Typeform és Google Forms (funkciók, árak)

Akár online felmérést szeretne végezni, értékesítési leadeket generálni vagy fizetéseket gyűjteni, szinte mindenki használt már valamilyen űrlapot. 📝

Végül is ez a tökéletes módszer a fontos adatok gyors megszerzésére!

De az űrlapok nulláról való elkészítése nagyon fárasztó lehet, különösen akkor, ha nem tudja, hol kezdje. 😅

Itt jönnek képbe az űrlapkészítő eszközök.

Azonban, több ezer űrlapkészítő szoftver közül hogyan tudhatja meg, melyik a megfelelő eszköz az Ön számára?

Ne aggódjon!

Nem kell órákat töltenie az interneten, hogy rájöjjön.

Előnyt biztosítunk Önnek egy fej-fej melletti Google Forms és Typeform összehasonlítással. Készítse elő a popcornt, és készüljön fel arra, hogy megtudja, ki a legjobb űrlapkészítő bajnok. 🍿

Emellett egy hatékony Google Forms és Typeform alternatívát is javaslunk, amelyet még ma kipróbálhat.

Megjegyzés: Először bemutatjuk a Typeform és a Google Forms legfontosabb funkcióit, hogy elmagyarázzuk, mit kínálnak az egyes eszközök. Ha szeretné, ugorjon közvetlenül az összehasonlításra.

Kezdődjön a csata! ⚔️

Mi az a Typeform?

A Typeform a felmérési eszközök területén a „népszerű újonc”. Ez egy felmérési szoftver, amelynek több mint 50 millió felhasználója van, vonzó felülettel és remek funkciókkal rendelkezik.

Akkor nézzük meg néhány funkciót:

1. Nincs kódolás az űrlapkészítőben

Ha kódolás nélkül szeretne személyre szabott űrlapokat készíteni, akkor a Typeform biztosan az Ön számára ideális. 👍

A Typeform egyszerű drag-and-drop felületen keresztül lehetővé teszi kérdések hozzáadását. Miután befejezte a kérdések hozzáadását, testreszabhatja az űrlapot.

Ez magában foglalja képek, videók és ikonok hozzáadását is, hogy űrlapjai interaktívabbak legyenek – kódolás nélkül.

2. Logikai elágazás

A Typeform képessége a felmérési logika elágazásainak kezelésére messze meghaladja az alapszintű funkciókat.

Ez a felmérési platform képes kezelni a logikai ugrásokat, amelyek lehetővé teszik a válaszadók számára, hogy kihagyjanak egy számukra nem releváns kérdést. Elég menő, nem?

A Typeform több ágú logikai ugrásokat is kezel. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a válaszadókat az űrlapról egy követő oldalra irányítsa át a választott opcióik alapján.

3. Táblázat és beérkező levelek nézet a válaszokhoz

Az űrlapadatok megtekintése terén mindannyian más-más preferenciákkal rendelkezünk; a Typeform ezt figyelembe veszi.

Az alkalmazás támogatja a beérkező üzenetek nézetét, amely lehetővé teszi a válaszok szűrését a következő alapok szerint:

Kiválasztott kérdés

A válasz beküldésének ideje

Alternatív megoldásként a Typeform táblázatos nézetével táblázatos formátumban jelenítheti meg az űrlap adatait, ahol a legújabb válaszok jelennek meg először. Kár, hogy a táblázatos nézet még béta verzióban van, és funkciói nagyon korlátozottak. 😕

Megnéztük a Typeform funkcióit, most pedig nézzük meg, mit kínál a Google Forms.

Mi az a Google Forms?

Ha a Typeform a népszerű újonc, akkor a Google Forms egy „tapasztalt játékos”.

Könnyen használható, és része a Google Workspace for businesses csomagnak. A Google Forms is rendelkezik néhány megbízható funkcióval.

Vessünk rájuk egy közelebbi pillantást:

1. Testreszabható űrlapok

A Google Forms lehetővé teszi képek és YouTube-videók hozzáadását, hogy űrlapjait interaktívvá tegye.

