A 10 legjobb projektmenedzsment könyv projektmenedzsereknek

Tudta, hogy egyszerűen a projektmenedzsment technikák következetes alkalmazásával akár 92%-os sikerrátát is elérhet projektjei céljainak megvalósításában?

De a helyzet a következő: a projektmenedzsment nem sétagalopp. 2015-ben a vállalatok csak a projektek 29%-át tudták időben és a költségvetésen belül befejezni. Ez azért van, mert a projektek hibátlan menedzseléséhez készségekre, tehetségre, szenvedélyre és technikai ismeretekre van szükség.

Semmi sem felülmúlja a valódi projektmenedzsment tapasztalatot, de a szilárd tudásalap megteremtése legyen a kiindulópontja ahhoz, hogy sikeres projektmenedzserré váljon.

Valószínűleg azon tűnődik: „Hogyan tehetném ezt meg?” Felejtse el a szétszórt online források böngészését. Ehelyett összpontosítson a projektmenedzsment témájú könyvekre – ezek átfogó és rendszerezett megközelítést kínálnak, amely hatékonyan irányítja Önt.

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb projektmenedzsment könyvre, amelyekkel szilárd projektmenedzserré válhat. Maradjon velünk a végéig, és megosztjuk Önnel a legjobb módszert az újonnan megtanult projektmenedzsment technikák alkalmazására!

A 10 legjobb projektmenedzsment könyv, amely segít a projektmenedzserek fejlődésében

1. Projektmenedzsment abszolút kezdőknek – Greg Horine

A 2005-ben megjelent Horine-könyv igazi kincs a projektmenedzsment területén dolgozók számára. Miért? Mert egyszerű, könnyen megvalósítható lépésekre bontja a projektmenedzsment elsajátítását – ideális ahhoz, hogy már az első naptól kezdve erős alapokkal induljon.

Horine nem csak a felszínt kapargatja, hanem mélyen belemerül a projektmenedzsmentbe. A projektterv vázlatától a munkamegosztási struktúra (WBS) kidolgozásáig mindenre kiterjed.

Emellett tippeket is kaphat a költségvetés pontos meghatározásához, az ütemtervek kidolgozásához és az Agile keretrendszerbe való belemerüléshez.

Bár a könyv már egy ideje kapható, legújabb kiadása tele van naprakész stratégiákkal, beleértve a legújabb webes menedzsment eszközöket és bennfentes tippeket a PMP tanúsító vizsga sikeres teljesítéséhez.

„A projekt egy szervezet által egyszeri alkalommal elvégzett munka, amelynek célja egy egyedi eredmény elérése. Az egyszeri alkalom alatt azt értjük, hogy a munkának határozott kezdete és vége van, az egyedi alatt pedig azt, hogy a munka eredménye egy vagy több szempontból eltér a szervezet korábbi eredményeitől.” – Gregory M. Horine

Szerző(k):

Gregory M. Horine

Oldalak száma:

464 oldal

Kiadás éve:

2005

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 13 óra

Főbb tanulságok:

Merüljön el a projektmenedzsment világában!

Részletes információk az Agile keretrendszerről

Értékelések:

4. 5/5 (Amazon) – „Ajánlom. És teljes öt csillagot adok neki. Ez egy kötelező tankönyv az általam tartott órákon. Néhány hallgató túlterheltnek érzi, mások viszont azt mondják, hogy imádják, mert minden részletet tartalmaz, amelyhez később, amikor már több tapasztalatot szereztek, hozzáférhetnek.”

3. 6/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Kezdő

2. Project Management JumpStart, Kim Heldman

Képzelje el a következő helyzetet. Kap egy projektet, amelynek kezeléséről fogalma sincs. Elkerülhetetlenül néhány nehéz kihívással szembesül.

Az óra ketyeg, és rájössz, hogy egy gyors tanfolyamra van szükséged, hogy megtanuld, hogyan kell kezelni az új projekt kihívásait. Ha már szembesültél ezzel korábban, akkor Heldman Project Management JumpStart című könyve lesz a legjobb társad.

Ez a könyv barátságos, könnyen érthető stílusban íródott. Segít gyorsan megérteni a projektmenedzsment alapelveit: a tervezést, a megvalósítást és a menedzsmentet, a Projektmenedzsment Tudásbázis (PMBOK) útmutatóját követve.

