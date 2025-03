Basecamp Review 2025 (fonctionnalités, avantages, inconvénients, prix)

vous vous demandez si Basecamp est le bon outil pour votre équipe ?

C'est l'un des outils les plus des outils de gestion de projet sur le marché. Mais faut-il l'acheter uniquement parce qu'il est à la mode ?

Bien sûr, si vous êtes un adepte de la sagesse des masses ! Mais j'imagine que vous avez des doutes 🙂

Nous allons donc vous aider à répondre à cette question dans cet avis complet sur Basecamp.

Ce guide d'achat passera en revue ses fonctionnalités, son prix, ses avantages et ses inconvénients pour vous aider à déterminer si c'est l'outil de gestion de projet qu'il vous faut.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que Basecamp ?

Basecamp est un logiciel de gestion de projet et de communication d'équipe qui vous aidera :

suivre la progression des projets et des tâches

stocker et partager des documents pertinents

communiquer avec votre équipe de projet

faciliter la collaboration avec eux dans le cadre d'un projet

Basecamp Classic est la version antérieure de l'outil, tandis que la version actuelle s'appelle Basecamp 3. Elle offre des fonctionnalités telles que le partage et le stockage de fichiers, ainsi que la messagerie.

Si la version 2 était un appartement à deux chambres, la 3 n'est pas tout à fait une maison de campagne anglaise, mais nous y reviendrons plus tard !

Qui peut l'utiliser ?

Basecamp est un outil de gestion de projet de base qui convient mieux aux petites entreprises qui ont besoin de fonctionnalités telles que :

une gestion simple des tâches

d'un Tableau d'affichage pour les discussions d'équipe le stockage et le partage de fichiers



Quelles sont les fonctionnalités clés de Basecamp ?

Voici un aperçu des principales fonctionnalités de Basecamp :

1. Listes d'À faire pour créer des tâches et les assigner

Comme d'autres les applications de gestion de projet telles qu'Asana et Trello, Basecamp vous permet de créer des listes de choses à faire pour votre travail.

Vous pouvez créer des tâches ou des sous-tâches, définir des paramètres, puis les attribuer à des membres de l'équipe. Une fois que vous avez achevé une tâche, cliquez sur la case à cocher située à côté pour la marquer comme achevée.

Vous pouvez définir des notifications, comme des rappels pour les dates d'échéance, pour vous aider à assurer le suivi de ces tâches.

basecamp to dos

source : https://basecamp.com/features_

Basecamp vous permet également d'ajouter des notes, des images ou d'autres fichiers pour rendre vos listes de tâches plus détaillées.

En outre, vous pouvez regrouper des listes de tâches similaires pour organiser le travail autour de tâches spécifiques ou de phases de projet. Par exemple, si vous avez une tâche d'assurance qualité, vous pouvez regrouper sous un même en-tête les listes de tâches correspondant aux différentes phases, comme en attente de correction et fixé.

2. Plate-forme de discussion pour la communication en temps réel (Campfires et Pings)

Basecamp assiste la communication de groupe et la messagerie privée.

La discussion de groupe en temps réel de Basecamp (Campfires) est parfaite pour les discussions décontractées, les requêtes rapides et le partage de fichiers de base. Chaque projet dispose de sa propre salle de discussion où vous pouvez mentionner des personnes, joindre des documents et partager des vidéos.

source : https://basecamp.com/features_

Vous souhaitez avoir une discussion privée ?

(Ouais, ça nous manque à tous de passer des notes pendant les cours de maths !)

Vous pouvez également avoir des discussions privées (Pings) dans Basecamp. Vous pouvez choisir d'envoyer des pings à une personne ou à un groupe de personnes, et la discussion ne sera visible que par les personnes que vous avez sélectionnées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image3.gif dwight shushing /$$$img/

3. Rapports pour savoir qui travaille sur quoi et plus encore

Basecamp, comme d'autres rapports de projet vous permet d'obtenir des rapports pour un aperçu rapide de n'importe quelle tâche ou membre de l'équipe.

source : https://basecamp.com/features/reports_

Voici un aperçu de certains de ses rapports :

Ce qui est en retard

Gardez une trace des tâches ou des projets qui sont en retard et de combien de temps.

