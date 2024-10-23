8 ingyenes névjegyzék-sablon Excelben és ClickUpban

Hányszor mulasztott el fontos üzleti hívást vagy visszahívást, mert elmerült a rendezetlen táblázatok, hosszú e-mailek vagy firkált jegyzetek között... és azt az egy kapcsolatot kereste?

Mi is jártunk már ebben a cipőben, és megértjük az érzéseit.

Ha véget szeretne vetni a frusztrációnak, búcsút inteni a rendetlenségnek, és minden fontos kapcsolattartóját könnyedén kezelni szeretné, olvassa el a cikket a végéig. Összeállítottunk egy listát 8 ingyenes kapcsolattartói lista sablonról, amelyek segítenek összegyűjteni, rendszerezni és egyszerűsíteni a kapcsolattartói adatkezelési folyamatot.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A kapcsolattartók kezelése nem okozhat fejfájást! Íme az ingyenes kapcsolattartói lista sablonok, amelyekkel könnyedén tárolhatja, rendszerezheti és nyomon követheti fontos kapcsolatait – mindezt egy helyen: ClickUp névjegyzék-sablon

ClickUp vállalati kapcsolattartói lista sablon

ClickUp érdekelt felek listája sablon

ClickUp média lista sablon

ClickUp címjegyzék sablon

ClickUp üzleti címjegyzék sablon

ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon

Excel névjegyzék a Vertex42-től

A kapcsolattartói lista sablon olyan, mint egy digitális címjegyzék, amely segít rendezett módon nyomon követni a kapcsolattartási adatokat. És nem csak neveket és mobiltelefonszámokat tartalmaz, hanem további részleteket is, mint például beosztások, e-mail címek, helyszínek, közösségi média fiókok és még sok más.

Ezzel a rendezett információs központtal mindig gyorsan hozzáférhet minden szükséges kapcsolattartóhoz.

Kezdje el a ClickUp használatát Kezelje a kapcsolattartási adatokat, mobiltelefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket egy rendezhető Kanban táblázat vagy lista nézetben.

Akár beszállítók, potenciális ügyfelek, meglévő ügyfelek vagy partnerek listáját szeretné elérni, egy jó névjegyzék-sablon a legjobb eszköz a zökkenőmentes kommunikáció, a megfelelő időben történő visszajelzések és a szilárd kapcsolatok biztosításához. 🤝

A megfelelő sablonnal a kapcsolattartók kezelése gyerekjáték. Íme a kapcsolattartói lista sablonok legfontosabb jellemzőinek összefoglalása, hogy könnyen megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt:

Egyszerűség: Keressen egy tiszta, áttekinthető oszlopokkal és fejlécekkel rendelkező sablont, amely megkönnyíti az adatok bevitelét, megtekintését és visszakeresését.

Egyéni mezők: A megfelelő sablon lehetővé teszi mezők hozzáadását, eltávolítását vagy módosítását, hogy az A megfelelő sablon lehetővé teszi mezők hozzáadását, eltávolítását vagy módosítását, hogy az ügyfél-adatbázisba minden releváns adat bekerüljön.

Együttműködési eszközök: Lehetőséget kell biztosítania másoknak a sablon megosztására és az azzal való együttműködésre, különösen, ha csapatban dolgozik.

Platformok közötti kompatibilitás: Akár PC-t, táblagépet vagy mobil eszközt használ, a sablonnak mindegyiken zökkenőmentesen kell működnie.

Skálázhatóság: A választott sablonnak 50 névjegy esetén is ugyanolyan jól kell működnie, mint 5000 névjegy esetén, anélkül, hogy ez befolyásolná a teljesítményt.