Kiválaszthatja a kívánt kérdés típusát.

Ez magában foglalja a többválasztós válaszokat és az egyszerű legördülő menüket is.

A Google Forms testreszabási lehetőségei lehetővé teszik, hogy kódolás nélkül is díszítsd az űrlapjaidat. Úgy tűnik, a Typeformnak kemény versenytársa van. 💪

2. Válaszok elemzése

A Google Forms valós idejű diagramokat nyújt a kapott válaszok alapján.

Miután beérkeztek a válaszok, megtekintheti az összes válasz összefoglalóját, vagy megnézheti az egyes válaszokat. Ha úgy gondolja, hogy a diagramok nem elég részletesek, átviheti az űrlap adatait egy Google-táblázatba, amely az űrlapjához van kapcsolva.

3. Logikai ugrás

A Typeformhoz hasonlóan a Google Forms is rendelkezik logikai elágazási funkciókkal, amelyekkel beszélgetésszerű űrlapokat lehet létrehozni.

Például a Google Forms ugrási logikája lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy kihagyják a számukra irreleváns kérdéseket. Ez a funkció, más néven elágazási logika, segít egyéni útvonalat létrehozni az online felmérésben, amely a válaszadók válaszaitól függően változik.

Miután áttekintettük a Typeform és a Google Forms legfontosabb funkcióit, rájön, hogy sok hasonlóság van közöttük.

Mindkét eszköz segítségével kódolás nélkül hozhat létre űrlapokat, testreszabhatja azokat, és olyan fejlett funkciókat vehet igénybe, mint a feltételes logikai elágazás.

Valószínűleg azon tűnődik: ki nyeri a csatát a népszerű újonc és a tapasztalt játékos között?

Ne aggódjon, hamarosan kiderül, melyik a győztes. 🏆

Bónusz: Olvassa el útmutatónkat a Jotform alternatíváiról!

Typeform és Google Forms összehasonlítása

Nézzük meg, miben különbözik egymástól a Typeform és a Google Forms!

1. Testreszabható sablonok

Az űrlap sablonok kiválóan alkalmasak arra, hogy minimális kézi munkával gyorsan elkészítsen használatra kész űrlapokat.

A. Typeform

A Typeform kiterjedt sablon galériával rendelkezik, amelyből választhat. A sablonok elsősorban kutatások, felmérések és kvízek lebonyolítására szolgáló űrlapokra összpontosítanak.

Használja ezeket a sablonokat, és testreszabhatja őket a márkájához. A testreszabási lehetőségek között szerepelnek a háttér, a betűtípusok, a színek és a gombok.

Ha a sablonok nem felelnek meg az Ön igényeinek, akkor teljesen egyedi űrlapokat is készíthet. ✍

B. Google Forms

A Google Forms sablonokat is kínál kapcsolattartási űrlapokhoz, alapvető felmérésekhez, visszajelzési űrlapokhoz és rendezvények regisztrációjához.

De kevesebb mint 20 sablon opció áll rendelkezésre.

Ráadásul a testreszabási lehetőségek is korlátozottak; csak a színekkel és betűtípusokkal lehet játszani. 😬

Kár, nem igaz?

Úgy tűnik, hogy a Typeform testreszabási funkciói miatt szerez pontokat.

2. Együttműködési funkciók

A csapatoknak együttműködési funkciókra van szükségük ahhoz, hogy a legjobb munkát végezzék. Ezért nagyon fontos, hogy olyan űrlapkészítő eszközzel rendelkezzenek, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak az együttműködést.

A. Typeform

A Typeform nem rendelkezik egyedi és fejlett együttműködési funkciókkal.

Nem tudsz csevegni a csapattagjaiddal, és nem tudsz nekik feladatot kiosztani. Ahhoz, hogy ezeket az egyszerű funkciókat elérhesd, integrálnod kell a Typeformot egy projektmenedzsment eszközzel.