Ce qui est bientôt dû

Surveillez les tâches à venir, comme les échéances et les jalons.

Qu'est-ce que quelqu'un a fait

Gardez un œil sur l'activité d'un utilisateur à travers tous ses projets dans Basecamp.

Qu'est-ce qui est nouveau, à faire, et ce qui est terminé

Vérifiez tout nouveau travail qui a été ajouté et tout travail récemment achevé.

4. Diagrammes en cours pour aider à suivre la progression du projet

Les diagrammes de Basecamp vous aident à suivre la progression de vos projets en temps réel. Vous pouvez les utiliser pour suivre des projets de grande envergure et éliminer le besoin de réunions quotidiennes.

source : https://basecamp.com/features/hill-charts_

Les diagrammes des collines vous permettent :

de visualiser la progression dans le temps à l'aide d'instantanés

d'annoter les mises à jour du projet avec des commentaires

de passer en revue les mises à jour sur une période donnée

Comme il vous indique les tâches qui progressent et celles qui ne progressent pas, vous pouvez rapidement intervenir pour résoudre les problèmes liés au projet.

Note : un membre de l'équipe doit manuellement mettre à jour la progression du diagramme de Hill - la mise à jour n'est pas automatique

Les avantages de Basecamp

Voici un aperçu des avantages de Basecamp :

1. Idéal pour les projets très simples

Vos projets sont très simples ?

Basecamp est un bon choix pour les projets simples sans trop de pièces mobiles.

Un exemple serait la conception d'un petit site web statique ou la gestion d'un petit blog.

Il s'agit essentiellement d'un logiciel de liste à faire pratique, doté de quelques fonctionnalités supplémentaires telles que :

Des discussions en équipe sur le projet

Un tableau d'affichage des messages

Un calendrier des tâches à venir

Un référentiel de fichiers pour stocker vos documents

Donc, si vous passez d'un outil comme MS Excel à un outil de gestion de projet très basique sans aucune fonctionnalité avancée, Basecamp est un excellent choix pour vous.

2. Assistance à la recherche universelle

La recherche de la bonne information dans les outils de projet est généralement aussi amusante que les embouteillages du lundi matin !

Mais avec Basecamp, vous n'avez pas à endurer cette douleur.

La recherche puissante de Basecamp vous permet de trouver ce que vous cherchez sans avoir à faire défiler des centaines de résultats ou à passer d'une application à l'autre. Vous pouvez effectuer des recherches dans les projets, les discussions et les fichiers pour trouver tout ce qui correspond à un mot-clé ou à une phrase particulière.

3. Garantit la sécurité et la confidentialité

Basecamp garantit la sécurité et le caractère privé de vos données.

Grâce à la sauvegarde automatique des fichiers de projet toutes les heures, vous n'avez pas à craindre de perdre des données. Il est également conforme à la politique du bouclier de confidentialité UE-États-Unis et Suisse-États-Unis, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité.

Vous pouvez également paramétrer l'authentification à deux facteurs pour sécuriser votre compte Basecamp. En outre, une fois que vous fermez votre compte, les données de votre projet seront supprimées en 30 jours.

4. Dispose d'une boîte de réception séparée pour les notifications

Basecamp dispose d'une boîte de réception distincte (le menu Hey !) pour toutes les notifications de Basecamp, comme les nouveaux messages, les attributions de tâches, etc.

Comme ces notifications sont automatiquement organisées dans le menu Hey !, vous pouvez suivre ce qui se passe sans avoir à passer d'une fenêtre à l'autre ou d'une application à l'autre. Pour plus de flexibilité, vous pouvez également désactiver temporairement les notifications ou paramétrer des heures de notification personnalisées.

#

Les 9 inconvénients de Basecamp

Si Basecamp est un bon outil de gestion de projet, il n'est pas parfait.

