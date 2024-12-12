Hogyan lehet hatékonyan használni a felmérési értékelési skálákat?

Akár tudatában van ennek, akár nem, valószínűleg gyakrabban találkozik felmérési értékelési skálákkal, mint a reggeli kávéjával.

Gondoljon bele. Befejezte az Uber utazást hazafelé? Egy 5 csillagos értékelési skála fogadja, amelyen értékelheti a sofőr képességeit.

Vagy mit szólna ahhoz, ha értékelné az étel-házhozszállítást? Manapság még az orvosi rendelők is bevezethetnek értékelési skála felméréseket.

De miért ez a megszállottság a értékelési skálák iránt?

Először is, a felmérési értékelési skálák mindenki számára könnyen használhatók. Nem kell minden paramétert meghatároznia, és nem kell nyelvi akadályok miatt aggódnia.

A számok magukért beszélnek, így az adatok könnyen értelmezhetők, összehasonlíthatók és – legyünk őszinték – sokkal gyorsabban kiszámíthatók.

De vajon egy élmény számmal való értékelése valóban teljes képet ad? Nézzük meg, miért olyan népszerűek az értékelési skálák, és hogyan lehet őket hatékonyan használni.

Miért érdemes értékelési skálákat használni a felmérésekben?

Minden felmérés középpontjában három aranyat érő információ áll: az ügyfél-elégedettség, a Net Promoter Score (NPS) és a Customer Effort Score (CES).

Miért pont értékelési skálák?

Fogalmazzunk így: naponta több mint 28 millió ember utazik Uberrel.

Képzelje el, ha az Uber minden utastól megkérne, hogy írjon egy rövid esszét az utazási élményéről. Ez nem történik meg!

Használja a megbízható értékelési skála felmérést, amely időt takarít meg és megkönnyíti a válaszadók számára az utazás gyors értékelését.

Az értékelési skálák az adatgyűjtés álma. Gyors válaszadást tesznek lehetővé, így ideálisak nagyszabású tanulmányokhoz és mozgásban lévő válaszadókhoz.

Általában a felmérésben résztvevők két szélsőséges lehetőség közül választhatnak – például „kiváló” és „szörnyű” –, így ezek a skálák a többválasztós kérdések leghatékonyabb formájává válnak.

Ennél is fontosabb, hogy ezekkel a skálákkal számszerűsítheti a számszerűsíthetetlen dolgokat.

Egy jól megtervezett értékelési skála segítségével olyan elvont fogalmak is mérhetővé válnak, mint az „elégedettség” vagy a „vélemény”.

Segítségükkel az érzéseket és tapasztalatokat adatokká alakíthatjuk, amelyek könnyen összehasonlíthatók a válaszadók között, és tökéletesen alkalmasak a trendek időbeli nyomon követésére.

Gyakori típusú felmérési értékelési skálák

1. Likert-skála

A Likert-skála az egyik legnépszerűbb módszer a vélemények, attitűdök és motivációk mérésére, amelynek opciói az egyik szélsőségtől a másikig terjednek, és egy praktikus semleges választási lehetőséget is tartalmaznak a közepén.

💡 Hogyan működik: A válaszadók olyan opciók közül választhatnak, mint „teljesen egyetértek”, „egyetértek”, „semleges”, „nem értek egyet” és „teljesen nem értek egyet”.

🧾 Skála pontok: Általában öt vagy hét lehetőség

✅ Semleges pont: Középső pont azok számára, akik nem éreznek erős vonzódást egyik irányba sem.

📌 Példa: „A értékelési skálákat izgalmasnak találom. ” A válaszadók „teljesen egyetértek” és „teljesen nem értek egyet” között értékelhetnek, hogy kifejezzék érzéseiket.

ClickUp Likert-skála sablon

Ha készen áll arra, hogy belevágjon a Likert-skála világába, a ClickUp fantasztikus kiindulási pont.

A ClickUp Likert-skála sablonja mindenki számára készült, a kezdőktől a tapasztalt szakemberekig, és teljes mértékben testreszabható, hogy minden felmérési igényt kielégítsen.

Töltse le ezt a sablont Fedezze fel a ClickUp felmérési értékelési skálák sablonjainak választékát, kezdve a Likert-skála sablonnal.

