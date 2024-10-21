10 meilleurs CRM pour les équipes d'e-mail marketing en 2025

Gestion des e-mails campagnes de marketing est suffisamment complexe pour ne pas avoir à investir dans un outil distinct pour faire le travail. C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil de gestion de la relation client (CRM) spécialement conçu pour les équipes d'e-mail marketing.

Il existe de nombreux outils de ce type sur le marché, mais lequel vous convient le mieux ? Nous avons fait des recherches pour vous présenter les 10 meilleurs CRM pour les équipes d'e-mail marketing disponibles en 2024.

Nous vous expliquons ce qu'il faut rechercher et comment choisir celui qui vous convient le mieux. Examinons de plus près les CRM gagnants pour le marketing par e-mail. 🏆

Que faut-il rechercher dans un CRM pour l'e-mail marketing ?

Il existe de nombreux systèmes de gestion de la relation client (CRM) de qualité, mais seulement une poignée d'entre eux sont idéaux pour les équipes d'e-mail marketing. Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous recherchez un CRM pour vos campagnes d'e-mail marketing :

Facilité d'utilisation: Le logiciel CRM est-il simple et direct à utiliser ?

Le logiciel CRM est-il simple et direct à utiliser ? Fonctionnalités: Le logiciel de CRM fait-il appel à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, comme l'analyse des données clients ?

Le logiciel de CRM fait-il appel à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, comme l'analyse des données clients ? Etendue de l'application : Cet outil peut-il optimiser l'ensemble du parcours client ou seulement un aspect de celui-ci ?

Cet outil peut-il optimiser l'ensemble du parcours client ou seulement un aspect de celui-ci ? Intégrations : Ses outils d'e-mail marketing s'intègrent-ils à vos applications existantes ?

: Ses outils d'e-mail marketing s'intègrent-ils à vos applications existantes ? Prix: Le logiciel de gestion de la relation client est-il abordable ou se situe-t-il dans le haut de votre budget ?

Le logiciel de gestion de la relation client est-il abordable ou se situe-t-il dans le haut de votre budget ? Expérience: L'application fait-elle progresser l'expérience de votre équipe ou de vos clients ?

L'application fait-elle progresser l'expérience de votre équipe ou de vos clients ? Les forfaits: Existe-t-il un forfait qui contient tout ce dont vous avez besoin ? À faire payer un supplément pour les mises à jour ?

Réfléchissez à vos propres besoins et aux fonctions que votre CRM pour le marketing par e-mail doit prendre en charge. Demandez-vous si vous avez besoin d'une solution de gestion de la relation client tout-en-un, si vous êtes prêt à ajouter des intégrations tierces, ou si vous avez besoin d'un outil qui vous offre encore plus que des fonctionnalités de marketing par e-mail.

Les 10 meilleurs CRM pour les équipes d'e-mail marketing en 2024

Si vous êtes à la recherche du meilleur CRM pour les équipes de marketing par e-mail, vous êtes au bon endroit. Voici notre liste restreinte des systèmes CRM que nous recommanderions aux équipes qui souhaitent mener des campagnes d'e-mail marketing efficaces et rationalisées.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png CRM pour le marketing par e-mail : La vue Liste d'engagement de ClickUp /$$img/

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

ClickUp est l'un des meilleurs logiciels de gestion de l'engagement des clients logiciels de gestion de projet marketing et des logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour les équipes marketing avisées qui souhaitent rester productives, travailler plus efficacement et obtenir des résultats. 📈

En utilisant ClickUp comme votre cRM marketing vous permet de gérer et de développer vos relations avec vos clients en un seul endroit. Gérez les comptes de vos clients, rationalisez vos flux de travail avec Automatisations ClickUp et visualisez votre pipeline, du client potentiel au VIP fidèle.

Exécutez vos opérations d'e-mail via ClickUp et restez en contact avec vos clients au bon moment. Réalisez des transactions, envoyez des mises à jour sur les projets et intégrez vos clients d'une manière plus engageante sans quitter le confort de ClickUp. Ceci combine la gestion de la relation client et la gestion de projet est idéale pour les entreprises qui souhaitent stimuler la croissance grâce à une utilisation intelligente des données clients.