Voici quelques-uns de ses inconvénients :

(cliquez sur les liens pour accéder à un inconvénient spécifique)

Fonctionnalité extrêmement limitée L'interface peut être déroutante Impossible de hiérarchiser les tâches pour mettre en évidence les éléments les plus importants Il n'est pas possible de personnaliser les statuts des tâches en fonction des besoins des différents projets Fonctionnalités de suivi de projet limitées Pas d'assistance pour le suivi du temps Les commentaires ne peuvent pas être assignés ou convertis en tâches Fonctionnalité limitée dans les applications mobiles L'outil peut être coûteux Note: Cette revue Basecamp souligne comment un puissant Basecamp alternative _comme ClickUp peut résoudre tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avec Basecamp

Qu'est-ce que ClickUp? ClickUp est le premier site mondial de principal outil de gestion de projet et de collaboration au monde qui est utilisé par des équipes au sein d'entreprises de tous types et de toutes tailles dans le monde entier. Grâce à son large éventail de fonctionnalités de collaboration et de productivité, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos projets.

le meilleur ?

ClickUp est un outil de gestion de projet convivial qui ne nécessite aucune courbe d'apprentissage - tout le monde peut démarrer instantanément !

De la création des forfaits de projet à l'attribution des tâches et à la visualisation de la progression, ClickUp est le seul outil dont vous aurez jamais besoin pour vos projets.

Voici comment il peut résoudre tous les inconvénients de Basecamp :

Basecamp Con #1 : Des fonctions extrêmement limitées

Basecamp est essentiellement une liste à faire à laquelle s'ajoutent quelques autres fonctionnalités de base.

Basecamp est tellement "basique" que vous pourriez choisir n'importe quel autre outil de gestion de projet sur le marché comme ClickUp, Asana et Wrike, etc. et vous ne vous tromperiez pas.

Je déteste vous annoncer cela, mais...

La plupart des fonctionnalités considérées comme essentielles et qui sont achevées dans les versions gratuites de la plupart des outils de gestion de projet sont complètement absentes dans Basecamp

Plutôt que d'utiliser Basecamp, il est en fait plus judicieux de gérer vos projets dans Slack.

À ce moment-là, pourquoi tant de gens font-ils appel à Basecamp ?

Disons que vous êtes dans un monde où le seul outil disponible est une pierre.

Un jour, le bel homme des cavernes d'à côté vous montre une invention géniale - un rocher taillé en forme de couteau. Il vous propose de vous la vendre.

Imaginez votre fascination !

Vous l'achèteriez immédiatement, n'est-ce pas ?

C'est exactement ce qui s'est passé avec Basecamp.

C'était l'un des premiers outils de gestion de projet sur le marché.

Lorsqu'il a été développé, la plupart des gens utilisaient Excel pour la gestion de projet. Le logiciel était certainement plus convivial qu'Excel (mais pas nécessairement meilleur). C'était donc une évidence.

Basecamp a acquis une clientèle massive en une période très courte.

La plupart des gens utilisent encore Basecamp, soit parce qu'ils l'utilisent depuis des années, soit parce que c'est l'un des outils les plus connus.

la plupart des gens utilisent encore Basecamp, soit parce qu'ils l'utilisent depuis des années, soit parce qu'il s'agit de l'un des outils les plus connus Après tout, il est certainement plus connu que Basecamp !

Je me posais la même question.

Si vous creusez un peu, vous découvrirez que de nombreuses personnes utilisent d'autres outils de projet à côté de Basecamp !

Vous voyez, une fois que vous avez commencé à utiliser un outil, il est super difficile de le laisser tomber.

À faire ?

Vous ajoutez sans cesse d'autres outils qui compensent les fonctionnalités manquantes.

Ce n'est pas votre premier choix, n'est-ce pas ?

La solution ClickUp

ClickUp est incroyablement riche en fonctionnalités !

Elle possède toutes les fonctionnalités de Basecamp qui vous manquent et dont vous ne pouvez pas vous passer.

En voici quelques-unes :

Sous-tâches

Sous-projets

Statuts des tâches

Priorités

Vues Tableau

Descriptions détaillées des tâches avec modification en cours de texte riche

Diagramme de Gantt

Droits d'accès personnalisables

Nous examinerons ces fonctionnalités de base plus en détail dans une minute.

Contre-indication de Basecamp #2 : Des affichages confus

Si Basecamp est simple à utiliser, il offre des affichages limités pour la gestion des tâches.