Heldman széles körben értelmezi a projekt fogalmát, így az üzleti szakemberek és az üzleti világon kívüli emberek számára is releváns. Az egyes fejezetek végén található felülvizsgálati kérdések segítenek megerősíteni az elsajátított ismereteket.

A könyv logikus és könnyen követhető útvonalat követ, Heldman praktikus stílusa pedig hozzájárul a világosságához. A szakzsargon ritkán fordul elő, és a szerző értelmes, valós példákkal és anekdotákkal fűszerezi a szöveget, így az ötletek könnyebben érthetőek és az olvasás sokkal gördülékenyebb.

Érdemes megjegyezni, hogy ez a mű nem kizárólag a digitális aspektusokra összpontosít. Azonban az abban lefektetett elvek könnyen alkalmazhatók a digitális projektekre is. Egy kis hátrány, hogy hiányoznak az átfogó iránymutatások azok számára, akik a PMP tanúsításra készülnek.

„A projekt vége az az időpont, amikor át kell gondolni a tevékenységek elvégzéséhez használt folyamatokat, meg kell állapítani, hogy az ügyfél elégedett-e a projekt keretében előállított termékkel, és dokumentálni kell a projekt során megszerzett tapasztalatokat (többek között).” – Kim Heldman

Szerző(k):

Kim Heldman

Oldalak száma:

368 oldal

Kiadás éve:

2003

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 10 óra

Főbb tanulságok:

Gyors és egyszerű gyorskurzus a projektmenedzsmentről

Könnyen érthető, praktikus és szakzsargonmentes stílus

Értékelések:

4. 3/5 (Amazon) – „Ajánlott kezdő projektmenedzsereknek”

3. 6/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Kezdő

3. A lusta projektmenedzser: Hogyan lehet kétszer olyan produktívnak lenni, és mégis korábban elhagyni az irodát, Peter Taylor

Kis és tömör kiadványt keres, amelynek segítségével projektmenedzsment készségeit új szintre emelheti? Ne keressen tovább, mint The Lazy Project Manager (A lusta projektmenedzser).

Ebben a könyvben Taylor a „produktív lustaság” koncepciójáról beszél. A lényeg az, hogy hatékonyan kezeljük a projekteket anélkül, hogy túlterheltek vagy kiégettek lennénk.

Ez a cikk a 80-20-as szabályt (a Pareto-elvet) vizsgálja, kiemelve, hogy a munka és a pihenés egyensúlya hogyan maximalizálja a termelékenységet. Rövid, de hatásos, a projektmenedzserek számára kulcsfontosságú pontokat tárgyal, és gyakorlati tippeket ad azoknak, akik még újak a projektmenedzsment területén.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez a könyv inkább azoknak szól, akik már rendelkeznek alapvető ismeretekkel a projektmenedzsment koncepciójáról. Tartalmaz rövid összefoglalókat a TOC, a Lean és a Six Sigma módszertanok alkalmazásának jelentőségéről, és mind a haladó, mind az alapvető koncepciókat részletesen tárgyalja.

„A lusta projektmenedzsernek az a feladata, hogy a projektmenedzsment tevékenységére összpontosítson, és megtanulja, hol kell igazán erőfeszítéseket tennie, hol érhet el a legnagyobb hatást.” – Peter Taylor

Szerző(k):

Peter Taylor

Oldalak száma:

152

Kiadás éve:

2010

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 4 óra

Főbb tanulságok:

Ismerje meg, hogyan lehet produktív módon lusta lenni

A Pareto-elv segítségével jobb egyensúlyt teremthet a munka és a magánélet között.

Értékelések:

4. 2/5 (Amazon) – „Ha bármilyen formában foglalkozik projektmenedzsmenttel, és a termelékenység hiánya miatt törik a fejét, Peter remek tippeket ad a „minimális ráfordítás maximális hatással” eléréséhez. Ha különösen lusta, akkor is megéri megvenni ezt a könyvet, csak az utolsó fejezetben található tippek miatt. Annyira megéri.”

3. 5/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Haladó

4. Agilis projektmenedzsment Scrummal, Ken Schwaber

Ha a Scrum társalapítója magyarázza, akkor jobb, ha figyel.

Ebben a műben Schwaber elkalauzolja Önt a Scrum világába.

Sokan kiemelték, hogy a könyv egyik kiemelkedő jellemzője, hogy csak az első fejezet foglalkozik részletesen a Scrum elméleti aspektusaival és annak szerepével az agilis projektmenedzsmentben. Az első fejezet után a könyv gyorsan vált, és átugrik a valós esettanulmányokra.