Affichez une vue d'ensemble de la valeur à vie des clients, de la taille moyenne des transactions, etc. Utilisez ces données pour prendre des décisions intelligentes sur le moment et les éléments à partager avec ces clients via l'e-mail marketing.

Créez votre propre système de gestion de la relation client (CRM) ou utilisez un système de gestion de la relation client (CRM) déjà existant Modèle CRM comme le modèle Modèle CRM par ClickUp pour raccourcir votre chemin vers la réussite grâce à une base qui facilite la gestion des prospects, des ventes et des relations avec les clients.

Maximisez la valeur de ClickUp pour le marketing par e-mail en en faisant un élément central de votre stratégie marketing et de votre flux de travail. Utiliser Documents ClickUp pour collaborer sur des idées et des forfaits de campagne, mapper des entonnoirs d'e-mail avec Tableaux blancs ClickUp et connectez ClickUp à un logiciel d'e-mail marketing tel que Mailchimp ou ConvertKit grâce à la fonction Zapier .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Collaborez sur des idées de campagnes d'e-mail marketing, des entonnoirs et des forfaits dans Documents ClickUp Accédez à plus de 15 types d'affichages personnalisés, y compris les tableaux Kanban et les vues Liste

Créez vos propres vues Champs personnalisés pour personnaliser votre système CRM

Intégrer l'e-mail dans ClickUp pour rester en contact avec les clients sans quitter la plateforme

Travaillez de manière plus productive grâce à la gestion des tâches par e-mail Rationalisez vos flux de travail avec gagner du temps sur les tâches répétitives

Profitez d'une CRM pour la gestion de projet et le marketing par e-mail

Organisez et segmentez vos dossiers et vos listes d'e-mails par emplacement, secteur d'activité ou autre champ

Automatisez votre gestion de projet Flux de travail CRM avec une logique conditionnelle

Construisez votre propre tableaux de bord personnalisés pour obtenir un aperçu de ce qui se passe et surveiller vos activités indicateurs de performance de l'e-mail marketing Intégrez plus de 1 000 autres applications grâce à l'application intégrations Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, la plateforme peut sembler écrasante au premier abord

ClickUp n'a pas de fonctions spécifiques de marketing ou de gestion de l'information l'automatisation des e-mails il est donc possible que vous souhaitiez l'intégrer à un autre outil pour y parvenir

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Campagne active

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/activecampaign-software1-1400x739.jpg CRM pour le marketing par e-mail : Tableau de bord ActiveCampaign /$$img/

via Campagne active ActiveCampaign est populaire en tant qu'outil de marketing par e-mail, mais il offre également des fonctions de CRM. La plateforme regroupe le CRM, le marketing par e-mail et l'automatisation du marketing pour créer un guichet unique vous permettant de gérer les ventes, le marketing et le commerce électronique ensemble. 🛒

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Segmentez votre base de données pour mener des campagnes d'e-mail plus ciblées

Automatisez les campagnes de maturation et envoyez des e-mails en fonction des déclencheurs

Envoyez des e-mails de diffusion, des e-mails ciblés, des autorépondeurs, des e-mails de transaction, etc

Personnalisez vos e-mails grâce à la fonction "glisser-déposer"

Limites d'ActiveCampaign

Certains utilisateurs signalent que les fonctions de recherche et de filtrage sont frustrantes pour la navigation dans les logiciels de CRM

Les utilisateurs qui souhaitent un ciblage plus spécifique peuvent trouver certaines des options de segmentation de l'automatisation limitées pour leurs besoins spécifiques en matière d'e-mail marketing

Prix d'ActiveCampaign

Pour le CRM et l'e-mail marketing, vous aurez besoin du forfait ActiveCampaign :

Plus: 93 $/mois pour cinq utilisateurs et 1.000 contacts

93 $/mois pour cinq utilisateurs et 1.000 contacts Professionnel: 386$/mois pour 10 utilisateurs et 2,500 contacts

386$/mois pour 10 utilisateurs et 2,500 contacts Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (10,000+ reviews)

4.5/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,000+ reviews)

