A 10 legjobb Zentask AI alternatíva a feladatkezeléshez 2025-ben

Bármilyen típusú tartalom létrehozása alapos tervezést és kivitelezést igényel. Legyen szó marketing szövegekről, közösségi média bejegyzésekhez szükséges képekről, tanulmányi feladatokról vagy egy teljes üzleti stratégiáról, általában számos feladatot kell elvégezni, mielőtt elérnéd a célodat.

Szerencsére a legújabb AI-eszközök egyszerűsítik a tartalomkészítést és a feladatkezelést, és növelik a termelékenységet. Az olyan eszközök, mint például a Zentask.ai vagy annak számos alternatívája, energiát, időt és – végső soron – pénzt takarítanak meg Önnek.

A Zentask.ai mesterséges intelligenciát használ egyedi SEO-szövegek létrehozásához, és a Stable Diffusion nevű szöveg-kép AI-modell segítségével generál vizuális elemeket. A tartalomalkotók élvezik a Zentask felhasználóbarát felületét, előre elkészített promptjait és testreszabható elemeit, mint például a nyelv, a hangnem és az írásstílus. ✍️

A Zentask azonban csak egy a sok AI-alapú tartalomkészítő eszköz közül. Más alkalmazások is AI-t használnak ugyanerre a célra, és néha még ennél is többet, ezért érdemes megfontolni a lehetőségeket.

Fedezzük fel, mit kell keresni egy Zentask AI alternatívában. Ezután megosztunk néhány AI megoldást, amelyek megkönnyíthetik a mindennapjait. Végül is az AI ereje az Ön rendelkezésére áll.

Mit kell keresnie egy Zentask AI alternatívában?

Az AI technológia rengeteg dolgot tud, és ha feladat-automatizáló szoftvert keres, fontos tudni, hogy mire kell figyelni. Az Ön felhasználási esetétől függően ezek a tulajdonságok és funkciók jöhetnek jól:

AI írási eszközök , amelyek korlátlan mennyiségű hirdetési szöveget, blogbejegyzést és egyebeket hoznak létre az Ön által választott stílusban.

Képalkotó eszközök, amelyek szavakból képeket hoznak létre

Kommunikációs eszközök a csapaton belüli együttműködés javításához

Felhasználóbarát felület, így nem kell túl sok időt töltenie a rendszer megtanulásával.

Integráció más eszközökkel a technológiai eszközkészletében

Feladatkezelő szoftver , amely a céljait egyedi feladatokra bontja, határidővel ellátva.

Biztonsági funkciók, hogy biztos lehessen benne, hogy adatai biztonságban vannak

A 10 legjobb Zentask AI alternatíva

Mindezt figyelembe véve, nézzünk meg néhány alternatívát a Zentask.ai-hoz. Ezek közül az AI-alapú eszközök közül néhányat niche funkciókra terveztek, míg mások sokféle feladat elvégzését segítik.

Használja a ClickUp AI-t blogbejegyzések létrehozásához a ClickUp Docs-ban egy egyszerű utasításból, hogy részleteket és egyéb fontos szempontokat adjon hozzá.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy a lehető legtöbb módon racionalizálja és automatizálja a munkafolyamatokat. A legújabb és legerőteljesebb funkciója, a ClickUp AI segítségével ez a végső kreatív írási eszköz is.

A ClickUp csúcstechnológiás AI írási asszisztense egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot kutatásokon alapuló utasítások és szerepkörökön alapuló AI eszközök segítségével, hogy gyorsabban elérje az ideális tartalmat. Egyszerűen adjon meg néhány irányelvet, és a fejlett mesterséges intelligencia technológia másodpercek alatt létrehozhat landing page-eket, közösségi média tartalmakat, blogcikkeket, hirdetési szövegeket és még sok mást. Még a szövegeket is szerkeszti és formázza Ön helyett.

Az e-mail marketing egyszerűbbé válik a ClickUp AI segítségével

Az AI asszisztens összefoglalja a hosszú dokumentumokat, például a kommentek szálát és a találkozók jegyzetét, és azonosítja a szövegben szereplő cselekvési pontokat. Ezeket ClickUp feladatokká alakítja, és nyomon követi őket a mérföldkövek és a magas szintű célok alapján.

Ez a Zentask AI alternatíva hatalmas könyvtárat kínál előre elkészített sablonokkal, így soha nem kell a nulláról kezdenie. Például a ClickUp feladatkezelési sablon vizuálisan megjeleníti az összes feladatát, az Ön által választott státusz, prioritás vagy osztály szerint rendezve. Válasszon a sokféle napi jelentés sablon közül, hogy pontosan nyomon követhesse, mi történik az üzleti tevékenységének minden területén, és nyomon követhesse az általános előrehaladást a céljaihoz képest.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI asszisztense csak fizetős csomagokban érhető el.