A legjobb rész? Búcsút inthet a felmérések nulláról történő megírásának, megtervezésének és elemzésének időigényes folyamatának.

Ezzel a sablonnal gyorsan elkészítheti egyedi felmérési űrlapjait, terjesztheti azokat, és összegyűjtheti az információkat egy helyen.

Ennél is fontosabb, hogy könnyen értelmezhető skálák segítségével egyszerű válaszokat ad komplex kérdésekre.

Az ügyfelektől vagy alkalmazottaktól gyűjtött értelmes adatok segítségével ez a sablon segít azonosítani a trendeket és mintákat.

2. Numerikus értékelési skála

Ez egy egyszerű, sallangmentes skála, ahol a válaszadók 0 és 10 közötti számot választanak, hogy kifejezzék fájdalmuk, elégedettségük vagy más mérhető mennyiség szintjét.

💡 Hogyan működik: A résztvevők egy számot választanak, ahol a 0 „egyáltalán nem”, a 10 pedig „a lehető legmagasabb” értéket jelenti.

🧾 Skála pontok: Általában 0-tól 10-ig, de a tartományok változhatnak.

✅ Semleges pont: Nincs szigorú középpont, de az 5-ös értéket gyakran semleges választásnak tekintik.

📌 Példa: „0-tól 10-ig terjedő skálán mennyire erős a fájdalma?” Ezzel a kérdéssel a betegek számszerűen kifejezhetik tapasztalataikat, megemlítve, hogy jelenleg mennyire erős a fájdalom.

3. Csillagokból álló értékelési skála

A csillagokból álló értékelési skála 1-től 5 csillagig terjed, és az elégedettség mértékét jelzi, gyakran kapcsolódik az ügyfelek véleményéhez és visszajelzéséhez a szolgáltatásokkal vagy termékekkel kapcsolatban.

💡 Hogyan működik: A válaszadók csillagokat választanak, ahol egy csillag „rossz”, öt csillag pedig „kiváló” értékelést jelent.

🧾 Skála pontok: Általában ötcsillagos rendszer

✅ Semleges pont: A középpont, általában három csillag, „átlagos” élményt jelent.

📌 Példa: „Értékelje legutóbbi szállodai tartózkodását!” A vendégek egytől öt csillagig terjedő skálán értékelhetik tartózkodásukat.

4. Szemantikai differenciálskála

A szemantikai differenciálskálával az emberek két ellentétes melléknév, például „boldog-szomorú” vagy „megbízható-megbízhatatlan” között értékelhetik egy koncepcióval kapcsolatos érzéseiket vagy attitűdjeiket.

💡 Hogyan működik: A válaszadók két ellentétes melléknév közül választanak egy pontot, hogy kifejezzék véleményüket.

🧾 Skála pontok: Általában öt vagy hét pont

✅ Semleges pont: A középső pont egy kiegyensúlyozott vagy semleges álláspontot jelöl.

📌 Példa: „Hogyan írná le ezt az új terméket?” A válaszadók „innovatív” és „elavult” között értékelik, így betekintést nyerhet a közvélemény megítélésébe.

5. Jelölőnégyzet és többválasztós skálák

A jelölőnégyzetek lehetővé teszik a válaszadók számára, hogy több lehetőséget is kiválasszanak, míg a többválasztós kérdések csak egy választ engedélyeznek. Ezek a skálák jól használhatók preferenciák és gyors válaszok gyűjtésére.

💡 Hogyan működik:

Jelölőnégyzet : Lehetővé teszi több elem kiválasztását egy listából.

Többválasztós: A válaszokat egyetlen választásra korlátozza.

🧾 Skála pontok: A kérdés és a felkínált válaszlehetőségek alapján változik.

✅ Semleges pont: Nem alkalmazható ezekre a skálákra

📌 Példa:

Jelölőnégyzet : „Mely funkciókat használja?” (Válassza ki az összes megfelelőt)

Többválasztós: „Melyik funkciót részesíti előnyben?” (Csak egyet válasszon!)

Használja a felmérési értékelési skálákat a szükséges adatok megszerzéséhez

Akár az ügyfél-elégedettséget szeretné megérteni, az alkalmazottak elkötelezettségét nyomon követni, vagy csak megismerni, hogyan érzékelik az emberek a márkáját, ezek a lépések segítenek olyan felméréseket készíteni, amelyek pontosan azokat az információkat szolgáltatják, amelyeket keres.

