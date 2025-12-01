A termelékenységet elősegítő 13 legjobb AI-ügynök

Minden projektmenedzser és csapatvezető ismeri ezt az érzést: a teendőlista gyorsabban növekszik, mint ahogy le tudja pipálni a tételeket, és nehéz lépést tartani a dolgokkal.

Mi lenne, ha egyes feladatai már nem igényelnének annyira a figyelmét?

Itt jönnek képbe az AI-ügynökök.

Az AI-ügynökök aktívan növelik a termelékenységet, alkalmazkodnak a munkafolyamatokhoz, és valós idejű döntéseket hoznak, amelyek átalakítják a munkavégzés módját.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatunk 13 olyan kiváló mesterséges intelligencia-alkalmazást, amelyek segítenek a műveletek racionalizálásában, a prioritások jobb meghatározásában, és jelentősen növelik a termelékenységet.

A termelékenységet elősegítő legjobb AI-ügynökök áttekintése

Eszköz A legjobb funkciók Legalkalmasabb *Árak ClickUp – AI-alapú projektmenedzsment a ClickUp Brain segítségével – Feladatok automatizálása kódírás nélküli munkafolyamatokkal – Tartalom létrehozása az AI Writer for Work segítségével – Frissítések összefoglalása és az együttműködés egyszerűsítése a Chat Agents segítségével Csapatok, amelyek komplex projekteket, dokumentumokat és az együttműködést egy helyen kezelik Örökös ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Notion AI – Információkat gyűjt a Notion, a Slack és a Google Drive alkalmazásokból – A GPT-4 és a Claude segítségével kontextushoz igazodó válaszokat ad – Strukturálatlan tartalmakból automatikusan generál teendőlistákat – Segít a dokumentumok és az értekezletek jegyzetainak rendszerezésében Dokumentumkészítés és tudásmenedzsment aszinkron csapatok számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik Reclaim AI – AI-alapú ütemezés feladatokhoz, szokásokhoz és megbeszélésekhez – Nyomon követi az egyes feladatokra és megbeszélésekre fordított időt – Szinkronizálja a rendelkezésre állást a Slackkel, CRM-ekkel és naptárakkal – Intelligens időblokkokkal előtérbe helyezi a munka és a magánélet egyensúlyát Intelligens naptároptimalizálás és a koncentrációs idő menedzsmentje Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik Motion AI – A feladatok automatikus ütemezése és átütemezése – A projektkésések előrejelzése és a munkaterhelés kiigazítása – Az AI Meeting Links védi a találkozómentes órákat – Munkafolyamat-automatizálás beépített sablonokkal Feladat- és projekttervezés intelligens ütemezéssel egyének és csapatok számára A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik. Fellow. app – Automatikusan generálja az értekezletek összefoglalóit, a teendőket és a döntéseket – Sablonok az értekezlet előtti tervezéshez – Szinkronizálja a jegyzeteket és a jegyzőkönyveket a CRM-ekkel – Az összes értekezleti információt egy helyen tárolja Sok megbeszéléssel foglalkozó csapatok számára, amelyeknek egyértelmű nyomon követésre és központosított jegyzetekre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 11 dollártól kezdődik Grammarly AI – Valós idejű visszajelzés a hangnemről és a világosságról – Plagizálásfelismerés több millió forrásban – Szoros integráció az alkalmazások és böngészők között – AI-alapú írási javaslatok e-mailekhez, dokumentumokhoz és egyebekhez Tiszta, hibamentes tartalom írása minden platformon Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 30 dollártól kezdődik SaneBox – Intelligens szűrők az e-mailek prioritás szerinti rendezéséhez – Leiratkozás a SaneBlackHole segítségével – E-mailek elhalasztása a rendetlenség csökkentése érdekében – Napi összefoglaló az alacsony prioritású frissítésekhez Az e-mail-túlterhelés kezelése és a beérkező levelek hatékonyságának növelése A fizetős csomagok ára havi 3,49 dollártól kezdődik. Intuit Assist – Jegyzeteket és nyugtákat számlákká alakít – AI-alapú utasításokkal személyre szabja a pénzügyi áttekintéseket – Intelligens számlaemlékeztetők és ügyfélkövetés – Összekapcsolja a QuickBooks, a TurboTax és a Mailchimp alkalmazásokat A kisvállalkozások könyvelésének automatizálása és a cash flow-ra vonatkozó betekintés Egyedi árazás Intercom AI – AI-alapú ügyfélszolgálat a Fin Agent segítségével – Valós idejű beszélgetésösszefoglalók és válaszjavaslatok – Platformok közötti egységes beérkező levelek mappa – Intelligens súgó központ önkiszolgáló támogatással Olyan csapatok számára, amelyek gyors, AI-alapú támogatást igényelnek, emberi beavatkozási lehetőséggel A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 39 dollártól kezdődik. Glean AI – Vállalat-szintű AI-keresés az összes csatlakoztatott alkalmazásban – Intelligens asszisztens a dokumentumok összefoglalásához és tartalom generálásához – Személyre szabott válaszok a szerepkör és a tevékenység alapján – Kereshető tudásgráf létrehozása Gyors válaszok és tartalmi támogatás a tudásintenzív csapatok számára Egyedi árazás AutoGPT – Komplex feladatokat hajt végre minimális beavatkozással – Memóriáját felhasználva megalapozott döntéseket hoz – A nagy célokat AI által kezelhető alfeladatokra bontja – Összefoglalja a dokumentumokat a GPT-3.5 és a GPT-4 segítségével A munkafolyamatok, a kutatás és a több lépésből álló feladatok automatizálása Egyedi árazás Superhuman – AI-alapú triázs a gyorsabb e-mail-szortírozáshoz – Billentyűparancsok az azonnali válaszadáshoz – Naptár és közösségi média-elemzések az e-mailekben – Emlékeztetők a nyomon követéshez és az interakciók nyomon követése E-mailes termelékenység gyors osztályozással és mélyreható személyre szabással A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 30 dollártól kezdődik. RescueTime AI – Nyomon követi és jelentést készít az egyes eszközökön eltöltött időről – A Focus Sessions funkció blokkolja a zavaró tényezőket – Napi betekintés a termelékenységi mintákba – Célértesítések a jobb szokások kialakításához Egyedül dolgozók és csapatok, akik az időnyilvántartással javítják a koncentrációt A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 9 dollártól kezdődik.

