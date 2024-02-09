ClickUp blog
PMBOK: A modern projektmenedzsment végső útmutatója

PMO Team
2024. február 9.

Ha projektmenedzsmenttel foglalkozik, a természetes szervezési készségek és a jó tervezés csak egy bizonyos szintig viheti előre. A programok ritkán futnak tökéletesen, ezért kulcsfontosságú, hogy tudjuk, hogyan kell kezelni a kihívásokat.

Ezért fordulnak sok projektmenedzsment szakember a PMBOK-hoz, hogy maximalizálják hatékonyságukat és elérjék projektcéljaikat. A Project Management Body of Knowledge (Projektmenedzsment Tudásbázis) rövidítése, a PMBOK a sikeres projektmenedzsment elengedhetetlen forrásává vált. 🎯

Itt megvizsgáljuk a PMBOK hátterét, áttekintünk néhány projektmenedzsment módszertant és folyamatot, valamint megosztunk néhány tippet a PMBOK sikeres bevezetéséhez a munkakörnyezetében.

Mi az a PMBOK a projektmenedzsmentben?

A Project Management Institute, röviden PMI, egy 1969-ben alapított, nonprofit projektmenedzsment szakemberekből álló egyesület. Jogi nevén Project Management Institute, Inc. néven működik, tagjai irányítják, és felügyeli az iparági szabványokat.

A PMI a projektmenedzsmentet így definiálja:

„A projektmenedzsment az a gyakorlat, amelynek során tudást, készségeket, eszközöket és technikákat alkalmaznak egy sor feladat elvégzésére, hogy értéket teremtsenek és a kívánt eredményt elérjék.”

Az 1980-as években a PMI úgy döntött, hogy alapvető szabványokat vezet be a projektmenedzsment gyakorlatára vonatkozóan. Ennek keretében kidolgozott egy terminológiai gyűjteményt, valamint projektmenedzsment elveket, irányelveket és bevált gyakorlatokat. Ez az úgynevezett Projektmenedzsment Tudásbázis. 📚

A projektmenedzsment terv és keretrendszer leírja a projekt életciklusát alkotó alapvető tudásterületeket és folyamatcsoportokat. Ezen belül számos projektmenedzsment módszertant tesz lehetővé, például a vízesés vagy az agilis megközelítést.

Mi az a PMBOK® útmutató?

A PMBOK® útmutató egy projektmenedzsment könyv, amely dokumentálja az összes PMBOK elvet és gyakorlatot, és útmutatóként szolgál a projektmenedzsment tudásanyagához. Először 1987-ben jelent meg a PMI kiadásában fehér könyv formájában, majd 1996-ban könyv formátumban.

Bár manapság sok projektmenedzsment könyv létezik, ez az iparág „bibliája”. A PMBOK® útmutatót projektmenedzserek olvassák világszerte, majd alkalmazzák mindennap, hogy segítsen nekik a projekt eredményeinek elérésében és a projektmenedzsment kihívások kezelésében. 🚧

Érdemes megjegyezni, hogy ezek az irányelvek az új technológiák, a piaci változások és a változó megközelítések miatt folyamatosan fejlődnek. A PMBOK® útmutató ötödik és hatodik kiadása 2013-ban, illetve 2017-ben jelent meg, de máris elavultak.

Ennek megfelelően a PMBOK® útmutató hetedik kiadását 2021-ben a modern munkahelyek igényeinek megfelelően átdolgozták, a rugalmasságra, az innovációra és a proaktivitásra helyezve a hangsúlyt. Jelenleg angolul és 10 további nyelven, többek között spanyolul, franciául, japánul és arabul is elérhető. 🌎

Míg a hatodik kiadás a tudásterületekre összpontosított, a PMBOK Guide® legújabb kiadása nyolc projekt teljesítményterület köré szerveződik, nevezetesen:

  • Érdekelt felek
  • Csapat
  • Fejlesztési megközelítés és életciklus
  • Tervezés
  • Projektmunka
  • Szállítás
  • Mérés
  • Bizonytalanság

A gyakorlati útmutató számos projektmenedzsment-megközelítést is tartalmaz, és tippeket kínál a PM-megközelítések és a projektmenedzsment-folyamatok testreszabásához.

A PMBOK szerepe a projektmenedzsmentben

A PMBOK szabványt állít fel a projektmenedzsment gyakorlatokra vonatkozóan, és az iparági szakemberek számára minden olyan PM-elvet és eszközt megad, amelyre szükségük van a hatékony projektmenedzsmenthez.

