A legjobb az e-mailek rendezéséhez és a termelékenység növeléséhez AI-alapú szortírozással)
A SaneBox a korábbi viselkedése alapján szűri az e-mailjeit. Az alkalmazás elemzi, mely e-maileket nyit meg, melyekre válaszol, illetve melyeket töröl, hogy a jövőbeli üzeneteket különböző mappákba sorolhassa.
Az ügynök automatikusan kategóriákba sorolja az üzeneteket, például a SaneLater mappába a kevésbé sürgős e-maileket, a SaneNews mappába a hírleveleket, és a SaneBlackHole mappába azokat a feladókat, akiktől soha többé nem szeretne hallani. Az ügynök egyszerűsíti a nyomon követést, megakadályozza a beérkező levelek túlterhelését, és még egy Daily Digest összefoglalót is generál, hogy egy pillanat alatt áttekintse a nem lényeges e-maileket.
A SaneBox AI legjobb funkciói
- Az e-maileket automatikusan intelligens mappákba sorolja, hogy csökkentse a zavaró tényezőket, és a beérkező levelek között könnyebben eligazodjon
- Azonnal leiratkozhat a nem kívánt e-mailekről, ha azokat a SaneBlackHole-ba húzza.
- A Reminders funkcióval elhalaszthatja a nem sürgős e-maileket, későbbi időpontra halasztva őket, így a sürgős prioritásokra koncentrálhat.
A SaneBox korlátai
- Bár a SaneBox mesterséges intelligenciája az e-mailek hatékony szűrésére és rendszerezésére lett kialakítva, előfordulhat, hogy néha tévesen osztályozza az üzeneteket, ami azt eredményezheti, hogy fontos e-mailek kerülnek rossz kategóriába.
- Egyes felhasználók szerint a SaneBox előfizetési költségei meglehetősen magasak
- Bizonyos funkciók korlátozottak, ha az ügynököt Microsoft 365-fiókokkal használja a Microsoft Graph-on keresztül.
A SaneBox árai
- Snack: 3,49 USD/hó
- Lunch: 5,99 USD/hó
- Dinner: 16,99 USD/hó
SaneBox értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 170 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (70 értékelés)
8. Intuit Assist (A legjobb pénzügyi feladatokhoz és személyre szabott betekintéshez)
Az Intuit Assist egy generatív, AI-alapú pénzügyi asszisztens, amely egyszerűsíti a könyvelést, a számlázást és a döntéshozatalt kisvállalkozások és magánszemélyek számára. Automatizálja a rutin pénzügyi feladatokat, személyre szabott betekintést nyújt, és javítja a cash flow kezelését a QuickBooks, a TurboTax, a Credit Karma és a Mailchimp integrálásával.
Az automatizáláson túl az Intuit Assist a szétszórt pénzügyi adatokat hasznosítható információkká alakítja. Feldolgozza a strukturálatlan adatokat – például a kézzel írt jegyzeteket, az e-mail levelezést és a nyugtákat –, és számlákká, költségbejegyzésekké vagy pénzügyi előrejelzésekké alakítja őket.
Az Intuit Assist legjobb funkciói
- Készítsen számlákat és költségbejegyzéseket fotókból és e-mailekből úgy, hogy a kézzel írt jegyzeteket, nyugtákat és szállítói számlákat strukturált pénzügyi nyilvántartásokká alakítja át.
- Automatizálja a számlaemlékeztetőket hangnem-beállításokkal, amelyek az ügyfelek fizetési előzményei és a kapcsolati adatok alapján személyre szabják a nyomonkövetési üzeneteket
- Elemezze a pénzügyi adatokat interaktív AI-lekérdezések segítségével, hogy feltárja a trendeket, az ügyfelek jövedelmezőségét és a cash flow mintákat
Az Intuit Assist korlátai
- A harmadik féltől származó alkalmazásokra vagy külső pénzügyi eszközökre támaszkodó felhasználók számára a támogatás vagy az interoperabilitás korlátozott lehet
- Bár az Intuit Assist mesterséges intelligenciát használ személyre szabott ajánlások nyújtására, a felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ez érzékeny pénzügyi adatok feldolgozásával jár
Az Intuit Assist árai
- Egyedi árazás
Az Intuit Assist értékelései és véleményei
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Alakítson ki egy napzárási rituálét. Ha a napját egy rutinnal zárja le – például a feladatok áttekintésével vagy a munkahely rendbetételével –, az segít zökkenőmentesen átlépni a szabadidőbe.
