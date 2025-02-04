A 10 legjobb 17Hats alternatíva az ügyfélkezeléshez 2025-ben

Szóval, régóta elkötelezte magát a 17Hats mellett, mint üzleti folyamatkezelő szoftver mellett, de készen áll a változásra.

Valószínűleg egy hasonló ügyfélkapcsolat-kezelő eszközre van szüksége az ügyfélkommunikáció, a számlázás és a projektmenedzsment feladatok egyszerűsítéséhez.

A piacon több alternatíva is létezik a 17Hats-hez, de melyiket válasszon? Melyik CRM eszközzel takaríthat meg a legtöbb időt és pénzt? Ne aggódjon, mi már elvégeztük a kutatást. ✅

Ez a cikk bemutatja a 17Hats 10 legjobb alternatíváját az ügyfélkezeléshez 2024-ben. Csak annyit kell tennie, hogy megnézi ezt a listát, és kiválasztja a számára legmegfelelőbb eszközt. Készen áll?

Mi az a 17Hats alternatíva?

A 17Hats egy üzleti folyamatkezelő szoftver kisebb csapatok és vállalkozók számára. Az ideális alternatíva gyakorlatilag mindent kínál, amit a 17Hats, plusz extra eszközöket, integrációkat és automatizálásokat, amelyekre vállalkozásának szüksége van.

Kezelje projektjeit, ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

Íme néhány a legjobb funkciói közül:

Mit kell keresnie a 17Hats alternatíváiban?

Az Ön vállalkozásának legjobb 17Hats alternatívája eltérhet egy másik vállalkozás számára megfelelő választástól. A lényeg, hogy megtalálja azt, ami minden igényét kielégíti, és az Ön költségvetéséhez illeszkedik.

Íme néhány kritikus pont, amelyeket figyelembe vettünk a 17Hats legjobb alternatíváinak kutatása során:

Sablonok : CRM-sablonok , amelyek segítenek finomítani CRM-stratégiáját , valamint számos sablon más üzleti funkciókhoz, hogy megkönnyítsék az életét ?

Kommunikáció: A minőségi A minőségi ügyfélkommunikáció és a belső kommunikációs funkciók elengedhetetlenek a CRM szoftvermegoldásokhoz.

Műveletek menedzsmentje: A legjobb eszközök olyan A legjobb eszközök olyan műveletek menedzsment szoftvereket kínálnak, amelyek csökkentik a költségeket és egyszerűsítik az üzleti folyamatokat.

Integrációk: Üzleti menedzsment eszközök, amelyek integrálhatók az Ön által használt egyéb szoftverekkel, így minden egy helyen található, ami megkönnyíti az életét.

Pénzügyi menedzsment: A számlázás, a kiadások nyomon követése és a költségvetés funkciók elengedhetetlenek.

Ne feledje, hogy ez nem egy kimerítő lista. Lehet, hogy időkövetőre vagy PayPal-kompatibilitásra is szüksége van. Bármi is legyen az, jegyezze meg magában, és készüljön fel arra, hogy megtalálja álmai megoldását.

A 10 legjobb 17Hats alternatíva

Készen áll a változásra és egy új üzleti menedzsment platform keresésére? Íme a 10 legjobb 17Hats alternatíva, amelyet 2024-ben használhat.

A ClickUp all-in-one CRM megoldása automatizálja a feladatokat, egyszerűsíti az ügyfélnövekedést és ügyfélszolgálatot, és több mint 1000 eszközzel integrálható.

A G2 2024 legjobb projektmenedzsment eszközének nyerteseként a ClickUp üzleti menedzsment rendszere több ezer funkciót és integrációt kínál szabadúszóknak és vállalkozásoknak. Gondoljon bele, mit tehetne, ha minden, amire szüksége van, kéznél lenne. ✨

A ClickUp CRM-eszközei felgyorsíthatják az ügyfélszám növekedését, növelhetik az ügyfélelégedettséget és egyszerűsíthetik az ügyfélszolgálatot. Ez egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely segít egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, több projektet kezelni, vizualizálni a folyamatokat és valós időben együttműködni, mint eddig soha.