Ez a kézikönyv alapul szolgál olyan szakmai tanúsítványokhoz is, mint például:

Ezeket a képesítéseket nem szabad könnyedén venni, mivel a PMI szabványai magasak. A PMP tanúsítás nemzeti szinten az ISO/ANSI 17024 szabványok, nemzetközi szinten pedig az ISO 9001 szabványok szerint akkreditált.

Ahhoz, hogy megszerezzék ezt a legmagasabb szintű tanúsítványt, a projektmenedzsereknek előzetesen meg kell felelniük bizonyos követelményeknek. Emellett le kell tenniük a 180 kérdésből álló PMP vizsgát, hogy bizonyítsák a projektmenedzsment módszertanok, folyamatok és tudásterületek alapos ismeretét. 🧑‍🎓

Vessünk egy pillantást néhány kapcsolódó elemre.

PMBOK módszertanok

Az egyik legfontosabb döntés, amelyet egy projektmenedzser meghozhat, az, hogy melyik módszertant követi. Ez a választás mindent befolyásol, a projektmenedzsmenthez való hozzáállásától a tervezésig és a végrehajtásig.

A módszertanok két fő kategóriába sorolhatók: szekvenciális és agilis. A legtöbb specifikusabb megközelítés ezekből származik, és néhányuk a kettő hibridje.

Szekvenciális módszerek

A szekvenciális módszerek a hagyományos munkavégzési módszerek – egy lépésenként haladnak előre. Ez a megközelítés feltételezi, hogy az első lépést be kell fejeznie, mielőtt továbbléphetne a következőre, és így tovább, amíg el nem éri a kitűzött célt. 💯

Ez a módszertan könnyen érthető és jól működik előre jelezhető folyamatoknál, például fizikai termékek létrehozásánál. Ugyanakkor nem túl rugalmas, így ha bármi változás történik – például az érdekelt felek megváltoztatják prioritásaikat, vagy hirtelen nem állnak rendelkezésre kritikus erőforrások –, az egész projekt sikere veszélybe kerülhet.

A népszerű szekvenciális módszerek közé tartozik a vízesés módszer és a kritikus út módszer.

Agilis módszerek

Az agilis módszerek előtérbe helyezik a rugalmasságot és az együttműködést a csapaton belül és más érdekelt felekkel. A munka rövidebb, iteratív ciklusokban zajlik, a dokumentáció háttérbe szorul. Az eredményeket minden ciklus végén értékelik. 🔁

Ez a modernebb munkamódszer gyakran változásokat eredményez a végeredményben, mivel a csapat jobb módszereket fedez fel a feladatok elvégzésére, és felülvizsgálja az eredeti tervet.

A népszerű agilis módszerek közé tartozik a Scrum, a Kanban és az adaptív projektkeretrendszer.

Egyéb módszerek

Néhány további PM módszertan:

  • A lean projektmenedzsment, amelynek célja a pazarlás, az erőforrások és a pénz pazarlásának csökkentése.
  • A Six Sigma, amely statisztikákat használ a hibák és hibás működések azonosítására és kiküszöbölésére.
  • PRINCE2 vagy Projects In Controlled Environments (Projektek ellenőrzött környezetben), a brit kormány által az erőforrások és kockázatok ellenőrzésére használt módszer.

Miután kialakította a módszertanát, ideje a projekt fázisaira koncentrálni.

PMBOK Folyamatcsoportok

Egy hatalmas projekt – vagy akár egy kicsi – vezetése is nyomasztó lehet. Számos tényező játszik szerepet, beleértve az embereket, a folyamatokat és az erőforrásokat. Ha ehhez még az időbeli és pénzügyi korlátok is hozzáadódnak, akkor bármelyik projektmenedzsernek megbocsátható, ha még a kezdés előtt fel akarja adni. 👀

PMBOK: különböző ClickUp nézetek
Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

Ennek ellensúlyozására mindig bontsa kisebb, könnyebben kezelhető részekre a projektet. Ez segít átgondolni az egészet. Ezután a konkrét határidőknek megfelelően egyenként foglalkozhat az egyes részekkel. Ezzel a gyakorlattal világos irányt kap, konkrét mérföldkövekkel, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti az erőforrásokat és a kockázatokat.