Mivel olyan sok funkciója van, az új felhasználóknak tanulási görbe lehet, amíg megismerik a platformot.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Yac

via Yac

A Yac aszinkron találkozókat támogat távoli csapatok számára. Noha nem közvetlen alternatívája a Zentask.ai-nak, ez az eszköz javítja a kommunikációt és az együttműködést a napi feladatok során, mint például a stand-up találkozók, brainstorming ülések, problémamegoldás és tartalomkészítés.

A Yac kihasználja azt a tényt, hogy a beszéd gyorsabb, mint az írás, és sokkal hatékonyabban közvetíti a hangnemet. A platform nagy felbontású hangüzeneteket, képernyőmegosztást és átírást használ, hogy a csapat tagjai ötleteiket és előrehaladásukat megoszthassák, függetlenül attól, hogy melyik időzónában vannak.

A Yac legjobb funkciói

Csökkentse a naptárában szereplő megbeszélések számát a lehető legminimálisabb szintre azzal, hogy hangjegyzeteket hagy hátra.

Ossza meg képernyőjét beszélgetés közben, majd jegyzetelje meg, hogy érthetően tudja közölni véleményét.

Tájékozódjon csapattársai üzeneteiről, amikor online állapotba lép.

Szervezze meg az összes csapattagját, beleértve az ügyfeleket és a szabadúszókat is, beszélgetési csoportokba, hogy könnyebben megoszthassák egymással az információkat.

A Yac korlátai

A csapatoknak időbe telhet, mire teljes mértékben átveszik ezt az új együttműködési módszert.

A leírási eszköz nem mindig tökéletesen pontos.

Yac árak

Személyes használat: Ingyenes

Yac for Teams: 5 USD/hó felhasználónként

Yac értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10 értékelés)

3. ChatGPT

via ChatGPT

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT egy fejlett AI nyelvi modell, amely mélytanulási algoritmusokat használ, hogy gyakorlatilag bármilyen típusú weboldal-tartalmat előállítson. A ChatGPT nagyon jól működik AI tartalomgeneráló eszközként. Egyszerűen írjon be egy kérdést az AI csevegőbe, és nézze meg, ahogy az eszköz másodpercek alatt emberhez hasonló válaszokat generál.

Míg a GPT-3 még mindig széles körben használatos, a generatív AI legújabb verziója, a GPT-4 továbbfejlesztett AI-képességeket kínál, többek között nagyobb pontosságot és jobb problémamegoldást.

A ChatGPT legjobb funkciói

Egyszerűen hozzon létre egy fiókot, és máris elkezdheti használni!

Használja a ChatGPT-t AI szövegírási eszkö zként, kód generálásához vagy hibakereséshez, vagy különböző érdeklődési területek megismeréséhez.

Nyugodjon meg, tudva, hogy az általa létrehozott tartalom egyedi és plágiummentes.

Integrálja más eszközökkel a ChatGPT API segítségével.

ChatGPT korlátai

Ellenőriznie kell a létrehozott tartalom ténybeli pontosságát, hogy az 100 százalékosan pontos legyen.

A ChatGPT által használt adatok nem teljesen naprakészek, ezért nem ideálisak az aktuális ügyekhez.

ChatGPT árak

Kutatási előnézet: Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

Fejlesztések: Fizessen használat alapján, attól függően, hogy melyik nyelvi, kép- vagy hangmodellt használja.

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

4. Stork

via Stork

A Stork egy együttműködési munkaterület, amely elősegíti az ötletek szabad cseréjét. Távoli és hibrid csapatok számára készült, lehetővé teszi magáncsatornák létrehozását bizalmas munkákhoz, vagy nyilvános csatornák létrehozását, amelyek az egész csapat számára láthatók.

Ez a Zentask AI alternatívája egy olyan AI eszközökből álló könyvtárat is kínál, amelyeket „bérelhet”, ha egy adott típusú szakértelemre van szüksége, például tartalomírásra, jogi, marketing vagy kiberbiztonsági támogatásra.

A Stork legjobb funkciói

Ossza meg ötleteit és előrehaladását szöveg, hang vagy videó formájában.

Lásd, mikor beszélgetnek a csapattársaid, és ha akarsz, azonnal csatlakozz a beszélgetéshez.

Rögzítse és átírja az összes megbeszélést, hogy a távol lévő csapattagok is naprakészek legyenek.

