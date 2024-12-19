A 11 legjobb Folk CRM alternatív eszköz

Már egy ideje használja a Folk CRM-et, de az utóbbi időben nem felel meg az elvárásainak.

Lehet, hogy ügyféladatai nehezebben rendszerezhetők, vagy talán egy Folk CRM alternatívát keres, hogy megtalálja a szükségleteinek leginkább megfelelő megoldást. Akár így, akár úgy, jó helyen jár! 😀

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb Folk CRM alternatívákat, amelyek segítségével jobban rendszerezheti adatait, automatizálhatja marketingtevékenységeit és javíthatja a csapatmunkát. 👇

Mit kell keresnie a Folk CRM alternatíváiban?

Szüksége lehet egy Folk CRM alternatívára, ha fejlettebb funkciókra van szüksége, például robusztus pipeline-kezelésre, részletes értékesítési elemzésekre vagy erősebb CRM-stratégiára nagy kapcsolattartói listák kezeléséhez – olyan területeken, ahol a Folk nem feltétlenül nyújt megfelelő megoldást.

Az alternatívák feltérképezésekor fontos olyan megoldást találni, amely pótolja ezeket a hiányosságokat és jobban megfelel az Ön igényeinek. Íme, mire kell figyelni. 👀

Fejlett elemzés és jelentéskészítés: Keressen olyan eszközt, amely mélyreható betekintést nyújt az értékesítési teljesítménybe, az ügyfél-trendekbe és a potenciális ügyfelek generálásába, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

AI-alapú betekintés: Válasszon olyan CRM-et, amely AI-t használ, hogy értékes betekintést nyújtson az ügyfelek viselkedésébe, előre jelezze az értékesítési trendeket, és automatizálja az olyan feladatokat, mint a potenciális ügyfelek pontozása és a nyomon követés.

Automatizált nyomon követés: Válasszon olyan szoftvert, amely automatikusan nyomon követi a hívásokat, a találkozókat és az e-maileket, csökkentve ezzel a manuális munkát és biztosítva az adatok pontosságát.

Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan CRM-et, amely rugalmas munkafolyamatokkal, testreszabható mezőkkel és alkalmazkodó folyamatokkal rendelkezik, hogy komplex értékesítési folyamatokat is kezelni tudjon.

Integrált kommunikációs csatornák: Válasszon olyan CRM-et, amely integrálja a különböző kommunikációs csatornákat (e-mail, telefon, csevegés stb.), hogy minden interakciót központosítson.

Mobilalkalmazás: Győződjön meg arról, hogy a Folk CRM alternatívája mobilalkalmazást is kínál a kapcsolattartók és ügyletek útközbeni kezeléséhez, így bárhol is legyen, kapcsolatban maradhat és produktív maradhat.

A 11 legjobb Folk CRM alternatíva

Íme a 11 legjobb Folk CRM alternatíva, amelyek segítenek optimalizálni az ügyfélkapcsolat-kezelést és növelni a termelékenységet. 📋

1. ClickUp (A legjobb all-in-one CRM és projektmenedzsment integráció csapatok számára)

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, kezelje az ügyfeleket és felügyelje a projekt szállításokat a ClickUp CRM egyedi munkafolyamataival.

A ClickUp egy átfogó platform, amely ötvözi a CRM-et és a projektmenedzsmentet az értékesítéssel, így a legjobb all-in-one megoldás. A ClickUp minden szükséges funkciót egy helyen egyesít, így nincs szükség több eszközre, és segít csapatainak hatékonyabban és eredményesebben dolgozni.

Kiváló alternatívája a Folk CRM-nek, rendkívül testreszabható funkciókat és együttműködési eszközöket kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, a csapat termelékenységének növeléséhez és a folyamatok vizualizálásához.

A ClickUp CRM megoldás a hagyományos funkciókon túlmutat, mivel integrálja a projektmenedzsmentet az ügyfélkapcsolat-kezeléssel. Így könnyebb kezelni a potenciális ügyfeleket, az ügyfélkapcsolatokat és az értékesítési folyamatokat.

Míg a Folk CRM az ügyfélkapcsolatokra összpontosít, a ClickUp olyan funkciókkal egészíti ki, mint az automatizálás és a jelentések, így a csapatok számára egységes platformot biztosít a CRM-hez és azon túl.