Emellett egyszerű ügyfélportál-szoftvert és a kapcsolattartáshoz szükséges minden eszközt megkap a ClickUp ügyfélszolgálati funkcióival – mindez egy komplett üzleti menedzsment megoldás részeként.

Ügyfélkérdőívekről, biztonságos dokumentummegosztásról a ClickUp Docs segítségével, a munkafolyamatok optimalizálására szolgáló sablonokról, integrációkról és testreszabható nézetekről beszélünk.

Emellett rendelkezésre állnak MindMaps és Whiteboards az ötletek kidolgozásához és az együttműködéshez, hozzárendelt megjegyzések, hogy mindenki naprakész legyen a feladatokkal, és (dobpergés, kérem) a Free Forever tervezet, amely mindezt ingyenesen biztosítja. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A delegációs eszközök lehetővé teszik, hogy több megbízottat adjon hozzá, hogy gyors segítséget kapjon és valós időben megbeszélje a jegyeket.

Több mint 50 műszerfal-widget az összes ügyféladat vizualizálására és egységesítésére a jobb ügyfélszolgálat és leadkezelés érdekében.

A ClickUp Automations lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, így időt és pénzt takaríthat meg

Több mint 1000 lehetőséget tartalmazó sablonkönyvtár a munkafolyamatok optimalizálásának, a közösségi média optimalizálásának, a projektmenedzsmentnek, a brainstormingnak, a költségvetésnek és még sok másnak a javításához ?

Több mint 1000 integráció népszerű eszközökkel, és ha valamelyik hiányzik, a Zapier segítségével hozzáadhatja az integrációkat anélkül, hogy technikai API-dokumentumokkal kellene foglalkoznia.

Kompatibilis Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome és más rendszerekkel, így minden ügyfél és csapat hozzáférhet hozzá.

A ClickUp korlátai

Néhány felhasználói vélemény szerint a kezdeti szakaszban van egy tanulási görbe.

Néhány értékelő megjegyezte, hogy a nagy munkaterhelés esetén elkerülendő túlterhelés miatt módosítani kell az értesítési beállításokat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. HoneyBook

via HoneyBook

A HoneyBook egy üzleti menedzsment szoftver kisvállalkozások tulajdonosai és kreatív vállalkozók számára. Funkciói között szerepel a feladatok kezelése, a találkozók ütemezése, a számlák készítése, a kiadások nyomon követése és a projektmenedzsment javítása. A HoneyBook emellett megkönnyíti az ügyfelekkel való kommunikációt és a potenciális ügyfelek kezelését is.

A HoneyBook legjobb funkciói

A végpontok közötti ügyfélkezelési funkciók az összes potenciális ügyféllel kapcsolatos információt egy helyen tárolják.

A munkafolyamat-automatizálás kezelheti a nyomon követő e-maileket, a találkozók ütemezését és a számlák létrehozását.

A sablonok és űrlapok segítenek az ajánlatok elkészítésében és a potenciális ügyfelek megszerzésében.

Az elemzési funkció betekintést nyújt az üzleti teljesítménybe, a bevételekbe, az ügyfél-elégedettségbe és a projektmenedzsmentbe.

A HoneyBook korlátai

Egyes felhasználók szerint a HoneyBook e-mail felülete zavaros, ami megnehezíti a hatékony munkavégzést, amikor először váltanak át erre a rendszerre.

A véleményekben említik a számlázás testreszabási lehetőségeinek hiányát (pl. hitelkártya-díjak hozzáadása).

HoneyBook árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Essentials: 39 USD/hó felhasználónként

Prémium: 79 USD/hó felhasználónként

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

3. Bloom

via Bloom

A Bloom egy potenciális ügyfelek generálására és e-mailes marketingre specializálódott platform, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfelek megszólításában és a potenciális ügyfelek kezelésében. A platform arra specializálódott, hogy az ügyfelek a nap bármely szakában azonnal foglalhassanak a weboldalán keresztül.

A Bloom legjobb funkciói

A marketing űrlapok és a potenciális ügyfelek adatainak rögzítése esztétikus kialakítású és testreszabható sablonokkal rendelkezik.

A beágyazási funkciók lehetővé teszik, hogy lead-gyűjtő űrlapokat adjon hozzá webhelyéhez és közösségi oldalaihoz, így növelve a közönség elkötelezettségét.