Használja a Storkot a weben vagy Windows, MacOS, iOS vagy Android rendszeren.

Stork korlátai

Még nincs elég értékelés ahhoz, hogy megítéljük, mennyire jól működik a Stork.

Az új, használat alapú modell még fejlesztés alatt áll, ezért az árak még nem ismertek.

Stork árak

Üzenetküldés és együttműködés: Ingyenes

Használat alapú AI-fogyasztás (hamarosan elérhető): Fizessen a használat szerint

Stork értékelések és vélemények

G2: 5,0/5 (3 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

5. Jasper

via Jasper

A Jasper „AI-másodpilótaként” hirdeti magát, és kifejezetten vállalati marketingcsapatoknak szól. Ez a Zentask AI alternatíva AI-t használ magas színvonalú tartalom létrehozásához weboldalak, blogok, közösségi média és egyéb marketingcsatornák számára.

A Jasper a márkád hangján ír, és követi a stílusirányelveidet. Az összes szöveg SEO-optimalizált és plágiummentes. Könnyen átdolgozható és újra felhasználható, így időt és pénzt takarít meg.

A Jasper legjobb funkciói

Készíts vonzó tartalmakat, majd teszteld a különböző változatokat, hogy melyik hozza a legjobb eredményeket.

Használja a Jaspert több mint 25 nyelven

Integrálja a WordPress, a Facebook Ads, a Google, az Amazon, a Shopify és mások rendszerével.

Nyugodjon meg, tudva, hogy vállalatának bizalmas adatai teljesen biztonságban vannak.

Jasper korlátai

Jasper szövegei néha inkább általánosak, mint konkrétak.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ár túl magas, különösen az egyéni alkotók számára.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 125 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

6. Ecomtent

via Ecomtent

Az Ecomtent szövegeket és képeket készít e-kereskedelmi termékek listájához, így termékei gyorsan piacra kerülhetnek.

A magas minőségű, AI által generált tartalom SEO-optimalizált, így jól szerepel a keresőmotorok rangsorában, a képalkotó eszköz pedig az Ön termékéhez illő életmódképeket hoz létre.

Az Ecomtent legjobb funkciói

Használja ezt a Zentask AI alternatívát, hogy másodpercek alatt szöveget, infográfikákat és életmódképeket hozzon létre.

Könnyedén frissítheti terméklistáit, hogy azok megfeleljenek az új kulcsszavaknak vagy trendeknek.

Szövegeket több nyelven is létrehozhat, többek között angolul, spanyolul, franciául és kínaiul.

Válassza az önkiszolgáló opciót, vagy fizessen a csapatnak – amelynek tagjai között vannak volt Amazon-alkalmazottak és prompt mérnökök is –, hogy elvégezzék a munkát Ön helyett.

Ecomtent korlátozások

Még nincs elég értékelés ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, mennyire jól működik ez az eszköz.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az Ecomtent túl drága ahhoz képest, amit kínál.

Ecomtent árak

Self-Service Lifestyle Images: 95 USD/hó

Önkiszolgáló képek és infográfikák: 135 USD/hó

Önszolgáltatás teljes listája: 165 USD/hó

Önkiszolgáló vállalkozás: 1650 USD/hó

Teljes körű szolgáltatás: Az árak a havi listák mennyisége alapján kerülnek megállapításra.

Ecomtent értékelések és vélemények

G2: Még nincs értékelés

Capterra: Még nincs értékelés

7. Copy. ai

A Copy.ai generatív AI-t használ, hogy lenyűgöző, SEO-optimalizált tartalmakat készítsen számos felhasználási esethez. Ez a Zentask AI alternatíva mindent előállít, a címsoroktól, blogoktól és közösségi média bejegyzésektől kezdve a hírlevelekig, céloldalakig és még sok minden másig.

Adjon meg néhány irányelvet, hogy ugyanazon szöveg több változatát kapja, és válassza ki a legjobban megfelelőt. Szükség szerint szerkessze közvetlenül a szövegmezőben.

A Copy.ai legjobb funkciói

A felhasználóbarát felületnek köszönhetően gyorsan elindulhat.

Készítsen következetesen tartalmakat vállalkozása márka hangján

Másolja a létrehozott szöveget a vágólapra, exportálja CSV fájlba, vagy hozzon létre megosztható linket.

Tudjon meg többet a platformról a beépített útmutatókból és webináriumokból.

Copy. ai korlátai

Ellenőriznie kell a létrehozott szöveg ténybeli helyességét.

Egyes felhasználók panaszkodtak, hogy az ügyfélszolgálat nem elérhető.