3. Keap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard ClickUp.webp CRM pour le marketing par e-mail : Tableau de bord de Keap /$$img/

via Clapet Keap est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) destinée aux petites entreprises. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui couvre à la fois les équipes marketing et commerciales avec un design minimaliste et un accent mis sur les e-mails automatisés et l'engagement des clients. utilisez le site pour l'automatisation des tâches régulières et répétitives pour votre équipe marketing, ce qui permet de libérer du temps pour se concentrer sur la créativité et la stratégie. 💭

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Intégrez des formulaires de capture de prospects sur votre site web et vos pages d'atterrissage

Segmentez votre audience dans le CRM pour créer des listes d'envoi personnalisées

Créez des flux de travail personnalisés qui envoient automatiquement des e-mails et des textes en fonction du comportement de l'utilisateur

Utilisez les modèles d'e-mail intégrés ou personnalisez-les pour créer les vôtres

Limites de Keap

Certains utilisateurs souhaiteraient que les options de rapports soient plus flexibles et plus approfondies

L'outil est destiné aux petites entreprises, mais certains pourraient trouver le prix trop élevé par rapport à leur budget

Prix de Keap

Pro: À partir de 159 $/mois pour deux utilisateurs et jusqu'à 1 500 contacts

À partir de 159 $/mois pour deux utilisateurs et jusqu'à 1 500 contacts Max: À partir de 229 $/mois pour trois utilisateurs et jusqu'à 2 500 contacts

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,000+ reviews)

4. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image54-e1687984337491-1400x831.png CRM pour le marketing par e-mail : Génération de leads de HubSpot /$$img/

via HubSpot HubSpot offre aux équipes marketing une solution achevée en matière de ventes et de marketing. Utilisez le hub marketing pour alimenter vos efforts de marketing par e-mail, y compris la gestion des contacts, la gestion des campagnes, les pages d'atterrissage et les outils de rapports. 🔋

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Gérer les contacts et les campagnes en un seul endroit avec HubSpot CRM

Envoyez des e-mails personnalisés en masse à l'échelle avec l'automatisation du marketing par e-mail

Utilisez le générateur de formulaires pour créer et intégrer des formulaires afin de capturer des prospects

Possibilité d'étendre les fonctions aux ventes, à la gestion du contenu, au service client et aux opérations par le biais d'abonnements Hub supplémentaires

Les limites de HubSpot

Il n'y a pas de système de gestion des tâches intégré comme dans d'autres CRM, tels que ClickUp

Certains utilisateurs signalent un manque de flexibilité dans la création de pages d'atterrissage

Prix de HubSpot

Free

Débutant: À partir de 18 $/mois

À partir de 18 $/mois Professionnel: À partir de 800 $/mois

À partir de 800 $/mois Enterprise: À partir de 3 600 $/mois

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

5. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/pipedrive-Hero-deals-interface-1400x788.png CRM pour le marketing par e-mail : Pipedrive Tableau de bord Kanban exemple /$$img/

via PipedrivePipedrive est une solution CRM fortement axée sur l'évaluation des prospects, l'automatisation des ventes et la génération de prospects pour les équipes commerciales, mais c'est aussi une plateforme d'e-mail marketing. Construisez des campagnes d'e-mails, personnalisez vos dispositions et distribuez vos e-mails à votre base de données de contacts. 📧

Pipedrive : les meilleures fonctionnalités

Affichez l'historique des communications par e-mail dans vos profils de contact

Utilisez le générateur d'e-mails par glisser-déposer pour personnaliser un modèle ou créer le vôtre

Segmentez votre liste de contacts pour envoyer les bons e-mails aux bonnes personnes

Obtenez des informations sur les performances de vos campagnes grâce à l'analyse intégrée des e-mails

Limites de Pipedrive

Vous ne pouvez actuellement pas utiliser de dates comme déclencheurs dans les séquences d'automatisation, ce qui peut avoir un impact sur certains utilisateurs

Certains utilisateurs peuvent trouver que le manque d'options de marque et de personnalisation est un problème pour son logiciel de gestion de la relation client

Prix de Pipedrive

Essentiel: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Avancé: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Professionnel: $59/mois par utilisateur

$59/mois par utilisateur Power: 69,90 $/mois par utilisateur

69,90 $/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ commentaires)