Mik azok az AI-ügynökök?

Az AI-ügynökök olyan intelligens szoftverprogramok, amelyek komplex feladatokat hajtanak végre, döntéseket hoznak és az adatok alapján alkalmazkodnak. Elemezik a környezetüket, feldolgozzák az információkat, és intézkedéseket hoznak a konkrét célok elérése érdekében.

A gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével az AI-ügynökök idővel tanulnak és fejlődnek, egyre dinamikusabbá és reagálóképesebbé válnak.

A munkahelyi mesterséges intelligencia növeli a termelékenységet azáltal, hogy automatizálja a komplex üzleti folyamatokat, minimalizálja a döntéshozatali fáradtságot és optimalizálja az erőforrások elosztását. A végrehajtáson túl az ügynökök folyamatosan fejlődnek és megoldják a mesterséges intelligencia kihívásait, így elengedhetetlenek a gyorsan változó környezetben való hatékonysághoz.

A termelékenységet elősegítő legjobb AI-ügynökök

Fedezzük fel a termelékenységet elősegítő legjobb AI-ügynököket, hogy megtalálja a munkájához leginkább megfelelőt. 📊

1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt projektmenedzsmenthez, munkafolyamat-automatizáláshoz és együttműködéshez)

A ClickUp az a mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csapatkommunikációt – mindezt olyan mesterséges intelligenciával támogatva, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Ismerje meg a ClickUp Autopilot ügynököket: az Ön AI-csapattársait

Ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, azok a platformba beépített, új generációs AI-ügynökök, az úgynevezett Autopilot-ügynökök. Ezek az AI-ügynökök nem csupán egyszerű botok vagy automatizálási eszközök; intelligens digitális csapattársak, akik megértik a céljait, döntéseket hoznak és intézkednek a munkaterületén.

A ClickUp Autopilot ügynökök a következőképpen növelhetik a termelékenységet:

Több lépésből álló munkafolyamatok automatizálása: Például amikor egy új ügyfél bevonási feladatot hoznak létre, egy AI-ügynök automatikusan kijelölheti a csapattagokat, határidőket állíthat be, üdvözlő e-maileket küldhet és frissítheti a projekt állapotát – kézi beavatkozás nélkül.

Proaktív asszisztensként működnek: Az ügynökök figyelik a munkaterületét a kiváltó eseményekre (például egy feladat új szakaszba lépése vagy egy határidő közeledése) és megteszik a megfelelő lépéseket, például továbbítják a sürgős ügyeket, emlékeztetőket küldenek vagy összefoglalókat készítenek

Az Ön igényeihez igazítva: Természetes nyelvű utasítások segítségével létrehozhat egyedi ügynököket, amelyek a csapata sajátos folyamataihoz igazodnak – legyen szó tartalomjóváhagyásról, sprinttervezésről vagy ismétlődő jelentések készítéséről.

💡 Profi tipp: A ClickUp AI-ügynökök akár más eszközökkel (például a Slackkel, a Google Naptárral vagy a Salesforce-szal) is összekapcsolódhatnak, így az egész munkafolyamat szinkronban marad.

ClickUp Automation: egyszerűsítse az ismétlődő munkákat

A ClickUp Automation leveszi a válláról a monoton munkát, elvégzi az ismétlődő feladatokat, így a csapatok a lényegre koncentrálhatnak. A feladatok kiosztásától és az állapotok frissítésétől az emlékeztetők küldéséig és az adatok szinkronizálásáig minden zökkenőmentesen működik a háttérben.

Az AI Builder segítségével a munkafolyamat-automatizálás beállítása gyerekjáték. Ahelyett, hogy manuálisan konfigurálná az automatizálási szabályokat, egyszerűen leírhatja, mire van szüksége közérthető nyelven – például: „Automatikusan rendeljen hozzá egy ellenőrt, amikor egy feladat az „Ellenőrzés alatt” szakaszba kerül” –, és a ClickUp Brain azonnal beállítja a szabályt az Ön számára.

Mesterséges intelligencián alapuló betekintések, összefoglalók és személyes asszisztencia

Készítsen vonzó tartalmakat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain új szintre emeli az AI-vezérelt munkamenedzsmentet a feladatok automatizálásával, a projektfrissítések összefoglalásával és valós idejű betekintés biztosításával a szervezet egészében. A ClickUp projektmenedzsment szoftverébe beépítve ez egy plusz segítő kéz és agy, amely segít okosabb döntéseket hozni.

⭐ Vigye még magasabb szintre az AI-alapú termelékenységét a Brain MAX segítségével Azok számára, akik még fejlettebb AI-funkciókat szeretnének, a ClickUp kínálja a Brain MAX-ot – egy önálló asztali alkalmazást, amely a ClickUp Brain teljesítményére épül. Míg a ClickUp Brain a ClickUp platformba van integrálva, a Brain MAX az AI-alapú keresést, feladatkezelést és automatizálási eszközöket az egész asztali környezetbe hozza. A Brain MAX segítségével: Kereshet a ClickUp-ban, az összekapcsolt munkaalkalmazásokban (például a Google Drive-ban, a Figma-ban és a GitHub-ban) és az interneten – mindezt egy helyről.

