PMBOK: A modern projektmenedzsment végső útmutatója

Ha projektmenedzsmenttel foglalkozik, a természetes szervezési készségek és a jó tervezés csak egy bizonyos szintig viheti előre. A programok ritkán futnak tökéletesen, ezért kulcsfontosságú, hogy tudjuk, hogyan kell kezelni a kihívásokat.

Ezért fordulnak sok projektmenedzsment szakember a PMBOK-hoz, hogy maximalizálják hatékonyságukat és elérjék projektcéljaikat. A Project Management Body of Knowledge (Projektmenedzsment Tudásbázis) rövidítése, a PMBOK a sikeres projektmenedzsment elengedhetetlen forrásává vált. 🎯

Itt megvizsgáljuk a PMBOK hátterét, áttekintünk néhány projektmenedzsment módszertant és folyamatot, valamint megosztunk néhány tippet a PMBOK sikeres bevezetéséhez a munkakörnyezetében.

Mi az a PMBOK a projektmenedzsmentben?

A Project Management Institute, röviden PMI, egy 1969-ben alapított, nonprofit projektmenedzsment szakemberekből álló egyesület. Jogi nevén Project Management Institute, Inc. néven működik, tagjai irányítják, és felügyeli az iparági szabványokat.

A PMI a projektmenedzsmentet így definiálja:

„A projektmenedzsment az a gyakorlat, amelynek során tudást, készségeket, eszközöket és technikákat alkalmaznak egy sor feladat elvégzésére, hogy értéket teremtsenek és a kívánt eredményt elérjék.”

Az 1980-as években a PMI úgy döntött, hogy alapvető szabványokat vezet be a projektmenedzsment gyakorlatára vonatkozóan. Ennek keretében kidolgozott egy terminológiai gyűjteményt, valamint projektmenedzsment elveket, irányelveket és bevált gyakorlatokat. Ez az úgynevezett Projektmenedzsment Tudásbázis. 📚

A projektmenedzsment terv és keretrendszer leírja a projekt életciklusát alkotó alapvető tudásterületeket és folyamatcsoportokat. Ezen belül számos projektmenedzsment módszertant tesz lehetővé, például a vízesés vagy az agilis megközelítést.

Mi az a PMBOK® útmutató?

A PMBOK® útmutató egy projektmenedzsment könyv, amely dokumentálja az összes PMBOK elvet és gyakorlatot, és útmutatóként szolgál a projektmenedzsment tudásanyagához. Először 1987-ben jelent meg a PMI kiadásában fehér könyv formájában, majd 1996-ban könyv formátumban.

Bár manapság sok projektmenedzsment könyv létezik, ez az iparág „bibliája”. A PMBOK® útmutatót projektmenedzserek olvassák világszerte, majd alkalmazzák mindennap, hogy segítsen nekik a projekt eredményeinek elérésében és a projektmenedzsment kihívások kezelésében. 🚧

Érdemes megjegyezni, hogy ezek az irányelvek az új technológiák, a piaci változások és a változó megközelítések miatt folyamatosan fejlődnek. A PMBOK® útmutató ötödik és hatodik kiadása 2013-ban, illetve 2017-ben jelent meg, de máris elavultak.

Ennek megfelelően a PMBOK® útmutató hetedik kiadását 2021-ben a modern munkahelyek igényeinek megfelelően átdolgozták, a rugalmasságra, az innovációra és a proaktivitásra helyezve a hangsúlyt. Jelenleg angolul és 10 további nyelven, többek között spanyolul, franciául, japánul és arabul is elérhető. 🌎

Míg a hatodik kiadás a tudásterületekre összpontosított, a PMBOK Guide® legújabb kiadása nyolc projekt teljesítményterület köré szerveződik, nevezetesen:

Érdekelt felek

Csapat

Fejlesztési megközelítés és életciklus

Tervezés

Projektmunka

Szállítás

Mérés

Bizonytalanság

A gyakorlati útmutató számos projektmenedzsment-megközelítést is tartalmaz, és tippeket kínál a PM-megközelítések és a projektmenedzsment-folyamatok testreszabásához.

