Todoist kontra Microsoft To Do: a feladatkezelés dilemmája

Rengeteg projektet kezel, és úgy érzi, a világ tetején áll! De egy bizonyos ponton a feladatok halmozódnak, elveszíti az irányítást, és nem emlékszik, mit is kellett volna tennie. Egy-két (vagy három-négy!) feladat kicsúszik a kezei közül, és elszabadul a pokol!

Nem tudsz koncentrálni, és nem találod a kiutat a rossz feladatkezelés végtelen körforgásából.

Itt jönnek a segítségedre a feladatkezelő alkalmazások, amelyek segítenek megszervezni a napjaidat, prioritásokat felállítani és a határidőket betartani. A feladatkezelés területén két kiemelkedő alkalmazás a Todoist és a Microsoft To Do.

Első ránézésre mindkét alkalmazás ugyanazokat a funkciókat kínálja: intelligens teendőlistákat a munka és a magánélet szervezéséhez. De ha jobban megnézzük, különbségek láthatók a képességeikben és a rendelkezésre álló opciókban.

Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk mindkét alkalmazás legfontosabb funkcióit, és megvitatjuk azok előnyeit és hátrányait, hogy segítsünk neked választani a Todoist és a Microsoft dilemmájában, és profivá válj a legfontosabb feladatok elvégzésében. 💪

Mi az a Todoist?

A Todoist egy népszerű feladatkezelő platform, amely lehetővé teszi, hogy teendőlistákat készítsen, hogy strukturálja napjait és kézben tartsa feladatait. Akár munkához, akár személyes ügyekhez, akár mindkettőhöz használja, a Todoist felgyorsíthatja szervezési képességeit – megkönnyíti a napok aprólékos tervezését, biztosítva, hogy egyetlen feladat se maradjon figyelmen kívül vagy elvégzetlen.

A Todoist néhány alapvető funkciója:

Gyors feladat hozzáadás

Ismétlődő feladatok beállítása rutinok létrehozásához

Feladatainak szakaszokba rendezése

Válassza ki a feladatok prioritási szintjét, testreszabhatja az emlékeztetőket, és megoszthatja a teendőlistáit munkatársaival (vagy családtagjaival, szobatársaival), hogy ők is naprakészek legyenek.

A Todoist több tucat integrációt kínál, így összekapcsolhatod az e-mail vagy naptár szoftvereddel, és könnyedén hozzárendelhetsz és ütemezhetsz feladatokat.

Mivel sokkal többet kínál, mint egyszerű teendőlisták, amelyeken le lehet húzni a feladatokat, a Todoist hasznos lehet mindenkinek, aki új szintre szeretné emelni a szervezettségét és a szorgalmát. 📈

A Todoist funkciói

Igen, a Todoist népszerű, de mi különbözteti meg ezt a platformot a többi teendőlista-alkalmazástól? Nézzük meg néhány kiemelkedő funkcióját!

1. Kanban táblák

A Kanban táblák népszerű, agilis projektmenedzsment eszközök, amelyek segítenek a projektek és folyamatok vizualizálásában, valamint a munkafolyamatok optimalizálásában. A Todoist ugyan nem projektmenedzsment platform, hanem egy eszköz a feladatok kezelésére, emlékeztető beállítására, a feladatok aktivitásának nyomon követésére és egyebekre. Felismeri a Kanban táblák előnyeit, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kihasználják azokat.

Via Todist

Mint bármely más teendőlista-alkalmazás, a Todoist is lehetővé teszi, hogy feladataidat listák formájában tekintsd meg. Tegyük fel, hogy van egy „Marketingstratégia” nevű listád, amely több kategóriát tartalmaz, például „Ötletek”, „Teendők” és „Folyamatban”. Ha a lista jobb felső sarkában található három pontra kattintasz, és kiválasztod a „Táblaként megtekintés” opciót, a lista és kategóriái Kanban-táblává alakulnak, ahol a feladatok kártyák formájában jelennek meg.

A Todoist segítségével egyszerű drag-and-drop műveletekkel mozgathatod a kártyákat, így könnyedén frissítheted a folyamatokat.

2. Sablonok

Nem szeretnéd a semmiből létrehozni a teendőlistáidat? A Todoist megérti, hogy lehet, hogy nincs rá időd, vagy attól félsz, hogy valamit kihagysz, ezért fantasztikus sablonokat kínál. Ezek előre elkészített feladatokkal rendelkeznek, amelyeket a saját folyamatokhoz igazíthatsz.