A ClickUp Sales az egész értékesítési folyamatot egy helyre hozza, így könnyen nyomon követhető a fiókok aktivitása, együttműködhet az üzleteknél és automatizálhatja az értékesítési folyamatokat. Az oszlopszámításokhoz hasonló eszközök segítenek nyomon követni az üzletek méretét, vagy az egyedi űrlapok segítségével minősíteni a potenciális ügyfeleket, így mindig egy lépéssel előrébb járhat.

A ClickUp teljesen testreszabható CRM-sablonokat is kínál, amelyek időt takarítanak meg, és lehetővé teszik, hogy egyszerűen kezdje, vagy szükség szerint bonyolultabb rendszerekre bővítse.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp CRM-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az ügyfeleket és az értékesítési lehetőségeket.

A ClickUp CRM sablon segít minden méretű vállalkozásnak hatékonyan kezelni az ügyfélkapcsolatokat. Szervezett rendszert biztosít a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, az értékesítési folyamatok kezeléséhez és az ügyféladatok központosításához.

Emellett egyszerűsítheti a kommunikációt és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, így több időt szánhat stratégiai feladatokra. Ez a sablon a következőket is segíti:

A potenciális ügyfelek és lehetőségek nyomon követése minden szakaszban

Minden kapcsolattartási adat, ügylet és fiók tárolása

A feladatok értékesítési szakaszok szerinti szervezése a legfontosabb tevékenységekre való összpontosítás érdekében

Hasznos információk megszerzése az ügyfélkapcsolatok optimalizálása érdekében

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt testreszabási funkciói új felhasználók számára tanulási görbét jelenthetnek.

A mobilalkalmazás nem biztos, hogy ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a desktop alkalmazás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠 Érdekesség: A CRM koncepciója az 1980-as években kezdődött az adatbázis-marketinggel, amikor a vállalatok rögzítették az ügyféladatokat a direkt marketing személyre szabása érdekében. Ez a gyakorlat az új technológiákkal együtt fejlődött, és az 1990-es években megjelentek az első CRM szoftverek.

2. HubSpot CRM (A legjobb átfogó marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat automatizáláshoz)

via HubSpot

A HubSpot egy CRM-platform, amely marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati eszközöket egyesít egy zökkenőmentes megoldásban. Segít gyorsabban lezárni az üzleteket, jobb ügyfélélményt nyújtani és adat alapú döntéseket hozni.

A HubSpot segítségével automatizálhatja az e-maileket, ütemezheti a találkozókat és elemezheti a csapat teljesítményét, így minden szervezett és megvalósítható marad.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Központosított adatbázisban 360 fokos rálátást kap minden ügyfélkapcsolatra, így mindig teljes körűen tájékozott maradhat.

Használjon testreszabható, drag-and-drop ügylet-pipeline-t az ügyletek nyomon követéséhez, ahogy azok haladnak az egyes szakaszokon keresztül.

Személyre szabott e-mail vázlatokat készíthet másodpercek alatt a HubSpot AI e-mail írójával.

A HubSpot naptárintegrációjának segítségével a potenciális ügyfelek közvetlenül a csapatával tudnak időpontot egyeztetni.

Hozzon létre CRM-munkafolyamatokat a HubSpotban, hogy automatikusan hozzáadja az adatokat a Google Sheetshez.

A HubSpot CRM korlátai

A munkafolyamatok zavarosak és nehezen áttekinthetők lehetnek.

A szoftver nagyvállalatokra összpontosít, így kisebb csapatok vagy egyének számára korlátozott a használata.

HubSpot CRM árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Airtable (A legjobb rugalmas, együttműködésen alapuló CRM testreszabható munkafolyamat-beállításokkal)

via Airtable

Az Airtable egy rugalmas, táblázatokon alapuló platform, amely könnyű CRM-megoldásként is funkcionál. Akár potenciális ügyfeleket követ nyomon, értékesítési folyamatot kezel, vagy ügyféladatokat szervez, az Airtable segítségével könnyedén létrehozhat igényeinek megfelelő egyedi munkafolyamatokat.

Ez egy együttműködésen alapuló CRM, amely funkcionalitását harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel, a Zapierrel és a Google Workspace-szel való összekapcsolással bővíti.