6. En toute connaissance de cause

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Insightly-1.png Capture d'écran du tableau de bord d'Insightly et des organisations /$$img/

via En toute connaissance de cause Insightly est un outil de gestion de la relation client (CRM) conçu pour s'adapter à l'évolution de votre équipe marketing et de votre entreprise. Il comprend des fonctionnalités pour les ventes, le marketing et les services - les trois opérations sont gérées à partir d'un seul et même endroit. Insightly Marketing vous permet de partager des e-mails pertinents avec les bons contacts au bon moment, afin de stimuler l'engagement et le chiffre d'affaires. 💰

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Partagez les données de contact avec les équipes commerciales et de service pour mieux servir les clients

Envoyez différents types d'e-mails, notamment des e-mails promotionnels, des lettres d'information et des e-mails transactionnels

Utilisez les modèles intégrés ou personnalisez-les pour créer les vôtres grâce aux outils de marketing par e-mail

Concevoir des pages d'atterrissage et intégrer des formulaires pour capturer des prospects à travers la plateforme CRM

Limites d'Insightly

Certains utilisateurs souhaitent plus d'options de personnalisation que ne le permet le système CRM

La création de formulaires peut s'avérer difficile pour les utilisateurs non techniques, certains utilisateurs le suggèrent

Prix d'Insightly

Pour utiliser à la fois les outils et fonctionnalités d'e-mail marketing et de CRM, vous devez opter pour le forfait Insightly All-in-One :

Plus: À partir de 349 $/mois

À partir de 349 $/mois Professionnel: À partir de 899 $/mois

À partir de 899 $/mois Enterprise: À partir de 2 599 $/mois

G2: 4.2/5 (800+ commentaires)

4.2/5 (800+ commentaires) Capterra: 4/5 (600+ avis)

7. Coquille d'araignée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Nutshell.jpg Capture d'écran des contacts de Nutshell /$$$img/

via Schéma de base Nutshell est un CRM pour les équipes d'e-mail marketing qui comprend la gestion des contacts, l'automatisation des ventes, les séquences d'e-mails, et plus encore. La plateforme est conçue pour rapprocher les équipes commerciales et marketing afin de créer une meilleure expérience globale. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Nutshell

Concevez des séquences commerciales personnalisées en one-to-one, des campagnes de lead nurturing et des campagnes drip

Utilisez des modèles d'e-mails intégrés et des espaces réservés pour gagner du temps lors de la composition des e-mails

Créez des listes intelligentes à l'aide de filtres et de champs personnalisés

Évaluez la réussite de vos campagnes grâce à l'analyse des e-mails, y compris les taux d'ouverture et les taux de clics

Limites de Nutshell

Les fonctionnalités de l'application mobile sont plus limitées que celles de la version web

Certains utilisateurs signalent que la fonction de recherche ne remonte pas toujours à la surface des contacts pertinents

Prix de Nutshell

Fondation: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Pro: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Power IA: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Enterprise: 79 $/mois par utilisateur

79 $/mois par utilisateur Campagnes module complémentaire : À partir de 5 $/mois pour 100 contacts

À partir de 5 $/mois pour 100 contacts Module complémentaire VisitorIQ: À partir de 19 $/mois pour 50 débloques

À partir de 19 $/mois pour 50 débloques Module complémentaire Revenue Booster: 37$/mois

G2: 4.2/5 (800+ reviews)

4.2/5 (800+ reviews) Capterra: 4.2/5 (400+ avis)

8. Freshmarketer par Freshworks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Freshmarketer.jpg Capture d'écran des Playbooks de Freshmarketer /$$$img/

via Travaux de rafraîchissement Freshmarketer est un CRM spécialement conçu par Freshworks pour le marketing par e-mail. Cette plateforme est conçue pour les entreprises de commerce électronique qui souhaitent utiliser l'automatisation du marketing pour mettre à l'échelle les revenus, la fidélité et la croissance. 🤝

Freshmarketer de Freshworks meilleures fonctionnalités

Assistance$$a un CRM unifié qui fonctionne pour les équipes commerciales, le marketing et le service client

Segmentez votre audience et envoyez des e-mails ciblés en fonction de leur comportement et de leurs préférences

Dialoguez avec des acheteurs potentiels par e-mail, par discussion en direct, par SMS, etc