A platform több mint 60 sablonnal rendelkezik, amelyek számos kategóriába vannak csoportosítva, például marketing és értékesítés, kreatív, tervezés és termék, valamint menedzsment. Ha nem szeretnéd manuálisan átnézni a kategóriákat, használd a keresősávot, hogy a beírt kulcsszavak alapján megtaláld a megfelelő sablont.

Tegyük fel, hogy egy rendezvényt tervez – használja a Todoist rendezvénytervezési sablonját, amely a feladatokat a teljesítésük határideje szerint rendezi. Három kategória áll rendelkezésre: a rendezvény előtt, a rendezvény napján és a rendezvény után. Minden kategória alkategóriákra van felosztva, hogy megkönnyítse a szervezést. Például a „Rendezvény előtt” kategóriában olyan alkategóriák találhatók, mint a helyszín, a vendéglátás és az előadók. Húzza ki a feladatokat a listájáról, végezze el a teendőket, és élvezze a rendezvény sikerét. 🏅

3. A termelékenységi trendek nyomon követése

Ha tudod, mennyire voltál produktív a múltban, az inspirálhat, hogy folytasd a munkát, és értékes betekintést nyújthat abba, hogy mennyit értél el. A Todoist lehetővé teszi, hogy termelékenységi célokat állíts be és nyomon kövesd a trendeket, hogy lássad, mennyit értél el napi és heti szinten, és nyomon kövesd a célok elérésének sorozatát.

Via Todoist

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy megtekintse tevékenységi előzményeit, projekt vagy személy szerint szűrje azokat, és objektív adatokat szerezzen saját és csapata hatékonyságáról.

A Todoist nemcsak a teljesített feladatok számát jeleníti meg, hanem azt is, hogy mely feladatokat húztad ki a listádról. Ez segít nyomon követni a tevékenységeket és vizualizálni azokat az utakat, amelyek nagy projektek megvalósításához vezetnek! 🥰

Egy másik értékes opció a Todoist Karma, amely pontokat ad a fejlett funkciók használatáért és a feladatok elvégzéséért. Ha versenyszellemű vagy és élvezed az eredmények érzését, imádni fogod ezt a játékos funkciót.

Todoist árak

Kezdők : Ingyenes verzió

Pro: 4 USD/hó felhasználónként

*A feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mi az a Microsoft To Do?

A Microsoft To Do egy egyszerű, teendőlistákon alapuló feladatkezelő alkalmazás. Lehetővé teszi, hogy munkádat kisebb, könnyebben kezelhető részekre (feladatokra) bontsd, és azokat egyenként végezd el, amíg el nem éred céljaidat. ✔️

A Microsoft To Do tökéletes választás lehet azoknak a felhasználóknak, akik egyszerűséget keresnek. Az alkalmazás segítségével könnyedén kézben tarthatod a napjaidat és együttműködhetsz másokkal a kezdetektől fogva, anélkül, hogy időt kellene pazarolnod az interfész megismerésére.

A platform nem rendelkezik mindenféle extrával, de sok felhasználó számára ez több mint elég a feladatok sikeres kezeléséhez. A teendőlisták létrehozása mellett határidőket és emlékeztetőket állíthatsz be, prioritásokat rendelhetsz hozzájuk, kategóriákba sorolhatod őket, fájlokat csatolhatsz hozzájuk és megjegyzéseket fűzhetsz hozzájuk, hogy még jobban szervezd a munkádat.

A Microsoft To Do funkciói

Nézzük meg, milyen funkciók teszik olyan vonzóvá egy látszólag egyszerű teendőlista-alkalmazást, mint a Microsoft To Do.

1. Feladatlisták

Alapértelmezés szerint a Microsoft To Do több feladatlistát tartalmaz, amelyek segítenek nyomon követni a tervezett tevékenységeket és feladatokat.

Forrás: Microsoft

Az első lista a My Day (A napom), ahol a „ma” és a következő napokra tervezett feladatok találhatók. Áttekintést ad a napi teendőkről, és a rendezési opciók segítségével a feladatokat fontosság, határidő, első betű vagy létrehozás dátuma szerint rendezheti.

A következő lista a Fontos lista, amelyen azok a feladatok szerepelnek, amelyeket a jobb oldalon található csillag megnyomásával fontosnak jelöltél. ⭐

A harmadik lista a Tervezett, amelyben az összes határidővel rendelkező feladatot megtalálod.

A Hozzám rendelt lista az alkalmazásban vagy a Microsoft Plannerben (a Microsoft tervezőalkalmazásában) hozzád rendelt összes feladatot jeleníti meg. Végül a Feladatok lista átfogóan összefoglalja az összes hozzád rendelt feladatot.