Hozzáadhatja csapattagjait a munkaterületéhez, és engedélyezheti számukra az űrlapok szerkesztését, de ezt csak a Typeform fizetős csomagjaival teheti meg, amelyek egyáltalán nem olcsók. 🙊

Például, ha csak öt felhasználóból álló csapatod van, akkor havonta 99 dollárt kell fizetned!

B. Google Forms

A Typeformmal ellentétben a Google Forms a kollaborációra helyezi a hangsúlyt.

A Google űrlapok legjobb funkciói közé tartozik a megjegyzések és javaslatok hozzáadása.

A Google Forms segítségével Ön és csapata valós időben szerkesztheti, módosíthatja és megjegyzéseket fűzhet az űrlapokhoz.

Lenyűgöző, igaz?

Ezért a Google egyértelműen vezet itt az együttműködési funkciói miatt. 🏅

Nézze meg ezeket a Google Form sablonokat!

3. Integráció

A Typeform és a Google Forms végső soron csak űrlapkészítő eszközök.

Ahhoz, hogy hasznosak legyenek, integrálnia kell őket más menedzsment és termelékenységi eszközökkel.

A. Typeform

A Typeform számos népszerű alkalmazással integrálható, amelyek segítenek a jelentések készítésében, a potenciális ügyfelek megszerzésében, a projektmenedzsmentben stb.

Ezek az integrációk magukban foglalják a Coda, Webflow, Airtable, Zoho Forms, Microsoft Forms stb . alkalmazásokat.

Érdekesnek tűnik?

Nézzük meg, mit kínál a Google Forms.

B. Google Forms

A Typeform-mal ellentétben a Google Forms nem támogatja a kiterjedt integrációkat. Ehelyett a következőket teheti:

Bővítse Google űrlapját kiegészítőkkel

Integrálja űrlapadatait más Google Workspace alkalmazásokkal (beleértve a táblázatkezelő alkalmazást, a Google Sheets-et is).

A Google Forms más alkalmazásokkal való integrálásának egyetlen módja azonban egy harmadik fél integrációja, például a Zapier integrációja.

Ezt a kört a Typeformnak kell adnunk. 🤷

4. Platformkompatibilitás

Nem csak az űrlapkészítő eszközt használja.

A válaszadóknak ugyanahhoz az eszközhöz kell hozzáférniük, hogy kitölthessék az űrlapjaidat.

Ezért fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy online felmérési eszköze mely platformokon érhető el.

A. Typeform

A Typeformok Windows és Mac számítógépeken Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge és Opera böngészőkkel érhetők el.

Sajnos azonban a Typeform nem egy univerzális eszköz.

Nincs mobilalkalmazása.

De van rosszabb is. A mobil űrlapok létrehozására szolgáló funkcióik még fejlesztés alatt állnak. Bár alapvető űrlapokat létrehozhat, logikát és elrendezéseket nem adhat hozzá, és a kérdések beállításait sem használhatja a telefonján.

Sigh. Az on-the-go-termelékenység elhagyta a csevegést. 😪

B. Google Forms

A Google Forms a legtöbb böngészőben elérhető, beleértve a Chrome-ot, a Firefoxot, a Microsoft Edge-et (csak Windows esetén) és a Safarit (csak Mac esetén).

A Typeform-mal ellentétben a Google Forms-ot mobil eszközön is létrehozhatja egy böngésző, például a Chrome segítségével.

Azonban még a Google Forms sem rendelkezik dedikált mobilalkalmazással. 😕

Nem vagyunk teljesen meggyőződve, de ezt a pontot a Google Formsnak adjuk.

5. Árak

Kemény verseny lesz.

Jelenleg a népszerű újonc és a tapasztalt játékos két-két ponttal állnak.

Míg a Typeform a testreszabható sablonok és integrációk terén nyer, a Google Forms a kollaboratív funkciók és a platformkompatibilitás terén teljesít jobban.