1. lépés: Értékelési skálákkal ellátott felmérési kérdések kidolgozása

1. Határozza meg a célokat

A felmérési értékelési skála kérdéseinek minden válaszlehetőségét egyértelműen meg kell határozni, hogy elkerülhető legyen a „Várjunk csak... ez mit jelent?” típusú helyzetek kialakulása. A legfontosabb, hogy a kérdések objektívek legyenek – a célok meghatározása segít biztosítani, hogy minden válasz valóban tükrözze a válaszadók érzéseit vagy véleményét.

Itt jön jól a ClickUp Goals.

Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp Goals segítségével magas színvonalú, mérhető célokat állíthat be, és azokat kisebb célokra bontja.

Csak lépjen a ClickUp „Célok” menüpontjára, kattintson a „+Új cél” gombra, és kezdje el megadni a célokat. Miután minden célt megadott, szilárd alapja lesz a felmérési kérdések kidolgozásához.

Szeretné nyomon követni az ügyfél-elégedettséget vagy a márkahűséget? Határozza meg itt, és a ClickUp elintézi a többit.

Olvassa el még: Visszajelzési kérdések a megbeszélés után (sablonokkal)

Ezután válasszon egy skálát, amely megfelel a felmérés céljainak, legyen az Likert-skála, numerikus értékelési skála vagy összehasonlító skála.

Győződjön meg arról, hogy a skála mindkét vége egyértelmű: az 1 jelenti a legalacsonyabb értékelést, a legmagasabb szám pedig a legmagasabb pontszámot.

A felmérés-tervezők számára a ClickUp Docs megkönnyíti ezeknek a felméréseknek a létrehozását, mivel lehetővé teszi a csapat számára, hogy valós időben együttműködjön és szerkessze a kérdéseket.

Hagyjon megjegyzéseket, rendeljen hozzá feladatokat és adjon visszajelzést közvetlenül a felmérési értékelési skálákhoz a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs számos hasznos funkciót kínál:

Készítsen kérdéseket kollégáival együttműködve, egyidejű szerkesztés segítségével.

Használjon rich text formázást a professzionális megjelenés érdekében.

Együttműködés megjegyzések hozzáadásával és feladatok kiosztásával, hogy mindenki a terv szerint haladjon.

Olvassa el még: Hatékony alkalmazotti visszajelzések példái objektív információk gyűjtéséhez és a morál javításához

3. Írjon egyértelmű kérdéseket

Kérdései legyenek egyértelműek, egyszerűek és a válaszadók számára könnyen érthetőek.

A túl bonyolult kérdések zavart okozhatnak és ronthatják a válaszadási arányt.

A ClickUp AI ebben az esetben életmentő lehet.

A ClickUp Brain segítségével céljához és közönségéhez igazított felmérési kérdéseket generálhat.

Készítsen egyedi kérdéseket a felmérési értékelési skálákhoz a ClickUp Brain segítségével

Adja meg a legfontosabb részleteket – cél, célközönség és fő célkitűzések –, és hagyja, hogy az AI felmérési generátor gondoskodjon arról, hogy minden kérdés értékes, hasznosítható adatok gyűjtésére legyen kialakítva.

💡 Profi tipp: Kerülje a kettős kérdéseket. Ragaszkodjon ahhoz, hogy egyszerre csak egy témáról kérdezzen, például: „Hogyan értékelné termékünk minőségét?” ahelyett, hogy „Hogyan értékelné termékünk minőségét és árát?” A válaszlehetőségeket tartsa egyértelműnek, hogy az emberek könnyen kiválaszthassák a saját szemszögüknek megfelelő választ.

2. lépés: A felmérésre adott válaszok összegyűjtése

1. Tesztelje felmérését

A kísérleti felmérés egy próba, amely lehetővé teszi, hogy a teljes felmérés elindítása előtt kiszűrje az esetleges problémákat.

Ez az első próba segít biztosítani, hogy kérdései relevánsak, egyértelműek és elfogulatlanok legyenek – ez egy okos lépés, amelyet néhány tucat, a célközönségét tükröző válaszadóval érdemes kipróbálni.