Nem kell ezeket a listákat használnia – a Microsoft To Do lehetővé teszi, hogy saját listát hozzon létre a képernyő jobb oldalán található menüben az Új lista opcióra kattintva.

2. Emlékeztetők

Képzeld el, hogy megnyitod a teendőlista-alkalmazást, és látod, hogy ma fontos megbeszélésed van. De már 11 óra van, a megbeszélés pedig 10-kor volt. Szerencsére a Microsoft To Do emlékeztető funkciójával elkerülheted az ilyen rémálomszerű helyzeteket. ⏰

A feladatok határidejének megadásán kívül emlékeztetőket is beállíthat, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon, és ne maradjon le fontos tevékenységekről.

Válassz ki egy dátumot és időpontot úgy, hogy kiválasztasz egy feladatot, majd a képernyő jobb oldalán található eszköztárból kiválasztod a Emlékeztess opciót. A Microsoft To Do a megadott időpontban értesítést küld a készülékedre, így segít csökkenteni a stresszt, betartani a határidőket és profi módon kezelni a munkádat.

3. Feladatbeállítások

Figyelembe véve, hogy a Microsoft To Do egy egyszerű feladatkezelő alkalmazás, meglepően részletes beállításokat kínál a felület és a listák szervezéséhez.

A beállítások az alkalmazás jobb felső sarkában találhatók – kattints a fogaskerék ikonra, hogy megnyisd őket. ⚙️

Megjelenik a beállítások listája, amelyeket a kapcsoló gomb megnyomásával testreszabhatsz. Például kiválaszthatod, hogy az új feladatokat a tetejére helyezd, befejezési hangot játssz le, vagy emlékeztető értesítéseket küldj.

Az általános beállításoktól a listák és a csatlakoztatott alkalmazások testreszabásáig a Microsoft To Do teljes irányítást biztosít Önnek, és lehetővé teszi, hogy olyan teret hozzon létre, amely megfelel a tervezési igényeinek.

A Microsoft To Do árai

Ingyenes

Todoist és Microsoft To Do: funkciók összehasonlítása

A Todoist és a Microsoft To Do ugyanazt a célt szolgálja: segít a teendőlisták létrehozásában és a feladatok kezelésében, hogy javítsd a szervezettségedet és a termelékenységedet. A kedvenc kiválasztása egyáltalán nem könnyű, ezért nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a két alkalmazás három kritikus szempontból: integráció, együttműködés és feladat létrehozás.

1. Integrációk

A különböző termelékenységi, projektmenedzsment és együttműködési platformokhoz való csatlakozás növelheti a hatékonyságot és további funkciókat nyithat meg. Mind a Todoist, mind a Microsoft To Do tucatnyi integrációs lehetőséget kínál az Ön igényeinek kielégítésére.

A Todoist több mint 80 alkalmazással integrálható, amelyek kategóriákba vannak sorolva, például fájlmegosztás és tartalom, időkövetés és hangsegédek.

A Microsoft To Do, ahogyan azt sejtheted, inkább a Microsoft ökoszisztémán belüli integrációkra összpontosít. Könnyedén összekapcsolhatod olyan alkalmazásokkal, mint az Outlook, a OneDrive és a Microsoft Teams.

A Todoist és a Microsoft To Do egyaránt csatlakozhat a Zapierhez, így több ezer szoftverintegrációt tesz lehetővé.

Ezen a területen nincs egyértelmű győztes. Ha már Microsoft-alkalmazásokkal dolgozol, akkor a Microsoft To Do lehet a megfelelő választás. Ha azonban nagyobb sokoldalúságot szeretnél, akkor a Todoist tűnik jobb választásnak.

2. Együttműködési lehetőségek

Ha csapatban dolgozol, akkor biztosan érdekelnek azok a lehetőségek, amelyek elősegítik az együttműködést és a kommunikációt.

A Todoist számos ilyen funkciót kínál, többek között feladatmegjegyzések hozzáadását, egyszerű feladatátadást és nyomon követést. Együttműködésbarát környezetet teremt, ahol nyomon követheted az egyes csapattagok termelékenységi trendjeit, és felhasználhatod ezeket az információkat a jövőbeli ütemezéshez és a munkaterhelés kezeléséhez.

Ezzel szemben a Microsoft To Do nem tűnik ki ebben a területen. Bár feladatok rendelhetők konkrét csapattagokhoz, a folyamat kissé időigényes. Minden feladathoz megjegyzéseket lehet fűzni, de kommenteket nem lehet hozzáadni, ami akadályozhatja a zökkenőmentes együttműködést és kommunikációt.