9. Intercom AI (A legjobb az ügyfélszolgálat fejlesztéséhez és a szolgáltatási munkafolyamatok automatizálásához)
Az Intercom az AI-alapú csevegőrobotokat emberi ügyfélszolgálati csapatokkal kombinálja az ügyfelek kérdéseinek kezelésére. Az AI kezeli a gyakori problémákat, mint például a jelszó-visszaállítás vagy a szállítási frissítések, míg a csapatod a bonyolultabb ügyekkel foglalkozik. A rendszer megjegyzi a korábbi csevegéseket, így ha egy ügyfél visszatér egy problémával, az összes korábbi beszélgetés felbukkan.
Szeretné felgyorsítani a dolgokat? Az AI hasonló korábbi jegyek alapján javasol válaszokat, így az ügyintézőknek nem kell újra és újra begépelniük ugyanazokat a válaszokat. Ráadásul a vezérlőpult megmutatja, mely kérdések jelennek meg újra és újra, segítve felismerni azokat a területeket, ahol egy gyors GYIK vagy termékmódosítás mindenkinek időt takaríthat meg.
Az Intercom AI legjobb funkciói
- Vezesse be a Fin AI ügynököt az azonnali ügyfélszolgálat érdekében úgy, hogy betanítja a tudásbázis cikkeire, PDF-fájlokra és URL-ekre, hogy pontos, emberhez hasonló válaszokat adjon
- Növelje az ügynökök hatékonyságát a Fin AI Copilot segítségével, amely valós időben generál szakértői válaszokat, javasol válaszokat és összefoglalja a beszélgetéseket.
- Nyújtson többcsatornás támogatást több nyelven azáltal, hogy az e-mailek, az élő csevegés és a közösségi platformok üzeneteit egyetlen beérkező levelesládába egyesíti
- Használja az AI-alapú ügyfélszolgálati központot azonnali válaszokért és a beérkező kérések számának csökkentéséért
Az Intercom AI korlátai
- Az AI testreszabási lehetőségei némileg korlátozottak. Azok a vállalkozások, amelyek rendkívül személyre szabott munkafolyamatokat vagy válaszokat keresnek, esetleg hiányolhatják a rugalmasságot bizonyos AI-alkalmazási esetekben.
- Költségei kisvállalkozások vagy induló cégek számára meghaladhatják a megengedhető mértéket
Az Intercom AI árai
- Essential: 39 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 99 USD/hó felhasználónként
- Expert: 139 USD/hó felhasználónként
Intercom AI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 3300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)
🔍 Tudta? A munkavállalók elképesztő 87%-a állítja, hogy produktívabb lenne, ha maguk választhatnák, hány napot dolgoznak otthonról. Amikor megkérdezték őket, miért preferálják a távmunkát, a legfőbb ok a közlekedés elkerülése volt, a második helyen pedig a megnövekedett termelékenység állt.
10. Glean AI (A legjobb a munkahelyi termelékenységhez, AI-vezérelt kereséssel és feladatautomatizálással)
A Glean zökkenőmentesen integrálódik olyan alkalmazásokkal, mint a Microsoft 365, a Google Workspace, a Salesforce és a Slack, ezzel növelve a munkahelyi termelékenységet. Lehetővé teszi az AI hatékony megtalálását, létrehozását és használatát a feladatok automatizálása érdekében. Segít e-mailek megírásában, értekezletek összefoglalásában és adatok elemzésében.
Lényegében a Glean egy tudásközpontként működik, amely több platformon keresztül összefogja a vállalati információkat, valós idejű keresési eredményeket és személyre szabott ajánlásokat nyújtva. Az egyes szerepkörökhöz igazodik, a korábbi adatokból tanulva, hogy idővel javítsa a pontosságot és a relevanciát.
A Glean AI legjobb funkciói
- Végezzen munkahelyi kereséseket a vállalat összes adatában, alkalmazásában és tudásbázisában, biztosítva, hogy a munkatársak pontos, valós idejű válaszokat kapjanak kérdéseikre
- Használja ki az AI-asszisztens előnyeit e-mailek megírásához, tartalom generálásához, dokumentumok összefoglalásához és komplex munkafolyamatok automatizálásához testreszabható utasításokkal
- Használja a tudásgráfot, hogy létrehozzon egy kereshető adatbázist a szervezet munkatársairól, tartalmairól és tevékenységeiről
A Glean AI korlátai
- A keresés beállítása megköveteli a vállalat adatainak átfogó indexelését, ami időigényes és költséges lehet
- A Glean mesterséges intelligenciáján alapuló keresője még kezdeti stádiumban van, és előfordulhat, hogy nehezen boldogul bizonyos iparági szakszavak feldolgozásával.
A Glean AI árai
- Egyedi árazás
Glean AI értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🤝 Barátságos emlékeztető: Néha a tétlenség is produktív lehet. A nyugalom pillanatai – az álmodozás, a meditáció vagy egyszerűen csak az ablakon kinézés – új ötleteket és áttörő megoldásokat hozhatnak a problémákra.