Comme vous allez toujours dans des portails et ensuite dans des sections à l'intérieur de ces portails, vous pouvez avoir l'impression de descendre dans un trou de lapin lorsque vous utilisez l'interface.

En outre, Basecamp ne fournit pas de barre latérale pour vous aider à passer d'un projet à l'autre.

Cela rend la gestion des tâches super-irritante si vous avez plusieurs projets. Passer de l'un à l'autre est une véritable plaie !

La solution ClickUp : Affichages multiples

ClickUp peut s'adapter rapidement aux préférences de votre équipe grâce à ses multiples affichages du projet .

Que vous préfériez une interface Agile, un checklist -ou toute autre interface de gestion de projet, ClickUp l'a - pour l'application mobile comme pour le bureau.

et ce n'est pas tout..

Vous pouvez même passer d'un affichage à l'autre dans le même projet !

C'est une fonctionnalité que vous n'obtiendrez pas en comparant Basecamp vs Asana ou tout autre outil de gestion de projet !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image7.gif c'est incroyable /$$$img/

(Consultez notre site web)

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais le faire le site web de l'entreprise est en anglais

,

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association JIRA

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Monday pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles les affichages de ClickUp sont super-cool!_)

Voici un aperçu plus détaillé des différentes vues que ClickUp vous offre :

A. Vues des tâches requises

ClickUp affiche deux vues de tâches obligatoires pour deux méthodes de gestion de projet courantes :

Vue Tableau

La vue Tableau est idéale pour les adeptes de la méthode Kanban.

Le développement agile devient un jeu d'enfant ! Il suffit de glisser-déposer les tâches pour continuer à mettre à jour leur statut.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Tableau-View-Transparent-Background.png vue Tableau /$$img/

Vue Liste

Vous préférez une simple liste de tâches sans trop d'artifices ?

Vous l'avez !

La vue Liste est parfaite pour ceux qui préfèrent l'aspect GTD (getting things done).

B. Vue Équipe

Ne soyez pas le manager de projet qui passe son temps à bugger les membres de l'équipe pour savoir sur quoi ils travaillent !

Dans la vue Équipe, les tâches sont classées par assigné. Les responsables peuvent rapidement suivre les affectations et les tâches de chacun en un seul endroit.

C. Affichage du Calendrier L'affichage du Calendrier de ClickUp vous aide à planifier, programmer et gérer les tâches en quelques secondes. Plus besoin de rayer des éléments sur votre agenda papier. Avec ClickUp, glissez-déposez facilement les tâches pour mettre à jour votre calendrier.

Allez-y !

Personnalisez l'affichage du calendrier pour vérifier ce dont vous avez besoin. Vous disposez d'options telles que :

Jours : Cela montre toutes les tâches planifiées à une date donnée

: Cela montre toutes les tâches planifiées à une date donnée 4 jours : Affichez le calendrier de votre projet sur une période de quatre jours

: Affichez le calendrier de votre projet sur une période de quatre jours Semaine : Affichez le calendrier hebdomadaire de votre projet et déplacez les tâches si nécessaire

: Affichez le calendrier hebdomadaire de votre projet et déplacez les tâches si nécessaire Mois : Affiche une vue d'ensemble des tâches sur une base mensuelle

D. Mode Me Il est facile de se laisser distraire par les projets ou les tâches des autres membres, n'est-ce pas ?

À moins que vous ne soyez aussi concentré que Bruce Lee !

Pour le reste d'entre nous, le mode "Moi" de ClickUp ne vous montre que vos projets et livrables.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image1-8.png mode moi /$$$img/

Ainsi, ClickUp s'adapte au flux de travail choisi par votre équipe et non l'inverse - ce qui en fait une alternative plutôt cool à Basecamp !