Az Airtable legjobb funkciói

Szabványosítsa a kritikus munkafolyamatokat, mint például a potenciális ügyfelek kezelése, a nyomon követés és az új munkatársak beillesztése, biztosítva ezzel az ügyfelek számára a következetes élményt.

Testreszabhatja az adatok megjelenítését olyan opciókkal, mint a Kanban táblák, naptárak és galéria nézetek.

Hozzon létre személyre szabott CRM-adatbázisokat az információk nyomon követéséhez előre elkészített sablonok segítségével.

Lehetővé teszi a csapatok közötti valós idejű együttműködést és lebontja a szilárd határokat, hogy biztosítsa a zökkenőmentes ügyfélátadást.

Airtable korlátai

Nincs lehetőség egyedi ikonok feltöltésére az alapokhoz, ami korlátozza a személyre szabást.

A felhasználói felület bonyolult lehet, és a kapcsolódó mezők dokumentációja nem megfelelő.

Airtable árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati méret: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

🔍 Tudta? A CRM szoftverpiac várható éves növekedési üteme 2024 és 2029 között 10,34% lesz, így 2029-re várhatóan eléri a 145,60 milliárd dolláros értéket. Ez a folyamatos növekedés jól mutatja, hogy világszerte egyre nagyobb az igény ezekre a szoftvermegoldásokra.

4. Pipedrive (A legjobb egyszerűsített értékesítési folyamatkezelés kis csapatok és startupok számára)

via Pipedrive

A Pipedrive egy kis- és középvállalkozások számára kialakított CRM eszköz, amelynek segítségével kezelheti az értékesítési folyamatokat, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és gyorsabban zárhatja le az üzleteket.

A startupok számára készült CRM-ként a Pipedrive intuitív kialakítása és az egyszerűségre való összpontosítása minimális technikai szakértelemmel rendelkező csapatok számára is hozzáférhetővé teszi.

A Pipedrive legjobb funkciói

Kezelje a nem megfelelő potenciális ügyfeleket egy külön beérkező levelek mappában, amíg készen áll a cselekvésre.

Értesítést kap, ha az ügyletek túl sokáig állnak, így elkerülheti a kihagyott lehetőségeket.

Készítsen katalógust termékeiről vagy szolgáltatásairól, részletes leírásokkal, költségekkel és megjegyzésekkel.

Vonzza be a webes látogatókat közvetlenül a Pipedrive Chatbot segítségével, amely a nap 24 órájában működik, hogy adatokat gyűjtsön és potenciális ügyfeleket minősítsen.

A Pipedrive korlátai

Nincs robusztus marketingfunkciója, főként az értékesítésre koncentrál.

Az összes funkció teljes körű felfedezéséhez és kihasználásához időre van szükség, különösen az új felhasználók számára.

Pipedrive árak

Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként

Haladó: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 59 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

5. Copper (a legjobb a Google alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációhoz a kapcsolatépítés érdekében)

via Copper

A listán a következő a Copper, egy felhasználóbarát, felhőalapú CRM-megoldás, amelyet olyan startupok és kisvállalkozások számára terveztek, akik értékelik az egyszerűséget és a hatékonyságot. Integrálható a Google Workspace-szel, így kényelmes, ha már használja a Gmailt, a Google Naptárat vagy a Google Drive-ot.

A Copper a komplex ügyfélkezelés helyett a kapcsolatépítést helyezi előtérbe, intuitív felhasználói élményt kínálva, amely segít Önnek a legfontosabb dolgokra, azaz az ügyfeleire koncentrálni.

A Copper legjobb funkciói

Dolgozzon közvetlenül a Gmailből és a Google Naptárból, hogy kezelje a névjegyeket, nyomon kövesse a beszélgetéseket és frissítse CRM-jét.

Használjon olyan eszközöket, mint a „Kapcsolatok szakaszai” és az „Életesemények”, hogy nyomon követhesse személyes és szakmai mérföldköveit.

Személyre szabhatja e-mailjeit a Mail Merge segítségével közvetlenül a Gmailben, és automatikusan naplózhatja e-mailes interakcióit a világos kommunikációs előzmények érdekében.

Kövesse nyomon az üzletek előrehaladását és azonosítsa a lehetőségeket intuitív, vizuális funkciók segítségével.