Használja a Talk to Text funkciót , hogy kéz nélkül, a számítógépének bármely pontjáról diktálhassa jegyzeteit, feladatait vagy frissítéseit

Készítsen és frissítsen feladatokat vagy dokumentumokat közvetlenül az asztaláról, anélkül, hogy lapokat vagy böngészőket kellene váltania

Összegezze a projekt tevékenységét, készítsen átfogó frissítéseket, és azonosítsa a megakadt feladatokat a beépített AI-eszközök segítségével

A Brain MAX emellett rugalmasságot biztosít a legjobb AI-modellek – köztük a ChatGPT, a Claude és a Gemini – közül való választáshoz csevegés és kutatás céljából, így kihasználhatja az egyes modellek erősségeit a különböző típusú lekérdezésekhez. A Brain MAX ideális azoknak a csapatoknak és egyéneknek, akik egy dedikált, AI-alapú termelékenységi központot keresnek, amely központosítja a munkát, a tudást és az automatizálást.

A ClickUp AI-ügynökök a ClickUp platformba beépített intelligens asszisztensek. Ezek az ügynökök automatizálják a több lépésből álló munkafolyamatokat, döntéseket hoznak és műveleteket hajtanak végre a ClickUp-on belül – messze túlmutatva az egyszerű feladat-automatizáláson. Természetes nyelvű utasítások segítségével egyedi folyamatokhoz igazodó, személyre szabott ügynököket hozhat létre.

A Brain, mint prediktív elemző szoftver, a korábbi adatokat felhasználva előrejelző betekintést nyújt a projekt ütemtervének és a lehetséges kihívásoknak a megjóslásához. Például az AI elemzi a korábbi projektek időtartamát és az erőforrások kihasználtságát, hogy előre jelezze a jelenlegi projektekben bekövetkező lehetséges késedelmeket, lehetővé téve a vezetők számára az erőforrások hatékonyabb elosztását.

Ezen felül az AI személyi asszisztensként való használata segít a feladatok nyomon követésében, a rutinfrissítések automatizálásában és a döntéshozatal egyszerűsítésében.

És ha inkább a kézmentes interakciót részesíti előnyben? A ClickUp Brain Max push-to-talk hangparancsokkal hozza el az AI-ügynököket az asztalára, így a billentyűzetet meg sem érintve oszthat ki feladatokat vagy kaphat frissítéseket.

AI Meeting Notetaker és a modell rugalmassága

A ClickUp Brain egy AI-alapú jegyzetelő funkcióval is rendelkezik, amely csatlakozhat a hívásokhoz, leírhatja az értekezleteket, összefoglalókat készíthet és teendőket vonhat le – a jegyzeteket közvetlenül a ClickUp feladatokhoz és projektekhez kapcsolva.

A ClickUp Brain felhasználói közvetlenül a ClickUp munkaterületükön választhatnak a vezető AI-modellek közül – beleértve az OpenAI-t, a Claude-ot és a Gemini-t –, ami rugalmasságot és ellenőrzést biztosít az AI-élmény felett.

A gyors válaszadás érdekében előre megírt válaszokat kínál, vagy rövid jegyzeteket kifinomult üzenetekké alakít, segítve a csapatokat abban, hogy a csevegés túlterhelése nélkül is produktívak maradjanak.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa mozgásban a projekteket, még akkor is, ha nincs a helyszínen: az AI-ügynökök (Autopilot Agents) automatizálhatják a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat, és proaktív digitális munkatársakra támaszkodhatnak a feladatok háttérben történő kezeléséhez

Valós idejű együttműködés: A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen dolgozhat a feladatokon, dokumentumokon és projektekben, az ötleteket, ütemterveket és frissítéseket pedig azonnal megoszthatja

A munkával kapcsolatos frissítések összefoglalása: Gyorsan készítsen mesterséges intelligencia által generált összefoglalókat, kiemelve a prioritások, a határidők és az együttműködéssel kapcsolatos legfontosabb változásokat

Testreszabható irányítópultok: A ClickUp irányítópultjain keresztül láthatóvá teheti a projekt előrehaladását és nyomon követheti a legfontosabb mutatókat A ClickUp irányítópultjain keresztül láthatóvá teheti a projekt előrehaladását és nyomon követheti a legfontosabb mutatókat

Célok kitűzése és nyomon követése: Határozzon meg egyértelmű, mérhető Határozzon meg egyértelmű, mérhető ClickUp-célokat , ossza meg azokat a csapatával, és automatizálja a haladás nyomon követését

Könnyű integráció: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan népszerű eszközökhöz, mint a Google Naptár, a Salesforce, a GitHub és a Microsoft Teams, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatát

Gyorsan megtalálhat bármit: Használja Használja a ClickUp Connected Search funkciót , hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül azonnal megtalálja a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és fájlokat

Rögzítse automatikusan az összes megbeszélésen elhangzott információt: A ClickUp AI Notetaker segít a megbeszélések leírásában, a megbeszélések összefoglalásában és a teendők kivonásában – ezeket közvetlenül összekapcsolva a projektjeivel

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásából hiányozhatnak bizonyos fejlett funkciók, amelyek a számítógépes verzióban elérhetők.

Széles körű funkciókkal rendelkezik, ami némi tanulási időt igényel a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 040 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Notion AI (A legjobb a dokumentumkészítés és a csapatmunka javításához)

A Notion AI átalakítja a csapatok projektkezelési, információelemzési és döntéshozatali módszereit.

Képessége, hogy különböző forrásokból gyűjtsön információkat, dokumentumokból nyerjen ki következtetéseket és automatizálja a munkafolyamatokat, többé teszi, mint egy egyszerű írási asszisztenst. Ez egy olyan AI-ügynök, amely segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a manuális munka csökkentésében és az adatokon alapuló döntések gyorsabb meghozatalában.