Schwaber elismeri, hogy a gyakorlati példák sokkal jobban illusztrálják a módszertan hasznosságát a projektmenedzsmentben. Ahogy lapozgatja a könyvet, reális képet kap a szoftverprojekt-területről, és megismerkedhet néhány gyakori buktatóval.

A könyv egyszerű nyelven vezeti végig a projektek méretezésén és kezelésén, a komplexitás kezelésén a Scrum segítségével, egy első osztályú Scrum csapat felépítésén, szertartások és artefaktumok létrehozásán, valamint más alapvető Scrum eszközökön. Digitális keretrendszerre emlékeztet, kitér a képességérettségi modellre (CMM) és összefoglalja a szoftverfejlesztés legjobb gyakorlatait.

Fontos azonban megjegyezni, hogy sok olvasó azt javasolja, hogy ismerkedjen meg az Agile és a Scrum alapelveivel, és ezt a könyvet esettanulmányok kézikönyveként használja.

„A józan ész a tapasztalat, a képzés, az alázat, a szellemesség és az intelligencia kombinációja. A Scrumot alkalmazó emberek minden alkalommal józan eszüket használják, amikor úgy látják, hogy a munka eltér a kívánt eredményekhez vezető úttól. A legtöbbünk azonban annyira hozzászokott a normatív folyamatokhoz – amelyek azt mondják, hogy „csináld ezt, aztán azt, majd ezt” –, hogy megtanultuk figyelmen kívül hagyni a józan eszünket, és inkább utasításokra várunk.” – Ken Schawber

Szerző(k):

Ken Schawber

Oldalak száma:

192 oldal

Kiadás éve:

2004

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 5 óra

Főbb tanulságok:

A Scrum elméleti aspektusainak részletes magyarázata

Gyakorlati, valós példákkal teli

Értékelések:

4. 4/5 (Amazon) – „A szerző körülbelül 25 különböző helyzetet/kihívást mutat be, amelyekkel szembesült, és hogy hogyan oldotta meg azokat. A könyv még két évtizeddel a megjelenése után is aktuális. A Scrum Masters számára hasznosak lehetnek a bemutatott különböző helyzetek. Útmutatást kapnak arra vonatkozóan, hogyan kell eljárni, ha hasonló helyzetekkel szembesülnek. Az egyes helyzetek végén található tanulási rész elmagyarázza a fogalmakat.”

3. 7/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Középfokú

5. Az agilis gondolkodásmód: Az agilis folyamatok működőképessé tétele, Gil Broza

Képzelje el, hogy rendelkezik az agilis folyamatok elméletével a projektmenedzsmenthez, de amikor eljön az ideje a gyakorlatba ültetni, akadályba ütközik. Itt jön képbe The Agile Mindset (Az agilis gondolkodásmód) című könyv, amely pontosan erre a helyzetre szabott. A könyv azokra a kihívásokra összpontosít, amelyekkel azok szembesülnek, akik nem csak ismerni akarják az agilis módszert, hanem azt is alkalmazni szeretnék.

A könyv azt a problémát vizsgálja, hogy az agilis értékek jól ismeretében könnyen elmerülhetünk a folyamatok mechanikájában. Broza elhatárolódik attól, hogy az agilis gondolkodásmódot minden projektmenedzsment problémára alkalmazható végső megoldásként kezelje. Ehelyett úgy definiálja, mint egy olyan gondolkodásmódot, amely elősegíti az értékek, meggyőződések és elvek következetességét és összehangolását.

A szerző erőteljesen hangsúlyozza, hogy az agilis keretrendszert az Ön igényeinek, szervezetének álláspontjának és a projektmenedzsment általános kontextusának megfelelően kell kialakítani. Bár a könyv az agilis módszer alapvető elméleti alapjait ismerteti, feltételezi, hogy az olvasók már ismerik a modellt.

Ha tehát még új a területen, akkor azt javasoljuk, hogy váltson át inkább bevezető jellegű projektmenedzsment könyvekre.

„Az agilis módszerek elsajátítása, akárcsak a hosszú távú futás, egy új karrier vagy a szülői szerep, mélyreható változást igényel, amelyet apró lépések sorozata nem tud megfelelően megvalósítani. Megfelelő elkötelezettségre van szükség: „Csináld úgy, mintha komolyan gondolnád!” – Gil Broza

Szerző(k):

Gil Broza

Oldalak száma:

208 oldal

Kiadás éve:

2015

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 5 óra

Főbb tanulságok:

Mélyreható ismeretek az Agile keretrendszerről

Magyarázza, hogyan lehet az Agile-t az Ön egyedi igényeinek megfelelően megvalósítani.