A Copper korlátai

Erősen támaszkodik a Google Workspace-re, ezért kevésbé alkalmas azok számára, akik nem tartoznak a Google ökoszisztémájába.

A korlátozott funkciókészlet miatt nem alkalmas gyorsan növekvő vállalkozások számára.

Copper árak

Starter: 12 USD/hó felhasználónként

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 134 USD/hó felhasználónként

Copper értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1120 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 580 értékelés)

6. Salesforce Sales Hub (A legjobb fejlett AI-alapú értékesítési elemzésekhez és csapatmunkához)

via Salesforce

A Salesforce Sales Hub egy világszerte elismert technológiai megoldás, amelyben minden méretű vállalkozás megbízik.

Lehetővé teszi, hogy válogatott tartalmakat, például útmutatókat, cikkeket és modulokat fedezzen fel, hogy fejlessze értékesítési készségeit. A potenciális ügyfelek felkutatásától a fejlett üzletkezelésig a Sales Hub az Ön szakértelméhez illeszkedő erőforrásokat kínál.

A Salesforce Sales Hub legjobb funkciói

Használja ki az Einstein AI és hasonló eszközök előnyeit a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásához, az értékesítés előrejelzéséhez és a teljesítmény elemzéséhez.

Könnyítse meg a csapatmunkát megosztott irányítópultokkal, feladatkezeléssel és integrált kommunikációval.

Használja a Salesforce Sales Engagement eszközöket az ügyfelekkel való kapcsolattartás személyre szabásához, az interakciók nyomon követéséhez és a potenciális ügyfelek megfelelő időben történő visszahívásához.

Lépjen kapcsolatba más értékesítési szakemberekkel a Salesblazer közösségen keresztül.

A Salesforce Sales Hub korlátai

A rendszer gondos adatbevitel és -kezelés igényel; gondatlan használat esetén az eredmények pontatlanságra vagy megbízhatatlanságra adhatnak okot.

Az ügyfélszolgálati tapasztalatok elmaradhatnak a várakozásoktól, mivel sokan panaszkodnak a nem segítőkész és frusztráló interakciókról.

Salesforce Sales Hub árak

Starter csomag: 25 USD/hó felhasználónként

Pro csomag: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein: 500 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce Sales Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (18 400+ szavazat)

🔍 Tudta? A CRM bevezetésének aránya iparágonként eltérő: a gyártók 71%-a és az üzleti szolgáltató cégek 75%-a integrálta a CRM-et működésébe. Ezenkívül a CRM-re fordított kiadások is növekednek, mivel a megkérdezett szervezetek 57%-a tervezi befektetéseinek növelését a következő 12 hónapban, ami tükrözi ezeknek az eszközöknek az üzleti stratégiákban betöltött egyre növekvő jelentőségét.

7. Monday CRM (A legjobb vizuális értékesítési nyomon követéshez és testreszabható munkafolyamatokhoz kis- és közepes méretű csapatok számára)

via Monday

A Monday egy másik Folk CRM alternatíva, amely rugalmas, vizuálisan vonzó platformot kínál az értékesítési és projektmenedzsment eszközök kombinálásához. Segít az értékesítési csapatoknak több üzletet kötni és jobban együttműködni.

Ez a CRM szoftver példa vizuális értékesítési nyomon követést, testreszabható munkafolyamatokat és integrációbarát eszközöket kínál, így kis startupok vagy növekvő értékesítési csapatok számára is alkalmas.

A Monday CRM legjobb funkciói

Használjon Kanban-stílusú táblákat az üzletek nyomon követéséhez, a potenciális ügyfelek státuszának frissítéséhez és a vizuális együttműködéshez az értékesítési csapattal.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, vagy használjon előre elkészített ügyfélút sablonokat az értékesítési folyamat egyszerűsítéséhez.

Automatizálja a potenciális ügyfelek ápolását, és használja az AI-támogatott e-mail-szerkesztőt, hogy gyorsabban írjon és személyre szabott e-maileket küldjön tömegesen.

Kövesse nyomon a prognosztizált és a tényleges értékesítéseket, hónapok, értékesítési képviselők vagy üzletkötési szakaszok szerint bontva.