Integráció: A jó sablonok könnyen integrálhatók az üzleti tevékenység során használt egyéb szoftverekkel (például A jó sablonok könnyen integrálhatók az üzleti tevékenység során használt egyéb szoftverekkel (például CRM-rendszerekkel és projektmenedzsment-szoftverekkel ), így biztosítva a zökkenőmentes adatáramlást. Ezenkívül hasznos, ha a sablonok AI-eszközök segítségével szerkeszthetők, írhatók vagy ellenőrizhetők.

A ClickUp Brain segítségével az értékesítési csapatok magabiztosabban kommunikálhatnak, mivel lektorálhatják, rövidíthetik vagy megfogalmazhatják az e-maileket.

Összeállítottunk hét névjegyzék-sablont, amelyek segítenek a szervezettségben és a termelékenység növelésében, hogy Ön és kapcsolattartói boldogan élhessenek. Nézzük meg őket! 👀

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon összes kapcsolattartóját ezzel a sokoldalú és kezdőknek is könnyen használható ClickUp kapcsolattartói lista sablonnal.

Ha könnyen használható rendszert keres a potenciális ügyfelek, ügyfelek, tagsági csoportok, beszállítók és partnerek kapcsolattartási adatainak kezeléséhez, akkor a ClickUp kapcsolattartási lista sablonja az Ön számára ideális. Egyedi mezőkkel rendelkezik, amelyekkel minden részletet rögzíthet: forrás, e-mail, vállalat, portfólió, helyszín, beszélgetésindító és legutóbbi megjegyzés.

Többféle nézet is rendelkezésre áll az adatok vizualizálásához és a meghatározott kritériumoknak megfelelő névjegyek gyors megtalálásához:

Kapcsolattartói lista: Több kapcsolattartó listája, státuszuk szerint kategorizálva (pl. első kapcsolat, potenciális ügyfél, tárgyalás alatt, inaktív, nem elérhető és aktív).

Forrás: A kapcsolattartók forrásuk szerint csoportosított táblázata (pl. ajánlás, weboldal, család, barátok és egyéb).

Hely: Térképnézet, amelyen láthatja, hol találhatók az aktív kapcsolattartói.

Pozíció szerint: Aktív kapcsolattartói listája, munkakörök szerint csoportosítva

Gyorsan meg kell találnia egy névjegy adatait? Csak írja be a nevét vagy egy kapcsolódó kulcsszót a ClickUp keresősávjába, és másodpercek alatt megkapja az eredményeket.

Ráadásul nem kell minden alkalommal manuálisan bevinni az új névjegyeket. Megoszthatja az integrált Űrlap nézetet másokkal, hogy ők is közvetlenül bevihetik adataikat a névjegyzékbe, így biztosítva annak pontosságát és naprakészségét. ✔️

Ez a telefonlista-sablon, mint minden más ClickUp-sablon, bárhová magával viheti. Bármelyik eszközről megtekintheti és szerkesztheti, és az adatok zökkenőmentesen szinkronizálódnak az összes eszközén.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazottak kapcsolattartói listájának sablonjával rendszerezheti és elérheti az alkalmazottak kapcsolattartó adatait.

A munkavállalók kapcsolattartási adatainak naprakészen tartása és könnyű hozzáférhetősége igazi kihívás lehet. Hányszor fordult már elő, hogy kapcsolatba kellett lépnie egy munkavállalóval vagy meg kellett osztania a részleg legfrissebb híreit, de nem tudta gyorsan megtalálni a munkavállaló szakmai kapcsolattartási adatait? Itt jön jól a ClickUp vállalati kapcsolattartási lista sablonja.

Több mint 10 egyéni mezővel nem maradhat ki egyetlen névjegyzék-adat sem. A táblázat nézetben mindent rögzíthet, a munkavállalók e-mail címétől és telefonszámától kezdve a vészhelyzeti kapcsolattartójukig – ez hasonló folyamat, mint a nyomtatható névjegyzék létrehozása a Microsoft Excelben vagy a Google Sheetsben.