Értékelések:

4. 4/5 (Amazon) – „Ahogy Jim Highsmith az elején mondja: „Sok szervezet nem tudja kihasználni az Agile előnyeit, mert csak a gyakorlatokat vette át, de nem a gondolkodásmódot”. Végül itt van egy útmutató és egy felfedezőút az Agile másik oldalára (Agile lenni – nem csak Agile-t CSINÁLNI!) – az Agile gondolkodásmódra. ”

5/5 (Google Play Books)

Ajánlott szint:

Haladó

6. Projektmenedzsment nem projektmenedzsereknek, Jack Ferraro

Ferraro gyakorlati útmutatója méltó a nevéhez, tele érdekes történetekkel és tanulságokkal. Rávilágít a projektmenedzsment módszertanára és folyamataira, így még a nem hivatalos projektmenedzserek számára is érthetővé teszi azokat.

A projektmenedzsment szakzsargonjának megfejtésével Ferraro a projektmenedzsment művészetét látszólag megközelíthetővé teszi.

A szerző kiemeli, hogy sok vezető máris alkalmazza a projektmenedzsment folyamatokat a mindennapi feladataiban, és csak egy kis frissítésre van szüksége ezeknek az elveknek a tekintetében.

Itt lépésről lépésre bemutatjuk a projektmenedzsment alapjait. A könyv olyan alapvető készségekkel látja el, mint az üzleti elemzési technikák, a munkamegosztási struktúrák, a programszekvenciális módszerek és a kockázatkezelési stratégiák.

A könyv tele van gyakorlati magyarázatokkal és könnyen érthető példákkal, így pontosan eltalálja a célját. Ha azonban már haladó szinten van, és nem szeretné újra átvenni az alapokat, keressen olyan könyvet, amely a projektmenedzsment legfontosabb részleteibe mélyül el.

„A projektcsapatok és tagjaik gyorsan haladnak egyik projektről a másikra, és gyakran hatalmas nyomás alatt állnak, hogy eredményeket érjenek el. Gyorsan megjelennek, majd eltűnnek, amikor a következő sürgős szervezeti igényre térnek át, így a projektcsapatok egyre inkább üzleti és technológiai agnosztikusokká válnak. Pedig a konkrét üzleti ismeretek elengedhetetlenek a projekt sikeréhez… Ezek az üzleti ismeretek képezik a projekt követelményeinek alapját, amely a projekt hatókörének kulcsfontosságú eleme.” – Jack Ferraro

Szerző(k):

Jack Ferraro

Oldalak száma:

242 oldal

Kiadás éve:

2012

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 7 óra

Főbb tanulságok:

A projektmenedzsment szakzsargon hiánya, ami nagyon örvendetes

Tele gyakorlati példákkal és valós alkalmazásokkal.

Értékelések:

4. 2/5 (Amazon) – „Mivel soha nem tanultam hivatalosan projektmenedzsmentet, de korábbi munkakörömben üzleti projekteket kellett vezetnem, visszatekintve bárcsak hamarabb elolvastam volna ezt a könyvet. Jó gyakorlati információk és könnyen érthető példák, anélkül, hogy túlságosan belemennének a szakzsargonba. A megközelítések könnyen átültethetők a munka/magánélet más területeire is. Megéri. ”

3. 54/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Kezdő

7. Projektmenedzsment embereknek: Hogyan segítsünk másoknak a feladatok elvégzésében, Brett Harned

A listánkon szereplő könyv a projektmenedzsmentet egy holisztikusabb és emberközpontúbb szemszögből közelíti meg. A szerző úgy véli, hogy a projektmenedzsment több, mint szabályok és eszközök; az interperszonális készségek és az intuíció fejlesztéséről szól. Ezek a tulajdonságok segítenek olyan megoldásokat találni, amelyek minden érintett számára kielégítőek és mindenki számára előnyös helyzeteket teremtenek.

Ha olyan projektmenedzsment könyvet keres, amely a módszertanokra összpontosít, akkor a listán található számos más könyv is megfelelhet az elvárásainak. Ez a könyv azonban kiemelten foglalkozik az emberi kapcsolatokkal, az elvárásokkal és a konfliktusok megoldásával.