Pour faciliter la navigation dans ces affichages, la hiérarchie de gestion des tâches de ClickUp suit les éléments suivants :

Lieu de travail : Divisez votre entreprise en équipes distinctes

: Divisez votre entreprise en équipes distinctes Espaces : Principaux groupes d'utilisateurs, comme les "opérations" ou le "marketing"

: Principaux groupes d'utilisateurs, comme les "opérations" ou le "marketing" Dossiers : Ici, vous pouvez stocker des listes liées à des projets

: Ici, vous pouvez stocker des listes liées à des projets Listes : Listes : où chaque projet est listé

: Listes : où chaque projet est listé Tâches : C'est ici que vous travaillez. Chaque tâche a ses sous-tâches, ses détails, etc

: C'est ici que vous travaillez. Chaque tâche a ses sous-tâches, ses détails, etc sous-tâches : Toute tâche ClickUp peut être décomposée en plusieurs sous-tâches

: Toute tâche ClickUp peut être décomposée en plusieurs sous-tâches Checklists : Vous pouvez créer des checklists pour n'importe quelle tâche ou sous-tâche. Par exemple, vous pouvez créer des checklists pour les tests de qualité dans le cadre de vos activités de développement de logiciels

Vous ne serez plus jamais pris dans des portails sans fin lorsque vous essayez de naviguer dans vos tâches!

Basecamp Con #3 : Pas de priorités dans les tâches

Bien sûr, Basecamp _peut vous aider à organiser les tâches avec ses listes de tâches.

Cependant, si vous souhaitez classer les tâches par ordre de priorité vous n'avez pas de chance !

à faire ?

La hiérarchisation des tâches est le moyen le plus rapide de faire savoir à votre équipe quelles tâches sont urgentes et requièrent une attention immédiate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image30.gif priorités /$$$img/

Voici comment les outils de gestion de projet tels que ClickUp résolvent ce problème :

La solution ClickUp : Priorités des tâches ClickUp vous permet d'ajouter des priorités à toutes vos tâches afin que votre équipe sache ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ces priorités sont codées par couleur pour une identification facile :

Rouge : Urgent

: Urgent Jaune : Haute priorité

: Haute priorité Bleu : Priorité normale

: Priorité normale Gris : Faible priorité

Comme il s'agit d'un code couleur standard à travers ClickUp, vous pouvez identifier les tâches prioritaires même si vous ne faites pas partie de ce projet spécifique. De plus, vous pouvez trier et filtrer les tâches par priorité afin de vous attaquer d'abord aux plus importantes.

Basecamp Con #4 : Pas de statut de tâche personnalisé

Chaque projet comporte des phases spécifiques. Votre outil de gestion de projet ne devrait-il pas être en mesure de faire face à ces différences ?

Pourquoi diable voudrait-on avoir les mêmes statuts pour les articles de blog et les projets de développement de logiciels ?

Cependant, Basecamp n'offre pas d'assistance pour les statuts personnalisés de chaque tâche. Il est donc impossible d'utiliser le logiciel pour classer les tâches en fonction des besoins spécifiques de chaque projet ou équipe.

La solution ClickUp : Statuts personnalisés Contrairement à la plupart des outils de gestion de projet qui vous donnent un ensemble de statuts de tâches par défaut, ClickUp vous permet de les personnaliser en fonction de vos paramètres !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image9.png statuts personnalisés /$$$img/

De cette façon, vous n'êtes pas coincé avec un ensemble de statuts qui ne reflètent pas exactement votre tâche ou votre projet.

Par exemple, vous pouvez créer des statuts tels que "problème trouvé" et "vérifier à nouveau" pour vos tâches de développement logiciel. De même, les tâches de votre blog peuvent avoir des statuts tels que "vérification grammaticale" ou "modification en cours"

Plus besoin de buguer pour connaître le statut d'une tâche !

Basecamp Con #5 : Des fonctionnalités de suivi de projet limitées

Basecamp ne dispose que d'une seule fonctionnalité de suivi de projet - les diagrammes de colline.

Le nom est sympa, mais vous aurez une tâche difficile pour les comprendre.

Bien que les diagrammes en pente vous donnent une représentation visuelle de la progression du projet, ils sont très subjectifs. Comme les statuts des projets sont mis à jour manuellement, ils peuvent refléter le sentiment d'un membre de l'équipe par rapport à la progression du moment - ce qui peut varier d'une personne à l'autre.

La solution ClickUp : Un suivi de projet performant

ClickUp est livré avec des tonnes de capacités de suivi de projet puissantes pour vous aider à surmonter la colline et à rester au top de tous vos projets.