A verseny most már az árakra korlátozódik.

A. Typeform

A Typeform három árazási lehetőséget kínál:

Alapcsomag (29 USD/hó) Egy felhasználó Korlátlan űrlapok 100 válasz/hó

Egy felhasználó

Korlátlan számú űrlap

100 válasz/hónap

Egy felhasználó

Korlátlan számú űrlap

100 válasz/hónap

Plus csomag (59 USD/hó) Három felhasználó A Basic csomagban szereplő összes szolgáltatás 1000 válasz/hó És még több

Három felhasználó

Minden, ami a Basic csomagban benne van

1000 válasz/hónap

És még több

Üzleti csomag (99 USD/hó) Öt felhasználó A Plus csomagban szereplő összes szolgáltatás 10 000 válasz/hó És még több

Öt felhasználó

A Plus csomagban minden benne van

10 000 válasz/hónap

És még több

Három felhasználó

Minden, ami a Basic csomagban benne van

1000 válasz/hónap

És még több

Öt felhasználó

A Plus csomagban minden benne van

10 000 válasz/hónap

És még több

Még az olyan alapvető funkciókért is, mint a több felhasználó és a Typeform márkajelzés eltávolítása, legalább 59 dollárt kell fizetnie havonta! 😓

B. Google Forms

A Google Forms és a Typeform közötti fő különbség az ár. Míg a Typeform havi 59 dollárba kerül, a Google Forms magánszemélyek számára ingyenes. Vállalkozások számára azonban más Google Workspace alkalmazásokkal együtt kell megvásárolni.

A Google Forms három árazási lehetőséget kínál:

Business Starter csomag (6 USD/felhasználó/hónap) 100 résztvevős videotalálkozók 30 GB felhőtároló/felhasználó Standard támogatás És még sok más

100 résztvevős videokonferenciák

30 GB felhőalapú tárhely/felhasználó

Alapszintű támogatás

És még több

Business Standard csomag (12 USD/felhasználó/hónap) 150 résztvevős videotalálkozók 2 TB felhőtároló/felhasználó Standard támogatás (fizetős frissítés a továbbfejlesztett támogatáshoz) És még sok más

150 résztvevős videokonferenciák

2 TB felhőalapú tárhely/felhasználó

Alapszintű támogatás (fizetős frissítés a továbbfejlesztett támogatáshoz)

És még több

Business Plus csomag (18 USD/felhasználó/hónap) 250 résztvevős videotalálkozók 5 TB felhőalapú tárhely/felhasználó Fokozott biztonsági ellenőrzések És még sok más

250 résztvevős videokonferenciák

5 TB felhőalapú tárhely/felhasználó

Fokozott biztonsági ellenőrzések

És még több

100 résztvevős videokonferenciák

30 GB felhőalapú tárhely/felhasználó

Alapszintű támogatás

És még több

150 résztvevős videokonferenciák

2 TB felhőalapú tárhely/felhasználó

Alapszintű támogatás (fizetős frissítés a továbbfejlesztett támogatáshoz)

És még több

250 résztvevős videokonferenciák

5 TB felhőalapú tárhely/felhasználó

Fokozott biztonsági ellenőrzések

És még több

Bár ez az árlista kedvezőbbnek tűnik, mint a Typeform csomagjai, a Google Forms nem vásárolható meg külön. A minden Google Workspace alkalmazást együtt kell megvásárolnia.

Kíváncsi vagy, melyik online űrlapkészítő eszköz nyerte ezt a csatát? 🤔

Sajnálattal kell mondanunk, hogy egyik sem a Typeform, sem a Google Forms.

Gyorsan összefoglaljuk a Google Forms és a Typeform összehasonlítását, hogy megmutassuk, miért:

A Typeform több együttműködési funkcióval sem rendelkezik, és nem támogatja teljes mértékben az online űrlapok létrehozását mobil eszközökön.

A Google Forms viszont nagyon korlátozott testreszabási lehetőségeket és még korlátozottabb integrációs lehetőségeket kínál.