Copy. ai árak

Ingyenes: Ingyenes

Pro: 49 USD/hó 5 felhasználói helyért

Csapat: 249 USD/hó 20 felhasználói helyért

Növekedés: 1333 USD/hó 75 felhasználói helyért

Ár: 4000 USD/hó 200 felhasználói helyért

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60 értékelés)

8. Sellesta

via Sellesta

Ez a Zentask AI alternatívája úgy lett kialakítva, hogy növelje az e-kereskedelmi értékesítést a weboldalán és más online piactereken, például az Amazonon keresztül. A Sellesta pontosan meghatározza a termékeivel kapcsolatos, magas konverziós arányú kulcsszavakat, és optimalizálja a listáját ezekre a kulcsszavakra.

A Sellesta legjobb funkciói

Figyelje termékeinek napi keresési rangsorát

Mérje a teljesítményét a versenytársakhoz képest

Értékelje a piacot, hogy felfedezze azokat a niche termékeket, amelyek jól teljesíthetnek.

Elemezze az ügyfelek véleményét, hogy azonosítsa a figyelmet igénylő problémákat.

Sellesta korlátai

Az API-fejlesztés, amely közvetlenül az Amazonra teszi közzé hirdetéseit, csak a Pro és Ultimate csomagokban érhető el.

Még nincs elég értékelés ahhoz, hogy megítéljük, mennyire jól működik a Sellesta.

Sellesta árak

Alap: 14 USD/hó

Pro: 39 USD/hó

Ultimate: 99 USD/hó

Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sellesta értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

9. Writesonic

via Writesonic

A Writesonic egy fejlett AI író, amely SEO-optimalizált szövegeket generál. Ez a Zentask AI alternatíva hosszú formátumú tartalmakat hoz létre, például blogokat és e-maileket, valamint rövid közösségi média bejegyzéseket, hirdetéseket és termékleírásokat – mindezt a márkád hangján.

A Writesonic legjobb funkciói

Használja ki a parafrazáló eszközt a szöveg optimalizálásához vagy újrafelhasználásához.

Időt takaríthat meg, ha a kiterjedt sablonkönyvtárból egy AI-sablonnal kezdi.

Kérjen a rendszertől tartalmi ajánlásokat és ötleteket YouTube-videókhoz.

Írjon tartalmat több mint 25 nyelven

A Writesonic korlátai

Az ingyenes csomagban havonta csak 10 000 szóra van lehetőség.

A felhasználói felület nem túl barátságos, különösen az új felhasználók számára.

Writesonic árak

Ingyenes

Kis csapat 19 USD/hó felhasználónként

Freelancer: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

10. GravityWrite

via GravityWrite

A GravityWrite egy AI-alapú tartalomkészítő, amelynek célja a konverziók és az eladások növelése. Ez a Zentask AI alternatívája sokféle szöveget generál, beleértve e-maileket, blogokat, marketing terveket, közösségi média feliratokat és bejegyzéseket, YouTube videó szkripteket, clickbait cím generátorokat és még sok mást.

A GravityWrite legjobb funkciói

Készítsen SEO-optimalizált tartalmat néhány kattintással

Időt takaríthat meg, ha a számos írási sablon egyikével kezdi.

Hozzon létre és testreszabjon írási eszközöket az Ön igényeinek megfelelően

Szavakat fotórealisztikus képekké alakít

A GravityWrite korlátai

Az egyes csomagok szószámkorlátozása korlátozónak tűnhet.

Az árak egyéni felhasználók számára magasak lehetnek.

GravityWrite árak

Ingyenes

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Pro: 79 USD/hó felhasználónként

GravityWrite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (12 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

Sajátítsa el a tartalomkészítési feladatokat az AI támogatásával

Kiváló tartalom létrehozása – és az ahhoz kapcsolódó összes feladat nyomon követése – sok időt és erőfeszítést igényel. Azonban egy AI-alapú írási eszköz, mint a fent felsoroltak, elvégezheti Ön helyett a legtöbb nehéz munkát, és gyakran sokkal jobb tartalmat hoz létre, mint amit Ön egyedül tudna.

Összefoglalja a találkozók jegyzetét másodpercek alatt a ClickUp AI segítségével.

A ClickUp még tovább viszi ezt a támogatást, a szövegírás és szerkesztés területétől a feladatkezelésig. Hozzon létre feladatokat szövegekből, vagy hozzon létre feladatokat szövegek létrehozásához – a választás az Öné. És ez csak egy kis ízelítő abból, amit ez az egy helyen elérhető szolgáltatás kínál Önnek.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan szárnyal az üzlete minden tekintetben.