Grâce à la fonction intégrée de ClickUp Outil de diagramme de Gantt le suivi de la progression du projet devient un jeu d'enfant.

Il suffit de jeter un coup d'œil rapide à vos Diagramme de Gantt pour connaître la progression de votre projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/image15.png affichage de l'échéancier /$$$img/

De plus, les diagrammes de Gantt de ClickUp peuvent automatiser des tonnes de processus en temps réel !

Voici ce qu'il peut faire :

Réajuster automatiquement les dépendances des tâches lorsque vous modifiez le calendrier du projet

Calculer le pourcentage de progression de votre projet en fonction des tâches achevées par rapport au nombre total de tâches

Comparez la progression actuelle de votre projet par rapport à la progression prévue

Calculez votre chemin critique pour identifier les tâches du projet que vous devez faire pour respecter les délais

Cependant, les diagrammes de Gantt ne sont pas les seules fonctionnalités de rapports dont vous disposez.

En plus de ces diagrammes de Gantt, vous disposez de puissants tableaux de bord pour vous aider à visualiser facilement les données de votre projet et de votre sprint.

Les tableaux de bord disposent d'une multitude d'options de widgets, notamment :

Diagrammes de vitesse : vous aide à connaître le taux d'achèvement de vos tâches

Diagrammes à rebours : vous aide à analyser les performances de votre équipe par rapport à une cible et à visualiser le travail restant

Diagrammes d'épuisement (burnup) : vous indique la quantité de travail déjà achevé par rapport à votre champ d'application

Diagrammes de flux cumulés : vous aide à suivre la progression de votre projet dans le temps

Basecamp Con #6 : Pas d'assistance pour le suivi du temps

Si vous avez besoin de suivre le temps passé sur un projet pour facturer les clients ou surveiller la productivité de votre équipe, Basecamp ne peut pas vous aider.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image26.gif non, je ne peux pas le faire /$$$img/

Vous devrez utiliser les applications Basecamp (intégrations tierces) pour suivre le temps ou gérer les feuilles de temps afin de facturer vos clients avec précision. Mon travail semble plus important que nécessaire !

La solution ClickUp : Suivi du temps natif ClickUp vous permet de suivre le temps passé sur un projet via son extension Google Chrome. Vous disposerez ainsi de tous les enregistrements nécessaires pour facturer les clients ou contrôler la productivité de votre équipe.

L'extension fonctionne comme un outil de suivi du temps natif qui vous indique le temps exact que votre équipe passe sur n'importe quelle tâche. Comme chaque tâche est suivie séparément, vous pouvez voir qui a travaillé sur quelle tâche et le temps qu'il y a consacré.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image14.png suivi du temps /$$img/

la meilleure partie ?

C'est 100% Free.

En outre, ClickUp a intégrations avec des logiciels de suivi du temps populaires comme Everhour , Time Doctor et bien d'autres pour adapter ce que votre équipe utilise déjà.

aucune autre application de gestion de projet ne vous offre une telle flexibilité ! -_une autre raison pour laquelle ClickUp est la meilleure alternative à Basecamp.

vous n'avez pas de réponse à vos commentaires ?

Rien de personnel, vraiment !

Mais avec les tonnes de choses qui se passent, les membres de votre équipe peuvent oublier de répondre à vos commentaires.

**Et les réponses tardives peuvent résulter en des retards de travail inutiles

Bien que Basecamp vous permette de publier des commentaires, vous ne pouvez pas créer d'actions à partir de ces commentaires. Cela peut conduire les gens à les ignorer et à ne pas prendre de mesures immédiates.

Par exemple, si vous souhaitez que quelqu'un commence une tâche, vous pouvez laisser un commentaire et lui assigner cette tâche.

Le logiciel l'en informera et l'affichera même dans sa barre des tâches. Une fois la tâche terminée, il peut la marquer comme étant résolue afin d'éviter les suivis inutiles !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image19-1.png commentaires assignés /$$$img/

Avec ClickUp, vous n'avez plus à vous soucier des commentaires sans réponse qui limitent la collaboration au sein de votre projet !