A Notion AI integrálódik a munkaterületébe, vagyis megérti a kontextust, hivatkozik az AI tudásbázisra, és segít a munka strukturálásában.

A Notion AI legjobb funkciói

Keressen a Notion, a Slack, a Google Drive és más forrásokban azonnali válaszokért

A szervezeti tudásból származó releváns információk automatikus feltárása

Használja a GPT-4-et és a Claude-ot, hogy releváns válaszokat adjon bármilyen kérdésre

Készítsen automatikusan teendőlistákat az értekezletek jegyzetéből, e-mailekből és értékesítési beszélgetésekből

A Notion AI korlátai

A Notion AI funkciói jelenleg nem érhetők el mobilalkalmazásokon, ami korlátozza a mobil felhasználók hozzáférését.

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat az ügynök funkcióinak kezelése

A Notion AI árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

🔍 Tudta? A többfeladatos munkavégzés csökkenti a termelékenységet. Tanulmányok szerint a feladatok közötti váltás akár 40%-kal is csökkentheti a hatékonyságot, mivel az agynak minden alkalommal újra kell összpontosítania.

3. Reclaim AI (A legjobb a feladatkezelés automatizálásához és az ütemtervek optimalizálásához)

A Reclaim AI egy intelligens ütemezési asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket a naptáraik manuális beavatkozás nélküli optimalizálásában.

Megvédi a koncentrációra szánt idejét, megakadályozza a kiégést az intelligens munka-magánélet egyensúly szabályozásával, és még olyan eszközökkel is szinkronizálható, mint a Slack és az Asana, hogy a munkafolyamat ne szakadjon meg. Akár megbeszéléseket kell automatizálnia, akár a megbeszélések nélküli napokat kell megvédenie, akár nyomon kell követnie, hogy a csapata hogyan tölti az idejét, a Reclaim AI egy adaptív időkezelő, amely folyamatosan optimalizálja a napirendjét.

A Reclaim AI legjobb funkciói

Az AI-alapú szokások automatikus ütemezése rugalmas időkorlátokkal, prioritási rangsorolással és intelligens átütemezéssel

Kövesse nyomon az időt az értekezletek, feladatok és szokások tekintetében a személyes időkövetés és a személyzeti elemzés segítségével

Szinkronizálja az ütemezést a Slackkel, a CRM-eszközökkel és a webhookokkal, hogy frissítse a rendelkezésre állást, automatizálja a munkafolyamatokat és javítsa az együttműködést

Az AI korlátainak leküzdése

A Reclaim AI beállítása időigényes lehet, és alkalmi felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet

A találkozóütemező funkcióból hiányoznak a testreszabási lehetőségek, például a meghívottaknak szóló kérdések hozzáadása, ezért nem alkalmas teljes értékű helyettesítőként.

Reclaim AI árak

Lite: Ingyenes

Kezdőcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Reclaim AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A zene növelheti a termelékenységet – de csak a megfelelő fajta. Az instrumentális zene, különösen a klasszikus vagy ambient hangok, segít javítani a koncentrációt, míg a szöveges dalok elvonhatják a figyelmet azokról a feladatokról, amelyek mély koncentrációt igényelnek.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre, de minden megszakítás után akár 23 percbe is telhet , mire újra összpontosítani tudnak, így a gyors válaszok a termelékenység csökkenésével járnak. Itt jön a ClickUp a segítségére. Az automatizálások kezelik a rutin frissítéseket, a hozzárendelt megjegyzések rendszerezik a teendőket, a ClickUp Brain pedig összefoglalja a legfontosabb megbeszéléseket – így mindig naprakész maradhat, anélkül, hogy végtelenül elterelné a figyelmét. Kevesebb kontextusváltás, több elvégzett feladat!

4. Motion AI (A legjobb feladat- és projektütemezéshez AI-alapú betekintéssel)

A Motion egy AI-alapú feladat- és projektkezelő platform, amely automatikusan ütemezi a feladatokat, optimalizálja a csapat munkafolyamatait, és biztosítja, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. A határidők, a függőségek és a munkaterhelési kapacitás alapján rangsorolja a feladatokat, így a csapat tagjai folyamatos ellenőrzés nélkül is összehangoltan tudnak dolgozni.

A hagyományos AI projektmenedzsment eszközöktől eltérően a Motion aktívan kezeli az idejét. Megjósolja a projekt befejezésének határidejét, megakadályozza az ütemtervi ütközéseket, és automatikusan módosítja a prioritásokat, ha a tervek változnak.

A Motion AI legjobb funkciói

Jósolja meg és előzze meg a határidők elmulasztását azáltal, hogy valós időben elemzi a csapat rendelkezésre állását és munkaterhelését, valamint azonosítja a kockázatokat, mielőtt azok problémává válnának

Automatizálja a munkafolyamatok végrehajtását sablonok segítségével a feladatok létrehozásának, kiosztásának, ütemezésének és a fázisok előrehaladásának kezeléséhez

A munka befejezésével módosítsa a projektterveket, automatikusan áthelyezve az ütemterveket és a felelősségi köröket manuális beavatkozás nélkül

Tegye hatékonyabbá az ütemezést az AI-alapú Meeting Links segítségével, amely előtérbe helyezi a kiemelt fontosságú megbeszéléseket, miközben megóvja a koncentrációra szánt időt és érvényesíti a megbeszélések nélküli órákat

A Motion AI korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy alkalmanként hibákat tapasztalnak az alkalmazáson belül

A Motion AI nem támogat annyi harmadik féltől származó alkalmazás integrációját, mint egyes más eszközök

Nem nyújt funkciókat heti értékelésekhez vagy az időkövetéshez a különböző feladatkategóriák között

Az eszköz jelenleg csak a Gmail és az Outlook naptárakat támogatja, ami korlátozó lehet azoknak a felhasználóknak, akik más naptárszolgáltatásokat, például az iCloudot használnak.