A PMBOK szerepe a projektmenedzsmentben

A PMBOK szabványt állít fel a projektmenedzsment gyakorlatokra vonatkozóan, és az iparági szakemberek számára minden olyan PM-elvet és eszközt megad, amelyre szükségük van a hatékony projektmenedzsmenthez.

Ez a kézikönyv alapul szolgál olyan szakmai tanúsítványokhoz is, mint például:

Ezeket a képesítéseket nem szabad könnyedén venni, mivel a PMI szabványai magasak. A PMP tanúsítás nemzeti szinten az ISO/ANSI 17024 szabványok, nemzetközi szinten pedig az ISO 9001 szabványok szerint akkreditált.

Ahhoz, hogy megszerezzék ezt a legmagasabb szintű tanúsítványt, a projektmenedzsereknek előzetesen meg kell felelniük bizonyos követelményeknek. Emellett le kell tenniük a 180 kérdésből álló PMP vizsgát, hogy bizonyítsák a projektmenedzsment módszertanok, folyamatok és tudásterületek alapos ismeretét. 🧑‍🎓

Vessünk egy pillantást néhány kapcsolódó elemre.

PMBOK módszertanok

Az egyik legfontosabb döntés, amelyet egy projektmenedzser meghozhat, az, hogy melyik módszertant követi. Ez a választás mindent befolyásol, a projektmenedzsmenthez való hozzáállásától a tervezésig és a végrehajtásig.

A módszertanok két fő kategóriába sorolhatók: szekvenciális és agilis. A legtöbb specifikusabb megközelítés ezekből származik, és néhányuk a kettő hibridje.

Szekvenciális módszerek

A szekvenciális módszerek a hagyományos munkavégzési módszerek – egy lépésenként haladnak előre. Ez a megközelítés feltételezi, hogy az első lépést be kell fejeznie, mielőtt továbbléphetne a következőre, és így tovább, amíg el nem éri a kitűzött célt. 💯

Ez a módszertan könnyen érthető és jól működik előre jelezhető folyamatoknál, például fizikai termékek létrehozásánál. Ugyanakkor nem túl rugalmas, így ha bármi változás történik – például az érdekelt felek megváltoztatják prioritásaikat, vagy hirtelen nem állnak rendelkezésre kritikus erőforrások –, az egész projekt sikere veszélybe kerülhet.

A népszerű szekvenciális módszerek közé tartozik a vízesés módszer és a kritikus út módszer.

Agilis módszerek

Az agilis módszerek előtérbe helyezik a rugalmasságot és az együttműködést a csapaton belül és más érdekelt felekkel. A munka rövidebb, iteratív ciklusokban zajlik, a dokumentáció háttérbe szorul. Az eredményeket minden ciklus végén értékelik. 🔁

Ez a modernebb munkamódszer gyakran változásokat eredményez a végeredményben, mivel a csapat jobb módszereket fedez fel a feladatok elvégzésére, és felülvizsgálja az eredeti tervet.

A népszerű agilis módszerek közé tartozik a Scrum, a Kanban és az adaptív projektkeretrendszer.

Egyéb módszerek

Néhány további PM módszertan:

A lean projektmenedzsment, amelynek célja a pazarlás, az erőforrások és a pénz pazarlásának csökkentése.

A Six Sigma, amely statisztikákat használ a hibák és hibás működések azonosítására és kiküszöbölésére.

PRINCE2 vagy Projects In Controlled Environments (Projektek ellenőrzött környezetben), a brit kormány által az erőforrások és kockázatok ellenőrzésére használt módszer.

Miután kialakította a módszertanát, ideje a projekt fázisaira koncentrálni.