A Monday CRM korlátai

A felhasználói felület lassú lehet, és a Mac-es asztali verzió kevésbé megbízható, mint az online verzió.

Korlátozott eszközök a feladatok prioritásainak meghatározásához és a befejezetlen műveletek egyetlen kapcsolattartóhoz való összevonásához.

Monday CRM árak

Alapvető CRM: 15 USD/hó felhasználónként

Standard CRM: 20 USD/hó felhasználónként

Pro CRM: 33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

8. Bigin by Zoho CRM (A legjobb könnyű, folyamat alapú CRM kisvállalkozói csapatok számára)

via Bigin by Zoho CRM

A Bigin by Zoho egy könnyű, de funkciókban gazdag CRM, amelyet kisvállalkozások és csapatok számára terveztek, akik túllépni szeretnének a táblázatokon, vagy lecserélni a bonyolult, elavult rendszereket.

Könnyen használható, folyamat alapú felépítéssel rendelkezik, amely egyetlen platformon szervezi meg az ügyfélút minden lépését, a potenciális ügyfelek megszerzésétől az értékesítés utáni feladatok kezeléséig. A Bigin segítségével 30 perc alatt elindulhat, és az értékesítési céljainak megfelelően testreszabhatja a munkafolyamatokat.

A Bigin legjobb funkciói

Maradjon kapcsolatban ügyfeleivel e-mailen, telefonon, WhatsAppon, közösségi médián és webes űrlapokon keresztül, anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Hozzon létre munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok, például a nyomonkövető e-mailek küldése vagy az üzletkötési szakaszok frissítése kezelésére.

A Bigin mobilbarát alkalmazásával bárhonnan, útközben is rögzítheti a hívásokat, nyomon követheti az üzleteket vagy frissítheti az ügyféladatokat.

Szervezze meg az értékesítést, az ügyfelek bevonását, a megrendelések kiszállítását és még sok mást a Bigin Team Pipelines segítségével.

Bigin korlátai

Az alkalmi meghibásodások megzavarhatják a munkafolyamatot, bár végül megoldódnak.

Nincs automatizált lead-elosztás, ami frusztráló lehet a felhasználók számára.

Bigin árak

Ingyenes

Express: 9 USD/hó felhasználónként

Premier: 15 USD/hó felhasználónként

Bigin 360: 21 USD/hó felhasználónként

Bigin értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

a Microsoft Dynamics 365 segítségével

A Microsoft Dynamics 365 egy felhőalapú CRM-platform, amely túlmutat az alapfunkciókon. Zökkenőmentesen integrálható más Microsoft-eszközökkel, így kiváló választás minden méretű vállalkozás számára.

Lehetővé teszi, hogy könnyedén dolgozzon az Office 365, a Teams és a Power Platform alkalmazásokban. Az Excelben történő potenciális ügyfelek nyomon követésétől a Teamsben való együttműködésig minden összekapcsolódik, így egységes felhasználói élményt biztosít.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Használja a beépített AI eszközöket, mint például a Copilot, hogy előre jelezze az ügyfelek igényeit, azonosítsa a lehetőségeket és gyorsabban kössön üzleteket.

Tervezzen, hajtson végre és kövessen nyomon személyre szabott kampányokat fejlett szegmentálás segítségével, hogy elérje a megfelelő közönséget.

Kezelje könnyedén az ügyfélérdeklődéseket és a támogatási eseteket, és biztosítsa csapatának a gyors reagáláshoz szükséges eszközöket.

Alkalmazza a Dynamics 365-öt egyedi munkafolyamatok és alkalmazások létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt kódolási ismeretekkel kellene rendelkeznie.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

A platform kiterjedt funkciói miatt bonyolult a bevezetése és használata, jelentős képzést és támogatást igényel.

A nagy adatmennyiségek lassíthatják a teljesítményt, és az internetkapcsolatra való támaszkodás kihívást jelenthet olyan területeken, ahol a hozzáférés megbízhatatlan.

A Microsoft Dynamics 365 árai

Alapvető funkciók: 70 USD/hó felhasználónként

Prémium: 100 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

10. Nimble (A legjobb közösségi médiával integrált CRM egyéni vállalkozók és kis csapatok számára)

via Nimble

A Nimble egy CRM szoftver, amelynek célja az ügyfélkapcsolatok kiépítése és ápolása. Egy helyen integrálja a névjegyeket, naptárakat, e-maileket és a közösségi média interakciókat.