A Motion AI árai

Egyéni: 34 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Business Pro: Egyedi árazás

Motion AI értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 110 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

🧠 Érdekesség: A rövidebb munkahét növelheti a termelékenységet. Azok az országok, amelyek kísérletet folytattak a négynapos munkahéttel, azt tapasztalták, hogy a munkavállalók ugyanolyan termelékenyek voltak – néha még termelékenyebbek is –, miközben jobb munka-magánélet egyensúlyt élveztek.

5. Fellow. app (A legjobb a találkozók munkafolyamatainak racionalizálásához és a csapat együttműködésének javításához)

A Fellow egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely minden értekezlet előtt, alatt és után növeli a termelékenységet. Automatizálja a jegyzetelést, nyomon követi a teendőket és központosítja az értekezletek során szerzett információkat, biztosítva, hogy minden megbeszélés érdemi eredményekhez vezessen.

Ez a típusú AI-ügynök aktívan szervezi és optimalizálja az értekezleteket. Közvetlenül integrálódik a naptárakkal, CRM-ekkel és együttműködési eszközökkel, hogy egyszerűsítse az ütemezést, automatikus összefoglalókat készítsen, és biztosítsa a határidőre történő nyomon követést.

A Fellow. app legjobb funkciói

Kérje meg a Fellow Copilot-ot, hogy készítsen összefoglalót, teendőlistát vagy döntéseket a korábbi értekezletekről, és így AI-alapú betekintést nyerjen az értekezletekbe.

Vezesse be a legjobb gyakorlatokat a beépített költségkalkulátorok, napirend- és termelékenységi sablonok , valamint az értekezleteket megelőző tájékoztatók segítségével, hogy optimalizálja a megbeszéléseket

Szinkronizálja és központosítsa az értekezletek adatait azáltal, hogy az összes felvételt, átiratot és jegyzetet egy helyen tárolja, hozzáférési jogosultságokkal ellátva.

A CRM-bejegyzések automatikus frissítése az értekezletek tartalmának a releváns mezőkkel való szinkronizálásával

A Fellow. app korlátai

A teendők nem automatizáltak, ezért a felhasználóknak manuálisan kell nyomon követniük és frissíteniük a feladatokat

Esetenként szinkronizálási problémákról számoltak be, amelyek eszközök közötti eltérésekhez vezethetnek

A Fellow. app árai

Ingyenes

Solo: 29 USD/hó felhasználónként

Team: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

A Fellow. app értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 30 értékelés)

🤝 Barátkozó emlékeztető: A nap legtermékenyebb órája mindenkinek más. Vannak, akik reggel dolgoznak a legjobban, míg mások délután vagy este érik el a legjobb formájukat. Ha meghatározza a legtermékenyebb óráit, hatékonyabban tudja beosztani a feladatait.

6. Grammarly AI (A legjobb az írás érthetőségének, hangvételének és stílusának finomításához minden platformon)

A Grammarly javítja a világosságot, a koherenciát és az elkötelezettséget mindenféle kommunikációban. Finomítja a mondatszerkezetet, optimalizálja a hangnemet, és teljes bekezdéseket ír át a jobb olvashatóság érdekében. A mesterséges intelligencián alapuló betekintések segítenek a szakembereknek, a diákoknak és a csapatoknak olyan kifinomult, hibamentes tartalmakat készíteni, amelyek összhangban állnak a kívánt üzenettel.

Az AI-alapú stratégiai coaching és a munkafolyamat-automatizálás segítségével a Grammarly személyre szabott szerkesztőként működik, biztosítva, hogy minden írás világos és hatékony legyen.

A Grammarly AI legjobb funkciói

Testreszabhatja a hangnemet és a stílust valós idejű visszajelzések segítségével, amelyek a közönség és a szándék alapján módosítják a formalitást, a magabiztosságot és az olvashatóságot.

Végezzen plágiumellenőrzést több milliárd forrás között az eredetiség biztosítása, valamint a szakmai és tudományos integritás fenntartása érdekében

Zökkenőmentesen integrálható több mint 500 000 alkalmazással és platformmal, beleértve a Gmailt, a Google Docsot, a Slacket, a Microsoft Wordot és a Notiont.

Fedezze fel és javítsa ki a nyelvtani hibákat egy fejlett nyelvtani, írásjel- és helyesírás-ellenőrző segítségével

A Grammarly AI korlátai

Előfordulhat, hogy néha figyelmen kívül hagyja a hibákat, vagy helytelen javaslatokat ad, különösen összetett mondatszerkezetek vagy speciális tartalom esetén.

A Grammarly korlátozott lehetőségeket kínál a felhasználóknak a visszajelzések testreszabására

A Grammarly AI árai

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7100 értékelés)

7. SaneBox AI (A legjobb az e-mailek rendezéséhez és a termelékenység növeléséhez AI-alapú szortírozással)

A SaneBox a korábbi viselkedése alapján szűri az e-mailjeit. Az alkalmazás elemzi, mely e-maileket nyit meg, melyekre válaszol, illetve melyeket töröl, hogy a jövőbeli üzeneteket különböző mappákba sorolhassa.

Az ügynök automatikusan kategóriákba sorolja az üzeneteket, például a SaneLater mappába a kevésbé sürgős e-maileket, a SaneNews mappába a hírleveleket, és a SaneBlackHole mappába azokat a feladókat, akiktől soha többé nem szeretne hallani. Az ügynök egyszerűsíti a nyomon követést, megakadályozza a beérkező levelek túlterhelését, és még egy Daily Digest összefoglalót is generál, hogy egy pillanat alatt áttekintse a nem lényeges e-maileket.