A PMBOK öt folyamatcsoportot, vagyis projektfázist határoz meg:

  1. Projektindítási folyamat
  2. Tervezési folyamat
  3. Végrehajtási folyamat
  4. A folyamatok figyelemmel kísérése és ellenőrzése
  5. Projektzárási folyamat

Ezek a fázisok mindegyike fontos eleme a projektmenedzsment életciklusának. Ha bármelyiket is figyelmen kívül hagyja, akkor valószínűleg kihívásokkal fog szembesülni. De ha követi a folyamat minden lépését, akkor minden nagyobb valószínűséggel zökkenőmentesen fog zajlani. 🧘

1. Projektindítási folyamat

A PMBOK folyamat ezen szakaszában meghatározza a projekt célját és tisztázza a teljesítendő feladatokat. Ez általában megbeszéléseket, néha pedig tárgyalásokat is magában foglal, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen. Lehet, hogy költség-haszon elemzést és esetleg néhány megvalósíthatósági tanulmányt is el kell végeznie, hogy megbizonyosodjon a projekt érdemességéről.

Ebben a fázisban az a célja, hogy létrehozzon egy projekt chartát, amely dokumentálja a projekt vízióját, hatókörét, céljait és eredményeit, valamint a különböző csapattagok felelősségi körét. 📃

2. Tervezési folyamat

A tervezés elengedhetetlen ahhoz, hogy kézben tartsd a projektet és megakadályozd a hatókör kiterjedését. Más érdekelt felekkel való konzultáció során a nagy képet mérföldkövekre, majd egyedi feladatokra bontod, és eldöntöd, ki mit fog csinálni. Ezután kiszámítod, hogy az egyes feladatok mennyi időt vesznek igénybe – figyelembe véve az esetleges függőségeket –, hogy elkészítsd a projekt ütemtervét. 📌

PMBOK: ClickUp naptár nézet
Szervezze meg projektjeit és kezelje az ütemterveket a ClickUp naptár nézetével.

Ezen a ponton megtervezi a szükséges erőforrásokat is – például a berendezéseket és eszközöket –, mielőtt a költségekhez lépne, szem előtt tartva az esetleges költségvetési korlátokat. Végül azonosítsa az esetleges kockázatokat, hogy szükség esetén felkészülten tudjon velük megbirkózni.

A célod itt az, hogy mindenki számára követhető, egyértelmű projektmenedzsment ütemtervet készíts. A legtöbb projektmenedzser itt projektmenedzsment eszközt használ a projekt tervezéséhez, majd a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

3. Végrehajtási folyamat

A projekt végrehajtási fázisában eljött az ideje, hogy tervét megvalósítsa. Csapata a feladatokon fog dolgozni, míg Ön gondoskodik arról, hogy minden a terv szerint haladjon és megfelelően legyen elvégezve.

A rendszeres informális megbeszélések a csapattal és a formálisabb jelentések segítségével mindig naprakész maradhat a projekt állásáról, korán felismerheti a problémákat, és könnyebben végrehajthatja a szükséges változtatásokat. A sikerek megünneplése és a csapat motivációjának fenntartása szintén a feladatköréhez tartozik. 🙌

Ebben a fázisban a kommunikáció kulcsfontosságú, mind a csapattal, mind az érdekelt felekkel. Ha mindenki mindig naprakész, akkor jó munkát végez.

4. Felügyeleti és ellenőrzési folyamat

Ebben a PMBOK fázisban szorosan figyelemmel kíséri a mutatókat a végrehajtás során. Ha valami eltér az eredeti tervtől, minél hamarabb észreveszi, annál jobb. ⏱️

A ClickUp listanézete, dokumentumnézete és Gantt-diagram nézete
A ClickUp funkcióival ötleteljen, tervezzen és hajtsa végre csapata marketingprogramjait.

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) meghatározásával mérhetővé válik a teljesítmény. Például nyomon követheti a feladatok előrehaladását az ütemtervhez képest, valamint a költségeket a költségvetéshez képest. Vagy figyelemmel kísérheti, mennyi időbe telik a problémák megoldása. Ez megkönnyíti annak felismerését, hogy mi működik és mi nem, és lehetővé teszi a folyamatok finomítását vagy a pálya korrekcióját a munka során.

5. Projektzárási folyamat

Ezt a fázist gyakran sietik el, vagy akár teljesen elhanyagolják, pedig nagyon fontos, mert jelzi az elért eredményeket, és segít megérteni, mit lehetne másképp csinálni legközelebb. Érdemes időt szánni arra, hogy minden a tervek szerint történt-e, és elvarrni az összes elvarratlan szálat.

A projekt utólagos értékelési sablonok segítségével értékelheti, hogy tervei mennyire voltak hatékonyak, elemezheti a csapat és az egyéni teljesítményt, és elvégezheti a fennmaradó adminisztratív teendőket. Végül pedig megköszönheti csapatának a munkát, és megünnepelheti a projekt befejezését. 🎉

PMBOK Tudásterületek

A PMBOK Guide® 10 projektmenedzsment tudásterületet is dokumentál. Ezek azok a szempontok, amelyekkel minden projektmenedzsernek foglalkoznia kell az öt életciklus-fázis során.