Több tucat integráció található benne, és a Zapier segítségével bármely hiányzó funkciót hozzáadhat (API nem szükséges).

Az A/B tesztelés lehetővé teszi az e-mail kampányok és a potenciális ügyfelek megszerzésének teljesítményének elemzését és összehasonlítását.

A Bloom korlátai

Néhány felhasználói véleményben említik a sablonok és a galéria funkciók hiányát.

A vélemények további témák és testreszabási beállítások iránti igényt említenek.

Bloom árak

Starter: 13 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Teljes körű szolgáltatás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bloom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

4. FreshBooks

via FreshBooks

A FreshBooks egy felhőalapú könyvelési szoftver vállalkozók és kisvállalkozások számára. Ez egy üzleti és pénzügyi menedzsment rendszer CRM funkciók nélkül. Használja pénzügyek, kiadások, számlázás, időkövetés és projektmenedzsment kezelésére egy könnyen használható platformon.

A FreshBooks legjobb funkciói

A jelentési opciók hasznos pénzügyi teljesítményre és időgazdálkodásra vonatkozó információkat nyújtanak, amelyekkel javíthatja eredményességét.

A projektmenedzsment eszközök segítenek a feladatok nyomon követésében és szervezésében, miközben javítják az együttműködést.

A sablonok tartalmaznak számlázási, időkövetési és pénzügyi menedzsment funkciókat, amelyek többsége kompatibilis a Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets és Adobe PDF programokkal.

Integrációk léteznek olyan üzleti szoftverekkel, mint a Stripe, a Shopify és a Zapier.

A FreshBooks korlátai

A véleményekben említik, hogy az elektronikus fizetési lehetőség csak néhány banknál működik.

Egyes felhasználók problémákat jelentenek az alkalmazás beépített olvasó funkciójának használatával kapcsolatban.

FreshBooks árak

Lite: 17 USD/hó felhasználónként

Plusz: 30 USD/hó használatonként

Prémium: 55 USD/hó felhasználónként

Válassza ki: Vegye fel velünk a kapcsolatot az árakért

FreshBooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)

5. Insightly

via Insightly

Az Insightly egy felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz, amely nyomon követi a projekteket, az értékesítést és az ügyfelekkel való kommunikációt. Szabadúszók, vállalkozók, startupok és kisvállalkozások használhatják e-mailes marketing, projektek, egyéni feladatok, kapcsolatok és potenciális ügyfelek kezelésére.

Az Insightly legjobb funkciói

A kapcsolattartási és potenciális ügyfélkezelési funkciók segítségével központosíthatja adatait, nyomon követheti az értékesítési lehetőségeket és az ügyfelekkel való interakciókat.

A sablonkönyvtár tartalmazza a projektmenedzsment, marketingkampányok, értékesítési folyamatok elemzése, kapcsolattartás, üzleti jelentések és egyéb funkciókhoz szükséges opciókat.

Az integrációk olyan népszerű üzleti eszközöket fednek le, mint a QuickBooks, a Gmail és az Outlook.

A fejlett jelentéskészítési funkciók betekintést nyújtanak a projektadatokba, a marketingbe és az értékesítési teljesítménybe.

Az Insightly korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz számukra a felület használata és az e-mailek nyomon követése a mobilalkalmazásban.

A teljes Insightly csomaghoz való hozzáférés túl drága lehet startupok, kisvállalkozások és szabadúszók számára.

Insightly árak

CRM Plus: 29 USD/hó felhasználónként

CRM Professional: 49 USD/hó felhasználónként

CRM Enterprise: 99 USD/hó felhasználónként

All-in-One Plus: 349 USD/hó

All-in-One Professional: 899 USD/hó

All-in-One Enterprise: 2599 USD/hó

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 600 értékelés)

6. HubSpot CRM

via HubSpot CRM

A HubSpot CRM az ügyfélkapcsolatok kezelésére és az értékesítési folyamatok egyszerűsítésére lett kifejlesztve, és egy fantasztikus 17Hats alternatíva. Használja üzletkötések nyomon követésére, kapcsolattartók kezelésére, értékesítési elemzésekre és e-mailes marketingre, és élvezze a felhőalapú hozzáférést bármilyen táblagépről, mobil eszközről vagy internetkapcsolattal rendelkező számítógépről.