A SaneBox AI legjobb funkciói

Az e-maileket automatikusan intelligens mappákba sorolja, hogy csökkentse a zavaró tényezőket, és a beérkező levelek között könnyebben eligazodjon

Azonnal leiratkozhat a nem kívánt e-mailekről, ha azokat a SaneBlackHole-ba húzza.

A Reminders funkcióval elhalaszthatja a nem sürgős e-maileket, későbbi időpontra halasztva őket, így a sürgős prioritásokra koncentrálhat.

A SaneBox korlátai

Bár a SaneBox mesterséges intelligenciája az e-mailek hatékony szűrésére és rendszerezésére lett kialakítva, előfordulhat, hogy néha tévesen osztályozza az üzeneteket, ami azt eredményezheti, hogy fontos e-mailek kerülnek rossz kategóriába.

Egyes felhasználók szerint a SaneBox előfizetési költségei meglehetősen magasak

Bizonyos funkciók korlátozottak, ha az ügynököt Microsoft 365-fiókokkal használja a Microsoft Graph-on keresztül.

A SaneBox árai

Snack: 3,49 USD/hó

Lunch: 5,99 USD/hó

Dinner: 16,99 USD/hó

SaneBox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70 értékelés)

8. Intuit Assist (A legjobb pénzügyi feladatokhoz és személyre szabott betekintéshez)

Az Intuit Assist egy generatív, AI-alapú pénzügyi asszisztens, amely egyszerűsíti a könyvelést, a számlázást és a döntéshozatalt kisvállalkozások és magánszemélyek számára. Automatizálja a rutin pénzügyi feladatokat, személyre szabott betekintést nyújt, és javítja a cash flow kezelését a QuickBooks, a TurboTax, a Credit Karma és a Mailchimp integrálásával.

Az automatizáláson túl az Intuit Assist a szétszórt pénzügyi adatokat hasznosítható információkká alakítja. Feldolgozza a strukturálatlan adatokat – például a kézzel írt jegyzeteket, az e-mail levelezést és a nyugtákat –, és számlákká, költségbejegyzésekké vagy pénzügyi előrejelzésekké alakítja őket.

Az Intuit Assist legjobb funkciói

Készítsen számlákat és költségbejegyzéseket fotókból és e-mailekből úgy, hogy a kézzel írt jegyzeteket, nyugtákat és szállítói számlákat strukturált pénzügyi nyilvántartásokká alakítja át.

Automatizálja a számlaemlékeztetőket hangnem-beállításokkal, amelyek az ügyfelek fizetési előzményei és a kapcsolati adatok alapján személyre szabják a nyomonkövetési üzeneteket

Elemezze a pénzügyi adatokat interaktív AI-lekérdezések segítségével, hogy feltárja a trendeket, az ügyfelek jövedelmezőségét és a cash flow mintákat

Az Intuit Assist korlátai

A harmadik féltől származó alkalmazásokra vagy külső pénzügyi eszközökre támaszkodó felhasználók számára a támogatás vagy az interoperabilitás korlátozott lehet

Bár az Intuit Assist mesterséges intelligenciát használ személyre szabott ajánlások nyújtására, a felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ez érzékeny pénzügyi adatok feldolgozásával jár

Az Intuit Assist árai

Egyedi árazás

Az Intuit Assist értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Alakítson ki egy napzárási rituálét. Ha a napját egy rutinnal zárja le – például a feladatok áttekintésével vagy a munkahely rendbetételével –, az segít zökkenőmentesen átlépni a szabadidőbe.

9. Intercom AI (A legjobb az ügyfélszolgálat fejlesztéséhez és a szolgáltatási munkafolyamatok automatizálásához)

Az Intercom az AI-alapú csevegőrobotokat emberi ügyfélszolgálati csapatokkal kombinálja az ügyfelek kérdéseinek kezelésére. Az AI kezeli a gyakori problémákat, mint például a jelszó-visszaállítás vagy a szállítási frissítések, míg a csapatod a bonyolultabb ügyekkel foglalkozik. A rendszer megjegyzi a korábbi csevegéseket, így ha egy ügyfél visszatér egy problémával, az összes korábbi beszélgetés felbukkan.

Szeretné felgyorsítani a dolgokat? Az AI hasonló korábbi jegyek alapján javasol válaszokat, így az ügyintézőknek nem kell újra és újra begépelniük ugyanazokat a válaszokat. Ráadásul a vezérlőpult megmutatja, mely kérdések jelennek meg újra és újra, segítve felismerni azokat a területeket, ahol egy gyors GYIK vagy termékmódosítás mindenkinek időt takaríthat meg.

Az Intercom AI legjobb funkciói

Vezesse be a Fin AI ügynököt az azonnali ügyfélszolgálat érdekében úgy, hogy betanítja a tudásbázis cikkeire, PDF-fájlokra és URL-ekre, hogy pontos, emberhez hasonló válaszokat adjon

Növelje az ügynökök hatékonyságát a Fin AI Copilot segítségével, amely valós időben generál szakértői válaszokat, javasol válaszokat és összefoglalja a beszélgetéseket.

Nyújtson többcsatornás támogatást több nyelven azáltal, hogy az e-mailek, az élő csevegés és a közösségi platformok üzeneteit egyetlen beérkező levelesládába egyesíti

Használja az AI-alapú ügyfélszolgálati központot azonnali válaszokért és a beérkező kérések számának csökkentéséért

Az Intercom AI korlátai

Az AI testreszabási lehetőségei némileg korlátozottak. Azok a vállalkozások, amelyek rendkívül személyre szabott munkafolyamatokat vagy válaszokat keresnek, esetleg hiányolhatják a rugalmasságot bizonyos AI-alkalmazási esetekben

Költségei kisvállalkozások vagy induló cégek számára meghaladhatják a megengedhető mértéket

Az Intercom AI árai

Essential: 39 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként

Expert: 139 USD/hó felhasználónként

Intercom AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)

🔍 Tudta? A munkavállalók elképesztő 87%-a állítja, hogy produktívabb lenne, ha maguk választhatnák, hány napot dolgoznak otthonról. Amikor megkérdezték őket, miért preferálják a távmunkát, a legfőbb ok a közlekedés elkerülése volt, a második helyen pedig a megnövekedett termelékenység állt.