Utilisez des flux de travail automatisés pour envoyer des e-mails pertinents à des moments clés tels que les paniers abandonnés ou les mises à jour d'expédition

Freshmarketer de Freshworks : limites

Certains utilisateurs auraient souhaité plus d'options de personnalisation

Les options de filtrage pour segmenter votre public peuvent sembler limitatives pour certains spécialistes du marketing

Prix de Freshmarketer by Freshworks

Free

Croissance: 23 $/mois pour 2 000 contacts

23 $/mois pour 2 000 contacts Pro: $179/mois pour 5,000 contacts

$179/mois pour 5,000 contacts Enterprise: 359 $/mois pour 10 000 contacts

G2: 4.5/5 (7,000+ reviews)

4.5/5 (7,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

9. Cuivre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Copper-CRM-Lead-Tracker-Example.png Copper CRM Lead Tracker exemple /$$img/

via Cuivre Copper est un système de CRM conçu pour fonctionner avec l'environnement $$ Mon travail, ce qui peut être un atout si votre équipe ou votre entreprise a adhéré à cet écosystème. L'outil extrait automatiquement les données de votre environnement de travail afin de créer un CRM pour le service, les ventes et le marketing. ⚒️

Meilleures fonctionnalités de Copper

Créez des e-mails plus attrayants pour Gmail avec des modèles d'e-mails personnalisés et des champs de fusion

Générer automatiquement des e-mails en fonction du statut du compte d'un contact, de son engagement, etc

Créez des séquences d'e-mails pour établir une connexion avec les clients au moment opportun

Synchroniser les données de contact avec d'autres outils marketing et commerciaux externes

Limites de Copper

Il n'est actuellement pas possible de dupliquer les automatisations, vous devez donc créer chacune d'entre elles manuellement

Certains utilisateurs souhaiteraient que les fonctionnalités de rapports soient plus robustes

Prix de Copper

Basique: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Professionnel: $69/mois par utilisateur

$69/mois par utilisateur Business: $134/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (500+ avis)

10. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-CRM.jpg Capture d'écran du modèle d'e-mail de Zoho CRM /$$$img/

via Zoho CRMZoho CRM se présente comme un CRM d'entreprise à évolution rapide pour les équipes commerciales et marketing. La plateforme couvre bien l'automatisation du marketing, avec des fonctionnalités telles que la segmentation, l'attribution marketing, les campagnes d'e-mail et l'analyse marketing. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Segmentez vos clients en fonction d'un large intervalle d'attributs afin d'envoyer des e-mails plus pertinents

Créez des formulaires Web qui capturent des clients potentiels et les envoient directement dans votre CRM

Sauvegarde des modèles d'e-mails pour vous éviter de les recréer à chaque fois

Comprenez la réussite de vos campagnes d'e-mail grâce à l'analyse des e-mails

Limites de Zoho CRM

Certains utilisateurs affirment que la courbe d'apprentissage est abrupte

Il peut y avoir des fonctions limitées entre Zoho CRM et les intégrations tierces, ce qui peut affecter la façon dont vous utilisez le logiciel

Prix de Zoho CRM

Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Professionnel: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise: $50/mois par utilisateur

$50/mois par utilisateur Ultimate: $65/mois par utilisateur

G2: 4/5 (2,000+ reviews)

4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ reviews)

Susciter plus d'engagement avec le meilleur CRM pour l'e-mail marketing

Les meilleures équipes d'e-mail marketing ont déjà beaucoup à faire. Il est temps de changer votre façon de travailler et de chercher un CRM pour l'e-mail marketing qui facilite l'ensemble du processus. Utilisez ce guide pour présélectionner quelques applications, ou inscrivez-vous à un forfait gratuit ou à un essai avec l'une d'entre elles.

Si vous cherchez une application pour les remplacer toutes, essayez ClickUp gratuitement . Notre hub de productivité et de gestion de projet tout-en-un est achevé avec une fonctionnalité CRM robuste, vous donnant la possibilité de tout gérer à partir d'un seul endroit. Centralisez vos opérations de marketing par e-mail et votre équipe travaillera de manière plus efficace, plus productive et plus stratégique. 🤩