PMBOK Folyamatcsoportok

Egy hatalmas projekt – vagy akár egy kicsi – vezetése is nyomasztó lehet. Számos tényező játszik szerepet, beleértve az embereket, a folyamatokat és az erőforrásokat. Ha ehhez még az időbeli és pénzügyi korlátok is hozzáadódnak, akkor bármelyik projektmenedzsernek megbocsátható, ha még a kezdés előtt fel akarja adni. 👀

Ennek ellensúlyozására mindig bontsa kisebb, könnyebben kezelhető részekre a projektet. Ez segít átgondolni az egészet. Ezután a konkrét határidőknek megfelelően egyenként foglalkozhat az egyes részekkel. Ezzel a gyakorlattal világos irányt kap, konkrét mérföldkövekkel, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti az erőforrásokat és a kockázatokat.

A PMBOK öt folyamatcsoportot, vagyis projektfázist határoz meg:

Projektindítási folyamat Tervezési folyamat Végrehajtási folyamat A folyamatok figyelemmel kísérése és ellenőrzése Projektzárási folyamat

Ezek a fázisok mindegyike fontos eleme a projektmenedzsment életciklusának. Ha bármelyiket is figyelmen kívül hagyja, akkor valószínűleg kihívásokkal fog szembesülni. De ha követi a folyamat minden lépését, akkor minden nagyobb valószínűséggel zökkenőmentesen fog zajlani. 🧘

1. Projektindítási folyamat

A PMBOK folyamat ezen szakaszában meghatározza a projekt célját és tisztázza a teljesítendő feladatokat. Ez általában megbeszéléseket, néha pedig tárgyalásokat is magában foglal, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen. Lehet, hogy költség-haszon elemzést és esetleg néhány megvalósíthatósági tanulmányt is el kell végeznie, hogy megbizonyosodjon a projekt érdemességéről.

Ebben a fázisban az a célja, hogy létrehozzon egy projekt chartát, amely dokumentálja a projekt vízióját, hatókörét, céljait és eredményeit, valamint a különböző csapattagok felelősségi körét. 📃

2. Tervezési folyamat

A tervezés elengedhetetlen ahhoz, hogy kézben tartsd a projektet és megakadályozd a hatókör kiterjedését. Más érdekelt felekkel való konzultáció során a nagy képet mérföldkövekre, majd egyedi feladatokra bontod, és eldöntöd, ki mit fog csinálni. Ezután kiszámítod, hogy az egyes feladatok mennyi időt vesznek igénybe – figyelembe véve az esetleges függőségeket –, hogy elkészítsd a projekt ütemtervét. 📌

Ezen a ponton megtervezi a szükséges erőforrásokat is – például a berendezéseket és eszközöket –, mielőtt a költségekhez lépne, szem előtt tartva az esetleges költségvetési korlátokat. Végül azonosítsa az esetleges kockázatokat, hogy szükség esetén felkészülten tudjon velük megbirkózni.

A célod itt az, hogy mindenki számára követhető, egyértelmű projektmenedzsment ütemtervet készíts. A legtöbb projektmenedzser itt projektmenedzsment eszközt használ a projekt tervezéséhez, majd a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

3. Végrehajtási folyamat

A projekt végrehajtási fázisában eljött az ideje, hogy tervét megvalósítsa. Csapata a feladatokon fog dolgozni, míg Ön gondoskodik arról, hogy minden a terv szerint haladjon és megfelelően legyen elvégezve.

A rendszeres informális megbeszélések a csapattal és a formálisabb jelentések segítségével mindig naprakész maradhat a projekt állásáról, korán felismerheti a problémákat, és könnyebben végrehajthatja a szükséges változtatásokat. A sikerek megünneplése és a csapat motivációjának fenntartása szintén a feladatköréhez tartozik. 🙌

Ebben a fázisban a kommunikáció kulcsfontosságú, mind a csapattal, mind az érdekelt felekkel. Ha mindenki mindig naprakész, akkor jó munkát végez.