11. AutoGPT (A legjobb komplex munkafolyamatok automatizálásához és tartalom generálásához minimális bevitel mellett)
Az AutoGPT úgy működik, mint egy digitális asszisztens, amely a nagy feladatokat kisebb, kezelhetőbb részekre bontja. Adjon meg neki egy célt, például „versenytársak kutatása”, és az eszköz felvázolja a lépéseket, információkat gyűjtve a megadott forrásokból. Az eszköz csatlakozik a GPT-4-hez, hogy megértse a feladatokat és kitalálja, mi a következő lépés.
A fejlesztők számára segít a kód írásában és javításában azáltal, hogy megoldásokat javasol vagy felismeri a potenciális hibákat. Mondja el neki, mit szeretne létrehozni, és ő felvázolja a kódolási lépéseket, illetve segít a problémák elhárításában. Mivel a felhőben fut, egyszer beállíthatja, és hagyhatja, hogy az intézze az ismétlődő feladatokat, miközben Ön más munkára koncentrál.
Az AutoGPT legjobb funkciói
- Végezzen önálló feladatokat úgy, hogy meghatározza a célokat, és hagyja, hogy az AutoGPT azokat alfeladatokra bontsa, majd a felhasználó folyamatos beavatkozása nélkül hajtsa végre őket.
- Kezelje a rövid és hosszú távú memóriát a feladatkontextus fenntartása és a döntéshozatal idővel történő javítása érdekében
- Készítsen emberhez hasonló szöveget a GPT-4 segítségével, amely pontos, koherens válaszokat tesz lehetővé számos feladat elvégzéséhez, a tartalomkészítéstől az ügyfélszolgálatig.
- Tárolja és foglalja össze a fájlokat a GPT-3.5 funkciók segítségével, rendszerezve és összefoglalva a dokumentumokat, hogy értékes betekintést nyújtson.
Az AutoGPT korlátai
- Az AutoGPT minden művelete megköveteli a GPT-4 modell meghívását, ami jelentős költségekkel jár, különösen a több lépésből álló feladatok esetében
- Nem képes egy sor műveletet újrafelhasználható funkciókká alakítani, ezért minden új feladat esetén újra kell létrehozni a folyamatokat
Az AutoGPT árai
- Egyedi árazás
AutoGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Mentse el az AI-parancssor-sablonokat a feladatok gyorsabb elvégzéséhez és a csapaton belüli következetesség fenntartásához.
12. Superhuman (A legjobb az e-mailes termelékenység javításához AI-vezérelt triázs és feladatkezelés segítségével)
A Superhuman billentyűparancsok és gyors műveletek segítségével felgyorsítja az e-mailes rutinját. Ossza fel a beérkező levelek mappáját olyan szakaszokra, mint „válaszra vár” vagy „később is megteheti”, és csak a billentyűzet segítségével száguldjon át az üzeneteken. Az alkalmazás emlékezteti Önt azokra az e-mailekre, amelyekre válaszolnia kell, és lehetővé teszi a nem sürgős üzenetek ideiglenes elrejtését.
Találkozót szeretne egyeztetni? Csak nyomjon meg néhány gombot, és a naptár azonnal megjelenik a beérkező levelek között. Az alkalmazás emellett információkat is megjeleníti az e-mailben megkeresett személyről – szerepköréről, vállalatáról és közösségi profiljairól –, így nem kell új lapokat nyitnia az adatok kereséséhez.
A Superhuman legjobb funkciói
- Gyorsítsa fel az e-mailek szűrését az AI-alapú automatikus rendezéssel, amely az e-maileket kategóriákba sorolja a könnyű és gyors válaszadás érdekében
- Használja az Instant Reply funkciót gyors válaszok készítéséhez, így időt takaríthat meg a rutin e-maileknél a minőség romlása nélkül
- Később küldje el az e-maileket a Send Later funkcióval, hogy kiválaszthassa a tökéletes időpontot az e-mailek elküldésére
- Kövesse nyomon az e-mailekkel kapcsolatos interakciókat: ellenőrizze, mikor és milyen eszközön nyitották meg az e-mailjeit, valós idejű betekintést nyerve a címzettek viselkedésébe
A szuperember korlátai
- A Superhuman nem kínál natív Windows-alkalmazást, ami korlátozza a hozzáférhetőségét
- Elsősorban a Gmail és az Outlook szolgáltatásokkal integrálható, más e-mail szolgáltatásokhoz nincs natív támogatása.