Gyűjtse össze visszajelzéseiket, jegyezze fel a bizonytalansági pontokat, és kövesse nyomon az információkat a ClickUp Feladatok funkciójával.

Gyűjtse és kezelje a felmérési értékelési skálákból származó visszajelzéseket a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp egyszerűvé teszi ezeknek az eredményeknek a nyomon követését olyan eszközökkel, mint a ellenőrzőlisták, az egyéni mezők és a tömeges műveletek opciói, amelyekkel egyszerre több visszajelzést is kezelhet. Így a meglepetéseket már a kísérleti fázisban észlelheti, nem pedig a teljes bevezetés során.

2. Használja a Forms szolgáltatást az adatok gyűjtéséhez

Az internet megkönnyíti a felmérések gyűjtését, a ClickUp Forms pedig még tovább megy, lehetővé téve, hogy percek alatt strukturált, vizuálisan vonzó űrlapokat készítsen.

Készítsen professzionális megjelenésű felmérési értékelési skálákat a ClickUp Forms segítségével

A ClickUp Forms számos mezőtípussal rendelkezik, a szövegtől a jelölőnégyzeteken, legördülő menükön, dátumokon és értékeléseken át, így biztosítva, hogy minden szükséges részletet rögzíthessen anélkül, hogy túlterhelné a válaszadókat.

Ráadásul minden űrlapválasz közvetlenül feladattá alakítható, így a válaszok beérkezése után azonnal intézkedhet.

Olvassa el még: A feltételes logikával működő, intelligens űrlapok támogatják a legbonyolultabb munkafolyamatokat is.

3. Állítson be automatikus emlékeztetőket

Gyakran előfordul, hogy a felmérési e-mailek észrevétlenek maradnak.

Előfordul, hogy a válaszadók elfelejtik, vagy talán még csak meg sem nyitották az e-mailjét.

A ClickUp Automations tökéletes azoknak a barátságos emlékeztető üzeneteknek a beállításához, amelyek visszacsábítják a válaszadókat a felméréshez.

Automatizálja munkafolyamatát és növelje termelékenységét a ClickUp Automation segítségével

Az automatikus emlékeztetők megszabadítják Önt a ismétlődő nyomonkövetési feladatoktól, és extra manuális erőfeszítés nélkül biztosítják a magasabb kitöltési arányt.

🧠 Tudta-e: A felmérési űrlapok évszázadok óta az adatgyűjtés alapját képezik? Az ókori Kínában már i. e. 2000-ben népszámlálásokat végeztek a népességi adatok összegyűjtése érdekében. Ugyanakkor, i. sz. 1086-ban Angliában megrendelték a Domesday Book elkészítését, amelyben kiterjedt információkat rögzítettek a földterületekről és az erőforrásokról.

4. Vonja be a válaszadókat

A válaszadók bevonása kulcsfontosságú a magas felmérési válaszadási arány eléréséhez.

Íme néhány bevált módszer a részvétel növelésére:

Magyarázza el a célt : Tájékoztassa a válaszadókat arról, miért fontos a visszajelzésük – legyen szó jobb szolgáltatásról, új funkciókról vagy személyre szabottabb élményről.

Válassza ki a megfelelő médiumot : Könnyítse meg a válaszadók dolgát azzal, hogy kiválasztja az általuk preferált felmérési formátumot, legyen az e-mail, szöveges üzenet vagy alkalmazáson belüli felmérés.

Legyen rövid : A kutatások szerint az öt percnél rövidebb felmérések a leghatékonyabbak. A hosszabb felmérések frusztrációt vagy érdeklődéscsökkenést okozhatnak.

Használjon zárt végű kérdéseket : A nyitott végű kérdések remekek, de több erőfeszítést igényelnek. Leginkább zárt végű kérdéseket használjon, hogy a válaszok konzisztensek és gyorsak legyenek.

Használjon egyszerű nyelvet : kerülje a szakzsargont, és használjon világos nyelvet, hogy a válaszadók ne akadozzanak a kérdések megértésében.

Célközönségének okos megcélzása : Személyre szabhatja a felmérést a megfelelő demográfiai csoportnak, mivel a megfelelő célközönség a legértékesebb információkat szolgáltathatja.