A HubSpot lehetővé teszi más hasznos üzleti menedzsment szoftverek hozzáadását is. ?

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Egy átfogó kapcsolattartási rendszer nyomon követi a kapcsolattartási információkat, lehetővé teszi részletes megjegyzések hozzáadását és javítja az ügyfelekkel való interakciókat.

A sablonkönyvtár ingyenes, testreszabható lehetőségeket tartalmaz olyan területeken, mint az e-mail marketing, az ügyfélkommunikáció, a potenciális ügyfelek nyomon követése, a céloldalak és a kapcsolatfelvételi űrlapok.

Integrálhatók más eszközökkel, többek között a Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics és más HubSpot szoftverekkel.

A marketingkampányok automatizálása és a potenciális ügyfelek nyomon követése segít egyszerűsíteni az értékesítési folyamatot.

A HubSpot CRM korlátai

Néhány kisvállalkozás véleménye említi a frissített csomagok, marketing kiegészítők és egyéb további díjak megfizethetőségével kapcsolatos problémákat.

A felhasználói véleményekben említik, hogy nehéz használni és megérteni a munkafolyamat funkciókat.

HubSpot CRM árak

Ingyenes eszközök: 0 USD

CRM csomag magánszemélyek és kisvállalkozások számára – Starter: 30 USD/hó felhasználónként

CRM csomag magánszemélyek és kisvállalkozások számára – Professional: 1781 USD/hó felhasználónként

CRM Suite for Businesses and Enterprises—Professional: 1781 USD/hó felhasználónként

CRM Suite for Businesses and Enterprises—Enterprise: 5000 USD/hó felhasználónként

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3800 értékelés)

7. Dubsado

via Dubsado

A Dubsado egy kisvállalkozások és vállalkozók számára készült üzleti menedzsment platform, amelynek funkciói a folyamatok automatizálására és a munkafolyamatok egyszerűsítésére szolgálnak. A felhasználók egyetlen csomagból hozhatnak létre szerződéseket és egyedi űrlapokat, automatizálhatják az ügyfelekkel való e-mailes kommunikációt, és feldolgozhatják a számlákat.

A Dubsado legjobb funkciói

Az ügyfélkezelési funkciók segítségével rendszerezheti a projekt részleteit, a kapcsolattartási információkat, a kommunikációs előzményeket és még sok mást.

A sablonkönyvtár előre megtervezett űrlapokat, szerződéseket, számlákat, marketing e-maileket és projektjavaslatokat tartalmaz.

A munkafolyamat-automatizálási funkciók lehetővé teszik, hogy beállítson kiváltókat és műveleteket az ügyfélkommunikációhoz és a projekt létrehozásához.

Az integrációk olyan népszerű alkalmazásokat és szolgáltatásokat tartalmaznak, mint a QuickBooks, a Zapier és a Xero.

A Dubsado korlátai

Egyes vélemények említik a különböző számlatípusok létrehozásával kapcsolatos problémákat és a további testreszabás szükségességét.

A felhasználók szerint a munkafolyamatok használata tanulási görbét igényel, és a hibák olyan problémákhoz vezethetnek, mint például az automatikus e-mailek véletlen elküldése rossz időpontban.

Dubsado árak

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Premier: 40 USD/hó felhasználónként

Dubsado értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

8. HelloLeads

via HelloLeads

A HelloLeads egy vezető menedzsment platform, amelynek célja a ügyfélkommunikáció javítása minden méretű vállalkozás számára. Használja vezető generáláshoz, ápoláshoz, elemzéshez és egyebekhez, hogy munkafolyamatát hatékonyabbá tegye, időt takarítson meg és többet értékesítsen.

A HelloLeads legjobb funkciói

A sablonkönyvtár több tucat lehetőséget kínál e-mailes marketinghez és kampányokhoz.

Az integrációs lehetőségek között megtalálhatók a népszerű harmadik féltől származó lead-generáló platformok, SMS-szolgáltatók és felhőalapú hívásszolgáltatások.

A kapcsolattartási és potenciális ügyfélkezelő eszközök segítségével egyetlen helyen nyomon követheti összes potenciális ügyfelét és kapcsolatát, így javíthatja értékesítési teljesítményét.