Az adatok bevitelét a natív űrlap segítségével rendkívül egyszerűen és pontosan elvégezheti. Az új és a meglévő alkalmazottak bevihetik és frissíthetik alapadataikat, így csökken a pontatlan és elavult adatok kockázata.

Ha pedig tájékoztatnia kell csapatát a kapcsolattartói lista frissítéseiről, a ClickUp beépített e-mail funkciója jól jöhet. Használja azt, hogy gyorsan értesítse csapatát anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Klassz, ugye?

De itt jön a legérdekesebb rész. Adminisztrátorként beállíthatja a ClickUp irányítópultokat is, hogy láthatóvá tegye csapata munkaterhelését, a feladatok előrehaladását és az üzleti célok állapotát.

Ez a munkavállalói kapcsolattartási lista sablon egy helyen biztosítja a munkavállalók kezelését, mivel a kapcsolattartási adataikat rendszerezve, naprakészen és kéznél tartja.

3. ClickUp érdekelt felek listája sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a belső és külső érdekelt feleket a ClickUp List segítségével.

A projekt sikeres megvalósításának kulcsa a szilárd kapcsolatok kiépítése az érdekelt felekkel. Ez nem csak a nevük ismeretét jelenti. Hanem a szerepeik, preferenciáik és érdekeik megértését is.

Pontosan itt jön jól a ClickUp érdekelt felek listája sablon. Úgy tervezték, hogy az érdekelt felek elkötelezettségét fenntartsa, és biztosítsa, hogy érdekeik összhangban legyenek a projekt céljaival.

Használja őket az egyes érdekelt felek legfontosabb adatainak feljegyzésére, például beosztásukra, preferált kommunikációs csatornájukra, e-mail címükre, telefonszámukra és postacímükre. Így amikor eljön az ideje a kapcsolatfelvételnek, minden szükséges információ a rendelkezésére áll a zökkenőmentes és eredményes beszélgetéshez.

Nem minden érdekelt fél egyforma, és ez a sablon ezt figyelembe veszi. Lehetővé teszi az érdekelt felek szegmentálását aszerint, hogy belső vagy külső felekről van-e szó, milyen az érdeklődésük és befolyásuk mértéke, valamint milyen elvárásaik vannak. Így minden csoportnak személyre szabhatja a kommunikációját. 👪

De ez még nem minden. Legyen mindig egy lépéssel előrébb a Naptár nézet segítségével, ahol rendszeres ellenőrzéseket tervezhet, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen. A ClickUp értesítéseivel pedig időben emlékeztetőket kap, így biztosan nem mulasztja el a tervezett feladatok határidejét.

4. ClickUp média lista sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse médiakezelési munkafolyamatait a ClickUp média lista sablonjával.

Valószínűleg azt gondolja: „Miért beszélünk egy médiaszöveg-sablonról egy névjegyzék-sablonokról szóló cikkben?”

A helyzet a következő: a médiaforrások kezelése, bár nem tipikus kapcsolattartási adatokról van szó, közös pontokkal rendelkezik. Mindkettő szervezést, hozzáférhetőséget és annak biztosítását igényli, hogy a megfelelő emberek a megfelelő időben rendelkezzenek a megfelelő adatokkal.

Ha valaha is foglalkozott médiával, akkor tudja, milyen nehéz nyomon követni az ötleteket, a kutatásokat és az erőforrásokat. Olyan, mintha hurrikánban próbálna konfettit fogni.

Szerencsére a ClickUp média lista sablonjával rendet teremthet a káoszban. Ez egy központi hely, ahol minden médiaforrását rendszerezheti, legyen az ötlet, kutatási jegyzetek vagy találkozók jegyzőkönyvei.

Több kontextusra van szüksége? Semmi gond. Itt csatolhat dokumentumokat, sablonokat és egyéb kiegészítő anyagokat, így semmi sem marad ki. Ha pedig ezeket a dokumentumokat a semmiből kell elkészítenie, azt a ClickUp Docs- ban teheti meg a csapatával együtt.