  1. A projektintegrációs menedzsment az érdekelt felek, feladatok, erőforrások és egyéb projektelemek koordinálása.
  2. A projekt hatókörének kezelése biztosítja, hogy a projekt eredményei egyértelműek legyenek, és hogy minden változást gondosan megfontoljanak és kezeljenek.
  3. A projekt időgazdálkodás becsüli meg, hogy mennyi időt vesz igénybe egy feladat, majd nyomon követi a becsléshez viszonyított valós előrehaladást.
  4. A projektköltség-menedzsment becsüli az összes felmerülő költséget, majd nyomon követi azokat a költségvetéshez viszonyítva 💸
  5. A projektminőség-menedzsment biztosítja, hogy minden a előre meghatározott minőségi szabványoknak megfelelően történjen.
  6. A projekt humán erőforrás menedzsmentje magában foglalja az emberek feladatokhoz való hozzárendelését, majd teljesítményük nyomon követését és annak biztosítását, hogy rendelkezzenek mindennel, amire szükségük van a produktív munkavégzéshez.
  7. A projektkommunikáció menedzsment biztosítja, hogy mindenki rendelkezzen a szükséges információkkal, és hogy a csapat mindig naprakész legyen a követelményekkel, az előrehaladással és a változásokkal kapcsolatban.
  8. A projekt kockázatkezelés előre azonosítja a potenciális kockázatokat, és tervet készít azok kezelésére, amennyiben azok bekövetkeznének.
  9. A projekt beszerzési menedzsment magában foglalja a külső erőforrásokkal, például a projektben részt vevő vállalkozókkal vagy beszállítókkal való együttműködést.
  10. A projekt érdekelt felek menedzsmentje azt jelenti, hogy meg kell győződni arról, hogy az összes érdekelt fél jóváhagyta a projekt tervét, majd folyamatosan tájékoztatni őket a haladásról.

Tippek a PMBOK alapelveinek megvalósításához

Most, hogy megismerkedtünk a projektmenedzsment néhány bonyolult aspektusával, nézzük meg, hogyan lehet egyszerűsíteni a munkafolyamatot, és ezzel időt és energiát megtakarítani, amikor igazán szükség van rá. ✨

A dolgok gyorsabb és jobb elvégzésének titka a megfelelő eszközök rendelkezésre állása. Bár számos ingyenes projektmenedzsment szoftver létezik, a ClickUp-pal nem lehet hibázni.

A ClickUp műszerfal, naptár és csevegőablak nézetek
A ClickUp összehozza csapatait, hogy egy helyen tervezhessenek, nyomon követhessenek és együttműködhessenek bármilyen projekten.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely összhangban van a PMBOK elveivel, és könnyebbé teszi a projekt kezdetétől a végéig történő kezelését. Íme néhány módszer, amellyel csökkentheti az ismétlődő, manuális feladatokra fordított időt, és új szintre emelheti projektmenedzsmentjét.

Használjon kreatív eszközöket a brainstorminghoz

Tervezze meg kezdeti ötleteit a ClickUp Mind Maps és a ClickUp Whiteboards segítségével. A ClickUp megkönnyíti a csapatával való együttműködést, és olyan eszközöket biztosít, amelyekkel egyszerre dolgozhatnak ugyanazon a dokumentumon, még akkor is, ha nem ugyanabban a helyiségben tartózkodnak.

Használjon projektmenedzsment eszközöket a feladatok tervezéséhez, kezeléséhez és nyomon követéséhez

Miután elkészítette az első vázlatot, tisztázza, merre tart a ClickUp Goals segítségével. Ossza fel ezeket mérföldkövekre és egyedi ClickUp feladatokra.

Feladatok szervezése a ClickUp-ban
Tervezzen, szervezzen és működjön együtt bármely projekten a ClickUp egyedi feladatkezelő funkciójával.

Meghatározhatja a prioritásokat és a függőségeket, és megtervezheti a kritikus útvonalat. Ezután hozzárendelheti és nyomon követheti ezeket a feladatokat egészen a befejezésig. A ClickUp Gantt Charts és a ClickUp Board View vizuális eszközök segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a folyamatokat. 🔎

Tartson mindent egy helyen

A ClickUp Docs segítségével minden projektdokumentumát egy helyen tárolhatja. A dokumentumok összekapcsolhatók a munkafolyamatokkal, így Ön és csapata könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat. 📝

Sablonokkal időt takaríthat meg

A rengeteg ingyenes projektmenedzsment sablonnak köszönhetően soha többé nem kell a nulláról kezdenie.