Az értékesítési elemzések részletes jelentéseket nyújtanak, amelyek segítenek azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.

A HelloLeads korlátai

Néhány kisvállalkozás tulajdonosának véleménye szerint javítani kell az elemzési funkciókat és a mobilalkalmazás felhasználóbarát felületét.

Az ingyenes csomag 250 potenciális ügyfélre vagy ügyfélrekordra és 10 listára korlátozódik.

HelloLeads árak

Ingyenes

Essential: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 9 USD/hó felhasználónként

HelloLeads értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4/5 (3+ értékelés)

9. Agiled

via Agiled

Az Agiled egy üzleti menedzsment platform, amelyet szabadúszók és kisvállalkozások számára terveztek. Kiváló 17Hats alternatíva, amely számlázási, időkövetési, projektmenedzsment, csapatmunka és ügyfélkapcsolatok javítására szolgáló eszközöket tartalmaz.

Az Agiled legjobb funkciói

Az átfogó projektmenedzsment funkciók lehetővé teszik feladatok létrehozását, határidők beállítását és az egyes csapattagok feladatainak előrehaladásának nyomon követését.

Több tucat testreszabható sablon számlázáshoz, ajánlatokhoz, szerződésekhez, projektbecslésekhez, megrendelésekhez és értékesítési jelentésekhez.

Több mint két tucat integráció népszerű eszközökkel, mint például a Wise, a TimeCamp, a ZohoBooks és az Asana.

Az együttműködési eszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy teendőlistákat hozzanak létre, fájlokat osszanak meg és valós időben kommunikáljanak, így racionalizálva csapata munkafolyamatát.

Agiled korlátozások

Egyes vélemények szerint javítani kell a vizuális testreszabás, a kiadások nyomon követése és a fizetési integrációk terén.

Az ingyenes csomag két ügyfélre és 100 potenciális ügyfélre korlátozódik.

Agiled árazás

Alap: Ingyenes

Előny: 9,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 14,99 USD/hó felhasználónként

Agiled értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (330+ értékelés)

10. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce CRM egy népszerű, felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver. Teljes eszközkészletet kínál, amely racionalizálja az üzleti folyamatokat, javítja az értékesítési teljesítményt és fenntartja a jövedelmező ügyfélkapcsolatokat. A felhasználóknak lehetőségük van több más hasznos üzleti menedzsment szoftver opció hozzáadására is.

A Salesforce legjobb funkciói

Többféle integráció olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Workspace, a DocuSign, a Jira és a Dropbox.

Az elemzési és jelentéskészítő eszközök értékes információkat nyújtanak az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat területén.

A marketing automatizálási eszközök lehetővé teszik, hogy a közösségi média kezelését és az e-mail marketinget automatizálja.

Egy átfogó ügyfélszolgálati rendszer hatékonyan kezeli a támogatási kéréseket, az ügyfélérdeklődéseket és a kommunikációt.

A Salesforce korlátai

Néhány kisvállalkozás tulajdonosának véleménye szerint az éves díjak emelése túl magas a költségvetésükhöz képest.

Egyes felhasználók említik, hogy a hirdetett áron felül további funkciókért díjat kell fizetni.

Salesforce árak

Kisvállalkozások CRM Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Kisvállalkozások CRM Sales Professional: 80 USD/hó felhasználónként

Kisvállalkozások CRM Szolgáltatók: 80 USD/hó felhasználónként

Kisvállalkozások CRM Marketing Cloud Account Engagement: 1250 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Készen áll a változásra?

A 17Hats alternatíváinak ilyen nagy választéka mellett kétségtelen, hogy csapata megtalálja az ideális üzleti menedzsment eszközt minden fontos igényének kielégítésére.

Még mindig nem tudja, hol kezdje? Mi lenne, ha a listánk élén álló, a projektek kezelésére, a feladatok elvégzésére és az időmegtakarításra szolgáló, mindenre kiterjedő szoftverrel kezdené: a ClickUp-pal.

Több száz rugalmas funkcióval a hatékony projekt-, ügyfél- és munkafolyamat-kezeléshez, ez az ideális 17hats alternatíva gyakorlatilag bármely csapat számára. Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és nézze meg, ahogy termelékenysége új magasságokba emelkedik. ?