Küldje el a felméréseket a megfelelő időben: Az időzítés a legfontosabb – törekedjen arra, hogy a felmérést a releváns esemény után 24 órán belül elküldje, hogy a visszajelzések pontosak és frissek legyenek.

5. ClickUp űrlap sablonja

A folyamatok szervezéséhez a ClickUp űrlap sablonja intuitív és testreszabható kiindulási pontot jelent.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egyedi regisztrációs űrlapokat a résztvevők adatainak gyűjtéséhez ezzel a sablonnal.

Különböző mezőopciók – például szöveg, legördülő menük, jelölőnégyzetek és értékelések – segítségével minden kérdést testre szabhat a különböző adattípusokhoz, hogy pontosabb válaszokat kapjon.

A válaszok automatikusan feladatokat generálhatnak, segítve Önt a visszajelzések rendszerezésében és az azonnali intézkedések meghozatalában.

Akár ügyfél-elégedettségi felmérést végez, akár termékre vonatkozó visszajelzéseket gyűjt, a ClickUp sablonjai, például a ClickUp termékre vonatkozó visszajelzések felmérési sablonja és a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja, kész struktúrákat kínálnak a gyors betekintéshez.

Ezek a sablonok lehetővé teszik, hogy megértsd az ügyfelek preferenciáit, azonosítsd a fejlesztendő területeket, és rendszerezd az ügyfelek visszajelzéseit.

3. lépés: A felmérési adatok elemzése

1. Válaszok áttekintése

A felmérési adatok elemzése lehet egyszerű, mint az alapvető kereszttáblázatos elemzés – a válaszok sorokba és oszlopokba rendezése a minták megtalálása érdekében –, vagy bonyolult, mint a statisztikai módszerek a szignifikancia tesztelésére.

De ha a ClickUp Dashboards-ot használja, nem kell túl sokat gondolkodnia rajta.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp-ban, hogy vizualizálja és elemezze a felmérési értékelési skála adatait

Ezzel a központi eszközzel valós időben követheti nyomon az előrehaladást, figyelemmel kísérheti az ügyfél-elégedettséget és tesztelheti az új funkciókat.

A ClickUp irányítópultjainak köszönhetően a felmérési adatok egy pillanat alatt áttekinthetők, így a részletek miatt nem kell aggódnia, és a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

2. Trendek és betekintések azonosítása

Most jön a szórakoztató (és vitathatatlanul a legfontosabb) rész: a trendek és betekintések feltárása.

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén vizualizálhatja a legfontosabb mutatókat, mint például a csapat előrehaladását, a nyomon követett időt és a projekt teljesítményét.

Testreszabhatja a műszerfalat olyan kártyákkal, amelyek fontos adatokat mutatnak, például a teljes feladatok számát vagy a megbízottak teljesítményét, hogy azonnal felismerje a trendeket.

Testreszabhatja a műszerfalakat a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és a trendek azonosításához.

Emellett figyelemmel kísérheti az ügyfelekkel való interakciókat, nyomon követheti a potenciális kockázatokat, elemezheti az ügyfélszegmenseket, és akár a felmérési adatok alapján előre jelezheti a bevételeket is.

Ne feledje: a részletekben rejlik a történet.

3. Dolgozzon együtt csapatával

Miután azonosította a legfontosabb információkat, ideje megosztani azokat a csapatával, és ötleteket gyűjteni a fejlesztésekhez.

A ClickUp a ClickUp Chat és az Assign Comments funkciók segítségével zökkenőmentessé teszi az együttműködést, lehetővé téve, hogy a feladatok, dokumentumok vagy listák keretében közvetlenül megvitassák az információkat.

Ossza meg a felmérési értékelési skála frissítéseit, és működjön együtt valós időben a ClickUp Chat segítségével

Nyisson meg egy csevegést bármelyik projektben a valós idejű beszélgetések és döntéshozatal érdekében, így nem kell az alkalmazások között váltogatnia, és mindenki ugyanazon az oldalon maradhat.

💡 Profi tipp: Ha még többet szeretne kihozni belőle, a ClickUp Brain, a platform kiváló AI-asszisztense elemezheti az adatokat, összefoglalhatja az információkat, és akár a következő lépéseket is javasolhatja.