Az árak tekintetében mindkét eszköz egyszerűen ésszerűtlen.

Van-e olyan Typeform és Google Forms alternatíva, amely megmenthet minket ettől a dilemmától? 😖

Ne aggódjon! Megígértük, hogy nem kell az interneten kutatnia a megfelelő űrlapkészítő eszköz után, és tartjuk is a szavunkat.

Olvassa el még: Google Forms és SurveyMonkey összehasonlítása

Mi a legjobb űrlapkészítő eszköz?

A válasz egyszerű. A ClickUp!

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amelyet termelékeny csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban egyaránt.

Kíváncsi arra, hogy egy projektmenedzsment eszköz hogyan lehet a legjobb űrlapkészítő? A ClickUp nem csak egy egyszerű projektmenedzsment eszköz. Jobb űrlapkészítő funkciókkal rendelkezik, és olcsóbb, mint a Typeform és a Google Forms. 😎

Íme néhány űrlapkészítő funkciója:

1. Űrlapok létrehozása és testreszabása az Űrlapnézet segítségével

A ClickUp beépített Form view funkcióval rendelkezik, amely segítségével korlátlan számú űrlapot hozhat létre és pillanatok alatt korlátlan számú választ gyűjthet.

Pontosan mire használhatja a Form nézetet?

Az Űrlap nézetet a következőkre használhatja:

Készíts online felmérést az intuitív drag and drop szerkesztő segítségével!

Vezessen be potenciális ügyfeleket az adat-összesítési folyamat egyszerűsítésével

Építsen virtuális adatgyűjtő pontokat a céloldalaira, hogy maximalizálja a válaszok számát.

E-mail mező hozzáadása a ClickUp űrlaphoz az űrlapba való áthúzással

E-mail mező hozzáadása a ClickUp űrlaphoz az űrlapba való áthúzással

De ez még nem minden! A ClickUp segítségével az űrlapok minden aspektusát testreszabhatja.

Így működik:

Téma : változtassa meg az űrlap színtémáját, hogy az illeszkedjen márka identitásához változtassa meg az űrlap színtémáját, hogy az illeszkedjen márka identitásához

Avatar: adjon hozzá egy képet az online űrlap tetejére a márka ismertségének növelése érdekében.

Kijelöltek : válassza ki azokat a kijelölteket, akik az űrlapválaszokat feladatokként fogják megkapni válassza ki azokat a kijelölteket, akik az űrlapválaszokat feladatokként fogják megkapni a munkaterületükön

Rejtett mezők : kerülje el a felesleges adatok gyűjtését azáltal, hogy a már rendelkezésre álló adatokat előre betölti az űrlapokba. kerülje el a felesleges adatok gyűjtését azáltal, hogy a már rendelkezésre álló adatokat előre betölti az űrlapokba.

reCAPTCHA: kerülje el a spam válaszokat azáltal, hogy megakadályozza a botok űrlapjainak kitöltését.

Nézze meg a ClickUp oktatóknak szóló űrlapkészítő útmutatóját! 🍎

2. Szerezzen konkrét információkat az egyéni mezők segítségével

A ClickUp Egyéni mezők funkciójával meghatározott típusú információkat gyűjthetsz az űrlapjaidból, például:

Weboldalak

E-mailek

Telefonszámok

Dátumok

Helyszínek

Ezenkívül egyéni űrlapmezőt is használhat a következőkre:

Jelölőnégyzetes egyéni mező létrehozása egy meglévő ClickUp űrlaphoz

Jelölőnégyzetes egyéni mező létrehozása egy meglévő ClickUp űrlaphoz

3. Használja az űrlapokat cselekvésre ösztönző feladatok létrehozásához

Éppen amikor azt gondolja, hogy ennél már nem lehet jobb, a ClickUp még jobb funkciókkal rukkol elő!