10. Glean AI (A legjobb a munkahelyi termelékenységhez, AI-vezérelt kereséssel és feladatautomatizálással)

A Glean zökkenőmentesen integrálódik olyan alkalmazásokkal, mint a Microsoft 365, a Google Workspace, a Salesforce és a Slack, ezzel növelve a munkahelyi termelékenységet. Lehetővé teszi az AI hatékony megtalálását, létrehozását és használatát a feladatok automatizálása érdekében. Segít e-mailek megírásában, értekezletek összefoglalásában és adatok elemzésében.

Lényegében a Glean egy tudásközpontként működik, amely több platformon keresztül összefogja a vállalati információkat, valós idejű keresési eredményeket és személyre szabott ajánlásokat nyújtva. Az egyes szerepkörökhöz igazodik, a korábbi adatokból tanulva, hogy idővel javítsa a pontosságot és a relevanciát.

A Glean AI legjobb funkciói

Végezzen munkahelyi kereséseket a vállalat összes adatában, alkalmazásában és tudásbázisában, biztosítva, hogy a munkatársak pontos, valós idejű válaszokat kapjanak kérdéseikre

Használja ki az AI-asszisztens előnyeit e-mailek megírásához, tartalom generálásához, dokumentumok összefoglalásához és komplex munkafolyamatok automatizálásához testreszabható utasításokkal

Használja a tudásgráfot, hogy létrehozzon egy kereshető adatbázist a szervezet munkatársairól, tartalmairól és tevékenységeiről

A Glean AI korlátai

A keresés beállítása megköveteli a vállalat adatainak átfogó indexelését, ami időigényes és költséges lehet

A Glean mesterséges intelligenciáján alapuló keresője még kezdeti stádiumban van, és előfordulhat, hogy nehezen boldogul bizonyos iparági szakszavak feldolgozásával.

A Glean AI árai

Egyedi árazás

Glean AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🤝 Barátságos emlékeztető: Néha a tétlenség is produktív lehet. A nyugalom pillanatai – az álmodozás, a meditáció vagy egyszerűen csak az ablakon kinézés – új ötleteket és áttörő megoldásokat hozhatnak a problémákra.

11. AutoGPT (A legjobb komplex munkafolyamatok automatizálásához és tartalom generálásához minimális bevitel mellett)

Az AutoGPT úgy működik, mint egy digitális asszisztens, amely a nagy feladatokat kisebb, kezelhetőbb részekre bontja. Adjon meg neki egy célt, például „versenytársak kutatása”, és az eszköz felvázolja a lépéseket, információkat gyűjtve a megadott forrásokból. Az eszköz csatlakozik a GPT-4-hez, hogy megértse a feladatokat és kitalálja, mi a következő lépés.

A fejlesztők számára segít a kód írásában és javításában azáltal, hogy megoldásokat javasol vagy felismeri a potenciális hibákat. Mondja el neki, mit szeretne létrehozni, és ő felvázolja a kódolási lépéseket, illetve segít a problémák elhárításában. Mivel a felhőben fut, egyszer beállíthatja, és hagyhatja, hogy az intézze az ismétlődő feladatokat, miközben Ön más munkára koncentrál.

Az AutoGPT legjobb funkciói

Végezzen önálló feladatokat úgy, hogy meghatározza a célokat, és hagyja, hogy az AutoGPT azokat alfeladatokra bontsa, majd a felhasználó folyamatos beavatkozása nélkül hajtsa végre őket.

Kezelje a rövid és hosszú távú memóriát a feladatkontextus fenntartása és a döntéshozatal idővel történő javítása érdekében

Készítsen emberhez hasonló szöveget a GPT-4 segítségével, amely pontos, koherens válaszokat tesz lehetővé számos feladat elvégzéséhez, a tartalomkészítéstől az ügyfélszolgálatig.

Tárolja és foglalja össze a fájlokat a GPT-3.5 funkciók segítségével, rendszerezve és összefoglalva a dokumentumokat, hogy értékes betekintést nyújtson.

Az AutoGPT korlátai

Az AutoGPT minden művelete megköveteli a GPT-4 modell meghívását, ami jelentős költségekkel jár, különösen a több lépésből álló feladatok esetében

Nem képes egy sor műveletet újrafelhasználható funkciókká alakítani, ezért minden új feladat esetén újra kell létrehozni a folyamatokat

Az AutoGPT árai

Egyedi árazás

AutoGPT értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Mentse el az AI-parancssor-sablonokat a feladatok gyorsabb elvégzéséhez és a csapaton belüli következetesség fenntartásához.

12. Superhuman (A legjobb az e-mailes termelékenység javításához AI-vezérelt triázs és feladatkezelés segítségével)

A Superhuman billentyűparancsok és gyors műveletek segítségével felgyorsítja az e-mailes rutinját. Ossza fel a beérkező levelek mappáját olyan szakaszokra, mint „válaszra vár” vagy „később is megteheti”, és csak a billentyűzet segítségével száguldjon át az üzeneteken. Az alkalmazás emlékezteti Önt azokra az e-mailekre, amelyekre válaszolnia kell, és lehetővé teszi a nem sürgős üzenetek ideiglenes elrejtését.

Találkozót szeretne egyeztetni? Csak nyomjon meg néhány gombot, és a naptár azonnal megjelenik a beérkező levelek között. Az alkalmazás emellett információkat is megjeleníti az e-mailben megkeresett személyről – szerepköréről, vállalatáról és közösségi profiljairól –, így nem kell új lapokat nyitnia az adatok kereséséhez.