4. Hozzon létre megvalósítható feladatokat

Mi a legjobb a ClickUp-ban?

Bármit – csevegési beszélgetéseket, megjegyzéseket, sőt táblára írt jegyzeteket is – egyetlen kattintással nyomon követhető feladattá alakíthat.

Javítsa a csapat együttműködését a ClickUp @mentions funkciójával

Használja a @mentions funkciót, hogy közvetlenül megjelölje csapattársait a feladatokban vagy megjegyzésekben, így mindenki tudja, ki miért felelős.

A ClickUp „Megjegyzések hozzárendelése” funkciója a megjegyzéseket feladatokká alakítja, így a megbeszélések egyértelmű, felelősségi körökkel rendelkező cselekvési pontokká válnak.

A ClickUp segítségével nem marad le egyetlen határidő sem.

ClickUp elkötelezettségi felmérés cselekvési terv sablonja

Ahhoz, hogy a felmérési adatok valóban hasznosak legyenek az Ön számára, a ClickUp elkötelezettségi felmérési cselekvési terv sablonja a tökéletes következő lépés, amelyet érdemes kipróbálnia.

Töltse le ezt a sablont Elemezze a felmérés eredményeit, rangsorolja a kezdeményezéseket, és hajtsa végre a változásokat ezzel az átfogó cselekvési tervvel.

Miután összegyűjtötte az összes értékes visszajelzést, ez a sablon segít a betekintést cselekvéssé alakítani azáltal, hogy a legfontosabb elkötelezettségi tényezőkre összpontosít és hatékony változásokat hajt végre.

Ezenkívül lehetővé teszi a feladatok fontossági sorrendbe állítását, egyértelmű célok kitűzését és a felelősségek kiosztását, hogy a fejlesztések valóban megvalósuljanak (és ne vesszenek el a zűrzavarban).

A ClickUp segítségével a visszajelzések valódi, kézzelfogható eredményekké alakítása egyszerű, szervezett folyamattá válik.

A skálák használatának bevált gyakorlata

Az értékelési skálák jelentősen megváltoztathatják a visszajelzések gyűjtését – ha helyesen alkalmazzák őket.

Az adatok maximális kihasználásához néhány egyszerű bevált módszer sokat segíthet:

Határozza meg egyértelműen az egyes lehetőségeket : Gondoskodjon arról, hogy az értékelési skála minden egyes lehetősége konkrét és könnyen érthető legyen, kerülve a félreértelmezéshez vezethet homályos megfogalmazásokat.

Kerülje az elfogultságot : tartsa a kérdéseket semlegesnek, és kerülje a sugalló megfogalmazásokat, hogy a válaszok pontosan tükrözzék a válaszadók valódi véleményét.

Tegye vizuálisan hozzáférhetővé : Tervezze meg a skálát úgy, hogy egyszerű és könnyen kezelhető legyen, így a válaszadók gyorsan megérthetik és használhatják.

Az első kérdés beágyazása az e-mailekbe : E-mailes felmérések esetén az első kérdés beágyazása az e-mail szövegébe már a kezdetektől növelheti az érdeklődést és a válaszadási arányt.

Figyeljen az időzítésre és a kiváltó okokra: A felméréseket a legmegfelelőbb időpontokra ütemezze, hogy a válaszadók figyelmét akkor kelthesse fel, amikor a legvalószínűbb, hogy részt vesznek a felmérésben és őszinte visszajelzést adnak.

Legyen a legjobb a felmérései értékelésében a ClickUp segítségével

A világ nap mint nap mindenre értékelést ad.

Míg termékei és szolgáltatásai jelentős szerepet játszanak a vágyott 5 csillagos értékelésekben, a felmérési értékelési skálák kialakítása meglepően nagy hatással van az ügyfelek pszichológiájára.

Egy áttekinthető, jól szervezett felmérés strukturált értékelési skálákkal nagy különbséget jelenthet, mivel megkönnyíti a résztvevők válaszadását és az elemzők számára az információk gyűjtését.

A ClickUp számos funkciójával – a testreszabható űrlapoktól és a praktikus irányítópultoktól az AI-alapú betekintésekig és a csapatmunkát segítő eszközökig – gyerekjáték olyan felméréseket készíteni, amelyek valóban tükrözik az ügyfelek véleményét.