A Superhuman árai
- Kezdőcsomag: 30 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Superhuman értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (800 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)
13. RescueTime AI (A legjobb a digitális szokások nyomon követéséhez és az időfelhasználás optimalizálásához)
A RescueTime figyeli, hogyan tölti az idejét a számítógépén, és megmutatja a valós képet. Észrevette, hogy három órát töltött a YouTube-on, miközben azt hitte, csak egy rövid szünetet tart? Az alkalmazás ítélkezés nélkül mutatja meg ezeket a mintákat. Jelölje meg a különböző webhelyeket és alkalmazásokat hasznosnak vagy figyelemelterelőnek, és ellenőrizze a vezérlőpulton, hogy valójában mire fordítja az idejét.
Be is kapcsolhat egy „Fókusz ülést”, hogy blokkolja azokat a csábító weboldalakat, amelyek elvonják a figyelmét a munkáról. Az alkalmazás nyomon követi ezeket a koncentrált időszakokat, így könnyen azonosíthatja a legtermékenyebb óráit.
A RescueTime AI legjobb funkciói
- A Focus Sessions segítségével blokkolhatja a figyelmet elterelő weboldalakat a koncentrált munkavégzés során, amely emellett nyomon követi a zavartalan termelékenységét is.
- Azonosítsa a termelékenységében megjelenő mintákat és trendeket, összehasonlítva teljesítményét a különböző napok és hetek között
- Készítsen részletes jelentéseket a napi tevékenységekről, a termelékenységi trendekről és az időfelhasználásról, hogy jobban megértse munkamódszereit
- Állítson be személyre szabott termelékenységi célokat, és kapjon értesítést, amikor eléri vagy túllépi azokat, így motivált maradhat és a terv szerint haladhat
A RescueTime AI korlátai
- Lehet, hogy a testreszabási lehetőségek nem elégségesek
- Az eszköz folyamatos nyomon követést igényel, ami nem feltétlenül megfelelő, ha inkább a manuális nyomon követést részesíti előnyben, vagy adatvédelmi aggályai vannak.
A RescueTime AI árai
- Solo: 12 USD/hó felhasználónként
- Team: 9 USD/hó felhasználónként
RescueTime AI értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)
💡 Profi tipp: Tanuljon meg nemet mondani. Ha megóvja az idejét, biztosíthatja, hogy a túlterheltség helyett a magas hozzáadott értékű munkára koncentrálhasson.
Mire kell figyelnie a termelékenységet növelő AI-ügynököknél?
Az AI-ügynökök elengedhetetlenek lettek a munkafolyamatok finomításához és a termelékenység növeléséhez, de a rengeteg lehetőség közül nehéz eldönteni, melyik fog valóban változást hozni.
Ahhoz, hogy biztosan a legtöbbet hozza ki az ügynökből, az alábbiakra érdemes figyelnie:
- Feladatok automatizálása: Válasszon olyan mesterséges intelligenciát, amely képes kezelni az ismétlődő feladatokat, mint például az ütemezés, az adatgyűjtés, az e-mailek kezelése és a tartalomkészítés, így Ön a magasabb hozzáadott értékű munkára koncentrálhat
- Intelligens integrációk: Gondoskodjon arról, hogy AI-ügynöke zökkenőmentesen kapcsolódhasson olyan eszközökhöz, mint a Google Drive, a Slack és a Salesforce, így biztosítva az egységes munkafolyamatot.
- Valós idejű betekintés: Találjon olyan megoldást, amely azonnali összefoglalókat és adatelemzéseket nyújt, hogy segítsen a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásában és a gyors, megalapozott döntéshozatalban
- Személyre szabás: Keressen olyan ügynököt, amely alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez, tanul a preferenciáiból, és idővel egyre jobb segítséget nyújt.
- Együttműködési funkciók: Szerezzen be egy olyan ügynököt, amely támogatja a csapatmunkát azáltal, hogy segít a tartalom megírásában, a frissítések létrehozásában és a feladatok kezelésében
- Skálázhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan ügynököt, amely az Ön igényeivel együtt növekszik, függetlenül attól, hogy kis csapatról van szó, vagy nagyszabású projekteket irányít.
Mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment a ClickUp segítségével
Az általunk bemutatott AI-ügynökök mindegyike egyedi célt szolgál, a feladatok automatizálásától a kommunikációig. Segítenek a munkafolyamatok finomításában, a döntéshozatal javításában és a csapatmunkában, így hatékonyabbá téve a mindennapi feladatokat.
A ClickUp azonban kiemelkedik mint az a mindent egyesítő, all-in-one megoldás.
A ClickUp AI-alapú funkcióival és robusztus automatizálási lehetőségeivel zökkenőmentesen integrálhatja a projektmenedzsmentet, a feladatok delegálását és a kommunikációt egyetlen platformon.
Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg még ma a munka jövőjét.