Ez arra emlékeztet, hogy néha elakadhatunk a monoton rutinban, és csak a projektciklus fogaskerekei leszünk. A szerző hangsúlyozza, hogy mind Ön, mind csapattagjai emberek. A kapcsolatok kezelése ugyanolyan fontos, mint a projektmenedzsment technikai aspektusainak megértése.

A könyvben szereplő elméletek meglehetősen alapszintűek. Inkább a projektmenedzsmenthez kapcsolódó soft skill-ek kiegészítőjeként működik, mintsem önálló, kizárólag a projektmenedzsmentnek szentelt forrásként – elengedhetetlen, de egyben kissé opcionális is.

„Akár elfogadja, akár nem, Ön projektmenedzser. Természetesen Ön magát tervezőnek, tartalomstratégának, fejlesztőnek (vagy a szakmánkban létező bármely más szerepkörnek és címnek) tekinti, de emberként Ön projektmenedzser. ” – Brett Harned

Szerző(k):

Brett Harned

Oldalak száma:

224 oldal

Kiadás éve:

2017

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 6 óra

Főbb tanulságok:

Jó magyarázat az alapvető projektmenedzsment elméletekről

Fő hangsúly az interperszonális kapcsolatokon

Értékelések:

4. 6/5 (Amazon) – „Ez az első könyv, amelyet minden új projektmenedzsernek adunk a PromptWorks-nál, hogy rövid időn belül felzárkózzanak. Örömmel fedeztem fel, hogy a könyv nagyon tömören és érthetően összefoglalja az elmúlt 10 évben kidolgozott gyakorlatokat és tapasztalatokat. PM-menedzserként imádom a fejezetek végén található TL;DR összefoglalót! Segít megerősíteni a legfontosabb pontokat, és gyorsan elirányítani a PM-eket a konkrét részekhez.”

3. 9/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Kezdő

8. Projektmenedzsment az Ön számára, Cesar Abeid

A projektmenedzsment okozta stresszzel küzd? Ez bizonyára nehéz lehet. De ha megismeri Abeid projektmenedzsmentről alkotott véleményét, soha többé nem fog kételkedni a vezetői döntéseiben.

Abeid a projektmenedzsmentet sétagaloppá alakítja, elhagyva a vállalati zsargont, és helyette lenyűgöző és inspiráló történeteket mesél. Ezeken a történeteken keresztül a szerző lépésről lépésre végigvezeti Önt a projektmenedzsment létrán, és önbizalommal tölti el.

Számtalan olvasó tanúsága szerint az utolsó oldalra eljutva újult lelkesedéssel fogsz nekivágni minden olyan projektnek, amely eddig megakadályozott. Az akadályok, amelyek egy pillanattal ezelőtt még leküzdhetetlennek tűntek? Hirtelen kisebbnek és könnyebben áthidalhatónak tűnnek majd.

A szerző elismeri, hogy ez a könyv nem mélyül el a komplex elméletekben, hanem azok egyszerűsített változatát kínálja. Az egyszerűség azonban előny lehet, különösen a kezdők számára. Az itt bemutatott egyértelmű értékek és tanulságok segítenek eloszlatni a kétségeket és növelni az önbizalmat.

Ha szeretné leküzdeni a vonakodást, vagy úgy érzi, hogy elakadt a projektmenedzsment feladataival, ez a könyv pontosan Önnek készült. Ha azonban magasabb szintű ismeretekre vágyik, más művekhez kell fordulnia.

„Mivel családi vállalkozásban több szerepet is betöltök, … nem tudtam azonosulni a projektmenedzsmentről szóló legtöbb anyaggal. A projektmenedzsmentről szóló könyvek többsége vállalatoknak szól, ezért a nyelvezete nem volt releváns számomra. Azonban, ahogy tanulmányoztam a projektmenedzsment témáját, a tudományág bizonyos aspektusai különösen hasznosnak és egyszerűnek tűntek számomra. ... Ön is megtanulhatja a projektmenedzsment alapelveit, amelyek lehetővé teszik a mai üzleti világ számára, hogy új projekteket hozzon létre, teljesítse ígéreteit és elvégezze a feladatokat.” – Cesar Abeid

Szerző(k):

Cesar Abeid

Oldalak száma:

190 oldal

Kiadás éve:

2015

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 5 óra

Főbb tanulságok:

Inspirálja az olvasókat, hogy azonnal elkezdjenek produktívan dolgozni

Tele felemelő és inspiráló történetekkel és esettanulmányokkal.