ClickUp listanézet
Biztosítson csapatainak hozzáférést a ClickUp több mint 1000 sablonból álló könyvtárához.

A projektáttekintő sablonok tól az Agile Scrum Management opciókig és a költségvetési jelentés sablonig, a ClickUp mindenre kiterjed.

Figyelje a mutatókat

A ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti a projektjével kapcsolatos eseményeket. Állítsa be a ClickUp egyéni feladatállapotokat az egyes feladatokhoz, és egérkattintással figyelje és kezelje a csapat munkaterhelését.

PMBOK: ClickUp irányítópultja
A ClickUp teljesen testreszabható irányítópultjainak segítségével átfogó képet kaphat munkájáról.

Kövesse nyomon a feladatok és projektek előrehaladását valós időben a ClickUp egyéni irányítópultján, hogy ne maradjon le semmiről. 📈

Integrálja más eszközökkel

A ClickUp integrációk segítségével összehangolhatja technológiai eszközeinek minden elemét. Tartson megbeszéléseket vagy agilis képzési webináriumokat a Microsoft Teams vagy a Zoom segítségével. Hozzáférjen a vállalati dokumentumokhoz a Google Drive vagy a OneDrive segítségével, vagy kövesse nyomon az időt az Everhour segítségével.

Szinkronizálja a csapatértekezleteket a Google Naptárral, vagy telepítse a ClickUp Chrome kiterjesztést, amelynek segítségével bármit hozzáadhat a megtekintett webhelyről egy feladathoz.

Maradjon kapcsolatban a csapatával

A ClickUp többféle lehetőséget kínál, hogy kapcsolatban maradhass a csapatoddal és javíthasd az együttműködést. Kommunikálj velük a Slack vagy az Outlook integrációk segítségével, vagy használd a ClickUp Chat funkciót, hogy közvetlenül a platformon lépj kapcsolatba velük. Vonj be kollégákat a beszélgetésbe az @mentions funkcióval, vagy használd a hozzárendelt megjegyzéseket, hogy intézkedést kérj. 👪

Alkalmazzon PMBOK-elveket a sikeres projektmenedzsment érdekében!

A PMBOK – vagyis a Projektmenedzsment Tudásbázis – a projektmenedzsment gyakorlatának egységesítésére jött létre. A PMBOK® útmutatóban dokumentálva van, és a professzionális projektmenedzsment akkreditáció alapját képezi.

A PMBOK® útmutató az iparág fejlődésével folyamatosan frissül. Jelenleg a projekt életciklusának különböző fázisaira és a projektmenedzsmenthez kapcsolódó számos tudásterületre alkalmazható különböző módszertanokra összpontosít.

Tapasztalt projektmenedzserként itt az ideje, hogy a ClickUp segítségével racionalizálja munkafolyamatait. Egy központi és kényelmes platformról tervezheti, hozhat létre és kezelheti feladatait, kommunikálhat csapatával és nyomon követheti az előrehaladást.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el időt és energiát megtakarítani minden lépésnél. 🤩

Gyakori kérdések

Ha még nem ismeri a PMBOK-ot, és kíváncsi rá, miről is van szó, a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok segíthetnek.

1. Mire használják a PMBOK-ot?

A PMBOK a Project Management Institute által meghatározott Project Management Body of Knowledge (Projektmenedzsment Tudásbázis) rövidítése. Ez egy alapvető elvekből és bevált gyakorlatokból álló gyűjtemény, amelyet projektmenedzserek használnak világszerte. Leírja a módszertanokat, a tudásterületeket és a projekt életciklusának fázisait, amelyeket folyamatcsoportoknak neveznek.

2. Mire használják a PMBOK Guide®-ot?

A PMBOK Guide® egy könyv, amely dokumentálja a projektmenedzsment tudásanyagát. A projektmenedzserek napi referenciaanyagaként szolgál, és egyben a professzionális projektmenedzsment tanúsítványok alapját is képezi. Az útmutatót rendszeresen frissítik, hogy figyelembe vegyék a fejlődő módszertanokat és a technológiai fejlődést.

3. Melyek a PMBOK 10 tudásterületei?

A PMBOK tudásterületei a következők:

  1. Projektintegrációs menedzsment
  2. Projekt hatókör menedzsment
  3. Projekt időgazdálkodás
  4. Projektköltség-menedzsment
  5. Projektminőség-menedzsment
  6. Projekt humánerőforrás-menedzsment
  7. Projektkommunikáció-menedzsment
  8. Projektkockázat-kezelés
  9. Projektbeszerzési menedzsment
  10. Projekt érdekelt felek kezelése