Ráadásul a Nimble nyilvántartást vezet minden ügyfélkapcsolatról, legyen az e-mail, telefon vagy közösségi média. Ezzel teljes áttekintést kap a beszélgetésekről, ami segít értelmes kapcsolatok kiépítésében.

A Nimble legjobb funkciói

Használja a Nimble-t potenciális ügyfelek felkutatásához olyan platformokon, mint a LinkedIn és a Twitter.

Gyűjtse, frissítse és kezelje a kapcsolattartási adatokat közvetlenül a webről, és használja az AI-t a hiányzó adatok, például e-mail címek kitöltéséhez.

Kezeljen több értékesítési folyamatot, miközben a testreszabható irányítópultok segítségével nyomon követheti a feladatokat, a hívásokat és a visszajelzéseket.

Állítson be személyre szabott e-mail sorozatokat a potenciális ügyfelek megszólításához és automatikus nyomon követéséhez.

A Nimble korlátai

A gyorsbillentyűk használata esetén gyakori oldalfrissítésre van szükség, ami megzavarja a munkafolyamatot.

A felület kevésbé tapasztalt felhasználók számára zavaros lehet.

Nimble árak

29,90 USD/hó felhasználónként

Nimble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

11. Freshsales Suite (A legjobb AI-alapú CRM az értékesítés növeléséhez és a csapat termelékenységének javításához)

via Freshsales Suite

A Freshsales Suite egy mesterséges intelligenciával működő CRM, amelynek célja az értékesítés egyszerűsítése, a csapat termelékenységének javítása és a bevételek növelése. Ez az eszköz segít az értékesítési folyamatok kezelésében, a műveletek racionalizálásában és a kiváló ügyfélélmény biztosításában – mindezt egy helyen.

Nyomon követheti az üzletkötések szakaszait, és a Freddy AI betekintéseit felhasználva előrejelzéseket készíthet és ajánlásokat tehet az üzletkötésekkel kapcsolatban.

A Freshsales Suite legjobb funkciói

Priorizálja a potenciális ügyfeleket régió vagy más szabályok alapján, így biztosítva, hogy csapata a megfelelő lehetőségekre összpontosítson.

Vizualizálja az ügyfelek és vállalkozása közötti minden interakciót, hogy megérthesse az ügyfelek útját az aktivitási idővonal segítségével.

Kommunikáljon az ügyfelekkel e-mailen, SMS-ben, WhatsAppon, élő csevegésen és akár telefonon keresztül is, közvetlenül a CRM-ből.

Automatizálja a nyomon követést és az emlékeztetőket napi vagy viselkedésalapú kampányokkal.

Emelje ki a legígéretesebb potenciális ügyfeleket, jósolja meg az üzletek sikerét, és automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mailek írása a Freddy AI segítségével.

A Freshsales Suite korlátai

Az automatikus számlázás alapértelmezés szerint engedélyezett, és a számlázási viták rendezése nehéz lehet.

Az ügyfelek időzónáinak vagy szállítási címeinek megkeresése globális vállalkozások számára kényelmetlen lehet.

Freshsales Suite árak

Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként

Előny: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként

Freshsales Suite értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

A ClickUp minden CRM-követelménynek megfelel

A megfelelő CRM kiválasztása megváltoztathatja a csapat együttműködését és eredményességét. Ha nem csak egy CRM-et, hanem egy all-in-one megoldást keres, akkor a ClickUp az egyik legjobb választás.

Az értékesítési folyamatok nyomon követésétől az ügyfélkapcsolatok kezelésén át a feladatkezelés egyszerűsítéséig a ClickUp mindent lefed. Ami megkülönbözteti a többitől, az a rugalmassága. Akár részletes értékesítési irányítópultra, projektkezelő eszközökre vagy valós idejű együttműködésre van szüksége, a platformot könnyen testreszabhatja.

Mivel minden egy helyen található, csapata áttekinthetőbbé válik és összhangban maradhat a prioritásokkal, így a ClickUp egy teljes értékű termelékenységi erőművé válik.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el felépíteni ideális CRM-munkafolyamatát!