Értékelések:

4. 5/5 (Amazon) – „Tetszik, ahogy Cesar leegyszerűsíti a projektmenedzsment folyamatokat, így azok könnyebben érthetővé válnak. Ha még nem jártas a projektmenedzsmentben, ez a könyv segít elindulni és a helyes útra terelni.”

4/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Kezdő

9. Alpha Project Managers (Alfa projektmenedzserek), Andy Crowe

Tekintse ezt a könyvet inkább egy részletes cikknek, mint egy terjedelmes kötetnek, mert többnyire egy tanulmányt sűríti össze.

860 projektmenedzserből álló mintán, köztük 18 „alfával” (a legjobb 2% pontszámot elérők) a szerző azt vizsgálja, mi különbözteti meg ezeket az alfákat a bétáktól szokásaik, gyakorlataik, projektmenedzsment készségeik és technikáik tekintetében.

Gyorsan elolvasható, de mégis mélyreható mű, amely értékes tippeket kínál, miközben eloszlat néhány gyakori tévhitet a projektmenedzsment területén. A könyv mélyreható interjúkat és beszélgetéseket tartalmaz, amelyek fontos betekintést nyújtanak, és sokféle perspektívát mutatnak be a világ legsikeresebb projektmenedzsereinek jellemzőiről.

„Szokásává tegye, hogy elkülöníti a személyt a problémától.” – Andy Crowe

Szerző(k):

Andy Crowe

Oldalak száma:

208 oldal

Kiadás éve:

2016

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 5-6 óra

Főbb tanulságok:

Egy rövid összefoglaló a leghatékonyabb projektmenedzsment szokásokról.

Összehasonlító áttekintést nyújt arról, mi különbözteti meg a legjobb 2%-ot a többiektől.

Értékelések:

4. 3/5 (Amazon) – „Véleményem szerint ez egy remek könyv, amely arról szól, hogy „mit tudnak a legjobb 2% -ok, amit mindenki más nem”, és egyértelműen a kommunikációt jelöli meg kulcsfontosságú területként, amelyben a legjobb projektmenedzserek kiemelkednek. Különösen egyetértek a kommunikációról szóló részben leírtakkal.”

3. 9/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Középfokú

A változás állandó, ezért természetes, hogy a projektmenedzsment stratégiák is alkalmazkodnak hozzá. Schmidt ezekre a modern stratégiákra összpontosít, hogy segítsen a projektmenedzsereknek eligazodni ebben a folyamatosan változó környezetben.

A könyv középpontjában a projekt végrehajtása áll, és gyakorlati tanácsokat ad a elmélet és a valós projektforgatókönyvek közötti szakadék áthidalásához.

Ez a projektmenedzsment könyv olyan kihívásokkal foglalkozik, amelyek még a tapasztalt projektmenedzserek számára is nehézséget okozhatnak. Átfogó képet ad, útmutatást nyújt a projektportfólió menedzsment javításához, és arra ösztönöz, hogy hagyjon fel a mikromanagementtel. Ehelyett a projekthez kapcsolódó alapvető „miért” kérdések megértésére koncentrál.

„Sok vezető spórolt a kutatásra vagy képzésre fordított beruházásokon, mert úgy vélték, hogy azok nem hoznak jelentős hasznot a következő negyedévekben. Ezek a rövidlátó vezetők úgy gondolták, hogy mire az ilyen beruházások meghozzák gyümölcsüket, ők már nem lesznek ott!” – Terry Schmidt

Szerző(k):

Terry Schmidt

Oldalak száma:

272 oldal

Kiadás éve:

2009

Becsült olvasási idő:

Körülbelül 7-8 óra

Főbb tanulságok:

Hatékonyan áthidalja a tiszta elmélet és a gyakorlati alkalmazás közötti szakadékot.

Kiválóan alkalmas mind a bevezető ismereteket kereső kezdők, mind a tapasztalt szakemberek számára, mivel komplex kérdéseket is tárgyal.

Értékelések:

4. 4/5 (Amazon) – „Az első anyag, amit valaha találtam a logikai keretrendszerről, amely nem annyira a címkékről, hanem inkább az alkalmazásról szól. Fektessen időt ennek a könyvnek az elolvasásába, és megtanulhatja, hogyan alakíthatja álmait SMART célokká. Köszönöm, Terry Schmidt!”

3. 8/5 (Goodreads)

Ajánlott szint:

Középfokú és haladó szint