4. Felügyeleti és ellenőrzési folyamat

Ebben a PMBOK fázisban szorosan figyelemmel kíséri a mutatókat a végrehajtás során. Ha valami eltér az eredeti tervtől, minél hamarabb észreveszi, annál jobb. ⏱️

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) meghatározásával mérhetővé válik a teljesítmény. Például nyomon követheti a feladatok előrehaladását az ütemtervhez képest, valamint a költségeket a költségvetéshez képest. Vagy figyelemmel kísérheti, mennyi időbe telik a problémák megoldása. Ez megkönnyíti annak felismerését, hogy mi működik és mi nem, és lehetővé teszi a folyamatok finomítását vagy a pálya korrekcióját a munka során.

5. Projektzárási folyamat

Ezt a fázist gyakran sietik el, vagy akár teljesen elhanyagolják, pedig nagyon fontos, mert jelzi az elért eredményeket, és segít megérteni, mit lehetne másképp csinálni legközelebb. Érdemes időt szánni arra, hogy minden a tervek szerint történt-e, és elvarrni az összes elvarratlan szálat.

A projekt utólagos értékelési sablonok segítségével értékelheti, hogy tervei mennyire voltak hatékonyak, elemezheti a csapat és az egyéni teljesítményt, és elvégezheti a fennmaradó adminisztratív teendőket. Végül pedig megköszönheti csapatának a munkát, és megünnepelheti a projekt befejezését. 🎉

PMBOK Tudásterületek

A PMBOK Guide® 10 projektmenedzsment tudásterületet is dokumentál. Ezek azok a szempontok, amelyekkel minden projektmenedzsernek foglalkoznia kell az öt életciklus-fázis során.

A projektintegrációs menedzsment az érdekelt felek, feladatok, erőforrások és egyéb projektelemek koordinálása. A projekt hatókörének kezelése biztosítja, hogy a biztosítja, hogy a projekt eredményei egyértelműek legyenek, és hogy minden változást gondosan megfontoljanak és kezeljenek. A projekt időgazdálkodás becsüli meg, hogy mennyi időt vesz igénybe egy feladat, majd nyomon követi a becsléshez viszonyított valós előrehaladást. A projektköltség-menedzsment becsüli az összes felmerülő költséget, majd nyomon követi azokat a költségvetéshez viszonyítva 💸 A projektminőség-menedzsment biztosítja, hogy minden a előre meghatározott minőségi szabványoknak megfelelően történjen. A projekt humán erőforrás menedzsmentje magában foglalja az emberek feladatokhoz való hozzárendelését, majd teljesítményük nyomon követését és annak biztosítását, hogy rendelkezzenek mindennel, amire szükségük van a produktív munkavégzéshez. A projektkommunikáció menedzsment biztosítja, hogy mindenki rendelkezzen a szükséges információkkal, és hogy a csapat mindig naprakész legyen a követelményekkel, az előrehaladással és a változásokkal kapcsolatban. A projekt kockázatkezelés előre azonosítja a potenciális kockázatokat, és tervet készít azok kezelésére, amennyiben azok bekövetkeznének. A projekt beszerzési menedzsment magában foglalja a külső erőforrásokkal, például a projektben részt vevő vállalkozókkal vagy beszállítókkal való együttműködést. projekt érdekelt felek menedzsmentje azt jelenti, hogy meg kell győződni arról, hogy az összes azt jelenti, hogy meg kell győződni arról, hogy az összes érdekelt fél jóváhagyta a projekt tervét , majd folyamatosan tájékoztatni őket a haladásról.

Tippek a PMBOK alapelveinek megvalósításához

Most, hogy megismerkedtünk a projektmenedzsment néhány bonyolult aspektusával, nézzük meg, hogyan lehet egyszerűsíteni a munkafolyamatot, és ezzel időt és energiát megtakarítani, amikor igazán szükség van rá. ✨