Határozza meg az egyes erőforrások láthatóságát a vonatkozó osztály vagy az osztályon belüli konkrét csapatok számára. Ha szeretné nyomon követni a haladást, akkor az egyes erőforrásokat áthelyezheti a „Ötlet”, „Tervezés”, „Felülvizsgálat szükséges”, „Jóváhagyva” és „Befejezve” szakaszokba.

Ez a sablon rendszerezettséget, áttekinthetőséget és zökkenőmentes együttműködést biztosít a médiakezeléshez. Ha munkája során több médiakészlettel is dolgozik, ez a sablon lehet az új legjobb barátja. 🤩

5. ClickUp címjegyzék-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp címjegyzék-sablonjával átfogó áttekintést kaphat alkalmazottai adatairól.

Emlékszik a korábban bemutatott vállalati kapcsolattartói lista sablonra? Nos, a ClickUp Directory Template még egy lépéssel tovább megy. Ez a sablon kifejezetten azoknak a humánerőforrás-osztályoknak készült, amelyek átfogó képet szeretnének kapni az egyes alkalmazottakról.

Ez a sablon személyes információkat tartalmaz, például fényképeket, rövid életrajzokat, születésnapokat és fontos szakmai adatokat, például beosztásokat, közvetlen feletteseket és irodák helyszíneit. Emellett olyan részleteket is tartalmaz, mint a felvételi dátumok, a foglalkoztatási típusok és a fizetési ütemtervek.

Ha pedig interaktív munkakultúrát szeretne kialakítani a munkavállalók motivációjának növelése érdekében, akkor itt helyet kaphatnak a munkavállalók készségei, hobbijai és érdeklődési körei is.

Bár ez soknak tűnik, a ClickUp különböző megtekintési módjaival biztosítja, hogy ez a munkavállalói névjegyzék ne legyen túlterhelő. Akár egy osztály összefoglalóját, akár az új arcok gyors áttekintését, akár az aktív csapattagok földrajzi elhelyezkedésének megtekintését szeretné, ez a sablon minden igényét kielégíti.

6. ClickUp üzleti címjegyzék sablon

Töltse le ezt a sablont Gyűjtse össze, rendszerezze és kövesse nyomon üzleti együttműködéseit a ClickUp üzleti címjegyzék sablon segítségével.

A ClickUp üzleti címjegyzék sablon hasonló a kapcsolattartói lista sablonhoz, de van egy fontos különbség: úgy tervezték, hogy kezelje azoknak a vállalkozásoknak a kapcsolattartóit, amelyekkel együttműködik vagy partneri kapcsolatban áll a saját vállalkozásának működtetése érdekében.

Kérje meg munkatársait és partnereit, hogy kezdjék el kitölteni ezt az üzleti kapcsolattartási lista sablont, megosztva azt e-mailben és a közösségi médiában, vagy beágyazva a weboldalára. Rögzítse az olyan részleteket, mint az üzleti kategória, a termék/szolgáltatás leírása, a vállalat e-mail címe és telefonszáma, a helyszín, valamint a kapcsolattartó e-mail címe és telefonszáma.

Tekintse meg és frissítse üzleti kapcsolatait az alábbi szakaszokba sorolva: potenciális ügyfél, tárgyalás alatt, aktív kapcsolat, inaktív és archivált. Ez a gyors áttekintés segít prioritásokat felállítani a kapcsolattartás és a nyomon követés terén.

A helyszín gyakran stratégiai szerepet játszik az üzleti döntésekben. Az Üzleti helyszín nézet segítségével térképen láthatja kapcsolattartói földrajzi eloszlását. Ez hasznos eszköz lehet logisztikai tervezés, partnerségek mérlegelése vagy új régiókban rejlő lehetőségek felkutatása során.