A Todoist nyeri a versenyt az együttműködési funkciók terén – kis és nagy csapatok számára egyaránt alkalmas, és lehetővé teszi a trendek és minták nyomon követését. A Microsoft To Do viszont jó választás lehet egyéni felhasználók és kisebb csapatok számára.

3. Feladat-létrehozási funkciók

Nem szeretnél olyan teendőlista-alkalmazást, amelynek elsődleges célja, a feladatok létrehozása rémálommá válik. Szerencsére ez egyik versenyzőnk esetében sem így van – mindkettővel néhány kattintással létrehozhatsz feladatokat. Hozzáadhatod a feladatok felelőseit, a határidőket és a prioritásokat is. Van azonban néhány különbség, amelyet érdemes tudni.

Például a Todoist lehetővé teszi alfeladatok létrehozását az alfeladatokon belül, míg a Microsoft To Do nem. Ráadásul a Todoist segítségével szakaszokat hozhatsz létre a listáidon belül, hogy a kívánt kritériumok alapján szervezd a feladatokat, ami a Microsoft To Do-ban nem lehetséges.

via Todoist

A feladat-emlékeztetők mindkét alkalmazásban elérhető funkciók, de ebben a tekintetben a Microsoft To Do enyhe előnnyel rendelkezik. A Todoist-tal ellentétben, ahol Pro előfizetés szükséges a funkció eléréséhez, a Microsoft To Do ingyenesen biztosítja ezt a szolgáltatást. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a Todoist Pro előfizetéssel további előnyként természetes nyelvet használhatsz az emlékeztetők (és egyéb feladatadatok) beállításához, ami megéri a befektetést.

A prioritások beállítása tekintetében a Microsoft To Do lehetővé teszi, hogy csillaggal jelöld meg a magas prioritású feladatokat. A Todoist négy prioritási szint közül választhatsz, és könnyedén megszervezheted a munkafolyamatokat, hogy betarthasd a határidőket. 💪

Todoist vs. Microsoft To Do a Redditen

Mit mondanak a Reddit felhasználók a Microsoft To Do és a Todoist összecsapásáról? Nézzük meg néhány kommentjüket.

Az egyik felhasználó azt írta, hogy mindkettőt használja, de a Todoistot részesíti előnyben a fejlett opciói miatt:

„Mindkettőt használom, de a Todoist a kedvencem. A természetes nyelv és az ismétlődő feladatok opciói nagyon vonzóak. ”

Egy másik felhasználó a Microsoft To Do integrációs lehetőségei miatt támogatta ezt az alkalmazást:

„Ha irodádban teljes mértékben használják a 365 csomagot a Planner mellett, akkor az integráció nagyon praktikus, mivel a Plannerben hozzád rendelt feladatok zökkenőmentesen kapcsolódnak egymáshoz. ”

Ismerd meg a ClickUp-ot – a Todoist és a Microsoft To Do legjobb alternatíváját!

A Todoist és a Microsoft To Do közötti választás gyakran kompromisszumot jelent. Az egyik oldalon robusztus feladatkezelési lehetőségek állnak rendelkezésre, bár kissé bonyolultabb felülettel. A másik oldalon egy könnyen használható alkalmazás található a Microsoft csomagból, de nincs fejlett funkció.

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nem kell megalkudni? A ClickUp lehet a kedvenc feladatkezelő platformod, és segíthet elérni olyan szervezettségi és termelékenységi szintet, amiről soha nem gondoltad, hogy lehetséges. Fantasztikus lehetőségeket kínál a feladatok tervezéséhez, szervezéséhez, kiosztásához és nyomon követéséhez, miközben hangsúlyt fektet a valós idejű együttműködésre.

Hihetetlenül sokoldalú funkcióinak köszönhetően a ClickUp felkerült a Forbes 2023 Cloud 100 listájára, amely a 100 legjobb magánfelhő-vállalatot sorolja fel. Nézzük meg néhány olyan funkcióját, amelyek fantasztikus alternatívává teszik a Todoist és a Microsoft To Do alkalmazásokkal szemben!

1. ClickUp Docs

Közös felismerés és szerkesztés, megjegyzések hozzáadása és linkek beágyazása a ClickUp Docs-ban

A feladatok kiosztása, szervezése és az azokhoz való együttműködés egyszerűvé válik a ClickUp Docs segítségével – a platform egyedülálló dokumentumkezelő funkciójával.