Íme az egyik közülük:

A ClickUp automatikusan feladatokat hozhat létre a válaszokból. Így gyorsan intézkedhet a kapott információk alapján.

Tegyük fel például, hogy van egy értékesítési csapata, amelyik utálja a CRM-ek kitöltését. Ha egy potenciális ügyfél kitölti a lead generációs űrlapot, akkor azonnal létrehozható egy feladat a ClickUp-ban.

Automatikusan hozzon létre feladatokat, és adjon hozzá információkat a feladatleírásokhoz a ClickUp űrlapjára adott válaszokkal.

Automatikusan hozzon létre feladatokat, és adjon hozzá információkat a feladatleírásokhoz a ClickUp űrlapjára adott válaszokkal.

Ezek a fantasztikus funkciók bármely más űrlapkészítő eszközzel felvehetik a versenyt.

De a ClickUp nagyszerűsége nem ér véget ennél! 😎

Mi több vagyunk, mint egy egyszerű űrlapkészítő eszköz.

Íme néhány kiváló ClickUp funkció:

Hozzárendelt megjegyzések : bármely megjegyzést azonnal cselekvési tételré alakíthat bármely megjegyzést azonnal cselekvési tételré alakíthat

Egyéni állapotok : jelölje ki a feladat vagy munkafolyamat különböző fázisait egyéni állapotokkal jelölje ki a feladat vagy munkafolyamat különböző fázisait egyéni állapotokkal

Műszerfalak : agilis vagy scrum projektekben dolgozva használja a sebességet, a kumulatív áramlást, a burn up és burndown diagramokat és egyebeket, hogy a projekt határideje előtt maradjon.

Naptárszinkronizálás : használja a használja a Google , Apple vagy Outlook naptárintegrációkat, hogy a feladatok ütemezésénél közvetlenül frissíthesse naptárait.

Email ClickApp : küldje és fogadja e-mailjeit közvetlenül a ClickUp-ban küldje és fogadja e-mailjeit közvetlenül a ClickUp-ban

Automatizálás : automatizálja a munkafolyamatában ismétlődő feladatokat egyedi automatizálja a munkafolyamatában ismétlődő feladatokat egyedi feltételek, kiváltók és műveletek kombinációival.

Mobilalkalmazások : használja a ClickUp Android vagy iOS alkalmazást, hogy mozgás közben is produktív maradjon. használja a ClickUp Android vagy iOS alkalmazást, hogy mozgás közben is produktív maradjon.

Dokumentumok : hozzon létre, osszon meg és tároljon vállalati vagy projekthez kapcsolódó dokumentumokat a csapatával hozzon létre, osszon meg és tároljon vállalati vagy projekthez kapcsolódó dokumentumokat a csapatával

Mind Maps : rajzoljon szabad formájú gondolattérképeket, hogy rendszerezze a projekthez kapcsolódó ötleteit rajzoljon szabad formájú gondolattérképeket, hogy rendszerezze a projekthez kapcsolódó ötleteit

Kapcsolódó: Jotform és Google Forms összehasonlítása!

A legjobb űrlapkészítő: ClickUp!

Kétségtelen, hogy a Typeform és a Google Forms is kiváló űrlapkészítő eszközök.

Mindkettőnek azonban számos korlátozása van.

Nincs értelme nagy pénzt fizetni és megalkalmazkodni a testreszabás, az együttműködés, az integrációk és a platformkompatibilitás korlátaihoz.

De mivel a ClickUp több, mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz, több funkcióval rendelkezik, mint ezek az eszközök együttvéve!

A ClickUp űrlapokat, projektmenedzsmentet, irányítópultokat és minden egyéb funkciót egyetlen platformon egyesít.

A legjobb rész?

A ClickUp Free Forever Plan egy teljes körű, funkciókban gazdag megoldás, amely korlátlan számú feladatot és felhasználót támogat!

Próbáld ki még ma a ClickUp ingyenes csomagját, és kezdj el űrlapokat készíteni, mint egy igazi bajnok! 💪