Töltse le ezt a sablont Központosítsa és kövesse nyomon a megkereséseket a ClickUp kapcsolattartási űrlap sablonjával.

A vevői kapcsolatok hatékony kezelése kulcsfontosságú a vevői lojalitás növelése, a folyamatos innováció ösztönzése és az üzleti célok elérése szempontjából. Ez nem csak a kiváló termékek vagy szolgáltatások kínálatáról szól, hanem arról is, hogy meghallgatja vevőit, és értékesnek érezteti őket.

A ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonjával megmutathatja ügyfeleinek, hogy törődik velük és értékeli véleményüket. Használja ügyfélmegrendelések, személyes kapcsolatok, kérdések és visszajelzések gyűjtésére.

Minden űrlap beküldése azonnal feladattá válik a ClickUp-ban. Ez lehetővé teszi, hogy a beküldéseket a megfelelő csapattagoknak rendelje hozzá, határidőket állítson be és prioritásokat adjon hozzá. És ezeket a lépéseket nem kell manuálisan elvégeznie. Állítsa be a ClickUp automatizálásokat, hogy azok végrehajtsák ezeket a lépéseket, így a csapattagok azonnal munkához láthatnak. 🧑‍💻

A Lista nézet segítségével Ön és csapata egyetlen helyen követheti nyomon az összes ügyfélbeérkezést. Ha pedig inkább a vizuális elrendezést részesíti előnyben, váltson a Tábla nézetre, hogy láthassa a befejezési arányokat, és gyorsan frissíthesse a feladatok állapotát Új kérelemről Felülvizsgálat alattra, majd Blokkolt, végül Befejezettre.

Ha ügyfélközpontú megközelítést szeretne alkalmazni kisvállalkozásának növekedése és ügyfelei elégedettségének fenntartása érdekében, ez a sablon megkönnyíti a dolgát.

via Vertex42

Ha inkább az Excel kényelmét és megszokottságát részesíti előnyben, akkor a Vertex42 sablon egy bevált megoldás az Ön számára. Egyszerű, áttekinthető struktúrát kínál a fontos kapcsolattartási adatok tárolásához.

Ez az Excel táblázat sablon alapvető mezőket tartalmaz, mint név, cím, telefonszám és e-mail, és lehetőséget biztosít további részletek vagy megjegyzések hozzáadására az adott oszlopokban.

A sablon letölthető és teljes mértékben szerkeszthető, így a projekt követelményeinek vagy személyes preferenciáinak megfelelően testreszabhatja. Az Excel rendezési és szűrési opciói szintén megkönnyítik egy adott adat megtalálását vagy a kapcsolattartók kategorizálását.

Ne feledje azonban, hogy a névjegyzék növekedésével a sablonok kevésbé rugalmasak lehetnek, mivel nem rendelkeznek olyan fejlett keresési vagy együttműködési funkciókkal, mint a ClickUp sablonok.

Akár projektet vezet, csapatot irányít, vagy egyszerűen csak potenciális ügyfeleket és partnereket követ nyomon, egy rendezett kapcsolattartói lista időt takarít meg és megkímél a felesleges fejfájástól.

A ClickUp névjegyzék-sablonjának előnye, hogy könnyen használható, teljesen testreszabható, minden eszközön elérhető, kezdő útmutatóval rendelkezik, és bármilyen technológiai rendszerbe könnyen beilleszthető.

A fejlett keresési funkciók, szűrők és nézetek segítségével a megfelelő kapcsolattartó megtalálása gyerekjáték lesz, így energiáját és figyelmét a szorosabb kapcsolatok építésére és céljai elérésére fordíthatja. 🙌

A kapcsolattartók nyomon követése mellett a ClickUp CRM-sablonokat is kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, valamint több mint 1000 további sablont az üzleti munkafolyamatok racionalizálásához. Mindezeket ingyenesen igénybe veheti. Regisztráljon még ma egy ClickUp-fiókra.