Basecamp Con #8 : Fonctionnalités limitées dans les applications mobiles

Celui-ci est une évidence.

Si vous souhaitez gérer vos projets en déplacement, vous aurez besoin d'une application mobile puissante.

c'est une mauvaise nouvelle pour les Basecampers

Malheureusement, l'application mobile de Basecamp a la même disposition que son application de bureau.

Vous devrez vous faufiler dans d'interminables tunnels - portails et sections - coiffé d'un casque à torche pour trouver la moindre information.

Ce n'est pas vraiment l'idée que vous vous faites d'une application amusante, n'est-ce pas ?

La solution ClickUp : Des applications mobiles puissantes Les puissantes applications mobiles de ClickUp pour les appareils iOS et Android simplifient incroyablement l'ajout et la gestion des tâches en déplacement.

Ils vous permettent :

de suivre la progression du projet

afficher et modifier les tâches

commenter les tâches

modifier votre Calendrier

Vous bénéficiez de toutes les fonctions de la plateforme de bureau depuis le confort de votre téléphone !

Basecamp con #9 : Prix élevé

Bien que Basecamp dispose d'une version gratuite, ses fonctionnalités sont limitées.

Vous ne pouvez gérer que trois projets et ajouter 20 utilisateurs.

Si vous voulez des fonctionnalités utiles comme des projets illimités ou un service client prioritaire, vous devrez payer 99 $/mois pour leur forfait entreprise.

Pas besoin d'être Homer Simpson pour dire "aïe !"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image27.gif coûteux /$$$img/

Voici une ventilation du modèle de coût de Basecamp :

Modèle de coût Basecamp

Le modèle de coûts Basecamp vous offre deux options :

A. Basecamp Personal : gratuit

Espaces d'assistance pour trois projets et 20 utilisateurs, avec un espace de stockage de 1 Go.

B. Basecamp Business : 99 $/mois

Comprend toutes les fonctionnalités de Basecamp, plus un nombre illimité de projets et d'utilisateurs. Vous bénéficierez également d'un espace de stockage de 500 Go et d'une assistance client prioritaire. Vous pouvez essayer ce forfait grâce à l'essai gratuit de 30 jours de Basecamp.

La solution ClickUp

À 99 $$a, Basecamp peut s'avérer coûteux pour de nombreuses petites entreprises.

pourquoi payer autant quand vous avez un outil comme ClickUp qui offre une grande variété de fonctionnalités à des prix bien plus abordables ?

Contrairement à Asana Trello et Basecamp, ClickUp offre des utilisateurs illimités,des tâches et une assistance client 24/7 dans la version gratuite - aucune carte de crédit n'est requise !

En passant à un forfait supérieur, vous bénéficiez d'un espace de stockage illimité à un prix nettement inférieur, car ClickUp vous facture moins de la moitié par utilisateur à chaque niveau

ClickUp vous propose trois options tarifaires :

Format Free : Tâches et utilisateurs illimités avec une assistance client 24/7

: Tâches et utilisateurs illimités avec une assistance client 24/7 Unlimited ( 5$ par utilisateur et par mois ) : offre des fonctionnalités "Free" + espace de stockage, affichages, tableaux de bord et intégrations illimités

( ) : offre des fonctionnalités "Free" + espace de stockage, affichages, tableaux de bord et intégrations illimités Business (9$ par utilisateur et par mois) : offre des fonctionnalités "illimitées" + authentification à 2 facteurs + dossiers d'objectifs + invités supplémentaires + vues privées et plus encore

#

Conclusion

Bien sûr, Basecamp est un outil correct si vous passez d'Excel à un autre. Mais ne devrions-nous pas nous éloigner des années 90 ?

pourquoi payer pour un outil de base en 2021 alors que la meilleure plateforme de gestion de projet au monde est gratuite ?

Bien que ClickUp assiste toutes les fonctionnalités de Basecamp, il vous offre également une grande variété de fonctionnalités supplémentaires à un prix très avantageux.

Vous bénéficiez même de plusieurs de ces fonctionnalités gratuitement ! S'inscrire à ClickUp et essayez-le dès aujourd'hui.