Ez az opció lehetővé teszi projekt- és feladathoz kapcsolódó dokumentumok létrehozását, szerkesztését és megosztását. Akár utasításokat adsz, akár további információkat osztasz meg a csapatoddal, a ClickUp Docs értékes kiegészítője lehet a feladatkezelési eszköztárának. Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy helytől függetlenül, valós időben szerkesszék a feladathoz kapcsolódó dokumentumokat és együttműködjenek.

Miután elkészült egy dokumentum, összekapcsolhatja azt egy feladattal, hogy javítsa a szervezést és központosítsa a munkafolyamatokat.

A ClickUp Docs minden eleme testreszabható, így dokumentumait a feladatok és projektek jellegéhez, valamint a csapat általános dinamikájához igazíthatja.

2. ClickUp AI

A ClickUp AI használata projektleírás írásához

A ClickUp AI segítségével új szintre emelheti feladatkezelési képességeit. Ez az egyedülálló írási asszisztens a mesterséges intelligencia erejét használja fel, hogy segítsen Önnek feladatok és projektek létrehozásában, szervezésében és kezelésében.

Használja a ClickUp AI-t a dokumentumok összefoglalásához és a releváns információk kivonásához, amelyek alapján feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá. Mehet még egy lépéssel tovább, és hagyhatja, hogy az eszköz teendőket generáljon a dokumentumaihoz és feladataikhoz!

Ez a hatékony eszköz megkönnyíti a dokumentumok és feladatok létrehozását – ötleteket generál és segít a brainstormingban. Személyes szerkesztőként is használhatja, hogy írása világosabb és vonzóbb legyen.

A ClickUp számos AI-sablont kínál, amelyek segítségével „kommunikálhatsz” olyan csevegőrobotokkal, mint a ChatGPT, így maximális termelékenységet érhetsz el. Bár az AI-s kiegészítő funkciók nem szerepelnek a ClickUp ingyenes verziójában, időt takaríthatsz meg a befejezett feladatokkal és jobb kommunikációval.

3. ClickUp napi teendőlista sablon

Használja a ClickUp napi teendőlista sablonját a feladatok egyszerű kezeléséhez.

A sablonok gyorsabbá és egyszerűbbé tehetik a feladatok kezelését – ahelyett, hogy a teendőlistákat a semmiből kellene összeállítania, használhatja az előre elkészített bejegyzéseket, és időt takaríthat meg a feladatok elvégzésével. A ClickUp lenyűgöző könyvtárat kínál több mint 1000 sablonnal, amelyek közül sok a több feladat kezelésére, a szervezésre és az együttműködési funkciókra összpontosít, hogy ugyanazon a platformon lehessen együtt dolgozni.

A ClickUp napi teendőlista sablon tökéletes választás lehet, ha egyszerű, praktikus projektsablonokat keresel, amelyekkel könnyedén nyomon követheted a feladatokat.

Ez a feladat sablon egy teendőlista három alfeladattal: reggeli rutin, délutáni rutin és esti rutin. Minden alfeladat tovább van osztva kategóriákra, például „Könyv olvasása” és „Rostokban gazdag reggeli elfogyasztása” a reggeli rutin alatt. Osztályozd a feladatokat és kövesd nyomon a sorozatokat, hogy figyelemmel kísérd a haladásodat.

Nyilvánvaló, hogy ez a napi ellenőrzőlista-sablon inkább a magánéletre, mint a munkára összpontosít. De ezt gyorsan megváltoztathatod, mivel minden elem testreszabható. Cseréld ki a jelenlegi listákat és alfeladatokat munkával kapcsolatos dolgokra, add hozzá a csapattagjaidat, írd hozzá a feladatokhoz megjegyzéseket, kezdj el kipipálni az ellenőrzőlistádon szereplő elemeket, és élvezd az elért eredmények örömét! 😎

Hasonlítsd össze a Notion és a Todoist alkalmazásokat!

ClickUp: Zárja be a szemét, és zsonglőrködjön a feladatokkal

A feladatok hatékony kezeléséhez szükséges eszköz kiválasztása nem lehet kompromisszum kérdése – megérdemled a legjobbat, és az a ClickUp!

Kényelmes feladatkezelési és -létrehozási opcióival, AI asszisztensével, valamint több mint 1000 integrációjával és sablonjával a ClickUp a titkos fegyvered lehet a feladatok elvégzésében és a termelékenység növelésében. Próbáld ki a ClickUp ingyenes csomagját, és fedezd fel előnyeit! 🙌