A Superhuman legjobb funkciói

Gyorsítsa fel az e-mailek szűrését az AI-alapú automatikus rendezéssel, amely az e-maileket kategóriákba sorolja a könnyű és gyors válaszadás érdekében

Használja az Instant Reply funkciót gyors válaszok készítéséhez, így időt takaríthat meg a rutin e-maileknél a minőség romlása nélkül

Később küldje el az e-maileket a Send Later funkcióval, hogy kiválaszthassa a tökéletes időpontot az e-mailek elküldésére

Kövesse nyomon az e-mailekkel kapcsolatos interakciókat: ellenőrizze, mikor és milyen eszközön nyitották meg az e-mailjeit, valós idejű betekintést nyerve a címzettek viselkedésébe

A szuperember korlátai

A Superhuman nem kínál natív Windows-alkalmazást, ami korlátozza a hozzáférhetőségét

Elsősorban a Gmail és az Outlook szolgáltatásokkal integrálható, más e-mail szolgáltatásokhoz nincs natív támogatása.

A Superhuman árai

Kezdőcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Superhuman értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

13. RescueTime AI (A legjobb a digitális szokások nyomon követéséhez és az időfelhasználás optimalizálásához)

A RescueTime figyeli, hogyan tölti az idejét a számítógépén, és megmutatja a valós képet. Észrevette, hogy három órát töltött a YouTube-on, miközben azt hitte, csak egy rövid szünetet tart? Az alkalmazás ítélkezés nélkül mutatja meg ezeket a mintákat. Jelölje meg a különböző webhelyeket és alkalmazásokat hasznosnak vagy figyelemelterelőnek, és ellenőrizze a vezérlőpulton, hogy valójában mire fordítja az idejét.

Be is kapcsolhat egy „Fókusz ülést”, hogy blokkolja azokat a csábító weboldalakat, amelyek elvonják a figyelmét a munkáról. Az alkalmazás nyomon követi ezeket a koncentrált időszakokat, így könnyen azonosíthatja a legtermékenyebb óráit.

A RescueTime AI legjobb funkciói

A Focus Sessions segítségével blokkolhatja a figyelmet elterelő weboldalakat a koncentrált munkavégzés során, amely emellett nyomon követi a zavartalan termelékenységét is.

Azonosítsa a termelékenységében megjelenő mintákat és trendeket, összehasonlítva teljesítményét a különböző napok és hetek között

Készítsen részletes jelentéseket a napi tevékenységekről, a termelékenységi trendekről és az időfelhasználásról, hogy jobban megértse munkamódszereit

Állítson be személyre szabott termelékenységi célokat, és kapjon értesítést, amikor eléri vagy túllépi azokat, így motivált maradhat és a terv szerint haladhat

A RescueTime AI korlátai

Lehet, hogy a testreszabási lehetőségek nem elégségesek

Az eszköz folyamatos nyomon követést igényel, ami nem feltétlenül megfelelő, ha inkább a manuális nyomon követést részesíti előnyben, vagy adatvédelmi aggályai vannak.

A RescueTime AI árai

Solo: 12 USD/hó felhasználónként

Team: 9 USD/hó felhasználónként

RescueTime AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

💡 Profi tipp: Tanuljon meg nemet mondani. Ha megóvja az idejét, biztosíthatja, hogy a túlterheltség helyett a magas hozzáadott értékű munkára koncentrálhasson.

Mire kell figyelnie a termelékenységet növelő AI-ügynököknél?

Az AI-ügynökök elengedhetetlenek lettek a munkafolyamatok finomításához és a termelékenység növeléséhez, de a rengeteg lehetőség közül nehéz eldönteni, melyik fog valóban változást hozni.

Ahhoz, hogy biztosan a legtöbbet hozza ki az ügynökből, az alábbiakra érdemes figyelnie:

Feladatok automatizálása: Válasszon olyan mesterséges intelligenciát, amely képes kezelni az ismétlődő feladatokat, mint például az ütemezés, az adatgyűjtés, az e-mailek kezelése és a tartalomkészítés, így Ön a magasabb hozzáadott értékű munkára koncentrálhat

Intelligens integrációk: Gondoskodjon arról, hogy AI-ügynöke zökkenőmentesen kapcsolódhasson olyan eszközökhöz, mint a Google Drive, a Slack és a Salesforce, így biztosítva az egységes munkafolyamatot.

Valós idejű betekintés: Találjon olyan megoldást, amely azonnali összefoglalókat és adatelemzéseket nyújt, hogy segítsen a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásában és a gyors, megalapozott döntéshozatalban

Személyre szabás: Keressen olyan ügynököt, amely alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez, tanul a preferenciáiból, és idővel egyre jobb segítséget nyújt.

Együttműködési funkciók: Szerezzen be egy olyan ügynököt, amely támogatja a csapatmunkát azáltal, hogy segít a tartalom megírásában, a frissítések létrehozásában és a feladatok kezelésében

Skálázhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan ügynököt, amely az Ön igényeivel együtt növekszik, függetlenül attól, hogy kis csapatról van szó, vagy nagyszabású projekteket irányít.

Mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment a ClickUp segítségével

Az általunk bemutatott AI-ügynökök mindegyike egyedi célt szolgál, a feladatok automatizálásától a kommunikációig. Segítenek a munkafolyamatok finomításában, a döntéshozatal javításában és a csapatmunkában, így hatékonyabbá téve a mindennapi feladatokat.

A ClickUp azonban kiemelkedik mint az a mindent egyesítő, all-in-one megoldás.

A ClickUp AI-alapú funkcióival és robusztus automatizálási lehetőségeivel zökkenőmentesen integrálhatja a projektmenedzsmentet, a feladatok delegálását és a kommunikációt egyetlen platformon.

